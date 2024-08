les 10 meilleurs logiciels de formation client en 2024

Parfois, même le produit le mieux développé peine à retenir ses utilisateurs. L'une des principales raisons de ce phénomène est le manque de formation et d'éducation des clients.

Les entreprises doivent continuellement informer leurs clients sur les avantages de leurs produits et sur la manière d'en tirer le maximum de valeur. Lorsque les utilisateurs sont prestataires d'un contenu éducatif et d'autres productions, leur expérience client peut s'améliorer de manière significative, ce qui les aide à réaliser le plein potentiel de votre produit.

Les logiciels de formation des clients peuvent vous aider à atteindre plus rapidement ces objectifs de formation des utilisateurs.

Avec le bon logiciel de formation client, le paramètre de visites de produits, de tutoriels, logiciel de vidéo de formation et des cours en ligne devient un jeu d'enfant.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de formation client ?

Il existe plusieurs paramètres de logiciels de formation à la clientèle, chacun avec son propre paramètre de fonctionnalité. Toutefois, seules quelques-unes d'entre elles présentent la combinaison de fonctionnalités permettant de mettre en place un programme de formation client de qualité.

Jetons un coup d'œil :

: Choisissez un logiciel de formation client qui peut évoluer avec les besoins de votre entreprise et l'expansion de votre base d'utilisateurs. Il doit être suffisamment flexible pour s'adapter aux changements quel que soit le nombre d'utilisateurs et la complexité de vos besoins Capacités d'intégration : Le logiciel doit fonctionner de manière transparente avec vos logiciels de gestion de projet, de gestion de la relation client, de collaboration et de productivité. La possibilité de s'intégrer à un large intervalle de logiciels contribue à rendre l'outil plus utilisable

Les 10 meilleurs logiciels de formation client à utiliser en 2024

Nous avons trié sur le volet des logiciels de formation client qui ont mis en avant des résultats personnalisés pour de nombreuses marques à travers le monde. Voici les 10 meilleurs.

1. ClickUp

ClickUp est aussi bien une suite CRM qu'une plateforme de gestion de projet complète. La formation des clients ne vous mènera nulle part si vous ne connaissez pas la relation que vous entretenez avec eux.

Grâce à plusieurs affichages, fonctions et modèles spécifiques au CRM sur ClickUp, vous pouvez voir toutes les relations avec vos clients d'un seul coup d'œil.

ClickUp CRM

Établissez des relations et éduquez vos clients avec ClickUp CRM Gestion de projet Logiciel de gestion de projet CRM de ClickUp et Modèles CRM simplifient la gestion des clients et, par conséquent, leur formation. La conception intuitive de la plateforme permet de suivre facilement les interactions avec les clients et leur progression, ce qui garantit que chaque client bénéficie d'une attention et d'une assistance personnalisées.

ClickUp Ventes

Suivez, intégrez et collaborez avec votre équipe commerciale en un seul endroit grâce à ClickUp Sales

Avec ClickUp Gestion des projets d'équipe commerciale avec ClickUp Sales, vous disposez d'une plateforme personnalisée qui couvre l'ensemble du cycle de vie du client, de la gestion de la commande à la gestion du projet l'aide à la vente et l'engagement des clients. Les solides capacités d'analyse de la plateforme vous permettent non seulement d'afficher, mais aussi d'analyser les données des clients pour obtenir des informations plus approfondies. Tableau de bord de ClickUp est équipé de plus de 50 widgets, fournissant des points de données précieux tels que la taille moyenne des transactions et la valeur à vie des clients. Ces données sont cruciales pour personnaliser les programmes de formation afin de répondre aux besoins des clients et de stimuler la croissance des équipes commerciales.

ClickUp Clips

Enregistrez et partagez des vidéos de formation avec vos clients grâce à ClickUp Clips ClickUp Clips -l'outil natif d'enregistrement d'écran et de communication vidéo de la plateforme, a le pouvoir de fidéliser et d'enchanter les clients. C'est un excellent outil pour l'accueil de nouveaux clients, la réalisation de démonstrations de projets et le partage de mises à jour avec les clients enregistrements d'écran -le tout sur une seule et même plateforme. Les e-mails de ClickUp peut achever votre flux de travail en matière de formation des clients. Cet outil de gestion des e-mails améliore la communication avec vos clients, grâce à son hub unifié pour l'envoi de documents d'accueil, de mises à jour sur les clients, et plus encore.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Visualisez et gérez les informations sur les clients grâce à des outils flexiblesAffichages ClickUp et ClickUp CRM

Centralisez votre base de données clients en un seul endroit

Simplifiez les flux de travail en paramétrant les fichiersAutomatisations ClickUp, qui peuvent réduire le travail manuel, comme la programmation et les rappels pour les sessions de formation, lorsque votre base de clients s'agrandit

Intégration avec des applications telles que Zoom, Slack, Dropbox, et Vimeo avecIntégrations ClickUp Les limites de ClickUp

Il y a une légère courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Prix ClickUp

Free Forever r

r Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 5$ par membre par espace de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

2. Skilljar

via Skilljar Skilljar fournit un système de gestion de l'apprentissage (LMS) personnalisé pour la formation des clients. Ce système outil de réussite personnalisé transforme l'éducation des clients d'un processus coûteux en un atout stratégique.

Avec ce logiciel de formation client, vous disposerez de tous les outils nécessaires pour embarquer, engager et fidéliser les clients, quelle que soit l'échelle de votre entreprise.

Il ne s'agit pas seulement de formation client, vous pouvez également suivre la progression des apprenants et évaluer votre contenu grâce aux fonctionnalités de rapports et d'analyse. Les outils d'auteur Skilljar assistent différents types de contenu pour s'adapter à tous les styles d'apprentissage.

Les meilleures fonctionnalités de Skilljar

Capturez et analysez des données et des informations exploitables sur les clients pour suivre la progression de la formation

Concevoir des portails spécifiques à l'audience pour créer des parcours d'apprentissage sur mesure

Adapter la visibilité des données pour présenter les informations dont vous avez besoin d'un seul coup d'œil

Mettre en œuvre un connecteur de données d'entreprise pour lier les informations sur la formation aux outils de veille stratégique

Coordonner et administrer des sessions de formation en direct et virtuelles, notamment en rationalisant les processus d'inscription

Intégrer HubSpot, Zendesk, YouTube et Salesforce

Limites de Skilljar

Pas de rapports automatisés ; La plateforme n'offre que des fonctionnalités analytiques de base si elle n'est pas combinée à d'autres outils

Prix de Skilljar

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Skilljar

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (30+ commentaires)

3. iSpring Learn

via iSpring Learn Avec iSpring Learn, vous pouvez embarquer, perfectionner et certifier vos clients en toute fiabilité. L'application iSpring Learn rend la formation facilement accessible à partir de n'importe quel appareil.

Vous pouvez également intégrer l'application logiciel de fidélisation de la clientèle directement dans vos locaux pour faciliter une intégration transparente avec votre installation actuelle sans hébergement sur le cloud.

Lorsque iSpring Learn est associé à iSpring Suite, vous obtenez un puissant duo d'outils LMS+Authoring pour créer votre écosystème eLearning. Vous pouvez également créer des cours à partir de la bibliothèque de cours pour responsabiliser les équipes commerciales et les responsables de la réussite client tout au long du parcours de formation du client.

iSpring Learn meilleures fonctionnalités

Apprendre en déplacement grâce à l'application iSpring Learn pour une utilisation en ligne et hors ligne

Garantit une sécurité des données à 100 % et fournit un stockage cloud dédié pour centraliser la gestion de toutes les données

Proposer des cours prêts à l'emploi pour améliorer et assister les initiatives de formation des clients

Fournir des rapports de formation et des analyses pour évaluer et mesurer efficacement les performances

Limites d'iSpring Learn

Coût relativement élevé par rapport à d'autres logiciels

Prix de iSpring Learn

iSpring Suite : 770 $ par auteur et par an

: 770 $ par auteur et par an iSpring Suite Max : 970 $ par auteur et par an

: 970 $ par auteur et par an iSpring Suite Premium : 1 970 $ par auteur et par an

G2 : 4.5/5 (70+ commentaires)

: 4.5/5 (70+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (140+ commentaires)

4. Adobe Learning Manager

via Adobe Learning Manager Avec Adobe Learning Manager, vous pouvez créer des expériences d'apprentissage agréables. Il s'agit d'une plateforme évolutive unique qui couvre l'engagement des clients, les ventes et le renforcement des compétences des employés.

Elle permet aux apprenants de se former où et quand ils le souhaitent. Ses fonctionnalités de gamification et de personnalisation vous aident à créer une expérience unique pour les apprenants afin de les garder accrochés : Le tableau de bord personnalisé leur permet de suivre leur progression et d'obtenir des recommandations de cours.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Learning Manager

Incorporer la baliselogiciel de collaboration client dans votre flux de travail actuel grâce à des suites d'API et à des connecteurs personnalisés

Diriger les utilisateurs à travers une interface conviviale avec des capacités de recherche et de navigation attrayantes

Personnalisez un tableau de bord utilisateur pour afficher en un coup d'œil les cours achevés, les badges et les jalons atteints

Cultiver une communauté d'apprentissage et d'amélioration des idées grâce à des tableaux de discussion dédiés

Limites d'Adobe Learning Manager

La formation commerciale est limitée et le logiciel ne permet pas de communiquer en interne

Prix d'Adobe Learning Manager

Tarifs personnalisés

G2 : 4/5 (300+ commentaires)

: 4/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (600+ commentaires)

5. Litmos

via Litmos Litmos fournit une solution unique pour les besoins éducatifs des différents services, notamment les ventes, l'assistance, les opérations, les clients et les employés. Elle combine les classes virtuelles, l'apprentissage mobile et l'apprentissage social sur une seule plateforme.

Le logiciel assiste les sessions de formation basées sur le web et dirigées par un instructeur, permettant la collaboration, la création d'auteurs et la distribution à l'échelle mondiale.

Des fonctionnalités passionnantes telles que les tableaux de classement, la marque personnalisée et l'interface utilisateur le distinguent des autres LMS de formation des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Litmos

Créez des modèles dynamiques SCORM (Sharable Content Object Reference Model) avec des outils d'auteur de contenu intégrés pour assister les apprenants, qu'ils soient débutants ou expérimentés

Suivre et analyser les modules d'apprentissage grâce à des fonctionnalités de suivi et de rapports afin de comprendre leur impact

Incorporer la gamification pour stimuler l'engagement de l'apprenant, motiver la participation et encourager la compétition amicale

Concevoir des expériences d'apprentissage et des tableaux de bord personnalisés pour refléter le thème de votre marque de manière transparente

Les limites de Litmos

Il y a une légère courbe d'apprentissage pour les nouveaux clients et employés

Impossible de lier les cours entre eux ou d'envoyer le cours à l'intérieur du logiciel

Prix de Litmos

Foundational Suite: Prix personnalisé

Prix personnalisé Premier Suite: Prix personnalisé

Prix personnalisé Platinum Suite: Prix personnalisé

G2 : 4.2/5 (500+ commentaires)

: 4.2/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (270+ commentaires)

6. SkyPrep

via SkyPrep Se présentant comme " Le LMS sans le désordre ", SkyPrep est un logiciel de formation en ligne intelligent qui automatise l'apprentissage et facilite la formation des clients. Il fournit des outils d'apprentissage pertinents pour vous aider à prévenir la désaffection des clients.

L'outil présente une image de marque personnalisée et de nombreuses intégrations tierces pour simplifier et améliorer la formation des clients. Le logiciel est équipé de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour une assistance pédagogique continue aux clients.

SkyPrep meilleures fonctionnalités

Faciliter le processus d'apprentissage grâce à une interface intuitive pour vos clients

Assurez une sécurité de niveau Enterprise pour protéger et maintenir vos données d'entreprise sauvegardées en toute sécurité à tout moment

Utilisez les rapports et les analyses pour amplifier l'impact de vos modèles d'apprentissage

Accélérer la gestion des utilisateurs pour éliminer les entrées de données en double et améliorer l'efficacité de la gestion grâce à l'automatisation

Limites de SkyPrep

Les fonctionnalités d'analyse et de rapports sont limitées et nécessitent un certain travail pour obtenir les informations souhaitées

Prix de SkyPrep

Free : 14 jours d'essai

: 14 jours d'essai Lite: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Premium: Prix personnalisé

Prix personnalisé Enterprise Learning Suite: Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (70+ commentaires)

: 4.6/5 (70+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (140+ commentaires)

7. Intellum

via Intellum Intellum est une solution innovante pour la formation des clients : créez, présentez, gérez, suivez et améliorez vos cours. La plateforme adopte une approche étape par étape pour enseigner aux clients. Commencez par créer des objectifs clairement définis pour votre entreprise et suivez-les en paramétrant la stratégie de contenu.

L'apprentissage continu est le thème principal. Vous pouvez créer un contenu personnalisé en fonction de l'activité passée de l'utilisateur, de son historique et de son persona. Enfin, mesurez, améliorez et répétez le processus.

Les meilleures fonctionnalités d'Intellum

Fournir des conseils de classe mondiale en collaborant avec les meilleurs praticiens de l'éducation du secteur

Gérer et optimiser la publication avec un CMS amélioré pour un meilleur contrôle et une plus grande efficacité

Synchronisez vos cours avec des évènements en direct et des réunions virtuelles pour une expérience d'apprentissage complète

Simplifiez le processus de certification en organisant le contenu et en le rassemblant dans des collections stratégiques

Limites d'Intellum

Les rapports et les analyses ne sont pas très efficaces

Prix d'Intellum

Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (40+ commentaires)

: 4.4/5 (40+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

8. eFront Learning

via apprentissage en ligne eFront Learning est une plateforme qui vous permet de personnaliser l'apparence de vos modules de formation avec des libellés et des couleurs de marque.

Grâce à l'application mobile eFront Learning, vous pouvez également dispenser des formations en déplacement et répondre aux requêtes des clients au fur et à mesure. Ce logiciel simplifie également le traçage des parcours d'apprentissage et la création de trajectoires d'apprentissage.

Les meilleures fonctionnalités d'eFront Learning

Utilisez des rapports intelligents pour suivre la progression et améliorer les résultats de l'apprentissage grâce à des rapports détaillés et des sondages d'achèvement de cours

Personnaliser la localisation du portail en offrant une sélection de plus de 20 langues pour s'adapter aux diverses préférences des utilisateurs

Intégrer avec des applications tierces telles que Salesforce, Zapier et Zendesk

Limites d'eFront Learning

L'interface est difficile à naviguer

Prix d'eFront Learning

Enregistré : A partir de 1 200 $/mois (1000 utilisateurs enregistrés)

: A partir de 1 200 $/mois (1000 utilisateurs enregistrés) Actif : à partir de 2 000 $/mois (150 utilisateurs simultanés) : A partir de 2 000 $/mois (150 utilisateurs simultanés)

: à partir de 2 000 $/mois (150 utilisateurs simultanés) : A partir de 2 000 $/mois (150 utilisateurs simultanés) Sur site : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (20+ commentaires)

: 4.5/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (40+ commentaires)

9. LearnUpon

via Apprendre À l'aide d'un seul logiciel, le hub LearnUpon vous permet d'effectuer de multiples actions, de l'onboarding à la formation des clients. Ce logiciel de formation client évolutif peut passer de la formation d'un client à des milliers en une seule fois.

L'expérience d'apprentissage simple et engageante de LearnUpon rend la formation transparente pour ses clients. Il permet également un apprentissage alimenté par l'IA pour générer du contenu d'apprentissage et des cours plus rapidement. Vous pouvez même avoir des bots interactifs dans les cours pour guider les utilisateurs tout au long de leur parcours d'apprentissage.

Meilleures fonctionnalités de LearnUpon

Fournit un catalogue complet de cours pour que les clients puissent choisir et tout apprendre sur vos produits et services

Personnaliser et configurer la plateforme pour qu'elle corresponde à votre marque

Automatisation des tâches répétitives de gestion des utilisateurs, comme l'attribution de places et de rôles

Exploitez les analyses et les rapports pour affiner et élever vos stratégies d'amélioration continue

Limites de LearnUpon

Les personnalisations et l'évolutivité sont limitées

Prix de LearnUpon

Essentiel: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Premium: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Enterprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.8/5 (90+ commentaires)

: 4.8/5 (90+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

10. Chantier

via Chantier d'insertion Transformez vos clients en défenseurs de votre marque grâce à WorkRamp. Il s'agit d'une plateforme de formation client évolutive axée sur la fourniture d'expériences centrées sur l'apprenant.

WorkRamp vous permet de créer des communautés de clients en combinant des sessions de formation en direct et virtuelles, en promouvant l'apprentissage entre pairs et en créant une académie dirigée par les clients.

L'une des fonctionnalités clés de WorkRamp est son LMS de formation pour les partenaires. Si vous vous développez et intégrez vos produits à d'autres fournisseurs prestataires, WorkRamp peut vous apporter une assistance supplémentaire en intégrant vos ressources d'apprentissage.

Les meilleures fonctionnalités de WorkRamp

Concevez et orchestrez des expériences d'apprentissage avec des outils d'auteur de cours faciles à utiliser

Engager les apprenants avec des modules de formation interactifs et personnalisés

Encourager l'apprentissage entre pairs par le biais de communautés

Limites de WorkRamp

Il existe différents portails pour différents types d'apprenants, ce qui rend l'ensemble un peu confus

Prix de WorkRamp

Prix personnalisés

G2 : 4.4/5 (500+ commentaires)

: 4.4/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (40+ commentaires)

Augmenter l'engagement des entreprises avec le bon logiciel de formation client

Vous avez besoin d'un outil qui propose un logiciel de formation client avec.. des modèles de profil de client pour retenir l'attention des clients, fournir des démonstrations de produits percutantes et accroître l'engagement.

Avec le bon logiciel, vous pouvez apporter de la valeur à vos clients et les transformer en clients fidèles.

Si vous hésitez encore, nous vous suggérons ClickUp, une solution tout-en-un pour répondre à vos besoins en matière de logiciel de formation des clients. Prenez le contrôle de votre cycle de vie client de bout en bout, des ventes aux renouvellements, grâce aux fonctionnalités CRM complètes et aux modèles de ClickUp. S'inscrire à ClickUp et essayez gratuitement ses fonctionnalités CRM !