Étude Forrester : ClickUp génère un retour sur investissement de 384 % et permet d'économiser 92 400 heures par an

Dans le monde numérique en constante évolution d'aujourd'hui, la prolifération du travail est le tueur silencieux de la productivité. Les outils déconnectés, les informations cloisonnées et les processus manuels font perdre du temps et de l'énergie aux équipes partout dans le monde.

Mais que se passerait-il si vous pouviez récupérer ces heures, augmenter vos revenus et responsabiliser vos employés, le tout en un seul endroit ?

C'est exactement ce que révèle la dernière étude Forrester Total Economic Impact™ (TEI) sur ClickUp. Commandée par ClickUp et réalisée par Forrester Research, cette étude indépendante quantifie l'impact réel de la consolidation du travail dans un espace de travail convergent basé sur l'IA.

Les nombres : un retour sur investissement qui parle de lui-même

L'analyse rigoureuse de Forrester a révélé qu'en trois ans, une organisation composite* utilisant ClickUp a obtenu les résultats suivants :

Retour sur investissement (ROI) de 384 %

92 400 heures de productivité économisées d'ici la troisième année grâce à l'automatisation et à l'IA

3,9 millions de dollars de revenus supplémentaires générés grâce à ClickUp

*période de retour sur investissement inférieure à 6 mois

Le ciment de notre activité est la gestion des flux de travail... Nous n'aurions pas pu obtenir ces résultats sans ClickUp.

*Une organisation composite est une entreprise américaine dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 150 millions de dollars et qui compte 1 000 employés. Elle est représentative des clients interrogés et est utilisée pour présenter l'analyse financière globale.

Voici une représentation visuelle de ce que ces nombres signifient pour vous :

Comment ClickUp obtient des résultats : IA, automatisation et convergence

Avantages cumulés par les utilisateurs de ClickUp sur une période de 3 ans. Source : étude TEI de Forrester

1. Libérez votre productivité grâce à l'automatisation et à l'IA

Les équipes qui utilisent ClickUp économisent en moyenne 12 heures par employé et par mois dès la troisième année. Les fonctionnalités basées sur l'IA, telles que les résumés automatiques, la recherche IA d'entreprise et l'automatisation des flux de travail, éliminent les tâches répétitives et les changements de contexte, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur les tâches à fort impact.

J'adore l'IA. J'adore AskAI. C'est très efficace. J'ai toute une série de tableaux de bord. Chaque jour, je me réveille et je les consulte comme je lirais le journal pour comprendre où en sont les projets.

2. Stimuler la croissance des revenus sans augmenter les effectifs

En réaffectant le temps gagné à des projets générateurs de valeur, les entreprises ont vu leur production multipliée par 7 dans certains départements et ont généré 3,9 millions de dollars de nouveaux revenus en trois ans. L'environnement de travail centralisé de ClickUp permet aux équipes d'accepter plus de clients, de lancer plus de campagnes et de livrer plus de produits, sans avoir à embaucher davantage.

Nous gérons désormais environ 500 tâches marketing par mois... Sans ClickUp, nous ne pourrions traiter qu'environ la moitié de cette charge de travail.

ClickUp remplace les solutions de gestion de projet fragmentées, réduisant les coûts liés aux logiciels hérités de 60 % dès la troisième année et permettant aux administrateurs informatiques de gagner du temps. Cela représente 114 000 dollars d'économies pour l'organisation composite, sans compter l'avantage intangible de tout regrouper au même endroit.

Toutes ces micro-communications... disparaissent instantanément si vous faites les choses correctement, ce qui est extrêmement précieux.

4. Des avantages inestimables pour des clients et des équipes plus satisfaits

Amélioration de la satisfaction client : des temps de réponse plus rapides et un meilleur suivi des problèmes ont permis d'obtenir des temps de réponse plus rapides et un meilleur suivi des problèmes ont permis d'obtenir des scores CSAT supérieurs à 90

Amélioration de l'expérience des employés : la centralisation des tâches et de la communication a réduit le stress et responsabilisé les équipes

Une source unique de vérité : les mises à jour en temps réel et les mises à jour en temps réel et la gestion des connaissances ont permis à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde

Un an plus tard, après avoir mis en place ClickUp, elle a pu emmener son père à Disney World pendant la période des impôts. C'est là toute la différence que ClickUp a faite : passer des larmes dans la salle de bain aux sourires à Disney.

📘 Vous souhaitez obtenir le détail complet ? Découvrez comment ClickUp aide les entreprises à multiplier leur production par 7 et à bloquer 3,9 millions de dollars de revenus dans le rapport TEI de Forrester👇🏼

Pourquoi est-ce important ?

L'étude TEI de Forrester confirme ce que les clients de ClickUp savent déjà : regrouper le travail sur une seule plateforme alimentée par l'IA n'est pas seulement un gain de productivité, c'est un avantage stratégique. Que vous souhaitiez développer votre entreprise, augmenter vos revenus ou simplement redonner du temps à votre équipe, ClickUp vous offre des résultats mesurables.

Du retour sur investissement de la gestion de projet à la puissance d'un espace de travail IA convergent, les données sont claires : moins d'outils, plus de contexte et une automatisation plus intelligente créent un espace permettant aux équipes à faire leur meilleur travail.

Prêt à découvrir tous les avantages ? Téléchargez l'étude TEI de Forrester et découvrez comment ClickUp peut transformer votre organisation.