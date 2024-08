Guide de formation Agile (cours + processus)

vous êtes à la recherche d'un guide de formation Agile ?

Lorsqu'il s'agit de gérer un projet Agile, il faut apprendre pas mal de choses :

Méthodes agiles, concepts, rôles, responsabilités... la liste est sans fin !

mais comment faites-vous ?

Avec une formation Agile !

Dans cet article, vous découvrirez ce qu'est une formation Agile et ses avantages clés.

Nous aborderons également sept formations et comment vous pouvez utiliser votre formation Agile pour devenir un excellent professionnel de la gestion de projet Agile en 2022.

Commençons par le commencement !

Qu'est-ce qu'une formation Agile ?

La formation Agile vous enseigne les concepts de la méthodologie Agile pour vous aider à gérer les projets et les équipes Agile de la bonne manière.

mais qu'est-ce que la méthodologie Agile ? Agile est une méthode moderne de gestion de projet qui vous aide à diviser un grand projet en phases de développement plus petites, appelées sprints.

Dans la méthode Agile, vous développez le produit par sprints, vous obtenez le feedback des clients à la fin de chaque phase, et vous mettez en œuvre les changements nécessaires avant la sortie du produit suivant.

le résultat ?

Comme vous impliquez activement les clients dans la Processus de développement agile , vous développerez un produit qui répondra parfaitement à leurs besoins, les faisant danser de joie !

Une transformation Agile implique généralement

Analyser la position actuelle de votre organisation sur tous les fronts

Comprendre la vision et la mission de la transformation

L'établissement de paramètres de communication pour les membres de l'équipe

Créer des forfaits pour accompagner les employés qui ne sont pas familiers avec Agile

Et comme une formation Agile vous enseigne ces aspects, vous saurez comment mettre en œuvre correctement la transformation Agile, ce qui contribuera à une expérience d'intégration plus facile pour vous et votre organisation.

3. Obtenir une certification

Bien qu'une formation vise à transmettre les connaissances et les compétences du cadre Agile, elle offre davantage.

Un cours de formation Agile peut également vous aider à obtenir le nombre de crédits ou d'heures de contact requis pour passer un examen de certification).

l'avantage ?

En obtenant une certification, vous deviendrez un professionnel certifié de la gestion de projet Agile. Cela ajoute de la valeur à votre CV et vous aide à franchir une étape supplémentaire dans le champ.

les avantages de la certification

Top 7 des formations Agile en 2022

votre recherche d'une formation vous a laissé perplexe ?

je ne sais pas si c'est le cas

Tout ce que vous avez à faire est d'achevé un cours accrédité par l'ICAgile. Une fois achevé avec succès, vous recevrez une invitation à demander votre certification.

Proposé par

Learning Tree International

Prix des cours

Pour l'apprentissage mixte : 1090 $/an

Pour la formation en direct avec instructeur : 1795

Pour la formation premium : 2250 $/an

2. Formation de Scrum Master certifié

La formation Certified Scrum Master est un cours de formation en direct de 2 jours, dirigé par un instructeur (Certified Scrum Trainer). Elle enseigne le cadre de Scrum, avec un accent particulier sur le suivi des tâches, les diagrammes d'évaluation et les réunions quotidiennes de Scrum.

Avec cette formation Scrum, vous obtenez également une adhésion de 2 ans à la Scrum Alliance.

Le cours de formation Certified Scrum Master couvre :

Les fondamentaux du cadre de travail Scrum

Les valeurs et principes agiles

Les rôles de Scrum

Réunions Scrum

Artéfacts Scrum

En suivant ce cours de formation Scrum master, vous gagnez de l'argent :

16 PDUs

16 unités d'enseignement Scrum (SEU)

**_Qu'est-ce qu'une SEU ?

Achevé en achevant une formation, un SEU est un crédit qui améliore vos connaissances en tant que praticien Scrum.

Certification que vous pouvez obtenir

Certifié Scrum Master par Scrum Alliance

Pour obtenir cette certification Scrum, vous devez suivre l'intégralité de la formation Scrum Master.

Après l'avoir achevé, un lien d'examen avec un accès de 90 jours est lié par e-mail. Vous disposez de 2 tentatives pour passer cet examen de certification Agile, qui contient 50 questions à choix multiples avec une limite de temps de 60 minutes.

Proposé par

Cprime

Prix des cours

$895

3. Formation à la certification PMI-ACP

Ce cours enseigne les principes et les méthodes du cadre Agile, couvrant Scrum, Extreme Programming et Lean. Ce cours comprend du matériel de préparation à l'examen, des aides à la formation et des questions pratiques.

Vous aussi obtenez un accès de 6 mois au portail de formation en ligne de la Project Management Academy.

Le cours Agile Practitioner Training couvre :

Les fondamentaux de la méthode Agile

Pratique Agile pour l'estimation de projet

La communication et le leadership Agile

Les contrats agiles et les principes comptables

Cette formation de praticien Agile est disponible en quatre formes :

Classe virtuelle en direct

Salle de classe avec instructeur

Vidéo à la demande

En interne

Le cours Agile Practitioner Training vous permet d'obtenir 21 PDU.

Certification que vous pouvez obtenir

Agile Certified Practitioner par le Project Management Institute (Institut de gestion de projet)

Pour obtenir cette certification, vous devez réussir un examen de certification Agile qui contient 120 questions à choix multiples avec une limite de temps de 3 heures.

Proposé par

Académie de gestion de projet

Prix du cours

Pour la formation en classe virtuelle : 1195

Pour la vidéo à la demande : $995

4. Diriger SAFe 5.0 (Scaled Agile)

La formation Leading Scaled Agile Framework est une session de 2 à 3 jours qui vous apprend à mettre à l'échelle les principes Agile en adoptant les pratiques de la pensée Lean et les techniques du Product Development Flow.

Cette formation couvre :

Le cadre agile échelonné (Scaled Agile Framework) introduction

Pensée allégée

Développement agile

Transformation agile

Scaled Agile Framework au niveau de l'équipe

La formation Leading Scaled Agile est disponible en deux formes :

salle de classe de 2 jours en direct

classe virtuelle de 3 jours en direct

Certification que vous pouvez obtenir

Certification SAFe 4 Agilist par Scaled Agile

Pour obtenir cette certification, vous devez réussir un examen de certification Agile comportant 45 questions et une limite de temps de 90 minutes.

Proposé par

Global Knowledge

Prix des cours

Pour la classe virtuelle en direct : 995

Pour la salle de classe en direct : 995

5. Fondation Agile et Scrum

Il s'agit d'une formation Agile et Scrum de 2 jours qui couvre les fondamentaux des principes Agile et du cadre Scrum.

Ce cours de formation Scrum couvre :

Le mode de pensée Agile

Les pratiques Scrum

Les évènements Scrum

L'importance du backlog

Définition de Terminé

La formation Agile et Scrum est disponible en deux formes :

Salle de classe en direct

Classe virtuelle en direct

Certification que vous pouvez obtenir

Certification Agile Scrum Foundation par EXIN

Pour obtenir cette certification Agile, vous devez effacer un examen qui contient 40 questions à choix multiples dans une limite de temps d'une heure.

Proposé par

Global Knowledge

Prix des cours

Pour la classe virtuelle en direct : 1595

6. Formation de propriétaire de produit Scrum certifié

Il s'agit d'une formation de 2 jours qui traite du rôle d'un propriétaire de produit au sein d'une Équipe Teams .

Vous participerez à des exercices et techniques de formation, à des discussions approfondies et à des études de cas. Un formateur Scrum certifié de la Scrum Alliance enseigne cette formation de certification Scrum.

Le cours de formation Certified Scrum Product Owner couvre :

Les fondamentaux du rôle de propriétaire de produit

Backlog de produit

Mon travail avec les parties prenantes

Comprendre les clients et les utilisateurs

Cette formation est disponible en deux formes :

En ligne en direct

Cours en direct avec instructeur

Suivre ce cours de formation pour la certification Scrum vous aide à gagner :

16 PDUs

16 SEUs

Certification que vous pouvez obtenir

Certified Scrum Product Owner par Scrum Alliance

Il n'y a pas d'examen de certification spécifique pour obtenir cette certification.

mais pas de Slack !

Vous devez participer aux deux jours de cette formation pour obtenir la certification.

Proposé par

Cprime

Prix des cours

Pour un cours en ligne : 895

Pour un cours en direct avec instructeur : 895

7. Atelier de coaching agile (ICP-ACC)

L'atelier de coaching agile est une formation de 2 à 3 jours dispensée par un formateur agile. Il traite des compétences de base d'un coach Agile Coach Agile .

Cette formation Agile couvre :

Qu'est-ce qu'un coach Agile ?

Le coach Agile en tant que facilitateur, mentor

L'état d'esprit Agile

Le coach d'équipe

L'atelier de coaching agile est disponible en deux formes :

session de 3 jours en salle de classe

4 jours en ligne

Ce cours de certification Agile vous permet d'obtenir 21 PDUs du PMI.

Certification que vous pouvez obtenir

ICAgile Certified Professional in Agile Coaching (ICP-ACC) par The International Consortium of Agile

Il n'y a pas d'examen de certification spécifique pour obtenir cette certification. Après avoir achevé avec succès ce cours accrédité par l'ICAgile, vous obtiendrez la certification.

Proposé par

ASPE

Prix du cours

Pour une inscription individuelle en salle de classe : 1595

Pour une inscription en groupe : 1495

Pour une inscription en ligne : 1595

Vous avez achevé votre formation et même obtenu une certification.

ClickUp est le l'outil de gestion de projet le mieux évalué dans le monde.

De la planification du projet à l'analyse de vos équipe à distance clickUp est le seul outil dont vous avez besoin !

Voici comment ClickUp apporte de l'agilité dans le processus d'adoption Agile :

1. Plusieurs affichages pour s'adapter aux différents besoins des projets

Contrairement à d'autres outils de gestion de projet, les Vues multiples de ClickUp vous permettent de travailler comme vous le souhaitez.

Qu'il s'agisse d'Agile, de Scrum, de Kanban, d'Extreme Programming ou de n'importe quelle méthodologie de projet, ClickUp peut facilement s'adapter à vos besoins.

Voici un aperçu détaillé de ce que ClickUp vous offre :

A. Vues des tâches requises

ClickUp offre deux vues de tâches requises pour s'adapter à votre processus Agile :

1. Afficher la liste La Vue Liste de ClickUp permet d'énumérer les tâches les unes après les autres sous le formulaire d'une checklist.

Au fur et à mesure de la progression de votre projet Agile, vous pouvez vous attaquer à chaque tâche de manière séquentielle et les cocher une fois achevées.

et ce n'est pas tout..

Vous pouvez même organiser vos tâches comme bon vous semble !

2. Vue Tableau Si vous préférez

Tableaux Kanban , alors la vue Tableau de ClickUp est parfaite pour vous.

Vous pouvez rapidement visualiser la progression de votre projet Agile et glisser-déposer les tâches en fonction de vos besoins !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Tableau-View-Transparent-Background.png

/$$$img/

B. Vue Équipe vous vous êtes déjà assoupi pendant les réunions d'évaluation ?

D. Me Mode vous souhaitez afficher uniquement le travail qui vous est attribué ?

Utilisez le Me Mode de ClickUp!

De cette façon, vous pouvez mieux vous concentrer sur vos tâches, et aussi éviter d'être distrait par la charge de travail des autres membres de l'équipe Scrum.

De plus, vous pouvez facilement personnaliser les éléments que vous voulez voir dans votre Mode Moi - il vous suffit de sélectionner les attributs selon vos besoins.

Voici quelques-unes de ces Automatisations prédéfinies :

Poster un commentaire lorsque toutes les sous-tâches d'une tâche sont marquées comme fermées

Attribuer automatiquement de nouvelles tâches à des membres spécifiques de l'équipe

Ajouter une étiquette ou déplacer une tâche vers une liste lorsque la priorité change

Déplacer une tâche vers une liste particulière lorsque la liste des observateurs est réaffectée

Appliquer unmodèle agile lorsque le statut d'une tâche change

Pour plus d'Automatisations, cliquez sur ici .

4. Agile Tableaux de bord pour un aperçu visuel de vos projets

4. Agile Tableaux de bord pour un aperçu visuel de vos projets

à plusieurs équipes et projets, comment faire pour les suivre tous ?

En utilisant les tableaux de bord de ClickUp !

Les tableaux de bord fournissent un aperçu visuel de haut niveau de vos projets Agile.

Vous pouvez ajouter vos Listes de Sprints et des tâches à ces tableaux de bord pour voir rapidement la progression de vos projets.

Voici un aperçu des différents graphiques que vous pouvez utiliser :

Diagrammes de vitesse : déterminez rapidement le taux d'achèvement de vos tâches

Diagrammes de combustion : mettre en évidence les tâches achevées

Diagrammes d'épuisement : visualisent les performances de votre équipe par rapport à une cible

Diagrammes de flux cumulés : visualisez et suivez la progression du projet dans le temps

5. Statuts de tâches personnalisés pour les différentes étapes du projet

La plupart des outils de gestion de projet sont livrés avec un ensemble de statuts de projet par défaut qui peuvent ne pas être pertinents pour tous vos projets.

en effet, tous les projets ne sont pas identiques, n'est-ce pas ?

_Un statut comme "Testing" serait utile pour le développement de logiciels mais pas tellement pour les projets éditoriaux

Avec ClickUp, vous n'êtes pas coincé avec des statuts qui ne reflètent pas exactement les étapes de votre projet.

Il vous permet de les personnaliser facilement en fonction des différents besoins.

Vous pouvez utiliser "Modification en cours", "Idées de contenu", "Contrôle qualité", "Négociation" : tout dépend de vous !

Mais ce n'est pas tout ce que ClickUp a à offrir fonctionnalités !

Ce puissant Outil agile vous offre également d'autres fonctionnalités, comme :

Priorités : permettent aux membres de votre équipe de savoir quelles tâches doivent être accomplies en premier

Bloc-notes : un bloc-notes virtuel pour noter rapidement des choses

Pulsation : voir le niveau d'activité de votre équipe Scrum au cours d'une journée

Dépendances : assure que les membres de votre équipe effectuent les tâches dans la bonne commande

Profils : connaître les tâches de tous les membres de votre équipe Agile

Suivi du temps natif : suivez le temps que prennent vos tâches et vos projets Agile

Détection de la collaboration : savoir quand d'autres personnes travaillent sur la même tâche que vous

Rapports d'équipe : analysez les performances de votre équipe Scrum ou Agile grâce à des rapports en temps réel

Applications mobiles : gérez des projets en déplacement à partir des puissantes applications iOS et Android de ClickUp

Conclusion

Si une formation Agile vous permet d'apprendre divers concepts Agile, elle peut également vous aider à obtenir une certification Agile.

Cependant, le choix d'une formation ne doit pas être aussi difficile que le choix de la prochaine série Netflix à regarder en boucle.

Il vous suffit de parcourir les formations que nous avons listées ici pour choisir la formation Agile qui répond à vos besoins.

Et comme il est essentiel de disposer du bon logiciel Agile pour mettre en œuvre votre formation, pourquoi ne pas.. vous inscrire à ClickUp dès aujourd'hui ?

Il dispose de toutes les fonctionnalités pour aider les professionnels à gérer efficacement leurs projets dans un environnement de travail de qualité Environnement agile !

