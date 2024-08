9 meilleurs outils d'IA pour la planification des cours en 2024 (avis et prix)

En tant qu'enseignant, vous voulez vous assurer que vous répondez aux besoins changeants des élèves, et les méthodes d'enseignement traditionnelles ne suffisent pas.

En tant qu'éducateur, vous voulez des plans de cours attrayants et efficaces, mais la paperasserie interminable ne suffit pas,

les exigences de l'emploi du temps

et les conflits de temps peuvent vous gêner.

Heureusement, il existe une solution simple pour répondre à vos besoins. Les outils de planification des cours par l'IA ! Lorsque vous disposez du bon outil, vous pouvez personnaliser l'apprentissage et fournir des informations fondées sur des données afin d'adopter une approche plus engageante et plus pratique.

Cependant, il est essentiel de choisir le bon outil de planification de cours par IA qui s'adapte à votre style d'enseignement. Avec la multitude d'outils disponibles sur le marché, trouver celui qui convient peut s'avérer difficile.

Qu'est-ce qu'un outil d'IA pour la planification des cours ?

Les outils d'IA pour la planification des cours sont des logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle pour aider les enseignants à créer des plans de cours attrayants et personnalisés. Les outils d'IA pour la planification des cours analysent les informations disponibles pour rendre le plan de cours plus efficace.

Vous pouvez créer un plan et le soumettre au logiciel pour obtenir des améliorations, des suggestions personnalisées, etc. Les générateurs de plans de cours à base d'IA sont comme des assistants d'enseignement, qui vous libèrent des tracas administratifs tels que la programmation et la notation.

Ils vous permettent d'optimiser votre processus de planification des cours et, en fin de compte, de dispenser un meilleur enseignement et d'améliorer les résultats des élèves.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils d'IA pour la planification des cours ?

Lorsque vous choisissez des outils d'IA pour la planification des cours, recherchez des fonctionnalités telles que des options d'apprentissage personnalisé, une intégration facile à vos méthodes d'enseignement actuelles et la possibilité de suivre et d'évaluer les progrès des élèves.

Ces éléments rendront votre vie d'éducateur plus facile et plus efficace.

Voici quelques caractéristiques à prendre en compte pour choisir le bon logiciel d'IA pour la planification des cours :

Personnalisation: Vous devez pouvoir personnaliser vos plans de cours en fonction de vos besoins, de votre style, calendrier scolaire et de la courbe d'apprentissage des étudiants Adaptabilité: Le logiciel doit vous permettre de fournir des conseils personnalisés et d'apporter des corrections en temps réel en fonction des commentaires et des progrès de l'élève Collaboration: La bonne solution vous permettra d'intégrer et de collaborer de manière transparente avec d'autres outils et ressources pédagogiques, rendant ainsi l'enseignement plus facile Evolutivité: Assurez-vous que la solution est capable de gérer des classes de différentes tailles afin qu'elle puisse évoluer en même temps que la taille de votre classe Interface conviviale: Recherchez une interface facile à naviguer avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour planifier vos cours Modèles de plans de cours: Il est utile que l'outil propose des modèles pour vous aider à structurer et à organiser vos plans de cours

9 Meilleurs outils d'IA pour la planification des cours en 2024

Nous sommes heureux de vous présenter les résultats de nos recherches approfondies basées sur des critères qui aident un professionnel de l'enseignement comme vous. Nous avons évalué et proposé les 9 meilleurs outils d'IA pour la planification des cours. Nous avons adopté une approche arrondie et comparé leurs caractéristiques, leurs limites, leurs critiques et leurs prix.

1. ClickUp

ClickUp se distingue par le fait qu'il simplifie

la gestion de l'éducation

et propose un modèle de planification des programmes pour planifier longtemps à l'avance avec des informations approfondies sur vos cours.

ClickUp's

Lesson Plan Generator (générateur de plans de cours) de ClickUp rationalise votre expérience d'enseignement en

en alignant votre programme d'études

en proposant des modèles créatifs et personnalisables, et en encourageant la collaboration avec les pairs.

Cet outil d'IA fait le gros du travail et vous permet de gagner du temps, de rester en phase avec le programme scolaire et de créer facilement des plans de cours attrayants.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp:

Le cerveau de ClickUp: Assistant d'IA contextuel, conversationnel et basé sur les rôles, ClickUp Brain répond parfaitement à vos besoins. Créez des plans de cours personnalisés sans effort, car l'outil fait tout le travail et le brainstorming à votre place

Utilisez ClickUp AI Writer for Work de ClickUp Brain pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes de cours, vos réponses aux courriels, etc

L'une des applications importantes de ClickUp Brain consiste à l'utiliser en tant qu'outil d'aide à la rédaction

Générateur de plans de cours

. Il vous permet d'assurer l'alignement sur la norme éducative actuelle et la couverture complète de tous les contenus et compétences nécessaires dans vos leçons

Modèles de clics: Choisissez parmi une grande variété de modèles de clics modèles de plans de cours personnalisables pour créer des plans de cours innovants et interactifs. La modification de ces modèles et structures en fonction des différents groupes rend l'expérience d'enseignement attrayante et productive

Le

Modèle de plan de cours ClickUp College

vous aide à organiser vos cours, à les planifier à l'avance et à centraliser toutes les informations relatives à la classe

ClickUp Docs **Simplifiez la planification de vos cours grâce à des fonctions pratiques qui vous feront gagner du temps. Ajoutez des aperçus et des en-têtes et tirez parti de fonctions telles que le mode Focus

Limitations de ClickUp:

Complexité: Bien que l'une des plus grandes forces de ClickUp soit ses modèles personnalisables, il peut être un peu écrasant pour les utilisateurs débutants

Prix de ClickUp:

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

ClickUp ratings & reviews:

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. OpenAI ChatGPT

via OpenAI

ChatGPT

est un modèle linguistique alimenté par l'IA qui vous aide à planifier vos cours en vous fournissant des informations précieuses, en générant des contenus de cours et en suggérant des activités intéressantes pour vos élèves.

Il peut aider à rationaliser le processus de planification, proposer diverses idées d'enseignement et s'adapter à des besoins d'apprentissage spécifiques, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser des efforts.

Les meilleures caractéristiques de ChatGPT:

Crée des plans de cours: Structurez vos sujets et vos chapitres de manière efficace. Par exemple, si vous demandez un plan de cours de 5e année sur le cycle de l'eau, il couvrira des sujets essentiels tels que l'évaporation, la condensation, la précipitation et la collecte

Structurez vos sujets et vos chapitres de manière efficace. Par exemple, si vous demandez un plan de cours de 5e année sur le cycle de l'eau, il couvrira des sujets essentiels tels que l'évaporation, la condensation, la précipitation et la collecte Assistance à la recherche: Obtenez des ressources éducatives précieuses pour améliorer vos cours. Trouvez des informations, des articles et du contenu sur n'importe quel sujet et obtenez des explications, des résumés et des ressources pertinentes pour enrichir votre matériel pédagogique

Obtenez des ressources éducatives précieuses pour améliorer vos cours. Trouvez des informations, des articles et du contenu sur n'importe quel sujet et obtenez des explications, des résumés et des ressources pertinentes pour enrichir votre matériel pédagogique Générer des idées pour les tests et les devoirs: Créez des activités, des quiz, des projets et des devoirs adaptés au sujet choisi et ajoutez-les à la planification de votre cours. Demandez aux élèves de rédiger des essais sur les sujets suggérés, et gagner du temps et d'efforts dans la création de matériel pédagogique

Créez des activités, des quiz, des projets et des devoirs adaptés au sujet choisi et ajoutez-les à la planification de votre cours. Demandez aux élèves de rédiger des essais sur les sujets suggérés, et gagner du temps et d'efforts dans la création de matériel pédagogique **Gestion du temps : Obtenez des estimations de temps pour les différentes sections de la leçon, ce qui vous aide à créer des plans hebdomadaires et des plans de travail horaires de travail pour vos cours

Relecture et édition: Passez en revue vos plans de cours et apportez-y les modifications nécessaires pour vous assurer qu'ils correspondent à votre style d'enseignement et aux besoins de vos élèves

Limitations de ChatGPT:

Fournit des informations génériques et peut ne pas comprendre la dynamique de votre classe

Il y a très peu de place pour la personnalisation

Prix de ChatGPT:

Version gratuite: Tous les utilisateurs peuvent y accéder via le site web d'OpenAI sur les ordinateurs de bureau et les navigateurs mobiles. L'application est disponible pour les appareils mobiles IOS et Android

Tous les utilisateurs peuvent y accéder via le site web d'OpenAI sur les ordinateurs de bureau et les navigateurs mobiles. L'application est disponible pour les appareils mobiles IOS et Android ChatGPT Plus: Pour 20$/mois

Pour 20$/mois ChatGPT Enterprise: Tarification personnalisée

ChatGPT ratings & reviews:

G2: 4.7/5 (374 commentaires)

4.7/5 (374 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Bonus : Check out

3. LessonPlans.ai

via

Plans de cours.ai

LessonPlan.ai vous aide à créer des plans de cours étonnants 10X plus rapidement grâce à l'IA, car il a été créé pour les enseignants par d'autres enseignants.

Fournir des détails complets sur le niveau, la leçon et le contenu du cours

objectifs pédagogiques

à l'outil AI. Grâce à ces données, l'IA produira un plan de cours complet correspondant à votre programme d'études et contenant des activités et des évaluations pour les élèves.

LessonPlans.ai meilleures caractéristiques:

Outils d'édition: Modifiez et apportez des changements aux plans de cours créés, choisissez parmi d'autres modèles et ajoutez ou supprimez des éléments en fonction de votre choix

Modifiez et apportez des changements aux plans de cours créés, choisissez parmi d'autres modèles et ajoutez ou supprimez des éléments en fonction de votre choix Générer des plans de cours: Créez des plans de cours interactifs pour n'importe quel sujet de la maternelle à la 12e année

LessonPlans.ai limitations:

La qualité des plans de cours créés dépend des données que vous fournissez

LessonPlans.ai pricing:

Essai gratuit: Accès gratuit limité pendant 7 jours

Accès gratuit limité pendant 7 jours Pro: Disponible pour 19 $/an (inclut 100 leçons gratuites par an)

LessonPlans.ai ratings & reviews:

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

4. Learnt.ai

via

Learnt.ai

Learnt.ai vous aide à créer des plans de cours de haute qualité et à effectuer des tâches d'apprentissage

tâches éducatives

pour rendre l'apprentissage des étudiants interactif et efficace.

La création de vos plans de cours personnalisés est un jeu d'enfant en trois étapes : choisissez un outil, entrez un message et cliquez sur "Générer".

Learnt.ai meilleures caractéristiques:

Alignement sur le programme scolaire: Concevoir des plans interactifs qui s'alignent sur les normes éducatives

Concevoir des plans interactifs qui s'alignent sur les normes éducatives Variété d'outils d'IA: Créez des plans de leçons, des plans de cours, des enquêtes de retour d'information, des activités de groupe, des devoirs à la maison, définir des projets des évaluations et des QCM avec plus de 80+ outils et acolytes d'IA

Learnt.ai limitations:

Génère des plans de cours qui sont aussi bons que les données que vous lui fournissez

Prix de Learning.ai:

Gratuit à vie: Accès à 10 outils

Accès à 10 outils Options: 15 $ par mois. Accès à plus de 65 outils d'IA et support client

15 $ par mois. Accès à plus de 65 outils d'IA et support client Professionnel: 160$/mois. Accès à 20 acolytes d'IA, 65+ outils d'IA, un bac à sable et un support client

Learnt.ai ratings & reviews:

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

5. Teachology.ai

via

Teachology.ai

Teachology.ai est un logiciel de planification des cours qui fournit un ensemble d'outils d'intelligence artificielle aux enseignants et aux éducateurs afin qu'ils puissent élaborer des plans de cours et des évaluations dynamiques en quelques minutes.

Les meilleures caractéristiques de Teachology.ai:

Créer des quiz: Créez des quiz adaptés à vos cours

Créez des quiz adaptés à vos cours Fonctionnalités de collaboration: Collaborez avec des ressources externes pour améliorer votre expérience d'enseignement

Collaborez avec des ressources externes pour améliorer votre expérience d'enseignement Créer des évaluations: Générer des évaluations riches en contenu

Générer des évaluations riches en contenu **Fonctionnalités de rétroaction : envoyez des commentaires et des rétroactions personnalisés à vos étudiants

Fonctionnalités d'amélioration des plans de cours: Téléchargez votre travail dans le logiciel pour que l'IA puisse s'y référer et améliorer vos plans de cours

Limitations pédagogiques:

Les possibilités de personnalisation sont limitées

Tarification de l'enseignement:

Basic: Gratuit jusqu'à 3 leçons

Gratuit jusqu'à 3 leçons Starter: 6$/mois. Accès à un nombre illimité de leçons

6$/mois. Accès à un nombre illimité de leçons Pro: 12$/mois. Comprend toutes les fonctionnalités étendues

Teachology ratings & reviews:

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

6. Auto Classmate

via

Auto Classmate

Auto Classmate est comme votre camarade de classe automatique, conçu pour aider les éducateurs à élaborer des plans de cours uniques, alimentés par le GPT-4 d'OpenAI.

Les meilleures caractéristiques d'Auto Classmate:

Chatbot Coach IA: Conversez avec le chatbot Coach pédagogique doté d'IA et créez vos plans de cours

Conversez avec le chatbot Coach pédagogique doté d'IA et créez vos plans de cours Outil de prévision des activités: Prédisez les résultats des activités assignées à vos élèves

Prédisez les résultats des activités assignées à vos élèves Générer des questions pour votre classe: Générez des questions du type "préférez-vous... ?" qui ajoutent du piquant à vos cours et posent des questions spécifiques au contenu

Limitations automatiques des camarades de classe:

Bien que le logiciel offre une gamme de fonctionnalités, la capacité de personnalisation est limitée

Prix d'Auto Classmate:

Gratuit: Permet 300 actions mensuelles

Permet 300 actions mensuelles Personnel: 9,99 $/utilisateur/mois

9,99 $/utilisateur/mois Professionnel: $19/utilisateur/mois facturé annuellement

$19/utilisateur/mois facturé annuellement Démarrage: 39$/mois facturé annuellement

39$/mois facturé annuellement Croissance: 79 $/mois facturé annuellement

79 $/mois facturé annuellement Entreprise: $159/mois facturé annuellement

Auto Classmate ratings & reviews:

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

7. Jasper

via

Jasper

Jasper est un

Outil d'écriture d'IA

qui aide à créer un contenu de haute qualité pour les plans de cours avec des entrées simples.

Jasper rationalise la planification des cours en générant un contenu personnalisé, ce qui permet de gagner du temps sur la création de matériel. Il peut fournir des informations, des explications et des ressources, ce qui permet d'enrichir rapidement votre matériel pédagogique.

Les meilleures caractéristiques de Jasper:

Formation Jasper Bootcamp: Suivez la formation si vous êtes un nouvel utilisateur pour vous familiariser avec les fonctions

Suivez la formation si vous êtes un nouvel utilisateur pour vous familiariser avec les fonctions Génération de contenu: Créez du contenu de qualité supérieure avec quelques invites et conseils (comme des titres, des sujets et des phrases courtes)

Créez du contenu de qualité supérieure avec quelques invites et conseils (comme des titres, des sujets et des phrases courtes) Interface de type Google Doc: Modifiez et mettez en forme vos documents grâce à l'ajout d'une interface de type Google Doc

Modifiez et mettez en forme vos documents grâce à l'ajout d'une interface de type Google Doc Saisir du contenu pré-rédigé : Démarrez votre création de contenu si vous avez des documents pré-rédigés

Limitations de Jasper:

Jasper ne fonctionne pas hors ligne et ne vous permet pas d'enregistrer votre travail ultérieurement, contrairement à d'autres modèles

Il ne génère qu'une quantité limitée de contenu, même si vous choisissez le plan le plus cher

Tarifs de Jasper:

Créateur: 39 $ par an

39 $ par an Équipe : à partir de 90 $ par an

Entreprise:prix personnalisé

Jasper ratings & reviews:

G2: 4.7/5 (1,233 reviews)

4.7/5 (1,233 reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

8. PlanifAI

via

PlanifAI

PlanifAI est un outil d'IA simple qui permet de générer des plans de cours structurés pour les enseignants. Répondez à trois questions de base et votre plan de cours détaillé sera prêt en quelques minutes.

Les meilleures caractéristiques de PlanifAI:

Interface simple: Créez du contenu en quelques minutes grâce à son interface simple et conviviale

Créez du contenu en quelques minutes grâce à son interface simple et conviviale Génération rapide de plans de cours: Générez rapidement des plans de cours en répondant à quelques questions de base

Les limites de PlanifAI:

Logiciel simple sans beaucoup d'options et de gadgets

Tarifs de PlanifAI:

Gratuit pour toujours

PlanifAI ratings & reviews:

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

9. Curipode

via

Curipode

Curipod est une plateforme permettant de créer des plans de cours interactifs remplis d'activités créatives et d'évaluations de la pensée critique grâce à la puissance de l'IA.

Il s'agit d'un

outil de présentation

qui combine des textes, des images, des enquêtes, des croquis, des vidéos, etc. pour rendre les leçons attrayantes pour les enseignants et les élèves.

Les meilleures caractéristiques de Curipod:

La facilité de démarrage: Créez gratuitement vos plans de cours générés par l'IA à l'aide de votre adresse e-mail

Créez gratuitement vos plans de cours générés par l'IA à l'aide de votre adresse e-mail Outil basé sur le cloud: Fonctionne via un navigateur sur n'importe quel appareil disposant d'une connexion internet

Fonctionne via un navigateur sur n'importe quel appareil disposant d'une connexion internet Fonctionnalités de collaboration : Les étudiants peuvent travailler ensemble sur des projets et partager un retour d'information significatif

Limitations de Curipod:

Il peut ne pas convenir aux étudiants qui ont besoin d'un système d'évaluation organisé ou structuré

Prix de Curipod:

**Gratuit pour toujours

Premium: 7,50 $ par mois

Curipod ratings & reviews:

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.8/5 (12 commentaires)

Choisissez le bon outil d'IA pour la planification des cours afin d'améliorer votre enseignement

En résumé, les outils de planification des cours par l'IA rendent l'enseignement plus efficace et plus efficient.

Ils vous aident à créer plus rapidement des plans de cours attrayants, vous permettent de tenir compte des styles d'apprentissage individuels et vous fournissent des informations fondées sur des données afin que vous puissiez rendre l'apprentissage des élèves plus amusant et plus efficace.

Si vous souhaitez utiliser l'IA pour vous aider à planifier vos cours,

inscrivez-vous à ClickUp

gratuitement et découvrez comment cette application est tout ce dont vous avez besoin pour préparer votre classe !