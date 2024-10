Mesurer ce qui compte le plus Résumé : Démystifier les OKR

Les objectifs sont aux entreprises ce que les plans sont aux capitaines : ils guident le voyage vers des réalisations significatives. Et quelle meilleure façon d'apprendre à se fixer des objectifs qu'en s'inspirant d'histoires de réussite vécues ? 💸

Le livre Measure What Matters a été écrit par un investisseur acclamé, au parcours exemplaire. Alors qu'il nous donne un aperçu des secrets de sa réussite, nous en apprenons davantage sur les objectifs et les résultats clés (OKR) et bénéficions de conseils pratiques en matière de gestion.

Ces informations précieuses sont émaillées d'exemples tirés de la riche carrière de l'auteur, qui a notamment collaboré avec des géants tels que Google et Intel.

Si vous souhaitez vous familiariser avec le concept du système OKR et découvrir comment il peut révolutionner votre planification stratégique, consultez notre Mesure What Matters Most résumé. Nous avons condensé les observations clés de ce chef-d'œuvre managérial et inclus quelques conseils pour vous aider à mettre en œuvre cette sagesse sur votre lieu de travail.

Mais avant cela, si vous avez intérêt à lire d'autres résumés de livres, consultez (et mettez en signet) notre collection curatée de 25 résumés de livres sur la productivité à lire absolument (y compris "Mon travail") en un seul endroit. Vous pouvez l'enregistrer, le modifier, le mettre en signet et même l'exporter pour une lecture ultérieure.

Télécharger maintenant

25 résumés de livres sur la productivité à lire absolument

Measure What Matters Résumé du livre en un coup d'œil

Via : Amazon Author: John Doerr

Nombre de pages: 320

Année de publication:_ 2017

Temps de lecture estimé:_ 4 heures

mesurer ce qui compte : How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs_ est une lecture incontournable si vous vous intéressez à la planification stratégique. Bien qu'il regorge de connaissances précieuses, ce livre est une lecture légère.

Il a été écrit par John Doerr, ingénieur électricien et investisseur en capital-risque renommé qui a joué un rôle majeur dans la réussite d'entreprises mondialement connues telles qu'Amazon, Google et Intuit.

Le principal concept exploré dans le livre est le système OKR -Objectifs et résultats clés, qui fournit un moyen simple mais puissant de mesurer les résultats d'une entreprise stratégie de définition des objectifs pour aligner le travail de l'entreprise sur sa mission ultime. L'ouvrage explique comment des processus réussis nécessitent à la fois :

Objectifs: Ils vous guident du début à la fin en affirmant les réalisations souhaitées Les résultats clés:_ Ils représentent les résultats mesurables, les nombres réels qui signifient la réalisation de l'objectif

Doerr a structuré le livre de manière à entremêler la théorie et la pratique. Il fournit des Objectifs détaillés pour l'ensemble du processus de définition et de suivi des objectifs, depuis la conception des objectifs et la définition des priorités jusqu'à la synthèse finale et l'amélioration des performances. Il partage également des conseils sur le maintien d'une culture d'entreprise forte et saine. Pour faire passer ses idées, Doerr les illustre par Exemples d'OKR provenant d'entreprises ayant connu la réussite.

Au début de l'ouvrage, il nous donne un aperçu de la genèse des OKR - lisez l'histoire ci-dessous.

L'histoire des OKR

Le concept d'objectifs et de résultats clés a été créé par Andy Grove, homme d'affaires et ancien PDG d'Intel, où Doerr avait travaillé au début de sa carrière. Doerr était un grand partisan des idées de Grove, qu'il considérait comme le plus grand manager de son époque ou de n'importe quelle époque. Dans le livre, Doerr a partagé que le système de Grove a été son pilier de force tout au long de son développement professionnel.

Alors que Grove a conçu les OKR, Doerr a créé l'abréviation et a popularisé le concept, en l'apportant à Google en 1999.

Grove a basé son système sur le management par objectifs (MBO) de Peter Drucker. Ce modèle était avant-gardiste à l'époque, car il introduisait l'idée que la gestion devait être fondée sur la confiance et axée sur les résultats. Auparavant, la structure de gestion hiérarchique traditionnelle pilotée par Henry Ford et Frederick Winslow Taylor régnait en maître. Bien que révolutionnaire, la théorie du MBO présentait des lacunes que l'OKR a tenté de combler.

Principaux enseignements de Measure What Matters de John Doerr

Au fil des ans, Doerr a accumulé d'immenses connaissances en matière de gestion et a transformé de nombreuses start-ups en entreprises en utilisant l'approche OKR. 💼

Les sections suivantes mettent en lumière certains des concepts les plus remarquables qu'il aborde dans Measure What Matters. Allons-y !

1. L'hygiène de base des OKR du Dr Grove

Doerr explique que l'honnêteté, le désintéressement et l'engagement vis-à-vis de l'équipe et de sa mission sont au cœur de la philosophie OKR de Grove. Il n'en reste pas moins que l'approche systématique de Grove en matière d'ingénierie est ce qui a conduit à la réussite d'Intel et des autres entreprises qu'il a dirigées.

Ce sont les sept plus grandes leçons que Doerr a tirées de Grove, et elles constituent la base de l'ensemble du livre :

Less is more: Il est essentiel de choisir soigneusement ses objectifs - pas plus de cinq à la fois Fixer les objectifs de l'entreprise en partant de la base: La motivation est généralement faible lorsque tous les objectifs de l'équipe viennent du sommet. Environ la moitié d'entre eux devraient provenir de la ligne de front de l'entreprise, c'est-à-dire des employés Pas de diktat: Les OKR doivent être le fruit d'un effort de collaboration, et un accord collectif est indispensable pour garantir la réalisation des objectifs Restez flexible: À la lumière des changements, vous devez vous débarrasser de vos propres objectifs qui ne sont plus pertinents Oser l'échec: La prise de risque et le dépassement de soi permettent d'obtenir d'excellentes réussites Un outil, pas une arme: N'utilisez pas les OKR pour juger du travail d'une personne ou déterminer ses revenus Soyez patient: Un véritable changement prend du temps et nécessite beaucoup d'essais et d'erreurs. Les entreprises ont besoin d'environ quatre à cinq cycles d'OKR trimestriels pour s'adapter au nouveau système et encore plus pour y exceller

2. OKR superpower #1 : Se concentrer sur les priorités et les valider

La première étape de la définition des objectifs consiste à vous demander quelles sont vos ambitions clés pour les trois, six ou douze mois à venir. Concentrez-vous uniquement sur les objectifs urgents qui sont appelés à faire une réelle différence au sein de votre entreprise.

Après avoir déterminé les Whats, il est temps de passer aux Hows - vos résultats clés. Ce sont les mesures qui impliqueront la réalisation de vos propres objets. Selon Doerr, vous ne devriez pas avoir plus de cinq résultats clés (RC) par objectif. Il recommande de combiner les mesures quantitatives et qualitatives des résultats clés afin de garantir une évaluation et une amélioration complètes.

Il est également essentiel de clarifier les Pourquoi et d'être transparent avec les employés. Ils seront plus motivés s'ils le savent :

Dans quel but ils font ce travail

Comment ces efforts contribuent à leur croissance personnelle et à celle de l'entreprise

Il ne reste plus qu'à déterminer les Whens. Doerr recommande de ne pas dépasser cinq objectifs validés par cycle. Compte tenu des besoins et des capacités de votre organisation, vous devez également déterminer la cadence. La plupart des entreprises suivent les RC annuellement ou trimestriellement, ou utilisent un modèle hybride. 📆

Utilisez l'affichage du Calendrier de ClickUp pour déterminer le "quand" de vos objets

3. OKR superpower #2 : Aligner et connecter pour le travail d'équipe

Les OKR doivent être transparents. En les rendant visibles par tous, vous vous assurez que tout le monde est sur la même page et vous évitez le travail redondant. Il est également essentiel d'être ouvert à la critique : chacun doit pouvoir donner et recevoir un retour d'information objectif, dans l'intérêt de tous.

L'approche OKR peut être particulièrement bénéfique pour les entreprises à emplacements multiples et à distance. Elle unit les équipes et favorise la collaboration. 🤝

Cette section du livre traite également de l'inefficacité du modèle traditionnel de gestion en cascade. Dans ce modèle descendant, la haute direction fixe les objectifs et les transmet aux niveaux inférieurs de la hiérarchie, dont le travail est déterminé exclusivement par les dirigeants. Ce modèle est problématique pour plusieurs raisons notables :

Il prend beaucoup de temps : Il faut des lustres pour que les décisions descendent dans la hiérarchie, même si l'entreprise n'est pas grande..

: Il faut des lustres pour que les décisions descendent dans la hiérarchie, même si l'entreprise n'est pas grande.. **Il est inflexible : il est pratiquement impossible de réviser les objectifs validés une fois que le travail est en cours

Il sape la contribution des employés de première ligne_ : Ces employés ont souvent un lien plus direct avec le produit et les clients que les cadres supérieurs

: Ces employés ont souvent un lien plus direct avec le produit et les clients que les cadres supérieurs Il empêche l'horizontalitéla collaboration interfonctionnelle: Elle ne permet pas aux forces des différentes équipes de se combiner et de créer quelque chose d'exceptionnel

Dans certaines situations urgentes, le modèle descendant peut s'avérer nécessaire, mais en général, les employés devraient contribuer à environ la moitié des OKR validés, guidés par leur manager.

Avec ClickUp Chat View, vous pouvez communiquer vos OKR à vos employés et leur demander leur avis

4. OKR superpower #3 : Suivre pour rendre compte

Un cycle d'OKR comporte trois phases : la configuration initiale, le suivi systématique à mi-parcours et la récapitulation finale.

Au cours de la phase d'installation, Doerr recommande d'utiliser Logiciel de gestion des OKR pour plus de commodité. Ce type d'outil vous permet de créer, modifier en cours, mesurer et noter des OKR aspirationnels. Il permet de rendre l'information facilement accessible, d'inciter à l'amélioration de la qualité de l'information et d'améliorer la qualité de la communication l'engagement des employés et aide les personnes ayant des intérêts similaires à se connecter. Il permet également d'économiser du temps et de l'argent, en supprimant les réunions de statut et la documentation inutiles.

À l'étape du suivi en milieu de vie, l'auteur explique comment la progression motive les employés. Selon lui, les pourcentages sont le moyen le plus convaincant de les visualiser. L'idéal est d'organiser des réunions tout au long du trimestre pour analyser vos OKR et détecter les éventuels goulets d'étranglement. Le partage des objectifs validés avec d'autres personnes de l'entreprise peut également renforcer la motivation.

Le Mon travail consiste à examiner de près les résultats obtenus après avoir achevé votre travail sur les OKR. Vous devez utiliser la notation objective, l'auto-évaluation et la réflexion pour tirer des leçons précieuses pour les OKR futurs. Si vous n'avez pas atteint votre objectif, réessayez au cours du trimestre suivant en utilisant un nouveau critère de référence pour les résultats clés ou en réévaluant la nécessité d'un tel critère.

Notez et organisez toutes les leçons que vous avez tirées de vos OKR passés avec ClickUp Docs

5. OKR superpower #4 : S'efforcer d'atteindre l'excellence

Les OKR nous incitent à tester nos limites et à dépasser nos zones de confort. Selon le livre, les entreprises devraient définir deux types d'objectifs :

Committed: Les objectifs que vous devez atteindre dans un délai précis pour assurer le fonctionnement de l'entreprise, tels que l'embauche et la sortie de fonctionnalités Aspirational: Également connu sous le nom deobjectifs de la phase d'étirementces objets sont risqués et difficiles à atteindre, mais ils ont le potentiel de propulser l'entreprise vers l'avant grâce à l'innovation

Dans la même optique, l'auteur Steven Levy a inventé l'expression l'évangile du 10x pour décrire les objectifs audacieux qui distinguent les entreprises exceptionnelles des autres. L'une de ces entreprises est Google, qui est parvenue à fournir 100 Mo de stockage d'e-mails alors que ses concurrents n'en proposaient que 2 à 4 Mo. 📧

6. Gestion continue des performances : OKR et CFR

Bien qu'ils soient très répandus, les entretiens annuels d'évaluation sont inefficaces en soi. Au lieu d'une évaluation pure et simple, vous devriez vous concentrer sur le processus, les forces et le coaching.

L'approche optimale est le système de gestion continue des performances, mis en œuvre par le biais du CFR, qui signifie :

Conversations: Vous devez organiser régulièrement des réunions individuelles et permettre à l'employé de mener la discussion. L'objectif de ces réunions doit être mutuell'amélioration des performanceselles doivent permettre d'évaluer la progression et d'aborder des sujets tels que les OKR des employés et les domaines à améliorer,les objectifs professionnelset les réalisations Feedback: Tous les employés doivent donner et recevoir un feedback. Cela permet de mettre en lumière les problèmes, de les résoudre rapidement et d'aller de l'avant collectivement Reconnaissance: La reconnaissance d'un excellent travail peut être un encouragement à le poursuivre. Vous devez féliciter souvent les employés, inciter les collègues à se féliciter les uns les autres et être précis sur ce que vous félicitez

Les OKR aspirationnels facilitent le système de gestion continue des performances en nous indiquant exactement ce dont il faut discuter et ce qu'il faut célébrer.

7. Promouvoir des valeurs saines

La culture d'une organisation peut déterminer son efficacité et sa réussite. Lorsqu'une entreprise encourage des valeurs saines, l'adhésion de tous aux objectifs et à la culture de l'entreprise est facilitée prendre des décisions est plus facile. Une telle culture favorise également le travail indépendant qui ne nécessite qu'une supervision minimale.

Pour y parvenir, l'ensemble de l'organisation doit avoir des objectifs définis et communs, facilités par des cadres supérieurs qui montrent l'exemple. Les OKR peuvent également contribuer à la cohérence et à l'harmonie, en unifiant toutes les opérations.

💡📚 Enjoyed reading this? You'll also love our curated collection of 25 Résumés de livres incontournables sur la productivité . Vous pouvez l'enregistrer, le modifier, le mettre en signet et même l'exporter.

Citations percutantes de Mesurer ce qui compte

Laissez les citations suivantes de Mesurer ce qui compte vous guider dans votre voyage OKR :

_Les idées sont faciles. L'exécution, c'est tout

Bien que les objectifs soient importants, ils perdront leur sens si vous ne les mettez pas en œuvre. Se fixer un objectif n'est que la première étape. Vous devez le faire suivre d'un travail acharné et méticuleux pour obtenir une réussite tangible.

Les mauvaises entreprises, écrit Andy, sont détruites par les crises. Les bonnes entreprises y survivent. Les grandes entreprises s'en trouvent améliorées

Essayons d'illustrer cette notion. Prenons l'exemple des chefs cuisiniers. En cas de pénurie d'ingrédients, un mauvais chef abandonnera, un bon parviendra à produire un plat comestible, tandis qu'un grand chef en profitera pour créer quelque chose d'extraordinaire et se démarquer. 🧑‍🍳

_Les objectifs ambitieux peuvent être écrasants si les gens ne croient pas qu'ils sont réalisables

Les objectifs doivent être stimulants et repousser les limites du possible, mais pas impossibles. Plus important encore, vous devez formuler les objectifs de manière à ce qu'ils semblent réalisables et qu'ils suscitent la motivation. Dans le cas contraire, ils seront contre-productifs : la pression sera trop forte et engendrera de l'anxiété. Définissez soigneusement vos priorités et ayez le courage d'en écarter certaines.

_La méritocratie s'épanouit au soleil

La méritocratie est le système dans lequel la réussite et les récompenses sont distribuées en fonction des réalisations et des efforts. Ce type de système ne peut fonctionner pour les entreprises que s'il est transparent. Tout le monde doit être à bord du Tableau la définition des objectifs et le suivi Le processus OKR et la possibilité de le critiquer.

Appliquer les enseignements de Measure What Matters avec ClickUp

Utilisez ClickUp pour appliquer l'approche OKR et paramétrer votre entreprise ou votre équipe pour qu'elle connaisse la réussite

Si l'on considère le système OKR comme le plan d'un bâtiment, une outil de gestion de projet tel que ClickUp serait le chantier de construction. Le plan guide le travail de construction, tandis que le site fournit les outils et l'espace nécessaires pour l'achever avec succès. Ensemble, ils contribuent à donner vie à la vision de l'architecte. 🏛️

ClickUp est une plateforme de productivité intuitive qui regorge de fonctionnalités pour rationaliser votre forfait, le suivi de votre progression, la collaboration au sein de l'équipe et d'autres opérations clés de l'entreprise.

Les débuts sont toujours les plus difficiles, c'est pourquoi ClickUp a préparé plus de 1 000 modèles pour vous faciliter la tâche, y compris la fixation d'objectifs et Modèles d'OKR .

Dans les sections suivantes, vous apprendrez comment utiliser ClickUp pour mettre en œuvre le système OKR de Doerr au sein de votre organisation :

Étape 1 : Concentrer et valider les priorités

Utilisez ClickUp Objectifs pour définir vos objets et vos résultats clés, c'est-à-dire des cibles mesurables

Réfléchissez aux objectifs ambitieux que vous souhaitez le plus atteindre au cours de la prochaine période et notez-les à l'aide de Objectifs ClickUp . Au fur et à mesure qu'ils s'accumulent au fil du temps, vous pouvez les organiser dans des dossiers en fonction des cycles, ou de la manière qui vous convient le mieux.

À faire, Doerr recommande de suivre les objectifs de ventes et de revenus tous les trimestres ou tous les ans, mais n'hésitez pas à le faire plus fréquemment et à fixer des paramètres mensuels ou des objectifs hebdomadaires si cela fonctionne mieux pour votre équipe ou votre entreprise. 🥅

L'étape suivante consiste à déterminer les résultats clés, ce que vous pouvez faire en utilisant les cibles dans ClickUp. La plateforme mesure les cibles automatiquement en fonction des critères que vous choisissez :

Numérique Monétaire Vrai/faux

Vous pouvez également ajouter des descriptions pour vous assurer que vos employés comprennent le raisonnement qui sous-tend les OKR. Si vous avez besoin d'entrer dans les détails, envisagez d'utiliser Documents ClickUp , un éditeur de texte enrichi avec Des capacités IA .

Pour concrétiser vos forfaits, utilisez Tâches ClickUp . Vous pouvez :

Paramétrer les paramètres

Les assigner à des personnes

Attribuer des libellés et des étiquettes de priorité

Les décomposer en éléments plus petits à l'aide de sous-tâches et de checklists

Introduire des dépendances entre les tâches pour favoriser la collaboration horizontale et interfonctionnelle

Pour examiner et modifier les tâches, utilisez l'un des nombreux affichages, tels que l'affichage des tâches Vue Tableau ClickUp ou la vue Liste classique. Une fois que vous êtes prêt, liez les tâches à leurs objectifs respectifs.

Étape 2 : Aligner et connecter pour un travail d'équipe

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp et de nombreux autres canaux de communication pour faire du brainstorming et vous connecter avec vos collègues

Selon Measure What Matters, il est essentiel d'inclure les employés lors de la création ou de la révision des objectifs. Il y a plusieurs façons de le faire dans ClickUp :

Demander et fournir un retour d'information en étiquetant des personnes dans les tâches ou les commentaires

UtiliserL'affiche de discussion de ClickUp pour avoir des discussions plus approfondies et plus personnelles

Créer des formulaires à l'intérieur deAfficher le formulaire et recueillir des données d'une manière plus standardisée

Lancez quelques idées et créez des cartes visuelles en utilisantTableaux blancs ClickUp Comme le système OKR, ClickUp peut être très utile pour les équipes à distance . Il rend tous vos forfaits et votre travail visibles, synchronise les changements et en informe les collaborateurs, pour que tout le monde soit à jour à tout moment.

Étape 3 : Suivre pour rendre compte

Grâce au suivi automatique de la progression et aux tableaux de bord de ClickUp, vous pouvez évaluer vos performances en un coup d'œil

À mesure que vous et votre équipe achevez le travail que vous vous êtes fixé avec les OKR, vous pouvez marquer votre progression dans ClickUp. La plateforme calculera tous les scores cibles pour vous, en les exprimant en pourcentages selon les goûts d'À fait. Vous pouvez les voir d'un coup d'œil dans l'affichage de la progression.

Pour obtenir un aperçu plus détaillé des performances en temps réel de votre équipe ou de votre entreprise, consultez les pages suivantes Tableaux de bord ClickUp . Vous disposez de plus de 50 cartes différentes pour construire le tableau de bord personnalisé idéal.

Pour évaluer et marquer la progression individuelle, utilisez les champs personnalisés dans les favoris modèle de gestion des tâches . Vous pouvez également faire part de vos réflexions de plusieurs manières différentes :

Dans les commentaires de la tâche

Sous forme d'annotations

Dans l'affiche de discussion

N'oubliez pas de saluer les collaborateurs les plus remarquables et de mettre en avant leurs réalisations pour que tout le monde puisse les voir ! 🏅

Exploiter la puissance des OKR avec ClickUp

Quelle que soit l'ampleur des objectifs de votre entreprise ou de votre équipe, le système OKR peut les rendre gérables. Avec un forfait réfléchi, une coopération harmonieuse et des techniques de mesure appropriées, la réussite sera au coin de la rue.

ClickUp peut vous aider à y parvenir plus rapidement en vous donnant les outils nécessaires pour planifier, exécuter et mesurer plus efficacement. S'inscrire à ClickUp et rejoignez plus de 800 000 équipes qui naviguent de manière productive sur le chemin de la prospérité ! 🏃