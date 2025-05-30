Invites IA pour les enseignants pour la planification des cours et l'engagement des élèves

En tant qu'enseignant, vous jonglez avec mille choses : la préparation des cours, la notation et la motivation des élèves. C'est beaucoup, et cela peut rapidement devenir accablant.

Mais que se passerait-il si les outils d'IA destinés aux enseignants pouvaient alléger votre charge de travail ?

Grâce à des invites bien conçues, vous pouvez automatiser les tâches répétitives, personnaliser les objectifs d'apprentissage et générer des supports de haute qualité en moins de temps. Des commentaires instantanés sur les dissertations aux leçons interactives, ces outils vous aident à travailler plus intelligemment, sans travailler plus.

Découvrez comment les outils d'ingénierie des invites peuvent simplifier votre flux de travail, enrichir l'apprentissage des élèves et vous donner plus de temps pour vous concentrer sur l'enseignement. 🎯

Avantages de l'utilisation des invites IA dans l'enseignement

Des études montrent que 65 % des enseignants aux États-Unis se sentent plus passionnés par leur métier grâce à l'utilisation de l'IA. Voici comment vous pouvez vous aussi tirer parti d'un outil d'IA :

Gagnez du temps

Les outils d'IA pour la planification des cours peuvent réduire le temps que vous passez à élaborer des programmes d'apprentissage. Vous disposez ainsi de plus de temps pour vous concentrer sur l'enseignement et la connexion avec vos élèves.

Apprentissage personnalisé

Grâce à la technologie IA, les enseignants peuvent adapter leurs plans de cours aux besoins spécifiques de chaque élève. Par exemple, si des élèves ont des difficultés en trigonométrie, l'IA peut leur suggérer des exercices et des ressources spécifiques pour les aider à rattraper leur retard.

Améliore la créativité et l'engagement

Les invites IA pour les enseignants peuvent vous aider à développer des idées de cours créatives et interactives, afin que vos cours restent attrayants et captivants. Par exemple, vous pouvez utiliser l'IA pour réfléchir à des plans de projet interdépartementaux ou organiser des sorties virtuelles.

Améliore la communication

L'IA contribue à rendre la communication avec les élèves et les parents plus claire et plus efficace en simplifiant les concepts complexes et en permettant un retour personnalisé et rapide.

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

💡 Conseil de pro : Utilisez l'IA pour traduire les instructions et les supports dans différentes langues. Vos cours seront ainsi accessibles à un plus grand nombre d'élèves. Cela peut réduire le temps et les efforts nécessaires aux apprenants de langue anglaise (ELL).

Répond à des besoins diversifiés

L'IA peut recommander des outils pour aider les élèves handicapés. Elle peut également créer des plans éducatifs personnalisés (IEP) pour ceux qui ont des besoins particuliers. Cela contribue à promouvoir un comportement inclusif en classe qui encourage chaque élève à réussir.

Réduit le stress

L'utilisation d'invitations IA peut réduire le niveau de stress et améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des enseignants. L'IA automatise les tâches administratives routinières et fournit une assistance personnalisée. Cela vous aide à mieux gérer votre charge de travail et vous donne plus de temps pour vous concentrer sur ce que vous aimez : enseigner.

Domaines dans lesquels les invites de l'IA peuvent aider les enseignants

Les invites IA fournissent des solutions pratiques aux défis quotidiens de l'enseignement. Découvrez comment les invites IA peuvent aider les enseignants, avec des exemples concrets d'ingénierie des invites dans des domaines clés tels que :

Tâches de l'administrateur

Planification des cours

Notation

Évaluations

Communication avec les parents

Ces invites peuvent aider à améliorer l'enseignement et à rationaliser les tâches.

🧠 Fait amusant : l'IA peut s'adapter à tous les styles d'enseignement, que vous préfériez les questions socratiques, les récits ou les cours magistraux structurés. Une fois que vous aurez appris à poser une question à l'IA, celle-ci pourra générer des leçons adaptées à votre approche pédagogique.

1. Tâches administratives

Scénario : Mme Jones passe d'innombrables heures à créer et organiser les dossiers des élèves, à suivre leur assiduité et à gérer le matériel pédagogique.

Invite, instructions :

« Développez un système pour organiser et stocker les ressources d'apprentissage numériques, telles que des modèles de plans de cours , des feuilles de travail et des fichiers multimédias. Le système doit permettre d'effectuer facilement des recherches dans les dossiers des élèves et être accessible depuis n'importe quel appareil. »

Réponse :

via ClickUp

2. Évaluation et notation

Scénario : M. Smith a du mal à créer des évaluations authentiques qui mesurent avec précision le niveau d'apprentissage des élèves et fournissent des commentaires pertinents.

Invite, instructions :

« Créez une feuille de calcul pour suivre la progression des élèves sur [des objectifs d'apprentissage spécifiques], avec des colonnes pour les devoirs, les notes et les observations des enseignants. La feuille de calcul doit être facile à mettre à jour et à utiliser pour générer des rapports. »

Réponse :

3. Communication avec les parents et les collègues

Scénario : Mme Chen trouve difficile de communiquer efficacement avec les parents au sujet des évènements scolaires, des préoccupations et des besoins de la classe.

Invite, instructions :

« Générez un modèle d'e-mail à envoyer aux parents concernant les prochains évènements scolaires (remise des diplômes), avec des champs personnalisables pour les noms des élèves et des messages personnalisés. L'e-mail doit être professionnel, concis et facile à lire. »

Réponse :

4. Invites pour les élèves

Scénario : M. Bhat souhaite encourager l'apprentissage approfondi et la pensée critique chez ses élèves, mais il a du mal à trouver des invites, des instructions et des défis stimulants. En intégrant des outils d'IA pour les élèves, il peut débloquer un monde de possibilités créatives et favoriser la pensée critique dans un environnement d'apprentissage plus dynamique.

Invite, instructions :

« Créez une série de questions ouvertes pour une discussion en classe sur [sujet], conçues pour impliquer les élèves et les encourager à analyser, synthétiser et évaluer des informations provenant de diverses sources. »

Réponse :

👀 Le saviez-vous ? La plupart de vos élèves utilisent déjà des outils d'IA. Selon un rapport de Harvard, 51 % des jeunes âgés de 14 à 22 ans ont déclaré avoir utilisé l'IA générative à un moment donné. Les cas d'utilisation les plus fréquemment cités pour l'IA étaient l'obtention d'informations (53 %) et le brainstorming (51 %).

5. Planification des cours

Scénario : M. Garcia, un enseignant surchargé, passe chaque semaine d'innombrables heures à élaborer ses plans de cours. Il trouve ce processus fastidieux et a du mal à adapter ses plans à différentes matières et à différents niveaux scolaires. Il a besoin d'un système plus efficace.

Invite, instructions :

« Concevez un modèle de plan de cours flexible qui peut être facilement adapté et réutilisé pour différentes matières et différents niveaux scolaires. Le modèle doit inclure des sections pour les objectifs d'apprentissage, les questions essentielles, les critères d'évaluation et le matériel nécessaire. »

Réponse :

6. Développement professionnel

Scénario : Mme Evans souhaite améliorer continuellement ses pratiques pédagogiques, mais elle a du mal à trouver le temps et les ressources nécessaires pour suivre des formations professionnelles. En tant que responsable, vous souhaitez l'aider à élaborer un plan de développement professionnel.

Invite, instructions :

« Donnez-moi cinq façons dont Mme Evans, qui enseigne la finance et la comptabilité, peut s'engager efficacement dans un développement professionnel continu afin d'améliorer ses pratiques pédagogiques tout en faisant face à des contraintes de temps et de ressources. »

Réponse :

7. Apprentissage social et émotionnel

Scénario : M. Carter souhaite encourager ses élèves à créer un environnement scolaire favorable et inclusif qui favorise leur bien-être social et émotionnel.

Invite, instructions :

« Développez une série de leçons d'apprentissage socio-émotionnel (SEL) pour les élèves de [niveau scolaire], en mettant l'accent sur des thèmes tels que la conscience de soi, la maîtrise de soi et la prise de décision responsable. »

Réponse :

8. Éducation spécialisée

Scénario : Le Dr Davis enseigne dans une classe diversifiée composée d'élèves présentant divers troubles d'apprentissage, tels que l'autisme, la dyslexie et le TDAH. Elle doit relever de nombreux défis pour créer des plans d'apprentissage individualisés, appliquer les règles de la classe, adapter le matériel pédagogique et fournir une assistance appropriée à chaque élève.

Invite, instructions :

« Comment puis-je concevoir des activités d'apprentissage collaboratif qui favorisent l'interaction entre pairs et l'assistance entre élèves présentant différents troubles d'apprentissage, tels que l'autisme, la dyslexie et le TDAH ? Quels rôles puis-je attribuer pour m'assurer que chaque élève apporte une contribution significative tout en bénéficiant des points forts de ses pairs ? »

Réponse :

9. Collaboration entre pairs

Scénario : Mme Johnson, enseignante en 5e, pense que la collaboration avec ses collègues améliorerait son enseignement des technologies de l'information. Elle crée un document partagé où les enseignants peuvent contribuer à des plans de cours, des activités intéressantes, des ressources utiles et des stratégies d'évaluation efficaces.

Invite, instructions :

« Rédigez un document collaboratif destiné aux enseignants du même niveau scolaire afin de partager les bonnes pratiques pour enseigner [un sujet spécifique], notamment des plans de cours, des ressources supplémentaires et des stratégies d'évaluation. »

Réponse :

📖 À lire également : Meilleures formations en ingénierie des invites

Comment démarrer avec les invites IA pour l'enseignement

Il est simple et gratifiant de se lancer dans l'utilisation des invites d'IA pour l'enseignement. Découvrons ensemble les étapes à suivre pour créer des invites d'IA efficaces et tirer le meilleur parti de ces outils puissants dans votre classe.

La sélection des bons outils est la première étape pour exploiter la puissance des invites IA dans l'enseignement. Vous pouvez commencer par des modèles linguistiques à grande échelle (LLM) fiables qui offrent des fonctionnalités robustes aux enseignants.

GPT d'OpenAI est un outil polyvalent qui génère des plans de cours, des commentaires et des activités créatives adaptés aux besoins spécifiques de l'enseignement.

via ChatGPT

Gemini de Google aide les enseignants en leur fournissant des informations basées sur l'IA, en simplifiant la planification des cours et en offrant des expériences d'apprentissage personnalisées aux élèves.

via Gemini

Perplexity est connu pour son flux conversationnel convivial, idéal pour les activités de brainstorming ou la création de rubriques.

via Perplexity

Si les LLM autonomes tels que ChatGPT ou Gemini sont excellents pour générer des idées, les solutions intégrées peuvent considérablement amplifier la productivité en consolidant les tâches au sein d'une seule plateforme.

ClickUp, l'application qui fait tout, est conçue pour aider les équipes et les individus à rester au top de leur productivité. ClickUp va au-delà de la simple génération de texte et permet aux enseignants de gérer leur flux de travail de bout en bout au sein d'une seule plateforme.

Choisir un outil comme ClickUp qui s'intègre parfaitement à votre flux de travail existant et répond à vos besoins spécifiques est la clé pour maximiser les avantages de l'IA dans l'éducation.

📖 À lire également : Comment utiliser les invites de chaîne de pensée

Commencez simplement

Lorsque vous commencez à utiliser les invites IA, la simplicité est la clé. Commencez par vous attaquer aux tâches fastidieuses mais répétitives, telles que la création de quiz ou le résumé des leçons. Par instance :

Utilisez GPT-4 pour générer un quiz à choix multiples de 10 questions sur la photosynthèse

Demandez à Gemini de rédiger un résumé d'un chapitre de sciences pour aider vos élèves à préparer leur test

Créez une tâche dans ClickUp pour suivre la progression de chaque invite que vous générez, ce qui vous permet de les revoir et de les affiner si nécessaire

Commencez modestement pour comprendre comment structurer les invites afin de créer du contenu généré par l'IA et intégrez-les progressivement dans des flux de travail pédagogiques plus larges.

💡 Conseil de pro : Gagnez du temps sur vos présentations en demandant à l'IA de résumer les points clés, de suggérer des visuels et de générer des notes pour le présentateur. Vous pouvez ainsi créer des présentations en quelques minutes !

Intégrez les commentaires

Les invites IA sont puissantes, mais elles fonctionnent mieux lorsqu'elles sont adaptées à votre style d'enseignement unique. Commencez par examiner les résultats et posez-vous les questions suivantes :

Cela correspond-il au niveau d'apprentissage de mes élèves ?

Les activités générées sont-elles suffisamment attrayantes ?

Le langage utilisé est-il accessible à mon public ?

Utilisez la fonctionnalité de commentaire de ClickUp pour recueillir les commentaires de vos collègues sur l'efficacité des supports générés par l'IA et ajustez vos invites en conséquence. En affinant vos invites, vous vous assurez que l'IA travaille comme votre assistant pédagogique, et non comme un simple outil générique.

Collaborez

Les invites IA ne sont pas réservées à une utilisation individuelle : elles peuvent révolutionner la façon dont vous collaborez avec votre équipe et aider les élèves à réfléchir à leur apprentissage.

Réfléchissez à des projets interdisciplinaires : utilisez Perplexity pour co-développer un cours commun avec le département d'histoire

Créez en collaboration avec vos élèves : impliquez-les dans la création d'invitations au débat ou à la discussion, en encourageant leur créativité et leur engagement

Partagez les bonnes pratiques : créez un dossier partagé dans ClickUp pour que tous les enseignants puissent télécharger leurs invites et ressources IA réussies, afin que tout le monde puisse y accéder et y contribuer facilement

La collaboration transforme les invites de l'IA en une ressource partagée, améliorant ainsi les résultats d'apprentissage et la compréhension des élèves, tout en créant une communauté professionnelle solidaire.

ClickUp pour la gestion de l'éducation

clickUp facilite la gestion de projet et la collaboration dans le domaine de l'éducation. Avec ClickUp Education, vous pouvez rationaliser les projets de grande envergure tels que les mises à jour des programmes scolaires, les évènements scolaires et la planification administrative.

Centralisez les ressources pédagogiques avec ClickUp Docs

Avec ClickUp Docs, vous pouvez stocker et organiser des modèles d'invites générés par l'IA, des plans de cours, des problèmes mathématiques, des questions d'entraînement, les prochains tests et du contenu créatif comme des histoires ou des quiz. Cela élimine la frustration liée aux fichiers égarés et garantit un accès rapide à des ressources précieuses lorsque vous en avez besoin, favorisant ainsi l'efficacité et la cohérence.

Organisez vos ressources, collaborez avec vos collègues et rationalisez votre flux de travail, le tout en un seul endroit avec ClickUp Docs

Simplifiez la planification des cours grâce aux modèles ClickUp

Les modèles ClickUp facilitent la planification des cours en fournissant des structures réutilisables pour les objectifs, les activités et les évaluations, et en intégrant même des idées générées par l'IA. En fait, les modèles constituent un excellent point de départ pour la planification de cours basée sur l'IA.

Créez, réutilisez et personnalisez les modèles ClickUp pour rationaliser votre processus de planification des cours

Décomposez et suivez les tâches avec les tâches ClickUp

Les enseignants peuvent également utiliser les tâches ClickUp pour diviser les projets plus importants, tels que les plans de cours, en tâches plus petites. Ils peuvent attribuer des sous-tâches aux élèves, fixer des délais, suivre les devoirs en retard et automatiser la notation de manière transparente afin que tout le monde respecte le calendrier.

Utilisez les tâches ClickUp pour attribuer des activités générées par l'IA aux élèves, suivre leur progression et leur fournir des commentaires constructifs, le tout sur une seule et même plateforme

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour planifier vos cours

La collaboration entre collègues enseignants devient un jeu d'enfant grâce aux fonctionnalités de discussion, de commentaires et de @mentions de ClickUp.

📮ClickUp Insight : Près de 42 % des travailleurs du savoir préfèrent l'e-mail pour communiquer au sein de leur équipe. Mais cela a un coût. Comme la plupart des e-mails ne parviennent qu'à certains membres de l'équipe, les connaissances restent fragmentées, ce qui entrave la collaboration et la prise de décisions rapides. Pour améliorer la visibilité et accélérer la collaboration, tirez parti d'une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, qui transforme vos e-mails en tâches exploitables en quelques secondes !

Boostez votre enseignement avec ClickUp Brain et les automatisations

Vous pouvez partager des plans de cours, du contenu alimenté par ClickUp Brain et des idées directement dans ClickUp.

Débloquez la créativité en classe avec ClickUp Brain : utilisez l'IA pour générer des plans de cours uniques, des activités engageantes et des questions de discussion qui suscitent la réflexion

ClickUp Automatisation se charge des tâches répétitives (envoi de rappels, mise à jour des rapports de progression, suivi de tout) afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

ClickUp Automations est votre assistant pédagogique virtuel : automatisez des tâches telles que la notation, la mise à jour de la progression des élèves et les rappels, ce qui vous libère du temps pour interagir avec vos élèves

Planifiez et réfléchissez ensemble avec les tableaux blancs ClickUp

De plus, les tableaux blancs ClickUp facilitent le brainstorming et la planification, permettant ainsi une collaboration entre les enseignants, les administrateurs et les parents pour une exécution plus efficace des projets.

Collaborez et innovez avec les tableaux blancs ClickUp : réfléchissez à des plans de cours, partagez des idées avec vos collègues et visualisez des concepts d'apprentissage à l'aide de contenus générés par l'IA

En intégrant les outils ClickUp à leurs flux de travail, les enseignants peuvent réduire leur charge administrative, améliorer la collaboration et se concentrer davantage sur des expériences pédagogiques enrichissantes.

C'est sans aucun doute l'un des points forts de ClickUp : non seulement il permet le travail collaboratif, mais grâce à ses tableaux de bord, il permet à tous les membres de l'établissement de connaître la situation actuelle de l'entité.

Défis et considérations

L'intégration des invites IA dans l'enseignement présente plusieurs défis potentiels que les enseignants et les établissements doivent relever.

Manque d'enseignants qualifiés

L'évolution rapide des techniques d'invites IA signifie que les enseignants (surtout compte tenu de leur charge de travail et de leur surcharge de travail !) peuvent avoir du mal à suivre les progrès ou à comprendre comment utiliser efficacement ces outils dans leurs classes.

Considérations éthiques

Les systèmes d'IA peuvent involontairement perpétuer les préjugés présents dans leurs données d'entraînement. Par exemple, un outil d'IA formé sur des ensembles de données biaisés peut être moins efficace pour aider les élèves sous-représentés ou renforcer les stéréotypes.

Intégrité académique

Les préoccupations relatives à l'intégrité académique se sont intensifiées. Les élèves peuvent utiliser les invites de l'IA pour rédiger des dissertations ou achever des devoirs sans en citer la source ou sans les comprendre, ce qui peut entraîner des problèmes de plagiat et d'authenticité dans leur travail.

Préoccupations liées à la sécurité et à la confidentialité des données

Il est essentiel de garantir la sécurité et la confidentialité des données lors de l'intégration de l'IA dans l'enseignement. Explorons les principales préoccupations et les bonnes pratiques.

Sécurité des données

Les établissements d'enseignement collectent de grandes quantités d'informations personnelles sur leurs élèves. Le stockage des réponses et des données des élèves sur des plateformes d'IA sans mesures de sécurité adéquates peut présenter des risques. Solution : assurez-vous que les données sont stockées conformément aux lois sur la confidentialité telles que la FERPA, la COPPA et les réglementations nationales telles que la CCPA aux États-Unis ou le RGPD dans l'UE. Utilisez des plateformes telles que ClickUp qui offrent un cryptage et des contrôles d'accès.

Politiques de consentement claires

L'utilisation d'outils d'IA avec des élèves peut impliquer le traitement de données personnelles ou le partage en ligne d'informations relatives à la classe. Sans consentement explicite, cela peut entraîner des problèmes juridiques et éthiques. Solution : informez les parents et tuteurs des outils d'IA et obtenez leur consentement avant d'utiliser ces plateformes pour des tâches liées aux élèves.

Intégrations tierces

De nombreux outils d'IA s'intègrent à des applications externes, ce qui augmente le risque de violation des données. Solution : Vérifiez régulièrement les intégrations tierces afin de vous assurer qu'elles respectent les normes de sécurité de votre établissement et limitez les connexions inutiles.

Les enseignants peuvent créer un environnement sûr et efficace pour tirer parti des outils d'IA dans l'éducation en relevant ces défis de manière proactive et en accordant la priorité à la confidentialité et à la sécurité des données.

Guide de l'enseignant pour l'avenir avec ClickUp Brain

En tirant parti de l'IA, les enseignants peuvent rationaliser leurs flux de travail, personnaliser les expériences d'apprentissage et encourager un engagement profond chez les élèves.

Alors que ChatGPT, Gemini et Perplexity aident à générer des invites IA, ClickUp se distingue en intégrant l'IA directement dans votre flux de travail afin que vous puissiez tout planifier, créer et gérer en un seul endroit.

Cela permet aux enseignants d'utiliser l'IA dans un environnement unifié pour des tâches telles que la création de plans de cours, le résumé du travail des élèves, la rédaction d'e-mails et l'optimisation du flux de travail.

Prêt à débloquer tout le potentiel de l'IA dans votre classe ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit! 🚀