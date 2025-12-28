Comment utiliser l'application de bureau ClickUp pour une productivité maximale

Le travail moderne est fragmenté. Vous passez du chat aux réunions, aux documents, aux e-mails et aux outils de projet juste pour achever des flux de travail basiques, et cette fragmentation ralentit l'exécution.

C'est épuisant. Et vous n'êtes pas le seul. 😮‍💨

Des études montrent que les équipes passent 61 % de leur temps à rechercher des informations ou à mettre à jour des outils, tandis que les employés passent d'une application à l'autre 1 200 fois par jour, perdant près de 4 heures par semaine rien que pour retrouver leur concentration.

Mais si cela ne devait pas nécessairement être ainsi ?

L'application de bureau ClickUp rassemble vos tâches, vos communications, vos documents et vos tableaux de bord dans un espace de travail IA convergent, éliminant ainsi la prolifération des outils.

Dans ce guide, vous apprendrez à tirer pleinement parti de cette application afin d'aller plus vite, de rester concentré et, enfin, de retrouver l'efficacité dans votre travail.

Installation de l'application de bureau ClickUp

Suivez ces étapes rapides pour télécharger et installer l'application de bureau sur votre ordinateur.

Configuration système requise

Avant d'installer l'application de bureau ClickUp, assurez-vous que votre appareil répond à la configuration minimale requise :

Windows : Windows 10 ou version ultérieure requise

macOS : macOS X 10. 16 ou version ultérieure requise

Linux : l'application est également disponible pour Linux (format AppImage).

❗Note : l'application de bureau ClickUp est disponible pour tous les forfaits ClickUp et peut être utilisée par tous les utilisateurs, y compris les invités.

Un utilisateur de Reddit partage son avis sur l'application de bureau ClickUp :

L'avantage du bureau est qu'il est plus accessible, vous n'avez pas besoin de rechercher l'onglet du navigateur ClickUp et vous pouvez simplement cliquer pour ouvrir l'application. Il semble également plus rapide, car si vous l'avez ouvert, ClickUp n'a pas besoin de se charger. Elle vous offre également un raccourci pour ouvrir la recherche (CMD J) ou créer une tâche (CMD E), quelle que soit l'application que vous avez ouverte, ce qui est assez amusant et impossible à faire avec le navigateur. La fonction de recherche est indispensable pour les utilisateurs intensifs de ClickUp. J'utilise principalement l'application de bureau, mais je me retrouve aussi de temps en temps dans le navigateur.

L'avantage du bureau est qu'il est plus accessible, vous n'avez pas besoin de rechercher l'onglet du navigateur ClickUp et vous pouvez simplement cliquer pour ouvrir l'application. Il semble également plus rapide, car si vous l'avez ouvert, ClickUp n'a pas besoin de se charger. Elle vous offre également un raccourci pour ouvrir la recherche (CMD J) ou créer une tâche (CMD E), quelle que soit l'application que vous avez ouverte, ce qui est assez amusant et impossible à faire avec le navigateur. La fonction de recherche est indispensable pour les utilisateurs intensifs de ClickUp. J'utilise principalement l'application de bureau, mais je me retrouve aussi de temps en temps dans le navigateur.

Étapes pour télécharger et installer

Vous pouvez installer l'application de bureau ClickUp directement depuis le site web de ClickUp ou, pour certaines plateformes, depuis les boutiques d'applications.

📌 Pour Windows :

1. Accédez à la page pour télécharger ClickUp.

Rendez-vous sur la page de téléchargement de ClickUp et cliquez sur « Télécharger pour Windows ».

Rendez-vous sur le site Web de ClickUp et cliquez sur le bouton « Télécharger pour Windows » pour lancer le processus.

2. Téléchargez le programme d'installation pour Microsoft Windows

Vous serez redirigé vers le Microsoft Store. Cliquez sur « Télécharger » pour télécharger l'application ClickUp.

Vous serez redirigé vers le Microsoft Store. Cliquez sur le bouton « Télécharger » pour télécharger l'application ClickUp via la source.

3. Exécutez le programme d'installation

Ouvrez le fichier d'installation ClickUp (.exe) que vous avez téléchargé. Si vous y êtes invité, cliquez sur « Installer » dans la fenêtre contextuelle du Microsoft Store.

Cliquez sur le fichier ClickUp Installer.exe pour l'ouvrir via la source.

Dans la fenêtre contextuelle Microsoft Store, cliquez sur « Installer » pour commencer l'installation de ClickUp sur votre ordinateur via la source.

4. Attendez la fin de l'installation.

L'application sera téléchargée et installée automatiquement. Une fois l'installation terminée, vous pourrez lancer ClickUp depuis votre menu Démarrer.

Attendez que le téléchargement soit achevé. Vous verrez la barre de progression pendant le téléchargement de ClickUp via la source.

📌 Pour Mac :

Télécharger le programme d'installation macOS

Rendez-vous sur la page de téléchargement de ClickUp et sélectionnez « Télécharger pour Mac ».

Rendez-vous sur le site Web de ClickUp et cliquez sur le bouton « Télécharger pour Windows » pour lancer le processus.

2. Ouvrez le fichier téléchargé.

Double-cliquez sur le fichier .zip téléchargé pour l'extraire.

Double-cliquez sur le fichier . exe pour lancer l'installation.

3. Installez ClickUp

Double-cliquez sur l'application « Installer ClickUp » et suivez les invitations pour achever l'installation.

Cliquez sur Ouvrir pour procéder à l'installation de ClickUp sur macOS.

Une fois le téléchargement lancé, une barre de progression s'affiche pour indiquer que ClickUp est en cours de téléchargement sur votre ordinateur. Une fois le téléchargement achevé, vous pouvez procéder à l'installation.

Le programme d'installation de ClickUp est en cours de téléchargement. Veuillez patienter pendant que la dernière version est en cours de récupération.

📌 Pour Apple Mac M1 et M2 :

1. Téléchargez le programme d'installation dédié pour M1/M2 à partir de la même page.

2. Double-cliquez sur le fichier . dmg et faites glisser l'application ClickUp dans votre dossier Applications.

3. Dans Applications, double-cliquez sur l'image disque ClickUp pour terminer l'installation.

Installation initiale et connexion

Une fois l'application téléchargée, l'étape suivante consiste à configurer votre environnement de travail pour commencer.

Lancez l'application : ouvrez l'application de bureau ClickUp à partir de vos Applications (Mac/Linux) ou du Menu Démarrer (Windows).

Entrez vos identifiants ClickUp pour vous connecter

Sélectionnez un environnement de travail : si vous appartenez à plusieurs environnements de travail, vous serez invité à sélectionner celui auquel vous souhaitez accéder. Définir les permissions : l'application peut demander des permissions pour les notifications et les intégrations système. Approuvez-les pour profiter d'une expérience optimale. Personnalisez les paramètres : accédez aux paramètres spécifiques à l'application de bureau en cliquant sur votre avatar dans le coin supérieur droit et en sélectionnant Paramètres de l'application de bureau. Ici, vous pouvez :

Activer/désactiver le lancement au démarrage

Personnalisez les notifications

Définir des raccourcis clavier

La visibilité de l'environnement de travail et les paramètres disponibles dépendent de votre rôle d'utilisateur et de vos permissions :

Cliquez sur l'icône « Paramètres » ou « Personnes » pour gérer les paramètres de votre environnement de travail et de la page Personnes.

Les invités et les membres limités peuvent accéder à la corbeille de l'environnement de travail, au Centre d'applications et aux modèles.

Les membres, administrateurs et propriétaires ont accès à une section Gérer qui comprend les applications, les champs personnalisés, les automatisations et bien plus encore.

Attribuez un rôle personnalisé en sélectionnant le menu déroulant à côté de l'utilisateur dans la colonne Rôle.

Vous êtes désormais prêt à utiliser toutes les fonctions de ClickUp dans un environnement de bureau dédié !

🧠 Anecdote amusante : la toute première « application de bureau » ne fonctionnait pas réellement sur un ordinateur de bureau. En 1964, IBM a lancé la Magnetic Tape Selectric Typewriter, une machine à écrire capable de stocker du texte sur une bande magnétique afin que les utilisateurs puissent effectuer des modifications en cours et réimprimer des documents sans avoir à réécrire des pages entières.

Naviguer dans l'interface du bureau

Une fois l'application de bureau installée, il est temps de comprendre où tout se trouve afin de pouvoir travailler plus intelligemment dès le début.

Barre de navigation globale

La barre de navigation globale est le menu vertical situé à l'extrême gauche de l'application de bureau. Elle sert de hub, vous permettant d'accéder à vos Espaces, outils et zones de collaboration sans avoir à changer d'onglet ou de fenêtre.

📌 Voici ce à quoi vous pouvez accéder ici :

Accueil Barre latérale

Barre latérale Espaces

Autres fonctionnalités, telles que Chat, Documents, Tableaux de bord, Tableaux blancs, etc.

Épinglez ou désépinglez des fonctionnalités pour personnaliser ce qui apparaît dans votre barre

⭐ Bonus : chaque équipe travaille différemment, et ClickApp aide votre application à s'adapter. Il s'agit de boutons d'activation qui permettent aux propriétaires d'environnements de travail d'activer des fonctionnalités spécifiques en fonction de leur flux de travail. Voici quelques-unes des fonctionnalités préférées des équipes : Niveaux de priorité

Commentaires en fil de discussion

Intégration Zoom

Limites du travail en cours (WIP)

identifiants de tâche personnalisés

Aperçu de la barre latérale Accueil et Espaces

Dans la barre de navigation globale, vous trouverez deux barres latérales principales qui guident votre flux de travail. Voici un aperçu rapide de leur fonctionnement et des cas dans lesquels les utiliser.

Barre latérale d'Accueil

Séparez vos tâches personnelles des flux de travail de votre équipe grâce à la barre latérale personnalisée de la page d'Accueil

La barre latérale d'Accueil regroupe tout ce qui vous concerne personnellement en un seul endroit. Elle comprend :

Boîte de réception : accédez aux notifications, mentions et commentaires attribués.

Mes tâches : affichez toutes les tâches qui vous ont été assignées.

Réponses : consultez les réponses aux fils de discussion que vous suivez en tant qu’abonné.

Espaces : parcourez l'ensemble de votre hiérarchie

Canaux et messages directs : communiquez avec votre équipe

Barre latérale Espaces

Développez/réduisez les éléments pour ouvrir/fermer les détails et organiser votre travail

La barre latérale Spaces vous offre une vue structurée de tout ce qui se passe dans votre environnement de travail. Elle est conçue autour de la hiérarchie ClickUp, le cadre central qui organise tout votre travail.

Organisez et structurez l'ensemble de votre flux de travail avec ClickUp Hiérarchie

Vous trouverez ici :

Toutes les tâches : le centre névralgique du travail de votre entreprise.

Espaces : groupes pour les services et les équipes

Dossiers : niveaux facultatifs permettant d'organiser les listes associées au sein des Espaces.

Listes : ensembles de tâches ayant un objectif ou un flux de travail commun.

Affichage des tâches

Ajoutez de nouvelles tâches à l'aide du bouton + Ajouter une tâche ou utilisez des raccourcis clavier tels que Cmd + E (sur Mac) et Ctrl + E (sur Windows).

Le panneau de gestion des tâches est l'environnement de travail principal où vous interagissez avec vos tâches ClickUp après avoir effectué une sélection d'un espace, d'un dossier ou d'une liste dans la barre latérale.

Les tâches sont les blocs constitutifs de votre travail qui vous permettent de saisir des actions, d'ajouter des détails, de collaborer et d'achever votre travail.

Déléguez des responsabilités et hiérarchisez la charge de travail directement depuis la tâche ClickUp

Vous pouvez attribuer des tâches à une ou plusieurs personnes, voire à des Teams ou des invités entiers lorsque les permissions le permettent. Vous pouvez également ajouter des abonnés qui ne sont pas responsables de la tâche, mais qui doivent rester informés. Et pour aider tout le monde à se concentrer sur le bon travail au bon moment, les priorités des tâches ClickUp comprennent quatre niveaux (Urgent, Élevé, Normal et Faible), ce qui permet de communiquer facilement l'importance d'une tâche en un coup d'œil.

Personnalisez votre environnement de travail pour plus de clarté grâce aux statuts et champs personnalisés de ClickUp

En plus de la priorité, chaque tâche prend en charge des attributs riches et configurables qui sont également entièrement personnalisables pour s'adapter au mode de travail de votre équipe.

Par exemple, vous pouvez créer des statuts personnalisés ClickUp tels que Scripting, Filming, Modification en cours, Review et Published pour un pipeline de production de vidéo, au lieu d'imposer une approche standard « À faire, en cours, Terminé ».

Dans la même tâche, les champs personnalisés ClickUp vous permettent de suivre des détails tels que Talent réservé, Plateforme (YouTube, Instagram, TikTok), Durée estimée et Statut d'approbation du budget.

🚀 Avantage ClickUp : changez de perspective sans modifier ni perdre de données grâce à ClickUp Views. Par exemple, vous pouvez organiser votre travail dans la vue Liste de ClickUp, gérer le flux sur un tableau Kanban, planifier des calendriers à l'aide d'un diagramme de Gantt ou d'un Échéancier, programmer des échéances à partir d'un Calendrier, examiner des données dans une disposition Tableau ou cartographier des idées à l'aide d'une carte mentale. Utilisez les vues ClickUp pour visualiser votre travail de la manière la plus pertinente possible

Documents et bloc-notes

Le logiciel de gestion de projet propose deux outils de prise de notes intégrés, chacun étant conçu pour différents types de contenu.

ClickUp Documents

Les documents dans ClickUp vous aident à créer une base de connaissances unifiée où la documentation soutient directement les flux de travail et l'exécution des projets.

Elle permet une collaboration en temps réel avec vos collègues grâce à des fonctionnalités de mise en forme avancées telles que les en-têtes, les checklists, les tableaux, les intégrations, les bannières, etc.

Joignez des documents ClickUp à des tâches, des listes, des dossiers ou des espaces pour les retrouver plus rapidement

📌 Voici comment accéder à Docs :

À partir de la barre de navigation globale > Documents

À partir de n'importe quel espace , dossier ou liste disposant d'une vue Document.

Créez des documents à l'intérieur des tâches en tant que contenu pièce jointe.

Bloc-notes ClickUp

Créez votre propre espace personnel dans ClickUp Bloc-notes. Il est idéal pour noter vos idées, prendre des notes et planifier votre journée.

Transformez vos idées spontanées en travail concret à tout moment en les notant dans le bloc-notes ClickUp.

Voici ce que vous pouvez faire dans le bloc-notes :

Rédigez rapidement des notes avec du texte enrichi.

Créez des checklists de tâches personnelles à accomplir.

Joignez des pièces jointes et des ressources complémentaires.

Convertissez une note en tâche ou en document lorsque vous êtes prêt à la partager.

❗️ Remarque : le bloc-notes reste privé, sauf si vous partagez explicitement son contenu en le convertissant.

Discuter et collaboration

ClickUp Chat centralise la messagerie, les commentaires et la collaboration basée sur des documents afin que votre équipe puisse travailler ensemble sans avoir recours à des outils de communication externes.

Partagez des annonces mises en forme et des mises à jour structurées à l'aide des publications dans ClickUp Chat

Elle vous permet de :

Organisez les discussions par projet, sujet ou équipe à l'aide des canaux .

Discutez en privé ou en petits groupes grâce aux messages directs .

Gardez les discussions centrées grâce aux fils de discussion et aux réponses en fil de discussion.

Informez des personnes ou des Teams à l'aide des mentions.

Créez des tâches instantanément à partir de n'importe quel message de chat.

Organisez des réunions audio/vidéo asynchrones en direct à partir du chat avec ClickUp SyncUps.

💡 Conseil de pro : une bonne collaboration ne doit pas se limiter à des post-it. Avec les tableaux blancs ClickUp, votre équipe peut esquisser, établir des connexions ou développer des idées ensemble. Pour créer un tableau blanc dans votre application de bureau : Tapez /Tableau blanc dans une tâche ou un document pour en intégrer un.

Utilisez le Hub Tableaux Blancs pour organiser, rechercher et créer de nouveaux tableaux blancs.

Créez à partir d'un espace, d'un dossier ou d'une liste à l'aide de l'icône +.

Ajoutez-la en tant que Vue à n'importe quel emplacement à l'aide de + Ajouter dans la barre des vues. Convertissez vos idées et structurez-les en tâches grâce aux tableaux blancs ClickUp

Notifications et rappels

Contrôlez votre concentration grâce aux paramètres de notifications dans ClickUp

Rester informé ne devrait pas se faire au détriment de votre concentration. Les notifications ClickUp vous tiennent au courant des changements de tâches, des commentaires, des affectations, des mentions, de l'activité du chat, des changements de date d'échéance, et plus encore.

📌 Vous les trouverez dans :

Boîte de réception (votre centre de commande des notifications)

Fenêtres contextuelles sur bureau/navigateur

E-mail

Notifications push mobiles

🔔 Adaptez les alertes à votre style de travail grâce à :

Préréglages de notifications : Par défaut, Concentré, Mentions uniquement ou Entièrement personnalisé

Règles par environnement de travail : différents styles de concentration pour différentes équipes

Contrôle du chat par canal : désactivez les discussions de groupe, restez attentif aux demandes directes.

Notifications intelligentes : retardez les notifications lorsque vous êtes actif dans ClickUp.

Reporter, effacer, ne plus suivre des fils de discussion : gardez votre boîte de réception propre et organisée.

Les rappels ClickUp sont parfaits pour les petites tâches rapides comme envoyer un suivi, récupérer un fichier ou faire le point avec un collègue, sans avoir à créer une tâche complète.

Rationalisez votre flux de travail en cochant les rappels ClickUp achevés

📌 Voici ce que vous pouvez faire :

Créez des rappels où que vous soyez (raccourci : R )

Ajoutez des personnes assignées, des dates d'échéance, des notes et des pièces jointes.

Convertissez les rappels en tâches lorsque leur portée s'élargit.

Lorsque les rappels arrivent à échéance, ils apparaissent automatiquement dans votre onglet Boîte de réception principale.

🧠 Fait intéressant : l'expansion de l'IA est clairement illustrée par le fait que seulement 7,2 % des équipes déclarent que leur installation IA est efficace, et c'est précisément là que ClickUp prend tout son sens.

Au lieu de jongler avec une pile de documents éparpillés, les équipes veulent un seul endroit où leur travail et leur IA cohabitent réellement. L'approche unifiée de ClickUp réduit les changements constants de contexte qui sont à l'origine de la plupart de ces efforts inutiles.

Utilisation des fonctionnalités ClickUp sur bureau

Maintenant que vous maîtrisez l'interface, il est temps de mettre ClickUp à l'œuvre.

Cette section vous présente les principales fonctionnalités qui vous aideront à utiliser ClickUp pour vos tâches personnelles sans jamais changer d'onglet. 📝

ClickUp Brain et BrainGPT

ClickUp Brain est l'IA intégrée à ClickUp. Elle peut résumer les tâches et les fils de discussion, vous aider à rédiger et à réécrire du contenu, et répondre à des questions en utilisant le contexte déjà présent dans votre environnement de travail.

Accédez à ClickUp Brain via la barre de commande IA, la barre latérale IA, la barre d'outils, les en-têtes d'emplacement, ainsi que dans les documents, les tâches, la boîte de réception et les commentaires.

📌 Voici comment utiliser ClickUp AI:

Résumez les tâches, les documents, les fils de discussion et les longues notifications.

Générez du nouveau contenu, des mises à jour de projet, des comptes rendus et des résumés des activités de l'équipe.

Traduisez instantanément du contenu, n'importe où dans ClickUp.

Effectuez des recherches sur le Web et dans des applications connectées telles que Google Drive ou GitHub.

Mentionnez les tâches, les documents et les personnes directement dans les invites, les instructions pour obtenir des réponses précises.

Déclenchez l'IA où que vous soyez en tapant @brain pour obtenir des actions rapides ou des résumés intelligents.

Utilisez les commandes slash /IA pour corriger du texte, réécrire du contenu ou trouver de nouvelles idées en fonction de l'emplacement exact de votre curseur.

Identifiez les tâches bloquées et regroupez les éléments de travail dans des tâches avec ClickUp Brain

ClickUp BrainGPT

C'est là que les choses deviennent intéressantes. Si ClickUp Brain est l'intelligence intégrée à l'application, ClickUp BrainGPT est votre assistant de bureau IA à commande vocale, qui fonctionne sur l'ensemble de votre ordinateur.

Posez des questions, générez du contenu ou effectuez des recherches dans votre travail sans interrompre votre flux grâce à ClickUp BrainGPT.

Comme elle offre l'assistance pour plusieurs modèles d'IA, vous pouvez choisir le cerveau qui convient le mieux à la tâche, comme ClickUp Brain pour des réponses contextuelles, ou passer à ChatGPT, Claude ou Gemini lorsque vous souhaitez un style de raisonnement ou de créativité différent.

Productivité axée sur la voix

L'une des fonctionnalités les plus utiles au quotidien ? ClickUp Talk-to-Text, qui vous aide à effectuer le travail jusqu'à 4 fois plus vite.

Les statistiques sur la fatigue liée à la saisie révèlent que 72 % des travailleurs ressentent une gêne liée à la saisie. Mais grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez rédiger des rapports, des comptes rendus, des scripts ou des mises à jour destinées aux parties prenantes sans jamais toucher le clavier. Il vous suffit d'appuyer sur fn et de commencer à parler.

Dictez les mises à jour des tâches et rédigez des messages sans les mains grâce à la fonction ClickUp Talk-to-Text dans BrainGPT

Comme cette super application d'IA contextuelle a une connexion avec votre travail, vous pouvez dire « @Jamie » ou faire référence à une tâche ou à un document, et elle relie automatiquement tout correctement. De plus, BrainGPT écrit couramment dans plus de 50 langues.

Simplifiez vos recherches et la gestion des tâches avec ClickUp BrainGPT

La fonction de recherche a également été considérablement améliorée. Au lieu de fouiller dans les applications une par une, BrainGPT vous offre la recherche universelle sur ClickUp, le Web et vos applications connectées telles que Google Drive ou GitHub.

📌 Voici comment installer ClickUp BrainGPT

Cliquez sur le bouton « Télécharger sur le bureau » pour télécharger ClickUp BrainGPT sur votre bureau.

Rendez-vous sur la page officielle ClickUp BrainGPT et téléchargez BrainGPT pour macOS ou Windows. Installez-la sur votre ordinateur

Pour macOS :

Téléchargez le programme d'installation .dmg.

Ouvrez le fichier téléchargé.

Faites glisser l'application BrainGPT dans votre dossier Applications.

Lancez BrainGPT à partir des applications.

Pour Windows :

Téléchargez le programme d'installation .exe.

Double-cliquez sur le programme d'installation et suivez les invitations à l'écran.

Utilisez vos identifiants du compte ClickUp pour vous connecter.

📮 ClickUp Insight : 24 % des gens rêvent d'un « onglet principal » qui gère tout en même temps. Le raisonnement est simple : notre cerveau n'est pas conçu pour jongler avec des dizaines d'onglets ouverts, et chaque nouvelle fenêtre ajoute un stress subtil et une charge cognitive, même si vous ne le remarquez pas. 🧠 Avec ClickUp BrainGPT, vous pouvez centraliser les informations, effectuer des recherches dans plusieurs modèles d'IA et récupérer instantanément ce dont vous avez besoin. Ce compagnon de bureau IA vous offre un point d'accès unique sans avoir à tout garder ouvert. Moins d'encombrement, moins de stress, plus de contrôle. ✨

Agents IA

Les agents Autopilot et Super Agents vous aident à automatiser votre environnement de travail, afin que les mises à jour ne se perdent pas dans les discussions et que les éléments à mener ne se perdent pas dans les notes de réunion.

Agents Autopilot (assistants basés sur des règles, toujours disponibles)

Les agents Autopilot peuvent intervenir à un emplacement spécifique, tel qu'un espace, un dossier, une liste ou un canal de discussion, en fonction des règles que vous définissez. Par exemple, ils peuvent publier des mises à jour récurrentes, résumer l'activité, répondre à des questions répétitives ou transformer des messages en travail structuré lorsqu'un déclencheur se produit.

Lorsque vous en configurez une, vous définissez généralement :

Déclencheur : une heure programmée, un nouveau message, une tâche créée/mise à jour, etc.

Conditions : règles facultatives déterminant quand l'agent doit agir (mots-clés, priorité, statut, assigné, etc.)

Action(s) : ce qu'elle doit faire (publier un résumé, créer ou mettre à jour une tâche, attribuer un propriétaire, ajouter un commentaire, etc.)

Connaissances : ce à quoi elle peut se référer (les tâches, les documents et les canaux que vous autorisez)

Ajoutez les conditions d'automatisation ClickUp sous le déclencheur Agent

Si vous souhaitez démarrer rapidement, vous pouvez activer des options d'agent prédéfinies (la disponibilité varie selon l'environnement de travail et le forfait), telles que :

Agent de rapports hebdomadaires

Agent de rapports quotidiens

Agent équipe StandUp

Agent de réponses automatiques

Répondez aux requêtes de votre équipe en un clin d'œil avec ClickUp Agents

Super Agents (agents spécialisés, semblables à des rôles, pour une exécution plus approfondie)

Les super agents constituent un niveau avancé permettant de créer des agents spécialisés, « assimilables à des rôles », tels que le triage des demandes, la coordination de projets ou la gestion des escalades.

Ce qui distingue les Super Agents, c'est que vous pouvez leur donner des instructions plus claires et un champ de connaissances défini, afin qu'ils se comportent de manière cohérente et puissent gérer des flux de travail plus complexes et comportant plusieurs étapes. Au lieu d'une « IA qui résume », les Super Agents sont conçus pour être une « IA qui aide à exécuter le processus ».

Exemple : dans un canal de lancement, les utilisateurs publient des mises à jour telles que « la conception est bloquée » ou « nous avons besoin d'une approbation avant vendredi ». Un super agent peut détecter la demande, créer ou mettre à jour la tâche appropriée, attribuer le propriétaire, définir la date d'échéance ou la règle d'escalade, et faire avancer le plan.

Créez des agents IA personnalisés avec des instructions et des personnalités préconfigurées grâce à ClickUp Super Agents.

Comment activer ou gérer les agents

Accédez à l'espace, au dossier, à la liste ou au canal de discussion où l'agent doit travailler. Cliquez sur l'icône Agents (symbole robot/IA). Choisissez une option prédéfinie ou sélectionnez Créer un agent personnalisé. Configurez Déclencheur → Conditions → Actions → Connaissances, puis activez-le.

Découvrez les meilleurs agents IA pour améliorer la productivité de l'équipe commerciale et réaliser l'automatisation de la gestion de la relation client. 👇🏼

Tableaux de bord et rapports

Les tableaux de bord ClickUp regroupent des indicateurs, des mises à jour et des informations à l'aide de cartes (les éléments constitutifs de chaque tableau de bord). Chaque carte extrait des données réelles et en temps réel de votre environnement de travail et les transforme en informations visuelles, traçables et exploitables.

Personnalisez la façon dont vous suivez la progression grâce aux tableaux de bord ClickUp avec cartes

Les cartes sont organisées en catégories afin que vous puissiez trouver rapidement les données que vous souhaitez visualiser :

En fonctionnalité : cartes populaires et nouvelles que vous pouvez ajouter sans trop réfléchir.

Cartes IA : Intégrez ClickUp Brain à vos rapports grâce à des cartes telles que : IA Brain : Exécutez des invites personnalisées pour obtenir des informations ou des résumés IA StandUp : Montrez ce sur quoi vous avez travaillé au cours d'une période donnée IA Team StandUp : Résumés regroupés par membres de l'équipe sélectionnés Intégrez ClickUp Brain à vos rapports grâce à des cartes telles que :Exécutez des invites personnalisées pour obtenir des informations ou des résumésMontrez ce sur quoi vous avez travaillé au cours d'une période donnéeRésumés regroupés par membres de l'équipe sélectionnés

AI Brain : exécutez des invites personnalisées pour obtenir des informations ou des résumés.

StandUp par l'IA : montrez ce sur quoi vous avez travaillé au cours d'une période donnée.

AI Team StandUp : résumés regroupés par membres sélectionnés de l'équipe

AI Brain : exécutez des invites personnalisées pour obtenir des informations ou des résumés.

StandUp par l'IA : montrez ce sur quoi vous avez travaillé au cours d'une période donnée.

AI Team StandUp : résumés regroupés par membres sélectionnés de l'équipe

Obtenez un bilan complet grâce à la carte de résumé ClickUp AI.

Personnalisé (diagrammes) : créez vos propres rapports visuels. Certaines options incluent des diagrammes à barres, circulaires et linéaires.

Carte Sprints : suivi des progrès adapté à la méthode Agile, avec notamment des diagrammes Burndown, des diagrammes Velocity et la charge de travail Sprint.

Suivi du temps : idéal pour la facturation et la gestion des ressources. Affichez les heures regroupées par celui qui a été assigné à la tâche, la tâche ou le projet.

Selon votre forfait, vous pouvez exporter des cartes individuelles au format PDF, PNG, JPEG, SVG ou même CSV. Vous souhaitez partager l'ensemble de la vue ? Exportez l'intégralité de votre tableau de bord au format PDF pour y accéder rapidement hors ligne.

🔍 Le saviez-vous ? L'étude Total Economic Impact™ (TEI) de Forrester a révélé qu'une organisation composite utilisant ClickUp a atteint un retour sur investissement de 384 % et économisé 92 400 heures de productivité au cours de la troisième année grâce à l'automatisation et à l'IA. Cela représente environ 44 années de capacité pour les employés à temps plein (en supposant 2 080 heures de travail par année-employé à temps plein), atteintes au bout de trois ans.

Intégrations

Si le travail de votre équipe est réparti sur une douzaine d'applications différentes, les intégrations ClickUp vous aident à tout regrouper sans les inconvénients liés à la prolifération des SaaS.

ClickUp propose des dizaines d'intégrations prêtes à l'emploi avec des outils tels que Slack, Google Agenda, GitHub, e-mail, HubSpot, Calendly, Office 365 et même Notion, ce qui permet de résoudre les problèmes liés à la dispersion du travail au sein de ClickUp.

Utilisation de l'intégration ClickUp Slack :

Transformez vos messages Slack en tâches ClickUp sans quitter le chat.

Recevez des mises à jour en temps réel sur les tâches dans les canaux de votre choix.

Déclenchez des notifications Slack à l'aide des automatisations (comme les changements de date d'échéance).

Ce que vous pouvez faire avec les différentes intégrations ClickUp Google Workspace :

Joignez, créez et recherchez des fichiers Google Drive dans ClickUp.

Synchronisez les évènements et les tâches de Google Agenda dans les deux sens.

Effectuez des recherches dans votre boîte de réception Gmail sans quitter ClickUp.

Travailler avec l'intégration GitHub de ClickUp:

Connectez vos référentiels à Espaces pour bénéficier d'une visibilité automatique sur les problèmes et les relations publiques.

Liez les validations, les branches et les demandes de tirage aux tâches ClickUp.

Recherchez des fichiers GitHub à l'aide de la recherche connectée.

Conseils pour optimiser votre productivité

L'application de bureau ClickUp vous permet d'accomplir vos tâches plus rapidement. Suivez ces conseils rapides pour rester concentré, passer d'une tâche à l'autre en toute fluidité et garder le cap dans votre travail.

Travaillez sur plusieurs flux de travail

Lorsque vous jonglez entre plusieurs priorités, passer d'un onglet à l'autre peut vous ralentir. L'application de bureau ClickUp résout ce problème en vous permettant d'ouvrir simultanément des documents, des tâches et des tableaux de bord.

Voici comment tirer le meilleur parti de la productivité multi-fenêtres dans ClickUp :

Référence et mise à jour simultanées : gardez un document du projet ouvert tout en mettant à jour les tâches associées dans une autre fenêtre.

Surveillez et exécutez en parallèle : consultez les tableaux de bord mis à jour toutes les 30 minutes et suivez le suivi du temps dans l'ensemble de votre environnement de travail.

Référencez facilement : comparez des documents, examinez plusieurs tâches ou validez des détails entre différentes sources.

Restez organisé à votre façon : assurez-vous que le travail ayant la priorité a une visibilité pour ne rien manquer.

Restez productif en mode hors ligne

Pas de Wi-Fi ? Pas de problème.

Le mode hors ligne de ClickUp vous permet de continuer à travailler même lorsque votre connexion Internet est interrompue, ce qui en fait l'un des outils indispensables pour le télétravail dont vous ne réalisez pas l'utilité avant de l'avoir essayé. Il est disponible dans tous les forfaits et fonctionne sur le Web, l'application de bureau et l'application mobile.

Lorsque ClickUp détecte que vous êtes hors ligne, il vous en informe afin que vous puissiez continuer à travailler sans perdre une miette.

📌 Voici ce que vous pouvez faire hors ligne :

1️⃣ Créer des tâches et des rappels

Continuez à capturer vos idées et à travailler comme si vous étiez en ligne.

Les nouvelles tâches et les rappels se synchronisent automatiquement dès que votre connexion est rétablie.

Attention : vous ne pouvez pas créer de sous-tâches lorsque vous êtes hors ligne, mais vous pouvez convertir des tâches en sous-tâches ultérieurement.

2️⃣ Affichez les tâches et les notes que vous avez récemment ouvertes.

Tout ce qui est stocké localement reste accessible.

Vérifiez les détails, consultez vos notes et restez organisé où que vous soyez.

Utilisez des raccourcis pour aller plus vite

Voici une liste complète des raccourcis clavier essentiels de ClickUp pour naviguer et exécuter efficacement des actions dans l'application de bureau ClickUp :

Remarque : la plupart des raccourcis clavier dans ClickUp utilisent des valeurs par défaut courantes et ne peuvent pas être personnalisés. Cependant, certains raccourcis de l'application de bureau (tels que « Créer une nouvelle tâche » et « Ouvrir le centre de commande ») peuvent être modifiés dans les paramètres de votre application de bureau. Pour voir ou modifier les raccourcis disponibles, consultez vos paramètres personnels ou ceux de votre environnement de travail ClickUp.

Raccourcis globaux

Action Raccourci Mac Raccourci Windows Créer une nouvelle tâche Cmd + E Ctrl + E Créer un rappel R R Barre de commande Open AI (sur tout le bureau) Cmd + J Ctrl + J Ouvrir la barre de commande IA (dans l'application) Cmd + K Ctrl + K Ouvrir le bloc-notes N ou P N ou P Afficher/masquer la barre latérale Cmd + \ Ctrl + \ Faites défiler jusqu'à la position actuelle dans la barre latérale Cmd + I Ctrl + I

Note : Cmd/Ctrl + J ouvre la barre de commande IA depuis n'importe quel endroit de votre ordinateur si l'application de bureau est en cours d'exécution. Cmd/Ctrl + K l'ouvre dans la fenêtre de l'application.

Remarque : Cmd/Ctrl + J ouvre la barre de commande IA depuis n'importe quel endroit de votre ordinateur si l'application de bureau est en cours d'exécution. Cmd/Ctrl + K l'ouvre dans la fenêtre de l'application.

Raccourcis de tâches

Action Raccourci Modifier le statut Maj + S Ajouter un commentaire Maj + M Définir la date Shift + D Attribuer un responsable assigné Maj + A Attribuer une tâche à soi-même M Ajouter aux priorités Option + A (Mac) / Alt + A (Win) Chronomètre Shift +. Étiquette Maj + L Sous-tâche Maj + T Priorité Maj + P Naviguez entre les tâches dans une liste Ctrl + Maj + Flèche gauche/droite

Raccourcis clavier de l'éditeur de texte

Action Raccourci Mac Raccourci Windows Commandes slash / / Mentionner l'utilisateur @ @ Mentionner une tâche @@ @@ Mention Doc @@@ @@@ Modifier le commentaire le plus récent Flèche vers le haut Flèche vers le haut Ajouter un emoji : : Coller du texte/des images Cmd + V Ctrl + V Lien hypertexte (texte en surbrillance) Cmd + K Ctrl + K Dupliquer le texte sélectionné Cmd + D Ctrl + D Aligner le texte à gauche Cmd + Maj + L Ctrl + Maj + L Aligner le texte à droite Cmd + Maj + R Ctrl + Maj + R Aligner le texte au centre Cmd + Maj + E Ctrl + Maj + E Formatage de code en ligne Cmd + Maj + C Ctrl + Maj + C Créer une liste à puces Cmd + Maj + 9 Ctrl + Maj + 9 Créer une checklist Cmd + Maj + 8 Ctrl + Maj + 8 Créer une liste numérotée Cmd + Maj + 7 Ctrl + Maj + 7 Créer un titre Option + Cmd + 1-4 Alt + Ctrl + 1-4

Raccourcis de discussion

Action Raccourci Mac Raccourci Windows Rédigez un message Cmd + G Ctrl + G Rechercher des messages Cmd + F Ctrl + F Aller au premier message non lu Cmd + Maj + J Ctrl + Maj + J

Raccourcis ClickUp Brain

Action Raccourci Mac Raccourci Windows Ouvrez ClickUp Brain Option + K Alt + K Ouvrir la barre de commande IA (application de bureau) Cmd + J Ctrl + J Barre de commande Open AI (navigateur) Cmd + K Ctrl + K Utilisez la commande slash /IA /IA dans n'importe quel champ de texte /IA dans n'importe quel champ de texte

💡 Conseil de pro : activez/désactivez vos raccourcis clavier et explorez toutes les commandes disponibles directement depuis vos paramètres. Cliquez sur votre avatar personnel > Raccourcis clavier, puis parcourez chaque catégorie à gauche pour voir tous les raccourcis que vous pouvez utiliser.

Automatisez les étapes répétitives

Les automatisations ClickUp gèrent les actions répétitives, afin que votre équipe n'ait pas à le faire. Elles réagissent aux mises à jour, appliquent les règles de processus et font avancer le travail automatiquement, ce qui permet de garder les projets organisés et sur la bonne voie sans avoir à effectuer de suivis manuels constants.

Chaque automatisation suit une structure simple et puissante :

Déclencheur : évènement qui lance l'automatisation (par exemple, changement de statut, date d'échéance atteinte).

Conditions : filtres facultatifs (par exemple, priorité « Urgent », étiquette contenant « Révision »)

Actions : ce que le système doit faire automatiquement (par exemple, attribuer un utilisateur, déplacer une tâche, envoyer un e-mail).

Créez des automatisations à plusieurs niveaux qui déclenchent des actions séquentielles avec ClickUp Automations

Une fois activée, la règle s'exécute automatiquement sans aucun code.

Pour passer au niveau supérieur en matière de productivité, vous pouvez utiliser l'IA pour automatiser des tâches avec ClickUp Brain. Cela vous permet de débloquer une toute nouvelle catégorie d'actions, notamment :

IA Assign : choisissez automatiquement la personne la plus apte à accomplir une tâche en fonction de vos critères personnalisés.

Priorisation par IA : définissez la bonne priorité à l'aide de vos critères personnalisés (par exemple, « marquer comme urgent si cela inclut une « escalade client »).

Agent IA : invitez un agent à achever un travail en plusieurs étapes.

Champs IA : créez des champs IA pour générer des résumés, des traductions, des actions à entreprendre et bien plus encore en fonction du contenu des tâches.

Utilisez ClickUp Brain pour affiner rapidement la propriété de l'automatisation

📖 À lire également : Comment l'intelligence en direct rend l'IA plus intelligente grâce au contexte en temps réel

Problèmes courants et dépannage

Voici un guide de dépannage rapide qui vous aidera à diagnostiquer et à résoudre rapidement les problèmes les plus courants.

Problèmes de connexion

Si vous ne parvenez pas à vous connecter (chargement bloqué, échecs répétés ou écran vide), essayez d'abord les solutions de base : vérifiez vos identifiants et assurez-vous que votre connexion réseau est stable.

Parfois, le problème provient de données locales corrompues. Vider le cache de l'application (ou supprimer le dossier ClickUp de vos données système), puis redémarrer l'application permet souvent de résoudre les problèmes de connexion persistants. Assurez-vous également que vous utilisez la dernière version de l'application.

Si vos tâches ou mises à jour n'apparaissent pas sur tous vos appareils, vérifiez d'abord que votre connexion à Internet est stable et que les serveurs de ClickUp fonctionnent correctement (qu'il ne s'agit pas d'une panne mondiale).

Ensuite, assurez-vous que l'application est à jour. Les anciennes versions peuvent présenter des bugs de synchronisation. Si le problème persiste, essayez d'effectuer une actualisation manuelle ou de rouvrir l'application de bureau. Si vous avez apporté des modifications à partir d'un appareil mobile ou d'un navigateur, déconnectez-vous et reconnectez-vous sur d'autres appareils, ce qui déclenche souvent une nouvelle synchronisation.

Les notifications ne s'affichent pas

Souvent, les notifications manquantes sont simplement dues à un problème de paramètres. Commencez par vérifier que les notifications sur le bureau sont activées.

Vérifiez ensuite les permissions de notification de votre système d'exploitation et assurez-vous que ClickUp est autorisé à envoyer des alertes push.

Si cela ne fonctionne toujours pas, déconnectez-vous puis reconnectez-vous, ou redémarrez l'application.

Plantages de l'application

Si ClickUp plante, se bloque ou ne démarre pas, vérifiez que vous utilisez la dernière version via le menu « À propos de ClickUp » ou « Mettre à jour ».

Si la mise à jour ne résout pas le problème, une réinstallation complète peut supprimer les fichiers corrompus. Sur macOS, supprimez le dossier de données utilisateur (~/Library/Application Support/ClickUp), puis redémarrez l'application. Sous Windows, désinstallez, supprimez le dossier %AppData%\Roaming\ClickUp, puis réinstallez.

Vérifiez également l'utilisation des ressources système. Si votre ordinateur manque de mémoire ou de puissance CPU, fermer les autres applications lourdes avant de lancer ClickUp peut améliorer la stabilité.

Optimisez votre efficacité avec l'application de bureau ClickUp

Le télétravail et le travail hybride s'accompagnent de défis uniques : outils dispersés, perte de contexte et changements incessants d'applications.

L'application de bureau ClickUp résout ce problème en réunissant tout ce dont votre équipe a besoin dans un environnement de travail cohérent. Grâce aux mises à jour en temps réel, aux automatisations et à l'accès hors ligne, votre équipe peut collaborer de manière transparente, où qu'elle se trouve.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et transformez vos flux de travail fragmentés en une source unique de productivité.

Foire aux questions

Oui, ClickUp prend en charge un mode hors ligne sur le bureau. Vous pouvez afficher les tâches et les notes récemment ouvertes, et même créer de nouvelles tâches ou de nouveaux rappels lorsque vous êtes hors ligne. Une fois reconnecté, tout se synchronise automatiquement.

En général, oui. La version de bureau est généralement plus réactive et évite les ralentissements et la surcharge de ressources qui accompagnent parfois l'exécution de ClickUp dans un navigateur.

La plupart des fonctionnalités principales, telles que les tâches, les documents, le chat, l'IA et les notifications, fonctionnent dans l'application de bureau. Cependant, certaines choses peuvent se comporter légèrement différemment par rapport à la version web (par exemple, certaines intégrations ou incorporations basées sur un navigateur).

BrainGPT (anciennement Brain MAX) est l'expérience IA complémentaire de ClickUp qui prend en charge la saisie vocale et un accès plus rapide pour vous aider à travailler sur différentes tâches, documents et contextes connectés.

Oui, les agents peuvent agir en fonction des déclencheurs et des instructions que vous configurez dans ClickUp. Les installations avancées peuvent utiliser des super agents pour des flux de travail plus spécialisés.