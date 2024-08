5 compétences organisationnelles clés pour booster votre carrière

Que vous soyez un professionnel gérant une équipe ou un demandeur d'emploi cherchant à développer sa carrière, de solides compétences organisationnelles peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Non seulement l'organisation améliore votre espace de travail, mais elle améliore également votre état d'esprit, vous permettant de travailler sur plusieurs projets tout en gardant les détails en tête. 🧘

Apprenez-en plus sur les compétences organisationnelles, y compris cinq compétences clés pour favoriser votre développement professionnel. Vous apprendrez également des conseils pour mettre en valeur ces compétences lorsque vous postulez à un emploi et des techniques pour améliorer ces compétences.

Qu'est-ce que les compétences organisationnelles ?

Les compétences organisationnelles sont des capacités qui vous aident à rester concentré sur vos tâches, à répartir votre temps et à développer des processus pour établir des priorités et maximiser vos efforts. Elles sont considérées comme des compétences non techniques - des attributs personnels plutôt que des compétences techniques qui vous permettent de gérer votre travail, d'interagir avec vos collègues et de prendre des décisions. ✅

Les compétences organisationnelles comprennent la gestion du temps, l'établissement de priorités et l'auto-motivation. Ces compétences font de vous un employé plus efficace et améliorent vos compétences en matière de communication et de négociation, ce qui peut vous aider dans tous les domaines de votre vie.

En fait, selon une enquête, près de 45% des responsables de l'embauche déclarent rechercher des compétences organisationnelles lorsqu'ils examinent des candidats pour des postes à pourvoir.

De bonnes compétences organisationnelles vous permettent de travailler sur plusieurs projets sans vous perdre. Vous pouvez identifier les tâches qui requièrent votre attention en premier et celles qui prendront plus de temps qu'une autre.

Ces informations vous permettent d'établir des priorités et de structurer votre emploi du temps afin d'optimiser votre temps.

5 Compétences organisationnelles pour faire évoluer votre carrière

L'amélioration de vos compétences organisationnelles peut vous aider à devenir un meilleur employé et à être plus efficace dans tout ce que vous faites. Si vous cherchez à développer ces compétences pour être plus organisé au travail ou jeter les bases d'une évolution de carrière dans un nouvel emploi, tenez compte de ces cinq éléments.

1. Gestion du temps

La gestion du temps est une compétence organisationnelle qui vous aide à allouer le temps nécessaire à des tâches spécifiques. Cette compétence transférable peut consister à décomposer les tâches sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Elle peut également consister à établir votre emploi du temps pour chaque jour et à diviser le travail que vous devez effectuer en tranches de temps gérables. ⏰

La gestion du temps ne consiste pas seulement à planifier sa journée et à gérer son emploi du temps de manière efficace. Cela signifie qu'il faut savoir dire non si l'on a déjà trop à faire. Cela implique également de déléguer lorsque quelqu'un de votre équipe ou de votre service est mieux placé pour accomplir une tâche.

Découvrez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, plus de 15 vues et l'automatisation des tâches

À l'ère du numérique, les compétences en matière de gestion du temps impliquent également la création de systèmes permettant d'utiliser au mieux son temps. Parfois, cela signifie utiliser l'automatisation et les modèles - comme les modèles de gestion de projet - pour accélérer des tâches spécifiques. Cela peut aussi signifier s'inscrire à un outil de gestion de projet (bonjour, ClickUp !) qui rationalise les flux de travail.

2. Fixation d'objectifs

Il est facile de se laisser distraire, surtout si l'on n'a pas d'objectifs précis à atteindre. Sans objectifs clairement définis, vous risquez d'arriver au bureau sans savoir sur quoi vous devez travailler. Des objectifs clairs sont des compétences organisationnelles essentielles qui vous permettent de concentrer vos efforts là où ils comptent le plus. 🏆

Cependant, vous ne pouvez pas vous contenter de fixer un simple objectif et de continuer. Vos objectifs doivent être réalisables, atteignables et mesurables. Ils doivent s'inscrire dans un calendrier logique et vous devez définir les paramètres que vous utiliserez pour suivre les progrès accomplis.

Voici quelques exemples d'objectifs mesurables :

Développer et lancer un nouveau produit pour votre marché cible d'ici la fin de l'année

Améliorer les taux de conversion des clients d'un certain pourcentage au cours des trois prochains mois

Augmenter les ventes d'un certain montant au cours du trimestre

Obtenir un certain pourcentage de conversions par le biais de campagnes de courrier électronique ce mois-ci

3. Prise de décision

La prise de décision est l'une des compétences organisationnelles les plus importantes. Vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions si vous n'êtes pas organisé, car vous ne disposerez pas de toutes les informations nécessaires. 🤔

Pour prendre des décisions éclairées, vous devez en savoir le plus possible sur la question. Par exemple, si vous travaillez dans le secteur de la fabrication et que vous devez faire face à une insuffisance de ressources, vous devez savoir quelle est la cause de cette insuffisance et pourquoi. Pour les chefs de produit, il peut s'agir d'un problème dans la chaîne d'approvisionnement ou d'un problème sur le marché où les clients n'ont plus besoin d'un produit sur lequel vous travaillez.

Vous devrez prendre des décisions dans presque tous les emplois, que vous soyez PDG ou employé débutant. Ces décisions consistent notamment à prendre en compte les risques avant de lancer une nouvelle initiative ou à demander l'avis des autres membres de l'équipe avant de modifier le calendrier des tâches. ⚖️

L'acquisition de solides compétences en matière de prise de décision facilite le respect des délais, la délégation des tâches et la réalisation des objectifs. Cela fait également de vous un leader plus efficace et une personne vers laquelle les membres de l'équipe se tourneront pour obtenir des conseils lorsqu'ils prendront leurs propres décisions.

4\ Résolution de problèmes

Que vous passiez un entretien d'embauche ou que vous cherchiez à être plus efficace dans votre rôle actuel, faire preuve de compétences en matière de résolution de problèmes est un moyen de vous démarquer. Il faut du temps et des efforts pour maîtriser ces compétences, mais une fois que vous l'aurez fait, vous serez mieux à même de gérer les situations délicates au travail. ⚠️

La résolution de problèmes consiste à réfléchir stratégiquement à un scénario et à élaborer plusieurs solutions. Il peut s'agir d'un risque qui menace de faire dérailler un projet ou d'un obstacle technique qui vous empêche de terminer votre travail. La façon dont vous réfléchissez au problème et élaborez des réponses est connue sous le nom de résolution de problèmes.

Il n'y a pas qu'une seule façon de procéder. Essentiellement, un bon résolveur de problèmes peut prendre en compte tous les facteurs, faire un brainstorming des solutions potentielles, puis identifier la meilleure option pour aller de l'avant. 💡

5. Travail d'équipe

La collaboration et le travail d'équipe sont des compétences clés qui vous permettent de bien travailler avec vos collègues. Il s'agit notamment de compétences de communication efficaces, de la compréhension de différents styles de travail et l'application de techniques de gestion des conflits. Le travail d'équipe implique la création d'un environnement de travail agréable qui réduit la mauvaise communication et motive les membres de l'équipe à atteindre des objectifs spécifiques. 🤝

Obtenez une vue d'ensemble de l'état des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0

Le travail d'équipe peut aussi signifier déléguer des tâches et des gérer les relations au sein de l'équipe . Par exemple, si un problème survient entre deux membres de l'équipe, vous serez chargé d'aplanir les difficultés.

La pensée créative et le fait d'envisager le problème sous plusieurs angles peuvent offrir des perspectives plus profondes que l'approche d'un problème du point de vue d'une seule personne. Pour ce faire, vous devrez établir des relations efficaces avec toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez.

Les compétences organisationnelles ne se limitent pas à la gestion du temps, à la fixation d'objectifs, à la prise de décision, à la résolution de problèmes et au travail d'équipe. (Même si ce sont des VIP ! 🏅)

Il y a aussi l'organisation physique - qui comprend la capacité de désencombrer et de rendre votre espace de travail présentable pour les clients - ainsi que la planification, le souci du détail et le travail multitâche.

Une fois que vous avez acquis ces compétences organisationnelles, mettez-les en valeur. Ainsi, les employeurs et recruteurs potentiels verront rapidement que vous avez ce qu'il faut pour réussir. Voici quelques bonnes façons de mettre en valeur vos compétences organisationnelles lors de la rédaction de votre CV. ✨

1. Mettez en évidence les compétences organisationnelles qui correspondent à la description de poste

La plupart des compétences organisationnelles sont très convoitées pour des postes dans n'importe quel secteur, alors incluez-les dans votre CV. Veillez à inclure des compétences organisationnelles spécifiques en fonction de la description du poste, car certains employeurs peuvent rechercher un ensemble de compétences spécifiques. Dans votre lettre de motivation, vous pouvez souligner comment vous avez utilisé des compétences organisationnelles particulières pour avoir un impact dans des postes précédents. 🙌

Certaines entreprises utilisent des outils d'IA tels que les systèmes de suivi des candidats (ATS) pour analyser les CV à la recherche de phrases spécifiques. Lorsque vous énoncez vos compétences organisationnelles, faites correspondre votre formulation à celle utilisée dans l'offre d'emploi, dans la mesure du possible.

2. Quantifiez votre expérience à l'aide d'exemples mesurables

Dans la section "expérience" de votre CV, indiquez comment vous avez acquis des habitudes de travail et utilisé vos compétences organisationnelles pour remporter des victoires dans des fonctions antérieures. Par exemple, au lieu de dire que vous communiquez efficacement, envisagez d'expliquer plus en détail, comme "J'ai élaboré des plans de communication pour sept membres de l'équipe et j'ai géré 15 réunions de résolution de conflits." 🎯

Dans la mesure du possible, donnez des chiffres qui confirment votre expertise. Qu'il s'agisse d'être multitâche en gérant un certain nombre de projets à la fois ou de fixer des objectifs spécifiques et mesurables, les chiffres ajoutent de la substance à votre portfolio.

Abordez différentes compétences organisationnelles, de la création de calendriers de projets à l'élaboration de procédures normalisées de fonctionnement, telles que des systèmes de classement ou de suivi de la satisfaction des clients. Chaque compétence doit être mise en évidence sur une ligne différente dans votre section "expériences", en mettant l'accent sur la manière dont vous avez utilisé ces compétences dans le cadre de vos tâches et responsabilités professionnelles.

**3. Indiquez des mots-clés organisationnels dans la liste de vos compétences et dans la section "résumé"

Si votre CV comporte une liste de compétences, indiquez clairement les compétences organisationnelles que vous souhaitez mettre en avant. Dans cette section, soyez bref et utilisez des puces pour énumérer les mots-clés que le recruteur pourrait rechercher en fonction de l'offre d'emploi.

Voici quelques exemples de compétences organisationnelles à inclure :

Écoute active

Établissement d'un budget

Gestion du temps

Gestion du calendrier

Collaboration

Priorités

Dans la section "résumé", vous devrez à nouveau mentionner les compétences organisationnelles, mais en les transformant en déclarations actives plutôt qu'en liste. Par exemple, vous pourriez dire : "Penseur stratégique ayant une expérience professionnelle avérée dans la hiérarchisation des projets et leur réalisation dans les délais impartis"

Voici des conseils rapides pour améliorer ces compétences organisationnelles importantes. De l'obtention de certifications à la création de plans d'action, vous trouverez de nouvelles façons de développer vos compétences organisationnelles et de devenir plus efficace au travail. 🛠️

Évaluez vos niveaux de compétences organisationnelles et créez un plan

Avant d'améliorer vos compétences organisationnelles, vous devez savoir ce que vous faites bien et ce que vous pouvez améliorer. Réservez du temps pour faire un remue-méninges sur votre ensemble de compétences et pour élaborer un plan d'action plan de travail pour atteindre vos objectifs.

Pour gagner du temps et de la facilité, utilisez un outil tel que Le tableau blanc de ClickUp pour noter une liste de compétences et ajouter un contexte à chacune d'entre elles. Pensez à des exemples de chaque compétence organisationnelle et aux points que vous pouvez améliorer. Notez les situations dans lesquelles vous avez appliqué efficacement une compétence organisationnelle et dressez une deuxième liste des compétences que vous n'avez pas utilisées ou que vous souhaitez développer davantage. 🌱

Brainstorming et collaboration à l'aide de ClickUp Whiteboard pour parvenir à un plan de gestion des risques qui corresponde au mieux aux besoins de votre organisation

Une fois que vous avez identifié ce que vous faites bien et que vous disposez d'exemples clairs, vous pouvez vous référer à votre liste de brainstorming lorsque vous participez à un entretien d'embauche ou lorsque vous remplissez un dossier de candidature. Vous pouvez également dresser une liste des compétences à améliorer et établir un calendrier pour progresser sur chacune d'entre elles au cours de votre recherche d'emploi.

Gérer et suivre son temps

Lorsque vous travaillez dans le détail, il est facile de perdre la notion du temps. Parfois, cela signifie que vous passez trop de temps sur une tâche alors que vous devriez vous concentrer sur quelque chose de plus important.

Utiliser ClickUp pour garder un oeil sur les délais et les dépendances avec un seul tableau

Utiliser Suivi du temps ClickUp pour contrôler le temps que vous consacrez à chaque tâche. A matrice de gestion du temps peut également vous aider à mieux répartir vos efforts.

Ajoutez des notes au tableau de suivi du temps pour expliquer pourquoi une tâche a pris plus de temps que prévu. Utilisez des rapports pour visualiser le temps passé sur n'importe quel projet ou tâche et examinez-les régulièrement afin de créer de meilleurs plans pour un travail de haute qualité - et d'automatiser le reste.

Définir des objectifs clairs et réalisables

La définition d'objectifs atteignables et mesurables est la clé de l'amélioration de vos compétences organisationnelles. Au lieu de fixer un objectif générique tel que "Mieux gérer mon temps", soyez précis.

Par exemple, "Créer un calendrier des tâches et un échéancier pour terminer [projet X] d'ici [date]" En fixant un objectif clair assorti de résultats attendus (dans ce cas, un calendrier des tâches et un échéancier), vous avez plus de chances de rester organisé et de mesurer directement vos progrès. 📈

Aligner les objectifs de l'équipe, favoriser la collaboration et assurer la visibilité de la progression avec ClickUp Goals Objectifs de ClickUp peut vous aider à établir des objectifs pour améliorer vos compétences organisationnelles. Utilisez des objectifs numériques, des objectifs de tâches et des objectifs vrai/faux pour suivre vos progrès. Créez des dossiers pour les différents objectifs organisationnels et utilisez la vue déroulante de la progression pour voir votre succès sur chaque mesure en un seul endroit pratique.

Diviser le travail en tâches gérables

Pour certaines personnes, il est difficile de démarrer si le projet est trop vaste ou trop vague. Simplifiez votre approche en divisant les grands projets en tâches gérables. Cela implique non seulement d'allouer du temps à chaque étape, mais aussi de diviser le travail et de le classer par ordre de priorité en fonction de son importance. Tâches ClickUp est le moyen idéal pour effectuer votre planification stratégique et créer une liste de tâches visant à améliorer votre sens de l'organisation. Il est facile de diviser le travail en tâches plus petites et les dépendances vous permettent de mettre en évidence les relations entre les tâches connexes. Ajoutez des drapeaux de priorité pour mettre en évidence le travail qui doit être effectué en premier et utilisez des champs personnalisés pour ajouter des détails pertinents pour chaque tâche. 🔖

ClickUp Tasks offre des vues personnalisables, une intégration API avec d'autres outils et plateformes, un suivi du temps, une accessibilité mobile, des outils de collaboration et un contrôle d'accès

Utilisez différentes vues ClickUp, y compris des tableaux, des listes et des calendriers pour éviter de manquer des échéances. Avec une structure établie pour améliorer vos compétences, vous serez moins susceptible de succomber à la procrastination.

S'inscrire à des certifications ou à des cours

Nous avons tous besoin d'aide à un moment ou à un autre, et la salle de classe - qu'elle soit en ligne ou en personne - peut vous aider à améliorer vos compétences organisationnelles. Inscrivez-vous à des cours pour acquérir des compétences telles que la résolution de problèmes, les tactiques de négociation et la résolution de conflits. Par exemple, Coursera propose des cours en ligne avec des certifications pour améliorer les compétences non techniques telles que l'écoute active et la résolution de problèmes.

Maintenez votre espace de travail propre

Que vous travailliez à distance ou que vous disposiez d'un espace dédié dans les bureaux de l'entreprise, garder votre espace de travail propre favorise une meilleure organisation, vous êtes moins susceptible de perdre des documents importants dans le brassage et vous pouvez localiser ce dont vous avez besoin plus facilement pour prendre de meilleures décisions. 📌

Stocker les politiques, les procédures et les évaluations des risques dans la vue Docs de ClickUp

Il en va de même pour votre espace de travail numérique. Utilisez un outil comme ClickUp Docs pour conserver toutes vos procédures opérationnelles standard (POS) en un seul endroit. Créez des dossiers pour stocker des informations similaires et utilisez les autorisations de partage pour améliorer la collaboration avec les membres de l'équipe.

Construisez vos compétences organisationnelles avec ClickUp

De bonnes compétences organisationnelles vous aideront à à établir un meilleur plan de carrière que vous soyez à la recherche d'un nouvel emploi ou que vous souhaitiez évoluer dans votre fonction actuelle. Qu'il s'agisse d'améliorer la communication avec votre équipe, de collaborer plus efficacement entre les services ou de mieux gérer votre temps, le fait d'être organisé vous aidera à atteindre vos objectifs. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et accédez à des outils gratuits tels que des calendriers intégrés, des outils de suivi du temps et des tâches personnalisables qui vous donnent tout ce dont vous avez besoin pour améliorer vos compétences organisationnelles. Et parce que ClickUp offre des automatisations, une assistance IA, et plus encore, vous pouvez profiter d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Foire aux questions

Vous souhaitez en savoir plus sur les compétences organisationnelles et vous développer professionnellement ? Voici les réponses à quelques questions fréquemment posées.

1. Pourquoi les compétences organisationnelles sont-elles importantes ?

Les compétences organisationnelles sont importantes car elles permettent de structurer les processus de l'entreprise, de gagner du temps et d'améliorer l'affectation des ressources. L'organisation permet aux entreprises de perdre moins de temps sur des tâches sans importance et d'atteindre leurs objectifs plus rapidement sans se laisser distraire.

2. Que sont des compétences organisationnelles solides ? ?

Les compétences organisationnelles solides comprennent :

Une communication efficace

La gestion du temps

L'établissement de priorités

La planification stratégique

Programmation et calendrier

Fixation d'objectifs

Le souci du détail

Prise de décision

Collaboration et travail d'équipe

Les compétences organisationnelles font référence à la capacité d'une personne à ne pas perdre de vue des éléments tels que les échéances, la hiérarchisation des tâches et la gestion du temps. Ces compétences impliquent la création de systèmes permettant de jongler avec des rôles multiples et des projets complexes sans perdre de vue l'objectif principal. 🤹