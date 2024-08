15 stratégies de marketing SaaS pour gagner (et garder) des clients

Le marché mondial du SaaS devrait croître de 257,47 milliards d'USD à 1298,92 milliards d'USD entre 2023 et 2030.

Cela représente une augmentation de 403 % en seulement sept ans ! Et si cela indique le rythme de croissance vertigineux de l'industrie du SaaS, cela signifie également plus de concurrence pour les entreprises SaaS.

Dans ce contexte, les décideurs doivent repenser leurs stratégies de marketing SaaS pour garder une longueur d'avance sur les autres concurrents. En effet, sur un marché encombré, les approches marketing SaaS fatiguées et modélisées ne produiront tout simplement pas les résultats escomptés.

La bonne nouvelle, c'est que de l'aide est en route. Nous avons dressé une liste des 15 stratégies de marketing SaaS les plus efficaces pour vous aider à prendre une longueur d'avance. La liste contient également des moyens sûrs de satisfaire les clients existants et d'en acquérir de nouveaux pour développer votre marque SaaS.

Avant d'entrer dans les détails, commençons par comprendre ce qu'est le marketing SaaS et en quoi il diffère des autres types de marketing.

Comprendre le marketing SaaS

SaaS, ou Software as a Service, est un modèle de distribution de logiciels basé sur le cloud, dans lequel les clients accèdent au logiciel via Internet, généralement en payant un abonnement. Il s'oppose au modèle traditionnel de distribution de logiciels, dans lequel les clients effectuent un achat unique pour acquérir et utiliser un logiciel.

Le marketing SaaS fait référence aux stratégies de marketing qui Entreprises SaaS emploient pour accroître la notoriété de leur marque, acquérir de nouveaux clients et fidéliser les clients existants. Les spécialistes du marketing SaaS tentent de créer des expériences transparentes, omnicanales et à valeur ajoutée pour leurs clients lorsqu'ils promeuvent et vendent des solutions logicielles basées sur le cloud.

Pour obtenir un bon retour sur investissement de vos efforts de marketing SaaS, vous devez comprendre votre cible, mettre l'accent sur les arguments de vente uniques de votre produit et élaborer un forfait marketing SaaS qui donne à vos clients ce qu'ils veulent, quand ils le veulent.

Cela nécessite un travail considérable de recherche, d'analyse des données et de coordination entre les membres de l'équipe marketing SaaS, ce qui n'est pas le cas de tous les autres membres de l'équipe Le logiciel de gestion de projet marketing de ClickUp facilite parfaitement les choses.

Utilisez le logiciel de gestion de projet marketing de ClickUp pour planifier et exécuter votre marketing SaaS

Quel que soit le forfait marketing SaaS que vous avez choisi, la plateforme marketing de ClickUp vous aidera à mieux l'exécuter.

Et sur ce, plongeons dans les meilleures stratégies de marketing SaaS de 2024.

15 stratégies marketing SaaS gagnantes

Alors que le marché mondial du SaaS ne montre aucun signe de ralentissement, les entreprises SaaS doivent se tourner vers des techniques de marketing SaaS axées sur les données et sortant des sentiers battus pour rester compétitives.

Voici 15 des stratégies marketing SaaS les plus efficaces que vous pouvez mettre en œuvre pour votre entreprise SaaS B2C ou B2B :

1. Créer un forfait marketing stratégique

Vous avez besoin d'un forfait avant que vos équipes marketing ne se lancent dans le SaaS campagnes de marketing . Plus précisément, vous avez besoin d'un plan marketing stratégique aligné sur les objectifs de votre entreprise SaaS, des OKR et des KPI clairement définis, et qui s'inscrit dans votre budget marketing.

Suivez vos indicateurs de réussite grâce au modèle d'indicateurs clés de performance (KPI) de ClickUp

Le plan marketing de ClickUp vous permet également de définir clairement votre public cible, d'identifier les canaux de communication les plus efficaces, de synchroniser toutes vos activités marketing, de mesurer les cours et d'ajuster votre forfait marketing SaaS si nécessaire.

2. Définissez le profil de votre client idéal

L'un des éléments essentiels d'un forfait marketing SaaS B2B efficace est le suivant l'élaboration du profil de votre client idéal (PIC).

Un PCI bien documenté vous aide à définir les problèmes auxquels vos clients sont le plus confrontés. Il vous permet également d'aligner vos produits et vos prix sur les besoins de vos clients et de concevoir des stratégies de marketing qui fonctionnent.

Grâce à une campagne de marketing SaaS centrée sur le PCI, vous pouvez maximiser l'approche, l'intégration et la fidélisation des clients, ainsi que la génération de revenus.

Commencez par créer plusieurs personas d'acheteurs qui correspondent à votre marque, en utilisant des données en temps réel et des études de marché. Exposez les données démographiques de base comme l'âge, le sexe, le revenu, l'emplacement et le titre du poste.

Ensuite, répondez à des questions telles que : À quels défis ces clients font-ils face ? Quels sont leurs objectifs et comment mes produits SaaS peuvent-ils y répondre ? Quels sont leurs modes de consommation de contenu préférés (blogs, vidéos, webinaires, bulletins d'information, etc.) À quoi font-ils passer leur temps en ligne ? Utilisez ces informations pour affiner votre compréhension de vos clients SaaS.

Une fois que vous aurez compris votre cible, vous pourrez élaborer une stratégie de marketing SaaS qui suscitera leur intérêt de manière efficace.

La recherche et la création de modèles de buyer persona peuvent être un travail décourageant, mais le modèle de persona utilisateur de ClickUp peut simplifier les choses. Grâce à lui, vous pouvez créer, gérer et suivre les profils des clients en un seul endroit.

Utilisez le User Persona Template de ClickUp pour suivre les profils de vos clients et mieux comprendre votre cible

De plus, le User Persona Template de ClickUp permet aux concepteurs, aux développeurs et aux spécialistes du marketing de concevoir des expériences personnalisées en fonction des besoins de leurs clients cibles.

En créant des tâches avec des statuts personnalisés tels que " Ouvert " et " Achevé ", vous pouvez suivre la progression de chaque aspect de la création d'un profil utilisateur, de la recherche initiale à l'émergence du persona final. Vous pouvez classer votre modèle en fonction de variables démographiques telles que la tranche d'âge, le statut matrimonial, etc.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-239.png Gérez efficacement vos tâches avec le modèle de plan de projet SaaS de Click https://app.clickup.com/signup?template=t-205447251 Télécharger le modèle /$$cta/

Utiliser la gestion SaaS pour l'automatisation et de rationaliser votre flux de travail lorsque vous travaillez avec des bases de données et des outils logiciels pour élaborer votre PCI.

3. Tirer parti de l'optimisation des moteurs de recherche (SEO)

Le référencement améliore la visibilité de votre site web et, par conséquent, de votre logiciel sur les moteurs de recherche, ce qui en fait une partie intégrante de votre stratégie de marketing SaaS. Le référencement peut être divisé en deux catégories : le référencement sur la page et le référencement hors page.

Le référencement sur la page implique l'optimisation des mots clés, la création d'un contenu de qualité, l'établissement de liens internes, l'optimisation des titres et l'assurance que votre site web dispose d'une interface utilisateur conviviale.

Le référencement hors page se concentre sur la création de liens de haute qualité, l'établissement d'une forte présence sur les médias sociaux, la collaboration avec les influenceurs de votre secteur et de votre niche pour promouvoir votre produit, et la mise en place d'un forfait de distribution de contenu.

Le SEO vous aide à créer du contenu que les moteurs de recherche classent bien, ce qui augmente votre visibilité dans les premiers résultats de la page de résultats des moteurs de recherche (SERP) et assure la promotion de votre produit SaaS.

Cela permet de générer du trafic organique vers votre site web et d'engager les prospects intéressés avec un contenu pertinent.

Vous pouvez effectuer des tests A/B, ou tester différentes versions de votre site web pour en améliorer les performances et aligner le marketing de contenu sur votre stratégie de référencement.

Fixez des paramètres, suivez et gérez vos paramètres grâce au modèle de recherche et de gestion du référencement de ClickUp

Cependant, tous les canaux de médias payants ne sont pas efficaces pour les plateformes SaaS B2B. Les entreprises SaaS constatent souvent des niveaux de confiance et de discussion plus élevés sur Google, à la fois avec les annonces de reciblage et les annonces de recherche organique basées sur le texte.

Il serait préférable que vous fassiez preuve de diligence dans vos recherches sur les mots clés à cibler sur Google Ads. Veillez à équilibrer les mots-clés à longue traîne et les termes de recherche plus larges pour générer du trafic vers votre site web et des prospects qualifiés pour les ventes.

En outre, lors de l'élaboration de votre stratégie PPC pour le marketing SaaS, n'oubliez pas d'effectuer des tests A/B sur vos pages de destination, afin de tirer le meilleur parti de votre budget.

9. Proposer des essais gratuits

Proposer aux clients SaaS un essai gratuit de votre produit peut être un moyen extrêmement efficace de les transformer en abonnés payants. Selon une étude, 62 % des entreprises de SaaS acquièrent au moins 10 % de leurs clients payants à partir d'essais gratuits.

Améliorez la satisfaction de vos clients grâce à l'outil CRM de ClickUp ClickUp CRM vous aide à visualiser l'ensemble de l'entonnoir et du pipeline des ventes, ce qui rend le suivi plus facile et plus efficace. Vous pouvez choisir parmi différentes vues, comme la vue Tableur, le Tableau Kanban et d'autres, pour gérer et suivre facilement les relations avec les clients.

Avec le bon Logiciel de gestion de la relation client SaaS , vous pouvez également suivre et gérer les comptes, collaborer avec les membres de votre équipe et rationaliser les activités d'acquisition de clients, le tout au sein d'une seule et même plateforme.

11. Obtenir une fonctionnalité dans les sites de liste SaaS

La liste de votre entreprise SaaS sur des sites d'évaluation d'entreprises SaaS tels que G2 et Capterra vous permet d'entrer en connexion avec des clients potentiels et de mettre en avant la valeur de votre produit.

Cette stratégie est liée au marketing basé sur les recommandations, dans lequel les clients prennent une décision d'achat en fonction de l'expérience d'autres clients.

Les sites d'évaluation invitent les clients à donner un avis détaillé sur les logiciels qu'ils utilisent. Si les clients sont satisfaits de vos produits SaaS, vous pouvez exploiter les avis positifs pour générer des leads.

Vous pouvez également partager des détails sur les produits, des études de cas et des témoignages d'autres utilisateurs satisfaits sur ces sites d'avis. Tout ce qui précède contribue à renforcer la confiance et l'image de marque de votre entreprise SaaS.

12. Établir des partenariats avec d'autres plateformes SaaS

Les collaborations entre plateformes font partie de l'avenir du secteur SaaS. Un partenariat avec une société SaaS non concurrente peut stimuler l'acquisition de clients SaaS B2B en rendant votre produit plus simple à utiliser et à intégrer.

Par exemple, si vous gérez un produit SaaS d'e-mailing à froid, vous pouvez vous associer à une plateforme de scraping de données et mener conjointement une campagne de marketing.

De cette façon, les deux plateformes SaaS génèrent plus de prospects car elles sont exposées à différents clients potentiels.

Créez des contrats détaillés rapidement et facilement grâce au modèle d'accord de partenariat de ClickUp

13. Simplifier les inscriptions

Faciliter l'inscription à vos produits SaaS est une stratégie de marketing à faible effort mais à haut rendement. Un processus d'inscription ou d'intégration gratuit et convivial encourage vos clients potentiels les plus sceptiques à s'engager avec vous.

Une bonne pratique consiste à utiliser des formulaires à double opt-in et à avoir un call-to-action concis et visible sur votre page d'inscription. Optimisez également la conception de l'interface utilisateur et de l'UX (expérience utilisateur) pour une navigation facile et intuitive.

S'inscrire à ClickUp en quelques secondes

14. S'assurer que les vidéos de démonstration sont protégées par des portes

Si vous souhaitez stimuler la génération de leads pour votre produit SaaS, vous devriez envisager de verrouiller votre vidéo de démonstration. De cette façon, vous pouvez vous assurer que seuls les utilisateurs qui se sont inscrits peuvent y accéder.

Bien que les équipes marketing SaaS débattent souvent des mérites et des inconvénients du contenu à accès limité, il s'agit d'un excellent moyen de collecter les données clients des prospects intéressés. Comme le contenu vidéo à accès limité filtre les personnes qui ne sont pas intéressées par votre produit SaaS, il améliore également la qualité de vos prospects.

15. Augmenter les prix

La qualité n'est pas bon marché. Pourquoi en serait-il autrement pour votre produit SaaS ? Un forfait bon marché peut être le reflet d'un produit SaaS peu sophistiqué. Si vous vendez les meilleures offres SaaS de leur catégorie, vous pouvez augmenter vos tarifs.

Vous pouvez vendre moins d'unités en augmentant les prix pour atteindre vos objectifs de revenus. De plus, en augmentant votre prix, vous donnerez l'impression que votre service est haut de gamme, ce qui peut vous aider à attirer des clients de grande valeur.

Il est conseillé de réviser votre modèle d'évaluation SaaS en fonction des tendances marketing du secteur et des taux de désabonnement des clients, mais ne sous-estimez pas ce que votre équipe a travaillé si dur à construire.

Le lien entre l'expérience utilisateur et le marketing SaaS

L'UX est l'impression générale et le sentiment qu'ont les utilisateurs lorsqu'ils interagissent avec un produit. L'UX joue un rôle crucial dans le marketing SaaS, car elle a un impact direct sur la satisfaction des clients et, par conséquent, sur les stratégies de marketing.

Une interface utilisateur bien conçue crée une première impression positive de votre produit SaaS. Si vos prospects peuvent facilement y naviguer, ils savent qu'ils peuvent l'intégrer à leurs flux de travail existants. Ils savent également que leurs équipes feront état d'une courbe d'apprentissage plus plate lors de l'onboarding, ce qui, au final, améliore la productivité.

Un produit SaaS avec une excellente UX est moins susceptible d'ennuyer ou de perturber les utilisateurs, ce qui entraîne moins de plaintes et de demandes de service à la clientèle. Cela contribue à la satisfaction des clients, ce qui augmente la valeur à vie de chaque client (LTV) et rend plus probable le maintien ou l'augmentation de leurs abonnements.

D'un point de vue marketing, les utilisateurs satisfaits deviennent des utilisateurs fidèles, et les fidèles à long terme deviennent des défenseurs de la marque qui font la promotion de votre produit SaaS et contribuent à la croissance organique.

Une expérience utilisateur supérieure devient un facteur de différenciation clé dans un marché saturé pour attirer et fidéliser les utilisateurs. En outre, une UX positive réduit les taux de désabonnement, ce qui minimise la nécessité de déployer des efforts constants de réacquisition.

État actuel du marketing SaaS et tendances futures

Les meilleures stratégies de marketing SaaS sont axées sur le retour sur investissement, évolutives et faciles à mettre en œuvre. Mais dans un paysage d'entreprise dynamique, les spécialistes du marketing SaaS doivent également faire preuve d'agilité et s'adapter aux changements soudains du marché.

Collaboration multiplateforme

C'est pourquoi de nombreuses plateformes SaaS se concentrent désormais sur les collaborations multiplateformes en s'intégrant à d'autres produits et services SaaS.

Les intégrations SaaS comblent le fossé entre les différents Solutions et outils SaaS . Les utilisateurs peuvent ainsi travailler sur plusieurs plateformes, canaliser librement leurs données et automatiser les actions critiques de manière transparente.

Sécurité des données

La sécurité des données fera également l'objet d'une attention accrue. Attendez-vous à ce que les mesures de conformité et de sécurité des données soient plus strictes à l'avenir, en particulier pour les entreprises qui traitent des données sensibles de leurs clients.

L'intelligence artificielle (IA)

Aucun rapport sur l'avenir n'est achevé sans mentionner l'IA. Les spécialistes du marketing SaaS s'appuieront fortement sur l'IA pour tout, de la rédaction de textes à la segmentation des clients, en passant par la personnalisation et l'optimisation de la recherche zéro-clic.

Mais attention : la qualité d'un outil IA dépend de celle de son utilisateur. Les spécialistes du marketing SaaS doivent donc améliorer leurs compétences en matière d'invitations, d'instructions et de familiarisation avec l'IA pour obtenir les résultats nécessaires.

Les chatbots sont encore un autre canal que les entreprises SaaS utiliseront pour enrichir leurs relations avec les clients, bien qu'ils fassent déjà partie de pratiquement tous les sites web et mobiles. Les discussions vont se multiplier, mais les spécialistes du marketing SaaS vont chercher à doter ces chatbots d'un peu de personnalité. Car les clients, même les clients SaaS B2B, ont tendance à mieux répondre aux bots qui ont une consonance plus humaine.

Gagner en 2024 avec des stratégies marketing SaaS qui fonctionnent

Un forfait marketing SaaS bien conçu peut changer la donne pour votre entreprise SaaS.

Essayez de trouver le bon équilibre entre la personnalisation et l'échelle en combinant les stratégies et les outils. Assurez-vous ensuite que vos employés possèdent les compétences nécessaires pour gérer ces outils. C'est la seule façon de déployer des campagnes SaaS qui font mouche à chaque fois.

La gestion d'une équipe marketing SaaS performante nécessite une idéation non linéaire, une coordination entre plusieurs parties prenantes et une prise de décision en temps réel.

ClickUp est conçu pour faciliter tout cela et bien plus encore. S'inscrire à ClickUp gratuitement et accédez à tous les outils et modèles dont vous aurez besoin pour mettre en œuvre une stratégie marketing SaaS efficace.

FAQ courantes

Les produits SaaS sont commercialisés par le biais de divers canaux de marketing traditionnels et non traditionnels. Les stratégies de marketing SaaS les plus courantes sont l'utilisation du référencement pour la visibilité en ligne, l'exploitation de la présence d'une marque sur les médias sociaux, l'engagement dans le marketing communautaire et l'utilisation de l'automatisation du marketing par e-mail pour la génération de leads.

Les essais gratuits, les programmes de parrainage et les partenariats avec d'autres plateformes SaaS sont également des moyens d'améliorer l'efficacité de vos campagnes de marketing SaaS. En outre, la liste des produits sur les sites d'évaluation des SaaS, la garantie d'une expérience utilisateur positive et la concentration sur les tendances futures telles que l'intégration de l'IA, contribuent toutes à la réussite des stratégies et des campagnes de marketing SaaS.

2. À faire pour commercialiser un produit SaaS ?

Pour réussir à commercialiser un produit SaaS, il est important de comprendre vos utilisateurs et leurs besoins.

Définissez un modèle de tarification raisonnable qui fasse honneur à votre produit tout en le comparant à celui de vos concurrents. Exploitez ensuite les canaux de marketing et de publicité pour cibler vos clients en fonction de leurs préférences et de leur comportement.

Investissez dans des programmes d'e-mail marketing et de marketing des médias sociaux personnalisés et de haute qualité pour engager vos clients tout au long du cycle de vie commercial.

3. Qu'est-ce qu'une stratégie de marketing SaaS ?

Une stratégie de marketing SaaS est une feuille de route permettant aux éditeurs de logiciels d'établir une connexion avec leurs clients et de les fidéliser. Elle consiste notamment à s'adresser au bon public, à mettre en avant ce qui fait la spécificité du logiciel et à utiliser divers canaux tels que le référencement et les médias sociaux.

Les stratégies de marketing SaaS les plus courantes peuvent consister à proposer des essais gratuits, à s'engager auprès des communautés en ligne et à garantir une expérience utilisateur fluide. L'objectif principal est de faire connaître votre produit à votre cible, d'attirer de nouveaux utilisateurs et d'établir des relations durables avec vos clients.