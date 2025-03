Comment créer une checklist pour la mise en œuvre du logiciel-service ?

Déployer un produit SaaS n'est pas aussi simple que d'appuyer sur un bouton. Il vous faut aligner vos objectifs, examiner attentivement vos systèmes actuels et créer un forfait clair pour chaque phase - avant, pendant et après le lancement.

Si vous sautez ces étapes, vous risquez des retards, une mauvaise communication ou, pire encore, une non-adoption de l'outil par les utilisateurs. La bonne nouvelle ? Avec la checklist appropriée, vous pouvez éviter ces écueils et démarrer sur les chapeaux de roue.

Dans cet article, nous allons passer en revue les étapes nécessaires au travail de mise en œuvre du SaaS. Nous aborderons également les défis à relever et les bonnes pratiques à adopter pour optimiser le processus (sans nuire aux activités de l'entreprise).

Commençons par le commencement.

Qu'est-ce que l'implémentation SaaS ?

La mise en œuvre du SaaS fait référence au processus stratégique de planification, d'exécution et de suivi du déploiement d'un produit SaaS au sein d'une organisation. Elle commence par la définition des besoins de l'entreprise pour l'outil et s'étend jusqu'à l'intégration transparente, l'adoption et l'amélioration continue en tant que partie intégrante de votre stack technologique plus large

Checklist de mise en œuvre du SaaS

Dans les environnements informatiques et de développement de logiciels, les flux de travail peuvent varier considérablement d'un service à l'autre - conception, développement, assurance qualité, tests, etc. Cependant, les flux de travail peuvent varier considérablement d'un service à l'autre, les défis de la gestion des produits se chevauchent souvent, comme l'inefficacité des transferts et du partage des connaissances.

Le déploiement d'une nouvelle solution SaaS nécessite une approche réfléchie. Une checklist claire et exploitable peut vous aider à guider votre parcours de mise en œuvre.

Pré-implémentation : Le forfait et la préparation

1. Définir les objets de l'entreprise

Le besoin d'un nouveau logiciel doit être motivé par une raison forte. Quel problème spécifique essayez-vous de résoudre ?

Par exemple, votre équipe a-t-elle du mal à respecter les délais en raison d'une faible visibilité sur les tâches, les revues de code et les flux de travail de déploiement ? Ou peut-être y a-t-il des frictions dans la communication entre les développeurs et les contrôleurs de qualité à cause d'outils disparates ?

Quel que soit le problème, définissez clairement votre objet. Sinon, la mise en œuvre peut rapidement dériver, avec pour résultat une perte de temps et d'efforts.

Utiliser Objectifs ClickUp pour traduire vos objets en cibles exploitables. Vous pouvez créer des Objectifs Vrai/Faux, monétaires ou numériques, définir des dates d'échéance et suivre la progression à l'aide de tableaux de bord hebdomadaires.

Regroupez et catégorisez vos Objectifs à l'aide de descriptions détaillées afin que vous et votre équipe sachiez exactement à quoi chacun travaille.

Assistez directement vos priorités identifiées avec ClickUp Objectifs

2. Évaluer la pile technologique actuelle

Avant de mettre en œuvre un nouveau produit SaaS, procédez à un audit approfondi de votre écosystème logiciel actuel. Identifiez tous les outils utilisés par chaque département et mettez en évidence les fonctions qui se chevauchent ou les inefficacités

Par exemple, plusieurs équipes peuvent utiliser des solutions de gestion des tâches différentes qui ne s'intègrent pas bien. Cette installation en silo pourrait créer des incohérences dans les données et ralentir la collaboration.

Organisez vos conclusions avec Documents ClickUp clickUp Docs est un outil flexible pour documenter votre pile technologique. Créez des pages imbriquées, intégrez des tableaux, et Attribuer des commentaires sur ClickUp pour structurer et analyser l'information de manière efficace

Liez les tâches directement à votre document pour rationaliser les étapes suivantes, par exemple en programmant des discussions d'équipe.

Organisez vos données en documents dynamiques et consultables avec ClickUp Docs

3. Obtenir l'adhésion des parties prenantes

La mise en œuvre de SaaS nécessite un investissement financier, et il ne suffit pas de s'abonner à un outil, de le déployer et de fonctionner immédiatement sans difficultés. Vous ressentirez une certaine perturbation pendant la période de transition avant de parvenir à un flux de travail stable

C'est pourquoi il est important d'obtenir rapidement l'assistance des parties prenantes. C'est pourquoi il est important d'obtenir le soutien des parties prenantes dès le début. Leur adhésion peut faire avancer ou reculer le processus d'adoption.

⚠️ Alors, comment faire pour les convaincre?

Présentez l'argumentaire de l'entreprise en faveur du changement en vous appuyant sur des données. Par exemple, montrez comment l'automatisation des rapports manuels sur les mises à jour du statut des tâches ou la progression du déploiement peut permettre à votre équipe d'économiser 10 heures par semaine.

Discutez d'emblée des problèmes potentiels, tels que la formation à la connaissance des produits et les contraintes budgétaires. Vous pourriez même partager les outils que vous avez en tête et leur donner une idée claire de la stratégie de mise en œuvre et de l'ampleur de la courbe d'apprentissage. Tableaux blancs ClickUp peuvent s'avérer utiles pour les brainstormings, l'élaboration d'un plan d'action, la planification des flux de travail de l'équipe et la définition des délais. Ajoutez du contexte à votre travail en le liant à des tâches, des fichiers, des documents, etc.

Vous pouvez également encourager la participation active en invitant les parties prenantes à apporter leurs idées et leurs commentaires sur le Tableau blanc lui-même, créant ainsi une assistance dès le départ.

Convertir des formes, des notes autocollantes et des textes directement dans ClickUp Tasks sur ClickUp Tableaux blancs

Convertir des formes, des notes autocollantes et des textes directement dans ClickUp Tasks sur ClickUp Tableaux blancs

4. Évaluer les fournisseurs de SaaS et demander des démonstrations

Maintenant que vous avez obtenu l'adhésion, il est temps de choisir le bon outil SaaS. Ne vous concentrez pas uniquement sur les fonctionnalités qu'il offre, mais vérifiez également s'il est conforme à vos objets Business et s'intègre dans vos flux de travail.

Pour faciliter cette partie du processus, créez une liste de fonctionnalités "indispensables" et "intéressantes " en vous basant sur les étapes 1 et 2.

Par exemple, vous évaluez deux solutions SaaS pour le suivi des projets.

L'une d'entre elles offre des tableaux de bord hautement personnalisables mais ne s'intègre pas à votre pipeline CI/CD, tandis que l'autre offre une intégration prête à l'emploi avec GitHub et assiste la gestion des sprint et la gestion des projets la documentation sur les produits .

⚠️ **Comment faire pour en choisir un ?

Créez un système de notation pondérée pour hiérarchiser ce qui compte le plus pour vous à l'aide des listes de Affichages ClickUp .

Créez un tableau comparatif mettant en évidence les forces et les faiblesses des fournisseurs, par exemple :

Utilisabilité: Est-il convivial pour les développeurs ?

Est-il convivial pour les développeurs ? Évolutivité: Peut-il s'adapter à des équipes ou des projets de plus en plus nombreux ?

Peut-il s'adapter à des équipes ou des projets de plus en plus nombreux ? Assistance: L'assistance technique est-elle facilement accessible ?

L'assistance technique est-elle facilement accessible ? Coût: Fait-il partie du budget informatique ?

Vous pouvez trier, filtrer et regrouper ces attributs pour classer efficacement les fournisseurs.

Bénéficiez de la simplicité et de la puissance des affichages ClickUp pour la gestion du travail

Planifiez et gérez les calendriers des démonstrations avec L'affichage du Calendrier de ClickUp au fur et à mesure que vous présélectionnez des fournisseurs. Glissez-déposez les noms des vendeurs au sein de la plateforme pour faciliter la planification et lancer des réunions grâce aux intégrations Google Agenda et Zoom.

Utilisez les démonstrations pour discuter des cas d'utilisation spécifiques à votre organisation. Par instance, demandez : "Comment votre plateforme fait-elle pour gérer les dépendances des tâches entre les départements ?"

En analysant les options des fournisseurs au sein d'une Logiciel de gestion SaaS comme ClickUp, vous obtiendrez la clarté nécessaire pour prendre une décision en toute confiance.

5. Planifier le travail et répartir les responsabilités

Une fois votre recherche de plateforme SaaS achevée, définissez un échéancier clair pour maintenir la mise en œuvre sur la bonne voie. Découpez le projet en phases, telles que "Installation du système", "Migration des données", "Formation de l'équipe" et "Mise en service", et fixez des paramètres pour chacune d'entre elles.

Ensuite, attribuez des responsabilités aux membres de votre équipe. Par exemple, votre équipe informatique peut être amenée à diriger la mise en œuvre technique, comme la migration de données appropriées sans perte ni duplication. Votre équipe de développement devra peut-être faciliter l'adoption de l'outil au sein de ses équipes.

Visualisez l'échéancier de l'ensemble du projet à l'aide de la fonction Les diagrammes de Gantt de ClickUp . L'affichage en cascade offre une image claire des dépendances entre les tâches, ce qui vous aide à :

Identifier les tâches sur le Critical Path qui ont un impact sur les délais

qui ont un impact sur les délais Mettre en évidence les tâches avec Slack Time pour une planification plus flexible

pour une planification plus flexible Garder à l'esprit quel membre de l'équipe doit terminer quelle tâche dans quel délai

Utiliser les diagrammes de Gantt pour suivre la progression en temps réel et assurer un flux de travail fluide à chaque phase.

Utilisez ClickUp Gantt Charts pour obtenir des mises à jour en temps réel de vos victoires

Pour une approche plus détaillée, utilisez Modèle de plan de mise en œuvre de projet de ClickUp pour :

Planifier la portée du projet, les échéanciers et les produits livrables

Accéder à toutes les tâches clés et aux échéances en un seul endroit organisé

Suivre la progression de l'équipe et ajuster les ressources en fonction des besoins pour une exécution sans faille

Prévoyez des points de contrôle réguliers pour surveiller la progression et résoudre rapidement les goulets d'étranglement, afin d'assurer un flux régulier à chaque phase.

Migration et intégration des données

1. Auditer, nettoyer et migrer les données

Lors de la transition vers un nouvel outil SaaS, vous devez vous assurer que les données que vous migrez sont propres et exactes. Pour cela, vous devez passer au crible toutes les feuilles de calcul, les référentiels, les journaux de test et les trackers de projet utilisés.

Regroupez-les dans des catégories telles que "Projets actifs", "Données archivées" et "Fichiers de configuration" et recherchez les entrées en double, les informations obsolètes et les erreurs de mise en forme afin de mettre en place les modifications nécessaires. C'est un peu comme ranger un placard encombré. Prenez un ensemble de données à la fois. Checklists de tâches ClickUp peuvent vous aider à décomposer chaque étape, de l'extraction au téléchargement des données. Utilisez la fonction de glisser-déposer pour réorganiser les éléments ou sous-éléments pertinents pour votre processus de migration de données exactement comme vous en avez besoin.

Commencez à accomplir vos tâches comme un pro avec les checklists de ClickUp

Commencez à accomplir vos tâches comme un pro avec les checklists de ClickUp

Cette fonctionnalité est parfaite pour assurer le compte rendu : elle vous permet d'ajouter un assigné aux tâches qui requièrent l'action d'un membre spécifique de l'équipe.

2. Forfait et test d'intégration avec les systèmes

La migration des données n'est qu'une partie du puzzle. C'est au niveau de l'intégration que la magie opère. Votre plateforme doit pouvoir communiquer facilement avec les systèmes existants de gestion de la relation client, d'ERP, de comptabilité et autres systèmes de gestion de la relation client Outils SaaS le cas échéant.

Plus précisément, vous devez expliquer clairement comment chaque système sera connecté, quelles données ou actions circuleront entre eux et quels sont les résultats attendus

Utiliser Cartes mentales ClickUp pour concevoir des diagrammes visuels de ces connexions. Vous pouvez organiser et mettre en évidence les priorités grâce au tri avancé et aux couleurs personnalisées.

Transformer les idées en actions avec les cartes mentales de ClickUp

Transformer les idées en actions avec les cartes mentales de ClickUp

💡Pro Tip : Si votre brainstorming devient encombré, son option Re-Layout vous aidera à nettoyer la carte mentale. Cette fonctionnalité réaligne et réorganise les éléments automatiquement, en préservant la hiérarchie et en garantissant la clarté.

Personnalisation et installation

1. Configurer le SaaS pour le flux de travail et l'automatisation des tâches

La personnalisation est au cœur d'un forfait de mise en œuvre de SaaS réussi. Mais une approche à taille unique fonctionne rarement. Vous devez plonger profondément dans vos processus et découvrir ce qui fonctionne pour vous.

quelles sont les étapes clés du travail quotidien de votre équipe ? Opérations SaaS ?

❓Quelles sont les zones sujettes aux obstacles ?

Identifiez ces points de contact critiques et automatisez les tâches répétitives et chronophages à l'aide de Automatisations ClickUp .

Par exemple, vous pourriez déclencher des alertes Slack lorsque des bugs de haute priorité sont détectés dans un outil de surveillance ou planifier des rétrospectives de sprint chaque fois qu'une tâche est achevée. ClickUp vous donne accès à plus de 100 modèles d'automatisation préconstruits.

Personnalisez davantage votre environnement de travail grâce à Champs personnalisés ClickUp . Utilisez-les pour ajouter les coordonnées des fournisseurs, suivre les points Scrum et créer des menus déroulants.

Suivez l'évolution du projet d'implémentation SaaS avec les champs personnalisés de ClickUp

Chaque type de champ personnalisé peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez et chaque projet est créé pour contenir les champs personnalisés que vous avez paramétrés.

2. Configurer les rôles et les paramètres des utilisateurs

Cette étape va au-delà du simple contrôle d'accès. Il s'agit de construire un système de responsabilité et de confiance. Vous devez définir les rôles en fonction de la hiérarchie et des responsabilités de votre équipe.

Prenez un peu de recul et réfléchissez :

📌 Qui a besoin d'une visibilité sur la progression globale du projet ?

📌 Qui a besoin d'un accès pour modifier les configurations ?

📌 Et qui doit se concentrer uniquement sur les tâches qui lui sont assignées ?

Des réponses effacées à ces questions permettront de structurer la mise en œuvre du SaaS pour une efficacité et une sécurité maximales.

Le plus simple est de créer des modèles de rôles, tels que les administrateurs, les chefs d'équipe, les chefs de projet, les développeurs et les ingénieurs AQ, et d'appliquer le principe du moindre privilège afin de n'accorder l'accès qu'aux personnes absolument nécessaires pour ce rôle.

Formation et intégration des employés

1. Développer la formation et planifier l'intégration

Quelle que soit la convivialité annoncée de votre outil SaaS, la réussite de sa mise en œuvre dépend de la confiance et du contexte dont l'équipe a besoin pour l'utiliser efficacement au quotidien.

Commencez donc par une session de lancement au cours de laquelle vous présenterez l'objectif de l'outil et démontrerez sa valeur. Ensuite, organisez des exercices pratiques permettant aux équipes de naviguer sur la plateforme et de résoudre des problèmes fictifs dans un environnement de type bac à sable.

Utilisez une approche progressive pour l'intégration - commencez par un petit groupe de membres de l'équipe qui peuvent jouer le rôle de "power users" ou de champions.

Laissez-les tester les fonctionnalités, fournir un retour d'information et agir en tant que premier point d'assistance pour leurs pairs. Cela permettra de minimiser les résistances et de s'assurer que tout le monde sera opérationnel lorsque l'outil SaaS sera déployé dans l'ensemble de l'entreprise.

Préparer des documents d'assistance tels que des guides étape par étape, des tutoriels vidéo et des FAQ pour une référence permanente. Documents ClickUp est utile pour créer une base de connaissances dynamique facile à mettre à jour et à partager au sein de l'organisation. En outre, utilisez les ressources d'assistance de l'outil SaaS, si elles sont disponibles.

Étant donné qu'il y a beaucoup à faire dans cette phase, utilisez Modèle de plan de déploiement de la formation de ClickUp pour tout organiser :

Créez, enregistrez et organisez toutes les formations que vous souhaitez proposer

Calculez le Calendrier des différentes sessions de formation

Établissez un budget pour chaque étape de votre processus de déploiement

Cette approche structurée garantit que votre équipe dispose des connaissances et de la confiance nécessaires pour adopter pleinement le nouvel outil.

La formation n'est pas un évènement ponctuel, c'est une activité permanente.

La meilleure façon d'affiner votre processus d'intégration et d'améliorer l'adoption est d'écouter les expériences de votre équipe et d'itérer activement. Pourquoi ne pas créer des boucles de retour d'information qui commencent pendant la formation et se prolongent dans les premiers jours d'utilisation de la plateforme ?

Vous pourriez capturer les réponses avec Formulaires ClickUp qui sont hautement personnalisables et faciles à achever.

Ou encore, organisez des sondages en direct ou des quiz rapides pendant les sessions pour prendre le pouls de l'équipe. Si certains concepts de l'outil ne sont pas clairs, vous pouvez adapter le rythme de votre formation et les disséquer en fonctionnalités spécifiques.

Essais et mise en service

1. Tests préalables à la mise en service et forfait de sauvegarde

Vous avez choisi le logiciel et vous avez parcouru un long chemin, en formant les membres de votre équipe et en migrant des données importantes. Chacun connaît le rôle qu'il a à jouer et c'est enfin l'heure du spectacle. Mais attendez, il reste encore une étape à franchir avant la mise en œuvre du SaaS.

Vous devez tester l'outil à nouveau, en détectant les erreurs, en validant les configurations et en confirmant l'exactitude de la migration des données. Par exemple, demandez aux développeurs de lier les demandes de retrait, aux spécialistes de l'assurance qualité d'enregistrer les bugs et aux responsables de générer des rapports pour vérifier la facilité d'utilisation.

💡 Conseil professionnel : Mettez en place un solide forfait de sauvegarde qui vous permettra de disposer d'un filet de sécurité en cas de problème. Il peut s'agir de revenir à des systèmes antérieurs ou d'accéder à des données critiques hors ligne.

2. Suivre la mise en service en temps réel

Votre équipe commence à utiliser l'outil en lançant la mise en œuvre du SaaS. Il s'agit d'un moment à fort enjeu qui nécessite une surveillance attentive, et vous devez avoir toutes les mains sur le pont pour attraper et résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent.

Utilisation de l'outil Tableaux de bord ClickUp pour suivre les indicateurs tels que l'activité des utilisateurs, l'achèvement des tâches ou les performances du système. Par exemple, vérifiez si les mises à jour des tâches des développeurs se synchronisent correctement avec les tableaux des projets ou si les alertes se déclenchent comme prévu.

Obtenez des informations puissantes avec les tableaux de bord ClickUp

Vous avez des questions concernant la mise en place d'un logiciel de gestion de projet ?

Vous pouvez demander ClickUp Brain n'importe quelle question, et il cherchera dans tous les tableaux de bord de votre environnement de travail pour fournir des informations pertinentes. Cela minimise les interruptions inutiles et fournit à votre équipe les données dont elle a besoin pour rester concentrée et efficace pendant le Go-Live.

Revue post-implémentation

1. Effectuer un bilan et suivre les indicateurs clés de performance (KPI)

La mise en œuvre de SaaS n'est jamais un processus unique et terminé. Au fur et à mesure que votre équipe s'habitue à travailler avec le nouvel outil, prêtez attention aux fonctionnalités les plus utilisées et à celles que votre équipe souhaiterait voir ajoutées.

L'outil s'intègre-t-il bien à vos autres systèmes logiciels ? À fait-il fonctionner l'outil en douceur et avec un minimum de problèmes ?

Après la mise en service de l'outil, planifiez des contrôles réguliers, individuels ou en équipe, afin de recueillir des informations sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous devez également évaluer les performances par rapport aux paramètres fixés lors de la phase de planification. Par exemple :

🤔 La collaboration entre les équipes s'est-elle améliorée ?

🤔 Le taux d'achèvement des tâches s'est-il amélioré ?

🤔 Les cycles de déploiement sont-ils plus rapides ?

Un post-mortem structuré permet d'affiner les futures mises en œuvre et de s'assurer que la plateforme SaaS tient ses promesses.

2. Mettre en place une assistance permanente

Toute personne utilisant l'outil doit pouvoir demander de l'aide quand elle le souhaite. C'est pourquoi il faut toujours que votre personnel informatique ou des champions choisis soient prêts à intervenir pour résoudre les problèmes immédiatement.

Votre équipe devrait avoir accès aux ressources d'assistance du fournisseur SaaS (par exemple, le chat en direct ou le centre d'assistance). En outre, lorsque les équipes découvrent de nouvelles fonctionnalités ou que des mises à jour sont effectuées, organisez des sessions de remise à niveau ou fournissez des guides actualisés pour vous assurer que tout le monde reste informé.

Défis courants dans la mise en œuvre du SaaS

L'introduction de toute nouveauté s'accompagne inévitablement de frictions. Dans le contexte de la mise en œuvre du SaaS, voici les problèmes que vous êtes le plus susceptible de rencontrer :

1. Résistance au changement

C'est l'un des obstacles les plus courants que vous rencontrerez lors de la mise en œuvre.

Même les équipes qui maîtrisent la technologie peuvent résister simplement parce que l'adoption d'un nouvel outil SaaS exige des efforts supplémentaires - apprendre à l'utiliser, migrer les données et ajuster les flux de travail. Cette résistance peut entraîner des réactions négatives et entraver l'adoption si vous ne tenez pas compte de leurs préoccupations.

2. Inadéquation entre les attentes et la réalité du produit

Les entreprises investissent souvent dans un outil SaaS sans se demander s'il est le mieux adapté à leurs besoins et à l'équipe qui l'utilise. Cela se produit généralement lorsque vous n'impliquez pas les bonnes personnes dans la prise de décision. C'est pourquoi il convient d'obtenir l'adhésion de ces personnes le plus tôt possible.

3. Incompatibilités techniques

Si votre outil SaaS ne s'intègre pas à vos systèmes existants, il peut perturber les flux de travail et prolonger le processus de migration des données. Par conséquent, les intégrations doivent être évaluées de manière approfondie lors de la sélection du fournisseur afin d'éviter les problèmes de compatibilité par la suite.

4. Maintenance continue

Une fois l'outil en place, il nécessite un suivi, des mises à jour et une optimisation continus pour offrir des avantages durables à votre équipe. Établissez un forfait d'évaluation continue et de maintenance pour le maintenir à la hauteur des souhaits de votre équipe.

Bonnes pratiques de mise en œuvre du SaaS

1. Gérer la conformité, la sécurité des données et l'accessibilité

Des mesures de sécurité robustes devraient constituer un élément essentiel de votre stratégie d'entreprise checklist pour le lancement d'un produit .

En effet, l'ajout d'un nouvel outil SaaS à votre pile technologique introduit des risques d'exposition ou de mauvaise gestion des données.

🌻 Bonnes pratiques: Avant le lancement, vous devez vous assurer que l'outil choisi est conforme aux politiques internes et aux normes de l'industrie.

Par instance, lors de l'intégration d'un CRM, assurez-vous que les informations sensibles sur les clients ne sont accessibles qu'aux membres concernés de l'équipe. Beaucoup de Exemples de SaaS tels que Jira et Salesforce, offrent des fonctionnalités avancées de sécurité des données qui peuvent être personnalisées lors de la mise en œuvre.

2. Assurer une transition en douceur

De nombreuses organisations mettent à niveau leurs systèmes en une seule fois, ce qui ne fait qu'engendrer de la confusion parmi les membres de l'équipe et des problèmes potentiels d'intégration avec l'écosystème technologique existant. Au lieu de cela, nous recommandons d'adopter une approche progressive qui vous permet de tester l'outil en plusieurs parties

🌻 Bonnes pratiques: Prenez des notes sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, discutez avec votre équipe des améliorations à apporter, puis passez à la phase suivante. En outre, veillez à proposer une formation suffisante pour aider à utiliser au mieux les fonctionnalités offertes par l'outil SaaS.

3. Intégrer le marketing dans le forfait d'adoption

Alors que les stratégies de marketing sont souvent associées à des publics externes, l'application des stratégies de Stratégies de marketing SaaS en interne peuvent contribuer à l'adoption du logiciel.

🌻 Bonnes pratiques: Promouvoir les avantages de l'outil par le biais de campagnes - pensez à des mises à jour par e-mail, des présentations d'équipe ou des vidéos de démonstration rapides montrant comment l'outil SaaS résout les problèmes quotidiens. Utiliser le forfait de communication du projet pour s'assurer que ces mises à jour parviennent effectivement à toutes les parties prenantes.

Concevoir votre feuille de route pour la mise en œuvre du SaaS

La mise en œuvre de SaaS peut être une expérience positive et sans heurts si vous la planifiez correctement.

Le secret ? En faire un effort d'équipe, avec vos parties prenantes offrant leurs contributions et partageant leurs commentaires à chaque étape. N'oubliez pas que vous investissez dans l'outil $$$a pour rationaliser votre entreprise. Il est donc essentiel que les personnes concernées aient leur mot à dire sur le logiciel qui leur est le plus utile.

Faites-le, et vous commencerez bientôt à récolter les fruits de la mise à niveau de votre logiciel. Enfin, vous pouvez simplifier l'ensemble du processus de mise en œuvre du SaaS avec ClickUp.

Notre série de fonctionnalités, notamment les Objectifs et les Tableaux de bord, est conçue pour vous faciliter la tâche. De plus, vous pouvez utiliser des modèles prêts à l'emploi pour démarrer rapidement sans aucun souci. S'inscrire gratuitement à ClickUp aujourd'hui.