Modèles gratuits de suivi des tâches pour organiser et suivre les échéances

Les délais ont une fâcheuse tendance à arriver quand on s'y attend le moins. Vous avez encore tout le temps, puis l'instant d'après, vous tapez frénétiquement à 2 heures du matin en vous demandant où vous avez bien pu vous tromper. C'est là que les modèles de suivi des tâches entrent en scène pour vous sauver la mise.

Considérez-les comme votre assistant académique, qui vous aide à rester organisé, sans stress et en avance sur votre planning.

Un modèle de suivi des tâches vous permet de planifier les dates d'échéance, de hiérarchiser les tâches et de tout conserver au même endroit afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Prêt à trouver le suivi idéal pour garder le contrôle sur vos tâches ? C'est parti !

Que sont les modèles de suivi des tâches ?

Les modèles de suivi des tâches sont des outils simples mais puissants conçus pour aider les étudiants, les professionnels et toute personne ayant des délais à respecter à rester organisés. Ces modèles servent de feuille de route pour vos tâches, vous donnant une vue claire de ce qui doit être fait, quand cela doit être fait et comment hiérarchiser votre charge de travail.

Ils vous aideront à atteindre la réussite professionnelle et scolaire. Ils comprennent généralement des sections pour les dates d'échéance, les descriptions des tâches, les niveaux de priorité et le suivi de la progression.

Certains modèles sont des feuilles de calcul basiques, comme Google Sheets, tandis que d'autres sont des planificateurs numériques, des applications interactives ou des feuilles imprimables que vous pouvez personnaliser en fonction de votre flux de travail.

Au-delà de la simple liste des tâches, ces modèles vous aident à décomposer les projets volumineux en étapes gérables, à suivre les projets ou les révisions et à réduire le stress.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi des tâches ?

Un modèle de suivi des tâches solide permet de tout organiser et de tout gérer facilement. Voici ce qui fait un bon modèle :

Détails clairs des tâches : recherchez un modèle avec un espace dédié aux noms des tâches, aux descriptions et aux instructions spécifiques. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de fouiller dans vos e-mails ou vos notes de cours pour trouver ce dont vous avez besoin ✅

Dates d'échéance en un coup d'œil : un bon outil de suivi met clairement en évidence les dates limites afin que les tâches importantes ne vous prennent pas au dépourvu. Le codage par couleur ou le tri par date vous aident à hiérarchiser les tâches à venir ✅

Organisation par matière : Les devoirs peuvent s'accumuler rapidement, surtout pendant un semestre chargé. Un bon outil de suivi regroupe les tâches par matière ou par cours, ce qui permet de voir plus facilement ce qui nécessite votre attention pour chaque cours ✅

Niveaux de priorité : toutes les tâches ne se valent pas. Une colonne de priorité (élevée, moyenne, faible) vous aide à rester concentré sur les tâches urgentes et à planifier votre travail plus efficacement ✅

Suivi de la progression : recherchez un modèle avec des cases à cocher, des mises à jour de statut ou des barres de progression. Ces éléments vous aideront à visualiser l'avancement de chaque tâche ✅

Espace pour les notes et les ressources : une section pour les notes supplémentaires, les commentaires du professeur ou les liens vers des documents de recherche peut être très utile, en particulier lorsque vous travaillez sur des tâches complexes ✅

Options numériques ou imprimables : un outil de suivi numérique, tel que Google Sheets ou un outil de suivi numérique, tel que Google Sheets ou ClickUp , offre flexibilité, mises à jour automatiques et accès facile depuis tous vos appareils. D'autre part, un agenda imprimable convient mieux à ceux qui préfèrent écrire à la main ✅

Les 12 meilleurs modèles de suivi des tâches

Voici les 12 meilleurs modèles de suivi des tâches pour ne plus jamais manquer une échéance :

1. Modèle de devoirs de classe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez sans effort les performances et les devoirs de vos élèves grâce au modèle de devoirs de classe de ClickUp

Le suivi des devoirs des élèves ressemble souvent à un puzzle sans fin : les dates d'échéance s'accumulent, les listes de notes s'allongent et les tâches importantes se perdent. Le modèle de devoirs de classe ClickUp simplifie la gestion de la classe en regroupant tout au même endroit.

Les statuts et champs entièrement personnalisables vous permettent d'organiser les tâches à votre guise. De plus, plusieurs vues, telles que Liste, Examens et Documents, offrent une grande flexibilité dans le suivi de la progression.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Suivez et contrôlez la progression des élèves, les devoirs, les dates d'échéance et les notes dans un hub centralisé

Personnalisez les statuts (tels que « en cours », « à faire » et « achevé ») et les champs (tels que la note et les thèmes abordés) en fonction de vos besoins

Passez de la vue Liste à la vue Examens et Documents pour une meilleure organisation

Partagez facilement les devoirs, les mises à jour et les commentaires avec vos élèves

🔑 Idéal pour : Les enseignants et formateurs qui souhaitent gérer les devoirs de leurs élèves et suivre leurs performances.

💡 Astuce pro : utilisez la vue Liste par date d'échéance pour suivre les tâches en fonction de leurs dates limites, la vue Examens pour suivre les examens à venir et la vue Documents pour garder vos devoirs prêts ! Vous souhaitez prendre des notes ? Utilisez Documents pour organiser les détails importants, y accéder de n'importe où et créer des tâches directement pour lier les notes et l'environnement de travail.

2. Modèle de planification de projet étudiant ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Respectez les délais de vos projets grâce au modèle de planification de projet étudiant de ClickUp

Les projets de groupe et les gros travaux ont tendance à démarrer dans l'enthousiasme, puis à se transformer rapidement en un chaos stressant fait de délais non respectés et de désordre.

Le modèle de planification de projet étudiant ClickUp aide à gérer ces tâches, ces échéances et ces collaborations, rendant chaque étape plus structurée. Sa conception conviviale permet de diviser les projets en phases claires, d'attribuer des responsabilités et de suivre la progression.

Que vous travailliez seul ou en équipe, cet outil de collaboration vous permet de rester au courant de tous les détails et de collaborer avec vos professeurs et vos équipes de manière plus efficace.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Organisez chaque phase de votre projet avec des échéanciers clairs et un budget

Attribuez des tâches et suivez leur progression pour que chacun reste responsable

Gérez efficacement vos ressources budgétaires et respectez vos délais

Répartissez les responsabilités de chaque membre, ainsi que les ressources nécessaires, les dates d'échéance et le statut

🔑 Idéal pour : Les étudiants qui gèrent des projets individuels ou en groupe et qui souhaitent rester concentrés, respecter les délais et réduire le stress de dernière minute.

3. Modèle ClickUp pour étudiants

Organisez vos responsabilités académiques avec le modèle ClickUp Student

vous vous sentez submergé par les devoirs, les projets et les examens qui s'accumulent ? Le modèle ClickUp Student est un environnement de travail tout-en-un qui vous permet d'organiser vos cours, de gérer vos devoirs et de suivre votre progression sans effort, vous aidant ainsi à ouvrir la voie à la réussite scolaire.

Cet agenda étudiant vous permet de prendre des notes pour chaque matière, d'organiser vos supports de cours, de recevoir des notifications pour les échéances à venir et de collaborer facilement avec vos camarades sur des projets ou des notes.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Gérez facilement vos projets, vos tâches et vos calendriers d'examens

Suivez la progression et les échéances pour rester en avance sur vos objectifs grâce à cet outil d'étude

Créez des listes par sujet ou par semestre, liez des documents à des sujets et classez les tâches par statut (à faire, en cours ou achevée)

🔑 Idéal pour : Les étudiants qui souhaitent organiser leurs responsabilités académiques en un seul endroit.

4. Modèle de progression des étudiants ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez et améliorez la progression des élèves grâce au modèle de suivi des progrès des élèves ClickUp

Vous vous demandez comment mesurer réellement la progression de vos élèves au-delà des simples notes ? L'apprentissage ne se résume pas à des résultats scolaires ; il s'agit de croissance, d'efforts et de compréhension. Le modèle de suivi des progrès des élèves ClickUp vous permet d'avoir une vue d'ensemble.

Suivez la progression des élèves grâce à un système centralisé permettant de contrôler et d'évaluer leurs performances. Fixez des objectifs clairs, suivez les résultats et identifiez les domaines nécessitant une attention particulière, afin que chaque élève bénéficie de l'assistance dont il a besoin pour réussir.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Suivez facilement les performances individuelles des élèves, leurs anniversaires, leurs efforts et les coordonnées de leurs parents, et identifiez les domaines à améliorer

Générez la dernière version du rapport pour les parents et les administrateurs

Créez des checklists pour vous souvenir des points clés à aborder

Partagez la progression avec les parties prenantes et les familles à l'aide des liens Partager avec les invités

🔑 Idéal pour : Les enseignants et les administrateurs qui souhaitent suivre et assister efficacement la progression des élèves.

Regardez cette vidéo :

💡 Conseil de pro : utilisez la vue « Besoin d'attention » pour vérifier quels élèves ont besoin d'attention et dans quels domaines. Évaluez leur progression sur une échelle allant de « Bon travail », « Besoin d'attention », « Besoin de confiance », « Besoin d'extension des tâches » et « Ancien élève ». Tirez parti de la vue « Problèmes de comportement » pour gérer et développer des interventions.

5. Modèle ClickUp pour l'éducation des étudiants

Obtenir un modèle gratuit Hiérarchisez efficacement votre charge de travail grâce au modèle « Études » de ClickUp

rester organisé dans vos études est un élément clé de la réussite scolaire. Le modèle « Études » de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer vos cours, vos devoirs et vos projets.

Créez des tâches suivibles, définissez des dates d'échéance et hiérarchisez efficacement votre charge de travail. Grâce à ce modèle, vous pouvez vous concentrer davantage sur l'apprentissage et moins sur la gestion des délais.

Pour les enseignants, cela permet de partager un cadre pédagogique cohérent, de promouvoir une collaboration constructive et de rendre le processus d'apprentissage plus agréable.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Définissez des dates d'échéance claires et hiérarchisez les tâches afin de garantir leur achèvement dans les délais impartis

Utilisez des champs personnalisés, tels que le numéro de cours, le statut du cours, les unités de crédit, l'e-mail et la note finale, pour visualiser les informations

Accédez à de nombreux affichages, tels que le programme et les prérequis, pour une meilleure planification. L'affichage du programme est idéal pour organiser le matériel et les cours multiples, tandis que les prérequis vous aident à suivre tous les prérequis nécessaires pour achever le cours

🔑 Idéal pour : Les étudiants et les enseignants qui recherchent une approche bien organisée pour gérer leurs études et leur programme scolaire.

➡️ À lire également : Modèles de plans de cours payants et gratuits pour les enseignants et les éducateurs

6. Modèle de feuille de calcul ClickUp College

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos candidatures universitaires avec le modèle de feuille de calcul ClickUp College

Vous commencez bientôt l'université ? Utilisez le modèle de feuille de calcul ClickUp College pour regrouper toutes les informations essentielles sur vos meilleurs choix en un seul endroit.

Organisez et suivez les informations sur différentes universités, listez leurs dates limites d'inscription et ajoutez une estimation des coûts. Créez un planning personnalisé, suivez les dates limites à venir et intégrez-le à votre calendrier pour être sûr de ne manquer aucun évènement important. ​

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Organisez vos tâches selon différents statuts, notamment « Demande soumise », « Ne sera pas poursuivie », « Achevé » et « À appliquer »

Utilisez des attributs personnalisés, tels que Date du SAT II, Spécialité, Dissertation et Bourse offerte, pour enregistrer des informations sur les candidatures à l'université

Ouvrez-les dans 4 vues personnalisées, dont la vue Liste des universités pour un aperçu des universités et du statut des candidatures, la vue Tableau des exigences pour les détails des exigences de chaque université et le Calendrier des examens pour visualiser les dates des examens

🔑 Idéal pour : Les étudiants à la recherche d'un moyen efficace de gérer leurs candidatures et leurs exigences universitaires.

7. Modèle de suivi de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez le bon déroulement de tous vos projets grâce au modèle de suivi de projet ClickUp

Le modèle de suivi de projet ClickUp est un outil tout-en-un destiné aux équipes d'administrateurs qui gèrent plusieurs plannings simultanément. Il fournit des mises à jour en temps réel et des visualisations interactives pour vous permettre de garder le contrôle sur tous vos projets.

Le modèle fonctionne comme un logiciel de gestion des tâches, vous permettant d'attribuer du travail aux membres de l'équipe, de partager le statut actuel avec les parties prenantes et de tenir tout le monde informé.

Les statuts personnalisés permettent de rester organisé afin que vous sachiez toujours ce qui est en cours, en attente ou terminé.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Ouvrez-les dans 4 vues, notamment Par assignés, Gantt et Général

Visualisez vos échéanciers à l'aide de diagrammes de Gantt pour une meilleure planification

Suivez les tâches attribuées à chaque membre de l'équipe à l'aide de la vue Par assignés

Configurez des automatisations pour les rappels et les alertes de date limite

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes qui souhaitent suivre plusieurs projets.

➡️ À lire également : Conseils essentiels en gestion de projet pour les étudiants

8. Modèle de notes de cours ClickUp pour étudiants

Obtenir un modèle gratuit Prenez des notes plus intelligemment grâce au modèle « Notes de cours pour étudiants » de ClickUp

Le modèle ClickUp « Notes de cours pour étudiants » vous aide à prendre des notes complètes et à mieux comprendre le sujet. Au lieu de feuilleter d'innombrables cahiers ou fichiers numériques, stockez vos notes dans un référentiel facilement accessible et consultable. Il vous suffit d'ajouter le modèle à votre environnement de travail et de commencer à taper !

Organisez vos notes à l'aide de fonctionnalités telles que les pages imbriquées, tirez parti de la prise de notes collaborative en partageant le document avec vos camarades de classe et mettez en évidence les points principaux grâce aux options de mise en forme.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Organisez vos notes par date de cours, matière, semestre et importance

Réfléchissez à vos idées et rendez vos notes plus complètes en les partageant avec vos enseignants et vos élèves

Créez des checklists et des tâches pour garder une trace des points clés des cours

🔑 Idéal pour : Les étudiants qui souhaitent améliorer leur prise de notes et conserver facilement leurs supports de cours.

🧠 Le saviez-vous ? Des recherches montrent que la prise de notes est étroitement liée à la réussite scolaire. Une étude a révélé que les étudiants qui prenaient des notes écrites avaient une meilleure mémoire et obtenaient de meilleurs résultats aux examens que ceux qui n'en prenaient pas.

9. Modèle ClickUp Deadlines

Obtenir un modèle gratuit Ne manquez plus jamais une échéance grâce au modèle Deadlines de ClickUp

Les échéances nous prennent souvent par surprise, transformant des tâches gérables en une frénésie de dernière minute. Le modèle ClickUp Deadlines transforme la gestion des échéances en un processus sans stress.

Ils offrent un aperçu clair des échéances à venir et passées, vous aidant ainsi à planifier efficacement vos tâches et à collaborer en toute transparence avec votre équipe.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Assurez-vous que toutes les échéances sont respectées en organisant et en hiérarchisant les tâches

Collaborez sans effort avec les membres de votre équipe pour respecter les délais

Accédez à plusieurs vues telles que Toutes les activités, Statut des activités et Échéancier du projet pour obtenir un aperçu complet

Visualisez les échéanciers de projet à l'aide d'un diagramme de Gantt pour identifier les activités à prioriser et vérifier les dépendances entre les tâches

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet, les professionnels et les étudiants qui souhaitent gérer efficacement leurs délais.

10. Modèle de checklist de planification pour étudiants ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez votre charge de travail avec le modèle de checklist de planification pour étudiants ClickUp

Vous avez trop de choses à suivre au cours d'un semestre ? Vous n'êtes pas seul ! Le modèle de checklist de planification pour étudiants ClickUp vous aide à garder une longueur d'avance en organisant tout au même endroit. Il vous permet de diviser les tâches importantes en étapes plus petites, de fixer des délais et de suivre facilement la progression.

Que vous jongliez entre plusieurs matières ou que vous souhaitiez simplement adopter une approche plus structurée de vos études, ce modèle vous permettra de garder le contrôle.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Organisez vos tâches et vos échéances dans un format clair

Divisez les tâches volumineuses en étapes gérables

Suivez vos performances et identifiez les domaines à améliorer

🔑 Idéal pour : Les étudiants qui souhaitent rester au top de leur charge de travail à l'aide de checklists.

11. Modèle de plan de cours universitaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohérence de la planification de vos cours grâce au modèle de plan de cours universitaire ClickUp

Les meilleures leçons sont le fruit d'une planification et d'une structure bien pensées. Le modèle de plan de cours ClickUp College aide les enseignants à créer, organiser et gérer leurs plans de cours afin que chaque cours se déroule sans encombre.

Avec des sections dédiées au contenu des cours, aux devoirs et aux évaluations, vous êtes sûr de ne rien oublier. Le suivi de progression intégré rend la planification des cours plus efficace et moins fastidieuse.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Planifiez vos cours dans les moindres détails et assurez la cohérence de votre enseignement

Utilisez des champs personnalisés, tels que Objectifs, Note, Structure de la leçon, Plan détaillé de la leçon et Formulaire d'évaluation, pour enregistrer des informations importantes

Organisez vos tâches selon différents statuts tels que Analyse, Achevé, Conception, Développement, Évaluation, etc

Ouvrez-les dans différents affichages, notamment les phases ADDIE et les plans de cours

🔑 Idéal pour : Les enseignants du supérieur qui souhaitent centraliser la planification de leurs cours et se concentrer davantage sur l'implication de leurs étudiants.

12. Modèle de programme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structurez facilement votre cours avec le modèle de programme ClickUp

La création d'un programme clair et complet donne le ton pour un cours réussi. Le modèle de programme ClickUp aide les enseignants à planifier, organiser et suivre leur programme en un seul endroit, ce qui simplifie la gestion des cours et favorise la collaboration.

Grâce à des outils intégrés permettant de définir les attentes, d'attribuer des tâches et d'assurer le suivi de la progression semaine après semaine, ce modèle transforme votre plan de cours en une feuille de route concrète pour une réussite pédagogique.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Définissez clairement les objectifs du cours, les thèmes hebdomadaires, les dates limites et les politiques de notation

Utilisez des champs personnalisés tels que « Nom du cours », « Sujets hebdomadaires », « Type d'évaluation » et « Ressources » pour que votre programme soit détaillé et organisé

Suivez l'état d'avancement des tâches à l'aide de libellés tels que « À faire », « En cours » et « Achevé »

Collaborez avec d'autres enseignants, attribuez des responsabilités et joignez les documents pertinents

Visualisez l'échéancier de votre programme à l'aide des vues Liste, Calendrier et Gantt pour plus de clarté

🔑 Idéal pour : les enseignants, les professeurs et les coordinateurs pédagogiques qui recherchent un moyen structuré, collaboratif et efficace de planifier et de gérer leurs programmes de cours.

Planifiez votre emploi du temps de manière plus intelligente avec ClickUp

Suivre les tâches, les échéances et les projets ne doit pas être un combat permanent.

Avec les bons outils, rester organisé devient une seconde nature, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos études et votre réussite scolaire.

Les modèles variés de ClickUp simplifient tout, du suivi des tâches à la planification des cours, vous permettant ainsi de travailler plus intelligemment, sans vous tuer à la tâche. Qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui !