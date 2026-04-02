Le retour sur investissement de la consolidation de plus de 20 applications sur une seule plateforme

À votre avis, combien d'applications SaaS une entreprise comme la vôtre utilise-t-elle aujourd'hui ?

Avertissement : ce nombre peut sembler trop élevé pour être vrai.

Ce n'est pas 10, 30, ni même 50. Mais pas moins de 106 applications en moyenne.

La plupart des équipes utilisant plus de 20 applications déconnectées paient, sans le savoir, une taxe cachée qui s'accumule chaque jour. Cette taxe se traduit immédiatement par des frais d'abonnement gaspillés ou par un « shadow IT » (système informatique parallèle) — dont le coût s'élève désormais en moyenne à 4 830 $ par employé et par an.

Mais il existe également un coût implicite bien plus important. Des heures perdues, un contexte fragmenté et des décisions retardées par des données dispersées. C'est ce que nous appelons chez ClickUp la « prolifération du travail ». Et cela représente 2 500 milliards de dollars de perte de productivité, à l'échelle mondiale, chaque année.

La solution est simple en théorie, mais difficile à mettre en œuvre. Regroupez vos outils sur une plateforme qui rassemble tout votre travail — tâches, documents, projets, chat et même IA — en un seul et même endroit.

Et c'est exactement pour cela que nous avons rédigé ce guide : pour faciliter la mise en œuvre.

Laissez-nous vous montrer le retour sur investissement lié à la consolidation de plus de 20 applications dans ClickUp Accelerator!

Il s'agit d'une suite d'IA de niveau entreprise qui offre tout ce dont votre service a besoin : un environnement de travail unifié, les meilleurs outils d'IA de leur catégorie et une installation guidée par des experts avec une assistance continue.

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Qu'est-ce que la prolifération des outils et pourquoi nuit-elle à la productivité ?

La prolifération des outils est rarement voulue. Elle commence lorsque votre équipe produit choisit Jira, que l'équipe de conception opte pour Figma et que le marketing adopte Asana. Chaque choix est logique pris isolément, mais chaotique lorsqu'il est combiné aux autres. En effet, les outils ne communiquent pas entre eux et finissent par vous imposer un travail en double.

La gestion de l'entreprise est répartie entre plusieurs outils

Les conséquences ne se limitent pas à un simple désagrément ; elles engendrent trois problèmes distincts et préjudiciables.

Prolifération des tâches : Vos projets et tâches sont dispersés sur plusieurs plateformes, ce qui rend impossible d'avoir une vue d'ensemble. La prolifération des tâches entraîne des équipes qui passent un temps précieux à basculer d'une application à l'autre et à lutter contre Vos projets et tâches sont dispersés sur plusieurs plateformes, ce qui rend impossible d'avoir une vue d'ensemble. La prolifération des tâches entraîne des équipes qui passent un temps précieux à basculer d'une application à l'autre et à lutter contre les silos d'informations

Prolifération du contexte : les informations et les discussions essentielles sont enfermées dans des silos d'applications, ce qui oblige votre équipe à passer son temps à rechercher le contexte plutôt qu'à faire le travail. Un employé active/désactive désormais les informations et les discussions essentielles sont enfermées dans des silos d'applications, ce qui oblige votre équipe à passer son temps à rechercher le contexte plutôt qu'à faire le travail. Un employé active/désactive désormais plus de 3 600 fois par jour un outil ou une fenêtre !

Prolifération des IA: vous disposez de plusieurs Outils d'IA déconnectés les uns des autres, incapables de partager des informations. Aucun d'entre eux n'a une vue d'ensemble suffisante pour vous apporter une aide véritablement utile vous disposez de plusieurs Outils d'IA déconnectés les uns des autres, incapables de partager des informations. Aucun d'entre eux n'a une vue d'ensemble suffisante pour vous apporter une aide véritablement utile

Vous passez votre temps à rapprocher manuellement des données juste pour faire avancer le travail. Vous travaillez, mais ce « travail » ne vous rapproche pas vraiment de vos objectifs ambitieux, complexes et audacieux!

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes hautement performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp s'adapte à toutes les équipes, apporte de la visibilité au travail et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

Le coût réel de l'utilisation de plus de 20 applications déconnectées

Vous payez probablement bien plus cher que vous ne le pensez pour vos outils disparates, et les frais d'abonnement ne sont que la partie émergée de cet immense iceberg. Le coût réel de l'utilisation de plus de 20 applications est un fardeau caché qui pèse sur la productivité, le moral et la rapidité d'action de votre équipe. Il se traduit par une perte de temps, une duplication des efforts, un ralentissement des prises de décision et un sentiment constant de frustration qui nuit à vos résultats financiers.

Ces coûts cachés ne sont pas statiques ; ils s'accumulent au fil du temps et augmentent proportionnellement à la taille de votre équipe. Chaque nouvelle recrue hérite de tout le poids de cette complexité, et chaque nouvel outil que vous ajoutez ne fait qu'aggraver le problème. Examinons les quatre domaines où cette charge invisible se fait le plus sentir.

Augmentation progressive des dépenses SaaS et prolifération des licences

Avez-vous l'impression que votre facture mensuelle de logiciels augmente toute seule, sans raison apparente ? C'est ce qu'on appelle la « dérive des dépenses SaaS », et c'est le résultat direct de la prolifération des licences. Les coûts s'accumulent discrètement à cause du chevauchement des fonctionnalités entre différents outils, des licences oubliées pour d'anciens employés et des contrats à renouvellement automatique avec des hausses de prix intégrées.

Les entreprises gaspillent aujourd'hui 21 millions de dollars par an rien qu'en licences SaaS inutilisées. 🤯

Cela représente un véritable cauchemar pour vos équipes financières et d'approvisionnement SaaS, qui ont rarement une visibilité complète sur ce qui est réellement utilisé par rapport à ce qui est simplement payé.

ClickUp rassemble votre gestion de projet, votre documentation et la communication au sein de votre équipe sur une seule plateforme grâce à un espace de travail IA convergent , associé à une IA contextuelle. Au lieu de passer d'un outil à l'autre pour planifier, discuter, documenter et préparer des rapports sur le travail, tout se trouve dans un seul espace connecté. Passez de la prolifération des tâches au travail de convergence avec ClickUp

La transformation est immédiate : vous passez d'une douzaine de factures logicielles imprévisibles à un coût unique, clair et gérable. De plus, votre direction bénéficie d'une véritable visibilité sur vos dépenses logicielles.

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Changement de contexte et perte de la productivité

Saviez-vous qu'un travailleur du savoir comme vous et moi est interrompu toutes les deux minutes pendant son travail ? Et que chacune de ces interruptions nous fait perdre 20 minutes ?

Chaque fois que nous passons de notre application de chat à notre tableau de projet puis à notre éditeur de documents, notre cerveau en paie le prix. Ce n'est pas seulement les quelques secondes nécessaires pour changer de contexte ; c'est la lourde charge cognitive liée au fait de se déconnecter d'une tâche pour se recentrer sur une nouvelle.

Cette fragmentation constante de l'attention rend presque impossible tout travail approfondi et significatif. Lorsque votre équipe jongle avec plus de 20 applications, chaque membre peut être contraint de changer de contexte des dizaines de fois par jour, ce qui entraîne des heures de temps de productivité perdues chaque semaine.

Duplication du travail et frais administratifs liés aux rapports

« Je mettrai à jour la feuille de calcul et je partagerai le résumé après cette réunion. »

Combien de fois votre équipe a-t-elle dit cela ?

Lorsque vos outils ne sont pas connectés entre eux, ce type de travail manuel et redondant devient la norme. Votre équipe est contrainte de copier-coller des informations d'un système à l'autre, de créer des enregistrements en double et d'élaborer des rapports en extrayant minutieusement des données provenant de multiples sources de données. Ce « travail sur le travail » n'est pas seulement fastidieux ; c'est la recette du désastre.

Lorsqu'un même projet existe sur trois outils différents, quelqu'un doit manuellement synchroniser chaque mise à jour — ou, pire encore, des versions contradictoires créent une confusion généralisée et des erreurs. La création de rapports devient alors une corvée fastidieuse et chronophage.

💡 Conseil de pro : Saisissez vos données une seule fois et laissez-les créer un flux partout où elles sont nécessaires grâce aux puissants Super Agents de ClickUp, pour ne plus jamais avoir à recouper manuellement les informations. C'est ce qu'a fait Illia Shevchenko, fondateur de sProcess et ClickUp Verified Consultant. Il constatait sans cesse le même problème au sein des équipes de l'agence : La direction souhaitait disposer d'une vue d'ensemble simple permettant de savoir « où en sont nos projets ? »

La solution consistait à solliciter les développeurs (et à perturber leur travail) pour obtenir des mises à jour Il a donc créé un petit super-agent ClickUp appelé Website Project Status Sync Agent. Au lieu de demander à l'équipe de rédiger des rapports, cet agent IA lit l'activité réelle des tâches dans ClickUp et génère automatiquement des mises à jour sur les projets destinées à la direction. Accélérez les flux de travail répétitifs grâce aux Super Agents de ClickUp

Des décisions plus lentes dues à la fragmentation des données

Selon notre sondage, près de 88 % des dirigeants s'appuient encore sur des points réguliers manuels, des tableaux de bord ou des réunions pour obtenir des mises à jour. Le coût ? La fragmentation des données entraîne directement des décisions plus lentes et moins éclairées. Plus vous consacrez d'énergie à rechercher des mises à jour sur Slack, Gmail et votre application d'analyse sophistiquée, moins vous en avez pour agir en conséquence.

Il est tout simplement impossible d'avoir une visibilité en temps réel lorsque chaque outil ne détient qu'une seule pièce du puzzle.

💡 Conseil de pro : Lorsque tout votre travail est regroupé dans un environnement de travail consolidé comme ClickUp, il est facile d'obtenir des informations en temps réel à la demande. Les tableaux de bord intégrés à ClickUp se mettent à jour en direct et permettent de prendre des décisions plus rapides et plus sûres. Et ClickUp Brain, la couche d'IA contextuelle de ClickUp, vous offre des analyses à portée de main, en langage clair. Interagissez avec vos tableaux de bord ClickUp en invitant ClickUp Brain en langage naturel

Comment la consolidation des applications modifie l'équation du retour sur investissement

Envisager la consolidation des applications peut donner l'impression qu'on vous demande de renoncer à certaines choses. Mais que diriez-vous de bénéficier de capacités plus puissantes tout en dépensant moins pour vos outils ?

Le retour sur investissement de la consolidation des applications provient de trois domaines clés :

Réduction directe des coûts grâce à la diminution du nombre d'abonnements

Gagnez un temps considérable en réduisant les changements de contexte et le travail manuel, et

Gains de rapidité significatifs grâce à des décisions et une exécution plus rapides

Voyons comment cela fonctionne.

Flux de travail unifiés et contexte partagé

Lorsque vos équipes produit, conception et ingénierie travaillent toutes sur des systèmes différents, les transferts de tâches sont voués à l'échec. Inévitablement, quelqu'un finit par demander : « Où sont les dernières spécifications ? » ou « Est-ce la version finale ? ». Ces frictions résultent directement d'un manque de contexte partagé. Les flux de travail unifiés résolvent ce problème en réunissant toutes les équipes dans un même environnement avec les mêmes données.

C'est également ce contexte partagé qui rend l'IA véritablement utile, permettant une véritable convergence en matière d'IA. Un agent IA ne peut pas vous aider s'il ne voit qu'une fraction de votre travail. Mais une fois que vous avez regroupé votre gestion de projet, vos documents et la communication au sein de votre équipe, votre équipe et vos agents IA disposent tous deux du contexte complet nécessaire pour collaborer efficacement.

L'avenir du travail, c'est la convergence et l'IA

Une exécution plus rapide et moins d'échecs lors des transferts

Les outils déconnectés ne font pas que semer la confusion ; ils créent des lacunes dans les transferts, où le travail se perd en cours de route lors du passage d'une plateforme à l'autre. Une tâche peut être marquée comme « terminée » dans un outil, mais l'équipe suivante dans le flux de travail n'a aucune idée qu'il est à son tour de la prendre en charge.

Lorsque vous regroupez vos outils sur une seule plateforme, les transferts s'effectuent au sein du même système, en conservant l'historique complet et le contexte. Vous pouvez ainsi éliminer les frictions liées aux phrases telles que « Je vais vérifier dans l'autre outil » ou « Je mettrai cela à jour dans l'autre système ».

💡 Conseil de pro : Créez des règles qui gèrent automatiquement ces transferts grâce aux automatisations ClickUp. Par exemple, lorsqu’une tâche passe au statut « Prête pour révision », elle peut être automatiquement attribuée à la bonne personne, garantissant ainsi qu’aucune tâche ne passe entre les mailles du filet. Créez des automatisations ClickUp personnalisées grâce à un générateur sans code

Visibilité en temps réel sur toutes les équipes et tous les projets

En tant que dirigeant, vous ne devriez pas avoir à courir après cinq personnes différentes et à consulter trois tableaux de bord distincts simplement pour savoir si un projet est en bonne voie. Lorsque vos données sont dispersées, vous gérez toujours en regardant dans le rétroviseur, en réagissant aux problèmes au lieu de les prévenir. La consolidation offre une visibilité instantanée et en temps réel sur l'ensemble de vos équipes et de vos projets.

Cela vous permet de passer d'une gestion réactive à une gestion proactive. Vous pouvez repérer les obstacles avant qu'ils ne fassent dérailler un projet et identifier les surallocations de ressources. Ce niveau de transparence améliore également la responsabilisation et l'alignement. Chaque membre de l'équipe peut voir comment son travail individuel s'inscrit dans les objectifs stratégiques plus larges de l'entreprise.

Comment ClickUp Accelerator génère un retour sur investissement mesurable

Vous vous dites peut-être : « Nous avons déjà essayé de regrouper nos outils, et ça a été un désastre. »

C'est une crainte courante. Et nous vous comprenons parfaitement.

Nous avons vu suffisamment d'instances où un nouvel outil a été déployé sans véritable assistance, ce qui a conduit à une faible adoption et à l'échec de l'initiative.

C'est exactement pour cela que ClickUp Accelerator existe. C'est bien plus qu'une simple plateforme : c'est une accélération du retour sur investissement grâce à une mise en œuvre guidée par des experts.

Bénéficiez d'un retour sur investissement en quelques semaines, et non en plusieurs années, en combinant l'environnement de travail IA convergent de ClickUp avec l'expertise dédiée de notre équipe de mise en œuvre. Accelerator est conçu pour être la voie la plus rapide et la plus efficace pour passer d'outils fragmentés à une productivité unifiée.

Selon le rapport « 2025 Total Economic Impact™ of ClickUp » publié par Forrester Group, ClickUp permet à une entreprise moyenne d'économiser plus de 30 000 heures par an et offre un retour sur investissement inégalé dans le secteur.

Voici les éléments clés qui déterminent le retour sur investissement de la consolidation de plus de 20 applications dans ClickUp Accelerator :

Plus de 20 applications professionnelles et l'IA réunies au sein d'un environnement de travail IA convergent

Vous pouvez remplacer votre outil de gestion de projet, votre plateforme de documents, votre application de chat d'équipe, vos feuilles de calcul de suivi et vos outils d'IA autonomes par ClickUp. Il regroupe toutes vos applications professionnelles, vos données et vos flux de travail, et vous offre tous les derniers modèles d'IA pour le prix d'un seul.

Des agents IA qui éliminent la coordination manuelle

👀 Le saviez-vous ? 24 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage déclarent vouloir des agents IA principalement pour automatiser les tâches fastidieuses. Elles espèrent ainsi être déchargées des tâches à faible valeur ajoutée, telles que le suivi des mises à jour de statut, la rédaction de résumés d'avancement et les rappels de délais.

C'est exactement pour cela que les Super Agents ont été conçus. Ils fonctionnent en continu en arrière-plan, mettant à jour les tâches, rédigeant des documents et faisant avancer le travail avec les mêmes outils que votre équipe utilise déjà.

Vous pouvez leur envoyer un message privé pour une aide ponctuelle, et même les @mentionner dans un document pour transformer une idée en un plan clair ! Vous pouvez les configurer pour qu'ils gèrent des flux de travail complexes de bout en bout, et faire intervenir des humains lorsque cela est nécessaire.

Le plus gros avantage ? Comme ces agents sont contextuels et disposent d'une vue d'ensemble complète de tous vos projets, documents et discussions, leurs résultats sont ancrés dans la réalité.

Avec ClickUp Accelerator, vous bénéficiez de 10 Super Agents préconfigurés, chacun dans les domaines suivants :

Marketing : Transformez les demandes de campagne en travaux finis et en phase avec votre marque (regardez la vidéo pour voir comment cela fonctionne)

Produit et ingénierie : passez plus rapidement des demandes de fonctionnalités aux mises en production

Services : Effectuez l'automatisation des relances et identifiez les risques pour maintenir l'engagement client sur la bonne voie

Gestion de projet : automatisez les tâches fastidieuses telles que les mises à jour de statut et le suivi pour faire avancer vos projets

RH et opérations RH : gérez l'intégration, le départ et tout ce qui se trouve entre les deux pour offrir une expérience employé fluide

Bénéficiez de Super Agents préconfigurés pour plus de 50 cas d'utilisation avec ClickUp Accelerator

Des tableaux de bord intégrés pour visualiser rapidement le retour sur investissement

Comment prouver à votre direction que la consolidation de votre pile technologique était la bonne décision ? Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour agréger automatiquement les données de l'ensemble de votre environnement de travail et visualiser les indicateurs de performance clés directement liés à vos objectifs d'entreprise.

Gain de temps : suivez le temps gagné grâce à la réduction des changements de contexte et à l'automatisation des tâches manuelles

Projets achevés : suivez la vitesse d'exécution des projets et constatez à quel point votre équipe est plus rapide dans la livraison du travail

Allocation des ressources : obtenez une vue d'ensemble claire des capacités de votre équipe et assurez-vous de déployer vos ressources efficacement

Créez des tableaux de bord ClickUp personnalisés pour calculer les indicateurs clés de performance (KPI) de votre entreprise

Vous pouvez créer des vues personnalisées pour différents intervenants, allant de résumés exécutifs de haut niveau à des rapports détaillés sur la santé des projets, le tout sans avoir à créer manuellement de rapports.

Installation et formation assurées par des experts pour garantir l'adoption dès le premier jour

Une plateforme puissante ne sert à rien si votre équipe ne sait pas s'en servir. C'est la raison principale pour laquelle tant d'efforts de consolidation d'outils échouent. Bénéficiez d'une assistance dédiée à la mise en œuvre par notre équipe d'experts grâce au programme ClickUp Accelerator.

Il ne s'agit pas simplement de quelques articles d'aide, mais d'un service haut de gamme conçu pour garantir votre réussite.

Configuration de l'environnement de travail : nos experts travailleront avec vous pour configurer votre nos experts travailleront avec vous pour configurer votre environnement de travail ClickUp afin qu'il corresponde aux flux de travail spécifiques de votre équipe

Migration des données : nous vous aiderons à transférer vos données existantes depuis vos anciens outils vers ClickUp, afin que vous ne perdiez aucun contexte historique

Programme de formation : Nous proposons une formation complète à l'ensemble de votre équipe afin que chacun se sente à l'aise et en situation de productivité dès le premier jour

Grâce à nos conseils d'experts, vous pouvez vous lancer sur ClickUp en un clin d'œil !

💰 4 clients sur 10 ayant adopté ClickUp l'ont utilisé pour remplacer au moins 3 outils. 6 sur 10 ont ainsi gagné plus de 3 heures par semaine en tant que résultat.

Et ce n'est qu'un début.

La visibilité du retour sur investissement est présente à tous les niveaux, qu'il s'agisse de réductions de coûts, d'améliorations de l'efficacité ou de la collaboration.

👉🏼 Prenons l'exemple de Trinetix. Son équipe fournit des solutions complètes de conception et de développement à des grandes entreprises telles que Coca-Cola, McDonald's et Procter & Gamble. Pour gagner en rapidité, elle avait besoin d'une plateforme unique permettant de faire évoluer ses opérations de conception et l'exécution de ses projets. Dès qu'elle a évalué ClickUp, la solution lui a semblé parfaite dès le départ.

La centralisation de la documentation du projet avec ClickUp leur a servi de tremplin pour se développer : il ne faut que 15 secondes pour créer un nouveau modèle à partir de cette source unique de vérité. ClickUp leur a également permis de réduire le nombre de réunions de 50 % et d'améliorer la satisfaction de l'équipe de conception de 20 %.

Et Trinetix n'est pas la seule entreprise à avoir tiré profit de la consolidation de plusieurs outils dans ClickUp.

👉🏼 admiral. digital a une histoire similaire à raconter :

En plus de cela :

Commencez à optimiser le retour sur investissement de votre consolidation avec ClickUp

Il est évident qu'avec un environnement de travail unifié et optimisé par l'IA comme ClickUp, les équipes passent moins de temps à courir après les mises à jour et plus de temps à faire avancer le travail. Les décisions sont prises plus rapidement, la collaboration est plus étroite et votre retour sur investissement devient visible, rapidement et de manière constante.

Et ce n'est pas un gain ponctuel. À mesure que les capacités de l'IA évoluent, la valeur de cette consolidation ne cesse de croître.