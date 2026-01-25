Comment utiliser l'IA pour écrire un livre

Écrire un livre demande du temps, de la concentration et beaucoup d'énergie mentale. Certains jours, le flux d'idées est intense. D'autres jours, la page blanche semble insurmontable, les grandes lignes s'effondrent et le suivi des brouillons devient épuisant.

Cette tension entre le désir d'écrire bien et la nécessité de respecter les délais est familière à tous ceux qui tentent de mener à bien un projet de longue haleine.

L'utilisation de l'IA pour écrire un livre a commencé à changer la façon dont les gens abordent ce processus. Elle peut aider à donner une forme aux idées générales, à organiser les chapitres et à rédiger plus rapidement, mais votre voix provient de vos décisions et de vos révisions.

Dans cet article, nous vous présenterons des méthodes pratiques pour utiliser l'IA à chaque étape de l'écriture

Comment l'IA peut vous aider à écrire un livre

Lorsque vous êtes face à une page blanche, que les intrigues s'emmêlent et que les caractères refusent de coopérer, l'écriture d'un livre peut devenir une tâche écrasante. Les outils d'écriture basés sur l'IA fonctionnent comme des collaborateurs pratiques dans ce processus, en prenant en charge les tâches répétitives afin que vous puissiez vous concentrer sur les décisions créatives qui feront de votre livre une œuvre unique.

Ces outils fonctionnent mieux lorsque vous comprenez ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. L'IA excelle dans la génération d'options, l'organisation d'informations et la détection de schémas dans votre manuscrit. Mais elle ne peut remplacer votre voix, votre vision ou la perspective unique que vous apportez à votre histoire.

Voici un aperçu de la manière dont l'IA peut vous aider à écrire un livre. 👇

Brainstorming et génération d'idées

/IA fonctionne comme un partenaire de brainstorming infatigable lorsque vous avez besoin de nouveaux angles d'approche.

Donnez-lui une prémisse, un type de caractère ou un thème, et elle vous proposera des possibilités auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Si vous écrivez un thriller qui se déroule dans une ville côtière, l'IA peut vous suggérer des rebondissements, des histoires personnelles pour vos caractères ou des éléments thématiques qui ajoutent de la profondeur à votre récit.

La véritable valeur réside dans l'utilisation de ces suggestions comme points de départ. Vous pouvez demander 10 scénarios de conflit, en choisir deux qui vous parlent, puis les transformer en quelque chose de complètement différent. Cette approche vous permet de garder le contrôle tout en élargissant votre palette créative.

🚀 Avantage ClickUp : explorez des idées pour votre livre avec les tableaux blancs ClickUp. Ils agissent comme une toile flexible pour cartographier les caractères, les conflits et les thèmes sans imposer de structure fixe. Vous pouvez déplacer des idées, regrouper ce qui va ensemble et voir comment un choix affecte le reste de l'histoire au fur et à mesure qu'elle prend forme. Faites un brainstorming dans les tableaux blancs ClickUp. Planifiez l'intrigue de votre histoire avec les tableaux blancs ClickUp. Par exemple, lorsque vous développez un thriller qui se déroule dans une ville côtière, vous placez les caractères clés, les emplacements et les tensions sur un Tableau blanc. Vous regroupez deux conflits qui partagent une connexion cachée, ajoutez une nouvelle relation entre les caractères et supprimez les idées qui ne renforcent pas le récit. Le Tableau vous aide à façonner une histoire plus riche en travaillant visuellement sur les différentes options.

Esquisser et structurer les chapitres

Transformer des idées éparses en une structure cohérente est un défi pour de nombreux écrivains.

Les outils d'écriture basés sur l'IA peuvent prendre vos notes brutes et vous proposer une structure chapitre par chapitre. Vous décrivez les moments forts de votre histoire, les tournants majeurs et l'évolution des caractères. L'outil organise ces éléments dans un ordre qui suit la logique narrative.

Ce processus révèle les lacunes de votre livre avant que vous n'investissiez des mois dans la rédaction. Vous découvrirez peut-être que le deuxième acte manque de tension ou qu'une intrigue secondaire doit être mise en place plus tôt. Ajuster le plan ne prendra que quelques minutes, mais réécrire des chapitres entiers prendra des semaines.

🧠 Anecdote amusante : Charles Dickens dictait ses histoires à haute voix, parfois de manière théâtrale. Arthur Stone, l'un de ses élèves en sténographie, enregistrait directement une grande partie des discours de Dickens, ce qui signifie que certains travaux de Dickens ont peut-être d'abord existé sous forme de brouillons oraux avant d'être écrits. Ce qui est fascinant, c'est que les chercheurs ne savent toujours pas exactement qui a écrit quoi, quelle part a été improvisée, ni ce qui a été lu par rapport à ce qui a été dit spontanément.

Rédiger du contenu et surmonter le blocage créatif

Le syndrome de la page blanche découle souvent du perfectionnisme ou de l'incertitude. L'intelligence artificielle élimine la pression de devoir réussir du premier coup.

Lorsque vous ne trouvez pas les mots pour décrire une scène, demandez-lui de générer trois versions. Aucune ne sera parfaite, mais l'une d'entre elles pourrait contenir la phrase ou l'approche qui vous permettra de débloquer vos propres idées.

Certains écrivains utilisent des logiciels d'écriture de livres basés sur l'IA pour rédiger les sections qu'ils trouvent fastidieuses :

Scènes de transition qui font passer les caractères d'un emplacement à un autre

Descriptions techniques nécessitant des recherches approfondies

Variations de dialogue pour tester différents caractères

Vous réécrivez ensuite ces brouillons dans votre style, en les utilisant comme matière première au lieu de partir de zéro.

🔍 Le saviez-vous ? Léonard de Vinci a laissé derrière lui plus de 7 000 pages de carnets, dont beaucoup sont inachevés et traitent de thèmes variés. Les chercheurs débattent encore aujourd'hui de l'ordre « correct » de ses idées.

Modification en cours et perfectionnement de votre manuscrit

Les outils de relecture basés sur l'IA recherchent des schémas que l'œil humain ne voit pas. Ils signalent les mots trop utilisés, identifient les problèmes de rythme et soulignent les incohérences dans le comportement des caractères ou l'échéancier. Ils peuvent remarquer que vous utilisez la même structure de phrase à plusieurs reprises ou que la couleur des yeux de votre protagoniste change au milieu du livre.

Ils sont destinés à compléter le travail des éditeurs humains. L'IA peut vous dire qu'un paragraphe semble maladroit, mais un éditeur compétent vous expliquera pourquoi et comment le corriger. C'est pourquoi vous devez utiliser les Outils d'IA uniquement pour la première lecture, afin de repérer les problèmes évidents avant d'investir dans des services de modification en cours professionnels.

Comment utiliser l'IA pour écrire un livre (guide étape par étape)

Ce guide étape par étape explique comment l'IA s'intègre à chaque étape de la création d'un livre.

ClickUp prend en charge ce flux en tant que premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde. Vos plans, brouillons de chapitres, notes de recherche et tâches de révision cohabitent avec le travail lui-même, et non dans des outils déconnectés qui vous obligent à changer de contexte. Au fur et à mesure que le livre évolue, votre structure et votre processus d'écriture évoluent avec lui, évitant ainsi la prolifération des tâches.

C'est parti ! 🎯

Étape n° 1 : définissez le concept de votre livre et élaborez un plan détaillé

Un plan solide est la base de la rédaction d'un livre à l'aide de l'IA : il fournit à votre assistant de rédaction IA pour auteurs une structure suffisante pour générer des chapitres cohérents.

Commencez par cristalliser exactement ce que votre livre va accomplir. Écrivez une phrase qui résume la promesse centrale de votre livre : « Ce livre enseigne aux freelancers comment décrocher des clients professionnels grâce à des e-mails de prospection à froid » ou « Une enseignante d'une petite ville découvre un talent caché qui transforme sa communauté ».

Identifiez le parcours de votre lecteur :

Par où commencer ? (Intimidé par les techniques de découpe, perplexe face aux systèmes de productivité)

Où cela s'arrêtera-t-il ? (Couper des légumes en dés avec assurance, gérer un flux de travail efficace)

Que doivent-ils apprendre pour combler ce fossé ?

Répartissez votre livre en 8 à 12 chapitres, chacun comprenant 3 à 5 sections clés. Utilisez ensuite l'IA pour tester votre logique : « Quelles étapes cruciales ai-je oubliées entre le chapitre 2 et le chapitre 3 ? »

Créez le plan de votre livre à l'aide de pages imbriquées dans ClickUp Docs pour faciliter la navigation.

ClickUp Docs devient votre atelier de planification. Créez un document intitulé « [Titre de votre livre] – Plan général » et utilisez des pages imbriquées pour les chapitres et les sections. Vous pouvez ensuite réorganiser les chapitres en faisant glisser les pages et ajouter des notes de recherche directement sous les sections concernées.

Pour un livre sur le télétravail, créez des pages de haut niveau pour « Construire une culture de télétravail », « Systèmes de communication » et « Gestion des performances », avec des pages de chapitres imbriquées qui décrivent les sujets spécifiques à traiter.

Apprenez à organiser vos notes d'écriture :

Étape n° 2 : divisez votre plan en tâches

Comptez vos sections : 10 chapitres avec quatre sections chacun = 40 tâches d'écriture. Chronométrez-vous pendant que vous écrivez 500 mots afin de calculer votre vitesse. Ajoutez ensuite les noms des tâches spécifiques :

Pas « Chapitre 3 », mais « Brouillon : comment structurer des e-mails à froid pour les clients B2B ».

Pas « Développement des caractères », mais « Écrire : scène du passé de Sarah au centre communautaire ».

Convertissez votre plan en tâches d'écriture détaillées dans ClickUp avec des délais clairs

Transformez votre plan en un flux de travail à l'aide de tâches ClickUp. Créez une liste pour chaque chapitre, puis ajoutez des tâches pour chaque section avec des dates d'échéance réalistes en fonction de votre vitesse d'écriture. N'oubliez pas de prévoir un délai supplémentaire.

Ajoutez des champs personnalisés pour suivre votre progression :

Cible en nombre de mots (vous aide à évaluer la longueur de chaque section)

Cycle de révision (compte le nombre de révisions terminées)

Notes de l'éditeur (conserve les commentaires liés au travail)

Incluez des descriptions de tâches avec les points clés à couvrir, le nombre de mots et les sources de recherche. Ainsi, lorsque vous vous mettrez à écrire, vous saurez exactement ce que vous devez accomplir pendant cette session.

Pour un mémoire d'entreprise, créez des listes telles que « La phase d'idéation » et « Les défis de la première année », avec des tâches telles que « Écrire : le pitch raté auprès des investisseurs lors de la conférence sur les start-ups », en incluant des notes sur les détails spécifiques et les émotions à transmettre.

🧠 Anecdote : Le terme « syndrome de la page blanche » a été popularisé dans les années 1940, mais les auteurs romains de l'Antiquité se plaignaient déjà de la « stérilité de la pensée ». Sénèque a écrit sur les jours où « l'esprit refuse d'obéir ».

Étape n° 3 : mettre en place un suivi visuel de la progression

La plupart des écrivains abandonnent leur livre à mi-chemin, lorsqu'ils ont l'impression de ne pas avancer. Créez un espace cohérent en répondant aux questions suivantes : Combien de sections ai-je achevées ? Suis-je dans les temps ? Combien de temps passe-je réellement à écrire ?

Choisissez des indicateurs qui correspondent à votre style de motivation :

Pourcentages d'achèvement si vous répondez aux barres de progression

Séries d'écriture si la régularité quotidienne vous motive

Nombre de mots hebdomadaire si le rendement est primordial

Rassemblez les indicateurs de progression de votre livre dans une vue unique à l'aide des tableaux de bord ClickUp et des cartes ciblées.

Suivez votre progression en matière d'écriture grâce aux indicateurs visuels des tableaux de bord ClickUp.

Par exemple, vous pouvez :

Ajoutez une carte « Tâches par statut » pour voir quelles sections de votre livre sont dans les statuts « Non commencé », « Première ébauche », « Édité » et « Final » afin de révéler la santé du pipeline.

Ajoutez une carte Charge de travail qui affiche uniquement les tâches à accomplir cette semaine.

Créez un diagramme personnalisé qui suit le nombre cumulé de mots au fil du temps, avec votre rythme de cible comme ligne de référence.

Utilisez une carte de calcul pour afficher le pourcentage d'achèvement (tâches achevées divisées par le nombre total de tâches). Voir ce pourcentage passer de 15 % à 68 % vous apporte la preuve tangible que vous êtes en train de construire quelque chose de concret.

Un auteur de fiction peut également ajouter des cartes indiquant les chapitres achevés, un diagramme burndown pour les tâches restantes et un rapport chronologique détaillant le temps passé à la construction de l'univers par rapport à la rédaction des scènes proprement dites.

Étape n° 4 : générez le premier jet

Ouvrez votre première tâche d'écriture, passez en revue les points clés, puis travaillez à la création d'instructions détaillées pour l'IA. De mauvaises consignes d'écriture pour l'IA produisent un contenu générique, ce qui ne fait qu'augmenter le travail de modification en cours.

Incluez les éléments suivants :

Sujet exact et nombre de mots

Cible et ton souhaité

Points clés à aborder

Objectif dans la structure de votre livre

Comparez ces invitations pour un chapitre sur le marketing par e-mail :

❌ Faible : Écrire sur les objets des e-mails

✅ Fort : Rédigez 600 mots expliquant comment rédiger des objets d'e-mails qui augmentent les taux d'ouverture pour les entreprises B2B SaaS. La cible est constituée de responsables du marketing de contenu dans des entreprises comptant entre 50 et 200 employés. Traitez le sujet en utilisant un nombre limité de chiffres et d'informations spécifiques, en suscitant la curiosité et en personnalisant le contenu à l'aide des données du destinataire. Incluez un exemple inefficace et un exemple efficace pour chaque technique. Adoptez un ton professionnel mais conversationnel.

ClickUp Brain élimine les frictions liées au changement d'application grâce à l'IA contextuelle.

Ouvrez votre document Doc dans ClickUp, positionnez votre curseur à l'endroit où vous avez besoin de contenu détaillé, cliquez sur l'icône Brain et saisissez votre invitation.

Générez du contenu pour la première ébauche de votre livre à l'aide de ClickUp Brain

Pour un chapitre sur les techniques de découpe dans un livre de cuisine, essayez cette invitation : « Écrivez 400 mots pour enseigner aux cuisiniers amateurs comment tenir correctement un couteau de chef et effectuer une découpe de base. Expliquez la prise en pince, la position de la main qui guide et le mouvement de balancement. Abordez l'erreur courante qui consiste à tenir le couteau comme un marteau. Utilisez un langage encourageant pour les lecteurs intimidés. »

Il vous suffit de relire le résultat, d'ajouter votre anecdote personnelle sur l'apprentissage de la bonne technique, d'ajuster le ton, puis de passer à la section suivante.

🔍 Le saviez-vous ? Les surréalistes utilisaient une technique appelée « écriture automatique », qui consistait à écrire sans interruption, sans planification ni modification en cours, afin de contourner les blocages créatifs. Certains utilisaient même des générateurs de mots aléatoires ou des textes découpés. Les invites IA font aujourd'hui la même chose.

Étape n° 5 : effectuez l'automatisation des tâches répétitives dans le flux de travail

Supposons que vous marquiez une section de chapitre comme achevée, puis que vous créiez manuellement une tâche de modification en cours, que vous déplaciez l'original vers « En attente de révision » et que vous définissiez un rappel de révision. Vous répétez ces étapes 40 fois pendant la rédaction de votre livre.

L'IA vous aide à ne plus faire le travail que le logiciel peut prendre en charge. Identifiez les schémas de flux de travail :

Vous créez toujours des tâches de modification en cours après avoir terminé vos brouillons ?

Il faut vérifier les sections avant qu'elles soient considérées comme définitives.

Confiez-vous systématiquement les évaluations à la même personne ?

Créez des flux de travail pour éliminer la gestion manuelle des tâches grâce aux automatisations ClickUp

Exécutez des actions de flux de travail basées sur des déclencheurs définis à l'aide des automatisations ClickUp. Au lieu de déplacer manuellement les chapitres, de rechercher les modifications en cours ou de suivre les commentaires dans les brouillons, les automatisations réagissent aux changements que vous apportez pendant l'écriture.

Voici quelques exemples d'automatisation des flux de travail:

Lorsque le statut > Brouillon achevé, attribuez-le à l'éditeur.

Lorsque l'éditeur ajoute un commentaire, Statut > Modification en cours

Lorsque le statut > Modifications terminées, réattribuez-le à l'auteur.

Lorsque le statut passe à « Révision bêta », ajoutez les lecteurs bêta comme abonnés.

Lorsque le champ personnalisé « Révisions nécessaires » > Oui, Priorité > Élevée

Lorsque la date d'échéance change, mettez à jour la date d'échéance du chapitre parent.

Lorsque toutes les tâches d'une section sont terminées, informez l'éditeur.

Regardez cette vidéo pour réaliser l'automatisation de vos flux de travail plus rapidement :

Étape n° 6 : révisez votre manuscrit en plusieurs étapes structurées

Maintenant que votre premier jet est achevé, n'oubliez pas qu'il est destiné à être réécrit. Évitez de modifier tout en même temps et traitez les différents points qui vous préoccupent séparément :

La révision structurelle examine la vue d'ensemble. Lisez l'intégralité de votre manuscrit sans y apporter de modifications détaillées et vérifiez si les chapitres apparaissent dans un ordre optimal, si les arguments sont construits de manière logique et si les éléments de l'intrigue s'enchaînent de manière appropriée. Prenez des notes sur les sections à supprimer, à combiner ou à réorganiser.

La révision du contenu examine chaque section individuellement. Chacune d'entre elles contient-elle suffisamment de détails et d'exemples ? Les explications sont-elles claires ? Vos affirmations sont-elles étayées par des preuves ? Soyez impitoyable dans vos coupes. Cette digression fascinante ne sert probablement pas l'objectif principal de votre livre.

La révision ligne par ligne se concentre sur les phrases et le choix des mots. Remplacez les verbes faibles par des alternatives plus fortes et supprimez les adverbes qui viennent appuyer les verbes faibles. Éliminez les phrases redondantes, variez la longueur des phrases et supprimez les expressions ambiguës telles que « en quelque sorte » et « en quelque manière ».

Lisez votre manuscrit à haute voix. Vous pourriez buter sur des formulations maladroites que vos yeux ont ignorées.

Utilisez les fonctionnalités de ClickUp Brain de manière stratégique. Collez une section et demandez : « Quelles sont les trois phrases les plus faibles de ce passage et pourquoi ? » Pour une section sur les stratégies de référencement, demandez : « Vérifiez si cette explication est compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas familier avec l'optimisation pour les moteurs de recherche. Identifiez les termes techniques que je n'ai pas définis. »

Demandez à ClickUp Brain de repérer les problèmes dans votre manuscrit

Mettez à jour le statut des tâches à mesure que vous achevez chaque phase de modification en cours et veillez à l'exactitude des indicateurs du tableau de bord.

🧠 Anecdote amusante : de nombreux romans classiques ont été publiés sous forme de feuilletons hebdomadaires ou mensuels. Des auteurs comme Alexandre Dumas ont eu recours à des assistants et à des techniques de rédaction rapide pour suivre le rythme.

Étape n° 7 : recueillez des commentaires structurés et gérez les révisions

Vous avez maintenant révisé votre livre à plusieurs reprises, mais vous avez perdu toute objectivité. Sélectionnez 3 à 5 bêta-lecteurs représentant votre public cible, mais n'oubliez pas de ne pas choisir vos plus grands fans ni vos critiques les plus sévères.

Posez des questions spécifiques aux lecteurs :

À quel moment vous êtes-vous senti confus ?

Quelles sections vous ont semblé trop longues ou ennuyeuses ?

Quels exemples ont eu le plus d'impact ?

Quelles questions sont restées sans réponse après avoir terminé ?

Si vous ne pouviez garder que trois chapitres, lesquels choisiriez-vous ?

Fixez un délai de deux semaines pour les commentaires. À mesure que les commentaires arrivent, créez une tâche pour chaque suggestion de révision substantielle. Donnez un nom précis à chaque tâche : « Réviser le début du chapitre 2 en raison d'une confusion dans l'échéancier » ou « Ajouter d'autres exemples à la section sur la productivité du chapitre 5 ».

Bien sûr, toutes les suggestions ne méritent pas d'être mises en œuvre. Lorsqu'un lecteur souhaite plus de détails et qu'un autre préfère la concision, vous devez faire preuve de discernement. Mais lorsque trois lecteurs signalent indépendamment la même section comme étant confuse, celle-ci nécessite du travail.

Appliquez des étiquettes aux tâches de révision par type : « Ajout de contenu », « Clarification nécessaire », « Modification structurelle », « Ajustement stylistique ». Cela vous aidera à regrouper les révisions similaires.

Mieux comprendre les commentaires grâce à l'assistance de ClickUp Brain

De plus, ClickUp Brain peut vous aider à résoudre les commentaires contradictoires. Si les lecteurs ne s'accordent pas sur la nécessité d'étoffer ou de raccourcir un chapitre, collez le chapitre et invitez : « Ce commentaire suggère que le chapitre est à la fois trop détaillé et pas assez détaillé. Identifiez les passages verbeux sans valeur et les concepts qui nécessitent plus d'explications. »

Suivez les commentaires que vous avez pris en compte et ceux que vous avez délibérément ignorés à l'aide d'un champ personnalisé avec des options telles que « Mis en œuvre » ou « Rejeté ».

🔍 Le saviez-vous ? Mark Twain préférait le bruit et l'activité lorsqu'il écrivait. Il pensait que les discussions et le chaos quotidien contribuaient à garder ses idées vivantes, et il travaillait souvent dans des espaces communs plutôt que dans des pièces isolées.

Voici notre sélection des meilleurs outils d'écriture de livres basés sur l'IA et des meilleurs assistants d'écriture basés sur l'IA pour rédiger, effectuer des modifications en cours et gérer votre manuscrit. ✍🏼

1. ClickUp (idéal pour l'IA contextuelle avec gestion intégrée de projets de livres)

Générez des brouillons de chapitres adaptés au contexte à l'aide de ClickUp BrainGPT

Tout d'abord, nous avons ClickUp ! Il s'agit d'une application de productivité pour les écrivains qui vous permet de regrouper vos chapitres, vos notes, vos recherches et vos échéances afin de garder le contrôle sur chaque aspect de votre projet de livre.

Maintenez la cohérence narrative entre les chapitres

Écrire un livre exige une continuité sur des dizaines de pages. ClickUp BrainGPT extrait le contexte de votre environnement de travail, comme vos plans, vos notes et vos brouillons, avant d'écrire pour vous. Cela signifie qu'il sait déjà de quoi parle votre livre, au lieu de repartir de zéro à chaque fois.

Supposons que vous écriviez un livre non romanesque sur l'épuisement créatif. Le chapitre 2 définit l'épuisement à partir d'entretiens et de recherches, et le chapitre 6 se concentre sur la guérison.

Ainsi, lorsque vous demandez à BrainGPT de rédiger une section du chapitre 6, il se réfère aux définitions, à la terminologie et au ton originaux présentés précédemment. Il évite de réexpliquer les concepts, reprend les formulations utilisées dans le chapitre 2 et s'appuie sur celles-ci.

De plus, BrainGPT (tout comme ClickUp Brain) est indépendant du LLM, ce qui vous donne accès à plusieurs modèles d'IA tels que ChatGPT, Claude et Gemini. Cela vous aide à éviter la prolifération de l'IA et à travailler plus rapidement.

Conservez le contexte global du livre en utilisant ClickUp BrainGPT pour rédiger et réviser les chapitres

Cela vous aidera également lors des révisions. Imaginons que vous modifiiez une idée centrale du chapitre 1.

Vous pouvez demander à BrainGPT d'analyser les chapitres suivants et de suggérer des modifications là où cette idée apparaît, afin de maintenir la cohérence du manuscrit sans avoir à effectuer de vérifications manuelles. BrainGPT considère le livre comme un ensemble unique et évolutif.

Capturez vos idées brutes sans perdre votre élan

La saisie au clavier peut ralentir votre élan, en particulier lors des premières étapes de rédaction. La fonction ClickUp Talk-to-Text de BrainGPT transforme vos pensées exprimées à voix haute en texte clair et modifiable dans votre environnement de travail, puis le peaufine en fonction du contexte du projet.

Transformez vos idées orales en contenu structuré à l'aide de la fonction « ClickUp Talk to Text » de BrainGPT.

Imaginons que vous réfléchissiez à une transition entre deux scènes en faisant les cent pas dans votre chambre. Vous dictez votre idée, Talk to Text la convertit en texte et BrainGPT harmonise le flux des phrases pour qu'elles s'intègrent parfaitement au chapitre.

L'idée trouve sa place avant que l'énergie ne s'estompe. Cela fonctionne bien pour les scènes riches en dialogues, les essais personnels ou les sections réflexives où le langage parlé se rapproche souvent de la voix finale.

Déchargez-vous de la gestion de projet répétitive pour vos projets de livres

Écrire un livre implique des suivis, des rappels et des changements de statut qui prennent beaucoup de temps. Les super agents ClickUp gèrent ce travail en arrière-plan en fonction des règles que vous définissez.

Ajoutez des déclencheurs spécifiques pour créer des super agents ClickUp personnalisés qui gèrent votre flux de travail en arrière-plan

Supposons que vous terminiez un chapitre et que vous le marquiez comme « brouillon achevé ». Un agent peut automatiquement créer une tâche de modification en cours, lier des notes de recherche, mettre à jour votre échéancier d'écriture et faire apparaître le chapitre lors de la planification hebdomadaire. La progression se poursuit sans suivi manuel.

Voici quelques agents personnalisés que vous pouvez créer dans ClickUp :

Agent de flux de travail de chapitre : suivez les changements de statut d'un chapitre et déclenchez la création de tâches de modification en cours, de relecture ou de disposition.

Agent de suivi hebdomadaire : rédigez chaque semaine un bref résumé de votre progression, dans lequel vous établissez une liste des chapitres terminés, des cibles à venir et des éléments en retard.

Agent de surveillance terminologique : détectez les noms ou termes clés récurrents dans les documents ClickUp et signalez les variations afin de garantir la cohérence du récit.

Découvrez ici les meilleurs agents IA pour la création de contenu :

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limitations de ClickUp

L'utilisation de l'IA est limitée dans le cadre du forfait Free.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Depuis que nous sommes passés à ClickUp, tout est regroupé au même endroit : tâches, échéanciers, documents, tableaux de bord, commentaires, et même les notes de réunion. L'outil est incroyablement personnalisable, mais suffisamment intuitif pour que tout le monde puisse l'adopter rapidement. Des fonctionnalités telles que les automatisations, l'assistant de rédaction IA et le Calendrier repensé permettent de gagner un temps considérable. Et le meilleur dans tout ça ? L'outil s'adapte à nos besoins, que nous lancions une nouvelle campagne ou gérions des opérations à long terme.

Depuis que nous sommes passés à ClickUp, tout est regroupé au même endroit : tâches, échéanciers, documents, tableaux de bord, commentaires, et même les notes de réunion. L'outil est incroyablement personnalisable, mais suffisamment intuitif pour que tout le monde puisse l'adopter rapidement. Des fonctionnalités telles que les automatisations, l'assistant de rédaction IA et le Calendrier repensé permettent de gagner un temps considérable. Et le meilleur dans tout ça ? L'outil s'adapte à nos besoins, que nous lancions une nouvelle campagne ou gérions des opérations à long terme.

🧠 Anecdote amusante : Fiodor Dostoïevski écrivait souvent ses romans dans des délais très courts, parfois en dictant à toute vitesse à des sténographes afin de respecter les dates limites de publication. Certaines parties du Joueur ont été achevées en seulement 26 jours.

2. Sudowrite (idéal pour les auteurs de fiction)

via Sudowrite

Sudowrite fonctionne selon son propre modèle Muse, spécialement conçu pour la fiction plutôt que pour le fatras habituel que l'on trouve sur Internet. Cela est important, car l'IA comprend la logique narrative, comme la structure des scènes et la motivation des caractères.

Sa Story Bible vous permet d'y ajouter les particularités de vos caractères, les règles de construction de votre univers, les systèmes magiques et tout ce qui est important pour votre histoire. Sudowrite puise ensuite dans cette base de données à chaque génération.

De plus, Describe ajoute des détails sensoriels faisant appel aux cinq sens à des passages plats, et Twist suggère des rebondissements que vous n'aviez pas envisagés. Tout fonctionne par morceaux plutôt que par chapitres entiers, ce qui correspond à la façon dont la plupart des auteurs de fiction rédigent leurs brouillons.

Les meilleures fonctionnalités de Sudowrite

Générez des suites de scènes grâce à la fonction Auto Write lorsque vous êtes bloqué sur la suite, ou utilisez Guided Write pour rédiger des moments spécifiques que vous avez imaginés mais que vous n'avez pas encore écrits.

Produisez des scènes de 500 à 1 000 mots qui respectent vos spécifications et maintiennent la cohérence narrative avec First Draft .

Accédez à Brainstorm pour générer des listes de noms de caractères, de pouvoirs magiques, d'éléments de construction du monde, de rebondissements ou d'extraits de dialogues.

Appliquez des préréglages de réécriture tels que « Montrer plutôt que raconter » ou « Ajouter un conflit intérieur » aux passages sélectionnés.

Créez des plugins personnalisés à partir de la bibliothèque communautaire qui en compte plus de 1 000 ou développez vos propres outils pour des tâches spécifiques telles que la suppression des clichés et l'ajustement du point de vue.

Limites de Sudowrite

Il est difficile de maintenir la cohérence du ton dans les manuscrits de plus de 50 000 mots, ce qui vous oblige à ajuster manuellement le ton et le style pour qu'ils restent cohérents.

Des erreurs de positionnement des caractères se glissent régulièrement dans le texte, plaçant les caractères à des emplacements incorrects ou les faisant réagir à des évènements dont ils ne devraient pas encore avoir connaissance.

Tarifs Sudowrite

Essai gratuit

Loisirs et étudiants : 19 $/mois

Professionnel : 29 $/mois

Max : 59 $/mois

Évaluations et avis sur Sudowrite

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sudowrite ?

Un utilisateur de Reddit déclare:

Personnellement, j'adore Sudowrite, même si les systèmes de crédits ne sont pas mes favoris. En ce qui concerne les rebondissements de votre intrigue, Story Bible dispose d'une fonction qui vous permet de masquer vos différentes cartes à l'IA. En théorie, vous pouvez noter vos rebondissements sur une carte, puis la masquer à l'IA jusqu'à ce que vous soyez prêt à les révéler.

Personnellement, j'adore Sudowrite, même si je ne suis pas fan des systèmes de crédits. En ce qui concerne les rebondissements de votre intrigue, Story Bible dispose d'une fonction qui vous permet de masquer vos différentes cartes à l'IA. En théorie, vous pouvez noter vos rebondissements sur une carte, puis la masquer à l'IA jusqu'à ce que vous soyez prêt à les révéler.

📖 À lire également : Les meilleurs outils alternatifs à Sudowrite pour les écrivains

3. Novelcrafter (idéal pour le contrôle technique)

via Novelcrafter

Avec Novelcrafter, vous importez vos propres clés API depuis OpenAI, Anthropic ou Google pour les intégrer à l'infrastructure de la plateforme. Le Codex sert de wiki interactif pour stocker les fiches de caractères, les documents de création d'univers et les fils narratifs.

Lorsque vous générez du texte, la plateforme extrait automatiquement les entrées Codex pertinentes et les transmet comme contexte au modèle d'IA auquel vous êtes connecté.

Vous pouvez également cloner n'importe quelle invite système utilisée par l'outil, la modifier ou en créer de nouvelles à partir de zéro. Ce niveau de personnalisation séduit les écrivains qui savent exactement comment ils veulent que l'IA se comporte, mais il nécessite des compétences techniques que la plupart des auteurs ne possèdent pas.

Les meilleures fonctionnalités de Novelcrafter

Stockez des fiches de caractères interconnectées, des détails sur les emplacements et des informations sur l'univers dans des entrées Codex, puis ajoutez-leur des étiquettes afin que Novelcrafter insère automatiquement le contexte pertinent lors de la génération de prose dans Chat .

Clonez n'importe laquelle de ses invitations système et modifiez les paramètres, ou créez des invitations entièrement nouvelles à partir de zéro à l'aide de composants modulaires que vous définissez.

Cartographiez la structure de votre histoire dans les vues Grille, Matrice ou Plan afin de repérer les problèmes de rythme, de suivre la progression des intrigues secondaires ou de visualiser les apparitions des caractères dans les différentes scènes.

Limites de Novelcrafter

La gestion des clés API ajoute à la complexité, car vous devez jongler chaque mois entre les coûts d'abonnement et les crédits OpenAI ou Anthropic.

La conception de l'interface noie les fonctionnalités utiles sous plusieurs clics.

Tarifs Novelcrafter

Essai gratuit de 21 jours

Scribe : 4 $/mois par utilisateur

Amateur : 8 $/mois par utilisateur

Artisan : 14 $/mois par utilisateur

Spécialiste : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Novelcrafter

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Novelcrafter ?

Comme partagé sur Reddit:

J'utilise NovelCrafter+OpenRouter et je l'apprécie beaucoup. L'interface est très confortable et intuitive, et la structure de l'écriture et du codex fonctionne très bien pour l'interaction avec l'IA. J'ADORE également la capacité de manipuler et de créer des générateurs d'invites pour créer mes propres instructions et commandes. C'est un outil extrêmement puissant...

J'utilise NovelCrafter+OpenRouter et je l'apprécie beaucoup. L'interface est très confortable et intuitive, et la structure de l'écriture et du codex fonctionne très bien pour l'interaction avec l'IA. J'ADORE également la capacité de manipuler et de créer des générateurs d'invites pour créer mes propres instructions et commandes. C'est un outil extrêmement puissant...

🔍 Le saviez-vous ? Vladimir Nabokov a écrit Lolita sur des cartes, réorganisant sans cesse les scènes avant de finaliser le roman. Il affirmait que la structure était plus importante que la séquence.

4. Squibler (idéal pour démarrer rapidement)

via Squibler

Squibler privilégie la rapidité à la sophistication. Vous pouvez travailler de manière plus méthodique en créant des éléments (caractères, paramètres, objets) auxquels le Smart Writer se réfère pour générer des scènes.

L'outil d'écriture se trouve dans la barre latérale et vous propose de compléter automatiquement des phrases, de réécrire des paragraphes ou de rédiger des chapitres entiers à partir de votre plan. La vue Corkboard vous permet de réorganiser visuellement les scènes, ce qui est utile lorsque vous vous rendez compte que le chapitre trois devrait venir après le chapitre sept.

Les meilleures fonctionnalités de Squibler

Demandez la génération de l'intégralité du manuscrit à partir d'une prémisse de base dans Generate Scene , ou travaillez chapitre par chapitre avec Smart Writer .

Fixez-vous des objectifs en termes de nombre de mots par chapitre ou par jour, puis suivez votre progression grâce à un tableau de bord spécialisé.

Transformez le texte surligné en images générées par l'IA grâce à Visualize, créant ainsi des références visuelles rapides pour les paramètres complexes ou l'apparence des caractères.

Limites de Squibler

La prose générée est plate et répétitive, s'appuyant sur des formulations génériques qui nécessitent une modification en cours importante.

Les performances de l'application sont moins bonnes dans les projets plus longs, où la navigation entre les chapitres est ralentie.

Tarifs Squibler

Free

Pro : 29 $/mois

Évaluations et avis sur Squibler

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote amusante : Ernest Hemingway entretenait sa créativité en s'arrêtant au milieu d'une phrase dès qu'il avait atteint son objectif quotidien de 500 mots, afin de savoir exactement où reprendre le lendemain. Agatha Christie, quant à elle, considérait l'écriture de romans policiers comme un casse-tête logique, plaçant soigneusement des indices et des fausses pistes afin que la solution soit toujours équitable pour le lecteur. Dans Les meurtres ABC, elle a même utilisé l'alphabet comme contrainte structurelle pour que l'intrigue reste cohérente et résoluble.

5. Shortly IA (idéal pour les interfaces minimalistes)

Shortly IA vous propose une page blanche et quatre commandes. C'est tout. Pas de modèles qui encombrent votre vue ni de menus compliqués qui cachent des fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais. Tapez un paragraphe ou une invite, des instructions, et IA poursuivra votre pensée par blocs d'environ 100 mots.

Les quatre commandes slash : /instruct, /rewrite, /shorten et /expand permettent de modifier le texte des passages sélectionnés. Cette approche simplifiée élimine les frictions lorsque vous essayez de maintenir votre élan pendant les sessions de rédaction. /IA est idéal pour les écrivains qui trouvent la plupart des logiciels d'écriture trop complexes et qui veulent simplement un outil qui ne les gêne pas.

Les meilleures fonctionnalités de Shortly IA

Appliquez /rewrite au texte sélectionné pour obtenir des formulations alternatives, ce qui est utile lorsqu'une phrase semble maladroite, mais que vous ne savez pas comment la corriger.

Condensez les explications verbeuses à l'aide de /shorten , qui supprime les mots inutiles tout en conservant le sens essentiel des passages jusqu'à 200 caractères.

Développez les points insuffisamment développés à l'aide de la fonction /expand sur des sélections de texte pouvant contenir jusqu'à 120 caractères, transformant ainsi de brèves mentions en descriptions plus complètes.

Limites de l'IA

La longueur maximale de génération est d'environ 100 mots par sortie, même lorsque vous avez besoin de passages continus plus longs.

Des problèmes d'exactitude factuelle apparaissent régulièrement, car l'IA invente parfois des dates ou des détails.

Prix de Shortly IA

Tarification personnalisée

Bientôt : évaluations et avis sur l'IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Considérations juridiques et éthiques relatives aux livres écrits par l'IA

Le cadre juridique entourant les contenus générés par l'IA reste incertain.

Dans la plupart des juridictions, le droit d'auteur protège la paternité humaine, ce qui complique les choses lorsque l'IA contribue de manière substantielle à votre manuscrit. Les tribunaux n'ont pas encore établi de précédents clairs, mais les premières décisions suggèrent que les textes générés uniquement par l'IA pourraient ne pas bénéficier de la protection du droit d'auteur.

Cela est important pour plusieurs raisons pratiques :

Quelqu'un plagie votre travail et vous ne pouvez pas faire valoir vos droits d'auteur.

Les éditeurs refusent les contrats parce qu'ils ne peuvent pas garantir les droits subsidiaires.

Les accords de licence échouent lorsque des questions de propriété se posent

De nouveaux défis juridiques apparaissent à mesure que la réglementation évolue

Les éditeurs demandent de plus en plus souvent aux auteurs de divulguer leur utilisation de l'IA lors des négociations contractuelles, car la transparence vous protège contre d'éventuels litiges ultérieurs. Certains contrats comprennent désormais des clauses spécifiques relatives au contenu généré par l'IA, exigeant des auteurs qu'ils confirment le degré d'implication des machines.

Les questions éthiques vont de pair avec les questions juridiques. Les lecteurs attendent de l'authenticité de la part des auteurs. Si l'IA rédige des chapitres entiers et que vous les publiez sous votre nom sans révision significative, vous risquez de nuire à la confiance. Les différents genres littéraires suscitent des attentes différentes :

Les manuels techniques et les ouvrages de référence ou sur la productivité sont moins soumis à un examen minutieux.

Les mémoires et les récits personnels exigent une expérience humaine authentique.

Les lecteurs de fiction accordent une grande importance au style et à la créativité.

Les travaux universitaires exigent une méthodologie transparente.

L'approche pratique : utilisez l'IA comme un outil, pas comme un nègre littéraire. Lorsque votre empreinte créative marque chaque page, les ambiguïtés juridiques importent moins et les préoccupations éthiques s'estompent.

🔍 Le saviez-vous ? Pour respecter les délais de rédaction du Hunchback of Notre-Dame, Victor Hugo aurait demandé à ses domestiques de mettre ses vêtements sous clé, ne lui laissant rien d'autre à porter qu'un châle. Ne pouvant quitter la maison, il n'avait d'autre choix que d'écrire.

Menez votre livre à terme avec ClickUp

Écrire un livre demande de la constance, de la patience et un système capable de contenir des semaines ou des mois de travail sans vous ralentir. Lorsque le processus semble dispersé, même les brouillons les plus solides semblent incertains.

ClickUp rassemble votre plan, vos chapitres, vos révisions et vos échéances, afin que rien ne se perde dans un dossier oublié.

L'IA contextuelle (ClickUp Brain et BrainGPT) fonctionne à l'intérieur de vos documents, vous aidant à rédiger, réviser et repenser des sections sans avoir à passer d'un outil à l'autre. De plus, les agents IA et les automatisations gèrent les suivis, le suivi des progrès et les mises à jour de routine, afin que le projet continue d'avancer.

Créez votre livre dans un espace conçu pour tout contenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp! ✅

Foire aux questions (FAQ)

Un rédacteur de livres IA tente de générer de lui-même de grandes parties d'un livre à partir d'une invitation, tandis qu'un assistant de rédaction IA vous fournit de l'assistance dans votre processus. Il vous aide à structurer les chapitres, à développer vos idées, à réécrire des sections ou à améliorer la clarté tout en vous laissant le contrôle du contenu et de l'orientation.

Votre voix découle de vos choix ; c'est vous qui décidez des idées, de la structure, du ton et de la formulation finale. L'IA doit être utilisée pour suggérer des options, et non pour prendre des décisions à votre place. En effectuant des modifications en cours sur chaque résultat, en restructurant les phrases selon votre propre style d'écriture et en fournissant à l'IA des exemples de vos écrits passés, vous contribuerez à maintenir la cohérence de votre voix.

Non. L'IA peut servir de correcteur grammatical, en renforçant les phrases et en signalant les incohérences. Les éditeurs humains apportent leur jugement, leur compréhension du contexte, du public, du rythme et des nuances. L'IA fonctionne mieux comme première étape, tandis que les éditeurs humains s'occupent de l'écriture créative, du raffinement et de la qualité finale.