Comment rédiger des objectifs mesurables (+Exemples)

Vous est-il déjà arrivé de vous fixer un objectif et de vous y consacrer corps et âme, pour finalement vous demander si vous l'aviez réellement atteint ? C'est un écueil fréquent lorsque les objectifs manquent de clarté et ne sont pas mesurables.

Les aspirations vagues sont difficiles à suivre et à évaluer, ce qui donne un sentiment d'insatisfaction même après des efforts considérables. C'est là qu'interviennent les objectifs mesurables.

En fixant des objectifs clairs et quantifiables, vous créez une feuille de route qui vous permet de suivre la progression, de célébrer les réalisations et d'identifier les paramètres à améliorer.

Cet article vous apportera les connaissances, les compétences et les outils nécessaires à la rédaction d'objectifs puissants et mesurables, quelle que soit la situation.

Que sont les objectifs mesurables ?

Les objectifs mesurables sont des étapes spécifiques et quantifiables (telles que les objectifs et les résultats clés ou OKR) qui contribuent à la réalisation d'un objectif plus large.

Un objectif mesurable, quant à lui, est un énoncé clair qui décrit ce que vous voulez atteindre et dans quel délai

Voici un exemple qui illustre la différence entre un objectif mesurable et un objectif non mesurable:

"Je veux devenir un meilleur vendeur" vs. "Je veux augmenter mon quota de vente mensuel de 15 % au cours du prochain trimestre en mettant en œuvre une stratégie de démarchage à froid ciblant des secteurs d'activité spécifiques"

L'objectif **mesurable définit clairement ce que signifie "être meilleur" (augmentation des ventes), quantifie la cible (15 %), paramètre un délai (trimestre) et décrit une stratégie spécifique.

En intégrant la mesure dans votre objectifs et vos buts avec les buts et les objectifs, vous acquérez la capacité de.. :

Définir la réussite: Les objectifs mesurables éliminent l'ambiguïté et la confusion. Ils donnent une image claire de ce à quoi ressemble la "réussite", créant ainsi un sentiment d'orientation et de motivation

Les objectifs mesurables éliminent l'ambiguïté et la confusion. Ils donnent une image claire de ce à quoi ressemble la "réussite", créant ainsi un sentiment d'orientation et de motivation Améliorer les performances: Le suivi de la progression vers des objectifs mesurables permet de rendre des comptes. Connaître vos cibles vous permet de rester concentré et d'identifier les domaines à améliorer

Le suivi de la progression vers des objectifs mesurables permet de rendre des comptes. Connaître vos cibles vous permet de rester concentré et d'identifier les domaines à améliorer Motiver et célébrer: La progression vers des objectifs mesurables est incroyablement motivante. Le franchissement de jalons procure un sentiment d'accomplissement et incite à poursuivre les efforts

Exemples d'objectifs mesurables

Les objectifs mesurables peuvent être appliqués à différents domaines, du développement personnel aux performances de l'entreprise.

En voici quelques-uns exemples d'objectifs professionnels et d'objectifs dans différentes catégories fonctionnelles :

Ventes

Augmenter le chiffre d'affaires des équipes commerciales de 15 % par rapport à l'année précédente Acquérir 500 nouveaux clients au 3ème trimestre. Evaluer en suivant le nombre d'inscriptions de nouveaux clients Obtenir une valeur de commande moyenne de 250 $. Estimer en calculant le revenu total divisé par le nombre de commandes Augmenter le nombre de clients réguliers de 20%. Mesurer en comparant le nombre de clients réguliers de cette année à celui de l'année dernière

Marketing

Augmenter le trafic du site web de 30% grâce au référencement. Analyser en suivant les analyses du site web et en comparant le trafic organique aux périodes précédentes Générer 10 000 leads grâce à des campagnes de marketing par e-mail. Mesurer en suivant le nombre de leads générés par les campagnes d'e-mail Réaliser un taux d'engagement sur les médias sociaux de 5% sur toutes les plateformes. Calculer en divisant le nombre total d'engagements par le nombre total d'abonnés Augmenter la notoriété de la marque de 25%, comme mesuré par les sondages de reconnaissance de la marque. Effectuer des sondages avant et après la campagne de marketing pour obtenir un retour d'information

Opérations

L'optimisation des processus peut réduire les coûts de production de 10%. Calculer en comparant les coûts de production avant et après la mise en œuvre des optimisations L'optimisation des processus peut réduire les coûts de production de 10 %. Calculer en comparant les coûts de production avant et après la mise en œuvre des optimisations Améliorer le taux de livraison dans les délais à 95 %. Évaluer en suivant le pourcentage de commandes livrées dans les délais Réduire les coûts de détention des stocks de 8 % grâce à une meilleure gestion des stocks. Estimer en calculant le coût de détention des stocks en pourcentage de la valeur des stocks

Performance des employés

Augmenter la satisfaction des employés de 15 %, telle que mesurée par les sondages annuels Calculer en comparant les scores de satisfaction des années précédentes Réduire la rotation des employés de 10%. Mesurer en calculant le nombre d'employés qui quittent l'entreprise par rapport à l'effectif total et comparer d'une année sur l'autre Améliorer la productivité moyenne des employés de 20 % grâce à des programmes de formation. Évaluer cet objectif de formation et d'apprentissage en suivant les indicateurs clés de performance (ICP) liés à la productivité Augmenter de 30 % le nombre d'employés certifiés. Il s'agit d'un autre objectif d'apprentissage mesurable que vous pouvez suivre en surveillant l'augmentation du nombre d'employés certifiés.

Entreprise générale

Augmenter de 10% la satisfaction de la clientèle telle que mesurée par les sondages auprès des clients. Estimation en comparant les scores de satisfaction des périodes précédentes. Réduire les plaintes des clients de 20%. Calculer en suivant le nombre de plaintes reçues des clients. Augmenter la part de marché de 5%. Évaluer en comparant la part de marché de l'entreprise à celle de ses concurrents. Atteindre une marge bénéficiaire nette de 15%. Mesurer en calculant le bénéfice net en pourcentage du chiffre d'affaires total.

Complet logiciel de définition d'objectifs peut faciliter le paramétrage d'objectifs et de buts mesurables. ClickUp est l'un de ces outils. Il peut vous aider à définir et à suivre votre progression vers l'objectif de Objectifs SMART les indicateurs clés de performance (ICP) et les OKR.

Explorons quelques-unes de ses fonctionnalités qui peuvent vous aider :

1. Objectifs ClickUp

Mesurez vos cibles et suivez votre progression avec ClickUp Objectifs

Commencez avec Objectifs ClickUp pour définir des objectifs de haut niveau, mesurables et de grande qualité, que vous pouvez diviser en cibles plus petites et mesurables

Cette fonctionnalité facilite la définition et la visualisation de vos objectifs professionnels et de ceux de votre entreprise objectifs personnels et les cibles ultérieures. Allez dans "Objectifs" dans ClickUp et créez un nouvel objectif en cliquant sur le bouton "+nouvel objectif". Pour paramétrer une cible, il suffit de cliquer sur le bouton "ajouter une cible".

Décomposez facilement tout objectif en cibles mesurables dans ClickUp

Voici les autres paramètres que vous pouvez paramétrer :

Le nom de votre objectif

La date d'échéance

La personne responsable de l'objectif et d'autres détails clés

Les cibles comme les chiffres, la devise et les tâches qui quantifient les résultats attendus et font office ded'indicateurs pour vos Objectifs #### 2. Tableaux de bord ClickUp

Une autre fonctionnalité très utile est Tableaux de bord ClickUp que vous pouvez utiliser pour obtenir un aperçu en temps réel de vos objets intelligents

Hiérarchisez les tâches, suivez la progression et concentrez-vous sur ce qui compte grâce aux aperçus détaillés des tableaux ClickUp Dashboards

Cette fonctionnalité génère n'importe quel tableau de bord en quelques secondes, transformant vos projets en un canal flexible de données, de listes, de cartes, de diagrammes et de graphiques qui mettent en valeur les résultats de votre travail

Grâce aux tableaux de bord, vous pouvez suivre votre progression vers vos objectifs et apporter les ajustements nécessaires en cours de route.

Suivez les discussions importantes dans ClickUp Reminders

Cette fonctionnalité est accessible sur tous les appareils, y compris les applications de bureau, mobiles et web. Cela garantit que vous pouvez recevoir et agir sur les rappels où que vous soyez, ce qui vous aide à rester aligné avec vos objectifs définis à tout moment.

💡 Quick tips:

Grâce à des fonctionnalités telles que Ajout rapide, vous pouvez définir des rappels en quelques clics, en veillant à ce qu'aucun objectif ne soit négligé. Les Rappels intelligents vous permettent également d'utiliser la saisie en langage naturel pour créer des rappels, ce qui rationalise le processus et réduit la probabilité de manquer des échéances clés

Les Rappels intelligents vous permettent également d'utiliser la saisie en langage naturel pour créer des rappels, ce qui rationalise le processus et réduit la probabilité de manquer des échéances clés Vous pouvez paramétrer les Rappels ClickUp pour des objectifs personnels ou les partager avec les membres de l'équipe. Cette flexibilité vous permet de gérer les objectifs individuels tout en gardant les objectifs de l'équipe alignés. Les rappels d'équipe garantissent que tout le monde est sur la même page et travaille à la réalisation d'objectifs mesurables partagés

Cette flexibilité vous permet de gérer les objectifs individuels tout en gardant les objectifs de l'équipe alignés. Les rappels d'équipe garantissent que tout le monde est sur la même page et travaille à la réalisation d'objectifs mesurables partagés Intégrez ClickUp Reminders avec d'autres outils tels que les e-mails et les plateformes de messagerie. Cela signifie que vous pouvez recevoir des rappels par le biais des canaux que vous utilisez le plus fréquemment, ce qui vous permet de rester informé et d'agir plus facilement pour atteindre vos objets

Cela signifie que vous pouvez recevoir des rappels par le biais des canaux que vous utilisez le plus fréquemment, ce qui vous permet de rester informé et d'agir plus facilement pour atteindre vos objets Mesurez la productivité et identifiez les tâches qui prennent du temps avec l'outil ClickUp RemindersSuivi du temps ClickUp fonctionnalité. Ces données peuvent vous aider à optimiser votre flux de travail et à allouer vos ressources de manière efficace

4. Tâches ClickUp

Planifiez, organisez et collaborez sur vos objets mesurables avec ClickUp Tasks

Définissez des objectifs clairs et décomposez-les en cibles plus petites et exploitables avec Tâches ClickUp cette fonctionnalité de gestion des tâches vous permet de lier directement les tâches aux Objectifs afin de suivre et de visualiser automatiquement la progression à l'aide de barres de progression et de pourcentages d'achèvement.

Vous pouvez assigner chaque tâche à un ou plusieurs membres de l'équipe pour garantir la responsabilité et créer des champs personnalisés et des statuts pour enregistrer des informations clés sur les tâches en un seul endroit.

Enfin, vous pouvez générer des rapports pour analyser la progression des objectifs et identifier les domaines à améliorer, et utiliser ces données pour prendre des décisions éclairées.

5. Affichages ClickUp

Rationalisez la communication au sein de l'équipe grâce à des canaux de discussion en temps réel dans ClickUp Chat View

Avec plus de 15 Affichages ClickUp avec les vues ClickUp, vous pouvez choisir la meilleure façon de visualiser vos objectifs et votre progression. Passez d'une vue Liste à une vue Tableau, puis à une vue Calendrier ou à d'autres pour trouver ce qui vous convient le mieux. Vue Liste :

Présente clairement les objectifs et les buts dans une forme simple et facile à comprendre

Parfait pour créer une structure hiérarchique d'objectifs et de sous-objectifs

Permet d'ajouter facilement des détails, des dates d'échéance et des assignés aux tâches Vue Tableau :

Visualise la réalisation des objectifs avec différentes étapes d'achèvement des tâches (par exemple, À faire, En cours, Achevé)

Permet d'identifier les goulets d'étranglement et les obstacles potentiels Vue Gantt :

Fournit un aperçu basé sur l'échéancier des objectifs et des dépendances des tâches

Aide à planifier efficacement les tâches et les ressources

Idéal pour les projets ayant plusieurs objectifs interconnectés Affichage du Calendrier :

Visualise les échéances et les jalons associés aux objectifs

Aide à la gestion du temps et à l'allocation des ressources

Permet de s'assurer que les objectifs individuels sont alignés sur l'échéancier global du projet Vue Charge de travail :

Évalue la distribution de la charge de travail entre les membres de l'équipe par rapport aux objectifs

Aide à prévenir la surallocation et garantit l'optimisation des ressources

Facilite une distribution équilibrée de la charge de travail

En outre, vous pouvez également partager les objectifs avec votre équipe et collaborer par le biais de ClickUp Discuter . Cette fonctionnalité vous permet de :

Discuter et affiner les objectifs en équipe par le biais de la messagerie instantanée

en équipe par le biais de la messagerie instantanée de partager des idées, de faire du brainstorming et de fournir un retour d'information sur les objectifs

et de fournir un retour d'information sur les objectifs Résoudre rapidement les conflits ou les malentendus concernant les objectifs

ou les malentendus concernant les objectifs Partager des documents sur les objectifs, des feuilles de calcul ou des présentations directement dans la discussion

sur les objectifs, des feuilles de calcul ou des présentations directement dans la discussion Collaborez en temps réel sur les documents relatifs aux objectifs

6. ClickUp Brain

Lorsque l'on cherche à obtenir ces grands, poilus et audacieux objectifs le chemin de la réussite est souvent solitaire. Nous nous laissons distraire, nous perdons notre motivation et nous avons du mal à continuer. ClickUp Brain est le compagnon idéal pour ces moments-là.

Obtenez des insights de tableau de bord générés par l'IA et générez des objectifs basés sur vos tâches et activités existantes en utilisant ClickUp Brain

Cet assistant alimenté par l'IA peut vous aider à identifier les domaines potentiels d'amélioration et à créer des objectifs ambitieux mais réalisables qui vous dynamisent.Il suffit de demander à ClickUp Brain de créer des objectifs et des cibles plus intelligents pour vous, et il vous suggérera des idées basées sur les données de votre environnement de travail.

En outre, ClickUp Brain peut vous aider à créer un cadre structuré de définition d'objectifs s'assurer que les objectifs sont spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART) . En automatisant certains aspects du processus de définition des objectifs, ClickUp Brain libère du temps et de l'énergie mentale, ce qui vous permet de vous concentrer sur la réflexion stratégique et la prise de décision.

💡Pro Tip : N'hésitez pas à utiliser ClickUp Brain comme partenaire de brainstorming : demandez-lui de partager des idées et des conseils pour atteindre vos objectifs, d'analyser vos habitudes et votre style de travail pour les améliorer, et même de vous stimuler avec des citations et des histoires motivantes de temps en temps ! 🎉

7. Modèles ClickUp

ClickUp propose également des modèles préconstruits pour vous aider à structurer efficacement vos objectifs. Ces modèles fournissent un cadre clair pour la définition des objectifs et des résultats clés, ce qui facilite la décomposition de vos objectifs en étapes réalisables.

Examinons de plus près deux de ces modèles :

Le Modèle ClickUp OKRs simplifie la définition d'objectifs clairs et leur alignement sur les résultats clés, garantissant ainsi que tout le monde travaille dans le même sens.

Simplifiez la définition de vos paramètres et le suivi de vos objectifs grâce au modèle ClickUp OKRs

Utilisez le modèle comme un outil de planification complet pour :

Paramétrage des objectifs: Définir les objectifs à l'aide de champs personnalisés qui permettent de saisir des détails importants tels que la priorité, le propriétaire et la date d'échéance. Organisez les objectifs dans une hiérarchie claire, ce qui facilite l'alignement des objectifs de l'équipe sur ceux de l'ensemble de l'entreprise

Définir les objectifs à l'aide de champs personnalisés qui permettent de saisir des détails importants tels que la priorité, le propriétaire et la date d'échéance. Organisez les objectifs dans une hiérarchie claire, ce qui facilite l'alignement des objectifs de l'équipe sur ceux de l'ensemble de l'entreprise Suivi des résultats clés: Visualisez la progression de chaque résultat clé à l'aide de barres de progression, ce qui vous permet de savoir si vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs. Au fur et à mesure que les tâches et les résultats clés sont achevés, les statuts sont automatiquement mis à jour, garantissant ainsi une précision en temps réel

Visualisez la progression de chaque résultat clé à l'aide de barres de progression, ce qui vous permet de savoir si vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs. Au fur et à mesure que les tâches et les résultats clés sont achevés, les statuts sont automatiquement mis à jour, garantissant ainsi une précision en temps réel Intégration des tâches liées: Liez les tâches directement aux résultats clés, en vous assurant que chaque tâche contribue à la réalisation de vos objets. Utilisez la fonctionnalité Objectifs de ClickUp pour suivre l'achèvement des résultats clés au fil du temps et obtenir une image claire de la progression

💡 Quick tips:

Définissez des objectifs clairs et réalisables étroitement alignés sur les objectifs généraux de votre organisation. Utilisez la structure hiérarchique pour décomposer les grands objets en sous-objectifs gérables

étroitement alignés sur les objectifs généraux de votre organisation. Utilisez la structure hiérarchique pour décomposer les grands objets en sous-objectifs gérables Assurez-vous que chaque résultat clé est spécifique et mesurable . Utilisez les barres de progression et les mises à jour automatisées pour suivre ce qui a été achevé

. Utilisez les barres de progression et les mises à jour automatisées pour suivre ce qui a été achevé Fixez des rendez-vous réguliers pour examiner la progression, procéder aux ajustements nécessaires et vous assurer que tous les membres de l'équipe sont en phase avec les objectifs

De la même manière, les boutons Modèle d'objectifs SMART de ClickUp vous aide à définir et à atteindre des objectifs mesurables selon les critères SMART : objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps.

Rationalisez la définition des paramètres SMART avec le modèle d'objectifs SMART de ClickUp

Le modèle vous aide à décomposer vos objectifs pertinents en tâches réalisables, ce qui vous permet de créer une feuille de route claire pour les atteindre

Chaque tâche peut être assortie d'une échéance spécifique et de jalons mesurables, ce qui garantit une progression limitée dans le temps.

Voici comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ce modèle :

Avant d'utiliser ce modèle SMARTmodèle de définition d'objectifsassurez-vous que vos objectifs sont bien définis. Soyez précis sur ce que vous voulez atteindre et utilisez le modèle pour les diviser en tâches plus petites et plus faciles à gérer

et utilisez le modèle pour les diviser en tâches plus petites et plus faciles à gérer Utilisez la fonction de suivi de la progression pour mettre à jour régulièrement le statut de vos objectifs. Cela vous permet non seulement de rester compte, mais aussi d'ajuster votre approche si nécessaire

pour mettre à jour régulièrement le statut de vos objectifs. Cela vous permet non seulement de rester compte, mais aussi d'ajuster votre approche si nécessaire Si vous travaillez en équipe, encouragez chacun à utiliser le modèle pour suivre ses contributions. Cela favorise le sentiment de propriété et garantit que tout le monde est aligné sur les objectifs

pour suivre ses contributions. Cela favorise le sentiment de propriété et garantit que tout le monde est aligné sur les objectifs À la fin de chaque cycle d'objectifs, utilisez le modèle pour examiner ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Cette réflexion vous aidera à affiner votre processus de définition des objectifs pour les objectifs futurs

Il est important pour moi d'avoir une idée de la progression de nos objectifs. ClickUp me donne rapidement la visibilité de haut niveau dont j'ai besoin et que nous n'avions pas avec nos outils précédents

Juan Casian, PDG d'Atrato

Paramètres de réussite pour des objectifs mesurables

En définissant des cibles claires et en suivant les cours, vous gagnez en clarté, en concentration et en responsabilité. N'oubliez pas que des efforts constants et un examen régulier sont essentiels pour réaliser votre plein potentiel.

Que vous élaboriez des objectifs d'apprentissage pour guider les résultats de la formation des employés, que vous définissiez des objectifs de cours pour une formation efficace ou que vous rédigiez des objectifs pour une communication de projet claire, les principes de mesurabilité restent constants. En intégrant ces paramètres dans votre processus de définition des objectifs, vous serez bien équipé pour obtenir des résultats remarquables.

L'utilisation d'un outil polyvalent comme ClickUp et de ses puissantes fonctionnalités facilite la gestion de vos objectifs et vous aide à rester organisé, motivé et sur la bonne voie. Essayez ClickUp et découvrez d'autres possibilités de rationaliser la définition des objectifs, la planification du flux de travail et la collaboration.