Les 10 meilleures applications de productivité pour les écrivains pour vaincre les distractions et gagner du temps en 2024

En tant que rédacteurs, la maintenance de la productivité a toujours été un défi. Il y a toujours beaucoup de choses à concilier : les délais imposés par les clients, des projets multiples aux exigences différentes, la nécessité de se tenir au courant de l'évolution du secteur... Et puis, il y a le redoutable bloc de l'écrivain, qu'il faut combattre de temps à autre.

Ce n'est plus le cas - maintenant, vous pouvez utiliser des applications de productivité qui améliorent votre concentration et votre efficacité !

Ces outils vous aident à être plus efficace et organisé et à améliorer votre créativité. Cependant, avec autant d'applications disponibles sur le marché, il peut être difficile de choisir celle qui répond à tous vos besoins.

Nous avons donc dressé une liste des 10 meilleures applications de productivité pour les écrivains qui vous permettront de mieux écrire, d'être plus efficace et de vous épanouir dans votre métier.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les applications de productivité pour les écrivains ?

Lorsque vous choisissez outils de productivité il est essentiel d'explorer les fonctionnalités qui vous aident à rationaliser le processus d'écriture et à faire le travail terminé avec facilité. Voici ce qu'il faut rechercher :

Espace de travail rationalisé: Assurez-vous que l'outil fournit un hub centralisé pour tous vos documents, permettant un accès et une organisation faciles

Recherchez les meilleurs outils de productivité qui permettent le travail en équipe, y compris les commentaires, l'attribution de tâches et le suivi des modifications Intégration avec les tâches : Optez pour des applications de rédaction qui connectent vos documents avec la gestion des tâches, ce qui vous permet de lier les projets et..de hiérarchiser les tâches de manière efficace *Outils d'organisation : Recherchez des applications de productivité dotées de solides fonctionnalités d'organisation, telles que la catégorisation, la possibilité de recherche et les dispositions personnalisables, pour que votre travail reste structuré et accessible

Avec de telles capacités, les écrivains seraient en mesure d'optimiser leurs tâches et de devenir meilleurs.

Les 10 meilleures applications de productivité pour les rédacteurs à utiliser en 2024

Que vous travailliez à temps plein pour une agence ou que vous fassiez partie d'une équipe de rédacteurs indépendants, les applications de productivité sont vos guides indispensables pour optimiser votre travail.

Elles simplifient les tâches, vous aident à gagner du temps et à réduire le stress, et vous permettent de vous concentrer sur le processus créatif sans distraction.

Du brainstorming d'idées et de la recherche de faits à la rédaction et à la publication, ces applications de productivité pour rédacteurs couvrent tous les aspects de la création de contenu, en vous libérant des contraintes techniques ou administratives.

Cependant, choisir le bon outil parmi tant d'autres est crucial pour la réussite. Voici notre liste des 10 meilleures applications de productivité pour rédacteurs, méticuleusement choisies pour améliorer votre efficacité en 2024 :

1. ClickUp

ClickUp Docs met en forme et utilise des commandes slash pour vous aider à être plus efficace

ClickUp est une solution unique pour tous les problèmes qui entravent votre productivité pendant que vous travaillez sur un grand texte. Il offre de nombreuses fonctionnalités permettant aux rédacteurs d'augmenter leur productivité, et Documents ClickUp est l'un d'entre eux.

Il rassemble tous vos documents et tâches en une seule plateforme pratique, rationalisant ainsi vos sessions d'écriture sans avoir à basculer entre plusieurs outils.

Avec ClickUp Docs, créez sans effort des documents et des wikis adaptés à vos besoins, achevés avec des options de style et des signets intégrés pour une navigation facile. Collaborer avec des rédacteurs en temps réel, apportez des modifications en cours, laissez des commentaires et transformez le texte en tâches réalisables. Un blog dans Documents peut devenir une tâche dans votre calendrier de publication de contenu, d'un simple clic.

C'est un outil favori des rédacteurs, car il vous aide à d'augmenter votre productivité en matière de création de contenu en utilisant l'intelligence artificielle (IA)- ClickUp Brain . Vous pouvez surmonter le bloc de l'écrivain et générer des idées de contenu tout en exécutant des contrôles de grammaire et de style pour améliorer la qualité de l'écriture. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps et d'efforts dans le processus de rédaction.

Utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées et rédiger et modifier des contenus en quelques secondes

Organisez votre travail en classant les documents par catégories pour un accès et une recherche rapides. Avec des options de partage sécurisées et des permissions personnalisables, vous êtes maintenant prêt à collaborer en toute confiance avec vos collègues tout en protégeant les informations sensibles.

De l'écriture gratuite avec le mode Focus aux modèles personnalisables et aux paramètres avancés, ClickUp Docs permet aux rédacteurs de rester concentrés, organisés et productifs.

Outre ClickUp Docs, voyons les autres fonctionnalités de ClickUp qui augmentent la productivité des rédacteurs.

Grâce à AI Writer for Work de ClickUp et aux invites personnalisées, vous pouvez créer des documents importants et des études de cas en toute simplicité

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gardez votre travail bien organisé: Planifiez, organisez et collaborez sur des projets d'écriture sans effort avec une gestion de tâche personnalisable grâce àTâches ClickUp. Adaptez les tâches à vos besoins spécifiques en matière d'écriture en utilisant ClickApps

Planifiez, organisez et collaborez sur des projets d'écriture sans effort avec une gestion de tâche personnalisable grâce àTâches ClickUp. Adaptez les tâches à vos besoins spécifiques en matière d'écriture en utilisant ClickApps Gérez efficacement vos À faire: Simplifiez votre processus d'écriture en décomposant les projets complexes en sous-tâches ou listes de tâches gérables. Créez des checklists au sein des tâches avecChecklists de tâches ClickUp pour suivre tout, de l'ébauche à la modification en cours

Simplifiez votre processus d'écriture en décomposant les projets complexes en sous-tâches ou listes de tâches gérables. Créez des checklists au sein des tâches avecChecklists de tâches ClickUp pour suivre tout, de l'ébauche à la modification en cours Gagnez des heures chaque semaine : Rationalisez votre flux de travail d'écriture avec plus de 100 automatisations à l'aide de la liste de contrôle des tâches ClickUpAutomatisation ClickUpfonctionnalité. Qu'il s'agisse de tâches de routine ou de transferts de projets, automatisez les processus répétitifs pour gagner du temps et rester concentré sur votre écriture

: Rationalisez votre flux de travail d'écriture avec plus de 100 automatisations à l'aide de la liste de contrôle des tâches ClickUpAutomatisation ClickUpfonctionnalité. Qu'il s'agisse de tâches de routine ou de transferts de projets, automatisez les processus répétitifs pour gagner du temps et rester concentré sur votre écriture Définissez et suivez vos objectifs d'écriture : Fixez des objectifs clairs et des cibles mesurables avec des échéanciers avecObjectifs ClickUp. Utilisez la fonction personnalisableTableaux de bord ClickUp pour suivre la progression de votre écriture et rester motivé pour atteindre vos objectifs. Visualisez votre progression avec des widgets pour les tâches, le suivi du temps, et plus encore

Fixez des objectifs clairs et des cibles mesurables avec des échéanciers avecObjectifs ClickUp. Utilisez la fonction personnalisableTableaux de bord ClickUp pour suivre la progression de votre écriture et rester motivé pour atteindre vos objectifs. Visualisez votre progression avec des widgets pour les tâches, le suivi du temps, et plus encore Restez responsable: Suivez votre temps d'écriture automatiquement ou manuellement et liez-le à des tâches depuis n'importe quel appareil avecL'outil de suivi du temps de ClickUp. Restez productif tout au long de votre processus d'écriture

Suivez votre temps d'écriture automatiquement ou manuellement et liez-le à des tâches depuis n'importe quel appareil avecL'outil de suivi du temps de ClickUp. Restez productif tout au long de votre processus d'écriture Faites un brainstorming et collaborez : Collaborez visuellement avec votre équipe de rédaction en temps réel à l'aide de l'outil de visualisation à distance /%/refTableaux blancs ClickUp. Combler le fossé entre le brainstorming et la rédaction en liant directement les idées aux tâches et aux documents

: Collaborez visuellement avec votre équipe de rédaction en temps réel à l'aide de l'outil de visualisation à distance /%/refTableaux blancs ClickUp. Combler le fossé entre le brainstorming et la rédaction en liant directement les idées aux tâches et aux documents Dessinez vos idées: Visualisez vos idées d'écriture et planifiez vos projets avecCartes mentales ClickUp. Planifiez les flux de travail, établissez des connexions entre les tâches et laissez libre cours à votre créativité dans le processus d'écriture

Visualisez vos idées d'écriture et planifiez vos projets avecCartes mentales ClickUp. Planifiez les flux de travail, établissez des connexions entre les tâches et laissez libre cours à votre créativité dans le processus d'écriture Mon travail est plus intelligent : Gagnez du temps et assurez la cohérence de vos projets d'écriture en exploitant des centaines de modèles. Des grandes lignes à la mise en forme, trouvez le modèle idéalModèles ClickUp pour les besoins de votre équipe

: Gagnez du temps et assurez la cohérence de vos projets d'écriture en exploitant des centaines de modèles. Des grandes lignes à la mise en forme, trouvez le modèle idéalModèles ClickUp pour les besoins de votre équipe Connectez vos outils:Intégrer ClickUp avec vos outils d'écriture favoris en toute transparence, y compris les calendriers, les applications de messagerie et le stockage cloud, afin de conserver toutes vos ressources d'écriture au même endroit

Suivez le temps passé sur les tâches et visualisez votre emploi du temps grâce à la gestion du temps de ClickUp

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs trouvent que la courbe d'apprentissage est très raide au départ

Des problèmes occasionnels de performance ont été signalés pendant les périodes d'utilisation intensive

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contact pour les prixClickUp Brain Calmly Writer est la solution idéale si vous êtes à la recherche d'un outil d'écriture qui améliore la productivité tout en minimisant les distractions. Il propose une version gratuite avec la possibilité de télécharger l'application Windows ou iOS.

Vous pouvez ajuster les paramètres tels que le mode sombre, la taille des polices et les couleurs dans cet outil afin de garantir un environnement adapté et productif pour vos sessions d'écriture.

Calmly Writer vous aide à surmonter le bloc de l'écrivain et à devenir plus efficace avec une interface sans distraction et la simplicité de Markdown. De plus, il vous aide à suivre votre objectif de nombre de mots.

Cette application de productivité comprend d'autres fonctionnalités essentielles, telles qu'un correcteur d'orthographe et de grammaire. Elle dispose également d'un détecteur de plagiat intégré et de fonctionnalités de ponctuation intelligente, garantissant que votre travail est original et exempt d'erreurs.

Calmly Writer meilleures fonctionnalités

Utilisez différentes tailles, types et appareils d'écran grâce à son design responsive

Améliorez votre expérience d'écriture avec une option de mode sombre, idéale pour les utilisateurs qui préfèrent un texte blanc sur un écran noir

Améliorez votre expérience d'écriture avec un effet sonore de machine à écrire optionnel

Les limites de Calmy Writer

Ne dispose pas des fonctionnalités avancées des logiciels d'écriture haut de gamme

Ne fait pas de fonctionnalités de collaboration pour travailler avec d'autres personnes sur des projets d'écriture

Tarification de Calmy Writer

Paiement unique: $14.99

Écrivain apaisant évaluations et critiques

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Hypoténuse IA

la société de l'information est en train de s'organiser

Hypoténuse IA est conçue pour vous aider à commencer à écrire et à surmonter les distractions. Cette application offre une solution au bloc de l'écrivain en vous aidant à rédiger vos premiers brouillons.

Hypoténuse IA est conçue pour vous aider à commencer à écrire et à surmonter les distractions. Cette application offre une solution au bloc de l'écrivain en vous aidant à rédiger vos premiers brouillons.

Vous avez un sujet en tête ? Hypotenuse IA peut créer des titres, des grandes lignes et même des paragraphes à part entière, ce qui vous permet de gagner un temps précieux et d'économiser de l'énergie. Elle simplifie le processus de recherche en suggérant des idées de contenu et des mots-clés pertinents.

Cette solution basée sur le cloud logiciel d'aide à la rédaction est conçu pour les rédacteurs et les aide à rédiger divers types de contenu, des articles de blog aux textes publicitaires en passant par les descriptions de produits. Grâce au traitement du langage naturel (NLP), Hypotenuse IA vous permet de vous concentrer sur l'expression de vos idées sans vous perdre dans les détails.

Les meilleures fonctionnalités d'Hypotenuse IA

Rationalisez la création de contenu avec des flux de travail de contenu en vrac

Adaptez le style d'écriture grâce à une fonctionnalité de paramètres de tonalité personnalisée

Générez des contenus adaptés au référencement en utilisant la PNL pour générer des suggestions

Synchroniser directement avec Shopify et WordPress

Les limites de l'IA

Offre un essai gratuit de 7 jours mais avec un nombre limité de crédits

Donne accès à un nombre limité de modèles ou de cadres de contenu pour générer des types de contenu spécifiques

Les fonctionnalités de référencement ne sont disponibles que sur le forfait Enterprise

Tarification de l'IA d'Hypoténuse

Individuel: 29$/mois

29$/mois Teams: 59$/mois

59$/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (15 commentaires)

4.4/5 (15 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

4. Grammarly

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Grammarly

Un autre des outils de productivité populaires qui offre une assistance pour améliorer les sessions d'écriture est Grammarly. Il identifie et corrige les erreurs grammaticales et est idéal pour les utilisateurs souhaitant écrire sans distraction.

Un autre des outils de productivité populaires qui offre une assistance pour améliorer les sessions d'écriture est Grammarly. Il identifie et corrige les erreurs grammaticales et est idéal pour les utilisateurs souhaitant écrire sans distraction.

La version gratuite vous permet de vérifier votre tâche d'écriture pour les erreurs grammaticales et orthographiques de base, les mots répétés, etc. Les rédacteurs peuvent commodément accéder à Grammarly via diverses plateformes, notamment Google Docs, Microsoft Word et une extension pour ordinateur de bureau.

Alors que la version gratuite suffit à beaucoup, la mise à niveau premium fournit des vérifications et des fonctionnalités avancées supplémentaires, telles que l'amélioration du vocabulaire, des vérifications d'écriture spécifiques au genre, un détecteur de plagiat et même des vérifications de la voix passive. Ces fonctionnalités sont utiles aux rédacteurs intéressés par le professionnalisme de leur travail.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Détection du plagiat pour garantir l'originalité de vos écrits

Sélection de diverses suggestions de ton pour améliorer le ton général de votre texte

Améliorer la lisibilité des phrases complexes grâce à des réécritures de phrases complètes

Limites grammaticales

Oublie parfois des erreurs de grammaire et de structure de phrase, ce qui affecte la précision globale de la modification en cours

Offre un intervalle de prix élevé pour son abonnement premium qui peut ne pas être accessible à un large éventail d'utilisateurs

Tarification de Grammarly

Free Forever

Premium: 12 $/mois

12 $/mois Business: $15/mois

$15/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques grammaticales

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (7000+ commentaires)

5. Booster de concentration

le tableau de bord de Focus Booster /%img/ est en cours d'actualisation le système d'aide à la mise au point Si vous avez besoin d'un outil pour améliorer votre productivité grâce à des capacités de suivi du temps simples et perspicaces, optez pour Focus Booster. Il aide les rédacteurs à accomplir efficacement les tâches de leur liste à faire en utilisant la méthode Pomodoro.

La technique Pomodoro consiste à travailler sur une tâche pendant 25 minutes, à faire une pause de 20 minutes et à répéter l'opération. Les utilisateurs peuvent trouver cette fonctionnalité de base utile pour limiter les distractions et se concentrer davantage.

Focus Booster présente également un tableau de bord convivial permettant aux utilisateurs de visualiser et de suivre leur progression. Cela profite aux auteurs qui s'efforcent d'être comptables et d'obtenir des informations sur leurs activités de gestion du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Focus Booster

Concentrez-vous mieux et réduisez les distractions grâce à la technique Pomodoro

Comprenez où va votre temps, grâce à des tableaux de bord et des rapports envoyés par e-mail

Gérez efficacement un portefeuille de nouveaux clients ou de projets multiples, en vous assurant un paiement équitable pour votre travail grâce aux heures facturables qui vous sont allouées

Les limites de Focus Booster

Les fonctionnalités sont principalement limitées au suivi du temps

La technique Pomodoro de l'application peut ne pas convenir à tout le monde

Tarifs de Focus Booster

Free Forever

Professionnel: 4,99 $/mois

Évaluations et critiques de Focus Booster

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Scrivener

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Scrivener Si vous écrivez un livre, un roman ou un article de recherche, essayez Scrivener. Cette application de création de contenu long format vous permet de créer du contenu en plusieurs sections et de les réorganiser selon vos besoins à l'aide d'une fonctionnalité de glisser-déposer.

Scrivener est idéal pour rédiger votre contenu initial et est loué pour ses fonctionnalités d'organisation. Avec Scrivener, vous pouvez organiser toutes vos idées en un seul endroit et structurer votre écriture de manière efficace.

A lire aussi: 5 compétences organisationnelles clés pour booster votre carrière Son interface vous permet de travailler dans différents modes, de la modification en cours de sections spécifiques à la révision de l'ensemble du contenu. Cela aide les rédacteurs à gérer efficacement les tâches tout au long du processus de rédaction.

Une autre capacité impressionnante est une fonctionnalité de prise de notes et un stockage sécurisé de vos recherches. Cela garantit que tout le contenu ou les ressources sont commodément accessibles pendant vos sessions d'écriture. Cela le rend populaire parmi les applications de productivité pour les écrivains dans le milieu universitaire.

Les meilleures fonctionnalités de Scrivener

Structurez des documents volumineux sans effort, en veillant à la clarté et à l'organisation de l'ensemble

Incorporez du gras, de l'italique et d'autres options de mise en forme pour améliorer la lisibilité et l'accentuation

Importer des recherches ou des travaux antérieurs dans des documents Word ou PDF, des images, des vidéos, etc.

Limites de Scrivener

Nécessite un temps d'adaptation en raison d'une courbe d'apprentissage plus prononcée que celle de Microsoft Word

L'utilisateur est submergé par l'interface, qui comporte de nombreux panneaux et options, dont certains n'ont aucun rapport avec le projet en cours

Prix de Scrivener

Licence standard pour macOS: 59,99 $ (paiement unique)

59,99 $ (paiement unique) Licence standard pour Windows: 51,95 $ (paiement unique)

51,95 $ (paiement unique) Licence standard pour l'application iOS: 23,99 $ (paiement unique)

Évaluations et critiques de Scrivener

G2: 4.5/5 (80+ reviews)

4.5/5 (80+ reviews) Capterra: 4.7/5 (190+ commentaires)

7. Expandeur de texte automatique

il s'agit d'une extension de texte pour Google Chrome Chrome Web Store L'application Auto Text Expander est une extension Google Chrome qui, lorsqu'elle est intégrée, simplifie la saisie pour les rédacteurs en les aidant à gagner du temps sur leur ordinateur. Grâce à cet outil, les rédacteurs peuvent créer des raccourcis clavier personnalisés en utilisant leurs lettres, nombres et symboles préférés.

Par exemple, au lieu de taper "Be right back" dans un article, ils peuvent simplement utiliser un raccourci comme "BRB", et la phrase achevée apparaîtra sur l'écran vierge. Cet outil permet aux rédacteurs de passer plus de temps à se concentrer sur leurs tâches de rédaction et moins de temps à taper des phrases répétitives.

Les meilleures fonctionnalités d'Auto Text Expander

Créez vos raccourcis personnalisés gratuitement

Tapez plus vite avec les raccourcis de texte

Les limites d'Auto Text Expander

De nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes de fonction sur diverses plates-formes et pages Web

Des décalages et des dysfonctionnements se produisent par intermittence pendant l'utilisation, ce qui perturbe le flux de travail

Taux d'utilisation d'Auto Text Expander

Free Forever

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Hemingway éditeur

la vie de l'enfant est une affaire de famille l'éditeur d'Hemingway Hemingway Editor est un autre outil de productivité populaire qui peut aider à accélérer vos sessions d'écriture grâce à ses capacités d'IA avancées.... Il met en évidence les phrases complexes et la voix passive qui peuvent avoir un impact sur l'expérience du lecteur.

En outre, il signale les erreurs potentielles d'orthographe ou de ponctuation et aide à réécrire un texte compliqué (dans la version payante). Il assure également le suivi du nombre de mots souhaité, y compris les lettres, les caractères, les paragraphes, les phrases, etc.

Hemingway Editor suggère des phrases simplifiées pour améliorer votre texte et le rendre plus concis... Cet outil est particulièrement utile pour les tâches de rédaction académique, car il fournit des commentaires détaillés pour améliorer la qualité du contenu. Grâce à un code couleur pour chaque problème, les rédacteurs peuvent rapidement identifier les points à améliorer et y remédier.

Les meilleures fonctionnalités de l'éditeur Hemingway

Obtenez des suggestions avec un code couleur pour améliorer la structure des phrases

Améliorer la lisibilité en utilisant le système de niveaux scolaires

Utilisez sesOutil d'écriture IA pour améliorer votre écriture

Les limites de l'éditeur Hemingway

Les modifications en cours et les suggestions peuvent ne pas s'aligner sur le style personnel de l'écrivain

Les suggestions de l'IA ne sont disponibles que dans la version payante de l'application

Absence de vérifications grammaticales approfondies

Prix de l'éditeur Hemingway

Free Forever

Individuel 5K: 10$/mois

10$/mois Individuel 10K: 15$/mois

15$/mois Teams 10K: $15(par utilisateur)/mois

Évaluations et critiques de l'éditeur Hemingway

G2: 4.4/5 (47 critiques)

4.4/5 (47 critiques) Capterra: 4.4/5 (11 critiques)

9. Ulysse

le site web de l'association est disponible en anglais et en français le monde de l'art et de l'artisanat A la recherche d'un outil d'écriture qui offre un environnement sans distraction ? Si c'est le cas, Ulysses peut s'avérer être un excellent choix. Cette application pour les utilisateurs d'iOS est idéale pour les écrivains qui travaillent sur des formes d'écriture plus courtes comme les blogs ou la rédaction de contenu de site web.

Son design et son interface minimalistes favorisent des sessions d'écriture productives. Plus qu'une simple simplicité, Ulysses offre de solides fonctionnalités d'organisation telles que des dossiers de projet et des options d'exportation, notamment vers Google Drive, la messagerie électronique, iBooks et d'autres applications tierces.

Ulysses permet également de publier du contenu sur WordPress et Medium. Les utilisateurs peuvent écrire librement dans 20 langues, tandis que le correcteur intégré et l'outil de grammaire garantissent un contenu soigné.

Les meilleures fonctionnalités d'Ulysses

Corrigez et vérifiez la grammaire de votre contenu de manière professionnelle

Visualisez votre contenu avant publication grâce à la fonctionnalité de prévisualisation en direct, ce qui vous permet de gagner du temps pour effectuer des corrections de dernière minute et mettre en forme vos textes

Enregistrez chaque mot que vous tapez pour des invitations, instructions futures et optimisez le stockage de votre appareil en gérant plusieurs fichiers

Limites d'Ulysses

Des pertes de données ou des égarements ont été notés par des utilisateurs lors du transfert de fichiers

Indisponible pour les utilisateurs de Windows et d'Android

Tarifs d'Ulysses

Individuel: 5,99 $/mois

5,99 $/mois Entreprise: Prix personnalisé

Évaluations et critiques d'Ulysses

G2: 4.5/5 (24 commentaires)

4.5/5 (24 commentaires) Capterra: 4.7/5 (12 commentaires)

10. Wordtune

le site web de l'association est disponible en anglais et en français

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association https://www.wordtune.com/ la vie de l'homme est en jeu /%href/

La dernière à rejoindre la liste des meilleures applications de productivité pour les écrivains est Wordtune. C'est un logiciel alimenté par l'IA qui permet d'accélérer le processus d'écriture en affinant le contenu. Grâce à l'IA, il corrige les erreurs de grammaire et d'orthographe, suggère des améliorations de phrases et offre de multiples options pour changer le ton de vos écrits.

Les phrases soulignées en rouge indiquent des erreurs de grammaire, d'orthographe ou de ponctuation, tandis que les phrases surlignées en violet suggèrent une amélioration de la fluidité, du vocabulaire ou de la clarté. Les utilisateurs peuvent également surligner et réécrire les phrases selon leurs besoins, grâce à des options personnalisables telles que Casual, Formal, Shorten et Expand.

En outre, Wordtune peut résumer de longs textes et vous faire gagner du temps. Il peut également fournir des réponses uniques aux questions en tirant parti de ses capacités d'IA.

A lire aussi: Comment poser une question à l'IA : Tirez le meilleur parti de vos outils d'IA

Les meilleures fonctionnalités de Wordtune

Améliorez vos écrits grâce aux formulations alternatives, aux structures de phrases et aux ajustements de ton recommandés

Corrigez rapidement vos erreurs de grammaire et d'orthographe

Traduisez facilement des phrases ou des mots, tandis que les utilisateurs Premium de Wordtune peuvent traduire des paragraphes entiers

Limites de Wordtune

Vérifie la grammaire, l'orthographe et la ponctuation, mais n'est pas aussi complet que d'autres outils

Offre des options de réécriture pour les textes compliqués, mais la précision de ces options peut être moindre

La version gratuite ne comprend que 3 invitations et résumés de l'IA par jour

Prix de Wordtune

Forever Free

Plus: 9,99 $/mois

9,99 $/mois Unlimited: $14.99/mois

$14.99/mois Enterprise : Tarification personnalisée

Wordtune évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (77 commentaires)

4.4/5 (77 commentaires) Capterra: 4.6/5 (177 avis)

Time to Beat Distractions with ClickUp! (Il est temps de vaincre les distractions avec ClickUp)

Nous parions que notre liste d'applications de productivité pour les rédacteurs, abordée en détail, vous aidera à trouver la solution que vous recherchez. Nous avons détaillé leurs fonctionnalités principales et même leurs limites pour vous aider à choisir judicieusement.

Si vous n'arrivez toujours pas à vous décider, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez, sans hésiter, opter pour ClickUp, une solution polyvalente et tout-en-un qui peut vous aider à rester sur la bonne voie, à vaincre les distractions et à vous concentrer sur votre travail rester productif tout en restant productif.

Grâce à des fonctionnalités telles que la rédaction assistée par IA, la gestion des tâches, les checklists, les tableaux de bord et bien plus encore, nous vous aidons à atteindre vos objectifs de rédaction de manière efficace.

Alors, qu'attendez-vous ? Dépêchez-vous et inscrivez-vous gratuitement à ClickUp !