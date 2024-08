25 exemples d'objectifs mensuels pour les équipes au travail

Se réveiller à 5 heures du matin. Avoir une routine matinale fixe. Aller à la salle de sport tous les jours. Tenir un journal tous les soirs. Être plus organisé au travail. Oui, c'est le temps de la nouvelle année et des nouveaux objectifs !

Si les objectifs de développement personnel sont monnaie courante, de nombreuses organisations et équipes clôturent leur quatrième trimestre en décembre et se préparent pour l'année suivante.

Si vous êtes en train de parcourir le web à la recherche d'idées d'objectifs mensuels pour 2024, vous êtes au bon endroit.

En prime, nous vous proposons une feuille de route pour atteindre vos objectifs mensuels tout au long de l'année.

Qu'est-ce qu'un objectif mensuel ?

Les objectifs mensuels sont des objectifs que vous vous fixez ou que vous fixez à votre équipe et qui doivent être atteints au cours des 30 prochains jours ou d'un mois calendaire.

Les équipes fixent des objectifs mensuels ensemble, en tant qu'unité, pour favoriser la réussite de l'organisation. Une série d'objectifs mensuels peut conduire à une grande victoire au cours du trimestre ou à un grand objectif audacieux (BHAG) pour l'année. Des objectifs mensuels clairs contribuent à une planification réussie, la collaboration au sein du projet et la productivité globale.

Diagramme de Gantt ClickUp pour une collaboration efficace

Importance de fixer des objectifs mensuels

Un mois n'est ni trop court ni trop long pour des activités professionnelles. Imaginons que vous meniez une campagne publicitaire pour le lancement de votre nouveau produit. Quatre semaines suffisent amplement pour atteindre la majorité du public visé, suivre l'engagement et recueillir des informations en retour afin d'ajuster les paramètres si nécessaire.

En plus d'être le bon délai, les objectifs mensuels offrent de nombreux autres avantages.

**Ils permettent de diviser les grands objectifs en morceaux faciles à gérer : Si vous prévoyez de réaliser un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars cette année, comment allez-vous vous y prendre ? La façon la plus simple de fixer des objectifs est de les diviser en objectifs trimestriels et mensuels les objectifs du projet . Cela signifie que votre équipe a pour objectif de gagner 15 millions de dollars par trimestre et 5 millions de dollars par mois.

Décomposer les objectifs en éléments gérables

Une répartition en semaines et en jours serait étouffante pour les vendeurs. Un mois leur donne suffisamment de marge de manœuvre pour conclure les entretiens de vente.

Une action qui donne du poids : Un mois de travail compte généralement 22 jours, ce qui ne laisse aucune place à la procrastination avant la réunion d'évaluation. Les équipes sont donc plus enclines à se mettre au travail pour ne pas perdre de temps.

Permettre des révisions et des ajustements : Si quelque chose ne fonctionne pas pendant un mois, il est temps d'apporter des corrections. Les objectifs mensuels permettent aux équipes et aux responsables de se réunir suffisamment souvent pour évaluer les performances et essayer de nouvelles idées.

Corrélation avec le cycle des dépenses : Les organisations paient généralement les salaires, les fournisseurs et les factures tous les mois. En alignant vos objectifs mensuels (généralement liés au chiffre d'affaires) sur le cycle des dépenses, vous pouvez mieux comprendre les flux de trésorerie de l'entreprise.

Le calendrier est l'un des nombreux éléments qui font un bon objectif. Voici quelques autres aspects à prendre en compte avant de fixer vos objectifs mensuels.

Il y a plus de quarante ans, George T. Doran a proposé la méthode Cadre SMART pour la fixation d'objectifs. Il a résisté à l'épreuve du temps et reste aujourd'hui le cadre de fixation d'objectifs le plus efficace, tant pour le développement personnel que pour le développement professionnel.

SMART signifie spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps.

Voyons comment vous pouvez fixer des objectifs mensuels SMART pour votre entreprise, en prenant l'exemple d'une agence de médias sociaux.

Spécifique

Un objectif doit être sans équivoque pour vous aider à rester concentré. Il doit être rédigé dans une langue qui ne prête pas à interprétation. En bref, il doit être spécifique.

exemple : Générer des leads de startups technologiques à la recherche d'une assistance en matière de médias sociaux

Mesurable

Comme vous le voyez, "générer des prospects" est une commande, pas un objectif. L'étape suivante consiste à le quantifier.

exemple : Générer **_25 net new _leads of technology startups looking for support

Réalisable

L'objectif de 25 nouveaux prospects nets semble arbitraire et ne tient pas compte de la possibilité de l'atteindre. Pour rendre un objectif réalisable, la méthode la plus couramment utilisée consiste à améliorer les performances de la période précédente. Un meilleur objectif serait donc le suivant.

exemple : Augmenter la génération de leads (de startups technologiques à la recherche d'un soutien en matière de médias sociaux) de 25% par rapport à l'année dernière

Pertinent

Personne ne s'enthousiasmerait pour un objectif qui ne lui semble pas pertinent. Pour rendre l'objectif attrayant, faites en sorte qu'il soit pertinent pour votre organisation, votre marché, votre secteur d'activité et la zone géographique dans laquelle vous exercez vos activités.

exemple : Augmenter de 25 % par rapport à l'année dernière la génération de leads (de startups technologiques recherchant un soutien en matière de médias sociaux) à soutenir par le bureau de Seattle nouvellement ouvert.

Limité dans le temps

La loi de Parkinson stipule que le travail s'étend pour remplir le temps alloué. Si vous ne fixez pas de délai, vous pourriez atteindre l'objectif ci-dessus en un an ou en dix ans. Faites en sorte que vos objectifs soient limités dans le temps.

exemple : Augmenter de 25 % par rapport à la même période de l'année dernière la génération de leads (de startups technologiques cherchant un soutien dans le domaine des médias sociaux) grâce au bureau de Seattle nouvellement ouvert

L'exemple ci-dessus ne présente qu'un seul niveau de chaque facteur. Par exemple, une "startup technologique à la recherche d'un soutien dans les médias sociaux" peut être rendue encore plus spécifique en incluant son statut de financement, l'emplacement de son siège social, le profil de son fondateur, etc.

La pertinence peut être renforcée en la reliant à la vision ou à la mission de l'organisation.

Modèle d'objectifs intelligents ClickUp Si vous ne connaissez pas le cadre SMART, vous pouvez utiliser le modèle d'objectifs mensuels de ClickUp comme point de départ. Vous pouvez également vous lancer seul en utilisant le cadre ci-dessous.

Maintenant que vous savez comment fixer des objectifs mensuels, voyons comment les atteindre.

Faites en sorte que l'objectif soit visible

Lorsqu'un objectif est important pour vous, vous ne pouvez pas vous contenter de le fixer et de l'oublier. Vous devez le considérer comme l'étoile polaire qui guide vos décisions et vos actions.

Utilisez un application de suivi des objectifs conçue pour aider les individus et les équipes à atteindre leurs objectifs. Objectifs ClickUp est complet et flexible pour s'adapter à des objectifs personnels comme aller à la salle de sport ou à des objectifs complexes comme créer un logiciel de gestion des ressources humaines !

Décomposez vos objectifs en étapes faciles à gérer

Même un objectif SMART n'est pas un plan d'action. Il ne vous indique pas ce que vous devez faire quotidiennement pour l'atteindre. Créez donc un plan d'action.

Décomposez vos grands objectifs en mesures concrètes que vous pouvez prendre périodiquement et sur lesquelles vous pouvez rester concentré. Avec ClickUp, vous pouvez :

Diviser vos objectifs mensuels en projets et en tâches

Définir des objectifs individuels sous la forme d'un chiffre, d'un montant en dollars ou d'un simple vrai/faux

Relier différentes tâches pour obtenir un récapitulatif des progrès accomplis

Créer des listes de contrôle pour les tâches afin de vous assurer que vous les effectuez correctement

Définir des indicateurs

La partie mesurable des objectifs SMART est le nombre que vous souhaitez atteindre. Si vous décomposez votre objectif en plusieurs tâches avec leurs propres indicateurs, ajoutez également ces objectifs à ClickUp. Avec les objectifs de tâches, vous pouvez cocher les tâches que vous avez accomplies, et les logiciel de gestion des tâches mettra automatiquement à jour la progression sur votre tableau de bord ClickUp.

Gérez toutes les tâches en un seul endroit grâce aux 15+ vues de ClickUp

Réaliser des évaluations hebdomadaires

Lorsque vous vous fixez des objectifs mensuels, il est bon de suivre vos progrès. Vérifiez chaque semaine si vous avancez dans la bonne direction et au bon rythme.

Utiliser Docs ClickUp pour mettre en place votre processus d'évaluation mensuelle reproductible. Dressez une liste des indicateurs que vous souhaitez suivre et des questions que vous aimeriez vous poser.

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein d'une équipe

Vous ne savez toujours pas par où commencer ? Nous vous aidons ! Choisissez l'une des dix solutions gratuites de fixation d'objectifs et de les personnaliser à votre guise.

Les bases d'une fixation d'objectifs efficace étant posées, voici quelques exemples d'objectifs mensuels SMART que vous ou votre équipe pourriez vouloir atteindre.

25 Exemples d'objectifs mensuels pour les équipes

Que vous travailliez dans la vente, le marketing, l'ingénierie ou les ressources humaines, voici 25 idées d'objectifs mensuels que vous pouvez adopter pour vos équipes.

1. Améliorer la génération de leads

L'objectif le plus important d'une équipe de marketing pour une année donnée est la génération de leads. Elle donne des indications sur comment se concentrer leurs efforts de marketing. Convertissez ce résultat en un objectif mensuel SMART.

exemple : Augmenter le nombre de prospects générés de 25 % par rapport à la même période de l'année dernière**_

2. Réduire les dépenses publicitaires

Avec l'évolution des marchés et le durcissement de la concurrence, les dirigeants sont poussés à réduire leurs dépenses sans baisse de performance. Ces objectifs peuvent s'avérer plus difficiles à atteindre.

exemple : Optimiser les dépenses publicitaires pour réaliser 100 000 dollars d'économies sans affecter la génération/conversion de prospects**_

3. Augmenter le trafic sur le site web

Le trafic sur le site web est une mesure cruciale en haut de l'entonnoir pour les équipes de marketing, qui a des effets cumulatifs tout au long de l'entonnoir.

**Exemple : Augmenter de 5 % le trafic du site web provenant de sources organiques

4. Améliorer le taux de conversion des prospects

Si le marketing augmente le nombre de prospects qu'il génère, les ventes devront elles aussi augmenter leur taux de conversion. Assurez le suivi de l'objectif marketing avec le vôtre.

**Exemple : Augmenter le taux de conversion des prospects en ventes de 2 % chaque mois

5. Assister à des événements de mise en réseau

Les membres de l'équipe de vente se rendent à des événements de réseautage pour générer de la demande. Plus il y a d'événements, plus ils peuvent distribuer de cartes de visite. Toutefois, si aucun de ces contacts ne se concrétise, l'argent peut être gaspillé. Les objectifs mensuels doivent donc en tenir compte.

**Exemple : Chaque mois, participer à une réunion de réseautage avec un taux de conversion des contacts en démonstrations d'au moins 10 %

6. Augmenter les taux de CSAT

Les équipes chargées de la réussite des clients mesurent leurs performances en fonction de la satisfaction des clients (CSAT) ou du Net Promoter Score (NPS). C'est une bonne idée d'objectif mensuel pour améliorer les résultats globaux en matière de réussite des clients.

**Exemple : Augmenter le score CSAT de 1 % chaque mois pour les nouveaux clients et de 5 % pour les clients fidèles

7. Réduire le temps d'intégration des nouveaux clients

Les entreprises ont souvent des accords de niveau de service (SLA) qui prévoient l'intégration d'un nouveau client dans un délai donné. Réduire ce délai permet d'améliorer l'expérience du client et de réaliser des revenus plus rapidement. Il s'agit donc d'un objectif essentiel pour les équipes chargées de la réussite des clients.

Exemple : Réduire le délai d'intégration à 1 jour ouvrable en utilisant amélioration des processus d'entreprise et stratégies d'automatisation

le succès des clients grâce à ClickUp

8. Lancer un produit

Cela ne se fera pas en un mois, bien sûr. Mais vous pouvez diviser vos objectifs à long terme en objectifs mensuels plus petits.

exemple : Construire le MVP pour le portail de gestion des fournisseurs avec cinq fonctionnalités de base**_

suivez chaque étape du lancement de votre MVP avec ClickUp_

9. Augmenter la productivité des développeurs

Les responsables de l'ingénierie sont chargés de fixer des objectifs mensuels pour la productivité des développeurs. Ils peuvent y parvenir en achetant une plateforme de développement, en automatisant des tâches, en externalisant certaines parties de la fonction ou en formant l'équipe à la gestion du temps. Choisissez ce qui vous convient le mieux.

**Exemple : Embarquer une plateforme d'automatisation des tests pour améliorer la productivité de l'équipe d'ingénieurs de 20 %

10. Réduire le délai d'embauche

Lorsque vous réduisez le délai d'embauche pour un poste ouvert, vous pouvez intégrer les nouveaux employés plus rapidement et accomplir un travail plus important et de meilleure qualité. Le délai d'embauche est donc une idée d'objectif mensuel efficace pour les équipes de RH et d'acquisition de talents.

**Exemple : Réduire le délai d'embauche - de l'approbation de la demande à l'acceptation de l'offre - de 30 %

11. Déménagement dans le nouvel espace de bureau

Que vous soyez une entreprise en pleine croissance ou que vous adoptiez un modèle hybride, si vous déménagez, vous devez vous fixer des objectifs pour que la transition se fasse en douceur.

Exemple : Achever la conception de l'espace et obtenir l'approbation avant le 30 janvier_

12. Assurer la conformité de la formation

Les équipes chargées de la formation et du développement doivent s'assurer que tous les employés ont suivi les formations ou ateliers obligatoires. Il s'agit d'un objectif important à fixer, en particulier vers la fin de l'année.

il s'agit d'un excellent objectif à fixer, en particulier vers la fin de l'année : S'assurer que 100 % des employés ont suivi la formation obligatoire avant le 31 décembre

13. Actualiser un module de formation

Les programmes de formation sur le lieu de travail doivent souvent être rafraîchis périodiquement. Fixez des objectifs afin de donner la priorité à ceux qui doivent être rafraîchis.

**Exemple : Établir une liste restreinte de formateurs pour actualiser le module de formation sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail

14. Éliminer les pénalités liées aux comptes fournisseurs

Lorsque l'équipe financière ne paie pas le fournisseur dans les délais impartis, des clauses de pénalité ou des intérêts peuvent s'appliquer. L'un des principaux objectifs financiers de la personne responsable des comptes fournisseurs est d'éviter cela.

Exemple : Éliminer les pénalités ou les intérêts pour les comptes fournisseurs en souffrance_

15. Réduire les dépassements de budget des projets

Les projets dépassent parfois les budgets pour diverses raisons opérationnelles et externes. Cependant, la plus grande responsabilité d'un gestionnaire de projet est de prévoir et d'atténuer ces dépassements. Il peut y parvenir en fixant des objectifs mensuels pour le suivi du budget.

**Exemple : Réduire le dépassement de budget de 50 % par rapport à l'année précédente

16. Réduire les retards du projet

Lorsque les projets dépassent le budget, la perte se fait en termes d'argent. Lorsque les projets sont retardés, il y a le coût supplémentaire des heures-personnes supplémentaires et le coût d'opportunité de la réalisation d'autres projets pendant cette période. Les gestionnaires de projet cherchent donc à réduire les retards, en particulier dans les projets à appel d'offres fixe.

**Exemple : Terminer les tâches prévues pour le mois avec 2 jours ouvrables d'avance

17. Réduire les heures supplémentaires

Dans toutes les organisations, les équipes font des heures supplémentaires. Les chefs de projet doivent s'efforcer de les réduire au minimum pour assurer le bien-être des employés.

Un bon moyen d'atteindre cet objectif est d'examiner la charge de travail actuelle. La vue ClickUp Workload est conçue pour vous donner une visibilité consolidée des heures et de la productivité de chaque membre de l'équipe. Sur la base de ces données, vous pouvez optimiser la répartition de vos tâches.

**Exemple : Réduire le nombre maximum d'heures supplémentaires par employé à cinq heures par semaine

18. Améliorer les taux d'utilisation

Le taux d'utilisation est le nombre d'heures facturées par rapport au nombre total d'heures de travail dans une semaine. Un bon responsable des services maximise cette mesure.

**Exemple : Augmenter le taux d'utilisation à 95 % pour l'équipe de développement de logiciels

19. Développer les ressources

Le savoir institutionnel est l'un des avantages concurrentiels les plus puissants de l'organisation. Documenter et convertir les connaissances en actifs distribuables est un grand défi pour l'organisation objectif de communication pour toute organisation.

Exemple : Créer le manuel des rédacteurs de l'entreprise couvrant toutes les communications de l'entreprise_

20. Obtenir le prochain cycle de financement

Les équipes dirigeantes des start-ups prévoient toujours d'obtenir davantage de fonds pour alimenter leur entreprise - c'est l'un de leurs principaux objectifs. Mais cela ne peut pas se faire en un mois !

**Exemple : Confirmez trois réunions avec des investisseurs potentiels au cours du prochain trimestre

21. Élargir l'ensemble des compétences

Il s'agit d'un objectif d'amélioration personnelle essentiel, tant pour les individus que pour les équipes. En tant qu'individu, vous pouvez vous inscrire à un cours en ligne, rejoindre une communauté technologique, participer à des hackathons, etc. pour acquérir de nouvelles compétences.

Les chefs d'équipe peuvent recruter des talents dotés de nouvelles compétences, former les membres de l'équipe existante ou automatiser certaines parties du travail. Quoi qu'il en soit, l'élargissement des compétences est un objectif essentiel pour tous.

Exemple : Suivre le cours de certification Python avancé_

22. Faire des présentations

Le trac est l'une des peurs les plus courantes chez les professionnels. En cette nouvelle année, il faut le vaincre en acquérant des compétences et de l'expérience en matière de présentation.

exemple : Faites une présentation à l'équipe sur un sujet qui vous tient à cœur**_

23. Mentorat

Le mentorat est l'un des moyens les plus efficaces d'aider les employés à évoluer au sein d'une organisation. Il s'agit également de la pratique d'apprentissage et de développement la plus informelle. Se fixer des objectifs mensuels pour offrir ou recevoir un mentorat offrira des avantages exponentiels au cours de la nouvelle année.

**Exemple : Consacrer trois heures par mois au mentorat des jeunes membres de l'équipe

24. Recherche

Sur le lieu de travail, la recherche est souvent le précurseur de la résolution des problèmes. Lorsqu'une personne est confrontée à un problème, elle effectue des recherches pour trouver des solutions. Cependant, une recherche généralisée sur le domaine, le marché, le produit, la technologie, etc., peut aider à résoudre des problèmes futurs et favoriser la créativité.

**Exemple : Consacrer deux heures par semaine à la recherche d'une idée en rapport avec les tâches en cours

25. Faire une sortie d'équipe

Les sorties d'équipe sont un excellent moyen d'apprendre à se connaître, en particulier pour les équipes éloignées ou hybrides. Une sortie mensuelle est la fréquence idéale. Il n'est pas nécessaire que ce soit très sophistiqué. Il peut s'agir d'un simple déjeuner, d'une soirée jeux de société ou d'une sortie au cinéma.

**Exemple : Planifiez et organisez la sortie d'équipe mensuelle - choisissez un lieu, prenez rendez-vous, envoyez des invitations par courrier électronique et recueillez les RSVP trois jours avant l'événement

Atteignez vos objectifs de carrière en 2024 avec ClickUp

Avant de commencer, nous tenons à préciser que toutes les idées d'objectifs mensuels ne se valent pas. Certains des exemples d'objectifs mensuels ci-dessus sont basés sur les résultats (comme l'augmentation du trafic sur le site Web), et d'autres sont basés sur l'activité (comme la réalisation d'une présentation).

Cela signifie que vous devez lier les objectifs basés sur les résultats aux activités et vice versa.

Vous devez décomposer un objectif de résultat en tâches/activités gérables. Par exemple, pour augmenter le trafic sur le site web, vous devrez peut-être rédiger un blog, le diffuser sur les médias sociaux, l'optimiser pour les moteurs de recherche, etc.

Vous devez lier les objectifs d'activité aux résultats, même si certains ne sont pas tangibles. Par exemple, vous pouvez actualiser le module de formation sur le harcèlement sexuel. Bien que le programme ait été mis à jour, vous ne pouvez pas le lier directement à la réduction des plaintes ou à l'amélioration des comportements. Cela ne signifie pas que cet objectif est moins important !

Quels que soient les objectifs que vous choisissez, n'oubliez pas de ne pas en fixer trop ; trois suffisent amplement.

Faites en sorte que votre objectif soit toujours visible, et les tâches ClickUp sont parfaites pour cela. Reliez les tâches quotidiennes aux objectifs mensuels. Utilisez les objectifs, les cibles, les projets et les dossiers ClickUp.

Faites le point avec vous-même sur vos objectifs de croissance personnelle. Travaillez avec l'équipe pour suivre vos progrès en matière d'objectifs mensuels professionnels. Notez-les sur ClickUp Docs pour y accéder plus facilement par la suite.

Lorsque vous atteignez vos objectifs, n'oubliez pas de les célébrer. Pour y parvenir, essayez gratuitement ClickUp .