Les 10 meilleurs livres de productivité qui peuvent transformer votre travail en 2024

Avec la pression exercée pour faire plus en moins de temps, trouver des moyens d'être plus productif est devenu incroyablement précieux.

L'American Psychological Association a constaté que 71% des professionnels se sentent stressés au cours de leur journée de travail, ce qui les empêche de rester efficaces face à des exigences constantes.

Des problèmes tels que la procrastination, la surcharge d'informations et la mauvaise gestion du temps nuisent gravement à la productivité. Cela conduit au stress et à l'anxiété, voire vous fait envisager de changer d'emploi, comme le souligne le sondage ci-dessus.

Cependant, le chemin de la transformation ne se limite pas à la reconnaissance de ces obstacles : il s'agit aussi de se doter des outils nécessaires pour faire face à ces défis meilleurs outils de productivité pour les surmonter.

Nous avons collationné certains des meilleurs livres de productivité pour vous. Choisissez un livre qui résonne avec vous pour apprendre des conseils d'experts et la vérité étonnamment simple derrière des résultats extraordinaires.

Les 10 meilleurs livres de productivité recommandés en 2024

A propos du livre

Auteur: Graham Allcot

Graham Allcot Année de publication: 2014

2014 Temps de lecture estimé: 11 heures

11 heures Niveau recommandé: Débutant à intermédiaire

Débutant à intermédiaire Nombre de pages: 368

368 Évaluations: 4,4/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



Dans son ouvrage, Graham Allcot, fondateur de Think Productive, met en lumière l'importance de la gestion de l'attention pour la productivité. Il met l'accent sur l'équation suivante : "Le temps + la bonne attention et le bon focus = le travail terminé"

Allcot introduit l'idée de devenir un "ninja de la productivité" en mettant l'accent sur des qualités telles que garder un état d'esprit calme, être décisif dans les tâches et utiliser des flux de travail affinés comme des outils puissants.

Ce livre cible les procrastinateurs chroniques, les adeptes du multitâche et les personnes submergées par des boîtes de réception débordantes. Il fournit des conseils et des techniques pour vous aider à rester calme, à terminer vos tâches et à maximiser votre temps pour des activités productives au lieu de procrastiner.

Allcot dévoile le modèle CORD (Capturer et collecter, Organiser, Réviser, Faire) comme l'arme secrète d'un ninja de la productivité et partage des conseils pratiques et des exercices pour vous aider à maîtriser ces techniques.

"La façon dont vous protégez et utilisez votre attention détermine votre réussite."

Graham Allcot

Les clés pour devenir un Ninja productif

Votre attention est une devise précieuse, alors dépensez-la à bon escient

La meilleure façon de terminer les choses est de les faire

Ce que disent les lecteurs

" C'est mon livre préféré depuis Getting Things Terminé de David Allen. Des techniques simples pour sortir le désordre de votre tête et le mettre dans un système de confiance. J'aime particulièrement les analogies comme le fait de penser à l'avance à la façon de faire le travail, de sorte que faire le travail est aussi facile que de mettre des cerises sur des tartes."

2. Mon travail : Règles pour une réussite concentrée dans un monde distrait par Cal Newport

À propos du livre

Auteur: Cal Newport

Cal Newport Année de publication: 2016

2016 Temps de lecture estimé: 10 heures

10 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 304

304 Évaluations: 4,6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



'Deep Work' de Cal Newport est une plongée captivante dans la productivité dans le monde rapide d'aujourd'hui.

Selon Cal Newport, pour prospérer dans le monde compétitif d'aujourd'hui, il faut travailler intensément, sans se laisser distraire et en se concentrant au maximum.

Au début de l'ouvrage, Monport établit une distinction claire entre le travail profond et le travail superficiel, en s'appuyant sur des exemples concrets pour vous aider à donner la priorité au travail profond afin de parvenir à une réussite ciblée.

La deuxième partie du livre propose des stratégies pour développer des habitudes de travail approfondi, notamment les principes 4Dx (4 disciplines d'exécution), tels que

Travailler en profondeur

Accepter l'ennui

Abandonner les médias sociaux

Drainer les bas-fonds

À la fin, vous serez motivé pour consacrer plus de temps à un travail utile et développer des habitudes productives grâce à une réussite ciblée.

Ce sur quoi nous choisissons de nous concentrer et ce que nous choisissons d'ignorer joue un rôle dans la définition de la qualité de notre vie

Cal Newport

Les clés du travail en profondeur

Le multitâche et les distractions sont les ennemis de la productivité

Il est essentiel de planifier le travail et le temps gratuit pour retrouver de l'énergie

Ce que disent les lecteurs

"Excellente lecture avec des tactiques pratiques à déployer pour atteindre un état de travail profond de manière cohérente. J'utiliserai ces conseils à l'avenir."

3. Organiser demain dès aujourd'hui : 8 façons de réentraîner votre esprit pour optimiser vos performances au travail et dans la vie par le Dr Jason Selk et Tom Bartow

A propos du livre

Auteur(s): Dr. Jason Selk & Tom Bartow

Dr. Jason Selk & Tom Bartow Année de publication: 2015

2015 Temps de lecture estimé: 7 heures

7 heures Niveau recommandé: Intermédiaire

Intermédiaire Nombre de pages: 240

240 Évaluations: 4,7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Dans " Organiser demain dès aujourd'hui ", le Dr Jason Selk et Tom Bartow présentent un guide facile à suivre explorant les habitudes de réussite. Ils proposent huit méthodes efficaces pour remodeler votre esprit en vue de une productivité gratuite et sans stress dans le travail comme dans la vie.

Issus des milieux de l'athlétisme, de la psychologie et de la finance, les auteurs donnent des conseils pratiques, des exemples concrets et des pistes de développement personnel. Ils vous aident ainsi à cultiver des habitudes positives, à suivre votre progression au quotidien et à améliorer vos compétences en communication.

Ce livre sur la productivité offre des conseils pratiques si vous cherchez à des astuces de productivité et des conseils d'organisation.

La grandeur repose sur le fait de faire constamment des choses que les autres ne peuvent ou ne veulent pas faire. En d'autres termes, la réussite ne consiste pas à être brillant. Il s'agit d'être cohérent

Dr Jason Selk & Tom Bartow

Organiser demain dès aujourd'hui - clés de lecture

Encouragez l'habitude de créer des routines et des systèmes pour une vie ciblée

Acceptez votre singularité et évitez les excuses pour vous démarquer et exceller

Ce que les lecteurs disent:

"C'est l'un des meilleurs livres de développement personnel que j'ai jamais lu ! Il m'a déjà aidé au travail avec ma procrastination et mon organisation ! C'est un livre que je dois relire chaque année !"

A propos du livre

Auteur: S.J. Scott

S.J. Scott Année de publication: 2017

2017 Temps de lecture estimé: 4 heures

4 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 158

158 Évaluations: 4,2/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



how to Stop Procrastinating" est votre meilleur allié pour vous débarrasser de cette fâcheuse habitude qu'est la procrastination. Que vous soyez un procrastinateur occasionnel ou un pro à plein temps pour laisser les choses à la dernière minute, ce livre vous soutient.

Dans ce travail, S.J. Scott présente un forfait simple, étape par étape, pour s'attaquer à la procrastination dans tous les aspects de votre vie. Il ne se contente pas d'en parler ; il explique pourquoi la procrastination est un véritable fléau - pensez aux mauvaises notes, au rendement médiocre au travail et même aux problèmes financiers.

Le livre enseigne des habitudes de lutte contre la procrastination et vous donne des conseils pour la vie de tous les jours, comme la règle des 25-5, des astuces pour se fixer des objectifs motivants et des paramètres pour dire "non" avec élégance sans être un rabat-joie.

Plus il faut de temps et d'efforts pour faire une tâche, plus il est difficile de s'y mettre

S.J. Scott

Les clés pour arrêter de procrastiner

Passez 5 à 10 minutes par jour à faire le point sur votre travail

Soyez compte de vos tâches

Ce que disent les lecteurs

"Un livre rafraîchissant, utile et divertissant du maître de l'amélioration de soi qui continue à trouver de nouvelles façons d'inspirer et d'encourager ses lecteurs avec des conseils simples mais puissants sur la façon de construire des habitudes gagnantes."

5. Les 7 habitudes des personnes très efficaces : De puissantes leçons de changement personnel par Stephen R. Covey

A propos du livre

Auteur: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Année de publication: 1989

1989 Temps de lecture estimé: 15 heures

15 heures Niveau recommandé: Intermédiaire

Intermédiaire Nombre de pages: 381

381 Évaluations: 4,6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Publié en 1989 et vendu à plus de 25 millions d'exemplaires, "Les 7 habitudes des gens très efficaces" de Covey est un guide intemporel pour atteindre une efficacité maximale.

Covey se concentre sur " l'éthique du caractère " et vous donne sept habitudes qui vous aideront à passer de la dépendance à l'interdépendance.

Il n'y a pas de solution miracle ici. Covey vous propose de modifier votre comportement à long terme et de changer vos perceptions afin de favoriser votre épanouissement personnel et votre réussite.

Ce livre fournit un cadre pour développer des habitudes saines et offre des leçons vitales pour vous aider à vous engager dans des activités de renouvellement et à identifier les domaines essentiels pour la croissance personnelle.

"La clé n'est pas d'établir des priorités dans votre emploi du temps, mais d'établir des priorités dans votre emploi du temps." _ "La clé n'est pas d'établir des priorités dans votre emploi du temps, mais d'établir des priorités dans votre emploi du temps

Stephen Covey

Les 7 habitudes des gens très efficaces : clés à retenir

Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler plutôt que sur ce que vous ne pouvez pas contrôler

Prenez des décisions et hiérarchisez vos actions en fonction de vos objectifs et de votre but dans la vie

Ce que disent les lecteurs

"Le livre de Covey n'est pas seulement un guide pratique pour de meilleures habitudes, mais il change votre perspective sur la façon dont vos choix, à la fois dans la physicalité et la mentalité, peuvent changer votre chemin pour le meilleur ou pour le pire. Souvent, nous ne faisons même pas attention à nos habitudes quotidiennes. Nous poursuivons simplement notre vie sans réfléchir à certains de nos choix. Mais la lecture du livre de Covey permet d'examiner à la fois nos habitudes personnelles et nos habitudes professionnelles"

6. Essentialisme : The Disciplined Pursuit of Less par Greg Mckeown

À propos du livre

Auteur: Greg McKeown

Greg McKeown Année de publication: 2014

2014 Temps de lecture estimé: 8 heures

8 heures Niveau recommandé: Débutant à intermédiaire

Débutant à intermédiaire Nombre de pages: 272

272 Évaluations: 4.1/5 (Goodreads) 4.6/5 (Amazon)



Dans un monde surchargé d'informations et d'options innombrables, le livre de Greg $$$a vous incite à éliminer les éléments non essentiels et à vous concentrer sur les contributions les plus percutantes aux choses essentielles - la poursuite disciplinée de moins.

L'ouvrage présente cinq idées centrales, soulignant la valeur de renoncer à essayer de tout faire et d'adopter l'essentialisme. Il encourage à remplacer les fausses hypothèses par trois vérités fondamentales :

Je choisis ce que je fais Seules quelques choses ont de l'importance Je peux tout faire, mais pas n'importe quoi

Il ne s'agit pas d'un livre typique sur la gestion du temps ou la productivité ; il s'agit d'une discipline structurée qui vous aide à identifier ce qui compte vraiment dans votre vie. Si vous êtes à la recherche d'un chemin gratuit vers une productivité et un épanouissement sans stress, lisez L'Essentialisme pour obtenir des résultats extraordinaires.

Parfois, ce que vous ne faites pas est tout aussi important que ce que vous faites

Greg McKeown

Les clés de l'essentialisme

Fixez des paramètres clairs dans votre vie

Faire moins de choses mieux

Ce que disent les lecteurs

"Ce livre vous mettra au défi de ne faire que ce qui est essentiel dans votre vie et d'éliminer le reste. L'objectif est de faire "moins mais mieux", en se concentrant sur les quelques choses vitales et non sur les nombreuses choses insignifiantes."

7. Free to Focus par Michael Hyatt

À propos du livre

Auteur: Michael Hyatt

Michael Hyatt Année de publication: 2019

2019 Temps de lecture estimé: 8 heures

8 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 250

250 Évaluations: 4,6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Vous cherchez un système de productivité simple et efficace pour clarifier vos priorités et vous concentrer sur votre travail ? Michael Hyatt a tout ce qu'il vous faut !

'Free to Focus' présente une approche révolutionnaire de la productivité, remettant en cause l'idée reçue selon laquelle il s'agit simplement de faire plus en moins de temps.

Avec un système éprouvé et assisté par plus de 25 000 professionnels, la formule en trois étapes de Hyatt - Stop, Cut, Act - vous guide pour filtrer les tâches, éliminer les éléments non essentiels, gérer les interruptions et fixer des paramètres afin d'accroître votre concentration et d'obtenir des résultats probants dans un monde où l'attention est omniprésente. Ce livre qui change la donne vous aide à vous rapprocher de vos objectifs tout en réduisant votre stress.

En effet, si vous voulez maîtriser votre emploi du temps, augmenter votre efficacité et votre rendement, et créer plus de marge dans votre vie pour les choses qui vous tiennent à cœur, vous devez apprendre à vous concentrer

Michael Hyatt

Les clés de la concentration gratuite

Apprenez le pouvoir du oui ou du non pour mieux vous concentrer

Préparez d'abord votre vie, puis adaptez votre travail à vos objectifs de vie

Ce que disent les lecteurs

"La voie la plus simple pour passer plus de temps avec les personnes et les choses que nous aimons !

8. Scrum : L'art de faire deux fois plus de travail en deux fois moins de temps par Jeff Sutherland

À propos du livre

Author: Jeff Sutherland

Jeff Sutherland Année de publication: 2014

2014 Temps de lecture estimé: 7 heures

7 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 258

258 Évaluations: 4,6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



scrum, de Jeff Sutherland, n'est pas seulement une affaire de mises en forme pour le rugby. Il s'agit d'un cadre révolutionnaire de performance d'équipe créé en $$$a. Ce livre explore la philosophie et les diverses applications de Scrum au-delà de la technologie ou de l'environnement de travail.

Dans ce livre, vous plongerez dans des exemples concrets et des études de cas illustrant comment la mise en œuvre de Scrum peut révolutionner votre approche, en rendant les équipes plus efficaces et en produisant des résultats plus rapides.

Que ce soit dans le domaine des entreprises, de l'éducation ou de l'amélioration de votre efficacité, ce livre fournit de précieux conseils sur l'application des principes de Scrum pour obtenir des résultats supérieurs en moins de temps.

_"Le Scrum Master, la personne chargée de diriger le processus, pose trois questions à chaque membre de l'équipe : 1. Qu'avez-vous fait hier pour aider l'équipe à terminer le Sprint ? 2. Que ferez-vous aujourd'hui pour aider l'équipe à terminer le Sprint ? 3. Quels sont les obstacles qui se dressent sur le chemin de l'équipe ? C'est tout."

Jeff Sutherland

Les clés de Scrum

Un système de feedback régulier est essentiel pour maintenir votre projet de productivité sur la bonne voie

Une gestion de projet efficace passe par la promotion d'un excellent travail d'équipe

Ce que disent les lecteurs

" Ce livre explique non seulement le pourquoi de Scrum mais le fait avec des exemples facilement et de manière engageante. Il est également agréable de voir comment Scrum est appliqué pour résoudre plus que des problèmes de logiciels."

9. Productivité extrême : Boostez vos résultats, réduisez vos heures par Robert Pozen

A propos du livre

Auteur: Robert Pozen

Robert Pozen Année de publication: 2012

2012 Temps de lecture estimé: 10 heures

10 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 304

304 Évaluations: 4,1/5 (Amazon) 3.6/5 (Goodreads)



À travers cette lecture facile, l'auteur offre de précieuses indications pour maximiser la productivité tout en conciliant vie professionnelle et vie personnelle.

Fort de son expérience en tant que professeur d'entreprise à Harvard et président d'une société internationale de services financiers, Robert Pozen préconise de ne plus se focaliser sur les heures de travail mais de donner la priorité aux résultats.

L'approche directe de Pozen simplifie les paramètres quotidiens, donne la priorité à la définition des objectifs, améliore la prise de décision et évite de s'attarder inutilement sur des tâches mineures. L'ouvrage aborde la question de la productivité professionnelle et offre des conseils sur le développement des compétences personnelles et la gestion efficace des relations.

Si vous cherchez des stratégies pratiques de la part d'une personne qui comprend les complexités de la vie professionnelle, ce livre est fait pour vous la maintenance de la productivité dans divers domaines de la vie, la lecture de "Extreme Productivity" s'impose.

"Pour mettre en œuvre le principe général de la lecture active, vous devez suivre un processus en trois étapes : 1. Saisir la structure de la lecture. 2. Lire l'introduction et la conclusion. 3. Parcourir le haut des paragraphes"

Robert Pozen

Les clés de l'extrême productivité

Donner la priorité aux tâches à fort impact plutôt qu'à celles à faible priorité

En bonne santé équilibre entre travail et vie privée est essentiel pour le bien-être général

Ce que disent les lecteurs

"Un livre qui change la vie - un livre qui couvre tout, du travail au jeu, en passant par la famille et les amis. Pozen couvre beaucoup de terrain avec ses conseils - et ce sont tous des trucs utiles. Un livre formidable qui va figurer sur ma liste des meilleurs."

A propos du livre

Auteur: S.J. Scott

S.J. Scott Année de publication: 2014

2014 Temps de lecture estimé: 4 heures

4 heures Niveau recommandé: Intermédiaire

Intermédiaire Nombre de pages: 116

116 Évaluations: 4,2/5 (Amazon) 3.6/5 (AbeBooks)



Vous êtes-vous déjà surpris à dire : "Je le ferai plus tard" ? Ce livre est là pour changer cela.

Scott reconnaît le combat quotidien qui consiste à remettre à plus tard des tâches essentielles, ce qui entraîne du stress et des entreprises inachevées. La clé consiste à développer un "état d'esprit anti-procrastination" grâce à des habitudes de productivité pratiques et justes qui favorisent l'action cohérente et préviennent le stress.

Cet ouvrage vous aidera à prendre de bonnes habitudes qui vous permettront de prendre le contrôle de vos listes de choses à faire et de transformer vos intentions en actions.

Il n'est pas si difficile d'arrêter de procrastiner. Vraiment, tout ce que vous avez à faire, c'est de former les mêmes habitudes que celles utilisées par d'innombrables personnes qui réussissent et de les intégrer à votre routine."

S. J. Scott

23 habitudes anti-procrastination clés à retenir

Commencer modestement et prendre de l'élan

Se concentrer sur le résultat plutôt que sur le processus

Ce que disent les lecteurs

"Pour une lecture rapide avec quelques bons conseils. Ce livre donne des informations de base sur les différentes techniques et étapes pour arrêter la procrastination."

Avantages de la lecture de livres sur la productivité

Les avantages de la lecture de livres de productivité vont au-delà du fait de faire plus de travail terminé et de développer de bonnes habitudes. Ces joyaux littéraires offrent de nombreux points de vue, stratégies et conseils pratiques pour améliorer l'efficacité personnelle et professionnelle.

Voici quelques avantages clés de la lecture de livres sur la productivité :

Gestion du temps : Apprenez à gérer efficacement votre temps grâce à ces livres qui fournissent des conseils pratiques sur le blocage du temps, l'établissement de priorités et la création d'emplois du temps efficaces pour maximiser la productivité

Apprenez à gérer efficacement votre temps grâce à ces livres qui fournissent des conseils pratiques sur le blocage du temps, l'établissement de priorités et la création d'emplois du temps efficaces pour maximiser la productivité Amélioration de l'efficacité: Faites les choses plus intelligemment et plus rapidement dans la vie de tous les jours grâce à des techniques éprouvées pour rationaliser les tâches et obtenir de meilleurs résultats

Faites les choses plus intelligemment et plus rapidement dans la vie de tous les jours grâce à des techniques éprouvées pour rationaliser les tâches et obtenir de meilleurs résultats Changement d'état d'esprit: De nombreux ouvrages sur la productivité encouragent les lecteurs à adopter une attitude positive et proactive face aux défis, en affichant les revers comme des opportunités de croissance. Ce changement de perspective vous aide à mener une vie épanouie et à développer un état d'esprit de croissance

De nombreux ouvrages sur la productivité encouragent les lecteurs à adopter une attitude positive et proactive face aux défis, en affichant les revers comme des opportunités de croissance. Ce changement de perspective vous aide à mener une vie épanouie et à développer un état d'esprit de croissance Amélioration de l'attention et de la concentration: Améliorez votre attention et votre concentration grâce aux livres de productivité, ce qui se traduit par une meilleure implication dans les tâches et une meilleure mémorisation

Améliorez votre attention et votre concentration grâce aux livres de productivité, ce qui se traduit par une meilleure implication dans les tâches et une meilleure mémorisation Un aperçu de la réussite: Ces livres offrent un aperçu précieux de l'esprit des personnes qui ont réussi, en les motivant, en les inspirant et en leur proposant des idées pratiques pour améliorer leur productivité

Voilà qui conclut nos recommandations ! Nous savons que la connaissance est essentielle. Les idées des livres sur la productivité peuvent avoir un impact significatif sur votre travail et votre vie personnelle, en vous aidant à éliminer les tueurs de productivité .

Alors pourquoi ne pas passer à la vitesse supérieure ? Donnez vous les moyens d'agir avec l'outil meilleures applications de productivité pour une gestion de projet efficace et l'optimisation du flux de travail.

Vous connaissez le dicton, la connaissance, c'est le pouvoir Utilisez les idées de ces livres pour former des habitudes productives et réussir personnellement et professionnellement dans ce monde distrait.

Maintenant que vous disposez des connaissances et des outils, inscrivez-vous à ClickUp pour accéder à des outils de productivité, Modèles de plannings journaliers et plus 1 000 intégrations . Mettez en pratique ce que vous avez appris avec ClickUp !