10 meilleurs outils de présentation pour créer des présentations attrayantes en 2024

Les logiciels de présentation ont évolué depuis les premiers jours de la domination de PowerPoint. Il existe des dizaines d'applications et d'outils de présentation en ligne, et chacun d'entre eux promet d'être la clé ultime pour créer des présentations attrayantes et interactives.

Mais il y a un hic.

Tous les logiciels de présentation ne se valent pas. Certains éblouissent avec des modèles de Révision les sites web de la Commission européenne proposent des présentations illimitées et une intégration transparente avec des outils tels que Google Slides et Apple Keynote, tandis que d'autres offrent la possibilité d'intégrer de la vidéo, du son et même du contenu interactif pour garder votre public accroché.

Pourtant, au milieu de cette vaste mer d'options, trouver le meilleur logiciel de présentation pour vos besoins uniques peut s'avérer un défi formidable.

Cet article plonge dans le monde des outils de présentation, en passant au crible les bons, les excellents et ceux qui changent la donne.

Commençons par le commencement.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils de présentation?

Voici les principales fonctionnalités que vous devez rechercher dans vos solutions logicielles de présentation :

Intégration multimédia: Recherchez la possibilité d'intégrer de la vidéo, du son et d'autres contenus interactifs afin de maintenir l'attention du public

Recherchez la possibilité d'intégrer de la vidéo, du son et d'autres contenus interactifs afin de maintenir l'attention du public Variété de modèles: Un large intervalle de modèles conçus par des professionnels peut aider à créer des présentations visuellement attrayantes

Un large intervalle de modèles conçus par des professionnels peut aider à créer des présentations visuellement attrayantes Options de personnalisation: Le meilleur logiciel de présentation devrait vous permettre de personnaliser les dispositions des diapositives et les éléments de conception de la présentation en fonction de vos besoins

Le meilleur logiciel de présentation devrait vous permettre de personnaliser les dispositions des diapositives et les éléments de conception de la présentation en fonction de vos besoins Accès basé sur le cloud: Recherchez des solutions logicielles de présentation basées sur le cloud pour faciliter l'accès et la collaboration

Les 10 meilleurs outils de présentation à utiliser en 2024

1. ClickUp

ClickUp se distingue comme un outil polyvalent permettant de concevoir des présentations engageantes et créatives. L'utilisation de Les modèles de présentation de ClickUp les utilisateurs peuvent construire sans effort des récits convaincants pour n'importe quel public. En outre, Tableau blanc de ClickUp est un environnement de travail collaboratif unique qui permet aux utilisateurs d'incorporer des images, des dessins, des organigrammes et d'autres éléments visuels dans leurs présentations, favorisant ainsi la créativité et l'impact visuel.

créez des présentations dynamiques avec le tableau blanc interactif de ClickUp_ ClickUp IA joue le rôle de votre Assistant d'écriture alimenté par l'IA . Il peut générer des textes clairs et attrayants et vous faire gagner du temps sur la mise en forme. Il peut également agir comme votre partenaire de brainstorming, en vous aidant à développer un contenu engageant et désencombrant pour votre présentation.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des présentations rapidement et efficacement grâce aux modèles personnalisables de ClickUp, adaptés à différents styles et objectifs de présentation

Utilisez les Tableaux blancs comme toile dynamique poursessions de brainstorming et de forfaits visuels

Générer un contenu riche en exploitant l'IA deClickUp pour le brainstorming, l'écriture et la modification en cours

les avancées de ClickUp

pour une visualisation transparente des projets

Générer des présentations visuellement et contextuellement riches avecLe générateur avancé de plans de présentation IA de ClickUp* Travaillez en toute transparence avec vos coéquipiers sur des présentations, partagez des idées et fournissez des commentaires instantanés, le tout au sein de la même plateforme

Travaillez en toute fluidité avec tous vos autres outils sans avoir à passer d'une application à l'autre, grâce à l'intégration fluide de ClickUp avec d'autres outils et plateformes

Les limites de ClickUp

Certains utilisateurs trouvent que l'interface est d'abord écrasante en raison des nombreuses fonctionnalités

Tarification de ClickUp

Free Forever :::::::::::: :

:::::::::::: : Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois/membre de l'espace de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Prezi

Choisissez parmi les modèles Prezi pour créer des présentations captivantes via G2 Prezi révolutionne le monde des logiciels de présentation en offrant une expérience particulièrement attrayante. Grâce à son style de présentation non linéaire, Prezi permet aux créateurs de dépasser les limites des formats traditionnels de diapositives, comme PowerPoint, pour les rendre interactifs et captivants pour le public.

Les meilleures fonctionnalités de Prezi

Passez d'une présentation linéaire à une présentation plus fluide grâce au canevas ouvert de $$$a

Créez des présentations hautement visuelles et attrayantes, en gardant l'attention de l'auditoire avec des transitions zoomantes et un voyage spatial à travers le contenu

Choisissez parmi plus de 100 modèles conçus par des professionnels pour créer facilement des présentations captivantes

Enrichissez vos présentations en accédant à plus d'un million de ressources telles que des images, des GIF et des vidéos

Prezi limites

Il dépend fortement d'une connexion Internet stable, ce qui peut constituer une limite dans les zones où la connectivité est faible

Certains utilisateurs signalent que le logiciel peut être gourmand en ressources informatiques, en particulier pour les rapports complexes

Tarifs de Prezi

Plus : 12 $/mois

: 12 $/mois Premium : 16$/mois

: 16$/mois Teams: $20/mois par utilisateur (facturé annuellement)

G2: 4.2/5 (5100+ commentaires)

4.2/5 (5100+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2100+ commentaires)

3. Powtoon

Powtoon offre un large intervalle de modèles via G2 Powtoon est une plateforme innovante qui utilise la puissance de l'animation et de la narration visuelle pour créer des présentations percutantes. Largement utilisé dans divers secteurs tels que le marketing, la formation, les communications internes et l'éducation, Powtoon se distingue par sa capacité à simplifier des messages complexes en récits visuels captivants.

Les meilleures fonctionnalités de Powtoon

Choisissez parmi un vaste tableau de personnages animés et de scénarios pour réaliser des présentations animées mémorables

Créez un contenu visuel puissant en toute simplicité grâce à sa conception de présentation conviviale

Choisissez parmi une bibliothèque de modèles variés pour une création rapide et efficace de vos présentations

Personnalisez les animations, intégrez de l'audio et de la vidéo et ajoutez une touche personnelle à vos présentations

Limites de Powtoon

Le forfait Free comporte des limites en termes de fonctionnalités et d'accès aux ressources

Tarification de Powtoon

Plan allégé : 50 $ par mois

: 50 $ par mois Plan professionnel : 190 $ par mois

: 190 $ par mois Forfait Business : 1500 $ (facturé annuellement)

Les évaluations et les critiques de Powtoon

G2: 4,4 sur 5 (230+ commentaires)

4,4 sur 5 (230+ commentaires) Capterra: 4.5 sur 5 (390+ commentaires)

4. Pitch

la création intuitive et les puissants outils de marque de Pitch_ via G2 Pitch est l'un des meilleurs logiciels de présentation en 2024. Il redéfinit la présentation en alliant efficacité, créativité et collaboration. Ce n'est pas seulement un excellent outil pour créer des diapositives ; c'est une plateforme qui donne aux équipes les moyens de produire des présentations époustouflantes qui donnent des résultats. Grâce à son approche basée sur l'IA et à ses fonctionnalités dynamiques, Pitch est en passe de devenir la solution de référence pour les entreprises et les particuliers.

Les meilleures fonctionnalités de Pitch

Commencez par un brouillon IA pour générer rapidement une présentation, ce qui permet de gagner du temps et de susciter la créativité

Accédez à une bibliothèque riche de 100 modèles conçus par des experts

Adaptez facilement les diapositives à votre marque grâce à des polices de caractères et des couleurs personnalisées, afin d'améliorer l'aspect professionnel de vos présentations

Profitez d'ajouts rapides de textes et d'images, d'animations élégantes et d'outils de création de diapositivescollaboration en temps réel pour une modification en cours en toute transparence

Limites du pitch

S'agissant d'un outil basé sur le cloud, une connexion internet stable est nécessaire pour une utilisation ininterrompue

Prix du Pitch

Free

Pro: 20 $ par mois

20 $ par mois Business: 80 $ par mois

80 $ par mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4,4 sur 5 (40+ commentaires)

4,4 sur 5 (40+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (30+ commentaires)

5. Généralement

créez vos propres présentations avec Genially's éléments interactifs

Genially est une plateforme innovante pour la création de présentations et de contenus interactifs et riches en médias. Elle est conçue pour tous ceux qui cherchent à impliquer leur public avec des expériences cliquables et dynamiques sans avoir besoin de compétences en matière de code. Genially est particulièrement noté pour ses fonctionnalités de gamification et son large intervalle d'éléments interactifs, ce qui le place dans les favoris des éducateurs, des spécialistes du marketing et des entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Genially

Transformez le contenu statique en expériences interactives, améliorant ainsi l'engagement du public

Utiliser des fonctionnalités de gamification pour stimuler les résultats d'apprentissage et l'intérêt du public de manière significative

Intégrez de l'audio, de la vidéo et des visualisations de données interactives, offrant ainsi une expérience multimédia enrichie

Concevez facilement des présentations grâce à un éditeur intuitif et convivial de type glisser-déposer

Ajoutez facilement des éléments interactifs tels que des points chauds, des fenêtres contextuelles et des libellés au survol, afin d'améliorer l'interactivité des présentations

Généralement limité

Les présentations hautement interactives ou riches en médias peuvent être gourmandes en ressources

Tarification générique

free : Pro:::::::::::::::::::::::::: :

Pro:::::::::::::::::::::::::: : Pro : 7,49 $/mois facturé annuellement

: 7,49 $/mois facturé annuellement Master: $20.82/membre/mois facturé annuellement

$20.82/membre/mois facturé annuellement Teams: 70,79 $ pour 5 membres Master/mois facturés annuellement

Évaluations et critiques génériques

G2: 4.6/5 (50+ reviews)

4.6/5 (50+ reviews) Capterra: 4.5/5 (80+ avis)

6. Microsoft PowerPoint

concevoir des présentations avec PowerPoint via G2 PowerPoint reste une pierre angulaire dans le monde des logiciels de présentation, évoluant continuellement pour répondre aux exigences modernes. Avec ses mises à jour de 2023, PowerPoint est devenu un outil doté de capacités IA avancées qui améliore la façon dont les présentations sont créées et diffusées. Connu pour sa fiabilité et son ensemble complet de fonctionnalités, PowerPoint est un choix incontournable pour les professionnels et les éducateurs.

Les meilleures fonctionnalités de PowerPoint

Utilisez Copilot pour transformer des documents Word en présentations et générer de nouvelles diapositives à partir d'invitations ou d'ébauches, afin d'améliorer la narration

Insérez des objets et des animations 3D directement dans les présentations pour une expérience visuelle plus dynamique

Utilisez la voix, le toucher et l'encre pour une interaction naturelle avec vos présentations, y compris la conversion de notes manuscrites en texte

Bénéficiez d'un coaching basé sur l'IA pour vous entraîner à parler, avec des commentaires sur le rythme, le choix des mots et bien plus encore

Limites de PowerPoint

Peut être gourmand en ressources, notamment lors de l'utilisation de fonctionnalités avancées comme les objets 3D

Plus cher que d'autres outils

Tarifs de PowerPoint

Microsoft 365 personal: 6,99 $/mois, inclut PowerPoint et d'autres applications Office avec des fonctionnalités premium

6,99 $/mois, inclut PowerPoint et d'autres applications Office avec des fonctionnalités premium Microsoft 365 family: 9,99 $/mois, même chose que Personal, mais pour six personnes maximum et plus de stockage cloud

9,99 $/mois, même chose que Personal, mais pour six personnes maximum et plus de stockage cloud La Version gratuite est disponible avec des fonctions de base, idéale pour les utilisateurs occasionnels

est disponible avec des fonctions de base, idéale pour les utilisateurs occasionnels PowerPoint uniquement (licence d'un an) : $159.99

Évaluations et critiques de PowerPoint

G2 : 4.6 sur 5 (4 100+ commentaires)

: 4.6 sur 5 (4 100+ commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (20 500+ commentaires)

7. SlideCamp

gérer et créer des présentations avec SlideCamp SlideCamp est une solution innovante permettant aux équipes commerciales et marketing de gérer et de créer des présentations PowerPoint. Offrant une plateforme centralisée pour le stockage, le partage et la réutilisation des diapositives de présentation, elle permet aux équipes d'accéder au contenu le plus récent et le plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités de SlideCamp

Stockez tous les supports de vente et de marketing dans une bibliothèque centralisée, ce qui facilite la gestion et la mise à jour des présentations

Favorisez l'égalité des chances pour les représentants en partageant en toute sécurité les présentations et autres documents avec l'équipe et en garantissant un accès facile aux dernières versions des diapositives

Gagnez du temps en retrouvant et en réutilisant facilement le contenu d'anciennes présentations plutôt qu'en repartant de zéro

Obtenez des informations sur les performances des présentations grâce aux rapports et aux analyses

Limites de SlideCamp

Conçu principalement pour les utilisateurs de PowerPoint, il peut ne pas convenir à ceux qui utilisent d'autres logiciels de présentation

Bien qu'il permette de réutiliser des diapositives existantes, les options de personnalisation peuvent être limitées par rapport à la création de diapositives à partir de zéro

Tarifs de SlideCamp

Le forfait Teams : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Forfait Unlimited : 499 $ par an

Évaluations et critiques de SlideCamp

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra: Indisponible

8. VideoScribe

créez des présentations attrayantes grâce à la création de vidéos animées à l'aide de VideoScribe_ via G2 VideoScribe offre une approche unique de la présentation par la création de vidéos animées. C'est un outil d'animation convivial parfait pour les spécialistes du marketing, les éducateurs et les petites entreprises qui cherchent à améliorer leurs communications avec des vidéos animées captivantes. Avec une interface intuitive et des fonctionnalités puissantes, VideoScribe permet aux utilisateurs de tous niveaux de créer facilement des présentations attrayantes.

Les meilleures fonctionnalités de VideoScribe

Créez des vidéos animées impressionnantes sans connaissances préalables en matière de conception de présentations grâce à ses outils conviviaux

Utilisez différents styles d'animation et des "mains de dessin" pour donner une touche unique à chaque vidéo

Ajoutez des pistes audio et enregistrez des voix off pour compléter le contenu visuel

Partager et exporter les vidéos dans plusieurs formats pour les adapter à différentes plateformes et à différents besoins

Limites de VideoScribe

Nécessite une connexion internet stable pour accéder aux ressources et modèles basés sur le cloud

Tarifs de VideoScribe

Forfait mensuel : 25,96 $/mois

: 25,96 $/mois Forfait annuel : 10,62 $/mois (facturé annuellement)

10,62 $/mois (facturé annuellement) Forfaits pour les équipes :Options personnalisables disponibles pour les équipes, avec des réductions sur les abonnements multiples

Évaluations et critiques de VideoScribe

G2: 4.1/5 (60+ reviews)

4.1/5 (60+ reviews) Capterra: 4.2/5 (50+ avis)

9. Haiku Deck

l'interface gratuite de Haiku Deck via G2 Haiku Deck se démarque en mettant l'accent sur la simplicité, la clarté et le design professionnel. C'est l'outil idéal pour tous ceux qui souhaitent créer facilement de belles présentations, que ce soit sur le web, l'iPad ou l'iPhone. L'interface conviviale de Haiku Deck et son vaste tableau de modèles en font un choix populaire parmi les enseignants, les spécialistes du marketing et les professionnels des entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Haiku Deck

Free dispose d'une interface simple, sans encombrement, qui peut améliorer le flux créatif

Utilisez des éléments de conception professionnels tels que des polices de caractères, des dispositions et des filtres d'image élégants

Accédez à des milliers de modèles pour une création rapide et facile de présentations visuellement attrayantes

Accédez à plus de 40 millions d'images Creative Commons gratuites

Partager et accéder facilement à n'importe quel appareil connecté

Les limites de Haiku Deck

Peut ne pas offrir autant d'options d'intégration de vidéo ou de contenu interactif que d'autres outils

Tarifs de Haiku Deck

Pro: 19,99 $/mois

19,99 $/mois Premium: 29,99 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et critiques de Haiku Deck

G2: 4.5/5 (30+ commentaires)

4.5/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (10+ commentaires)

10. Zoho Show

collaborer en temps réel avec Zoho Show via G2 Zoho Show est un logiciel de présentation collaboratif conçu pour les équipes modernes. Il offre un mélange de capacités de conception de diapositives professionnelles, collaboration d'équipe les fonctionnalités, l'assistance et la compatibilité entre les appareils. Il s'agit donc d'un choix idéal pour les entreprises et les éducateurs qui ont besoin de flexibilité et de puissance dans leurs outils de présentation.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Show

Restez synchronisé avec votre équipe grâce à la collaboration en temps réel, aux commentaires contextuels et aux notifications instantanées

Incorporez des fichiers audio et vidéo, créez des animations et utilisez des infographies pour rendre les diapositives basées sur des données plus attrayantes

Diffusez vos présentations sur des téléviseurs intelligents via des smartphones ou des smartwatches

Importez en toute transparence des fichiers PowerPoint sans aucune perte de mise en forme ou de contenu

Limites de Zoho Show

Certains utilisateurs pourraient avoir besoin de temps pour utiliser pleinement ses fonctionnalités étendues

Étant principalement basé sur le cloud, il nécessite une connexion internet constante pour une fonction optimale

L'abondance des fonctionnalités peut être accablante pour les utilisateurs qui préfèrent un outil plus simple

Prix de Zoho Show

Forfait Free

Professionnel: À partir de 2,2 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement)

Évaluations et critiques de Zoho Show:

G2: 4.4/5 (60+ reviews)

4.4/5 (60+ reviews) Capterra: 4.6/5 (20+ reviews)

Naviguez dans l'avenir des présentations avec les meilleurs outils de 2024

Les outils de présentation évolués d'aujourd'hui, par exemple Google Slides, PowerPoint, etc., ne se limitent pas à la création de diapositives ; ils permettent de raconter des histoires et de donner vie à des idées de manière à ce qu'elles trouvent un écho profond auprès de l'auditoire.

Les outils de présentation de ClickUp font partie des meilleurs logiciels de présentation à l'avant-garde de cette révolution. Avec des fonctionnalités innovantes telles que la création de contenu pilotée par l'IA et les tableaux blancs collaboratifs, ClickUp vous aide à libérer votre créativité. Faites un essai avec ClickUp aujourd'hui.