18 modèles de tutorat gratuits et modifiables pour les enseignants en 2025

Aujourd'hui, le tutorat ne se limite plus à l'enseignement ; il s'agit de gérer les cours, d'enregistrer les objectifs, de suivre les progrès, de tenir les parents informés et de toujours faire preuve d'énergie pour chaque élève.

C'est là que les modèles de tutorat entrent en jeu ! Ils structurent vos sessions, libèrent de l'espace mental et vous aident à vous concentrer sur ce qui compte le plus : le parcours d'apprentissage de chaque élève à qui vous offrez de l'assistance.

Dans ce guide, vous trouverez les meilleurs modèles de tutorat pour tout, de la planification des cours au suivi des commentaires.

Que sont les modèles de tutorat ?

Les modèles de tutorat sont des dispositions prédéfinies, souvent utilisées pour les programmes ou la planification des cours, qui aident les tuteurs à créer rapidement des supports pédagogiques d'aspect professionnel.

Vous passerez ainsi moins de temps sur la paperasse et plus de temps pour entretenir la connexion avec vos élèves, pour comprendre leurs besoins et pour célébrer leur progression.

Le plus gros avantage ? Ils vous aident à rester organisé sans perdre la touche personnelle qui rend le tutorat si enrichissant.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de tutorat ?

Voici ce qui caractérise un bon modèle de tutorat :

Conception claire et simple : recherchez un bon modèle de tutorat qui évite l'encombrement et la confusion. Il vous guide en douceur à travers les tâches sans vous submerger, vous ou vos élèves

Flexible et personnalisable : recherchez un modèle qui s'adapte à un intervalle de styles et de besoins des élèves. Il vous permet de modifier recherchez un modèle qui s'adapte à un intervalle de styles et de besoins des élèves. Il vous permet de modifier les plans de cours , les objectifs, les flyers des tuteurs et les notes sans vous sentir prisonnier de mises en forme rigides

*suivi organisé des progrès : sélectionnez les meilleurs modèles qui incluent des moyens simples d'enregistrer les réussites et les difficultés, vous aidant ainsi à repérer les tendances grâce à des visualisations codées par couleur et à ajuster efficacement vos stratégies d'enseignement

Fonctionnalités permettant de gagner du temps : Choisissez un bon modèle de tutorat pour réduire le travail répétitif et passer moins de temps sur la paperasse. Choisissez un bon modèle de tutorat pour réduire le travail répétitif et passer moins de temps sur la paperasse. Des exemples de plans de cours prêts à l'emploi et des invitations, instructions vous permettent de vous préparer rapidement et de manière cohérente

Outils de planification intégrés : choisissez des modèles de tutorat qui incluent ou intègrent des fonctionnalités de planification permettant d'organiser et de garantir la visibilité des sessions, des rappels et des échéances

Gestion des ressources : Les services de tutorat sont plus efficaces lorsque les ressources sont facilement accessibles. Optez donc pour les meilleurs modèles de tutorat qui vous fournissent l'accès à un espace où stocker du matériel pédagogique, des images, des modèles de flyers, des cartes mentales et des outils utiles

Les 18 meilleurs modèles pour améliorer vos services de tutorat

Prêt à transformer vos services de tutorat dès le départ ? Voici les 18 meilleurs modèles de tutorat pour chaque cas d'utilisation de ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail :

1. Modèle de proposition de projet de programme de tutorat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos propositions professionnelles grâce au modèle de proposition de programme de tutorat ClickUp

Le lancement d'une nouvelle initiative de tutorat commence par une proposition claire. Le modèle de proposition de programme de tutorat ClickUp est comme votre gestionnaire de projet calme et organisé dans une boîte. Il offre de la place pour tout ce qui compte : les objectifs, les échéanciers, la portée, les ressources et même les risques.

Il sert à la fois de document de planification et d'argumentaire convaincant pour les administrateurs scolaires ou les investisseurs potentiels. Il vous suffit d'y insérer votre forfait, d'ajouter vos idées, et vous obtenez une proposition claire et bien pensée.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Présentez vos idées de manière soignée et réfléchie

Stockez toutes les versions de vos propositions et les documents d'assistance dans un seul espace ClickUp

Intégrez dès le départ la budgétisation et la planification des ressources à la discussion

Suivez le suivi des approbations et des révisions des parties prenantes grâce aux commentaires et aux tâches

Ils fournissent de l'espace pour décrire le programme, les stratégies d'évaluation, les intégrations technologiques et les résultats projetés des élèves.

🔑 Idéal pour : les tuteurs, les équipes de coaching ou les start-ups éducatives qui élaborent des programmes structurés pour les écoles, les plateformes ou les clients privés.

témoignage client : Voici ce que Sid Babla, coordinateur du programme de bien-être au centre d'aide aux étudiants du Dartmouth College , avait à dire sur l'utilisation de ClickUp : * Nous utilisons ClickUp pour gérer et suivre notre pipeline de création de contenu pour les réseaux sociaux et les médias numériques. Cela nous permet de voir le statut de chaque élément de contenu (en cours, nécessite une modification en cours, planifié, etc.) ainsi que le nom du concepteur principal. Cela élimine également tous les échanges d'e-mails, car la section des commentaires de chaque tâche peut être utilisée pour délibérer et déléguer les tâches/étapes suivantes (ce qui répond au besoin de suivi et de contrôle de notre cycle de création de contenu). Nous utilisons ClickUp pour gérer et suivre notre pipeline de création de contenu pour les réseaux sociaux et les médias numériques. Cela nous permet de voir le statut de chaque élément de contenu (en cours, nécessite une modification en cours, planifié, etc.) ainsi que le nom du concepteur principal. Cela élimine également tous les échanges d'e-mail, car la section des commentaires de chaque tâche peut être utilisée pour délibérer et déléguer les tâches/étapes suivantes (ce qui répond au besoin de suivi et de contrôle de notre cycle de création de contenu).

2. Modèle d'intégration des tuteurs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez un processus d'intégration fluide des tuteurs grâce au modèle d'intégration des tuteurs ClickUp

Les premiers jours d'emploi d'un tuteur peuvent façonner l'ensemble de son parcours pédagogique. Le modèle d'intégration des tuteurs ClickUp vous évite la partie délicate et compliquée du recrutement, celle où l'on se demande « par où commencer ? ». Il s'agit d'une checklist en coulisses, qui agit en tant que fournisseur d'un flux d'intégration structuré comprenant des tâches d'orientation, la prise de connaissance des politiques, une formation à la plateforme et des objectifs de performance.

Tout est à sa place : étapes de formation, envoi de documents, compétences pédagogiques et politiques clés. Chaque section du modèle est liée à des documents, formulaires ou cours pertinents. Que vous embauchiez cinq tuteurs ou cinquante, ce modèle offre cohérence et conformité à tous les niveaux.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez toutes les tâches de formation et de documentation dans une seule checklist

Attribuez des sessions de mentorat, des observations en classe et des évaluations de jalons

Incluez des documents de référence tels que des guides pédagogiques et des grilles d'évaluation

Réduisez la confusion grâce à des échéanciers et des checklist clairs

🔑 Idéal pour : les équipes RH des agences de tutorat, les directeurs pédagogiques et les administrateurs scolaires qui recrutent de nouveaux collaborateurs.

💡 Conseil de pro : Changez de perspective grâce aux vues de ClickUp qui réfléchissent à votre place ! Utilisez la liste complète pour afficher tous les tuteurs en même temps et le calendrier d'intégration pour planifier votre formation. Suivez la progression grâce à la vue « Processus d'intégration », organisez les informations sur les tuteurs à l'aide du tableau « Nouvelles recrues » et permettez-leur d'achever des formulaires avec un minimum d'effort à l'aide du formulaire « Intégration des nouvelles recrues ». N'oubliez pas la vue « Ressources » : c'est votre hub unique pour tout ce dont ils auront besoin.

3. Modèle de plan marketing pour entreprise de tutorat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Élaborez des stratégies marketing concrètes grâce au modèle de plan marketing pour les entreprises de tutorat ClickUp

Vous en avez assez de jongler entre des idées marketing éparpillées dans des notes et des réflexions incomplètes ? Le modèle de plan marketing pour les entreprises de tutorat regroupe tout dans un hub visuel, de l'image de marque et du ciblage du public à la création de contenu et au suivi des performances, vous permettant ainsi de développer votre entreprise en toute confiance.

Ils vous fournissent une feuille de route claire, de l'objectif à la croissance. Grâce à eux, vous pouvez définir vos objectifs, les décomposer en étapes concrètes (également appelées « résultats clés ») et suivre tout, de l'effort à l'impact.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Fixez des objectifs clairs, réalisables et alignés sur vos objectifs d'entreprise

Visualisez votre stratégie et fixez des délais pour chaque tâche grâce à la vue Échéancier

Suivez les performances de vos campagnes grâce à des tableaux de bord intégrés

Suivez la progression grâce à des champs personnalisés intelligents tels que « Effort », « Type de tâche », « Trimestre » et « Impact »

🔑 Idéal pour : Les propriétaires d'entreprises de tutorat, les responsables marketing et les entrepreneurs du secteur de l'éducation prêts à développer leur entreprise de manière intentionnelle, et non pas uniquement grâce à la chance ou au bouche-à-oreille.

🎥 Regardez : Découvrez comment utiliser ClickUp en tant qu'enseignant :

4. Modèle de plan marketing pour les réseaux sociaux destiné aux entreprises de tutorat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohérence entre les différentes plateformes grâce au modèle de forfait de communication sur les réseaux sociaux pour les entreprises de tutorat ClickUp

Si votre entreprise de tutorat n'est pas présente sur les réseaux sociaux, vous passez à côté d'un canal de croissance essentiel. Le modèle de forfait réseaux sociaux pour les entreprises de tutorat ClickUp vous permet d'élaborer des stratégies, de planifier et d'optimiser votre présence en ligne sur plusieurs plateformes.

Il est conçu pour les tuteurs et les équipes pédagogiques qui souhaitent promouvoir un ton et un message cohérents dans leur image de marque. Le calendrier visuel vous aide à voir ce qui vous attend, tandis que la vue des tâches facilite l'attribution des publications, le remplacement des tâches et la gestion des délais.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Mappez et développez vos idées, organisez-les par plateforme et invitez les membres de votre équipe à y contribuer

Suivez les performances grâce à des tableaux de bord personnalisés

Attribuez des tâches à des rédacteurs, des concepteurs ou des gestionnaires de communauté

Planifiez et affichez vos publications sur les réseaux sociaux grâce à l'affichage calendrier intégré

🔑 Idéal pour : les tuteurs, les responsables des réseaux sociaux, les équipes de contenu et les fondateurs de marques de tutorat qui souhaitent instaurer la confiance et rester dans les esprits.

5. Modèle ClickUp pour étudiants

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos notes et vos échéances importantes grâce au modèle ClickUp Student Tracker

Le modèle ClickUp Student Tracker vous aide à organiser tous les aspects de votre vie universitaire. Il est conçu pour les étudiants, les coachs universitaires et les plateformes qui travaillent avec plusieurs personnes, matières et tâches au cours d'un semestre.

Cet outil d'étude offre un emplacement centralisé pour stocker vos notes de cours, vos résumés de lecture et vos devoirs. Il comprend également des listes à faire, des suivis de notes, des aperçus de planning et des référentiels de devoirs, tous entièrement personnalisables. Vous pouvez organiser votre semestre à l'aide de dossiers, d'étiquettes et de rappels de tâches récurrentes.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez des objectifs scolaires quotidiens, hebdomadaires et à long terme pour évaluer la progression scolaire à l'aide de vues par jalons

Organisez vos notes de cours, vos résumés de groupes d'étude et vos lectures dans des affichages clairs et dotés d'un libellé

Donnez à chaque tâche une étiquette par sujet et par type afin de ne jamais perdre le suivi du contexte

Gérez à la fois les notes de cours et les devoirs dans un modèle de partage

🔑 Idéal pour : Les lycéens, les étudiants et les groupes d'étude qui gèrent le contenu des cours, les notes et les échéances pour différentes matières et différents trimestres.

6. Modèle de planification de programme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Concevez un programme en collaboration avec vos collègues à l'aide du modèle de planification de programme ClickUp

Le modèle de planification de programme ClickUp apporte structure, flux et travail d'équipe à la planification de vos cours. Il est conçu pour les enseignants travaillant sur des matières ou des niveaux scolaires en partage, afin de garantir la transparence des plans d'enseignement et leur conformité avec les normes institutionnelles.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez la liste des cours pour le suivi de tous vos cours actuels, achevés et à venir en un seul endroit

Ajoutez des détails dans les champs personnalisés pour les lectures, les devoirs, les quiz et les échéanciers de projet

Créez un dossier par matière ou par niveau scolaire, et organisez-le de manière à faciliter votre travail

Affichez uniquement les cours qui vous sont attribués à l'aide de la vue « Mes cours » avec le mode « Toujours m'utiliser »

Collaborez avec les chefs de département ou les assistants pendant l'élaboration du programme

🔑 Idéal pour : les professeurs, les tuteurs, les coachs communautaires, les concepteurs de cours et les planificateurs de programmes qui co-créent ou effectuent une modification en cours sur des syllabus.

7. Modèle de plan de cours universitaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Élaborez des plans de cours pertinents et stratégiques grâce au modèle de plan de cours universitaire ClickUp

Et si vos plans de cours ressemblaient davantage à un plan stratégique qu'à une checklist de dernière minute ? Le modèle de plan de cours universitaire de ClickUp structure et offre un flux à votre planification académique grâce au cadre ADDIE éprouvé : analyse, conception, développement, mise en œuvre et évaluation.

Les leçons sont clairement regroupées par niveau scolaire et la progression est visualisée sur un tableau flexible. Les enseignants peuvent planifier leurs cours par module, les identifier avec des étiquettes de cours et les lier directement à des lectures et des ressources. De plus, vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour planifier vos cours, notamment pour définir le contenu, affiner les objectifs d'apprentissage ou reformuler les stratégies pédagogiques en quelques secondes.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Intégrez les devoirs, les grilles d'évaluation et les supports supplémentaires à chaque session

Utilisez des étiquettes et des dossiers pour différencier plusieurs cours ou sections

Remplissez les détails de vos cours grâce aux champs personnalisés pour les objectifs, la structure des cours, les liens vers les formulaires d'évaluation, et plus encore

Téléchargez des forfaits détaillés et des ressources à l'aide de fichiers dédiés et de champs sur le site web

🔑 Idéal pour : Les enseignants universitaires, les coordinateurs de cours et les assistants pédagogiques qui préparent des forfaits pour plusieurs cours ou niveaux scolaires selon le modèle ADDIE.

📢 ClickUp Callout : Utilisez ClickUp Brain pour générer automatiquement des plans de cours, reformuler des objectifs ou condenser vos recherches en listes à puces grâce à des invitations d'IA, le tout dans votre document de planification. Créez des forfaits de cours personnalisés avec ClickUp Brain

8. Modèle de planification de cours ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos sessions et suivez les comportements grâce au modèle de planification de cours ClickUp

La planification des cours pour plusieurs classes peut devenir chaotique sans un système centralisé. Le modèle de planification des cours ClickUp est conçu pour aider les enseignants à diviser chaque cours en parties gérables et organisées, avec une liste par cours et une tâche par leçon.

Du suivi des présences aux notes sur le comportement et aux reports d'activités, ils vous aident à dresser un tableau achevé de votre classe. Planifiez vos cours hebdomadaires ou mensuels en bloc, consignez vos réflexions en classe via des commentaires et restez au courant de ce qui se passe aujourd'hui grâce à une vue filtrée « Aujourd'hui ».

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Créez une tâche pour chaque session, achevée avec les dates d'échéance, les estimations de durée et les devoirs à faire

Ajoutez des forfaits de cours complets dans les descriptions des tâches, ou joignez directement des documents et du matériel en pièce jointe

Suivez les leçons achevées, en attente ou à revoir, et ajustez facilement les échéanciers en fonction des vacances, des perturbations ou des commentaires

Réfléchissez en temps réel grâce à des commentaires horodatés après chaque session afin de suivre ce qui a fonctionné et ce qui doit être amélioré

Affichez la distribution des cours par jour, semaine ou unité, avec des dépendances intégrées pour le travail de préparation et les livrables des étudiants

🔑 Idéal pour : les enseignants du primaire et du secondaire, les coordinateurs pédagogiques et les tuteurs privés qui recherchent un système simple pour planifier leurs cours et assurer le suivi de la participation.

💡 Bonus : faites passer vos sessions de tutorat au niveau supérieur grâce à l'IA Essayez ClickUp Brain MAX, la super application IA qui comprend vraiment vos besoins en matière de tutorat, car elle connaît votre travail. Éliminez la surcharge d'outils, utilisez votre voix pour terminer vos tâches, créez et organisez des modèles de cours, attribuez des tâches et rationalisez l'ensemble de votre flux de travail de tutorat, le tout en un seul endroit. Voici comment procéder : Effectuez des recherches instantanées dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et toutes vos applications connectées, ainsi que sur le Web, pour trouver des plans de cours, des feuilles de travail, des rapports sur la progression des élèves, et bien plus encore

Talk to Text pour poser des questions, dicter des notes de cours ou gérer votre flux de travail de tutorat à la voix, sans les mains et où que vous soyez Utilisezpour poser des questions, dicter des notes de cours ou gérer votre flux de travail de tutorat à la voix, sans les mains et où que vous soyez

Remplacez des dizaines d'outils d'IA haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini par une solution unique, prête pour l'entreprise, qui apporte contexte et intelligence à votre processus de tutorat Capturez vos idées, partagez vos instructions et accomplissez vos tâches 4 fois plus rapidement grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX

9. Modèle ClickUp pour l'éducation des étudiants

Obtenir un modèle gratuit Restez au top de vos cours grâce au modèle ClickUp Student Education Template

Il est souvent difficile de suivre tous les devoirs, projets et échéances tout au long de l'année scolaire avec plusieurs élèves. Le modèle ClickUp Student Education aide les élèves à planifier leurs devoirs, leurs sessions d'étude, leur préparation aux examens et leurs activités extrascolaires dans un seul et même espace.

Les vues personnalisées conviennent aussi bien aux apprenants autodidactes qu'aux élèves suivant un enseignement traditionnel en classe. De plus, elles favorisent un sentiment d'indépendance éducative tout en aidant les élèves à rester sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs à long terme.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez des champs personnalisés tels que le numéro de cours, les unités de crédit et la note finale pour visualiser les informations

Renforcez la confiance grâce à des parcours d'apprentissage structurés et des évaluations

Suivez les dates d'échéance, les devoirs et les notes en un seul endroit grâce à des tâches claires et modifiables

Ajoutez des rappels, des pièces jointes et des checklist pour garder le contrôle du début à la fin

🔑 Idéal pour : Les lycéens ou étudiants qui jonglent entre plusieurs cours, lectures et devoirs.

10. Modèle d'analyse d'apprentissage ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Analysez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas grâce au modèle d'analyse d'apprentissage ClickUp

Vous arrive-t-il de terminer une leçon et de vous demander : « Qu'est-ce qui a vraiment été retenu ? » Le modèle d'analyse d'apprentissage ClickUp vous offre l'espace de prendre le temps de réfléchir et de voir ce qui a fonctionné.

Conçus pour les enseignants qui pensent que l'apprentissage ne s'arrête pas à la fin du cours, ils vous aident à décomposer chaque session, à analyser la compréhension des élèves et à adapter votre approche. Grâce aux visualisations et aux rapports, le suivi de la progression et l'identification des lacunes deviennent plus faciles que jamais. Ils fournissent ainsi une assistance pour des interventions basées sur des données visant à améliorer les résultats d'apprentissage.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez vos commentaires directement après un cours, tant qu'ils sont encore frais, à l'aide de la vue Tableur

Utilisez la vue Tableau pour organiser vos données et identifier les schémas d'apprentissage

Réfléchissez à des idées, fournissez votre avis et attribuez des tâches aux membres de l'équipe

Mettez en évidence les modules les plus performants et les moins performants afin d'apporter des améliorations stratégiques

🔑 Idéal pour : Les analystes en éducation, les équipes de soutien à l'apprentissage et les conseillers scolaires qui souhaitent améliorer leur enseignement en s'adaptant aux modèles d'apprentissage, aux comportements et à la progression.

🧠 Fait amusant : les élèves qui bénéficient d'une assistance scolaire fréquente et ciblée ont tendance à apprendre beaucoup plus, gagnant l'équivalent de trois à quinze mois supplémentaires de progression. Ce niveau d'assistance aide un élève moyen à passer d'un niveau de performance de 50 % à environ 66 %.

11. Modèle ClickUp pour les horaires de cours et l'étude du temps

Obtenir un modèle gratuit Gérez votre temps de manière judicieuse grâce au modèle ClickUp Class Schedule & Time Study Template (Emploi du temps et étude du temps)

Le temps est une ressource précieuse, en particulier en classe. Le modèle ClickUp Class Schedule & Time Study Template est idéal pour les étudiants et les enseignants qui souhaitent disposer d'un seul endroit pour suivre tous leurs cours, voir ce qu'ils ont étudié ou enseigné dans le passé et consulter leur emploi du temps actuel.

Il affiche différentes vues, telles que « Échéancier » pour suivre votre parcours scolaire année par année, « Priorité » pour vous concentrer sur ce qui se passe actuellement, et « Deuxième année » (ou l'année dans laquelle vous vous trouvez) pour personnaliser votre charge de travail actuelle. Grâce aux diagrammes intégrés et aux options de tâche récurrente, vous pouvez voir clairement comment s'organise le planning de chaque semaine.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez vos cours au fil des ans grâce à la vue Échéancier, qui vous offre un aperçu clair de votre parcours académique

Identifiez les créneaux sous-utilisés ou surchargés dans le calendrier

Utilisez les vues filtrées pour étudier les tendances en matière de distribution du temps de cours

Utilisez la vue Calendrier pour afficher votre emploi du temps et ne manquez jamais les échéances ou les évènements importants

🔑 Idéal pour : Les étudiants qui souhaitent disposer d'un système clair et facile à utiliser pour organiser leurs cours et leurs activités d'étude en un seul endroit.

📮 ClickUp Insight : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % supplémentaires souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. Pour y parvenir, une IA doit être capable de comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, d'exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster les tâches, et de mettre en place des flux de travail automatisés. La plupart des outils permettent de réaliser une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé ses utilisateurs à regrouper plus de 5 applications à l'aide de notre plateforme ! Découvrez la planification assistée par l'IA, qui permet d'attribuer facilement des tâches et des réunions aux créneaux disponibles dans votre calendrier en fonction de leur niveau de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières. Dites adieu au travail fastidieux !

12. Modèle de checklist pour la planification des étudiants ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous de ne manquer aucune étape grâce au modèle de checklist pour la planification des études ClickUp

Rester à jour dans ses tâches scolaires peut sembler insurmontable, mais cela ne doit pas nécessairement être le cas. Le modèle de checklist pour la planification des études ClickUp est un outil simple mais puissant qui permet aux étudiants d'organiser toutes leurs tâches, des devoirs aux examens en passant par leurs objectifs d'étude personnels.

La checklist est organisée en catégories académiques, extrascolaires et administratives, chacune avec ses propres dates d'échéance et sous-tâches.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Décomposez vos tâches académiques en éléments de checklist gérables et faciles à suivre

Restez concentré grâce à des affichages regroupés par priorité ou date d'échéance, afin de toujours savoir ce qui vous attend ensuite

Attribuez un code couleur aux éléments en fonction de leur urgence ou de leur sujet pour faciliter la hiérarchisation des priorités

Ajoutez des détails sur les tâches, joignez des pièces jointes et notez la progression directement dans chaque élément de checklist

🔑 Idéal pour : Les étudiants qui recherchent un moyen clair et pratique de s'organiser, de réduire leur charge de travail et de suivre toutes leurs tâches scolaires.

13. Modèle de planning horaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les heures de travail et les rémunérations de chaque employé grâce au modèle de planning horaire ClickUp

Conçu pour une planification précise, le modèle de planning horaire ClickUp divise votre journée en blocs de temps faciles à gérer. Il est idéal pour les tuteurs qui jonglent entre les sessions avec différents élèves ou pour les élèves qui gèrent leurs routines d'étude.

Utilisez ce modèle de planning pour comparer vos estimations de durée avec le temps réel suivi et repérer les tendances en matière de charge de travail et d'efficacité. De plus, il comprend des blocs de temps codés par couleur, des rappels automatiques et une intégration avec les listes de tâches quotidiennes.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez vos forfaits horaires à l'aide de techniques de blocs de temps

Combinez les cours récurrents, les réunions et le temps libre pour les afficher dans une seule vue

Réduisez les changements de tâches grâce à des activités groupées et des créneaux tampons

Adaptez votre routine de manière dynamique sans perdre en visibilité

🔑 Idéal pour : les étudiants très occupés, les tuteurs privés et les adeptes de la gestion du temps qui souhaitent suivre leur temps et leurs performances en un seul endroit.

14. Modèle ClickUp pour suivre la progression des élèves

Obtenir un modèle gratuit Analysez et visualisez la progression des élèves grâce au modèle de suivi de la progression des élèves de ClickUp

Chaque élève a son histoire, et ce modèle vous aide à la saisir de manière collaborative et en temps réel. Le modèle ClickUp Student Progress Template est conçu pour vous aider à suivre la progression de chaque élève dans les différentes matières, ses comportements et ses jalons d'apprentissage.

Ajoutez chaque élève en tant que tâche, incluez des notes, des résultats de tests et des observations, et suivez les mises à jour à l'aide de commentaires horodatés. Grâce à des vues dédiées au suivi du comportement, à la progression globale et aux signaux d'alerte, il devient facile d'offrir l'assistance aux élèves de la manière dont ils ont le plus besoin.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Effectuez la maintenance des dossiers complets de vos élèves dans un système organisé et suivez la réalisation des objectifs grâce à des indicateurs de progression visuels

Mettez en avant les élèves qui ont besoin d'une assistance supplémentaire en affichant la vue « Besoin d'attention »

Collaborez avec vos collègues enseignants en utilisant les commentaires pour partager vos idées et les stratégies qui fonctionnent

Partagez les tâches individuelles des élèves avec les parents en tant qu'invités afin de leur fournir des mises à jour continues

🔑 Idéal pour : Les enseignants assurant le suivi de la progression individuelle de leurs élèves et les co-enseignants assurant le partage de leurs observations sur différentes matières.

15. Modèle de carnet de notes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Partagez facilement vos carnets de notes grâce au modèle ClickUp Gradebook

Le modèle ClickUp Gradebook offre un moyen centralisé, intelligent et intuitif de gérer les performances des élèves. Que vous suiviez les résultats des quiz, les moyennes des devoirs ou la participation en classe, il vous fournit des visuels clairs et des informations calculées.

Conçus pour fournir une assistance à la fois pour la notation quotidienne et pour le suivi à long terme, ces modèles permettent aux enseignants de saisir les notes par matière ou par évaluation et de générer instantanément des résumés de notes ou des cartes thermiques.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression de chaque élève grâce à des vues claires : liste pour les détails, tableau pour le regroupement visuel et tableau pour l'analyse des scores

Calculez automatiquement les notes finales grâce à la formule de moyenne intégrée

Exportez les notes pour les rapports ou les mises à jour parentales en un seul clic

Utilisez les étiquettes « Évaluation de participation » et « Étiquettes mensuelles » pour saisir les aspects moins quantifiables de la performance

Comprend des filtres par classe, trimestre ou nom d'élève, facilitant la création de rapports grâce à des diagrammes de progression et des rapports

🔑 Idéal pour : les enseignants, les administrateurs scolaires et les coachs académiques qui souhaitent conserver des dossiers scolaires exploitables, ainsi que les départements ayant besoin de carnets de notes partageables

16. Modèle de suivi des devoirs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rendez vos devoirs à temps grâce au modèle de suivi des devoirs ClickUp

Les devoirs viennent de faire l'objet d'une sérieuse mise à niveau. Le modèle ClickUp Homework Tracker aide les élèves à rester à jour dans leurs devoirs, leurs échéances et leur charge de travail, toutes matières confondues.

Grâce à ce modèle, vous n'avez plus à vous soucier des dates d'échéance oubliées ou des piles de tâches écrasantes. Il crée un flux de travail fluide pour le suivi de ce qui est dû, de ce qui est en cours et de ce qui a été soumis. Le modèle comprend également une catégorisation par matière, une intégration au calendrier et des rappels, permettant aux étudiants de respecter les délais.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez des champs personnalisés tels que « Progression », « Notes supplémentaires » et « Matières » pour voir où en est chaque tâche

Ajoutez les détails des devoirs, les liens et les ressources directement dans chaque tâche afin que tout soit regroupé au même endroit

Définissez des rappels et des tâches récurrentes pour le travail hebdomadaire et évitez les retards grâce à des étiquettes d'alerte précoce

Divisez les gros devoirs en sous-tâches ou en checklist plus petites pour faciliter la progression

🔑 Idéal pour : Les étudiants qui étudient plusieurs matières ou toute personne qui souhaite trouver une manière plus innovante de gérer ses devoirs sans stress.

17. Modèle de note Cornell ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez de meilleures notes et mémorisez mieux les informations grâce au modèle de notes Cornell de ClickUp

Prendre des notes ne doit pas nécessairement être une corvée ou un fouillis de gribouillis qui se perdent dans la masse. Le modèle de notes Cornell de ClickUp offre une approche réfléchie pour saisir les informations, vous permettant ainsi de bien les comprendre et de les retenir.

Commencez par prendre des notes détaillées, puis synthétisez-les en idées ou repères clés et résumez les points les plus importants. Le modèle comprend des échantillons de notes pour des matières telles que les mathématiques et la programmation afin de vous aider à démarrer rapidement.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez la disposition en trois parties du système Cornell, qui a fait ses preuves : une colonne pour les mots-clés, une autre pour les informations détaillées et une dernière pour le résumé

Améliorez votre concentration en vous guidant pour vous impliquer activement dans le contenu

Ajoutez des médias ou des liens à côté des concepts clés pour enrichir le contexte

Commencez à prendre des notes grâce à des échantillons pour des matières telles que les sciences générales, les mathématiques et les bases de la programmation

🔑 Idéal pour : Les étudiants, les professionnels et les apprenants permanents qui recherchent un moyen plus intelligent et plus clair de prendre et de réviser leurs notes.

📢 ClickUp Docs, l'assistant de l'enseignant : Dites adieu aux fichiers éparpillés et aux onglets interminables grâce à ClickUp Docs. Il rassemble vos idées, vos plans de cours, vos notes et vos projets dans un espace de travail unique et fluide. Collaborez en temps réel, intégrez des éléments multimédias, utilisez l'IA pour la rédaction, les résumés et bien plus encore, et liez les tâches connexes sans quitter votre flux de travail. Gardez tout organisé, accessible et prêt au partage dès que vous en avez besoin.

18. Modèle ClickUp « Notes de cours pour étudiants universitaires »

Obtenir un modèle gratuit Prenez des notes efficaces grâce au modèle ClickUp Class Notes for College Students (Notes de cours pour étudiants universitaires)

Le modèle ClickUp Class Notes for College Students (Notes de cours pour étudiants universitaires) est conçu pour aider les étudiants à se concentrer sur l'essentiel : résumer les détails importants, suivre les ressources utiles et noter les questions qui permettent d'approfondir leur compréhension.

Ce modèle simple mais efficace vous permet d'organiser vos notes par cours, semestre et section, pour que tout soit facile à trouver. Vous pouvez rapidement ajouter des résumés, des liens vers des articles ou des vidéos, et mettre en évidence les points que vous souhaitez revoir.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Saisissez et organisez les détails clés des cours afin que votre matériel d'étude reste clair et ciblé

Collaborez facilement avec vos collègues grâce au partage instantané de vos notes et de vos idées

Créez des notes classées par catégorie et consultables pour toutes vos matières

Ajoutez des liens vers des sources externes ou des lectures directement dans les sections de note

🔑 Idéal pour : Les étudiants et les tuteurs qui souhaitent approfondir leurs connaissances et bien organiser leurs notes de cours.

🧠 Anecdote amusante : La présence de l'IA dans la vie étudiante a explosé ! Pas moins de 92 % des étudiants utilisent l'IA en 2025, contre 66 % en 2024.

Tirez le meilleur parti de chaque session de tutorat avec ClickUp

Les modèles de tutorat constituent la base pour créer des expériences d'apprentissage cohérentes, efficaces et attrayantes.

Grâce aux modèles bien conçus de ClickUp, les tuteurs peuvent rationaliser la planification des cours, suivre avec précision la progression des élèves et adapter les sessions aux besoins individuels.

Ces modèles réduisent la charge administrative, vous permettant ainsi de consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment : aider les élèves à progresser et à réussir.

Inscrivez-vous de manière gratuite dès aujourd'hui sur ClickUp !