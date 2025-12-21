Modèles gratuits de checklist pour l'audit RH afin de rationaliser la conformité

Les RH ne se limitent pas au recrutement et à la paie ; elles constituent la première ligne de défense contre les amendes et les risques réglementaires.

Si vous avez déjà eu du mal à trouver un contrat signé ou à prouver la mise à jour d'une politique lors d'un audit, vous savez déjà à quelle vitesse les choses peuvent dégénérer sans structure.

Une checklist pour l'audit RH est une solution à ce défi courant. ✅

Elle offre à votre service RH un moyen clair et reproductible d'examiner les dossiers des employés, les politiques RH et la sécurité sur le lieu de travail en un seul endroit. Vous souhaitez ne pas répéter le processus de vérification chaque année ? Vous pouvez plutôt utiliser un modèle de checklist d'audit RH, qui vous fait gagner du temps et est généralement facile à mettre en place.

Dans cet article, nous vous présentons 14 modèles gratuits de checklists pour les audits RH afin de vous aider à renforcer votre documentation et à aligner vos pratiques RH sur les lois en vigueur en matière d'emploi et de travail.

Aperçu des modèles de checklist pour l'audit RH

Que sont les modèles de checklist d'audit RH ?

Un modèle de checklist pour l'audit RH est un outil structuré utilisé par les professionnels des ressources humaines pour évaluer de manière systématique les pratiques, les politiques et les procédures RH de leur organisation à l'aide de technologies RH.

En examinant ces modèles de plus près, voici ce que les équipes RH peuvent accomplir en les utilisant dans diverses fonctions RH :

Vérifiez l'exactitude et la conformité légale des dossiers des employés et des fichiers du personnel .

Évaluez le processus de recrutement et d'intégration afin d'en garantir l'équité et la structure.

Examinez les évaluations de performance , les programmes de formation et les programmes de développement afin d'en vérifier la cohérence et l'impact.

Assurez-vous que les lois sur la confidentialité des données, les normes de sécurité au travail et les exigences de conformité RH sont respectées.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de checklist pour l'audit RH ?

Un bon modèle de checklist pour l'audit RH est clair, détaillé et adaptable aux besoins spécifiques d'une organisation.

Elle doit également être conviviale, facile à mettre à jour et conçue pour une utilisation pratique pendant le processus d'audit RH. Plus précisément, voici exactement ce qu'il faut rechercher dans les ressources humaines :

✅ Couvre tous les domaines clés des RH, y compris le recrutement, l'intégration, la gestion des performances, les rémunérations et les relations avec les employés, tout en respectant les lois et réglementations✅ Comprend des contrôles spécifiques et mesurables liés aux dossiers des employés, aux descriptions de poste, à la classification des employés et aux politiques RH✅ Contribue à garantir la conformité des projets avec le droit du travail, les directives en matière d'égalité des chances dans l'emploi, l'indemnisation des accidents du travail et les lois sur la confidentialité des données✅ Permet une personnalisation en fonction des réglementations du secteur, de la taille de l'entreprise et des besoins spécifiques en matière de conformité RH. ✅ Fournit un format structuré avec des instructions claires pour examiner la documentation, collecter des données et planifier des mesures correctives.

🧠 Le saviez-vous ? Selon Gallup, les employés démotivés coûtent à l'économie mondiale environ 8 800 milliards de dollars en perte de productivité, en congés maladie et en reconversion professionnelle. En auditant et en améliorant vos processus internes, vous pouvez réduire ce coût au sein de votre propre organisation et vous adapter au marché du travail.

Les 14 meilleurs modèles de checklists pour les audits RH

Lorsque les informations RH sont dispersées entre des fils de discussion par e-mail, des feuilles de calcul autonomes et des outils distincts, les audits deviennent manuels et lents. C'est ce qu'on appelle la prolifération du travail RH.

ClickUp rassemble tous ces éléments dans un environnement de travail IA convergent pour vos équipes, où vos checklists d'audit RH, les dossiers des employés, les politiques de l'entreprise et les rapports d'incident peuvent tous être conservés dans le même environnement de travail ClickUp.

Au lieu de suivre la conformité RH dans une application et les suivis dans une autre, vous pouvez tout examiner en un seul endroit.

Ces 14 modèles ClickUp vous aident à évaluer la conformité RH et à normaliser les pratiques RH tout au long du cycle de vie des employés.

1. Modèle de checklist d'audit interne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évitez les problèmes de conformité de dernière minute et restez en conformité avec le droit du travail tout au long de l'année grâce au modèle de checklist d'audit interne de ClickUp.

Si chaque audit RH vous donne l'impression de repartir de zéro, ce modèle vous offre une structure reproductible. Le modèle de liste de contrôle d'audit interne ClickUp aide les équipes RH à répertorier les éléments d'audit relatifs au recrutement, à l'intégration, à la paie, aux avantages sociaux et aux politiques sur le lieu de travail dans une seule liste de contrôle d'audit.

En arrière-plan, le modèle ajoute des statuts personnalisés pour chaque étape de l'audit, des vues pour « Résumé », « Non-conformité » et « Opportunités d'amélioration », ainsi que des champs personnalisés pour le score d'audit, le niveau d'effort, les preuves et la cause profonde. Cela signifie que vous pouvez documenter la manière de résoudre les problèmes courants et désigner le responsable de chaque suivi.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Répertoriez les éléments d'audit RH relatifs au recrutement, à l'intégration, aux avantages sociaux et à la sécurité sur le lieu de travail dans une seule checklist.

Évaluez les résultats à l'aide de champs personnalisés pour le score d'audit, l'effort et le risque afin de pouvoir hiérarchiser les mesures correctives.

Consignez les preuves, les causes profondes et les plans d'action dans chaque tâche plutôt que dans des documents séparés.

Utilisez des vues dédiées aux non-conformités et aux améliorations pour identifier en un coup d'œil les lacunes en matière de conformité RH.

Transformez une checklist d'audit RH achevée en modèle pour le prochain cycle d'audit.

✨ Idéal pour : les équipes RH qui effectuent des audits internes récurrents sur les dossiers des employés, les politiques RH et les pratiques RH.

Davide Mameli, directeur de l'unité commerciale – ICM. S (Accenture), partage :

Les clients peuvent créer des tickets liés à des projets, et nos chefs d'équipe peuvent rapidement répondre et déléguer des tâches. Cela permet de gagner beaucoup de temps en évitant les échanges incessants d'e-mails et offre une meilleure expérience client. De plus, l'intégration des clients à ClickUp est simple, car l'outil est très convivial.

Les clients peuvent créer des tickets liés à des projets, et nos chefs d'équipe peuvent rapidement répondre et déléguer des tâches. Cela permet de gagner beaucoup de temps en évitant les échanges incessants d'e-mails et offre une meilleure expérience client. De plus, l'intégration des clients à ClickUp est simple, car l'outil est très convivial.

2. Modèle de forfait d'audit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez en conformité lorsque vous traitez les dossiers des employés, les processus d'intégration ou les formations sur la sécurité au travail à l'aide du modèle de plan d'audit ClickUp.

Si vos audits RH stagnent en raison d'échéanciers imprécis, le modèle de plan d'audit ClickUp vous aide à définir la portée de chaque audit RH, à définir les objectifs de l'audit et à fixer des échéanciers réalistes pour la planification et la création de rapports.

Les équipes RH peuvent également utiliser ce modèle pour des révisions ciblées, telles que les pratiques en matière d'égalité salariale ou la classification des employés.

Le modèle comprend des vues Liste prédéfinies, des champs personnalisés pour la phase d'audit, la priorité et le propriétaire, ainsi que les dépendances entre les tâches, afin que vous puissiez voir comment le travail de préparation, les tests et les rapports s'articulent entre eux. Associé aux vues Calendrier ou Gantt, il devient un calendrier en temps réel qui indique clairement quel membre de l'équipe RH est responsable de chaque élément d'audit.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez les activités d'audit RH, de la planification au suivi, dans un échéancier partagé.

Attribuez des éléments aux équipes RH, aux auditeurs internes ou aux partenaires externes avec des dates d'échéance claires.

Utilisez les dépendances pour empêcher le travail sur le terrain de commencer avant que la documentation ou l'accès ne soient prêts.

Regroupez les tâches par phase ou par fonction RH pour identifier les domaines qui nécessitent le plus d'efforts.

Réutilisez la même structure de forfait d'audit pour vos futurs audits RH en y apportant quelques modifications mineures.

✨ Idéal pour : structurer les échéanciers d'audit RH, attribuer des propriétaires et assurer le suivi de toutes les phases de l'audit RH.

💡 Conseil de pro : associez votre plan d'audit à ClickUp Brain pour une préparation rapide. Avant de commencer, demandez à l'IA d'analyser les documents ClickUp et les audits passés, puis rédigez une note de planification qui décrit les principaux risques de conformité RH et les conclusions passées. Cela vous permet de gagner du temps et de commencer chaque audit RH en connaissant le contexte, plutôt que de partir d'une page blanche.

3. Modèle d'audit et d'amélioration des processus ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Signalez les lacunes, attribuez des suivis et mettez en œuvre des changements pour améliorer l'efficacité grâce au modèle d'audit et d'amélioration des processus ClickUp.

Si les équipes RH sont bloquées par des étapes manuelles et des pratiques RH incohérentes, un audit au niveau des processus peut en révéler les raisons. Le modèle d'audit et d'amélioration des processus ClickUp vous aide à cartographier les flux de travail RH, tels que le recrutement, l'intégration, la gestion des performances et l'administration des avantages sociaux, puis à examiner chaque étape pour détecter les retards et les problèmes de transfert.

Le modèle comprend des vues pour les listes de processus et les échéanciers, ainsi que des champs personnalisés pour le propriétaire du processus, le niveau de risque et l'impact des améliorations. Lorsque vous identifiez des goulots d'étranglement ou des problèmes de conformité, vous pouvez immédiatement attribuer des tâches correctives et les suivre jusqu'à leur achèvement dans le même environnement de travail.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Auditez l'ensemble des flux de travail RH, du recrutement aux entretiens de départ, en un seul endroit.

Attribuez à chaque étape un niveau de risque et d'impact afin de hiérarchiser les améliorations à apporter en priorité.

Transformez vos conclusions en tâches concrètes avec des propriétaires et des dates d'échéance plutôt que des notes statiques.

Utilisez les vues Échéancier ou Gantt pour voir combien de temps prennent réellement les processus RH du début à la fin.

Les améliorations achevées permettent de montrer comment les initiatives RH ont permis de réduire les erreurs et les retouches.

✨ Idéal pour : les équipes RH qui identifient les inefficacités dans les flux de travail récurrents tels que l'intégration, les évaluations de performance et les mises à jour des avantages sociaux.

4. Modèle de formulaire d'audit interne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Vous effectuez des vérifications récurrentes des dossiers des employés ? Essayez le modèle de formulaire d'audit interne ClickUp.

Si vos formulaires d'audit RH circulent dans des e-mails ou des fichiers PDF disparates, la compilation des résultats est extrêmement lente. Le modèle de formulaire d'audit interne ClickUp transforme chaque checklist d'audit RH en un formulaire structuré qui alimente directement les tâches et les vues.

Grâce aux champs personnalisés et aux vues « Par service », « Par risque » et « Résumé », les professionnels des RH peuvent analyser les résultats en fonction des dossiers des employés, de la sécurité sur le lieu de travail et des avantages sociaux. Vous pouvez créer des rapports destinés à la direction ou aux conseillers juridiques à partir des mêmes données, garantissant ainsi la transparence et la défendabilité de votre processus d'audit RH.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Recueillez les preuves d'audit RH via les formulaires ClickUp plutôt que via des feuilles de calcul dispersées.

Normalisez les champs tels que le service, l'emplacement, l'évaluation du risque et le propriétaire des mesures correctives.

Acheminez les formulaires achevés vers des listes avec des statuts tels que « À examiner », « En cours » et « Fermé ».

Filtrez les résultats des audits RH par fonction, site ou niveau de risque pour une correction ciblée.

Exportez les résultats pour les rapports d'audit sans avoir à fusionner manuellement les fichiers.

✨ Idéal pour : documenter les résultats des audits RH et transformer les réponses aux formulaires en travaux de suivi traçables.

📮ClickUp Insight : les tâches cachées ne sont pas anodines. Elles perturbent activement la productivité. Pas moins de 21 % des employés affirment que ces tâches les ralentissent, et 14 % ont du mal à rester concentrés. Ce changement mental constant fragmente l'attention et empêche un travail approfondi et significatif. ClickUp aide à protéger la concentration de votre équipe grâce à des fonctionnalités telles que les priorités des tâches, le mode « Moi » et les dépendances des tâches. Lorsque les tâches importantes restent visibles et organisées, votre équipe peut rester concentrée et accomplir son travail sans distraction.

5. Modèle de document d'audit pour l'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les résultats et partagez-les avec les décideurs grâce au modèle de document d'audit pour l'entreprise ClickUp.

Si les résultats de vos audits RH sont dispersés dans des présentations PowerPoint et des fils de discussion par e-mail, il est difficile d'avoir une vue d'ensemble. Le modèle de document d'audit pour l'entreprise ClickUp vous offre une structure axée sur les documents pour organiser la portée de l'audit et les recommandations en un seul endroit.

Les sections consacrées au résumé, aux observations, aux causes profondes et aux plans d'action facilitent la présentation des résultats de l'audit RH à la direction et aux autres parties prenantes.

Comme le modèle se trouve dans ClickUp Docs, vous pouvez taguer les propriétaires sur des sections spécifiques, joindre des pièces jointes justificatives et lier chaque recommandation aux tâches de votre checklist d'audit RH.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Documentez les objectifs, la portée et les conclusions de l'audit RH dans un rapport structuré.

Ajoutez des commentaires en ligne et attribuez des tâches directement à partir du document pour assurer le suivi.

Ajoutez des pièces jointes telles que des dossiers du personnel anonymisés ou des aperçus des politiques pour contextualiser.

Associez les recommandations à des éléments spécifiques de la checklist d'audit RH et à des tâches de correction.

Réutilisez la même disposition de document pour tous les audits RH annuels afin d'assurer la cohérence des rapports.

✨ Idéal pour : les responsables RH et opérationnels qui ont besoin d'un compte rendu écrit clair des conclusions de l'audit et des mesures convenues.

👀 Fait intéressant : les entreprises qui ont mis en place des processus d'intégration solides améliorent le taux de rétention des nouveaux employés de 82 %. Mais voici le hic : seuls 12 % des employés déclarent que leur entreprise gère bien l'intégration.

6. Modèle de programme d'audit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez rapidement les domaines de non-conformité et attribuez des mesures correctives à l'aide du modèle de programme d'audit ClickUp.

La gestion de plusieurs audits dans différentes fonctions RH peut rapidement devenir compliquée. Le modèle de programme d'audit ClickUp est conçu pour les équipes qui doivent effectuer des audits récurrents et structurés sans repartir de zéro à chaque fois.

Au lieu de rassembler manuellement les échéanciers et les rapports, les équipes des ressources humaines qui utilisent ce modèle peuvent créer un flux de travail d'audit clair et reproductible, avec des points de contrôle et des responsabilités bien définis. Des vues telles que « Par trimestre » ou « Par service » vous indiquent quelles équipes RH sont en cours d'examen et si vous atteignez les objectifs de couverture de l'audit interne.

Votre checklist pour l'audit RH passe ainsi d'une liste ponctuelle à un élément d'un programme d'audit continu.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Effectuez la maintenance d'un calendrier général des audits RH tout au long de l'année.

Regroupez les audits par fonction RH ou par région afin d'assurer une couverture équilibrée.

Suivez le statut et les dates clés pour la planification et la création de rapports.

Liez chaque entrée du programme à des checklists d'audit RH détaillées ou à des rapports d'audit RH détaillés.

Présentez à la direction un tableau de bord simple répertoriant les audits à venir et ceux achevés.

✨ Idéal pour : standardiser les audits RH récurrents dans les domaines du recrutement, de la rémunération, de la sécurité au travail et de la confidentialité des données.

7. Modèle de politique d'audit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les règles de base pour la planification, l'exécution et la révision des audits à l'aide du modèle de politique d'audit de ClickUp.

Si chaque audit RH est mené différemment, il est difficile de faire preuve de cohérence ou de garantir la conformité. Le modèle de politique d'audit ClickUp vous aide à rédiger une politique d'audit qui précise l'objectif, la portée, les rôles, la fréquence et les attentes en matière de rapports pour les audits qui concernent les RH.

Le modèle vous fournit un document pré-rempli comprenant des sections sur les responsabilités, les exigences légales et réglementaires, les normes de documentation et les procédures d'escalade. Les équipes RH peuvent également l'utiliser comme modèle de politique d'entreprise, puis le partager avec les auditeurs internes et les responsables pour examen et mise en œuvre.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Documentez la manière dont les audits RH sont planifiés, exécutés et soumis à des rapports dans toute l'organisation.

Clarifiez les responsabilités entre les RH, l'audit interne et la direction générale.

Référencez les lois et réglementations applicables afin que les audits restent conformes aux obligations réglementaires.

Centralisez les règles d'audit dans un document facile à mettre à jour et à partager.

Fournissez un point de référence lors de l'intégration de nouveaux professionnels des ressources humaines ou auditeurs.

✨ Idéal pour : les équipes RH et conformité qui définissent la structure, la fréquence et les attentes des audits liés aux ressources humaines.

🧠 Le saviez-vous ? : lors d'un récent essai au Royaume-Uni, 90 % des entreprises ont continué à appliquer la semaine de travail de 4 jours, beaucoup d'entre elles citant des avantages en termes de productivité et de fidélisation du personnel.

8. Modèle d'audit d'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Coordonnez les audits liés aux ressources humaines sur tous vos emplacements grâce au modèle d'audits d'entreprise ClickUp.

À mesure que votre organisation se développe, les pratiques RH varient souvent d'une équipe, d'un site ou d'une filiale à l'autre. Le modèle d'audit d'entreprise ClickUp vous aide au suivi des audits à l'échelle de l'entreprise qui couvrent les ressources humaines, les finances et les opérations, tout en vous offrant une visibilité sur les politiques RH, les avantages sociaux et les politiques relatives à l'emplacement par site.

Le modèle utilise des listes et des tableaux de bord pour suivre le statut des audits par service et par région, avec des champs personnalisés pour les risques, les propriétaires et les dates d'échéance. Vous pouvez joindre des extraits des politiques RH et du manuel de l'employé en tant que pièces jointes aux tâches, ce qui facilite la vérification de la mise en œuvre effective des politiques RH de l'organisation.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Réalisez des audits interfonctionnels incluant la conformité RH sur plusieurs sites.

Suivez les résultats par service ou par région pour identifier les principales lacunes en matière de ressources humaines.

Faites en sorte que les politiques locales, les contrats ou les dossiers de formation soient joints en pièces jointes à titre de preuve.

Utilisez les tableaux de bord pour présenter à la direction une vue d'ensemble du statut des audits de l'entreprise.

Alignez les audits RH sur les programmes plus larges de gestion des risques et de conformité de l'entreprise.

✨ Idéal pour : gérer les audits liés aux ressources humaines dans plusieurs services, unités d’entreprise ou emplacements.

💡 Conseil de pro : transformez chaque réunion d'audit en un document consultable grâce à ClickUp AI Notetaker. ClickUp AI Notetaker peut se joindre à vos appels Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, enregistrer la discussion et générer automatiquement une transcription et des éléments à prendre en compte dans un document ClickUp. Au lieu de compter sur quelqu'un pour prendre des notes lors d'un audit RH ou d'une session de calibrage, vous obtenez à chaque fois une documentation cohérente et structurée. Obtenez des notes et des résumés automatisés avec ClickUp AI Notetaker Pour les RH, cela signifie que vos appels de planification d'audit ou vos comptes rendus d'enquête sont tous regroupés au même endroit, avec des conclusions que vous pouvez immédiatement transformer en tâches. Au fil du temps, vous constituez un historique consultable des décisions, des risques et des suivis convenus, facile à consulter lors du prochain cycle d'audit.

9. Modèle de manuel RH ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mettez à jour les politiques en temps réel, afin d'aider votre équipe à rester en phase avec le modèle de manuel RH ClickUp.

À mesure que votre équipe s'agrandit, le risque de messages incohérents concernant les politiques et les attentes augmente. Le modèle de manuel RH ClickUp aide les équipes RH à créer une source d'information unique et accessible qui évolue avec l'organisation.

Le modèle est un document ClickUp Doc avec des sections pré-structurées pour des sujets tels que le comportement, les avantages sociaux et la sécurité au travail. Les équipes RH peuvent adapter les sections et tout maintenir à jour grâce à des champs personnalisés tels que la propriété du service et de la politique. Il est ainsi plus facile de montrer aux auditeurs que les employés avaient accès à des politiques claires et à jour.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Consignez les politiques RH relatives à la conduite, aux congés, aux avantages sociaux et à la sécurité dans un seul manuel.

Utilisez des titres et une table des matières pour que les employés puissent trouver rapidement les réponses à leurs questions.

Ajoutez des champs personnalisés pour le propriétaire de la politique et la date de la dernière révision afin de rester à jour.

Collaborez avec votre conseiller juridique dans le document pour la révision et la validation.

Liez le manuel aux tâches, aux checklists d'intégration et aux procédures opératoires normalisées RH pour un accès facile.

✨ Idéal pour : les équipes RH qui créent ou mettent à jour un manuel de l'employé destiné à fournir de l'assistance pour les audits et à répondre aux questions quotidiennes.

10. Modèle de procédures opératoires normalisées RH ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Permettez à votre équipe de se référer à une source unique qui décrit exactement ce qu'il faut faire et quand le faire grâce au modèle de procédures opératoires normalisées RH ClickUp.

Si chaque coordinateur RH gère les processus différemment, les audits mettront en évidence des lacunes en matière d'équité et de cohérence. Le modèle de procédures opératoires normalisées RH de ClickUp aide les équipes RH à documenter les procédures opérationnelles standard pour le recrutement, l'intégration, les évaluations de performance et le départ des employés à l'aide de Tableaux blancs et de documents visuels.

Le modèle de gouvernance fournit un référentiel centralisé dans lequel vous pouvez cartographier chaque étape, attribuer des responsabilités et lier des formulaires ou des documents. Il aide également les services RH à suivre l'historique des activités, ce qui est essentiel pour vérifier la conformité aux politiques RH et aux normes d'égalité des chances en matière d'emploi.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez des procédures opératoires normalisées claires pour le recrutement, l'intégration, les programmes de développement et le départ des employés.

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour visualiser les flux de travail et les transferts entre les RH, les responsables et le service informatique.

Stockez les documents, checklists et formulaires de procédures opératoires normalisées dans un hub SOP RH unique.

Assurez la conformité des processus avec les exigences légales et les bonnes pratiques RH.

Mettez à jour les procédures opératoires normalisées à mesure que la législation du travail évolue, sans perdre l'historique.

✨ Idéal pour : les équipes RH qui ont besoin de procédures opératoires normalisées cohérentes et documentées tout au long du cycle de vie des employés.

💡 Conseil de pro : Talk to Text de ClickUp est un compagnon de bureau et de navigateur qui vous permet de parler et transforme vos mots en un texte clair et structuré que vous pouvez réutiliser dans des tâches, des documents ou des messages. Cet outil d'IA est conçu pour être jusqu'à 4 fois plus rapide que la saisie au clavier, ce qui permet aux responsables RH de dicter des notes d'audit ou des changements de politique tout en examinant des preuves ou en se déplaçant entre deux réunions. Utilisez votre voix pour rédiger des notes, des résumés et des observations grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp. Comme ClickUp BrainGPT s'intègre à vos applications professionnelles et aux principaux modèles d'IA, tels que ChatGPT, Claude et Gemini, à partir d'une seule plateforme, vous pouvez poser des questions complémentaires telles que « Résumez les problèmes clés de nos deux derniers audits RH » sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Vous pouvez ensuite coller ou envoyer ce résultat directement dans ClickUp Tasks ou Docs pour examen. Pour les équipes RH, cela permet de transformer les petites lacunes quotidiennes en un travail d'audit utile : ClickUp BrainGPT transforme ces idées et observations approximatives en un texte prêt à être audité que vous pouvez partager avec les parties prenantes.

👀 Anecdote amusante : des recherches montrent que les expériences d'intégration positives libèrent de l'ocytocine (l'« hormone de la confiance »), aidant les nouveaux employés à se sentir plus en connexion et plus confiants.

11. Modèle de checklist d'intégration ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structurez les processus souvent négligés lors d'une croissance rapide grâce au modèle de checklist d'intégration ClickUp.

Si les tâches d'intégration sont stockées dans des feuilles de calcul et des e-mails séparés, les nouveaux employés risquent de passer à côté d'étapes clés, telles que la formation à la sécurité ou la prise de connaissance des politiques. Le modèle de checklist d'intégration ClickUp applique une liste de tâches détaillée à votre environnement de travail ClickUp avec une checklist d'intégration détaillée pour chaque position.

Grâce à des champs personnalisés pour les dates de début, le rôle, le responsable et le statut de l'équipement, ainsi qu'à des mises à jour en temps réel des tâches, les équipes RH peuvent voir quelles tâches d'intégration sont terminées et lesquelles nécessitent encore une attention particulière.

Cela facilite la mise en conformité avec les politiques et les lois sur la confidentialité des données pendant le processus d'intégration et permet de fournir aux auditeurs un compte rendu clair de ce que chaque nouvelle recrue a achevé.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez des checklists d'intégration basées sur les rôles qui couvrent les formalités administratives, les systèmes et la formation.

Suivez la progression réalisée par les RH, l'informatique et les responsables dans une liste partagée.

Utilisez les champs personnalisés pour la date de début, le responsable, le service et le statut d'achèvement.

Automatisez les rappels afin que rien ne soit oublié pour les nouveaux employés.

Conservez un historique des intégrations achevées pour les audits RH et les révisions des relations avec les employés.

✨ Idéal pour : les équipes RH qui souhaitent standardiser l'intégration des nouveaux employés, selon les rôles, les bureaux et le télétravail.

12. Modèle de checklist pour le recrutement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Standardisez chaque étape du processus de recrutement, de la rédaction des descriptions de poste à la coordination des entretiens, grâce au modèle de checklist pour le recrutement ClickUp.

Selon le rapport Employ Recruiter Nation, il faut en moyenne 47,5 jours aux entreprises pour pourvoir un rôle vacant. Cet échéancier s'allonge encore davantage lorsque le processus de recrutement manque de structure. Le modèle de checklist pour le recrutement ClickUp aide les équipes RH à réduire les retards en apportant clarté et cohérence à chaque étape.

Le modèle permet de suivre la progression de chaque candidat, de coordonner les tâches entre les équipes RH et de garantir la conformité des pratiques d'embauche avec les exigences légales. Grâce à des tâches de vérification des antécédents et d'approbation, il réduit les problèmes de conformité et garantit la transparence et l'auditabilité de votre processus de recrutement.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez et suivez chaque étape du processus de recrutement pour chaque rôle vacant.

Consignez les descriptions de poste, les critères de sélection et les étapes des entretiens en un seul endroit.

Ajoutez des tâches pour les vérifications d'antécédents, la documentation et les approbations pour la conformité légale.

Coordonnez les activités de recrutement entre les équipes RH et les responsables du recrutement.

Mettez en place un flux de travail de recrutement reproductible qui fournit de l'assistance pour l'égalité des chances en matière d'emploi.

✨ Idéal pour : organiser les tâches de recrutement afin que chaque candidat suive le même processus d'embauche conforme.

13. Modèle de politique d'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que tout le monde travaille selon les directives les plus récentes grâce au modèle de politique d'entreprise de ClickUp.

Si les politiques existent dans différentes versions de fichiers et que les nouveaux employés ne savent pas laquelle est la plus récente, les audits RH le signaleront rapidement. Le modèle de politique d'entreprise ClickUp est un document prêt à l'emploi qui aide les équipes RH et les propriétaires d'entreprises à rédiger et à conserver les politiques de l'entreprise dans un emplacement accessible.

Les sections prédéfinies facilitent la couverture des conditions d'emploi, des comportements acceptables, de l'utilisation des technologies, de la sécurité sur le lieu de travail et des exigences légales. Vous pouvez également personnaliser le modèle en fonction de votre organisation et désigner des propriétaires de politiques afin de garantir la mise à jour de tous les éléments pour la conformité RH.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez un document structuré sur la politique de l'entreprise qui couvre les principaux sujets liés aux ressources humaines et au lieu de travail.

Utilisez des statuts personnalisés pour les brouillons, les documents en cours de révision et les documents publiés afin de suivre les modifications.

Affectez des propriétaires aux politiques afin de les maintenir à jour en fonction de l'évolution des lois et réglementations.

Reliez les politiques aux checklists d'intégration et aux procédures opératoires normalisées RH pour faciliter la consultation.

Fournissez une source unique d'informations fiables qui facilite les audits RH et l'engagement des employés.

✨ Idéal pour : les services RH qui élaborent ou consolident les politiques de l'entreprise en une seule ressource accessible et vérifiable.

14. Modèle ClickUp pour les manuels, politiques et procédures destinés aux employés

Obtenir un modèle gratuit Mettez facilement à jour vos politiques à mesure que la législation du travail évolue grâce au modèle de manuel de l'employé, de politiques et de procédures de ClickUp.

Le modèle ClickUp « Manuels, politiques et procédures à l'intention des employés » aide les équipes RH à créer une ressource complète qui couvre tout, des politiques en matière de paie et de congés aux attentes en matière de conduite et à la sécurité sur le lieu de travail.

Le modèle prend en charge les statuts personnalisés, les champs personnalisés et plusieurs vues afin que vous puissiez classer les documents et connecter les documents aux vues Listes, diagrammes de Gantt et vues Charge de travail.

Cela permet de regrouper toutes les politiques et procédures RH de l'organisation en un seul endroit structuré, tout en vous offrant la possibilité d'utiliser ClickUp AI pour améliorer le contenu.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Conservez les manuels des employés, les politiques RH et les procédures dans un hub unifié.

Utilisez des statuts et des champs personnalisés pour gérer les brouillons, les mises à jour et la propriété.

Fournissez à vos employés des conseils cohérents sur les avantages sociaux, la conduite et la sécurité au travail.

Offrez l’assistance pour les audits RH en présentant une bibliothèque de politiques complète et bien organisée.

Connectez les documents aux tâches et aux tableaux de bord pour une meilleure visibilité et un meilleur suivi.

✨ Idéal pour : les équipes RH qui créent une bibliothèque complète de politiques et de procédures permettant d'offrir une assistance quotidienne et de réaliser des audits RH formels.

Conseil de pro : laissez les agents ClickUp AI surveiller vos listes d'audit RH. Configurez les agents ClickUp AI pour surveiller les listes qui contiennent vos éléments de checklist d'audit RH, vos tâches d'intégration ou vos mises à jour de politiques. Vous pouvez demander à un agent de signaler les tâches pour lesquelles des champs obligatoires (tels que la classification des employés ou la date de révision des politiques) sont manquants ou en retard, et créer des tâches de rappel pour les équipes RH. Cela réduit les vérifications manuelles et permet à votre processus d'audit RH de se dérouler dans les délais impartis.

👀 Anecdote amusante : les psychologues comportementaux affirment que les habitudes se forment en environ 66 jours. Cela signifie que votre période d'intégration est précisément le moment où vos habitudes de travail à long terme sont formées.

Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un bon modèle ClickUp pour vos audits.

Sans une checklist structurée pour les audits RH, même les professionnels expérimentés peuvent oublier des étapes cruciales ou ne pas les documenter correctement. Les modèles offrent à votre service RH un moyen cohérent de passer en revue les pratiques RH, les dossiers des employés et des prestataires indépendants, ainsi que les politiques de l'entreprise.

Mais ClickUp va au-delà des documents statiques.

Grâce aux modèles et fonctionnalités RH de ClickUp regroupés dans un environnement de travail IA convergent, les équipes RH peuvent réaliser des audits et suivre les progrès sans changer d'outil.

Cela vous aidera à fluidifier les processus d'audit RH, à fidéliser vos employés et à évaluer de manière exhaustive vos politiques de conformité RH. Prêt à garder une longueur d'avance sur les problèmes de conformité ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!

Foire aux questions

Un audit RH consiste en un examen approfondi et systématique des politiques, procédures, documents et systèmes RH d'une organisation. Le processus couvre généralement des domaines clés tels que le recrutement, l'intégration, la paie, les dossiers des employés, la conformité aux lois sur le travail et la confidentialité des données, les avantages sociaux, l'évaluation des performances et les politiques de l'entreprise. L'objectif principal est d'identifier les lacunes en matière de conformité, de rationaliser les processus RH et de s'assurer que toutes les pratiques sont conformes aux exigences légales et aux bonnes pratiques du secteur. En réalisant un audit RH, les organisations peuvent anticiper les risques, améliorer leur efficacité et favoriser un environnement de travail conforme et offrant de l'assistance.

Les cinq checklists couramment utilisées dans les audits RH se concentrent sur les aspects les plus critiques de la gestion des ressources humaines. Il s'agit notamment de la conformité avec les lois sur l'emploi et le travail, les pratiques en matière de tenue des registres et de documentation, les procédures de recrutement et de sélection, la gestion des rémunérations et des avantages sociaux, la gestion des performances, ainsi que les relations avec les employés. Chaque checklist sert de guide structuré pour garantir que les pratiques RH sont cohérentes, équitables et conformes à la loi, aidant ainsi les organisations à maintenir des normes élevées et à réduire le risque de problèmes juridiques ou opérationnels.

Lors d'un audit RH, il est important de poser des questions qui révèlent l'efficacité et la conformité des processus RH. Voici quelques questions types : Tous les dossiers des employés sont-ils achevés et à jour ? Les procédures d'embauche et de licenciement sont-elles correctement documentées et systématiquement respectées ? L'organisation respecte-t-elle pleinement les lois sur le travail et la confidentialité des données ? La rémunération et les avantages sociaux sont-ils gérés de manière équitable et cohérente pour l'ensemble du personnel ? Les évaluations de performance sont-elles effectuées régulièrement et correctement documentées ? Ces questions permettent de mettre en évidence les lacunes ou les risques dans les opérations RH et de garantir que l'organisation reste conforme et efficace.

Une checklist RH est un outil structuré conçu pour aider les professionnels des ressources humaines à examiner et vérifier systématiquement que toutes les tâches, tous les documents et toutes les procédures nécessaires sont en place et conformes à la réglementation. Elle sert de guide étape par étape pour s'assurer que rien n'est négligé lors des audits ou des opérations RH courantes. En utilisant des checklists, les organisations peuvent promouvoir la cohérence, maintenir la conformité légale et normaliser les processus RH, ce qui permet en fin de compte d'offrir de l'assistance à la fonction RH plus organisée et plus efficace.