Les 13 meilleurs outils d'IA pour les enseignants à distance en [année]

Vous savez déjà que l'apprentissage centré sur l'élève favorise un engagement plus fort et de meilleurs résultats. Mais le temps limité et la charge administrative croissante peuvent rendre cet objectif difficile à atteindre.

C'est là que l'utilisation appropriée des outils d'intelligence artificielle peut faire une différence significative. Ils prennent en charge les tâches répétitives qui vous font perdre du temps et de l'énergie. Ces outils GenAI vous aident à concevoir des parcours d'apprentissage plus personnalisés, à suivre la progression en continu et à fournir des commentaires en temps opportun.

Dans ce guide, nous explorerons les meilleurs outils pédagogiques basés sur l'IA destinés aux enseignants qui favorisent l'enseignement à distance et l'apprentissage personnalisé.

Voici un aperçu rapide des meilleurs outils d'IA générative pour les enseignants à distance et de ce que chacun d'entre eux apporte à votre flux de travail. 📊

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Documents pour organiser les plans de cours ; tâches, statuts personnalisés et champs personnalisés pour suivre le rythme et les normes ; automatisations pour rationaliser les flux de travail des enseignants ; tableaux de bord pour visualiser les progrès ; IA pour la mémorisation des connaissances et l'assistance. Les écoles et les enseignants qui souhaitent regrouper la planification pédagogique et la gestion de projet en un seul endroit. Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises. MagicSchool IA Automatisation de la création de leçons, assistance à l'éducation spécialisée (IEP, plans 504), tableaux de bord analytiques, exportation facile vers Docs/Word/Classroom/Canva. Enseignants qui souhaitent préparer rapidement des cours différenciés et bénéficier d'une assistance SPED Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12,99 $/mois par utilisateur. Eduaide. /IA Plus de 110 outils pédagogiques, contenu conforme aux normes (5E, fondé sur la pédagogie), bot de feedback avec rubriques Les enseignants qui ont besoin de ressources pédagogiques variées et conformes aux normes Forfait Free gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 5,99 $/mois. Enseignement dynamique Intégration directe à Google pour les commentaires, relecture du processus d'écriture (Inspect Writing), traduction dans plus de 50 langues, conforme aux normes FERPA et COPPA. Les enseignants qui utilisent les outils Google et qui souhaitent rationaliser leurs commentaires et améliorer l'accessibilité. Forfait gratuit disponible ; tarifs personnalisés pour les écoles et les districts scolaires. ChatGPT Plans de cours personnalisés, GPT personnalisés pour un enseignement standardisé, aide à la communication multilingue, intégration de Canva et Drive/M365. Les enseignants à distance et hybrides qui souhaitent bénéficier d'une planification, de la création de contenu et de la communication polyvalentes. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois. Wayground (Quizizz) Création de ressources IA à partir d'une invite/d'un fichier/d'une URL, automatisation de la notation des réponses ouvertes/audio, vaste bibliothèque de contenus créés par des enseignants. Les enseignants qui souhaitent proposer des quiz attrayants et obtenir des informations basées sur des données Forfait Free gratuit disponible ; tarifs personnalisés pour les écoles et les districts scolaires. Gradescope Établissements traitant un volume important de notes et mettant l'accent sur l'équité et l'analyse Établissements traitant un volume important de notes et mettant l'accent sur l'équité et l'analyse Forfait Free gratuit disponible ; tarifs personnalisés pour les établissements Curipod Leçons interactives générées par l'IA, commentaires instantanés de l'IA avec rubriques, téléchargement et amélioration des diapositives existantes, conformité FERPA et COPPA. Enseignants ayant besoin d'une interaction en direct dans des classes à distance ou hybrides Forfait Free gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 24 $/mois. Diffit Génération de ressources d'apprentissage à partir de textes/téléchargements/liens, organisateurs graphiques et échafaudages, alignement sur les normes et contrôle du vocabulaire. Enseignants qui ont besoin de supports de lecture adaptables pour des classes hétérogènes Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 14,99 $/mois. Turnitin Rapports de similitude pour le plagiat et le contenu généré par l'IA, commentaires en ligne, QuickMarks, rubriques, commentaires vocaux/médiatiques, détection des manipulations (texte blanc, permutation de caractères) Les enseignants qui souhaitent vérifier l'intégrité académique et mettre en place une notation numérique structurée. Tarification personnalisée Khanmigo Plans de cours, quiz, accroches et rubriques générés par l'IA, contenu aligné sur le programme scolaire de Khan Academy. Les enseignants qui souhaitent réaliser rapidement la création de contenu au sein de l'écosystème Khan Academy. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 4 $/mois. Education Copilot Planificateur de cours IA, assistance en anglais et en espagnol, niveau et structure ajustables, plus de 10 outils permettant de gagner du temps. Enseignants ayant besoin d'un point de départ rapide pour leurs plans de cours et leurs fiches de travail Essai gratuit de 30 jours ; forfaits payants à partir de 9 $/mois. Kahoot! Apprentissage par le jeu, kahoots en direct ou à votre rythme, plusieurs types de questions, conception accessible (lecture à voix haute, contraste élevé, lecteur d'écran). Les enseignants se concentrent sur les performances des élèves et vérifient leur compréhension en temps réel. Tarification personnalisée

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Qu'est-ce qui fait un bon outil d'IA pour les enseignants ?

Un bon outil d'IA pour les enseignants vous aide à proposer des parcours d'apprentissage personnalisés et fournit des ressources ou du contenu adaptés aux besoins de chaque élève.

Voici quelques fonctionnalités avancées à rechercher dans les outils GenAI destinés aux enseignants.

Notation et commentaires précis : notez automatiquement les quiz, évaluez les réponses courtes ou vérifiez les dissertations tout en fournissant des commentaires exploitables.

Assistance à l'apprentissage adaptatif : identifiez les lacunes en matière de compétences, proposez des exercices personnalisés et recommandez des ressources adaptées au style d'apprentissage de chaque élève.

Création rapide de contenu : rédigez des plans de cours, générez des sujets de rédaction, résumez des lectures ou créez rapidement du matériel d'étude.

Intégration transparente : intégrez-les facilement à votre LMS, vos Calendriers et vos systèmes de gestion de classe existants, afin de ne pas avoir à passer d'une plateforme à l'autre.

Confidentialité et sécurité des données : protégez les informations des étudiants, garantissez la conformité avec les réglementations telles que la FERPA ou le RGPD.

Analyses pertinentes : analysez les tendances en matière de performances, de participation et d'engagement des élèves afin de pouvoir intervenir rapidement et adapter vos stratégies pédagogiques.

Collaboration et engagement : disposez d'outils qui favorisent le travail en groupe, les discussions et les commentaires en temps réel afin de maintenir l'engagement des étudiants dans des environnements à distance ou hybrides.

📚 En savoir plus : Les 11 meilleurs outils d'IA pour la préparation des cours

Voici les meilleurs outils d'IA générative qui facilitent la planification des cours, le suivi des élèves et l'enseignement pour les enseignants à distance. 👇🏼

1. ClickUp (le meilleur environnement de travail tout-en-un pour la planification, la notation et la communication)

84 % des enseignants déclarent ne pas avoir suffisamment de temps pendant leurs heures de travail pour achever le travail de notation, préparer leurs cours, traiter la paperasse administrative ou répondre aux e-mails des parents. Lorsque chaque tâche est gérée par un outil différent, même les tâches les plus simples prennent plus de temps qu'elles ne le devraient.

ClickUp rassemble tout dans un environnement de travail IA convergent afin que vous puissiez consacrer plus de temps à l'enseignement plutôt qu'à passer d'une application à l'autre. Grâce à l'IA, il comprend votre contexte et affiche instantanément ce dont vous avez besoin ; fini le travail dispersé!

Vos tâches, quiz, plans de cours, documents et communications restent connectés dans un environnement de travail unique et organisé grâce à l'IA connectée.

Voici comment le logiciel de gestion de projet ClickUp Education vous aide à gérer plus facilement l'enseignement à distance :

Générez du matériel pédagogique et des instructions

ClickUp Brain, votre assistant IA intégré, vous aide à générer rapidement des plans de cours, des questions d'exercices, des directives de projet, et bien plus encore. Cette IA responsable se trouve juste à côté de vos cours, documents et exercices, vous apportant l'assistance dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin.

Générez des supports pédagogiques et personnalisez-les pour chaque élève à l'aide de ClickUp Brain.

Voici comment vous pouvez utiliser cette IA pour les étudiants afin de faire une réelle différence dans votre quotidien :

Une planification des cours plus intelligente : transformez vos notes en un plan clair et facile à enseigner, avec des objectifs et des activités.

Création plus rapide de quiz : générez des questions d'évaluation en quelques secondes à partir de vos lectures ou vidéos.

Des instructions plus claires pour chaque apprenant : simplifiez les consignes complexes afin que chaque élève comprenne la tâche à accomplir.

Retour rapide sans épuisement : fournissez des commentaires de haute qualité et exploitables sans effort manuel fastidieux.

Essayez ces suggestions : Transformez ces notes en un plan de cours de 45 minutes avec des objectifs d'apprentissage et une activité de clôture.

Créez cinq questions à choix multiples pour la 7e année avec les clés

Simplifiez ces instructions pour les élèves ESL (anglais langue seconde) de 6e année

Résumez cette réponse et soulignez un point fort et un domaine à améliorer.

Ne vous perdez plus dans les pages blanches. Décrivez vos besoins, laissez ClickUp Brain créer le brouillon et passez directement à l'enseignement. Regardez cette vidéo pour voir à quel point c'est facile.

Centralisez vos ressources et collaborez avec vos pairs.

Après avoir créé vos supports avec Brain, ClickUp Docs vous permet de les transformer en ressources structurées et prêtes à être utilisées en classe. Vous pouvez mettre en forme vos plans de cours, collaborer avec vos collègues en temps réel, ajouter des instructions pour les activités, intégrer des visuels ou des liens, et les partager avec vos élèves ou vos collègues enseignants.

Collaborez avec d'autres enseignants et créez des bases de connaissances avec les documents ClickUp.

ClickUp Docs fonctionne également comme votre système de gestion des connaissances, vous aidant à constituer une bibliothèque croissante de tout ce que vous enseignez. Classez par sujet ou par unité, appliquez des étiquettes consultables pour trouver instantanément ce dont vous avez besoin et organisez vos documents académiques importants année après année.

💡 Conseil de pro : le modèle de plan de cours ClickUp College facilite considérablement la planification des cours. Vous pouvez facilement créer et personnaliser des plans de cours, puis organiser tout votre contenu de cours, vos devoirs et vos examens en un seul endroit. Chaque leçon devient une tâche dont vous pouvez suivre la progression grâce à des statuts et des dates d'échéance clairs. Il vous suffit d'ajouter votre plan à partir de Brain, de remplir les objectifs et les activités, et de le transformer en une leçon prête à être utilisée par les étudiants, que vous pouvez réutiliser en toute confiance chaque semestre. Obtenez un modèle gratuit Créez des plans de cours et organisez votre contenu grâce au modèle de plan de cours ClickUp College.

Planifiez les tâches pour chaque activité ou session

ClickUp Tâches transforme vos plans d'enseignement en un flux de travail clair et traçable. Créez une tâche pour chaque session de cours ou devoir, ajoutez des checklists pour les activités pédagogiques et joignez toutes les pièces jointes ou diapositives nécessaires.

Gérez vos sessions d'enseignement et achevez vos cours à temps avec les tâches ClickUp.

Automatisez les tâches routinières et réduisez votre charge de travail.

Lorsque plusieurs devoirs sont en retard, que les commentaires s'accumulent et qu'un quiz doit encore être corrigé, le suivi manuel peut rapidement devenir ingérable. ClickUp vous propose deux moyens de vous décharger de cette pression : l'automatisation basée sur des règles et les agents IA en langage naturel qui travaillent en parallèle.

ClickUp Automations se charge des flux de travail routiniers et répétitifs. Vous définissez la règle une seule fois, et ClickUp l'applique de manière cohérente. Par exemple, lorsqu'un étudiant soumet un devoir, une automatisation peut déplacer cette tâche dans votre liste de notation, mettre à jour son statut et même envoyer des rappels pour les dates limites de notation à venir.

Utilisez des règles prédéfinies ou créez des agents IA personnalisés pour automatiser les tâches routinières.

Les agents ClickUp AI gèrent le travail plus flexible qui ne est pas lié à des règles prédéfinies.

Il vous suffit de demander : « Rassemblez tous les devoirs pour lesquels aucun commentaire n'a été laissé et ajoutez-les à une liste ayant une priorité élevée » ou « Envoyez un message aux étudiants dont les devoirs doivent être révisés. » L'agent comprend votre demande et achevait l'action dans votre environnement de travail.

Automatisez vos tâches routinières grâce aux entrées de déclenchement avec ClickUp AI Agents.

Aidez vos élèves à rester organisés

Aidez les étudiants à rester à jour dans leurs devoirs, leurs projets et leurs rappels grâce au logiciel de gestion de projet ClickUp Student. Ils peuvent marquer leurs progrès, joindre leur travail aux tâches, ajouter des commentaires et toujours savoir ce qui est en attente et ce qui est terminé.

Le calendrier ClickUp peut les aider à planifier leur semaine en répertoriant visuellement les devoirs, les tests et les sessions de révision en un seul endroit.

Planifiez et gérez sans effort vos tâches, vos missions et vos échéances grâce au calendrier ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collectez et organisez les demandes : créez des formulaires personnalisables pour les admissions, les envois de travaux, les fournitures, etc. avec créez des formulaires personnalisables pour les admissions, les envois de travaux, les fournitures, etc. avec ClickUp Forms.

Gardez les détails à portée de main : enregistrez les notes, les scores, les niveaux de compétence ou les remarques sur le comportement directement sur chaque devoir ou tâche grâce enregistrez les notes, les scores, les niveaux de compétence ou les remarques sur le comportement directement sur chaque devoir ou tâche grâce aux champs personnalisés de ClickUp

Suivez la progression : visualisez les performances de la classe, évaluez la progression des élèves, surveillez la capacité de la salle de classe ou gérez les stocks, le tout dans un seul espace, grâce visualisez les performances de la classe, évaluez la progression des élèves, surveillez la capacité de la salle de classe ou gérez les stocks, le tout dans un seul espace, grâce aux tableaux de bord ClickUp

Gérez votre temps efficacement : visualisez l'ensemble de votre travail et de votre planning en un seul endroit grâce au Calendrier et visualisez l'ensemble de votre travail et de votre planning en un seul endroit grâce au Calendrier et à l'échéancier de ClickUp, qui vous aident à planifier efficacement votre journée et votre semaine.

Gardez les discussions contextuelles : configurez des canaux de discussion pour simplifier la collaboration et informer les individus ou les groupes des mises à jour à l'aide de configurez des canaux de discussion pour simplifier la collaboration et informer les individus ou les groupes des mises à jour à l'aide de ClickUp Chat

Centralisez votre planification quotidienne : connectez vos autres outils via connectez vos autres outils via les intégrations ClickUp pour réduire les changements de contexte.

Limitations de ClickUp

La multitude de fonctionnalités peut sembler intimidante pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur G2 indique :

C'est intuitif, facile et rapide de faire ce que j'ai à faire. Je pense que cet outil tient vraiment sa promesse de réduire au minimum le nombre de clics ! Je ne me sens jamais frustré par cet outil et je ne me demande jamais « pourquoi je ne peux pas simplement faire xyz ? ». Sans cet outil, je ne pourrais littéralement pas faire mon travail ni garder une trace de mes propres affaires. Et en plus, il est TELLEMENT abordable !

C'est intuitif, facile et rapide de faire ce que j'ai à faire. Je pense que cet outil tient vraiment sa promesse de réduire au minimum le nombre de clics ! Je ne me sens jamais frustré par cet outil et je ne me demande jamais « pourquoi je ne peux pas simplement faire xyz ? ». Sans cet outil, je ne pourrais littéralement pas faire mon travail ni garder une trace de mes propres affaires. Et en plus, il est TELLEMENT abordable !

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent quotidiennement des outils d'IA pour leurs tâches personnelles, et 55 % les utilisent plusieurs fois par jour. Qu'en est-il de l'IA au travail ? Grâce à une IA centralisée qui optimise tous les aspects de la gestion de vos projets, de la gestion des connaissances et de la collaboration, vous pouvez gagner jusqu'à plus de 3 heures par semaine, que vous auriez autrement passées à rechercher des informations, tout comme 60,2 % des utilisateurs de ClickUp !

2. MagicSchool IA (Idéal pour la planification de cours générés par l'IA et les flux de travail axés sur les enseignants)

via MagicSchool IA

MagicSchool regroupe la création de cours, l'assistance aux élèves et les tâches administratives au sein d'une seule plateforme d'IA.

Elles sont particulièrement utiles pour les besoins éducatifs spéciaux. Vous pouvez générer des forfaits IEP et 504, des forfaits d'intervention comportementale, des suggestions d'aménagements et des ressources structurées qui aident chaque apprenant à accéder à la leçon.

Partager votre travail est tout aussi simple. Exportez vos cours vers Google Docs ou Microsoft Word, ou envoyez-les directement vers Google Classroom ou Canvas sans formatage supplémentaire.

Lorsque vous souhaitez avoir une visibilité sur ce qui fonctionne, MagicSchool fournit des tableaux de bord analytiques qui mettent en évidence la progression des élèves et les tendances en matière d'engagement. Cela vous aide à prendre des décisions pédagogiques fondées sur des données claires.

Les meilleures fonctionnalités de MagicSchool IA

Utilisez l'option « Afficher un exemple » dans chaque outil pour prévisualiser des exemples et choisir celui qui correspond à vos besoins.

Évitez les invitations compliquées et générez des résultats en quelques secondes tout en pouvant les personnaliser en fonction du contexte de votre établissement scolaire.

Faites confiance aux mesures de protection intégrées qui signalent les biais, privilégient l'exactitude des faits et protègent les informations personnelles identifiables.

Limites de MagicSchool IA

Elle peut souvent passer à côté de la créativité subtile et de l'expression personnelle des élèves, que seul un enseignant peut vraiment reconnaître.

Tarifs de MagicSchool IA

Free

Plus : 12,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur MagicSchool IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de MagicSchool IA ?

Un avis publié sur Reddit indique :

J'adore Magic School. Je crée des bots personnalisés et je demande aux élèves de les utiliser pour différents projets. Je peux surveiller les journaux des élèves en direct. Les élèves ont utilisé l'IA pour apprendre le processus de conception technique, et j'avais créé un contexte dans lequel ils se trouvaient dans un vaisseau spatial sur Mars et devaient finalement relever le défi de la chute d'œufs en tant qu'« atterrisseur d'urgence ».

J'adore Magic School. Je crée des bots personnalisés et je demande aux élèves de les utiliser pour différents projets. Je peux surveiller les journaux des élèves en direct. Les élèves ont utilisé l'IA pour apprendre le processus de conception technique, et j'avais créé un contexte dans lequel ils se trouvaient dans un vaisseau spatial sur Mars et devaient finalement relever le défi de la chute d'œufs en tant qu'« atterrisseur d'urgence ».

⚡ Archive de modèles : modèles gratuits pour planifier vos cours et gérer vos tâches administratives

3. Eduaide. IA (Idéal pour créer des supports pédagogiques différenciés en quelques minutes)

Avec Eduaide. IA, vous pouvez générer plus de 110 types de ressources pédagogiques. Cela comprend des quiz, des listes de vocabulaire, des leçons structurées, des activités d'escape room, des jeux en classe et des organisateurs graphiques.

Tout le matériel généré repose sur des bases pédagogiques. Le contenu suit des cadres éducatifs établis et les bonnes pratiques, y compris des modèles d'enseignement structurés tels que le cadre 5E.

La plateforme facilite également la révision du travail. Un bot de feedback fournit des commentaires exploitables, basés sur des rubriques, pour le travail des élèves. De plus, le générateur d'évaluations vous permet de créer des questions dont la difficulté est ajustable et qui peuvent prendre différents formats.

Eduaide. IA : les meilleures fonctionnalités

Faites un brainstorming avec Erasmus IA Assistant pour affiner vos idées de cours et créer des supports pédagogiques sur mesure qui correspondent à vos objectifs d'enseignement.

Exportez vos ressources directement vers Google Docs, Microsoft Word ou PDF pour les partager, les imprimer ou les modifier.

Générez des supports en plusieurs langues afin de mieux fournir de l’assistance aux apprenants multilingues dans votre classe.

Limites d'Eduaide. IA

Les outils de modification de l'environnement de travail peuvent sembler limités et peu pratiques, ce qui rend difficile la modification directe du contenu au sein de la plateforme.

Tarifs d'Eduaide. /IA

Free

Pro : 5,99 $/mois

Écoles et districts scolaires : tarification personnalisée

Eduaide. IA : évaluations et avis

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote amusante : les enseignants utilisaient déjà des approches ludiques bien avant que le terme « gamification » ne devienne à la mode. The Oregon Trail, un outil d'apprentissage basé sur le jeu, a été créé par Don Rawitsch, Bill Heinemann et Paul Dillenberger en 1971 pour être utilisé dans un cours d'histoire de 4e. Dans ce jeu, les joueurs incarnent le rôle de chef de convoi guidant un groupe de colons voyageant du Missouri à l'Oregon dans les années 1840. Le jeu enseigne l'histoire à travers ses conséquences, montrant comment les choix et les compromis ont façonné le parcours des colons.

Bonus : ClickUp BrainGPT fonctionne comme votre assistant IA sur votre bureau, réunissant l'IA contextuelle, la recherche d'informations et l'automatisation des flux de travail dans tous les outils que vous utilisez pour enseigner en ligne. Au lieu d'onglets IA séparés et de ressources dispersées, vous disposez d'un système intelligent qui connaît déjà vos cours, le travail de vos élèves et les tâches à accomplir en classe. Voici comment ClickUp BrainGPT fournit l'assistance pour l'enseignement à distance : Choisissez parmi les meilleurs modèles d'IA tels que GPT, Claude et Gemini, en fonction du type de cours ou de contenu que vous créez.

Recevez des réponses basées sur votre contexte scolaire réel, comme la progression des élèves, les plans de cours et les notes, plutôt que des résultats généraux trouvés sur Internet.

Localisez instantanément des fichiers ou des références dans ClickUp, Google Drive, le contenu LMS et les dossiers partagés de l'équipe.

Générez des ressources pour les élèves, rédigez des commentaires ou créez des mises à jour pour vos cours sans passer du temps à concevoir des invitations ou des instructions.

Utilisez la fonction vocale Talk to Text pour dicter vos idées de cours, attribuer des tâches, envoyer des messages aux parents ou résumer des réunions pendant que vous enseignez ou vous déplacez. Effectuez des recherches dans vos supports pédagogiques et utilisez les meilleurs modèles d'IA pour générer des ressources d'apprentissage à l'aide de ClickUp BrainGPT.

4. Brisk Teaching (idéal pour la modification en cours alignée sur les programmes scolaires et l'adaptation instantanée du contenu en classe)

via Brisk Teaching

Brisk est un outil d'éducation basé sur l'IA qui vous aide à concevoir du contenu pédagogique et à personnaliser l'apprentissage sans quitter votre flux de travail existant.

Vous pouvez rapidement créer des ressources pédagogiques telles que des présentations, des notes guidées, des scripts de podcast et des activités interactives. De plus, Brisk s'intègre directement aux outils Google, ce qui facilite la transmission de commentaires. Choisissez un style de commentaires et insérez-les directement dans Google Docs pour guider vos élèves plus efficacement.

La fonctionnalité « Inspect Writing » (Inspecter l'écriture) offre une rediffusion sous forme de vidéo du parcours d'écriture de chaque élève, de la première ébauche à la version finale. Voyez ce qu'ils ont tapé, supprimé, collé et révisé, y compris la manière dont ils ont réagi aux commentaires. Cela facilite le diagnostic des difficultés d'écriture et met en évidence les progrès réalisés.

Les meilleures fonctionnalités de Brisk Teaching

Traduisez des textes numériques dans plus de 50 langues afin de rendre l'apprentissage accessible à des classes diversifiées.

Protégez les données des élèves grâce à la conformité aux normes FERPA et COPPA, indispensables pour une utilisation à l'échelle d'une école ou d'un district.

Intégrez-les directement à Google Docs, Slides, Classroom, Microsoft Word/PowerPoint, OneDrive et bien d'autres encore, sans quitter votre flux de travail habituel.

Limites de Brisk Teaching

Il s'agit principalement d'une extension de navigateur, sa valeur est donc limitée lorsque vous travaillez hors ligne ou en dehors des outils basés sur le Web.

Tarifs Brisk Teaching

Free

Écoles et districts scolaires : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Brisk Teaching

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Brisk Teaching ?

Un avis publié sur Reddit indique :

Je l'utilise depuis deux ans. C'est génial. L'école où j'enseigne actuellement a acheté la version mise à jour et elle est encore meilleure.

Je l'utilise depuis deux ans. C'est génial. L'école où j'enseigne actuellement a acheté la version mise à jour et elle est encore meilleure.

5. ChatGPT (Idéal pour les explications ouvertes, la génération d'idées et l'assistance flexible aux étudiants)

via ChatGPT

ChatGPT est bien plus qu'un simple outil d'écriture basé sur l'IA. Téléchargez les informations relatives aux élèves, telles que leurs points forts ou leurs préférences d'apprentissage, et il génère des plans de cours personnalisés qui correspondent aux besoins de chaque apprenant.

Vous pouvez également standardiser les modèles et les ressources dans votre établissement scolaire à l'aide de GPT personnalisés. Tout ce que vous partagez avec ChatGPT for Teachers n'est pas utilisé pour entraîner des modèles par défaut, et les données sont protégées par cryptage, authentification multifactorielle et SSO.

De plus, elles vous aident à établir une connexion plus facile avec des élèves multilingues. Traduisez les instructions, les rubriques, les mises à jour de classe ou les e-mails dans des langues telles que l'espagnol, le français, l'italien et bien d'autres, tout en conservant la précision et le professionnalisme de votre message.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Planifiez vos cours, effectuez des modifications en cours sur les supports pédagogiques et partagez des projets avec votre équipe.

Créez des présentations dans Canva et importez vos plans de cours ou vos fichiers depuis Google Drive ou Microsoft 365.

Découvrez des idées pédagogiques prêtes à l'emploi et accédez à des suggestions d'IA pour les enseignants partagées par des éducateurs directement dans le produit.

Limites de ChatGPT

Elle peut générer des réponses factuellement erronées, vous devez donc toujours vérifier l'exactitude des informations avant le partage du contenu avec vos élèves.

Tarifs ChatGPT

Free

En plus : 20 $ par mois

Pro : 200 $ par mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 1 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 280 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ChatGPT ?

Un avis publié sur Reddit indique :

J'enseigne en ligne et j'utilise ChatGPT pour m'aider à créer des cours et des devoirs qui me permettent d'atteindre les résultats souhaités. Sans concentration, je peux divaguer et me laisser distraire, alors je l'utilise pour m'aider à identifier les points clés, mais aussi pour créer un contexte supplémentaire que je transmets aux étudiants sous forme de notes de cours. J'ajoute les notes à mes présentations PowerPoint, puis je crée des documents que je publie en ligne.

J'enseigne en ligne et j'utilise ChatGPT pour m'aider à créer des cours et des devoirs qui me permettent d'atteindre les résultats souhaités. Sans concentration, je peux divaguer et me laisser distraire, alors je l'utilise pour m'aider à identifier les points clés, mais aussi pour créer un contexte supplémentaire que je transmets aux étudiants sous forme de notes de cours. J'ajoute les notes à mes présentations PowerPoint, puis je crée des documents que je publie en ligne.

⚡ Archive de modèles : modèles gratuits de suivi des tâches pour organiser et suivre les échéances

6. Wayground (Idéal pour les quiz ludiques et l'engagement des élèves en temps réel)

via Wayground

Wayground (anciennement Quizizz) est passé d'un simple outil de quiz à une plateforme d'apprentissage IA complète. Vous pouvez créer une grande variété de contenus éducatifs, notamment des évaluations, des quiz, des leçons, des passages à lire, des cartes mémoire et des vidéos interactives, en utilisant plus de 18 types de questions différents.

Chaque session que vous organisez s'accompagne d'informations détaillées au niveau de la classe et des élèves que vous pouvez modifier en cours, télécharger, imprimer ou partager avec les parents et tuteurs.

Wayground vous donne également accès à des millions de ressources accessibles au public, créées par d'autres enseignants. Puisez dans la bibliothèque pour attribuer des sessions en direct, des devoirs ou intégrer des questions individuelles dans vos cours et activités.

Les meilleures fonctionnalités de Wayground

Générez des ressources en quelques minutes à l'aide de l'IA en saisissant une invite, en téléchargeant un document ou en collant l'URL d'une page web.

Automatisez la notation des questions ouvertes et des questions à réponse audio en définissant le sujet, le niveau scolaire et les critères d'évaluation.

Sélectionnez des modes de jeu pour rendre l'apprentissage attrayant, notamment Live, Classic, Student-paced, Instructor-paced, Paper Mode, Mastery Peak, Test Mode, et plus encore.

Limites de Wayground

Il n'est pas possible de retirer ou de mettre en pause facilement un élève individuel en cours de quiz. Ainsi, si quelqu'un quitte la salle ou est appelé à sortir de la classe, vous devez mettre fin à chaque question pour tout le monde.

Tarifs Wayground

Starter : Gratuit

Écoles et districts scolaires : tarification personnalisée

Évaluations et avis Wayground

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 540 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wayground ?

Un avis publié sur Capterra indique :

J'adore Quizizz. Mes élèves l'apprécient beaucoup. Je peux les faire s'affronter entre les classes pour voir laquelle obtient les meilleurs résultats à une évaluation, et ils adorent choisir la musique qu'ils écoutent pendant le jeu.

J'adore Quizizz. Mes élèves l'apprécient beaucoup. Je peux les faire s'affronter entre les classes pour voir laquelle obtient les meilleurs résultats à une évaluation, et ils adorent choisir la musique qu'ils écoutent pendant le jeu.

👀 Le saviez-vous ? 60 % des enseignants utilisent désormais l'IA dans leurs classes. Les jeunes enseignants sont les plus avancés dans ce domaine, ceux âgés de moins de 26 ans étant ceux qui utilisent le plus les Outils d'IA pour l'enseignement et l'assistance aux élèves.

7. Gradescope (idéal pour simplifier la notation des évaluations manuscrites, numériques et STEM)

via Gradescope

Gradescope est une plateforme d'évaluation et de notation en ligne conçue pour traiter de grands volumes de travaux d'étudiants tout en conservant un retour d'information de haute qualité. Elle prend en charge de nombreux formats d'envoi, notamment les examens manuscrits, les feuilles de travail, les feuilles à bulles, les réponses dactylographiées et même les devoirs de programmation.

Vous pouvez commencer avec les rubriques que vous avez préparées à l'avance ou en rédiger de nouvelles pendant la notation. Si vous modifiez les points ou les critères en cours de notation, la plateforme met à jour rétroactivement les notes de tous les envois afin de refléter le changement.

Gradescope IA accélère encore davantage le processus sans compromettre la précision. Il regroupe automatiquement les réponses similaires, ce qui vous permet de les examiner et de les noter en lot.

Pour garantir l'équité, l'outil utilise un flux de travail basé sur des questions et masque l'identité des étudiants (noms et adresses e-mail) pendant la notation. Cela minimise les biais et vous permet de vous concentrer sur la qualité de chaque réponse.

Les meilleures fonctionnalités de Gradescope

Analysez les statistiques par question et par rubrique pour identifier les erreurs courantes et les lacunes d'apprentissage.

Envoyez les notes aux étudiants en un seul clic ou exportez-les vers votre carnet de notes pour un suivi facile.

Intégrez les principales plateformes LMS telles que Canvas, Blackboard, Brightspace, Moodle et Sakai pour synchroniser les listes d'élèves et exporter les notes en toute simplicité.

Limites de Gradescope

Le système de notation basé sur des rubriques peut être restrictif pour les tâches complexes ou créatives qui ne s'inscrivent pas parfaitement dans les catégories rigides des rubriques.

Tarifs Gradescope

Basique : Gratuit

Institutionnel : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Gradescope

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Gradescope ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Je m'appuie beaucoup sur Gradescope pour noter les questions à choix multiples qui sont terminées en classe à l'aide d'une feuille à bulles. Gradescope simplifie considérablement le processus en s'intégrant de manière transparente à Blackboard pour obtenir la liste des étudiants et les lier automatiquement à la feuille à bulles de chaque étudiant.

Je m'appuie beaucoup sur Gradescope pour noter les questions à choix multiples qui sont terminées en classe à l'aide d'une feuille à bulles. Gradescope simplifie considérablement le processus en s'intégrant de manière transparente à Blackboard pour obtenir la liste des étudiants et les lier automatiquement à la feuille à bulles de chaque étudiant.

📚 Pour en savoir plus : Les meilleures techniques de gestion du temps qui ont fait leurs preuves

8. Curipod (idéal pour les diapositives de cours interactives et les activités impliquant la participation des élèves)

via Curipod

Curipod est une plateforme d'enseignement interactive basée sur le web, conçue autour de la création de diapositives et d'activités alimentées par l'IA. Vous pouvez l'utiliser pour créer des leçons achevées, des révisions rapides et des activités de classe attrayantes pour l'enseignement à distance.

Pour commencer, rien de plus simple. Créez des leçons à partir de zéro avec Curipod IA ou importez des présentations existantes depuis PowerPoint ou Google Slides. Vous pouvez ensuite enrichir vos leçons avec des éléments interactifs tels que des sondages, des dessins ou des nuages de mots.

À mesure que les élèves répondent par des réponses écrites, des dessins ou des réponses ouvertes, Curipod fournit instantanément des commentaires basés sur l'IA et alignés sur les critères d'évaluation. Curipod respecte également la confidentialité des élèves et est entièrement conforme aux normes FERPA et COPPA, ce qui en fait un choix sûr et sécurisé pour les classes à distance.

Les meilleures fonctionnalités de Curipod

Générez des leçons complètes et conformes aux normes pour n'importe quelle matière et n'importe quel niveau scolaire en tapant simplement une invite, des instructions.

Affichez les rapports sur la participation en classe, les réponses individuelles des élèves et les idées fausses courantes pour orienter votre enseignement.

Proposez des cours de préparation aux examens captivants pour les évaluations nationales (telles que STAAR, CAASPP) et ACT grâce à des commentaires personnalisables générés par l'IA.

Limites de Curipod

Le système de code QR permettant de modérer les réponses des élèves ne fonctionne pas toujours correctement.

Tarifs Curipod

Free

Premium : 24 $/mois

École et district : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Curipod

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Curipod ?

Un avis publié sur G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus chez Curipod, c'est qu'il enrichit mes cours et les rend interactifs, et que les élèves peuvent y accéder depuis leur Chromebook. J'aime aussi beaucoup la façon dont Curipod peut créer un cours pour vous à l'aide de la technologie IA et « Curifier » un cours que vous avez déjà créé pour le rendre interactif. C'est un outil formidable !

Ce que j'apprécie le plus chez Curipod, c'est qu'il enrichit mes cours et les rend interactifs, et que les élèves peuvent y accéder depuis leur Chromebook. J'aime aussi beaucoup la façon dont Curipod peut créer un cours pour vous à l'aide de la technologie IA et « Curifier » un cours que vous avez déjà créé pour le rendre interactif. C'est un outil formidable !

🌟 Bonus : à l'aide de quelques commandes en langage naturel, les enseignants peuvent créer un Super Agent dans ClickUp afin d'automatiser et de rationaliser les tâches répétitives, fournir une assistance en temps réel et renforcer l'engagement des élèves. Voici ce que les Super Agents peuvent faire : Planification automatisée des cours : générez des plans de cours, suggérez des ressources et créez des checklists pour chaque classe en fonction des objectifs du programme ou des cours précédents.

Calendriers et rappels : planifiez automatiquement les cours, envoyez des rappels aux élèves et effectuez le suivi des dates d'échéance des devoirs.

Distribution de contenu : partagez des supports de cours, des liens et des devoirs avec vos élèves via le chat ou l'attribution de tâches.

Suivi des progrès : surveillez les envois des élèves, signalez le travail en retard et fournissez aux enseignants des rapports de progression quotidiens ou hebdomadaires.

Assistance par questions-réponses : répondez aux questions courantes des étudiants concernant les devoirs, les délais ou le contenu des cours dans les canaux de discussion ou les messages privés.

Collecte de commentaires : recueillez les commentaires des élèves après chaque cours et résumez les informations pour l'enseignant.

En savoir plus sur les Super Agents 👇

🧠 Anecdote amusante : les salles de classe adoptent l'IA de nouvelles façons. Les principaux outils utilisés dans le domaine de l'éducation sont les jeux éducatifs basés sur l'IA (51 %). Ils sont suivis de près par les plateformes d'apprentissage adaptatif (43 %) et les systèmes de notation automatisés (41 %), qui contribuent tous deux à personnaliser l'apprentissage et à alléger la charge de travail.

9. Diffit (idéal pour adapter un même texte à plusieurs niveaux de lecture)

via Diffit

Différencier les supports pédagogiques prend du temps, mais cela peut complètement changer la façon dont chaque élève perçoit l'accessibilité de l'apprentissage. Diffit est un outil pédagogique basé sur l'IA qui vous aide à atteindre cet objectif en générant des ressources d'apprentissage adaptées à différents niveaux de lecture et de langue.

Il vous suffit d'entrer un sujet, de coller du texte, de télécharger un document ou de partager un lien vers une page web ou une vidéo. L'outil le transforme ensuite en passages et activités différenciés, adaptés au niveau de lecture de vos élèves.

Vous bénéficiez également d'organisateurs graphiques et d'une assistance qui aide les élèves à décomposer des idées complexes, ce qui leur permet de mieux comprendre et de répondre avec plus d'assurance.

Les meilleures fonctionnalités de Diffit

Exportez les ressources au format PDF, Google Docs, Slides ou formulaires modifiables, ainsi que sous forme de fichiers Microsoft 365 pour une utilisation facile en classe.

Ajustez l'alignement des normes, le niveau de connaissances et les cibles en matière de vocabulaire afin qu'ils correspondent à vos objectifs pédagogiques.

Intégrez les évènements récents, les sujets tendance et des textes captivants pour rendre la pratique de la lecture plus significative dans toutes les matières.

Limites de Diffit

Cet outil ne dispose pas de tableaux de bord intégrés permettant de suivre la progression des élèves ni d'analyses des commentaires pour suivre la progression d'apprentissage.

Tarifs Diffit

Essai gratuit

Enseignants individuels : 14,99 $ par mois

Écoles : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Diffit

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Diffit ?

Un avis publié sur Reddit indique :

J'ai utilisé sa fonctionnalité d'importation de PDF et je l'adore. Elle permet de créer de superbes diapositives et carnets de notes. J'ai constaté qu'avec n'importe quel outil d'écriture IA, il faut être très précis et détaillé dans ses instructions.

J'ai utilisé sa fonctionnalité d'importation de PDF et je l'adore. Elle permet de créer de superbes diapositives et carnets de notes. J'ai constaté qu'avec n'importe quel outil d'écriture IA, il faut être très précis et détaillé dans ses instructions.

⚡ Archive de modèles : modèles de plans de cours payants et gratuits pour créer des sessions attrayantes et enrichissantes

10. Turnitin (idéal pour la détection du plagiat, l'intégrité académique et les informations sur la rédaction basées sur l'IA)

via Turnitin

Turnitin est une plateforme d'évaluation et d'intégrité académique qui vous aide à détecter les citations incorrectes et les textes copiés dans les travaux des étudiants.

Cet outil vous permet de comparer les envois à une vaste base de données de pages web, de revues universitaires et d'articles déjà soumis afin de générer des « rapports de similitude ». Ces rapports indiquent les sources qui ont été utilisées correctement et celles qui pourraient poser un problème en matière de citation.

Le contenu généré par l'IA devenant de plus en plus courant, l'outil met également en évidence la probabilité que certaines parties d'un envoi aient été rédigées par des outils tels que ChatGPT. Cela vous aide à comprendre quelle part du travail représente véritablement l'écriture authentique de l'étudiant.

Si vos élèves achèvent des évaluations manuscrites ou sur papier, vous pouvez scanner leurs réponses et les importer dans le système pour les noter numériquement.

Les meilleures fonctionnalités de Turnitin

Ajoutez des commentaires en ligne, appliquez des QuickMarks, utilisez des rubriques et donnez des commentaires vocaux ou multimédias aux élèves.

Détectez les tentatives de manipulation du texte, notamment le texte blanc, les caractères insérés et les permutations de caractères.

Intégrez-les de manière transparente à des systèmes de gestion de l'apprentissage populaires tels que Canvas et Moodle, avec assistance pour l'authentification unique.

Limites de Turnitin

Elle peut signaler à tort comme plagiat des travaux originaux ou correctement cités, ce qui entraîne un examen supplémentaire tant pour les étudiants que pour les enseignants.

Tarifs Turnitin

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Turnitin

G2 : 4,2/5 (plus de 200 avis)

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Le saviez-vous ? Le modèle VARK, créé par Neil Fleming en 1987, vous aide à comprendre comment vos élèves apprennent le mieux. Elle identifie quatre types d'apprentissage : Visuel : les élèves mémorisent plus efficacement les diagrammes, les graphiques et les couleurs.

Auditif : écouter des explications, des cours ou des discussions les aide à assimiler les informations.

Lecture/écriture : les notes, les articles et les instructions écrites sont leurs outils préférés.

Kinesthésique : les activités pratiques et les exercices concrets facilitent l'apprentissage. Grâce à ces informations, vous pouvez adapter vos cours à différents styles d'apprentissage et aider chaque élève à réussir.

11. Khanmigo (Idéal pour le tutorat guidé et la maîtrise des concepts grâce à l'IA)

via Khanmigo

Avec Khanmigo, vous pouvez rapidement générer des plans de cours, des questions de quiz, des fiches de sortie, des grilles d'évaluation, des accroches de cours et des groupes d'élèves adaptés à différents besoins d'apprentissage. De plus, vous obtenez des résumés à la demande du travail des élèves afin de vérifier leur progression et d'identifier les domaines dans lesquels ils ont besoin d'assistance.

Comme il est connecté à l'écosystème d'apprentissage de la Khan Academy, cet outil donne accès à une vaste bibliothèque fiable de leçons, de vidéos et d'exercices dans de nombreuses matières. Vous bénéficiez ainsi d'un contenu adapté au programme scolaire sans avoir à passer du temps à rechercher des ressources fiables.

Les meilleures fonctionnalités de Khanmigo

Générez des premières ébauches d'e-mails, de rubriques, de séries d'exercices et d'activités en classe avec les bonnes réponses.

Personnalisez vos cours en créant des accroches basées sur les intérêts des élèves, comme Taylor Swift ou Roblox.

Consultez et réutilisez votre travail précédent en accédant à l'historique de vos conversations Khanmigo.

Limites de Khanmigo

Les étudiants qui étudient des sujets avancés, tels que le calcul ou la physique, trouveront peut-être les explications de Khanmigo extrêmement simples.

Tarifs Khanmigo

Enseignants : Gratuit

Parents et apprenants : 4 $/mois

Familles : 4 $/mois

Outils du district : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Khanmigo

G2 : 4,5/5 (plus de 170 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Turnitin ?

Un avis publié sur G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus chez Khan Academy, c'est l'apprentissage à son propre rythme. Je peux attribuer des leçons qui correspondent à notre programme de mathématiques, et les élèves peuvent les achever pendant les heures d'intervention ou à la maison.

Ce que j'apprécie le plus chez Khan Academy, c'est l'apprentissage à son propre rythme. Je peux attribuer des leçons qui correspondent à notre programme de mathématiques, et les élèves peuvent les achever pendant les heures d'intervention ou à la maison.

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA pour les étudiants

12. Education Copilot (idéal pour réaliser rapidement la création de plans de cours, de grilles d'évaluation et de documents pédagogiques)

via Education Copilot

Education Copilot est une plateforme de planification de cours et de création de contenu alimentée par l'IA qui vous aide à réduire le temps de préparation. Vous pouvez générer des plans de cours entièrement structurés pour n'importe quel sujet ou concept en quelques secondes à l'aide du planificateur de cours IA intégré.

Personnalisez chaque ressource en ajustant le niveau, la portée et la structure, afin que le contenu corresponde mieux à vos objectifs pédagogiques et aux besoins de vos élèves.

Education Copilot vous offre un point de départ rapide, afin que vous puissiez consacrer plus de temps à l'enseignement et moins de temps à mettre en forme des feuilles de travail ou à rédiger des plans à partir de zéro.

Les meilleures fonctionnalités d'Education Copilot

Accédez à des modèles générés par l'IA pour vos plans de cours, vos sujets de rédaction, vos rapports sur les élèves, vos plans de projet, etc.

Créez des documents qui couvrent clairement les thèmes, concepts ou domaines clés, tant pour vous que pour vos élèves.

Utilisez plus de 10 outils intégrés pour gagner du temps pendant et après les cours.

Limites d'Education Copilot

La plateforme ne fournit que l'assistance pour l'anglais et l'espagnol, laissant de côté de nombreuses autres langues couramment parlées.

Tarifs Education Copilot

Essai gratuit de 30 jours

Enseignants : 9 $/mois

Écoles et districts : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Education Copilot

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote amusante : les lycéens utilisent GenAI pour faciliter leur apprentissage. 67 % l'utilisent pour résumer et comprendre des concepts complexes, 61 % s'en servent pour rédiger des idées de devoirs et 55 % l'utilisent pour créer leurs propres supports d'étude.

13. Kahoot! (Idéal pour les jeux éducatifs ludiques et compétitifs et les quiz en direct)

Kahoot! est une plateforme d'apprentissage ludique qui transforme les cours en quiz et activités interactifs. Elle est particulièrement adaptée pour stimuler l'engagement des élèves, vérifier leur compréhension en temps réel et dynamiser la classe.

Vous pouvez créer des « kahoots » (quiz Kahoot) en quelques minutes et les lancer en direct ou les attribuer comme exercices à faire à son rythme ou comme devoirs. Les questions peuvent inclure des images, des vidéos et des médias provenant de la bibliothèque intégrée de Kahoot afin de rendre l'expérience d'apprentissage plus visuelle et plus ludique.

Les élèves se connectent depuis leurs propres appareils tandis que les questions s'affichent sur un écran partagé, ce qui rend la participation collaborative et rapide.

Grâce à des fonctionnalités d'accessibilité telles que l'assistance de lecture à voix haute, le mode contraste élevé et la compatibilité avec les lecteurs d'écran, chaque apprenant peut participer confortablement.

Kahoot ! Les meilleures fonctionnalités

Créez des activités à l'aide de plusieurs types de questions, telles que des sondages, des puzzles, des nuages de mots, des questions ouvertes et des questions à réponse écrite.

Réutilisez ou adaptez les Kahoots existants de la bibliothèque publique pour gagner du temps et vous inspirer d'idées partagées.

Analysez les rapports et les statistiques d'après-match pour évaluer les performances de la classe.

Limites de Kahoot!

Les questions Kahoot! se limitent à des formats à choix multiples ou vrai/faux, ce qui empêche les élèves de créer leurs propres réponses ou d'exprimer leur raisonnement.

Tarifs Kahoot!

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kahoot!

G2 : 4,6/5 (plus de 390 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 880 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Kahoot !?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'adore le fait que mes élèves l'apprécient autant ! J'adore le fait qu'ils puissent mettre en pratique leurs compétences et leur vocabulaire en espagnol de manière ludique et facile. Ils apprécient également la compétition amicale entre leurs camarades.

J'adore le fait que mes élèves l'apprécient autant ! J'adore le fait qu'ils puissent mettre en pratique leurs compétences et leur vocabulaire en espagnol de manière ludique et facile. Ils apprécient également la compétition amicale entre leurs camarades.

📚 En savoir plus : Comment utiliser ClickUp pour les étudiants : fonctionnalités, exemples et conseils

Automatisez les tâches en classe avec ClickUp et donnez la priorité à l'apprentissage des élèves.

L'enseignement à distance ne devrait pas être perçu comme un compromis constant entre la personnalisation de l'apprentissage et la gestion des tâches administratives. Les meilleurs outils d'enseignement basés sur l'IA destinés aux enseignants offrent des moyens de gérer les tâches, de créer du contenu et de suivre la progression des élèves dans l'ensemble de votre district scolaire.

Avant la validation, testez les versions d'essai gratuites et les démos dans des scénarios réels. Les tests pratiques vous permettent de choisir une plateforme qui vous fait gagner du temps et fournit l'assistance nécessaire à vos élèves.

Si vous recherchez une plateforme qui regroupe la planification des cours, la création de contenu, le suivi des devoirs et l'analyse des élèves, ClickUp est une option puissante. Sa génération de contenu basée sur l'IA, ses documents centralisés, ses tâches, ses automatisations et ses tableaux de bord vous aident à enseigner sans avoir à passer d'une application à l'autre.

La communauté ClickUp est passée de 14 millions à plus de 24 millions d'utilisateurs, avec plus de 10 millions de nouvelles inscriptions récemment. Ce type d'adoption montre combien d'éducateurs et d'équipes choisissent un seul et même endroit pour gérer leur travail.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui sur ClickUp et simplifiez votre flux de travail d'enseignement à distance.

Foire aux questions (FAQ)

Si vous recherchez les meilleurs outils d'IA générative qui facilitent la planification des cours, ClickUp vaut la peine d'être essayé. Il prend en charge à la fois les aspects créatifs et pratiques de la planification des cours. ClickUp Brain vous aide à rédiger les idées principales de votre cours, tandis que ClickUp Docs vous permet de transformer ces idées en un plan complet, facile à gérer, à mettre à jour et à réutiliser chaque semestre.

Oui. De nombreux outils d'IA peuvent noter automatiquement les quiz, les questions à choix multiples et même les réponses écrites courtes en vérifiant leur exactitude et en suivant des grilles d'évaluation. Ils offrent un retour instantané aux élèves et font gagner du temps aux enseignants. Cependant, ces derniers peuvent toujours revoir les notes finales pour garantir l'équité, en particulier pour le travail créatif ou ouvert.

Les outils d'IA collectent des informations sur les élèves afin de personnaliser l'apprentissage. Vous devez donc vous assurer que les données sont stockées en toute sécurité et que seules les personnes autorisées y ont accès. Vous devez également vous assurer qu'elles ne sont pas utilisées à des fins de suivi, de publicité ou partagées sans consentement. La révision des politiques de confidentialité et des permissions vous aide à protéger les informations de vos élèves.

Canva et Curipod comptent parmi les meilleurs outils de création de présentations IA pour les cours à distance de niveau universitaire. Canva vous aide à concevoir des diapositives en quelques minutes à l'aide de l'IA, qui vous suggère des dispositions, des visuels et même des diaporamas complets à partir d'une brève description. Curipod ajoute une dimension interactive en générant des diapositives avec des sondages, des nuages de mots, des dessins et des questions de discussion qui permettent de maintenir l'intérêt des étudiants à distance.

Les outils d'IA vous aident à personnaliser l'expérience d'apprentissage en adaptant le contenu au rythme, aux points forts et au style de chaque élève. L'IA peut suggérer des questions d'entraînement, fournir des commentaires ciblés et recommander des ressources en fonction des besoins de chaque élève. Vous pouvez également utiliser les informations fournies par l'IA pour regrouper les élèves qui ont besoin d'assistance sur le même sujet.

Les assistants de notation IA vous permettent d'obtenir instantanément les résultats des quiz et des réponses courtes, ce qui réduit la charge de travail manuelle et accélère le retour d'informations. La notation traditionnelle prend plus de temps, mais vous permet d'évaluer plus précisément la créativité, le raisonnement et l'expression personnelle. La meilleure approche consiste à utiliser l'IA pour les vérifications répétitives pendant que vous vous concentrez sur une évaluation plus approfondie. Vous pouvez alors évaluer des éléments tels que la capacité d'un élève à construire un argument, à appliquer des concepts ou à exprimer des idées originales.