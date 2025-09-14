Les 13 meilleurs outils CRM pour le secteur du bâtiment afin de rationaliser la gestion des projets et la gestion des clients

Les délais non respectés, les litiges de paiement et les mises à jour de projet dispersées peuvent faire dérailler même les meilleures équipes de construction. Des problèmes mineurs peuvent se transformer en retards coûteux lorsque les calendriers, les permis et les communications avec les clients sont dispersés.

Un logiciel CRM dédié au secteur de la construction intègre tout : centralisation des données de projet, suivi de l'avancement, organisation de votre pipeline et communication en temps réel avec vos clients.

Nous avons sélectionné les meilleurs outils qui permettent aux équipes du secteur de la construction de gagner du temps, de remporter des contrats plus rapidement et de mener à bien chaque projet sans dépassement de budget. ✅

Que faut-il rechercher dans un CRM dédié au secteur de la construction ?

Lorsque vous choisissez un CRM pour votre entreprise de construction, tenez compte des fonctionnalités clés suivantes qui permettent de prendre des décisions fondées sur les données :

Suivi des projets : optez pour des CRM qui ne se contentent pas de gérer les contacts : suivez les chantiers, les échéanciers, les permis et les modifications de commande pour prendre des décisions plus éclairées

Communication : Assurez-vous de tenir facilement vos clients et sous-traitants informés grâce au partage en un clic des calendriers et de la progression des projets

Devis et propositions : utilisez des outils dotés de modèles intégrés, de signatures numériques et de fonctionnalités de suivi pour accélérer le processus d'appel d'offres

Planification : optez pour des CRM qui centralisent la planification des tâches, des équipes et du matériel à l'aide de calendriers visuels

Accès mobile : optez pour des outils adaptés aux appareils mobiles afin que vos équipes puissent mettre à jour le statut des chantiers, pointer ou télécharger des photos depuis le chantier

Stockage de documents : conservez vos plans, permis, contrats et photos dans un espace sécurisé et bien organisé

Facturation et comptabilité : Recherchez des fonctionnalités intégrées de facturation, de suivi des paiements et d'intégration comptable pour améliorer votre trésorerie

📖 À lire également : Gestion de projet de construction : types, processus et outils

Le CRM pour le secteur de la construction en bref

Voici un bref aperçu des meilleurs CRM pour le secteur de la construction afin de suivre et de gérer efficacement vos nouveaux prospects :

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs ClickUp Particuliers, petites entreprises, PME et grandes entreprises à la recherche d'une solution unifiée de gestion de la relation client (CRM), de gestion de projet et de gestion des clients CRM et gestion de projet tout-en-un, documents, tâches, analyses, échéanciers, automatisations, IA, tableaux de bord, suivi du temps, chat, accès invité Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Buildertrend Entreprises générales de toutes tailles et chefs de projet chargés de coordonner les sous-traitants et les calendriers pour les projets Portail client, planification, journaux quotidiens, diagrammes de Gantt, gestion des équipes, paiements en ligne, budgétisation Tarification personnalisée Procore CRM Grandes entreprises de construction et entreprises gérant des portefeuilles complexes comprenant plusieurs projets Gestion de portefeuille, suivi des coûts, contrôle des contrats, pipelines personnalisés, communication centralisée Tarification personnalisée JobNimbus Les petites et moyennes équipes de construction extérieure (toiture, bardage) ayant besoin d'un accès sur le terrain Tableaux glisser-déposer, application mobile, estimateurs visuels, flux de travail automatisés et tableaux de facturation Tarification personnalisée Chef de chantier Petites entreprises et entrepreneurs à la recherche de solutions riches en fonctionnalités et abordables Plus de 60 modules (sécurité, demandes d'informations, relevés de temps), suivi des prospects, outils financiers intégrés, application mobile Forfaits payants à partir de : 49 $/mois par utilisateur Followup CRM Entrepreneurs et corps de métier spécialisés (de toutes tailles) axés sur l'équipe commerciale et ayant besoin d'une automatisation de leur pipeline Tableaux de bord visuels, suivi des appels d'offres, relances automatisées, notation des prospects, rapports d'activité Forfaits payants à partir de : 4 500 $/an CoConstruct Constructeurs de maisons personnalisées, entreprises de rénovation et équipes de projets résidentiels (petites et moyennes entreprises) Devis, sélection des clients, modèles de propositions, suivi de la main-d'œuvre et tableau de bord administratif Tarification personnalisée Pipedrive Petites équipes et particuliers à la recherche d'un outil simple de suivi des ventes Pipelines Kanban, entrée guidée des données, capture de prospects via chatbot, pipelines personnalisés Forfaits payants à partir de : 19 $/mois par utilisateur HubSpot CRM Start-ups, entrepreneurs indépendants et petites entreprises ayant besoin d'une solution marketing/service intégrée Modèles d'e-mails, formulaires, campagnes omnicanales, chat en direct, capture de prospects, analyses Gratuit ; forfaits payants à partir de : 20 $/mois par utilisateur Salesforce Entreprises et grandes sociétés de construction nécessitant une personnalisation poussée et des intégrations Flux de travail personnalisé, automatisations avancées, intégrations, tableaux de bord sur mesure et analyses basées sur l'IA Tarification personnalisée PlanSwift Devisistes et chefs de projet (toutes tailles) spécialisés dans les mesures sur plans Devis visuels, assemblages personnalisés, exportation vers un CRM ou Excel, mesures à l'échelle Les forfaits payants commencent à partir de : 2 000 $/an par utilisateur Jobber Équipes de service sur le terrain de petite et moyenne taille (électriciens, plombiers, équipes mobiles) Optimisation des itinéraires, facturation instantanée, chatbot IA, suivi de la paie et calendrier visuel Les forfaits payants commencent à partir de : 30 $/mois par utilisateur AccuLynx Les entrepreneurs en couverture (petites et grandes entreprises) développent leurs activités et effectuent l'automatisation de leurs flux de travail Flux de travail de bout en bout, mesures aériennes, contrats signés électroniquement, suivi des prospects, modules de production Tarification personnalisée

👀 Le saviez-vous ? Votre productivité commerciale peut augmenter de 3 à 5 % simplement par l'automatisation de vos processus CRM et commerciaux grâce à l'IA.

Le meilleur CRM pour le secteur de la construction

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Voyons maintenant quelle solution pourrait vous convenir le mieux et pourquoi. Voici les meilleurs outils CRM adaptés à vos besoins en matière de gestion de chantier:

1. ClickUp (Idéal pour la gestion tout-en-un des projets et des clients)

Suivez vos prospects, gérez vos relances et assurez la fluidité de l'ensemble de votre pipeline commercial grâce au logiciel de gestion de projet et de CRM ClickUp.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail : elle combine gestion de projet, gestion des connaissances et chat, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus vite et plus intelligemment.

Du suivi des prospects et de la gestion des données clients au suivi de l'avancement des travaux et à la coordination des équipes sur le terrain, ClickUp for CRM unifie la gestion de la relation client avec le reste de vos flux de travail, éliminant ainsi le besoin de recourir à plusieurs outils disparates.

Grâce au modèle CRM ClickUp, vous pouvez gérer vos contacts, les étapes de vente et vos projets sans partir de zéro.

Obtenez un modèle gratuit Personnalisez votre CRM dédié au secteur de la construction grâce au modèle CRM ClickUp

Ce modèle vous permet de :

Centralisez les coordonnées des clients, les listes de choses à faire, les notes et l'historique des communications en un seul endroit bien organisé

Hiérarchisez les tâches et les suivis en fonction de l'étape de vente ou du type de client

Utilisez les vues prédéfinies (comme Liste ou Processus de vente) pour trouver rapidement ce qui compte le plus

Tirez parti des champs personnalisables pour les titres de poste, les secteurs d'activité et les types d'éléments CRM afin de les adapter à votre flux de travail

Visualisez l'avancement des travaux et identifiez les goulots d'étranglement grâce à des outils tels que les diagrammes de Gantt et les tableaux de bord

Les modèles CRM de ClickUp sont conçus pour être utilisés avec ClickUp CRM afin que vous puissiez fidéliser vos clients, accélérer la conclusion de contrats et augmenter votre chiffre d'affaires de la manière la plus simple et la plus efficace possible.

💡 Conseil de pro : Choisissez les vues qui correspondent à votre flux de travail : Liste, Kanban, Calendrier ou vues personnalisées telles que « Clients à risque » ou « Projets actifs ». Vous pouvez définir des statuts personnalisés (par exemple, « Devis envoyé » ou « En cours ») et utiliser des champs personnalisés pour saisir des informations clés telles que l'adresse du chantier, le budget ou le type de projet.

Automatisez les flux de travail et suivez visuellement l'avancement des projets

Automatisez les flux de travail de votre équipe avec ClickUp Automations

ClickUp Automations élimine les tâches administratives répétitives en affectant automatiquement les membres de l'équipe, en mettant à jour les statuts ou en envoyant des rappels au fur et à mesure de l'avancement des projets. Avec ClickUp Tasks, vous pouvez facilement déléguer des responsabilités, fixer des échéances et suivre la progression de chaque phase de votre projet de construction, le tout en un seul endroit. La fonctionnalité glisser-déposer facilite l'organisation et la réaffectation des tâches à mesure que les besoins du projet évoluent, garantissant ainsi que votre équipe sait toujours sur quoi travailler ensuite.

Grâce aux dépendances de tâches ClickUp, vous pouvez définir l'ordre exact des opérations, garantissant ainsi que la préparation du chantier, les inspections et les remises s'effectuent dans le bon ordre.

Définissez un ordre des opérations clair grâce aux dépendances entre les tâches

En cas de changement ou de retard, ClickUp vous en informera immédiatement afin que votre équipe puisse s'adapter rapidement et maintenir le projet sur la bonne voie.

Bénéficiez d'analyses basées sur l'IA

Les agents ClickUp, tels que les agents d'intégration de données CRM, vous aident à synchroniser votre CRM avec des outils comme les e-mails ou les formulaires Web, en mettant automatiquement à jour les enregistrements dès que de nouvelles informations arrivent. Si vous avez besoin de mises à jour en temps réel, ClickUp Brain analyse votre environnement de travail pour répondre à vos questions, suggérer les prochaines étapes et résumer la progression des clients — le tout à la demande et sur une seule plateforme.

Résumez l'activité de vos projets, identifiez les tendances et signalez les éléments nécessitant une attention particulière grâce à l'IA de travail la plus complète au monde, ClickUp Brain.

Par exemple, vous pouvez demander le statut d'un chantier, les dernières communications avec le client ou les tâches en attente, et obtenir des réponses instantanées.

De plus, vous pouvez utiliser ClickUp Brain Max pour dicter les mises à jour du chantier, les notes clients ou les éléments de la liste des travaux à terminer sans les mains. Votre dictée est instantanément transcrite, liée à la tâche ou à la fiche client appropriée, et mise à la disposition de votre équipe — une solution idéale pour les entrepreneurs très occupés sur le terrain.

Combinez cela avec les fonctionnalités incluses dans ClickUp for Construction Teams, et vous disposez d'un CRM complet basé sur l'IA qui améliore l'efficacité opérationnelle de votre entreprise de construction tout en assurant un service optimal à vos clients.

Découvrez comment ClickUp peut se transformer en un CRM complet spécialement conçu pour le secteur de la construction, en regroupant les prospects, les contrats, les clients et le statut des projets en un seul endroit pour ne jamais manquer un suivi.

Une meilleure façon de gérer le travail de construction

Que ce soit pour gérer les premières interactions avec les prospects ou les livraisons finales, ClickUp facilite votre flux de travail grâce à des fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt, les cartes mentales et les résumés de projet détaillés. Vous pouvez attribuer des tâches, fixer des échéances, surveiller l'utilisation des ressources et visualiser chaque étape d'un projet afin de vous assurer qu'il respecte le calendrier et le budget.

Suivez le suivi du temps, collaborez et soyez plus productif

Vous pouvez même suivre le temps passé directement dans ClickUp ou utiliser des intégrations telles que Clockify pour surveiller les heures consacrées à chaque tâche ou projet. Les rappels et alertes intégrés aident votre équipe à respecter les délais et les jalons clés.

Générez des rapports, gérez les heures facturables et maîtrisez mieux la productivité de votre équipe et la planification des ressources grâce à ClickUp Suivi du temps

La communication en temps réel est essentielle dans la gestion de projet de construction et le CRM. ClickUp Chat et ClickUp Docs permettent à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde, que ce soit au bureau ou sur le chantier.

Suivez et collaborez en temps réel sur les discussions, les documents, les statuts et les tâches grâce à ClickUp Construction Management

Vous pouvez @mentionner vos collègues, ajouter des commentaires ou partager des fichiers de projet instantanément. Cela facilite la collaboration sur les demandes d'informations, les ordres de modification, les soumissions et les retours d'expérience généraux, ce qui réduit les malentendus et améliore l'efficacité globale du travail.

Pour les clients et les sous-traitants, l'accès invité avec des permissions personnalisables permet à chacun de rester informé sans exposer d'informations sensibles.

📮 ClickUp Insight : 46 % des travailleurs du savoir s'appuient sur un mélange de chat, de notes, d'outils de gestion de projet et de documentation d'équipe simplement pour suivre leur travail. Pour eux, le travail est dispersé sur des plateformes déconnectées, ce qui rend l'organisation plus difficile. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp centralise tout. Grâce à des fonctionnalités telles que la gestion de projet par e-mail ClickUp, les notes ClickUp, le chat ClickUp et ClickUp Brain, tout votre travail est centralisé en un seul endroit, consultable et parfaitement connecté. Dites adieu à la surcharge d'outils et bonjour à une productivité sans effort.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez d'un seul coup d'œil l'état d'avancement des projets, les conversions de prospects et le statut du budget grâce aux tableaux de bord ClickUp

Visualisez les phases de projet et les pipelines de vente grâce aux tableaux blancs ClickUp

Enregistrez et résumez les appels clients ou les réunions sur site avec ClickUp AI Notetaker

Conservez toutes les interactions avec les clients, les documents de projet, les contrats et les communications au même endroit pour un accès et une consultation faciles.

Décomposez chaque projet de construction étape par étape à l'aide du modèle de gestion de chantier ClickUp pour guider les équipes de la préparation à la finalisation.

Améliorez la satisfaction et la fidélisation de vos clients en garantissant une communication rapide, des mises à jour transparentes sur les projets et des suivis organisés.

Limites de ClickUp

Nécessite un certain temps d'adaptation lors de l'installation initiale et de la personnalisation, en particulier pour les équipes qui découvrent les logiciels de gestion de projet

Offre des fonctions limitées sur mobile par rapport aux versions web et bureau

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Un avis publié sur G2 indique :

Je préfère ClickUp pour suivre et organiser les devis de construction de notre entreprise. J'apprécie de pouvoir personnaliser facilement les catégories et les colonnes. J'apprécie également l'option de filtrage pour les rapports destinés à mon équipe opérationnelle.

Je préfère ClickUp pour suivre et organiser les devis de construction de notre entreprise. J'apprécie de pouvoir personnaliser facilement les catégories et les colonnes. J'apprécie également l'option de filtrage pour les rapports destinés à mon équipe opérationnelle.

2. Buildertrend (Idéal pour la gestion des échéanciers et des corps de métier)

via Buildertrend

Vous avez besoin d'affiner votre coordination avec vos fournisseurs et vos clients ? Buildertrend propose des journaux quotidiens, la gestion des équipes et la planification des chantiers pour vous aider à prendre des décisions rapidement. Vous bénéficiez également d'un espace dédié pour organiser votre liste de sous-traitants, ce qui facilite la gestion des relations et l'identification de nouvelles opportunités de revenus.

Le CRM pour le secteur de la construction permet également de visualiser la progression des travaux à l'aide de diagrammes de Gantt, ce qui vous permet d'informer tous vos clients en temps réel. Buildertrend dispose également d'une fonctionnalité de planification intelligente qui facilite l'attribution des tâches et permet d'avertir instantanément les équipes disponibles. Il inclut également des outils de budgétisation et de gestion des matériaux intelligents et s'intègre à QuickBooks, Xero, Google Agenda, Dropbox, Procore et Zapier pour une supervision transparente des projets et des finances.

Les meilleures fonctionnalités de Buildertrend

Partagez les mises à jour et les validations de projet via son portail client personnalisé

Effectuez et acceptez des paiements en ligne, et mettez même en place des services d'assurance grâce à la fonctionnalité de budgétisation intégrée

Améliorez la traçabilité des tâches sur site en synchronisant automatiquement les bons de commande et les ordres de modification

Limites de Buildertrend

Offre une interface complexe qui peut sembler peu intuitive à utiliser

Nécessite l'intégration de tous les fournisseurs pour chaque projet de construction afin de permettre une visualisation complète

Tarifs de Buildertrend

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Buildertrend

G2 : 4,2/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 500 avis)

👀 Le saviez-vous ? L'intégration d'un logiciel de planification basé sur l'IA dans vos flux de travail peut augmenter votre productivité de 30 %, faire grimper en flèche le niveau de satisfaction, vous aider à être payé plus rapidement et vous ouvrir la voie à davantage de contrats.

📖 À lire également : Méthodes courantes de réalisation de projets de construction pour les architectes

3. Procore CRM (Idéal pour la gestion de portefeuille et le suivi des coûts à l'échelle de l'entreprise)

via Procore CRM

Si vous gérez un grand nombre de projets de construction, Procore CRM est un excellent choix. Il centralise l'ensemble de votre portefeuille de projets, rationalise les prévisions de chiffre d'affaires et vous offre une visibilité complète sur tous les coûts.

Cette plateforme cloud est idéale pour les entreprises disposant d'équipes à distance. Ses tableaux de bord de projet facilitent le partage d'informations visuelles sur les prospects et les chantiers en cours. Elle inclut également la gestion des contacts et le suivi du pipeline commercial, et s'intègre directement aux outils de planification de projet de Procore pour assurer une transition fluide de la vente à la livraison.

Les meilleures fonctionnalités de Procore CRM

Suivez vos prospects avec précision grâce à son pipeline CRM personnalisé et à son tableau de bord de rapports

Consignez vos e-mails, vos notes de réunion et vos décisions dans un échéancier CRM unique grâce à ses outils de communication centralisés

Effectuez la prévision de vos revenus avec plus de précision grâce à ses analyses au niveau du portefeuille, directement liées à l'activité d'appel d'offres

Intégrez-le aux flux de travail des projets pour une coordination fluide

Limites de Procore CRM

Manque de fonctionnalités de gestion de portefeuille adaptées aux petites entreprises

Nécessite une installation et une mise en route fastidieuses en raison de sa complexité de niveau entreprise

Tarifs de Procore CRM

Tarification personnalisée

Avis et évaluations sur Procore CRM

G2 : 4,6/5 (plus de 3 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 700 avis)

Que disent les utilisateurs de Procore CRM ?

Un avis sur G2 indique :

Les outils financiers de Procore sont puissants, et les propriétaires peuvent gérer l'ensemble de leur portefeuille de projets en un seul endroit […] Les flux de travail sont bons, mais doivent être améliorés afin de pouvoir être personnalisés par contrat, et pas seulement par projet.

Les outils financiers de Procore sont puissants, et les propriétaires peuvent gérer l'ensemble de leur portefeuille de projets en un seul endroit […] Les flux de travail sont bons, mais doivent être améliorés afin de pouvoir être personnalisés par contrat, et pas seulement par projet.

4. JobNimbus (Idéal pour la gestion des chantiers et la construction extérieure)

via JobNimbus

Vous souhaitez prospecter sans nuire à l'exécution des travaux ? JobNimbus est un excellent choix pour les entreprises de construction, en particulier pour les équipes chargées des travaux extérieurs. Il comprend des tableaux de tâches par glisser-déposer pour permettre aux équipes de se mettre rapidement au travail sans risque de double réservation.

Ses fonctionnalités intégrées d'e-mail et de mises à jour instantanées des clients sont également très utiles pour les travaux en extérieur à délai fixe, tels que la pose de clôtures et l'entretien des gouttières. Un outil d'estimation visuelle permet en outre d'établir et de présenter des devis précis pour une meilleure fidélisation. Il offre également des outils de suivi de projet, de calcul des coûts, de gestion des prospects, de planification des tâches et de communication d'équipe pour harmoniser toutes les opérations.

Les meilleures fonctionnalités de JobNimbus

Consultez les factures en cours, les factures émises et les travaux en attente grâce à des tableaux de facturation dédiés

Convertissez vos prospects plus rapidement grâce à des automatisations rapides intégrées aux formulaires de prospection en ligne, aux modèles d'e-mails et aux paramètres de notifications

Tenez les propriétaires et les sous-traitants informés grâce à un partage des tâches en temps réel

Limites de JobNimbus

Manque d'options d'automatisation personnalisables pour des flux de travail plus adaptés

L'application mobile présente parfois des bugs et des problèmes de navigation.

Tarifs de JobNimbus

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur JobNimbus

G2 : 4,7/5 (plus de 65 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 450 avis)

📖 À lire également : Modèles gratuits de gestion de chantier

via Contractor Foreman

Vient ensuite Contractor Foreman, un outil de gestion de chantier réputé pour ses fonctionnalités abordables. Au-delà de son prix raisonnable, ses 35 outils intégrés couvrent tout, du calcul des coûts et de la planification des travaux au suivi de la sécurité.

Il comprend également des tableaux de bord pour la gestion des prospects, le suivi des communications avec les clients et le statut des devis. Son interface épurée et son application mobile le rendent pratique pour les responsables sur le terrain. C'est une solution conviviale pour les petits entrepreneurs.

Les meilleures fonctionnalités de Contractor Foreman

Gérez l'ensemble de vos pipelines grâce à un suivi des prospects directementlié aux devis et aux dossiers de projet

Tirez parti des outils financiers intégrés, tels que les devis, la facturation et le suivi du temps, sans avoir recours à des intégrations tierces.

Accédez à votre gestion de la relation client où que vous soyez grâce à une application mobile conçue pour la coordination sur le terrain et au bureau

Limites de Contractor Foreman

Offre des fonctionnalités de rapports limitées qui peuvent sembler trop basiques pour des besoins avancés

Manque d'options de personnalisation au sein de l'interface pour offrir une expérience utilisateur personnalisée

Tarifs de Contractor Foreman

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Contractor Foreman

G2 : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 720 avis)

Que disent les utilisateurs de Contractor Foreman ?

Un avis sur Capterra dit :

C'est un excellent outil pour toute entreprise, nous l'utilisons quotidiennement. Contractor Foreman nous permet de tout faire, de l'établissement des devis à la facturation, en passant par la gestion de projet et le stockage général des informations. Assez facile à utiliser et à prendre en main, je le recommande vivement […] Impossible d'apporter des modifications à un devis en attente.

C'est un excellent outil pour toute entreprise, nous l'utilisons quotidiennement. Contractor Foreman nous permet de tout faire, de l'établissement des devis à la facturation, en passant par la gestion de projet et le stockage général des informations. Assez facile à utiliser et à prendre en main, je le recommande vivement […] Impossible d'apporter des modifications à un devis en attente.

6. Followup CRM (Idéal pour le suivi des prospects et l'automatisation du processus de vente)

via Followup CRM

Followup CRM se distingue dans le secteur de la construction, en particulier si vous souhaitez renforcer votre capacité à remporter de nouveaux contrats. Grâce à sa gestion complète des contacts, ses notifications de prospects et ses fonctionnalités de suivi des activités commerciales, cet outil permet à toute l'équipe de rester sur la bonne voie, sans chaos.

Il vous permet également de classer les prospects par type de projet, budget ou échéancier pour hiérarchiser rapidement les tâches. Son système intégré de notation des prospects vous aide à suivre le niveau d'engagement de chaque prospect. De plus, toutes les tâches répétitives que vous créez, qu'il s'agisse de la conversion des prospects, des processus post-construction ou des suivis, peuvent être automatisées.

Les meilleures fonctionnalités de Followup CRM

Suivez automatiquement vos propositions pour recevoir des alertes instantanées lorsque des prospects affichent ou acceptent vos offres, ce qui vous évite les vérifications manuelles.

Suivez les performances de votre entreprise grâce à des rapports d'activité qui mettent en évidence les tendances en matière de suivi, les taux de conclusion et la productivité des commerciaux

Connectez vos outils d'estimation en toute transparence grâce à l'intégration avec The EDGE pour synchroniser les données commerciales avec davantage d'offres et éviter les doublons.

Limites du CRM Followup

Rend l'ajout de nouveaux clients complexe et fastidieux

La visibilité des rapports est retardée, certains rapports n'apparaissant pas sur le tableau de bord principal et leur génération prenant du temps

Tarifs de Followup CRM

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Followup CRM

G2 : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

🧠 Anecdote : Avant que le terme « CRM » ne se généralise, les entreprises géraient leurs relations clients à l'aide de systèmes de gestion des contacts. En 1987, Mike Muhney et Pat Sullivan ont lancé ACT!, le tout premier logiciel de gestion des contacts pour PC. Ce Rolodex numérique permettait aux commerciaux de stocker et de récupérer les informations clients plus efficacement, jetant ainsi les bases des plateformes CRM sophistiquées d'aujourd'hui.

7. CoConstruct (Idéal pour les projets de construction et de rénovation)

via CoConstruct

Vous gérez plusieurs projets qui vont au-delà des simples rénovations standardisées ? CoConstruct est conçu pour les chantiers flexibles et les flux de travail de rénovation dans le secteur de la construction. Ses outils d'estimation personnalisables, le suivi de la sélection des clients et ses fonctionnalités de coordination pratiques sont ses principaux atouts pour la gestion de tout type de chantier.

Les modèles de devis rapides et précis de cet outil sont parfaits pour les clients ayant des demandes récurrentes mais spécifiques. CoConstruct fournit également des informations sur les performances de l'équipe afin de mettre en évidence les éléments essentiels, tels que les calendriers et le statut de la sélection des fonctionnalités, à chaque étape du projet. En bref, c'est la solution idéale pour les constructeurs de maisons et les entreprises de construction qui gèrent des projets résidentiels.

Les meilleures fonctionnalités de CoConstruct

Gérez les validations numériques des devis, les options de construction, les délais et les préférences en matière de rappels grâce à ses paramètres de gestion des clients

Suivez les goulots d'étranglement et comparez le nombre d'heures de travail par rapport à l'estimation grâce au module de suivi de la main-d'œuvre

Enregistrez automatiquement les communications avec vos partenaires commerciaux, les détails des chantiers et même les certificats d'assurance grâce à un tableau de bord administratif accessible en un clic.

Limites de CoConstruct

Selon certains constructeurs, il manque une fonctionnalité de conception d'intérieur permettant d'organiser visuellement les spécifications et les sélections.

Entraîne des entrées doublées et des transferts de données incomplets en raison d'intégrations peu fiables

Tarifs de CoConstruct

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CoConstruct

G2 : 4/5 (20 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 850 avis)

Que disent les utilisateurs de CoConstruct ?

Un avis sur G2 indique :

La possibilité de regrouper tous les éléments d'un projet en un seul endroit : devis, plans de construction, communication avec les sous-traitants et saisie de toute la documentation pertinente. [Mais] l'outil de devis est très peu pratique. Il ne permet pas de charger dans le système tous les devis reçus des sous-traitants, de sélectionner les options souhaitées et de mettre à jour automatiquement le budget.

La possibilité de regrouper tous les éléments d'un projet en un seul endroit : devis, plans de construction, communication avec les sous-traitants et saisie de toute la documentation pertinente. [Mais] l'outil de devis est très peu pratique. Il ne permet pas de charger dans le système tous les devis reçus des sous-traitants, de réaliser la sélection des options souhaitées et de mettre à jour automatiquement le budget.

🧠 Anecdote : En 1985, le lancement de la calculatrice Construction Master a révolutionné le secteur de la construction. Cet appareil portable, préprogrammé avec des calculs essentiels pour la construction tels que les angles, les escaliers, les calculs de toiture, la pente, la hauteur et la longueur, est devenu un outil indispensable pour les professionnels. Sa réussite a ouvert la voie à des calculatrices spécialisées permettant de rationaliser les calculs complexes sur chantier et d'améliorer la productivité.

8. Pipedrive (Idéal pour la gestion de base du pipeline)

via Pipedrive

Pour les équipes commerciales qui accordent la priorité aux ventes dans le processus de construction, Pipedrive est un excellent choix pour accroître la productivité, y compris dans le cadre de la consolidation des relations. Il permet de générer facilement des prospects et de les attribuer à des commerciaux spécifiques, rendant ainsi les interactions avec les clients plus personnalisées.

Vous disposez d'une multitude de données historiques dans des feuilles de calcul ? Importez-les, et Pipedrive les mettra en corrélation pour vous, créant ainsi rapidement des tendances. Toutes vos informations, activités et échéanciers de contacts sont organisés en étapes simples du pipeline de vente.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Recueillez de nouveaux prospects et ajoutez-les automatiquement à l'entonnoir de vente grâce à la fonctionnalité de chatbot.

Réduisez au minimum la préparation de l'équipe commerciale et la paperasserie grâce à la saisie guidée des entrées et aux flux de travail CRM

Créez, libellez et personnalisez vos cycles de vente grâce à ses pipelines et étapes de processus personnalisés

Limites de Pipedrive

Des connaissances en développement sont nécessaires pour utiliser ses fonctionnalités avancées d'API et de webhook.

Tarifs de Pipedrive

Essential : 19 $/mois par utilisateur

Formule Avancée : 34 $/mois par utilisateur

Professionnel : 64 $/mois par utilisateur

Ultimate : 89 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (plus de 2 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

via HubSpot

Vous souhaitez renforcer votre présence en ligne ou mettre en avant des services spécialisés tels que les extensions de maison ou la construction durable ? HubSpot CRM peut vous aider à rester organisé grâce à des outils tels que le suivi des devis, la gestion des contacts et la coordination des appels d'offres, le tout sans alourdir votre charge de travail quotidienne.

Il propose également des flux de travail basés sur des API, un chat en direct et des formulaires de capture de prospects, qui sont parfaits pour gérer les prospects et les services à fort volume. De plus, ses fonctionnalités adaptées aux appareils mobiles et ses analyses en temps réel sont toujours utiles lorsque vous recherchez de nouveaux clients pour votre entreprise de construction.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

Renforcez l'impact de votre plan marketing , même pour des travaux de rénovation de niche, grâce à des campagnes omnicanales et à un moteur de demande évolutif

Cartographiez intelligemment vos relations clients en liant le type de demande de construction, l'emplacement et le budget à des libellés d'association personnalisés

Maintenez votre base de données à jour, qu'il s'agisse d'estimations de quantités, de devis personnalisables ou d'offres de fournisseurs, grâce à une gestion rapide des permissions au niveau des champs

Limites du CRM HubSpot

Les tableaux de bord de rapports peuvent être complexes à configurer et à filtrer

Tarifs du CRM HubSpot

Free

Marketing Hub Starter : 20 $/mois par utilisateur

Tarification personnalisée

Avis et évaluations sur HubSpot CRM

G2 : 4,2/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 200 avis)

Que disent les utilisateurs de HubSpot CRM ?

Un avis sur Capterra dit :

Son outil de rapports fournit des informations très utiles sur les performances qui nous aident à améliorer nos interactions avec les clients. HubSpot CRM dispose de tableaux de bord en temps réel qui permettent de suivre facilement l'évolution de toutes nos interactions en temps réel.

Son outil de rapports fournit des informations très utiles sur les performances qui nous aident à améliorer nos interactions avec les clients. HubSpot CRM dispose de tableaux de bord en temps réel qui permettent de suivre facilement l'évolution de toutes nos interactions en temps réel.

10. Salesforce (Idéal pour les personnalisations et les intégrations personnalisées)

via Salesforce

Salesforce reste synonyme de CRM. Son principal atout pour les entreprises de construction en phase de démarrage réside dans ses possibilités de personnalisation avancées, allant des flux de travail des sous-traitants aux communications clients en plusieurs phases. Vous pouvez adapter chaque étape et chaque champ au mode de fonctionnement de votre équipe, que vous participiez à des appels d'offres pour de nouveaux projets ou que vous gériez des chantiers en cours.

Avec de nombreux cas d'utilisation, chaque fonctionnalité et interface est conçue pour s'adapter à votre façon de gérer vos projets. Il offre également de puissantes options d'intégration et un tableau de bord personnalisé qui vous donne une vue d'ensemble de votre pipeline, de la progression de vos projets et de la santé de vos relations avec vos clients.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Gérez les demandes d'informations, les offres, les ordres de modification et les inspections grâce à des automatisations avancées

Centralisez les données de terrain, les calendriers de chantier et les mises à jour de projet au sein de votre CRM grâce à une vaste bibliothèque d'intégrations, notamment Procore et PlanGrid

Effectuez la prévision des retards, des dépassements de coûts et des probabilités de remporter les prochains appels d'offres grâce à des analyses complètes basées sur l'IA.

Limites de Salesforce

Nécessite du personnel informatique dédié et un service client en raison de la complexité de l'installation et de la personnalisation

Présente une courbe d'apprentissage plus raide que les solutions CRM pour le secteur de la construction plus simples

Tarifs de Salesforce

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Salesforce

G2 : 4,4/5 (plus de 23 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 18 800 avis)

11. PlanSwift (Idéal pour des relevés et des devis précis)

via PlanSwift

PlanSwift est l'outil de prédilection pour gérer les projets où la finalisation des plans a une priorité supérieure à la génération de prospects. Il se distingue par ses outils rapides de mesure des plans, qui facilitent considérablement les tâches de tarification.

Cet outil gère également les mesures de dimensions avec une grande précision, un facteur crucial pour remporter des appels d'offres commerciaux. De plus, il dispose d'options d'exportation rapide qui peuvent être directement intégrées à votre pipeline commercial.

Les meilleures fonctionnalités de PlanSwift

Accélérez les relevés grâce au téléchargement de chantiers en un clic, aux mesures et aux échelles ajustables directement à partir des plans numériques

Calculez de manière cohérente les coûts de main-d'œuvre, de matériaux et de déchets pour chaque chantier grâce à des assemblages personnalisés

Effectuez une connexion avec votre CRM ou avec Excel pour exporter des données de métré, ce qui aidera les équipes commerciales à établir des devis détaillés et étayés par des données.

Limites de PlanSwift

Ne dispose pas de logiciel CRM intégré ni de suivi des prospects, et repose sur des intégrations tierces complexes

Offre des fonctionnalités cloud limitées, ce qui peut ralentir la collaboration au sein de l'équipe

Tarifs de PlanSwift

PlanSwift Professional : 2 000 $/an par utilisateur

Évaluations et avis sur PlanSwift

G2 : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 350 avis)

Que disent les utilisateurs de PlanSwift ?

Une critique de Capterra indique :

C'est une excellente solution si cela ne vous dérange pas d'établir vos devis en dehors de la plateforme. Take Off est très facile à prendre en main et à utiliser

C'est une excellente solution si cela ne vous dérange pas d'établir vos devis en dehors de la plateforme. Take Off est très facile à prendre en main et à utiliser

12. Jobber (Idéal pour la gestion des interventions sur site et la facturation)

via Jobber

Vos journées sont-elles consacrées à la planification des chantiers et au suivi des paiements ? Jobber est la solution idéale. Son menu de création rapide vous permet d'ajouter instantanément des clients, de créer des devis, de planifier des chantiers et d'envoyer des factures sans étapes supplémentaires.

Il inclut le suivi de la paie et un système de traitement des paiements intégré. Son calendrier visuel permet d'attribuer rapidement et facilement les missions sur le terrain aux techniciens appropriés. Parmi les fonctionnalités supplémentaires, on trouve des formulaires d'inspection et de remise intégrés, une interface optimisée pour les appareils mobiles et des outils de communication client améliorés.

Les meilleures fonctionnalités de Jobber

Effectuez l'automatisation et la personnalisation de la prise de rendez-vous grâce à un chatbot IA personnalisé

Fidélisez vos anciens clients et renforcez votre stratégie de développement commercial axée sur la fidélisation grâce à des campagnes d'e-mails ciblées

Organisez des inspections et créez des checklists détaillées pour la remise des clés grâce à une fonctionnalité de formulaire intégrée à chaque projet

Limites de Jobber

Offre des fonctionnalités de gestion des tâches limitées, ce qui peut créer un décalage entre les opérations et les éléments du CRM

Manque de fonctions de rapports robustes pour organiser les informations par client, produit ou élément

Tarifs de Jobber

Grow : 199 $/mois par utilisateur

Connect : 119 $/mois par utilisateur

Core : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Jobber

G2 : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

13. AccuLynx (Idéal pour les contrats de couverture et l'automatisation)

via AccuLynx

AccuLynx est un CRM conçu pour les entrepreneurs en couverture spécialisés dans les projets résidentiels. Il offre une interface rapide et conviviale ainsi que des outils essentiels tels que l'estimation des travaux, l'organisation des équipes et la gestion des documents.

La solution propose un suivi des prospects et des contrats signables en ligne, le tout parfaitement adapté aux échéanciers des projets de couverture. AccuLynx dispose également de modules distincts dédiés au marketing, à l'équipe commerciale et à la production. De plus, son option de SMS automatisés et son système de notation des prospects basé sur l'IA améliorent votre communication avec les clients et les équipes en déplacement.

Les meilleures fonctionnalités d'AccuLynx

Centralisez la documentation relative aux chantiers, y compris les photos, les permis et les contrats, grâce à un espace de stockage partagé dédié aux chantiers

Utilisez la fonction de mesure aérienne intégrée pour améliorer tous vos devis grâce à des intégrations telles que EagleView et GAF QuickMeasure

Gérez chaque étape des cycles complexes d'installation de toitures, telles que les inspections, les démolitions, les installations et les validations finales, grâce à ses flux de travail basés sur des jalons.

Limites d'AccuLynx

Manque de personnalisation dans la génération de rapports et les options d'intégration

Tarifs d'AccuLynx

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AccuLynx

G2 : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs d'AccuLynx ?

Un avis de Capterra dit :

Le logiciel permet de mettre en place des systèmes garantissant qu'aucune étape n'est omise dans le processus allant de la vente à la production. Cependant, lorsque vous téléchargez des photos, celles-ci sont dans un format très volumineux et difficiles à manipuler.

Le logiciel permet de mettre en place des systèmes garantissant qu'aucune étape n'est omise dans le processus allant de la vente à la production. Cependant, lorsque vous téléchargez des photos, celles-ci sont dans un format très volumineux et difficiles à manipuler.

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