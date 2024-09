Comment créer une déclaration de vision du produit efficace ?

Avez-vous déjà entendu la parabole des "six aveugles et de l'éléphant" ? L'histoire raconte qu'un groupe d'hommes malvoyants qui n'avaient jamais entendu parler d'un éléphant auparavant en ont rencontré un. Ils touchent différentes parties de son corps et le décrivent de manière très différente.

Celui qui a touché sa trompe a dit qu'elle ressemblait à un serpent épais. Celui qui se trouvait près de l'oreille pensait qu'il ressemblait à un ventilateur. Celui qui se trouvait près de la jambe le comparait à un tronc d'arbre. En fait, personne n'a compris l'animal dans sa globalité parce qu'il n'a pas eu accès à la vue d'ensemble. Résultat : chacun est achevé de croire à la vérité absolue de son point de vue, alors qu'il est complètement dans l'erreur.

les aveugles et l'éléphant (Source:) Wikimedia Commons )_

Cette parabole est une métaphore précieuse pour divers scénarios dans les entreprises. Dans le domaine du développement de logiciels, elle illustre parfaitement le fait que sans une vision claire, articulée et ambitieuse du produit, les équipes tâtonnent dans l'obscurité.

Dans cet article de blog, nous verrons ce qu'est une vision de produit, pourquoi elle est importante et comment vous pouvez créer la vôtre.

**Qu'est-ce qu'une vision de produit ?

La vision d'un produit est une déclaration qui présente la vue d'ensemble d'un produit sur le long terme. Elle décrit les éléments fondamentaux du produit :

Qui : Les utilisateurs cibles du produit, définis en termes démographiques, psychographiques et professionnels

Quoi : Les fonctionnalités et les avantages du produit qui résolvent le problème des utilisateurs cibles

Comment : La différenciation du produit sur le marché et ce qui le rend unique

Pourquoi : Pourquoi le produit existe-t-il ?

À faire des déclarations de vision pour les produits ?

Pour une équipe produit, l'avantage clé d'une déclaration de vision est qu'elle sert d'étoile polaire, de guide pour toutes les décisions tout au long du cycle de vie. En outre, elle offre de nombreux avantages.

Alignement : La vision du produit aide les équipes UX, de conception, de développement et de qualité à concentrer leurs efforts. Elle permet également aux parties prenantes des équipes de vente, de marketing, de finance et de talents de se réunir et de travailler à des objectifs communs.

Direction : La vision du produit joue un rôle essentiel dans la conception de la feuille de route du produit. Elle articule les prérogatives stratégiques du produit, qui sont ensuite décomposées en petites tâches et en jalons à développer.

Clarté : La vision du produit décrit les éléments et minimise les hypothèses. Elle aide les nouveaux membres de l'équipe à comprendre immédiatement l'objectif du produit et à participer à son développement.

Standard : La vision du produit décrit les éléments et minimise les hypothèses : Devrions-nous donner la priorité à la fonctionnalité A plutôt qu'à la fonctionnalité B ? À faire pour embaucher plus d'ingénieurs pour le prochain trimestre ? À quels bugs devons-nous remédier au cours de ce sprint ? L'énoncé de la vision du produit sert d'échelle pour peser ces décisions. Elle permet d'établir un consensus sur la base de termes et d'idées convenus.

Qui utilise les déclarations de vision du produit ?

Toute équipe chargée de mettre au point et de commercialiser un produit peut tirer une grande valeur d'une déclaration de vision.

Dans le cadre du développement agile de logiciels, elle sert de base commune à l'ensemble de l'équipe chargée du produit

Dans le domaine du marketing, elle aide les activités en contact avec le marché à s'aligner sur les intentions de l'équipe chargée du produit

Dans les startups qui évoluent rapidement, elle permet de réunir des équipes diverses. Elle permet d'organiser le chaos en fonction de l'objectif collectif

Quelle est la différence entre la vision et la stratégie produit ?

La vision du produit est le rêve - c'est le produit final que vous avez l'intention de développer au cours des prochaines années. Elle est ambitieuse, futuriste et évolutive.

La stratégie produit est l'approche réfléchie pour réaliser ce rêve - elle comprend les ressources, les étapes et les forfaits. Elle reste de haut niveau et englobe tous les aspects du produit.

La vision du produit est à très long terme (horizon de 5 à 10 ans), la stratégie produit est à moyen et à long terme (horizon de 1 à 3 ans). La vision d'un produit est nébuleuse et adaptable, la stratégie est délibérément spécifique et actionnable. L'accent est mis sur la raison d'être du produit et sur la manière dont la vision du produit est poursuivie.

Les différences entre la vision du produit et la stratégie produit

Le rôle des différentes entités dans la vision du produit

Si l'idée d'un produit naît souvent dans l'esprit d'une seule personne, la vision est le fruit d'un effort de collaboration. Elle a un impact sur la vie de toutes les personnes impliquées, sur leur travail quotidien et sur chaque décision qu'elles prennent.

Cependant, dans la réalité, chaque partie prenante a un rôle différent. Voici quelques exemples.

Qui est responsable de la définition de la vision du produit ?

Le propriétaire/gestionnaire du produit est chargé de définir la vision en collaboration avec diverses autres parties prenantes. Les responsabilités du propriétaire/gestionnaire du produit comprennent :

Recueillir des informations auprès de la direction et des parties prenantes clés

Explorer les idées avec l'équipe commerciale, le marketing, les études de marché, la conception, etc.

Formuler la vision du produit en termes simples et faciles à mémoriser

Recueillir les réactions des différentes parties prenantes et affiner l'énoncé de la vision

En plus de définir la déclaration de vision, les managers d'un produit sont également responsables de sa communication et de sa socialisation. C'est leur rôle de faire en sorte que l'équipe de projet, l'équipe Scrum, les ventes, le marketing et la réussite des clients comprennent et adoptent la vision dans leur travail.

Le manager d'équipe produit y parvient en créant un environnement de collaboration entre les équipes interfonctionnelles. Il communique la vision du produit d'une manière qui donne à chaque équipe une base solide pour prendre des décisions. Par exemple, si la vision de votre produit est d'"aider les gens à pratiquer la pleine conscience" :

L'équipe Scrum donnera la priorité aux fonctionnalités liées à la méditation plutôt qu'aux fonctionnalités de gestion des tâches

L'équipe de conception créera une interface utilisateur dépourvue de distractions et qui aidera les utilisateurs à rester dans le présent

L'équipe chargée de la conception du contenu rédigera des textes simples, empreints de compassion et axés sur le bien-être

Les messages marketing seront axés sur le calme plutôt que sur la productivité

Dans l'ensemble, la vision du produit aide chaque équipe à répondre aux besoins de la cible d'une manière différenciée et unique. Si cela vous semble être une bonne solution pour un grand nombre de vos défis liés à la productivité, voici comment vous pouvez créer votre propre déclaration de vision.

Créer une vision produit efficace

La vision d'un produit est le fil conducteur d'une équipe de développement de logiciels. Bien après la définition et le partage de la déclaration, les gens se souviendront de son sentiment et l'utiliseront pour prendre des décisions. Vous devez donc élaborer une vision du produit qui soit efficace et exploitable pour assurer la réussite du produit.

Voici comment vous pouvez le faire avec un outil de collaboration virtuelle et de gestion de projet tel que ClickUp .

1. Explorer le présent

Comprenez le contexte dans lequel votre produit fonctionne à travers divers aspects internes et externes, tels que :

Les utilisateurs cibles : Définissez pour qui vous concevez votre produit. Décrivez leurs besoins, leurs points douloureux, leurs solutions actuelles et leurs frustrations.

Concurrence : Comprenez le paysage concurrentiel, y compris ce qui existe, son prix, ses fonctionnalités, ses avantages, la fidélité des utilisateurs, etc. N'oubliez pas que la concurrence n'est pas nécessairement un produit similaire. Il peut s'agir de n'importe quel produit qui résout le problème du client.

Par exemple, si vous créez une application de rappel, un simple stylo et du papier constituent la principale alternative concurrentielle que vous devez étudier.

Opportunité : Mettez clairement le doigt sur l'écart qui existe sur le marché. Explorez l'ampleur de cette lacune, ce qui la comblera et ce que les clients pourraient payer pour le faire.

Prérogatives de l'entreprise : Pendant que vous y êtes, réfléchissez également à la vision de votre entreprise - ses objectifs, ses besoins, ses ressources et ses aspirations. Considérez également quelques exemples de valeurs fondamentales pour définir qui vous êtes.

Veillez à documenter toutes vos conclusions dans un lieu de collaboration comme le Tableaux blancs ClickUp . Ajoutez des informations sous forme de texte, d'images, de connexions, de notes autocollantes, etc. Une fois que vous avez un projet, amenez toutes les parties prenantes à le réviser et à le commenter.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Whiteboards-2-1400x945.png Tableaux blancs ClickUp /$$img/

documentez votre recherche de produits sur les tableaux blancs ClickUp_

2. Imaginez le futur

Une fois que vous avez compris le paysage actuel, il est temps de rêver, c'est-à-dire d'imaginer un avenir dans lequel votre produit existe. Dans ce cadre, considérez ce qui suit.

L'objectif : Avant toute chose, définissez l'objectif principal de votre produit. Demandez-vous "pourquoi" le produit doit exister.

Approche : Réfléchissez à la manière dont vous pourriez atteindre votre objectif.

Par exemple, si votre objectif est d'aider les gens à pratiquer la pleine conscience, vous pouvez créer une application pour la méditation, ou la tenue d'un journal, ou une thérapie en ligne, ou la formation d'habitudes. Choisissez votre voie.

Valeur : Examinez la valeur que l'application apporterait à vos clients. Votre application de pleine conscience rendra-t-elle vos clients plus heureux, plus calmes, plus productifs, plus sains ? Ici, pensez également à ce que les clients ressentiront en utilisant le produit.

Différenciation : Dressez une liste Effacées de toutes les façons dont votre produit est unique. Cette différenciation peut concerner les fonctionnalités, les clients cibles, l'expérience utilisateur, l'assistance client ou tout ce que vous imaginez.

Un bon exercice de "vision-boarding" vous sera d'une grande aide à cette étape. Utiliser Le modèle de Tableau de vision de ClickUp pour décrire la fonction et la différenciation de votre produit. Ce modèle intermédiaire est adapté aux présentations, de sorte que vous pouvez le présenter directement aux sponsors, aux clients, aux membres de l'équipe et à d'autres parties prenantes.

⚡️Template Archive: Si vous cherchez un moyen de faire circuler les idées de produits ou quelque chose de plus spécifique à vos besoins, jetez un coup d'œil à ces modèles de tableaux d'orientation .

3. Élaborer la vision

Il est maintenant temps de prendre la plume ou de taper des mots dans un document. Parcourez à nouveau les documents relatifs à l'état actuel et à l'état futur pour vous préparer à rédiger la déclaration de vision.

La vision d'un produit se présente souvent sous la forme d'une déclaration lapidaire et puissante. " Chez Netflix, nous voulons divertir le monde ", déclare l'entreprise de services de streaming. Il ne s'agit pas de films, de documentaires ou de programmes télévisés, mais de divertissement dans son ensemble. Ainsi, lorsqu'ils se sont aventurés dans les jeux en 2023, cela a semblé être une extension naturelle de leurs offres.

Avant de choisir celui qui vous convient, faites un atelier de quelques options. Notez quelques idées différentes pour les tester. Pour rédiger un énoncé de vision efficace, faites-le :

Expansif : Veillez à ce qu'elle puisse couvrir et guider votre ambition pour les années à venir. Ne la limitez pas à ce que votre produit fait en particulier. "Aider les gens à pratiquer la pleine conscience" est plus expansif et plus accommodant que "construire une application de journalisme" ou "Fournir une méditation guidée sur écoute"

Ambitieux : La vision idéale du produit doit être quelque chose que personne n'a - ou du moins très peu ont réalisé avant. Rendez-la stimulante et ambitieuse pour que l'équipe propose des idées innovantes dans la poursuite de cette vision.

Centrée sur le client : Une vision de produit orientée vers l'intérieur finira par être égocentrique. La déclaration de vision doit donc être axée sur le client. Rédigez-la en fonction de ce que vous pouvez faire pour vos clients, le marché et le monde en général.

Court : Personne ne peut se souvenir d'un énoncé de vision long et compliqué. Cela signifie qu'ils ne l'appliqueront pas non plus dans la pratique. Il faut donc qu'elle soit courte et simple. Une bonne pratique consiste à s'en tenir à une seule phrase.

Pour une approche plus structurée de la rédaction d'une déclaration de vision, essayez le formulaire Modèle de tableau blanc de la vision ClickUp . Utilisez ce modèle pour présenter votre vision avec clarté et précision, recueillir des commentaires et les convertir en éléments d'action.

4. Testez vos déclarations de vision

Une fois que vous disposez de quelques options, soumettez-les aux parties prenantes clés pour voir ce qu'elles en pensent. Effectuez un sondage auprès d'un échantillon de clients, de l'équipe de développement de produits, des ventes, du marketing et de la direction de l'entreprise. Testez-la pour :

L'alignement sur la vision de l'organisation

Clarté pour les différents groupes de personnes

La possibilité pour les différentes équipes d'adopter et d'utiliser la solution

Désaccord dans tous les domaines

Par instance, si l'énoncé de la vision de votre produit est d'aider les gens à pratiquer la pleine conscience, mais que votre entreprise est spécialisée dans les logiciels de gestion de la relation client, vous avez un décalage évident. 👀

l'utilisation de l'Internet est une priorité ClickUp Forms pour créer et gérer des sondages sans effort

5. Affiner la vision du produit

Sur la base des commentaires que vous recevez des différentes parties prenantes, affinez la vision du produit. N'oubliez pas qu'il peut arriver que vous ne soyez pas en mesure de remédier à certains déséquilibres en modifiant les mots. Dans ce cas, vous devrez peut-être repenser entièrement votre idée.

Le plus souvent, vous pouvez recueillir des commentaires et affiner la vision. Par instance, l'équipe marketing peut suggérer qu'il est préférable de rédiger la vision comme "aider les gens à être attentifs" au lieu de l'indirect "pratiquer la pleine conscience"

En tant que chef de produit, votre rôle consiste à prendre des décisions sur les retours d'information qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas.

6. Documenter et partager la vision du produit

L'efficacité d'une vision produit dépend du nombre de personnes qui la comprennent et l'adoptent. Vous devez donc être en mesure de la documenter et de la partager le plus largement possible.

ClickUp Docs pour des déclarations de vision audacieuses, puissantes et créées en collaboration ClickUp Docs est un excellent moyen de le faire. Rédigez votre vision du produit - en gros et en gras pour que tout le monde puisse la voir et la saisir rapidement. Ajoutez des bannières, des boutons, des séparateurs et d'autres formes pour présenter la vision de manière attrayante et mémorable.

Partagez-le en toute sécurité, de manière publique ou privée, grâce à des contrôles de modification avancés. Liez les documents à diverses tâches pour vous assurer que chaque travail est fait dans le respect de la vision du produit.

7. Mettez en œuvre votre vision du produit

Rédiger et partager votre vision du produit est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Un bon gestionnaire de produits met facilement en œuvre cette vision dans le monde réel.

cliquez sur les tâches pour transformer votre vision en réalité

La première étape consiste à convertir la vision en objectifs mesurables et réalisables. Tout bon Logiciel OKR permet de paramétrer l'outil les indicateurs clés de performance (KPI) de la gestion de projet les KPI sont alignés sur la vision et sont atteints de manière cohérente.

Avec ClickUp Objectifs, vous pouvez définir des objectifs, les connecter à la stratégie produit et les partager entre tous les membres de l'équipe. Tirez parti des multiples affichages de projet sur ClickUp pour suivre la progression et mesurer la réussite.

📖 Lecture bonus : Objectifs professionnels pour le travail L'étape suivante consiste à définir les étapes permettant d'atteindre ces objectifs. Créer Tâches ClickUp directement à partir de votre énoncé de vision sur ClickUp Docs, assignez des utilisateurs, fixez des paramètres, créez des liens vers d'autres documents et gérez l'ensemble de vos tâches processus de développement de produits en un seul endroit.

affichez un diagramme de Gantt pour suivre les dépendances dans le développement d'un produit

Évaluez périodiquement votre progression pour vous assurer qu'elle est conforme à la vision du produit. Utilisez les données de votre tableau de bord de la gestion des produits à revoir. Demandez-vous également si votre déclaration de vision a besoin d'être mise à jour.

Par exemple, si vous êtes une entreprise de gestion d'évènements et que votre vision se concentre exclusivement sur les évènements physiques, en personne ou sur le terrain, vous pourriez vouloir la reconsidérer, surtout avec la grande popularité des évènements hybrides et virtuels.

Si vous êtes novice en matière de création d'une vision de produit, le cadre ci-dessus vous offre une assistance substantielle. Mais si vous avez encore du mal à la conceptualiser, voici quelques sources d'inspiration.

Exemples d'énoncés de vision de produit

Certaines des entreprises technologiques les plus réussies à travers le monde utilisent des déclarations de vision de produit inspirantes. Examinons-en quelques-uns.

Glitch

"Nous créons Glitch pour qu'il soit plus facile pour vous de créer le web

La startup technologique Glitch a une une déclaration de vision simple mais ambitieuse . Le mot clé ici est "simple". C'est pourquoi ils créent des outils "rapides" et "amusants" pour créer des sites web. Leur travail consiste à rendre le web ouvert, diversifié et accessible à tous.

Qui plus est ? Leurs efforts de marketing se concentrent largement sur leur communauté, en proposant des outils, des jams, des présentations de projets, et plus encore, ce qui facilite également l'entraide.

LinkedIn

"Créer des opportunités économiques pour chaque membre de la main-d'œuvre mondiale"

Au cours des 20 années qui se sont écoulées depuis sa création, LinkedIn a aidé les gens à trouver des emplois, à créer des réseaux, à recommander d'autres personnes, à développer leur marque personnelle et, finalement, à gagner (plus) d'argent. La vision de LinkedIn de créer des opportunités économiques guide leurs décisions à travers leurs multiples canaux de revenus, tels que les adhésions, les annonces, les bulletins d'information et les solutions de recrutement. Le mot "chaque" définit leurs expansions à travers les marchés, les langues, et plus encore.

Tesla

"Accélérer la transition du monde vers l'énergie durable

Si Tesla fait souvent parler d'elle pour ses véhicules autonomes, elle se concentre avant tout sur l'énergie solaire et les véhicules à batterie. La vision de Tesla guide l'entreprise dans la mise en place de solutions énergétiques durables, au-delà des seuls véhicules. En fait, Tesla fait également des percées régulières dans le domaine des panneaux solaires, des toits solaires, des murs d'alimentation, etc.

Pour créer une vision du produit qui ait autant d'impact, vous pourriez trouver de l'aide dans l'un des modèles suivants.

Modèles de vision de produit et leur utilisation

Modèle de vision de produit basée sur la position

L'un des modèles de vision de produit les plus couramment utilisés est celui dérivé de la structure de Geoffrey Moore pour une déclaration de positionnement. En pratique, le modèle se présente comme suit.

pour les [clients] qui ont besoin des [besoins des clients], ce [produit] est une [catégorie] qui [définition de la solution]. Contrairement à la concurrence, ce produit est une proposition de vente unique

Pour l'exemple précédent d'une application de pleine conscience, la déclaration de position serait la suivante :

pour les professionnels urbains qui ont besoin d'assistance pour surmonter le stress, ce produit est une application mobile qui les guide dans les pratiques de pleine conscience, telles que la méditation, la tenue d'un journal et l'exercice physique. Contrairement aux applications existantes, le produit est conçu pour offrir une gestion instantanée du stress grâce à des pratiques qui prennent moins de 120 secondes

Bien qu'il s'agisse d'une excellente structure pour résumer la recherche et énoncer les faits, il s'agit d'une description du présent. Elle ne fait pas de l'avenir l'objet d'une ambition et d'une aspiration que les déclarations de vision doivent fournir.

Modèle basé sur les objectifs

Un produit axé sur les objectifs modèle de déclaration de vision permet aux organisations de placer leur logiciel dans le contexte de son rôle dans le monde.

la productivité aide les clients à trouver la valeur qu'ils recherchent

Si l'on reprend le même exemple, la vision du produit serait la suivante :

le produit aide les professionnels urbains stressés à vivre l'instant présent tout au long d'une vie épanouie

Modèle basé sur la transformation

Cette forme se met en avant le changement ou la perturbation que le produit apporte au monde ou au marché.

le produit permet le changement dans le contexte

Une vision du produit basée sur la transformation pour l'application serait la suivante :

\N- Le produit met fin à \N l'addiction à la dopamine \N pour un \N monde durablement créatif \N

Bien que ces modèles offrent une certaine orientation, il est préférable de se rappeler les premiers principes lors de la rédaction de votre vision du produit. Essayez d'intégrer des réponses aux questions suivantes.

À qui s'adresse-t-il ?

À quoi cela sert-il de résoudre leur problème ?

Qu'est-ce qu'il fait mieux ou différemment ?

À faire ?

Faites passer votre vision du produit du rêve à la réalité avec ClickUp

Une bonne vision du produit met en lumière le titre du produit dans un avenir proche et lointain. Elle permet à chacun de voir l'éléphant de la même manière, avec toutes ses parties. Savoir ce que vous construisez vous aide à créer la stratégie parfaite, le forfait, jusqu'au lancement final.

Pour l'équipe d'ingénieurs, cela facilite la gestion des produits. En outre, une bonne déclaration de vision est utile à l'ensemble de l'organisation. Le marketing, les ventes, la finance, les RH, l'administration et toutes les autres équipes s'alignent sur la vision, évoluant ensemble comme une unité cohérente et homogène. Une bonne vision du produit éclaire les décisions et aide à résoudre les conflits.

La création d'une vision n'est qu'une partie du processus. Documenter, partager et réitérer l'énoncé de mission est la partie la plus importante. L'utilisation d'un outil de gestion de projet complet comme ClickUp permet aux équipes de créer et d'exécuter la vision en collaboration.

Outils de brainstorming comme les Tableaux blancs, aides à la réflexion comme les Cartes mentales, prise de notes avec les Documents, gestion de projet avec les Tâches, et révisions avec les Tableaux de bord - ClickUp offre une plateforme complète de gestion du lieu de travail pour les équipes de produits.

Faites-en l'essai. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .

Foire aux questions (FAQ)

1. Qu'est-ce qui décrit le mieux la vision du produit ?

La meilleure façon de décrire la vision d'un produit est de parler d'un état futur auquel on aspire. Elle décrit ce que le produit vise à atteindre à long terme, agissant comme l'étoile polaire, guidant le développement.

2. Qui définit la vision du produit dans Scrum ?

Dans Scrum, le propriétaire du produit définit la vision du produit en collaboration avec les parties prenantes commerciales et techniques.

3. Qui est compte pour communiquer la vision du produit à l'équipe Scrum ?

Le propriétaire du produit ou le manager est responsable de la communication de la vision à l'équipe Scrum.

4. Quelle est la vision d'une méthode produit ?

La méthode de la vision d'un produit est une approche du développement de logiciels guidée par une déclaration de vision unique et cohérente. Les équipes qui suivent cette méthode commencent généralement au sommet par une vision du produit, puis élaborent des forfaits d'exécution au fur et à mesure.

5. Qui est responsable de la mission et de la vision ?

Dans le cadre du développement de logiciels, le propriétaire ou le gestionnaire du produit est responsable de la création et de la distribution de la vision et de la mission.