Comment élaborer un forfait de formation efficace sur la connaissance des produits ?

Une startup technologique s'apprête à présenter son nouvel outil IA à un client de l'entreprise. Le client pose des questions détaillées sur son travail avec les systèmes de gestion de la relation client, sur la technologie qui le sous-tend et sur la sécurité des données. Cependant, l'équipe commerciale ne peut pas répondre clairement à ces questions, de sorte que le client choisit un concurrent qui fournit des réponses claires et complètes.

Cette situation n'est pas si rare. Forbes rapporte que 73% des clients pensent qu'une connaissance approfondie des produits est la caractéristique la plus importante d'une équipe commerciale. Mais ce besoin d'une solide connaissance des produits ne concerne pas seulement les équipes commerciales ; il est crucial pour tous les services, du marketing à l'assistance.

Un solide forfait de formation à la connaissance des produits est essentiel pour éviter de perdre des opportunités et renforcer l'efficacité de l'équipe. Dans cet article, nous partagerons une feuille de route étape par étape pour doter votre équipe de la connaissance des produits dont elle a besoin pour exceller dans son rôle.

Qu'est-ce que la formation à la connaissance des produits ?

La formation à la connaissance des produits éduque les employés sur les produits ou services d'une entreprise, y compris leurs fonctionnalités, avantages et cas d'utilisation. Cette formation permet de s'assurer que les membres du personnel, des équipes commerciales à l'Assistance client, comprennent parfaitement ce que font les produits, comment ils répondent aux besoins des clients et comment ils se situent par rapport aux offres des concurrents.

Les équipes qui ont une connaissance approfondie des produits peuvent mieux vendre, gérer plus efficacement les requêtes des clients et contribuer à différencier votre organisation de ses concurrents.

Avantages de la formation à la connaissance des produits

Les avantages de la formation à la connaissance des produits vont bien au-delà d'une simple augmentation des équipes commerciales. Voici comment elle peut avoir un impact positif sur l'ensemble de votre organisation :

Amélioration du moral des employés: Lorsque les employés ont confiance en leurs capacités, ils sont plus susceptibles de s'engager et d'être satisfaits de leur travail

Amélioration de la réputation de la marque : une équipe bien informée peut contribuer à créer une image de marque positive et à fidéliser la clientèle

Une connaissance approfondie de votre gamme de produits peut aider vos équipes à identifier d'autres produits ou services susceptibles d'intéresser vos clients

Des employés bien formés peuvent rapidement devenir des membres productifs de l'équipe, ce qui réduit le temps et les ressources nécessaires à l'intégration

Amélioration de l'assistance à la clientèle: Lorsque le personnel d'assistance a une connaissance approfondie des produits qu'il assiste, il peut fournir une assistance plus précise et plus efficace aux clients

Amélioration des compétences en matière de négociation : une bonne connaissance des fonctionnalités et des avantages des produits peut aider les équipes commerciales à négocier plus efficacement avec les clients

Une plus grande innovation : les employés qui connaissent bien leurs produits sont mieux équipés pour identifier les possibilités d'amélioration et d'innovation

Objectifs de la formation à la connaissance des produits

Lorsque vous envisagez de lancer une nouvelle fonctionnalité de produit, votre équipe doit savoir tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet. C'est l'objectif de la formation à la connaissance des produits. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qu'est le produit, mais aussi de comprendre comment il s'intègre dans la vie de vos clients et comment communiquer sa valeur de manière efficace.

La formation à la connaissance des produits vise à atteindre plusieurs objectifs clés :

Améliorer l'expertise produit: Donner aux employés une connaissance approfondie du produit (caractéristiques, avantages et arguments de vente uniques)

Améliorer le service client: Permettre aux employés de fournir une assistance client précise, utile et efficace

Améliorer l'efficacité des ventes: Donner aux employés les moyens de répondre avec confiance aux questions, aux préoccupations et aux objets des clients, afin d'augmenter les ventes

Favoriser la satisfaction des clients: S'assurer que les clients ont une expérience positive et satisfaisante du produit

Renforcer la fidélité à la marque: Construire la confiance et la fidélité des clients en démontrant l'expertise et la connaissance du produit

Encourager l'innovation: Encourager les employés à faire preuve de créativité pour améliorer les produits et créer de nouvelles applications

Types de formation à la connaissance des produits

Toutes les formations à la connaissance des produits ne se valent pas. Les différents types de formation répondent à des besoins et à des styles d'apprentissage variés, d'où l'importance de choisir la bonne approche pour votre équipe.

Voici quelques-unes des approches les plus courantes :

Apprentissage asynchrone

L'apprentissage asynchrone consiste à se former à des moments différents, ce qui permet aux apprenants de travailler à leur propre rythme. Il peut s'agir de

Cours en ligne: Modules à rythme libre, de vidéos de formation sur les produits et des quiz

Matériel imprimé: Manuels, brochures et cahiers d'exercices

Podcasts: Enregistrements audio sur des sujets liés aux produits

**Avantages de l'apprentissage asynchrone

Flexibilité : les apprenants peuvent accéder aux supports de formation à tout moment et à partir de n'importe quel emplacement

Les apprenants peuvent progresser à leur propre rythme

rentable : peut être moins coûteux que la formation traditionnelle en salle de classe

Évolutivité : il est plus facile d'étendre la formation à d'autres régions et fuseaux horaires, car la présence en temps réel des formateurs n'est pas nécessaire

Apprentissage synchrone

L'apprentissage synchrone implique une formation qui se déroule en temps réel, avec des apprenants qui interagissent entre eux et avec un formateur. Il peut s'agir de

Formation en salle de classe: Sessions en personne avec un facilitateur

Classes virtuelles: Réunions en ligne avec vidéo et audio

des webinaires : présentations en direct avec des éléments interactifs

**Avantages de l'apprentissage synchrone

Interaction en temps réel : les apprenants peuvent poser des questions, discuter de sujets et recevoir un retour d'information immédiat

Collaboration : les activités de groupe peuvent favoriser le travail d'équipe et le partage des connaissances

Connexion sociale : les apprenants peuvent établir des relations avec leurs pairs et les formateurs

Apprentissage mixte

L'approche de l'apprentissage mixte combine l'apprentissage asynchrone et synchrone pour créer une expérience de formation plus complète. Cela peut impliquer :

Les étudiants apprennent de nouvelles matières en dehors de la classe et participent ensuite à des activités pratiques ou à des discussions en classe

Cours hybrides: Une combinaison de sessions en ligne et en personne

**Avantages de l'apprentissage mixte

Flexibilité: Offre un équilibre entre l'apprentissage à son propre rythme et l'interaction en temps réel

Processus d'apprentissage personnalisé : les apprenants peuvent choisir la forme qui convient le mieux à leurs besoins

Amélioration de l'engagement: Peut accroître la motivation et la participation de l'apprenant

L'apprentissage collaboratif et la théorie de l'apprentissage social dans la formation à la connaissance des produits

L'apprentissage collaboratif implique que les apprenants travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun. La théorie de l'apprentissage social suggère que les gens apprennent en observant et en imitant les autres

Ces deux approches peuvent être appliquées à la formation à la connaissance des produits par le biais d'activités telles que :

Les projets de groupe: Les équipes peuvent travailler ensemble pour développer des présentations de produits ou créer des supports de formation

Les équipes peuvent travailler ensemble pour développer des présentations de produits ou créer des supports de formation Le mentorat par les pairs: Les employés expérimentés peuvent partager leurs connaissances avec les nouveaux membres de l'équipe

Les employés expérimentés peuvent partager leurs connaissances avec les nouveaux membres de l'équipe Études de cas : les apprenants peuvent analyser des scénarios du monde réel et discuter des bonnes pratiques Michael Pici, directeur des ventes chez HubSpot, a discuté de la valeur du jeu de rôle dans un article de blog, en soulignant comment il fournit un environnement sûr pour découvrir vos forces, vos faiblesses et vos obstacles potentiels. Il a déclaré

Travailler sur un scénario hypothétique avec un membre de l'équipe ou un coach vous donne l'occasion d'identifier vos forces, vos faiblesses et vos blocs d'achoppement

Michael Pici, directeur commercial de HubSpot

Formation à la connaissance des produits pour différents départements

La formation à la connaissance des produits est essentielle pour tous les services, et pas seulement pour les équipes commerciales. Chaque équipe bénéficie d'une approche personnalisée pour comprendre et assister le produit dans son rôle unique.

L'équipe commerciale : Le catalyseur pour une Fermé plus rapide

Tigo, un fournisseur de câble de premier plan, avait des difficultés à tenir informés ses agents commerciaux très dispersés, ce qui entraînait un manque d'uniformité dans le service et de faibles performances. Après être passé à des leçons de formation sur la connaissance des produits, rapides et adaptées aux mobiles, Tigo a augmenté ses équipes commerciales de 66 % en trois mois .

La connaissance des produits est un outil commercial puissant, permettant :

Une compréhension approfondie: Lorsque les équipes commerciales ont une connaissance approfondie des fonctionnalités, des avantages et des arguments de vente uniques du produit, elles peuvent répondre en toute confiance aux requêtes et aux objets des clients

Une approche personnalisée: La connaissance du produit permet aux équipes commerciales d'adapter leurs présentations aux besoins individuels des clients, démontrant ainsi un intérêt sincère pour leurs préoccupations

Une équipe commerciale bien informée projette une image de crédibilité, ce qui rend les clients plus enclins à faire confiance à leurs recommandations

Différenciation efficace : en soulignant les avantages concurrentiels du produit, les équipes commerciales peuvent le positionner comme la meilleure solution aux problèmes des clients

**Différenciation efficace : en soulignant les avantages concurrentiels du produit, les équipes commerciales peuvent le positionner comme la meilleure solution aux problèmes des clients

L'équipe d'assistance client : Améliorer l'expérience client 75% des clients recommanderont une entreprise sur la base d'une expérience de service positive.

La connaissance des produits joue un rôle essentiel dans la mise en place d'une assistance client efficace et efficiente, offrant des avantages tels que :

Résolution des problèmes: Lorsque les agents d'assistance ont une connaissance approfondie du produit, ils peuvent rapidement identifier et résoudre les problèmes des clients

Des informations précises: La connaissance du produit élimine le besoin de deviner, garantissant que les clients reçoivent des informations précises et utiles

Satisfaction des clients: En faisant preuve d'expertise et de compétence, les équipes d'assistance peuvent susciter la confiance et la satisfaction des clients

Assistance proactive : une équipe bien informée peut anticiper les problèmes potentiels et fournir des solutions proactives, évitant ainsi que les problèmes ne s'aggravent

En faisant preuve d'expertise et de compétence, les équipes d'assistance peuvent susciter la confiance et la satisfaction des clients **Assistance proactive : une équipe bien informée peut anticiper les problèmes potentiels et fournir des solutions proactives, évitant ainsi que les problèmes ne s'aggravent

L'équipe marketing : Rédiger un contenu efficace 68% des clients suivent les abonnés d'une marque pour se tenir au courant des nouveaux produits et services.

Les spécialistes du marketing doivent élaborer des messages clairs et cohérents, ce qui nécessite une connaissance approfondie du produit pour s'assurer qu'il trouve un écho auprès de la cible. La connaissance des produits est la pierre angulaire des campagnes de marketing réussies, car elle a un impact sur elles à bien des égards :

Message ciblé: La compréhension des avantages du produit permet aux spécialistes du marketing d'adapter leurs messages à des segments de clientèle spécifiques

Contenu crédible: Des informations précises sur le produit garantissent que les supports marketing sont crédibles et dignes de confiance

Positionnement efficace: La connaissance du produit aide les spécialistes du marketing à positionner le produit sur le bon marché et par rapport à la concurrence

Des messages cohérents : une compréhension partagée du produit au sein de l'équipe marketing garantit la cohérence des messages sur tous les canaux

La connaissance du produit aide les spécialistes du marketing à positionner le produit sur le bon marché et par rapport à la concurrence **Des messages cohérents : une compréhension partagée du produit au sein de l'équipe marketing garantit la cohérence des messages sur tous les canaux

L'équipe des RH : Former plus rapidement les nouvelles recrues 83% des nouveaux embauchés qui estiment avoir reçu une formation de qualité pour les aider à réussir sont susceptibles de rester dans l'entreprise.

La connaissance des produits est essentielle pour la formation des nouvelles recrues dans tous les services. Elle constitue une base solide pour comprendre les offres de l'entreprise et contribue à sa réussite grâce à :

L'accélération de l'intégration: Un programme de formation à la connaissance des produits bien structuré peut accélérer le processus d'intégration des nouveaux employés

Partage des connaissances: Les employés expérimentés peuvent partager leur expertise avec les nouveaux employés, ce qui favorise une culture de partage des connaissances

Réduction des erreurs : une bonne connaissance du produit peut contribuer à éviter les erreurs, en particulier lors des premières étapes de l'emploi

Les employés expérimentés peuvent partager leur expertise avec les nouveaux employés, ce qui favorise une culture de partage des connaissances **Réduction des erreurs : une bonne connaissance du produit peut contribuer à éviter les erreurs, en particulier lors des premières étapes de l'emploi

Engagement des employés: La formation aux produits peut aider les nouveaux employés à se sentir plus engagés et motivés lorsqu'ils découvrent les offres de l'entreprise

Mettre en œuvre un programme efficace de formation à la connaissance des produits

Pour tirer le meilleur parti de vos idées de formation à la connaissance des produits, vous avez besoin d'un programme bien planifié qui réponde aux besoins de votre équipe et assiste les objectifs de votre entreprise. Voici comment créer un programme de formation qui permettra à vos employés d'acquérir les connaissances dont ils ont besoin pour réussir.

Déterminer la cible de la formation à la connaissance des produits

Tout d'abord, qui allez-vous former ? Votre équipe commerciale va-t-elle éblouir les clients, ou est-ce le service client qui est prêt à résoudre n'importe quel problème ? Comprendre votre cible permet d'adapter la formation à ses besoins spécifiques. ClickUp est un logiciel de gestion de projet tout-en-un qui vous aide à créer une base de connaissances et à développer des formations sur la connaissance des produits. ClickUp pour les équipes de ressources humaines peut vous aider à gérer vos équipes et à assigner des formations de manière efficace grâce aux fonctionnalités de gestion d'équipe et d'assigné. Vous pouvez également créer des Champs personnalisés pour suivre les besoins de formation spécifiques à différents rôles, tels que le niveau de connaissance du produit ou la date d'achevé de la formation.

Voici un exemple d'utilisation pour les équipes commerciales :

Créez des champs personnalisés pour suivre la compréhension de vos produits par chaque vendeur, y compris les fonctionnalités, les avantages et le suivi des prix

Attribuez des modules de formation sur diverses techniques commerciales, telles que le traitement des objets, la Fermé et la Négociation

sur diverses techniques commerciales, telles que le traitement des objets, la Fermé et la Négociation Assurez-vous que votre équipe sait utiliser votre logiciel de gestion de la relation client pour gérer les pistes, les opportunités et les informations sur les clients

Identifiez la bonne cible pour votre formation produit avec ClickUp pour les équipes RH

Définir des objectifs d'apprentissage autour de la connaissance des produits

Maintenant, clarifions les objectifs. Que voulez-vous que votre équipe soit capable de faire après la formation ? Pensez à des compétences telles que la démonstration des fonctionnalités du produit, l'explication des avantages pour vos clients ou le dépannage de problèmes courants.

Vous pouvez utiliser l'outil Objectifs ClickUp fonctionnalité permettant de définir des objectifs SMART pour votre programme de formation à la connaissance des produits :

Spécifique: Définissez clairement ce que votre équipe doit atteindre. Exemple : "Les membres de l'équipe démontreront une connaissance approfondie des fonctionnalités, des avantages et des cas d'utilisation du produit"

Définissez clairement ce que votre équipe doit atteindre. Exemple : "Les membres de l'équipe démontreront une connaissance approfondie des fonctionnalités, des avantages et des cas d'utilisation du produit" Mesurable: Définissez une cible quantifiable pour mesurer la réussite. Exemple : "80% de l'équipe obtiendra un score de 85% ou plus lors d'une évaluation de la connaissance du produit"

Définissez une cible quantifiable pour mesurer la réussite. Exemple : "80% de l'équipe obtiendra un score de 85% ou plus lors d'une évaluation de la connaissance du produit" Réalisable: Choisissez des objectifs ambitieux mais réalisables. Pour cela, l'évaluation doit être basée sur des supports de formation et des scénarios réels

Choisissez des objectifs ambitieux mais réalisables. Pour cela, l'évaluation doit être basée sur des supports de formation et des scénarios réels Pertinent: Aligner les objectifs de l'évaluation sur ceux de l'entreprise objectifs du chef de produit avec vos objets de formation globaux

Aligner les objectifs de l'évaluation sur ceux de l'entreprise objectifs du chef de produit avec vos objets de formation globaux Effacées:Définissez un délai précis pour la réalisation de l'objectif. Exemple : "L'évaluation sera effectuée dans les deux semaines suivant l'achèvement du programme de formation"

Visualisez l'impact de votre formation à la connaissance des produits avec les tableaux de bord ClickUp

Essayez différentes méthodes pour une formation efficace à la connaissance des produits

Vous pouvez utiliser une combinaison de méthodes telles que des sessions en direct, des quiz interactifs et l'accès à une base de connaissances centralisée pour maintenir l'engagement de votre équipe et retenir les informations. Modèle de base de connaissances de ClickUp est un atout précieux.

Télécharger ce modèle

Créez un hub centralisé pour votre formation à la connaissance des produits avec le modèle de base de connaissances ClickUp

Voici comment il peut vous aider :

Établir une source unique de vérité: Stocker toutes les informations relatives au produit, y compris les fonctionnalités, les FAQ, les guides de dépannage et les bonnes pratiques, en un seul endroit

Stocker toutes les informations relatives au produit, y compris les fonctionnalités, les FAQ, les guides de dépannage et les bonnes pratiques, en un seul endroit **Permettre aux membres de l'équipe d'accéder rapidement à la base de connaissances chaque fois qu'ils ont besoin d'une information, réduisant ainsi le temps passé à chercher des réponses

Équiper la base de connaissances d'une fonction de recherche puissante: Permettre aux membres de l'équipe de trouver rapidement des informations pertinentes en saisissant des mots clés ou des phrases

Permettre aux membres de l'équipe de trouver rapidement des informations pertinentes en saisissant des mots clés ou des phrases Rationaliser les flux de travail: Intégrer la base de connaissances aux autres outils utilisés par votre équipe, tels que les logiciels de gestion de projet ou les plateformes de communication, réduisant ainsi la nécessité d'utiliser plusieurs systèmes

Télécharger ce modèle

Et ce n'est pas tout. Vous pouvez utiliser Documents ClickUp pour créer des supports de formation détaillés avec des images, des vidéos et des éléments interactifs. Cela facilite l'intégration des nouveaux membres de l'équipe, la formation continue et la documentation des processus internes.

Développez, partagez et modifiez des documents de formation sur la connaissance des produits à l'aide de ClickUp Docs

ClickUp Docs s'intègre également de manière transparente aux autres fonctionnalités de ClickUp, vous permettant de lier les tâches, les projets et les discussions directement à votre documentation.

Avec ClickUp Brain avec ClickUp Brain, vous pouvez transformer des données en histoires grâce à l'IA.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-417-1400x652.png ClickUp Brain /$$img/

Rendez le processus de formation à la connaissance des produits plus engageant avec ClickUp Brain

Créez des rapports, des présentations et des supports marketing personnalisés qui mettent en évidence l'impact positif de votre produit sur la vie des clients :

Personnaliser les parcours d'apprentissage: Créez des programmes de formation sur mesure basés sur les besoins et les niveaux de compétences individuels avec l'aide de l'IA

Créez des programmes de formation sur mesure basés sur les besoins et les niveaux de compétences individuels avec l'aide de l'IA Questionnaires et évaluations interactifs: Faites un brainstorming avec l'IA pour créer des tests pour les stagiaires et identifier les lacunes de connaissances dans votre programme de formation

Faites un brainstorming avec l'IA pour créer des tests pour les stagiaires et identifier les lacunes de connaissances dans votre programme de formation Tutorat alimenté par l'IA: Fournir un retour d'information et des conseils en temps réel

Gardez à l'esprit les bonnes pratiques en matière de formation à la connaissance des produits

Voici quelques bonnes pratiques à garder à l'esprit lors de la conception et de la mise en œuvre de votre programme de formation à la connaissance des produits :

Adapter la formation à des rôles spécifiques

Adaptez votre formation aux besoins spécifiques de chaque rôle. Par exemple, les représentants commerciaux peuvent se concentrer sur les fonctionnalités et les avantages des produits, tandis que les agents du service Assistance client peuvent avoir besoin de mettre l'accent sur les compétences en matière de dépannage et de résolution de problèmes. Les nouveaux chefs de produit peuvent avoir besoin de connaissances plus approfondies pour améliorer leurs compétences compétences en gestion de produits .

Rendre la formation attrayante et interactive

Incorporez des éléments interactifs dans vos sessions de formation pour éviter l'apprentissage passif. Utilisez des jeux de rôle, des simulations et des études de cas pour aider les employés à appliquer leurs connaissances dans des scénarios réels.

$$a Fournir une expérience pratique

Permettez aux employés d'utiliser vos produits ou services de première main. Aidez-les à mieux comprendre leur travail et à identifier les difficultés ou les limites potentielles.

Encourager le partage des connaissances

Créez une culture de partage des connaissances au sein de votre organisation. Encouragez les employés à discuter de leurs expériences et de leurs idées avec leurs collègues.

Évaluer régulièrement l'efficacité de votre programme de formation

Utilisez des sondages, des quiz et des indicateurs de performance pour suivre les connaissances des employés et identifier les domaines à améliorer. ClickUp pour les équipes de produits peut vous aider à suivre l'efficacité de votre formation à la connaissance des produits en planifiant votre vision des produits, en alignant votre équipe et en accélérant votre stratégie de formation à la connaissance des produits.

Vous pouvez l'utiliser pour :

Créer des modules de formation: Décomposer la connaissance du produit en tâches plus petites et plus faciles à gérer

Décomposer la connaissance du produit en tâches plus petites et plus faciles à gérer Attribuer des tâches: Attribuer ces tâches aux membres de l'équipe en fonction de leur rôle et de leurs responsabilités

Attribuer ces tâches aux membres de l'équipe en fonction de leur rôle et de leurs responsabilités Créer des forums de discussion: Faciliter les discussions ouvertes et le partage des connaissances entre les membres de l'équipe

Faciliter les discussions ouvertes et le partage des connaissances entre les membres de l'équipe Encourager la collaboration: Utiliser les commentaires et les @mentions pour encourager la collaboration et le retour d'information

Utiliser les commentaires et les @mentions pour encourager la collaboration et le retour d'information Automatisation: Mettre en place un système de gestion de l'informationAutomatisations ClickUp pour déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques, comme l'envoi de rappels pour les sessions de formation à venir ou la mise à jour des statuts des tâches

Former plus intelligemment, pas plus durement avec ClickUp

La formation à la connaissance des produits développe les capacités des employés à satisfaire les clients et à stimuler les équipes commerciales, tout en les engageant dans le processus. Mais soyons honnêtes, l'élaboration d'un programme de formation sur les produits peut s'avérer difficile. C'est là que ClickUp se distingue : une plateforme tout-en-un qui transforme la formation en une expérience attrayante et rationalisée.

Avec ClickUp, vous pouvez centraliser tous vos supports de formation - manuels, FAQ et guides - dans un hub accessible. Vous pouvez également assigner des tâches à la formation, suivre la progression et collaborer de manière transparente avec votre équipe.

Vous êtes prêt à améliorer la connaissance des produits de votre équipe et à dynamiser votre entreprise ? Faites l'essai de ClickUp et inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui .