Comment réaliser une vidéo de formation au travail ?

Les vidéos de formation constituent l'une des méthodes les plus efficaces pour fournir un contenu explicatif, instructif ou informatif pour l'apprentissage agile .

De l'intégration des employés aux sessions de formation professionnelle, elles sont utilisées pour divers cas d'utilisation. Comparée à la formation en personne, la formation vidéo offre un meilleur engagement, une meilleure rétention des connaissances pour les concepts complexes, l'accessibilité, la partageabilité et l'analytique.

Cependant, de nombreuses personnes ont du mal à créer des vidéos de formation interactives. À faire, voici un guide détaillé sur la façon de réaliser une vidéo de formation au travail. Mais tout d'abord, abordons les bases.

L'anatomie des vidéos de formation efficaces

Qu'est-ce qui fait l'impact d'une vidéo de formation ? Deux types d'éléments entrent en ligne de compte : quantitatifs et qualitatifs.

Facteurs quantitatifs

Concentrez-vous sur ces facteurs quantitatifs pour créer une vidéo de formation interactive :

Durée

Une bonne vidéo de formation ne doit être ni trop courte au point de passer à côté de détails importants, ni trop longue au point que les employés perdent tout intérêt. La durée idéale d'une vidéo dépend de la complexité du contenu, de la durée d'attention moyenne des spectateurs et du type de vidéo.

Les vidéos d'introduction peuvent durer de 1 à 5 minutes, tandis que les vidéos de formation aux compétences et aux produits, dont le contenu est détaillé, peuvent durer jusqu'à 30 minutes.

Indices d'engagement

Les indicateurs tels que la durée moyenne de visionnage et l'interaction (likes, commentaires, reposts) permettent de déterminer la participation des spectateurs et de créer des vidéos attrayantes.

De plus, les indicateurs de taux d'achèvement révèlent la capacité de la vidéo à susciter l'intérêt du public jusqu'à la fin.

Retour sur investissement

Le calcul du retour sur investissement des vidéos de formation est une excellente méthode pour quantifier leur efficacité. Comparez les coûts de production et de mise en œuvre de la formation, tels que le coût de l'équipement, aux revenus générés par la montée en compétence et la formation des employés.

Facteurs qualitatifs

Les facteurs qualitatifs permettant de déterminer l'efficacité d'une vidéo de formation sont les suivants :

Pertinence du contenu

Sollicitez les réactions des spectateurs sur la pertinence du contenu de la vidéo par rapport à leurs objectifs d'apprentissage, à leur rôle ou à un projet particulier. Vous pouvez ajouter le lien vers un court sondage à la fin de la vidéo ou dans les commentaires.

Expérience utilisateur

Vérifiez l'efficacité des vidéos de formation en jaugeant l'expérience globale de l'utilisateur. Voici quelques-unes des questions que vous devez poser : La vidéo était-elle facile à parcourir pour les spectateurs ? A-t-elle maintenu un flux adéquat ? A-t-elle fait appel à des éléments interactifs, et qu'est-ce qui était tout à fait pertinent ou qu'est-ce qui ne l'était pas ?

Clarité et facilité de compréhension

Pour être efficaces, les vidéos de formation doivent suivre une approche de conception à rebours, c'est-à-dire identifier les résultats de l'apprentissage et concevoir le contenu de la formation en fonction de ceux-ci. Le contenu doit également être clair et facile à assimiler. Il doit couvrir tous les aspects importants du sujet. Une bonne vidéo de formation se concentre sur un problème et sa solution,

Caractéristiques d'une bonne vidéo de formation

Voyons les éléments dont vous avez besoin pour créer une bonne vidéo pédagogique pour un programme de formation :

Engageant: Une vidéo de formation est inutile si elle n'est pas engageante. Elle doit permettre aux apprenants de rester motivés tout au long du processus d'apprentissage. Exploitez le double pouvoir de la vidéo et de la narration pour rendre les vidéos plus engageantes. Vous pouvez également essayerles outils de présentation pour une approche narrative

Une vidéo de formation est inutile si elle n'est pas engageante. Elle doit permettre aux apprenants de rester motivés tout au long du processus d'apprentissage. Exploitez le double pouvoir de la vidéo et de la narration pour rendre les vidéos plus engageantes. Vous pouvez également essayerles outils de présentation pour une approche narrative Accessible: Une vidéo de formation doit comporter un titre, une légende, des sous-titres et un texte transcrit clairs afin d'en améliorer l'accessibilité. Ces éléments rendent également l'expérience d'apprentissage inclusive pour les employés ayant des barrières linguistiques ou des difficultés d'apprentissage

Une vidéo de formation doit comporter un titre, une légende, des sous-titres et un texte transcrit clairs afin d'en améliorer l'accessibilité. Ces éléments rendent également l'expérience d'apprentissage inclusive pour les employés ayant des barrières linguistiques ou des difficultés d'apprentissage Qualité audio élevée: La qualité du son joue un rôle majeur dans l'efficacité globale d'une vidéo de formation. Un son vidéo de mauvaise qualité, des bruits de fond et des séquences tremblantes peuvent inciter votre public à cliquer ailleurs

La qualité du son joue un rôle majeur dans l'efficacité globale d'une vidéo de formation. Un son vidéo de mauvaise qualité, des bruits de fond et des séquences tremblantes peuvent inciter votre public à cliquer ailleurs **La vidéo de formation doit offrir aux spectateurs un contenu utile qui les aide à atteindre leurs objectifs d'apprentissage et à combler les lacunes en matière de compétences au sein de l'organisation

Rôle des technologies éducatives dans la réalisation de vidéos de formation

La technologie éducative a révolutionné les vidéos de formation en permettant aux éducateurs et aux créateurs de fournir un contenu personnalisé. Les plateformes edtech modernes comprennent des outils avancés pour enregistrer des vidéos de formation de haute qualité et des éléments interactifs tels que des quiz et des sondages.

Les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS), qui font partie intégrante de la technologie éducative, vous permettent de créer des vidéos de formation élaborées des forfaits de formation des employés et suivre les vidéos de formation et autres supports d'apprentissage. Vous pouvez également afficher des analyses pour suivre les indicateurs d'engagement et la progression de l'apprentissage de chaque employé.

Types de vidéos de formations

Voyons les différents types de vidéos de formation que vous pouvez créer sur le lieu de travail.

Vidéos de formation pratique

Qu'il s'agisse de démonstrations de produits, de tutoriels de logiciels ou d'instructions de conformité, tout peut se faire par le biais de vidéos pratiques dans lesquelles vous fournissez des tutoriels étape par étape aux spectateurs. La durée idéale d'une vidéo de formation d'entreprise varie en fonction de la complexité du sujet. En général, les gens préfèrent les vidéos de 3 à 6 minutes, mais cela peut aller jusqu'à 20 minutes pour les sujets plus complexes.

Vidéos d'explication

Les vidéos explicatives ou pédagogiques ont pour but de fournir des informations approfondies sur des concepts ou des processus techniques, tels que la communication interne et externe ou la documentation.

Vous pouvez également utiliser une vidéo de formation animée explainer pour le service client et l'éducation afin de fournir des informations sur les fonctionnalités du produit ou sur la manière d'intégrer le logiciel à d'autres applications.

Vidéos de formation sur site

Ces vidéos proposent une formation pédagogique à certains emplacements, comme les usines. Elles expliquent comment utiliser l'équipement, suivre les processus et respecter les conformités et les protocoles. Vous pouvez également enregistrer des vidéos de formation sur site pour familiariser les employés éloignés avec le bureau.

Vidéos de diffusion sur écran

Vous avez dû voir l'option "screencast" sur l'écran de votre téléphone portable ou de votre ordinateur. Une vidéo de screencast est un enregistrement de l'écran de votre ordinateur ou de votre mobile, accompagné d'une narration audio. Vous pouvez l'utiliser pour enregistrer des démonstrations de logiciels ou certains contenus éducatifs.

Ces vidéos constituent un moyen économique de partager ou d'enseigner de nouvelles idées à votre public, car elles ne nécessitent pas de logiciel de vidéo de formation.

Vidéos de formation à la présentation

Les vidéos de formation à la présentation, souvent connues sous le nom de vidéos de style présentateur, comprennent généralement un orateur à l'écran qui guide l'utilisateur à travers un concept. Elles sont également appelées vidéos à tête parlante. Ces vidéos offrent un apprentissage personnalisé et interactif.

Les présentateurs utilisent diverses techniques, telles que l'animation, la narration et les graphiques, pour susciter l'intérêt des spectateurs et transmettre efficacement les informations.

Vidéos de formation en direct

Les vidéos de formation en direct sont des vidéos de type présentateur en temps réel afin que les employés puissent participer activement à la formation. Elles comprennent des éléments interactifs tels que des quiz et des sondages, entre autres. De plus, elles facilitent le retour d'information immédiat, les discussions et la résolution des doutes, créant ainsi un environnement de formation immersif. Par exemple, une vidéo de formation en direct est le meilleur moyen de formation aux logiciels pour les employés .

Les vidéos de formation en ligne en direct sont une forme spécialisée dont la création nécessite généralement beaucoup de temps et d'efforts. Pourtant, une fois mis en œuvre, il s'agit de l'outil le plus efficace pour dispenser une formation efficace dans un contexte virtuel.

Étapes de la création d'une vidéo de formation

Maintenant que vous connaissez les différents formats de vidéos de formation des employés, que diriez-vous d'en créer une ?

Tout d'abord, vous devez télécharger une plateforme d'enregistrement vidéo conviviale et robuste, dotée de fonctionnalités avancées, telles qu'une fonction d'enregistrement d'écran instantané, la possibilité d'intégrer des liens dans les vidéos et l'analyse vidéo.

ClickUp, une plateforme tout-en-un pour la gestion du lieu de travail, fournit toutes ces fonctionnalités et bien plus encore pour créer des vidéos de formation en ligne percutantes.

Enregistrez et partagez des captures d'écran, des fenêtres d'applications ou des onglets de navigateur de manière transparente au sein des tâches avec ClickUp's Clips

Avec ClickUp Clips avec ClickUp Clips, vous pouvez enregistrer des vidéos de formation interactives à partir de votre écran et les partager en un seul clic. Cette fonctionnalité rend également la communication au sein de l'équipe plus rapide et plus efficace en vous permettant de créer des tâches à partir de clips. Utilisez Clips pour enregistrer des démonstrations de produits, partager la progression d'un projet et donner un avis sur la conception en un seul clic.

utilisez ClickUp Clips pour enregistrer des vidéos d'apprentissage interactives et améliorer votre productivité

Le plus beau ? ClickUp Brain transcrit automatiquement les clips pour trouver des réponses instantanées aux requêtes de recherche, augmentant ainsi l'accessibilité des vidéos de formation des employés.

transcrivez automatiquement vos vidéos de formation avec ClickUp AI_

Avoir le bon outil résout environ 50% de vos blocages lorsqu'il s'agit de réaliser des vidéos de formation. Pour le reste, tout est dans les détails. Nous avons décrit des instructions étape par étape pour vous aider à créer des vidéos de formation.

1. Sélectionnez un sujet*

Commencez fort en choisissant un sujet approprié pour la vidéo de formation. Pour plus de clarté et de concept, essayez de couvrir un ou, au maximum, deux sujets dans une vidéo de formation.

Mais comment sélectionner le sujet ? Voici quelques points à prendre en considération :

Identifier les lacunes en matière de compétences ou les besoins de formation par le biais de recherches ou de sondages

Définir un résultat d'apprentissage clair

Aborder les questions les plus fréquemment posées ou les erreurs les plus courantes sur le lieu de travail

Parler des nouveaux changements au sein de l'organisation ou des mises à jour de produits

Vous pouvez commencer par faire des recherches pour connaître la cible, ses intérêts et ses points faibles.

2. Choisir le type de vidéo de formation

Une fois que vous connaissez le sujet de la vidéo de formation, il est temps de choisir le format de vidéo qui serait approprié pour transmettre votre message.

Par exemple, si votre vidéo de formation nécessite la démonstration d'un nouveau produit, les vidéos de type "comment faire" seront plus efficaces. En outre, si le sujet nécessite un engagement actif de la part des employés, envisagez des vidéos de formation en direct.

3. Rédiger le scénario

Passer directement à la production d'une vidéo sans avoir défini de script résulte en une vidéo de formation désorganisée. Pour éviter cela, créez un script concis afin de transmettre les informations clés du contenu de la vidéo et de garantir un flux adéquat. Un excellent script pour les vidéos de formation professionnelles comprend trois éléments essentiels : l'accroche, l'aperçu du contenu et le CTA.

L'accroche est la partie la plus importante de la vidéo, car elle capte l'attention du spectateur et suscite son intérêt pour le sujet. Sans une accroche solide, votre public risque de zapper votre vidéo dès le premier coup d'œil.

Vient ensuite l'idée dont vous voulez parler dans votre vidéo. Il est important de diviser le sujet en segments plus petits en utilisant un langage simple pour aider les spectateurs à comprendre le sujet. Vous pouvez également inclure des éléments visuels comme des animations ou des diapositives pour renforcer visuellement les points clés.

La dernière partie, un appel à l'action (CTA), invite les spectateurs à agir.

Vous pouvez utiliser Documents ClickUp pour écrire le script et Tableau blanc ClickUp pour visualiser le contenu, y compris les étapes, les transitions et les éléments visuels de la vidéo.

utilisez ClickUp AI pour écrire des scripts efficaces pour des vidéos de formation sur ClickUp Docs_

4. Enregistrer la vidéo de formation

C'est ici que le script de la vidéo prend vie. Assurez-vous d'avoir paramétré l'environnement adéquat pour le processus d'enregistrement. Idéalement, vous devriez être dans un environnement calme et gratuit pour créer une vidéo de formation efficace.

Si vous enregistrez une vidéo de formation pour la première fois, créez une courte vidéo de test d'une minute maximum pour vous familiariser avec les fonctionnalités, passer en revue les paramètres et donner le ton.

Pour enregistrer avec ClickUp Clips, allez dans le menu de gauche du tableau de bord ClickUp, cliquez sur Clips et sélectionnez "Enregistrer un clip".

enregistrez des vidéos de formation en quelques étapes simples avec ClickUp Clips

5. Transcrire la vidéo à l'aide de l'IA

Les transcriptions vidéo rendent les vidéos de formation plus conviviales, car les spectateurs peuvent rapidement trouver des réponses à des requêtes spécifiques. Cependant, vous n'avez pas à y consacrer zéro effort. ClickUp Brain transcrit automatiquement tous les Clips. Il ajoute également des horodatages et des extraits afin que les spectateurs puissent revenir en arrière pour regarder des étapes ou des concepts spécifiques.

6. Modification en cours de la vidéo

La partie production étant terminée, il est temps d'apporter la touche finale. La modification en cours de vos vidéos de formation des employés pour supprimer les parties inutiles et ajouter des éléments visuels vous aide à créer des vidéos de formation de qualité.

Engager le public avec des vidéos de formation

Il ne suffit pas de créer des vidéos de formation : vous devez les rendre plus attrayantes pour qu'elles servent l'objectif d'apprentissage.

Suivez ces cinq conseils simples pour créer des vidéos de formation efficaces :

Utiliser des éléments visuels: Ajoutez des éléments visuels comme des animations et des graphiques, des infographies, des organigrammes, des storyboards et des clips courts et sales pour créer des vidéos d'aspect professionnel

Ajoutez des éléments visuels comme des animations et des graphiques, des infographies, des organigrammes, des storyboards et des clips courts et sales pour créer des vidéos d'aspect professionnel Humaniser la vidéo: Réalisez des vidéos de formation personnalisées et interactives en ajoutant votre vidéo à l'écran pendant l'enregistrement

Réalisez des vidéos de formation personnalisées et interactives en ajoutant votre vidéo à l'écran pendant l'enregistrement Ajoutez une accroche forte: Commencez par une accroche forte pour piquer l'intérêt du spectateur. Vous pouvez partager une anecdote ou une statistique, commencer par l'énoncé d'un problème ou poser une question dans les tutoriels vidéo

Commencez par une accroche forte pour piquer l'intérêt du spectateur. Vous pouvez partager une anecdote ou une statistique, commencer par l'énoncé d'un problème ou poser une question dans les tutoriels vidéo Ajoutez des appels à l'action (CTA): Intégrez des CTA pour créer des vidéos attrayantes. Les appels à l'action effacés comblent le fossé entre la consommation et l'action. Voici quelques exemples d'appels à l'action efficaces : Achevé un court exercice pratique ou un quiz, consulter des ressources d'apprentissage ou des supports de formation supplémentaires, répondre à un sondage, afficher une autre vidéo de formation ou fournir un retour d'information

Intégrez des CTA pour créer des vidéos attrayantes. Les appels à l'action effacés comblent le fossé entre la consommation et l'action. Voici quelques exemples d'appels à l'action efficaces : Achevé un court exercice pratique ou un quiz, consulter des ressources d'apprentissage ou des supports de formation supplémentaires, répondre à un sondage, afficher une autre vidéo de formation ou fournir un retour d'information Utilisez un style cohérent: Veillez à ce que le style et la mise en forme soient cohérents tout au long de la vidéo pour lui donner un aspect professionnel. Cela permet également de réduire les distractions et d'aider les spectateurs à naviguer dans la vidéo pour trouver les informations pertinentes. La cohérence du style rend même les vidéos plus accessibles

Veillez à ce que le style et la mise en forme soient cohérents tout au long de la vidéo pour lui donner un aspect professionnel. Cela permet également de réduire les distractions et d'aider les spectateurs à naviguer dans la vidéo pour trouver les informations pertinentes. La cohérence du style rend même les vidéos plus accessibles Adaptez et améliorez: Recueillez et analysez les commentaires sur les vidéos de formation pour les améliorer. Essayezles modèles de leçons apprises pour identifier les domaines d'amélioration

Utiliser ClickUp pour créer des vidéos de formation efficaces

La création de vidéos de formation attrayantes nécessite beaucoup d'efforts et de ressources. Pour réaliser des vidéos interactives, vous devez trouver un équilibre entre un contenu informatif, la bonne forme et des outils visuels pertinents. ClickUp Clips vous facilitent la tâche tout au long du processus. Vous pouvez enregistrer, modifier en cours et partager instantanément des clips vidéo avec votre équipe pour fournir des instructions détaillées sur les tâches, des mises à jour sur les projets ou d'autres informations. S'inscrire sur ClickUp gratuitement pour enregistrer et partager des vidéos de haute qualité pour une communication efficace !