Comment paramétrer et suivre les grands objectifs audacieux (BHAG) ?

Fixez des objectifs si grands et si ambitieux qu'ils vous font saliver. Lorsque vous êtes sur le point de vous endormir, votre BHAG (Big Hairy Audacious Goal) est là, près de votre lit, tout poilu et les yeux brillants. Lorsque vous vous réveillez, il est là : Bonjour, je suis votre BHAG. Ta vie m'appartient

Jim Collins

Lorsque l'on recherche la réussite à long terme, la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire peut souvent être définie par votre Big Hairy Audacious Goal _(_BHAG).

Ces objectifs audacieux constituent un point focal unificateur pour les entreprises visionnaires, les propulsant vers de nouveaux sommets. Qu'il s'agisse d'escalader le mont Everest ou de faire atterrir un homme sur la lune, l'histoire nous montre que les grandes réalisations commencent par un véritable BHAG.

Dans cet article, nous vous aiderons à vous préparer à définir votre propre BHAG et à conduire votre entreprise vers une croissance transformatrice.

Qu'est-ce qu'un objectif BHAG ?

Un Big Hairy Audacious Goal (BHAG) est une cible audacieuse et à long terme conçue pour dynamiser une organisation, repousser les limites, développer des habitudes de réussite et inspirer l'action en vue d'une vision plus large.

Jim Collins et Jerry Porras ont introduit ce terme dans leur livre Construire pour durer : les habitudes réussies des entreprises visionnaires en 1994. Ils voulaient encourager les entreprises à sortir de l'état d'esprit des améliorations progressives et à viser des objectifs qui, à première vue, pouvaient sembler presque impossibles.

Le pouvoir du BHAG est qu'il vous permet de ne pas penser trop petit

Jim Collins

Un véritable BHAG est ambitieux, c'est-à-dire qu'il peut prendre une décennie, voire plus, à réaliser. Il ne s'agit pas seulement de rêver grand ; il s'agit d'élaborer un objectif qui, tout en étant ambitieux, reste réalisable si votre entreprise s'y engage.

pensez à la vision du président Kennedy, en 1961, d'une mission sur la lune avant la fin de la décennie. À l'époque, cette idée semblait farfelue, mais elle a incité toute une nation à passer à l'action, ce qui a finalement abouti à l'alunissage historique de 1969.

En quoi l'installation d'un objectif BHAG diffère-t-elle de l'installation d'un objectif traditionnel ?

Comprendre la différence entre un BHAG et les paramètres traditionnels de fixation d'objectifs tels que les OKR ( Objectifs et résultats clés ) peut vous aider à décider quelle approche correspond le mieux à la vision de votre organisation.

Facteur BHAG Objectifs traditionnels (OKRs, SMART Objectifs) Les BHAG sont des objectifs ambitieux à long terme (10-25 ans) conçus pour redéfinir votre entreprise ou votre secteur d'activité. Ils mettent les entreprises au défi de viser ce qui semble hors de portée. Les objectifs traditionnels sont souvent à court ou moyen terme, structurés et mesurables, axés sur une progression graduelle. Ils se concentrent sur des objectifs transformateurs, tels que la révolution d'un marché entier sur plusieurs décennies. Les cadres tels que les OKR et les SMART Objectifs ciblent des réalisations à court et moyen terme, telles que la progression trimestrielle ou annuelle. Ils inspirent l'urgence et l'enthousiasme en présentant une vision extraordinaire. Ils motivent les équipes grâce à des objectifs clairs, réalisables et limités dans le temps. Ils évoluent avec les circonstances tout en restant fidèles à la vision globale et audacieuse, ce qui leur permet de s'adapter sans perdre de vue leur objectif. Ils sont souvent rigides et limités dans le temps.

L'importance des BHAG pour réaliser l'impossible

Pourquoi devriez-vous donc envisager de paramétrer un BHAG pour votre entreprise ? La validation d'un BHAG peut débloquer le potentiel d'une manière que la fixation traditionnelle d'objectifs ne permet souvent pas. Voici pourquoi :

Il crée un sentiment d'urgence: Un BHAG déclenche l'action et pousse votre équipe à penser au-delà des possibilités immédiates. Des objectifs audacieux tels que "transformer l'accessibilité aux soins de santé dans le monde" exigent de la concentration et de l'excellence au quotidien

Un BHAG déclenche l'action et pousse votre équipe à penser au-delà des possibilités immédiates. Des objectifs audacieux tels que "transformer l'accessibilité aux soins de santé dans le monde" exigent de la concentration et de l'excellence au quotidien Il s'aligne sur votre objectif principal: Un BHAG efficace est directement lié à la mission de votre organisation, garantissant que chaque effort apporte son assistance à un objectif partagé. Il sert d'étoile polaire à la stratégie et à la prise de décision

Un BHAG efficace est directement lié à la mission de votre organisation, garantissant que chaque effort apporte son assistance à un objectif partagé. Il sert d'étoile polaire à la stratégie et à la prise de décision Il inspire votre équipe et attire les meilleurs talents: Un BHAG inspire les membres actuels de l'équipe et attire les meilleurs talents qui s'alignent sur votre vision. Des objectifs ambitieux et transformateurs favorisent l'innovation et attirent les personnes désireuses de relever des défis importants

Un BHAG inspire les membres actuels de l'équipe et attire les meilleurs talents qui s'alignent sur votre vision. Des objectifs ambitieux et transformateurs favorisent l'innovation et attirent les personnes désireuses de relever des défis importants Il favorise la réussite à long terme: Les BHAG exigent une évolution et une prise de risque, propulsant les organisations vers des réussites majeures. La réussite redéfinit l'identité, vous positionnant en tant que leader de l'industrie

Par essence, un BHAG fait passer l'attention de votre entreprise des gains à court terme au type de progression visionnaire à long terme qui change les industries.

💡Pro Tip: Pour vous assurer que votre BHAG n'est pas un simple rêve, décomposez-le en jalons mesurables et réalisables. Cela crée un chemin clair vers la réussite tout en gardant votre équipe motivée et sur la bonne voie.

Les quatre types de BHAG

Les BHAG se déclinent en quatre types distincts, chacun répondant à des besoins et des ambitions organisationnels spécifiques :

1. Les BHAG axés sur les cibles

Les BHAG axés sur les cibles sont le type le plus courant et le plus traditionnel. Ils se concentrent sur la réalisation d'une cible spécifique dans un délai défini. Ces objets peuvent être soit quantitatifs, comme la réalisation d'un jalon particulier en matière de chiffre d'affaires, soit qualitatifs, comme la réalisation d'un jalon monumental en matière d'innovation ou de contribution sociétale.

Comment définir des BHAG axés sur les cibles: Veillez à ce que la cible choisie soit importante et stimulante, et qu'il faille au moins dix ans pour l'atteindre. Il doit englober la vision globale de votre organisation plutôt que des objets à court terme.

📌 Exemples:

L'objectif emblématique de Microsoft de mettre "un ordinateur sur chaque bureau et dans chaque foyer"

L'ambition de Walmart dans les années 1990 d'atteindre 125 milliards de dollars d'équipes commerciales d'ici l'an 2000

⚠️ Pièges potentiels: Un BHAG orienté vers une cible doit être ambitieux mais réaliste. Il doit inspirer l'ensemble de l'entreprise, et pas seulement quelques sélections. En outre, si l'objectif est qualitatif, il convient d'établir un moyen clair de mesurer la progression afin de maintenir l'attention et la motivation.

2. BHAG concurrentiels

Un BHAG concurrentiel est conçu pour rallier l'équipe autour d'un rival commun, en favorisant un sentiment d'urgence et l'esprit d'équipe. En se concentrant sur la surperformance par rapport à un concurrent clé ou sur la position de leader sur un marché spécifique, ces BHAG contribuent à créer un sentiment partagé d'utilité et à stimuler la progression.

Comment définir des BHAG compétitifs: Identifiez un concurrent clé ou un leader du marché et décidez si vous voulez le surpasser dans un domaine spécifique ou dans tous les domaines. Partagez cette vision avec votre équipe afin de stimuler leur esprit de compétition.

📌 Exemples:

L'objectif de la NASA d'envoyer un homme sur la lune avant 1970 était motivé par la concurrence avec l'Union soviétique

L'objectif initial de Nike dans les années 1960 était d'"écraser Adidas"

⚠️ Pièges potentiels: Les BHAG compétitifs fonctionnent mieux lorsqu'il y a un leader clair à dépasser. Ils sont moins efficaces si la rivalité est ambiguë ou si l'entreprise est déjà proche du sommet. Si vous n'êtes pas l'outsider, optez pour un angle créatif, comme dominer une part de marché particulière contre tous les rivaux.

3. Modèle de BHAG

Les BHAG de type "modèle" consistent à imiter la réussite d'une entreprise ou d'une institution de premier plan, en particulier lorsque l'innovation directe n'est pas l'objectif principal. Ils fonctionnent bien pour les entreprises visionnaires émergentes qui aspirent à atteindre une reconnaissance ou une excellence similaire au sein de leur secteur d'activité.

Comment définir des BHAGs modèles: Choisissez une organisation prospère ou une réalisation de référence que vous admirez. Concentrez-vous sur la reproduction d'un aspect spécifique de sa réussite plutôt que sur l'imitation de l'ensemble de son modèle.

📌 Exemple: L'université de Stanford vise à devenir le "Harvard de l'Occident", même si elle a été fondée des siècles après Harvard

⚠️ Pièges potentiels: Les BHAG de modèle peuvent être inefficaces si l'accent est mis sur la copie plutôt que sur l'adaptation. Les organisations devraient identifier ce qui fait la réussite de leur rôle modèle, puis adapter leur BHAG pour refléter leurs forces uniques.

4. BHAG de transformation interne

Les BHAG de transformation interne se concentrent sur un changement radical au sein de l'organisation elle-même, impliquant souvent une modification de la stratégie, de la culture d'entreprise ou des processus opérationnels de l'entreprise. Ces BHAG sont idéaux pour les entreprises achevées qui cherchent à s'achever pour créer une dynamique et rester compétitives.

Comment définir les BHAG de transformation interne: Identifier un changement significatif nécessaire au sein de l'entreprise, tel qu'un changement d'orientation du marché ou une restructuration du modèle d'entreprise. Utilisez le BHAG pour communiquer la nouvelle vision et aligner l'équipe sur l'objectif de transformation.

📌 Exemples:

Netflix est passé de la location de DVD au statut de premier service de streaming au monde

L'évolution de Best Buy, qui est passé d'un détaillant en briques et mortier à un leader numérique dans le domaine de la technologie

Pièges potentiels: Les transformations internes représentent un défi et peuvent être perturbatrices si elles ne sont pas bien gérées. Assurez-vous que le changement est nécessaire et qu'il est assisté par une solide stratégie de gestion du changement afin de maintenir le moral et la productivité tout au long du processus.

Exemple de BHAGs

Voici quelques exemples de BHAG qui ont façonné des secteurs d'activité et ont eu un impact durable :

1. Google : Organiser l'information mondiale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-258.png Google /$$$img/

via Google Le grand objectif audacieux de Google est d'organiser les informations du monde entier et de les rendre universellement accessibles et utiles. Cette mission lunaire a permis à l'homme d'explorer la connaissance grâce à des technologies avancées telles que le traitement du langage naturel et l'intelligence artificielle.

Avec des outils tels que Google Assistant, ils affinent continuellement cet objectif audacieux, assurant une progression dans la réduction des écarts de connaissances dans le monde entier.

2. NPR : Créer un public mieux informé

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-259-1400x1096.png NPR /$$img/

via NPR Le BHAG de la NPR est de construire un public plus informé grâce au journalisme et à une programmation culturelle qui enrichit la compréhension. En s'appuyant sur des talents créatifs et une narration diversifiée, la NPR stimule la progression du discours public, consolidant son rôle de voix de confiance dans les médias.

3. Facebook : Rapprocher le monde

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-260-1400x933.png Facebook /$$$img/

via Mark Zuckerberg Facebook s'est fixé un objectif audacieux : rapprocher le monde. En atteignant 1 milliard d'utilisateurs d'ici 2012 il a atteint une ligne d'arrivée claire et s'est transformé en un hub numérique connectant des milliards de personnes dans le monde entier. La déclaration de mission de Facebook souligne sa validation de l'esprit d'équipe et de la progression grâce à des technologies innovantes.

5. Nourrir l'Amérique : Garantir un accès équitable à une alimentation nutritive pour tous

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-261.png Nourrir l'Amérique /$$$img/

via Alimentation America Le Big Hairy Audacious Goal (BHAG) de Feeding America est de veiller à ce que chaque personne aux États-Unis ait accès à des aliments nutritifs. Grâce à des approches innovantes telles que la conversion des dons en repas, ils s'attaquent à des problèmes systémiques, en alignant leur énoncé de mission avec leur vision d'avoir un impact sur des vies.

6. SpaceX : Rendre l'humanité multi-planétaire

SpaceX est une entreprise dont le BHAG visant à permettre l'exploration humaine de Mars représente une ambition à l'échelle d'un alunissage. Grâce à des fusées réutilisables et à des technologies de pointe, SpaceX crée une dynamique dans l'innovation spatiale, incarnant l'essence d'un grand BHAG, tel que défini par Jim Collins et Jerry Porras.

7. Khan Academy : Fournir une éducation gratuite et de classe mondiale à n'importe qui, n'importe où

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-262.png Khan Academy /$$img/

via Académie Khan Le BHAG de la Khan Academy est d'offrir une éducation gratuite et de classe mondiale, en créant des opportunités pour les apprenants partout dans le monde. Ce BHAG élimine les obstacles, stimule la progression et démontre le pouvoir des objectifs qualitatifs dans la transformation de l'éducation à l'échelle mondiale.

8. Spotify : Débloquer le potentiel de la créativité humaine

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-263-1400x1209.png Spotify /$$$img/

via Spotify Spotify est une entreprise visionnaire dont l'objectif audacieux était de lutter contre le piratage de la musique en créant une plateforme accessible aux artistes et aux auditeurs. En fournissant une alternative légale, ils ont remodelé l'industrie musicale, canalisant les énergies humaines vers l'innovation et la juste rémunération des créateurs.

9. Fondation Michael J. Fox : Trouver un remède à la maladie de Parkinson

Le BHAG de la fondation est singulièrement ciblé : trouver un remède à la maladie de Parkinson. Cet objectif audacieux, assisté par des recherches et des collaborations approfondies, illustre la manière dont les entreprises et les organisations à but non lucratif bien établies peuvent servir de modèles pour atteindre des objectifs transformateurs.

Comparaison entre les BHAG et les autres méthodes de définition des objectifs

Les "Big Hairy Audacious Objectifs" (BHAG) représentent des objets audacieux et à long terme, mais tous les objectifs ne peuvent pas être qualifiés de BHAG. Voici comment les Objectifs audacieux et ambitieux se comparent à d'autres méthodes de fixation d'objectifs stratégies de définition d'objectifs :

BHAGs vs. KPIs Indicateurs clés de performance (ICP) sont des indicateurs qui permettent de suivre la progression vers des objets spécifiques de l'entreprise. En règle générale, ils sont :

à court terme: Les IRC sont souvent paramétrés sur une base trimestrielle ou annuelle

Les IRC sont souvent paramétrés sur une base trimestrielle ou annuelle **Quantitatifs : ils mesurent des indicateurs spécifiques, tels que la croissance du chiffre d'affaires ou la satisfaction de la clientèle

**directionnels : les indicateurs de performance clés agissent comme une boussole, garantissant que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs stratégiques

En revanche, les BHAG sont :

**Ils visent à transformer l'avenir de votre organisation, ce qui prend souvent de 10 à 25 ans

**Ils ont une portée plus large : alors que les indicateurs de performance clés suivent les progressions, les BHAG se concentrent sur un impact significatif, qui change la donne

💡Pro Tip : Pour ceux qui affinent leur processus de paramétrage des ICP, essayez de Le modèle d'ICP de ClickUp . Ce modèle fournit un cadre structuré pour définir, suivre et mesurer les indicateurs clés de performance, garantissant ainsi l'alignement sur vos objets et un suivi de la progression exploitable.

BHAGs vs. OKRs

Les objectifs et résultats clés (OKR) constituent un autre paramètre de définition des objectifs mesurer ce qui est vraiment important pour une entreprise . Ils se composent généralement des éléments suivants :

Objectifs : Objectifs globaux qui sont paramétrés sur une base annuelle ou trimestrielle

Objectifs globaux qui sont paramétrés sur une base annuelle ou trimestrielle Résultats clés: Résultats mesurables qui permettent de suivre la progression vers chacun d'entre euxobjectif mesurablequi peut s'étendre sur une période allant d'un mois à un an

**A lire également 25 exemples d'objectifs mensuels pour les Teams Comparativement, les BHAG :

Élargir l'horizon: Alors que les OKR permettent d'atteindre des jalons à court terme, les BHAG définissent la vision de l'endroit où vous voulez être dans un avenir lointain

Alors que les OKR permettent d'atteindre des jalons à court terme, les BHAG définissent la vision de l'endroit où vous voulez être dans un avenir lointain Se concentrer sur la transformation: Une série d'OKR réussis sur une décennie ou plus peut vous aider à vous rapprocher de la réalisation de votre BHAG

💡Pro Tip: Si vous souhaitez commencer à utiliser les OKR et que vous cherchez un guide pratique sur les comment mettre en œuvre les OKR pour les entreprises à faire Le modèle OKRs de ClickUp . Ce modèle comporte des sections dédiées à la définition des objectifs, au suivi des résultats clés à l'aide d'indicateurs mesurables, à l'attribution des tâches aux membres de l'équipe, à la fixation des paramètres et au suivi de la progression en temps réel.

BHAGs vs. SMART Objectifs

Les Objectifs SMART garantissent que chaque objectif est :

Spécifique: clairement défini

clairement défini **mesurables : la progression peut être suivie

Réalisables: Réalistes et atteignables

Réalistes et atteignables **pertinents : alignés sur les objectifs plus larges de l'entreprise

Limité dans le temps: Paramétré dans un délai précis

En comparaison, les BHAG sont :

**Très ambitieux et audacieux : ils poussent votre entreprise à penser au-delà des capacités immédiates

à long terme : ils sont conçus pour s'étendre sur une décennie ou plus, contrairement aux objectifs SMART qui sont limités dans le temps

👀 À faire ? Modèle d'objectifs SMART de ClickUp est riche en fonctionnalités et facilement adaptable et comporte des sous-catégories entièrement personnalisables pour vous aider à traduire votre vision en un forfait d'action concret.

Les BHAGs vs. le forfait stratégique Le forfait stratégique est une approche systématique visant à atteindre des objectifs à long terme, qui s'étendent généralement sur :

3-5 ans: Un forfait stratégique offre une feuille de route claire pour l'avenir à court terme

Un forfait stratégique offre une feuille de route claire pour l'avenir à court terme Une orientation étape par étape: Il divise les grands objectifs en étapes gérables

Il divise les grands objectifs en étapes gérables **Il permet à votre entreprise de rester alignée sur ses objets clés

D'autre part, les BHAGs :

Dépassent la portée des forfaits stratégiques: Ils définissent une vision beaucoup plus large, que les forfaits stratégiques aident à accomplir au fil du temps

Ils définissent une vision beaucoup plus large, que les forfaits stratégiques aident à accomplir au fil du temps servent d'étoile polaire: les BHAG inspirent et guident tous les efforts stratégiques, en fournissant une cible pour de multiples plans stratégiques au fil des ans

Les BHAG et les déclarations de vision

Les deux déclarations de vision et les BHAG portent sur l'avenir à long terme de votre organisation, mais ils diffèrent dans leur approche :

Les déclarations de vision : Elles ont pour but d'inspirer et d'indiquer où l'organisation veut aller. Elles donnent un sens à l'objectif Exemple : L'énoncé de vision de TED : "répandre les idées"

Elles ont pour but d'inspirer et d'indiquer où l'organisation veut aller. Elles donnent un sens à l'objectif *Ils poussent l'organisation à rêver plus grand et à réaliser quelque chose qui semble presque inaccessible Exemple : Un objectif tel que "devenir la première plateforme mondiale de partage des connaissances" correspondrait davantage à un BHAG pour TED

👉🏼 Pour une approche plus détaillée de la création d'un cadre visionnaire, consultez le site suivant Modèle de Tableau blanc de la vision par ClickUp .

💡Pro Tip: Utilisez un mélange de ces méthodologies pour définir une direction audacieuse et juste avec un BHAG tout en gardant une trace de la progression avec des outils tels que les KPI et les OKR.

Voici un tableau résumant les différences :

Les BHAG ne sont pas des objectifs, mais des fonctionnalités BHAG KPI OKR SMART Objectifs Strategic Planning Vision Statements Les objectifs de la stratégie sont les suivants : - Objectif principal : transformation ambitieuse à long terme - Progression quantitative à court terme - Résultats mesurables par rapport aux objets - Spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents, limités dans le temps - Feuille de route à court terme, orientation étape par étape - Inspiration et description de l'avenir souhaité - Objectif principal : transformation ambitieuse à long terme - Progression quantitative à court terme - Résultats mesurables par rapport aux objets - Spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents, limités dans le temps - Feuille de route à court terme, orientation étape par étape - Inspiration et description de l'avenir souhaité - Planification stratégique Les objectifs à long terme de l'UE sont les suivants : a) la mise en place d'un système d'alerte précoce ; b) la mise en place d'un système d'alerte précoce ; c) la mise en place d'un système d'alerte précoce ; d) la mise en place d'un système d'alerte précoce ; e) la mise en place d'un système d'alerte précoce Les résultats mesurables liés aux objectifs sont spécifiques et ciblés. Il s'agit d'étapes gérables vers des objectifs à long terme Rôle : étoile polaire, vision directrice, boussole pour la progression, jalons à court terme, clarté des objectifs et focalisation, feuille de route pour la réalisation des objectifs, inspiration et motivation de l'organisation

Suivre et achever vos Objectifs audacieux et ambitieux

La réalisation des BHAG peut sembler décourageante, mais avec la bonne approche et les bons outils, ils peuvent devenir gérables et même inspirants. Un suivi efficace des objectifs permet à votre équipe de rester concentrée, alignée et motivée pour atteindre les objectifs les plus ambitieux.

Outils et ressources pour le suivi des BHAG

Pour atteindre les BHAG, il faut non seulement une vision claire, mais aussi les bons outils pour suivre et stimuler efficacement la progression. Avec les bonnes ressources, vous pouvez suivre les jalons, attribuer les responsabilités et procéder à des ajustements en cours de route.

Ces outils permettent de s'assurer que votre équipe reste alignée sur vos objectifs ambitieux, en fournissant des informations en temps réel et en favorisant la collaboration.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-264-1400x935.png La fonctionnalité de suivi des objectifs de ClickUp : bhag /$$$img/

La fonctionnalité de suivi des objectifs de ClickUp vous permet de suivre efficacement les BHAG et de les ajuster en temps réel

Le paramètre BHAGs nécessite un suivi efficace. La fonctionnalité de suivi des objectifs de ClickUp vous permet de paramétrer, de suivre et d'ajuster vos BHAG en temps réel.

En utilisant le cadre SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Pertinent et Temporel), vous pouvez créer des objectifs structurés qui vous permettent de rester responsable et concentré. Qu'il s'agisse d'achever une course de 10 km ou d'acquérir de nouveaux clients, ClickUp vous permet de diviser ces objectifs en cibles gérables et mesurables, pour une réussite claire.

Utiliser les tableaux de bord de ClickUp pour visualiser la progression de vos BHAGs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-265-1400x935.png Tableau de bord ClickUp : bhag /$$$img/

Obtenez les KPI clés de BHAG sur un seul écran avec les affichages du tableau de bord ClickUp

La visualisation de votre progression est la clé de la réalisation des BHAG, et Tableaux de bord ClickUp affichent une vue d'ensemble de vos objectifs. Grâce à des cartes et diagrammes personnalisables, vous pouvez suivre les indicateurs clés, les échéances et les performances de l'équipe en un seul endroit.

Cet affichage centralisé vous permet d'évaluer la progression, d'identifier les goulets d'étranglement et de vous assurer que tout le monde est aligné sur les mêmes objets. La mise à jour régulière de votre tableau de bord facilite les discussions et les ajustements, ce qui permet à vos projets de rester sur la bonne voie.

Kartikeya Thapliyal, chef de produit chez smallcase, nous parle de ClickUp,

Les objectifs à l'échelle de l'entreprise sont faciles à suivre et le forfait devient plus facile à planifier puisque nous pouvons vérifier si nous sommes alignés sur les objectifs à plus grande échelle Kartikeya Thapliyal chef de produit chez smallcase

Automatiser le suivi des BHAG avec les Automations de ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-266.png Automatisations de ClickUp : bhag /$$img/

Configurez des rappels, des attributions de tâches et des mises à jour de statut sans intervention manuelle à l'aide de ClickUp Automatisations

L'automatisation peut considérablement améliorer l'efficacité du suivi des BHAG. Automatisations ClickUp vous permettent de paramétrer des rappels, des assignations de tâches et des mises à jour de statut sans intervention manuelle.

Par exemple, vous pouvez créer une automatisation qui met à jour le statut d'une tâche liée à un BHAG à "En cours" dès qu'elle est assignée à un membre de l'équipe. Vous pouvez également mettre en place des rappels pour inciter votre équipe à respecter les échéances, afin de vous assurer qu'aucun jalon ne passe entre les mailles du filet.

En automatisant les tâches répétitives, vous pouvez vous concentrer davantage sur les initiatives stratégiques. Grâce à cette fonctionnalité, vous et votre équipe êtes toujours informés du statut de vos BHAG, ce qui permet de les ajuster plus facilement si nécessaire.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Docs-6.gif ClickUp-Docs : bhag /$$$img/

Collaborez avec votre équipe pour planifier et recueillir des commentaires avec ClickUp Docs

Une collaboration efficace est essentielle pour atteindre les BHAG. Documents ClickUp permettent une collaboration en temps réel, en permettant aux membres de l'équipe de commenter, de suggérer des cours et de suivre les modifications apportées aux documents partagés. Utilisez les commentaires pour donner votre avis sur des sections spécifiques de vos documents, en veillant à ce que toutes les contributions soient recueillies et prises en compte.

Vous pouvez même convertir les commentaires en tâches exploitables, ce qui permet de maintenir un flux de travail continu, de l'idéation à l'exécution. Cet environnement collaboratif favorise le compte rendu et permet à chacun de s'impliquer dans le projet.

Un guide étape par étape pour atteindre les BHAGs

Les paramètres et la réalisation des BHAG peuvent transformer la vision de votre organisation en étapes réalisables. ClickUp fournit une plateforme puissante pour gérer efficacement ces objectifs ambitieux. Voici comment définir et réaliser des BHAGs à l'aide de ClickUp.

Paramétrage des BHAGs dans ClickUp

Définissez votre BHAG: Commencez par formuler clairement votre BHAG. Il doit s'agir d'un objectif à long terme qui inspire et stimule votre équipe. Par exemple, un BHAG pourrait être "Augmenter la part de marché de 50% au cours des cinq prochaines années" Créer un objectif dans ClickUp: Utilisez les Objectifs dans ClickUp pour saisir votre BHAG. Veillez à définir des indicateurs spécifiques pour mesurer la réussite, tels que la croissance du chiffre d'affaires ou le taux d'acquisition de clients. En utilisantLes modèles d'objectifs SMARTvous pouvez vous assurer que votre BHAG est structuré et réalisable **Divisez votre BHAG en jalons plus petits et réalisables. Il sera ainsi plus facile pour votre équipe de comprendre les étapes nécessaires à la réalisation de l'objectif global. En faisant cela, vous pouvez maintenir l'élan et faire en sorte que l'équipe reste concentrée

Attribution des tâches et des jalons

**Une fois votre BHAG défini et décomposé en jalons, assignez des tâches spécifiques aux membres de l'équipe au sein de ClickUp. Veillez à ce que chaque tâche soit claire et assortie d'une date limite Créez des jalons: Utilisez Jalons ClickUp pour paramétrer des points de contrôle importants en vue de la réalisation de votre BHAG. Les cours aident à maintenir l'alignement et le compte rendu de chacun et permettent d'évaluer régulièrement la progression Utilisez des objectifs en cascade: Considérez les éléments suivantsla mise en œuvre d'une approche d'objectifs en cascadeoù les membres de l'équipe peuvent se fixer des objectifs individuels qui s'alignent sur le BHAG global. Cet alignement favorise la collaboration et permet de s'assurer que tout le monde travaille dans le sens de la même vision

Révision et ajustement réguliers des objectifs

Planifiez des révisions régulières: Établissez un paramètre récurrent pour réviser votre BHAG et les paramètres associés. Cela permet à votre équipe d'évaluer la progression, de célébrer les réalisations et d'identifier les défis à relever Ajustez si nécessaire: Lorsque vous passez en revue votre BHAG, soyez prêt à faire des ajustements. Les conditions du marché ou les dynamiques internes peuvent évoluer, ce qui vous obligera à réorienter vos objectifs. Utilisez les fonctionnalités de suivi des objectifs de ClickUp pour modifier les tâches et les jalons en conséquence. Évaluer les objectifs à moyen terme: Tout en vous concentrant sur votre BHAG, veillez également à de définir et de revoir les objectifs à moyen terme qui assistent votre vision à long terme. Les objectifs à moyen terme servent de tremplin et permettent à votre équipe de rester sur la bonne voie

Visez l'extraordinaire : Paramétrez vos BHAG dès aujourd'hui

Les BHAG sont des outils puissants pour favoriser la réussite à long terme et encourager une culture de l'ambition au sein de votre organisation. Ils poussent les équipes à penser au-delà de l'ordinaire et à viser des réalisations extraordinaires, en créant une vision claire qui guide chaque décision et chaque action. Par en paramétrant ces objectifs ambitieux mais réalisables vous ouvrez de nouvelles voies de croissance et orientez votre organisation vers un avenir prometteur.

Avec ClickUp, vous pouvez faire passer vos BHAG de la vision à la réalité. Du suivi des objectifs et des tableaux de bord aux outils de collaboration et aux automatisations, ClickUp permet à votre équipe de rester alignée, concentrée et motivée tout au long du voyage. Ses fonctionnalités robustes rendent la gestion des objets les plus audacieux transparente, en vous aidant à les décomposer en étapes réalisables et à suivre la progression en temps réel.

Le moment est venu de exploiter la puissance des BHAG avec ClickUp . Relevez le défi, alignez votre vision et paramétrez vos BHAGs dès aujourd'hui pour inspirer votre équipe et atteindre des jalons que vous pensiez impossibles.