Les 14 meilleurs outils d'analyse des sentiments en 2026

Chaque jour, vos clients partagent leur opinion sincère sur votre marque à travers des avis dans les applications, des réponses à des sondages, des publications sur les réseaux sociaux et des discussions avec l'assistance. C'est une mine d'informations précieuses.

Le plus difficile est de donner un sens à tout cela. Des milliers de commentaires, des dizaines de canaux, des feuilles de calcul interminables. Votre cerveau a ses limites.

Les outils d'analyse des sentiments utilisent l'IA et le traitement du langage naturel (NLP) pour lire tous ces commentaires et mettre en évidence les tendances : ce qui plaît aux gens, ce qui les frustre et ce qui nécessite votre attention en priorité.

Nous avons rassemblé certaines des meilleures options pour vous aider à écouter à grande échelle. C'est parti ! 🎧

Voici les meilleurs outils d'analyse des sentiments. ⚒️

Avec les dizaines d'outils d'analyse du sentiment à l'égard des marques disponibles sur le marché, il peut être difficile de trouver celui qui vous convient. Le meilleur outil pour votre entreprise dépendra du volume de vos données, des plateformes que vous utilisez et du niveau de détail que vous souhaitez pour votre analyse. Voici les critères à privilégier :

Précision et compréhension contextuelle : recherchez des outils qui détectent le sarcasme, l'ironie et les nuances linguistiques plutôt que de se contenter de classifications positives ou négatives basiques.

Assistance multilingue : choisissez une plateforme qui analyse le contenu dans plusieurs langues si vous vous adressez à un public international.

Intégrations transparentes : assurez la compatibilité avec votre CRM, vos plateformes de réseaux sociaux et vos systèmes de service client.

Profondeur de l'analyse : déterminez si vous avez besoin d'une simple analyse de polarité ou d'une analyse des sentiments basée sur les aspects qui identifie les sentiments à l'égard de fonctionnalités spécifiques.

Tableau de bord convivial : privilégiez les interfaces intuitives qui rendent les informations accessibles à toute votre équipe, sans expertise technique particulière.

Conformité en matière de confidentialité des données : vérifiez que l'outil respecte les réglementations telles que le RGPD, en particulier lors du traitement des données clients ou des données issues des réseaux sociaux.

Voici notre sélection des meilleurs outils d'analyse des sentiments. 👇

1. ClickUp (idéal pour la gestion des tâches et les flux de travail de feedback)

Analysez plus rapidement les sentiments grâce aux formulaires ClickUp. Faites remonter les signaux de sentiment grâce aux formulaires ClickUp.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Les équipes chargées du service client, des informations sur les utilisateurs et des flux de commentaires ont tendance à se tourner vers ClickUp, car cette application intègre l'analyse des sentiments dans le flux de travail.

ClickUp Forms constitue un excellent point de départ pour ce type de flux de travail, alors commençons par là.

Recueillez des commentaires structurés

Les formulaires dans ClickUp constituent un moyen structuré de recueillir des commentaires qui sont directement intégrés dans les tâches ClickUp. Les équipes s'appuient sur cette installation pour effectuer le suivi du sentiment, car chaque envoi est intégré dans un flux de travail exploitable.

Supposons qu'un responsable de la réussite client envoie un formulaire post-démonstration à des prospects afin d'évaluer la valeur perçue et les points d'hésitation. Les réponses sont automatiquement converties en tâches avec une étiquette du sentiment. L'équipe CS examine ces tâches chaque semaine, sélectionnant les commentaires négatifs afin de les traiter immédiatement et de prendre les mesures nécessaires.

Maintenant que les commentaires sont intégrés aux tâches, la prochaine étape logique consiste à interpréter les sentiments.

Comprenez les signaux liés aux sentiments

Classez le ton des commentaires grâce aux champs IA alimentés par ClickUp Brain

ClickUp Brain enrichit les tâches grâce à la détection automatique des sentiments.

Les équipes peuvent configurer un champ IA pour le sentiment sur leur liste de commentaires. Le champ IA fonctionne à partir des descriptions de tâches, des réponses aux formulaires et des commentaires, puis enregistre un libellé tel que positif, neutre ou négatif pour chaque tâche.

Découvrez les sentiments grâce à ClickUp Brain pour l'analyse des sondages

De plus, ClickUp Brain analyse les commentaires des clients dans votre environnement de travail et répond instantanément aux questions relatives au sentiment. Vous pouvez poser des requêtes directes, et il extrait le contexte des réponses aux formulaires, aux sondages, aux documents ou à tout élément de travail connecté. ClickUp Brain présente ensuite les tendances émotionnelles, les évaluations et le ton général des commentaires.

📌 Essayez ces instructions : Résumez le sentiment général qui se dégage des réponses récentes des clients dans cette liste. Mettez en évidence les principales émotions, les thèmes récurrents et tout changement de ton que les équipes devraient prendre en compte lors du prochain cycle d'évaluation.

Le flux se poursuit naturellement par la mesure, afin que les équipes puissent valider les tendances.

En savoir plus sur les champs de l'IA :

Suivez les tendances en matière de sentiment

Résumez le sentiment à travers les cycles de feedback avec les tableaux de bord ClickUp. Vous créez un tableau de bord, ajoutez des cartes qui affichent des indicateurs tels que les tâches par statut, les valeurs des champs personnalisés ou les heures suivies, puis vous les filtrez selon le champ de sentiment que vous avez défini.

Surveillez l'évolution du sentiment des clients grâce aux cartes personnalisées dans les tableaux de bord ClickUp

Par exemple, si vous avez configuré un champ IA dans les tâches qui classe les sentiments comme positifs, neutres ou négatifs, vous pouvez créer une carte dans le tableau de bord pour compter le nombre de tâches correspondant à chaque libellé pour la semaine dernière.

Vous remarquerez peut-être que les éléments négatifs ont augmenté ce mois-ci dans votre liste « Commentaires des clients ». Cette information vous incite à vous pencher sur ces tâches et à planifier des étapes correctives.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez les changements d'humeur en un seul coup d'œil : utilisez utilisez les cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp pour visualiser les tendances des sentiments à travers les commentaires, les tickets d'assistance et les journaux de chat, afin de repérer rapidement les baisses d'émotion.

Réagissez avant que les problèmes ne s'aggravent : laissez laissez ClickUp Agents surveiller des mots-clés tels que « frustré » ou « annuler » dans les chats et les tickets, puis créez automatiquement des tâches ou des alertes.

Automatisez les réponses aux signaux de sentiment : configurez configurez ClickUp Automatisation pour déclencher des flux de travail d'escalade lorsque le sentiment négatif dépasse un certain seuil, sans attendre les vérifications manuelles.

Saisissez ce que les gens ressentent vraiment, en direct : ajoutez ajoutez ClickUp AI Notetaker aux appels ou aux sessions d'assistance pour mettre en évidence les changements de ton, les problèmes signalés et les éléments de suivi qui reflètent le sentiment.

Assurez la cohérence des interprétations entre les équipes : discutez des informations issues de l'analyse des sentiments dans un seul fil de discussion et convertissez ces messages en tâches liées au bon compte à l'aide de discutez des informations issues de l'analyse des sentiments dans un seul fil de discussion et convertissez ces messages en tâches liées au bon compte à l'aide de ClickUp Chat

Exploitez plusieurs moteurs d'IA : effectuez des analyses de sentiments sur différents LLM (ChatGPT, Claude, Gemini), comparez les interprétations et extrayez le signal émotionnel le plus fiable avec effectuez des analyses de sentiments sur différents LLM (ChatGPT, Claude, Gemini), comparez les interprétations et extrayez le signal émotionnel le plus fiable avec ClickUp Brain MAX.

Enregistrez les réactions verbales sans difficulté : dictez les citations des clients, les réactions après une démonstration ou les lectures internes via dictez les citations des clients, les réactions après une démonstration ou les lectures internes via ClickUp Talk to Text dans Brain MAX pour travailler 4 fois plus vite.

Connectez tous vos points de contact avec les clients : rassemblez les notes CRM, les journaux de chat, les commentaires par e-mail et les tickets d'assistance dans un seul environnement de travail pour une analyse complète des sentiments grâce rassemblez les notes CRM, les journaux de chat, les commentaires par e-mail et les tickets d'assistance dans un seul environnement de travail pour une analyse complète des sentiments grâce aux intégrations ClickUp

Limitations de ClickUp

La richesse des fonctionnalités peut nécessiter un certain temps d'apprentissage, mais les cours gratuits de ClickUp University vous aideront à vous familiariser avec le logiciel.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 655 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 510 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique de G2 en dit long :

Après avoir essayé différentes plateformes tout au long de ma carrière de chef de projet, je peux dire que ClickUp est devenu mon préféré. C'est un outil très complet qui me permet d'organiser tous mes projets en un seul endroit, grâce à ses multiples espaces, tableaux et vues personnalisables. […] J'apprécie particulièrement la fonction AI Notetaker : en tant que chef de projet, cette fonctionnalité est une véritable mine d'or. Je peux me concentrer sur la session sans être distrait par la prise de notes, car le système génère des résumés clairs avec les points clés, aussi bien dans les réunions courtes que dans les longues où il est difficile de suivre tout le fil de la discussion. De plus, ses formulaires me permettent de recueillir beaucoup plus facilement les exigences et, comme si cela ne suffisait pas, les intégrations avec d'autres outils (tels que les systèmes de ticketing) permettent des flux de travail beaucoup plus agiles, générant automatiquement des tâches dans ClickUp.

🧠 Anecdote amusante : plus de 5 % des mots anglais utilisés aujourd'hui ont complètement inversé leur polarité au cours des 150 dernières années (par exemple, le mot « awful » signifiait autrefois « plein de crainte », alors qu'il a aujourd'hui une connotation négative).

2. IBM Watson Discovery (idéal pour les entreprises multilingues qui analysent des documents complexes)

via IBM Watson

L'approche d'IBM Watson Discovery est axée sur la compréhension des nuances émotionnelles plutôt que sur une simple classification superficielle. La plateforme détecte simultanément plusieurs tons dans un même passage de texte, identifiant la confiance, la joie, la peur et la pensée analytique dans les communications réelles des clients.

Le système traite efficacement d'énormes volumes de documents sans saturation, ce qui est important lorsque vous jonglez avec des milliers d'interactions quotidiennes. Les équipes internationales bénéficient d'une assistance native dans plus de 10 langues, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de recréer des requêtes ou d'intégrer des outils distincts pour différents marchés.

La plateforme s'intègre parfaitement à l'écosystème cloud plus large d'IBM si vous utilisez déjà cette infrastructure.

Les meilleures fonctionnalités d'IBM Watson Discovery

Traitez par lots plus de 10 000 documents en une seule fois pour analyser les commentaires des clients sur l'ensemble de votre backlog trimestriel.

Changez de combinaison linguistique en cours de route afin que les commentaires multilingues soient traités dans un seul flux de travail sans diviser les ensembles de données.

Ajoutez la détection du ton à vos scores de sentiment existants pour isoler simultanément la colère, la confiance et la pensée analytique.

Exportez des données structurées pour une analyse en aval dans votre entrepôt de données ou votre plateforme CRM.

Limites d'IBM Watson Discovery

Cela nécessite l'installation d'une infrastructure cloud via l'écosystème IBM, ce qui ajoute des complications si vous êtes déjà engagé ailleurs.

Le niveau gratuit est limité à 30 000 éléments par mois, ce qui oblige la plupart des organisations à opter rapidement pour des forfaits payants.

La formation de modèles personnalisés nécessite une expertise considérable et un investissement en temps important au préalable.

Tarifs IBM Watson Discovery

Essai gratuit

De plus : à partir de 500 $.

Enterprise : à partir de 5 000 $

Premium : tarification personnalisée

Cartouche IBM Cloud Pak for Data : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur IBM Watson Discovery

G2 : 4,5/5 (plus de 95 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'IBM Watson Discovery ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Facile à utiliser et à connecter à des documents, puissantes capacités de traitement du langage naturel (NLP). Watson Discovery utilise le NLP pour extraire des informations à partir de données non structurées, telles que des documents de texte, des e-mails et des publications sur les réseaux sociaux. Cela peut être utilisé pour identifier des tendances, des modèles et des relations dans les données qui seraient difficiles, voire impossibles à trouver à l'aide des méthodes traditionnelles.

📖 À lire également : Comment mesurer et suivre votre part de voix

3. API Google Cloud Natural Language (idéale pour les équipes qui recherchent une tarification API simple sans contrat)

via Google cloud NLP

L'API Natural Language de Google élimine toute complexité en vous fournissant exactement ce que vous demandez, sans couches supplémentaires. Vous lui envoyez un texte et obtenez en retour un score de sentiment (où il se situe sur le spectre positif-négatif) et une magnitude (l'intensité avec laquelle ce sentiment est enregistré).

La plateforme vous permet de réaliser des requêtes sur des fichiers stockés dans le stockage cloud sans les télécharger à nouveau, ou d'envoyer du texte brut via des API REST, en fonction de votre flux de travail. La détection de la langue se fait automatiquement, vous n'avez donc pas besoin de pré-catégoriser le texte entrant.

L'analyse des sentiments des entités vous permet de comprendre ce que les clients pensent de certains éléments spécifiques, tels que les concurrents, les fonctionnalités des produits et les personnes mentionnées dans les avis.

Les meilleures fonctionnalités de l'API Google Cloud Natural Language

Demandez simultanément l'amplitude et la polarité du sentiment afin de distinguer un avis positif mitigé d'un avis enthousiaste à partir du même appel API.

Analysez les fichiers stockés dans le stockage cloud de Google sans les télécharger ni les transférer séparément, ce qui vous permet d'économiser de la bande passante sur les collections de documents volumineux.

Traitez le texte à l'aide de la détection linguistique pour gérer automatiquement les commentaires multilingues sans avoir à trier au préalable votre ensemble de données.

Ciblez l'analyse des sentiments sur des entités spécifiques afin de comprendre les sentiments des clients à l'égard de concurrents, de fonctionnalités ou de personnes individuelles par leur nom.

Limitations de l'API Google Cloud Natural Language

L'analyse des sentiments par entité ne fonctionne qu'en anglais, ce qui limite les équipes multilingues qui ont besoin de détails au niveau des aspects.

La précision varie en fonction de la complexité ou de la spécificité du domaine du texte : la terminologie médicale ou le langage juridique peuvent poser problème.

La restriction d'une seule requête par document signifie que vous ne pouvez pas analyser différentes sections indépendamment en un seul appel.

Aucune fonctionnalité de visualisation ou de tableau de bord intégrée, vous créez donc votre propre couche de rapports à partir de zéro.

Tarifs de l'API Google Cloud Natural Language

Essai gratuit

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur l'API Google Cloud Natural Language

G2 : 4,3/5 (plus de 95 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que pensent les utilisateurs réels de l'API Google Cloud Natural Language ?

Un avis partagé sur G2 indique :

Récemment, j'ai travaillé sur un projet intitulé « Sentiment Analysis » (Analyse des sentiments) en intégration avec l'API Google Cloud Natural Language. Lorsque je l'ai utilisé pour analyser des textes dans le cadre de mon projet « Sentiment Analysis », il a parfaitement identifié si le sentiment était positif, négatif ou neutre. Ce que j'ai également beaucoup apprécié, c'est la documentation elle-même, qui m'a permis d'être rapidement opérationnel. De plus, la fonctionnalité d'assistance multilingue était un bonus appréciable qui pourrait s'avérer utile pour de futurs besoins en matière d'analyse de texte.

🔍 Le saviez-vous ? Malgré toutes les technologies disponibles, les outils d'analyse des sentiments ont encore du mal à comprendre le sarcasme, les expressions idiomatiques et le contexte. Par exemple, l'expression « Super, encore un bug ! » pourrait être interprétée à tort comme positive simplement à cause du mot « super ».

4. Amazon Comprehend (idéal pour les entreprises basées sur AWS qui ont besoin d'une analyse des sentiments au niveau des aspects)

via Amazon Comprehend

Si votre infrastructure fonctionne déjà sur AWS, Amazon Comprehend constitue une étape logique.

La véritable différence de cette plateforme réside dans l'analyse des sentiments basée sur les aspects. Au lieu de savoir uniquement si les clients ont globalement un sentiment positif ou négatif, vous identifiez précisément les éléments du produit qui suscitent la satisfaction ou les plaintes.

Une critique peut louer l'autonomie de la batterie et le design tout en critiquant le service client, et Comprehend décompose cela en signaux de sentiment distincts.

Il prend en charge 12 langues, gère la détection des informations personnelles identifiables et offre des fonctionnalités intégrées d'extraction de phrases clés, ce qui vous permet d'obtenir plusieurs angles d'analyse sans avoir à jongler entre différents outils. La formation de modèles personnalisés permet une classification ou une reconnaissance d'entités adaptée au vocabulaire et aux particularités de votre secteur d'activité.

Les meilleures fonctionnalités d'Amazon Comprehend

Décomposez le sentiment des avis par aspect afin qu'un seul commentaire client génère plusieurs signaux de sentiment pour les fonctionnalités du produit, la conception et l'assistance de manière indépendante.

Entraînez des modèles d'entités personnalisés sur la taxonomie de vos produits afin que la plateforme signale automatiquement les mentions de références, de fonctionnalités ou de noms de concurrents spécifiques.

Supprimez les informations personnelles identifiables des textes avant de les stocker dans vos systèmes afin de garantir la conformité et la protection de la confidentialité.

Profitez de 50 000 unités gratuites par mois pendant la première année pour tester à l'échelle de la production avant d'optimiser votre structure de coûts.

Limitations d'Amazon Comprehend

Les modèles personnalisés et la reconnaissance d'entités nécessitent la collecte de données d'apprentissage et l'ajustement des modèles ; il ne s'agit pas d'une situation où l'on peut se contenter de configurer le système et de l'oublier.

Le traitement par lots est le modèle principal ; le streaming en temps réel nécessite un travail d'architecture de votre part.

Les coûts augmentent rapidement au-delà des limites du niveau gratuit, en particulier pour les équipes qui analysent des millions de textes chaque mois.

Tarifs Amazon Comprehend

Essai gratuit

Tarification personnalisée (basée sur les unités)

Évaluations et avis sur Amazon Comprehend

G2 : 4,2/5 (plus de 70 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Amazon Comprehend ?

Un critique de G2 écrit :

API facile à utiliser qui fournit des informations importantes sur le sentiment exprimé dans une phrase. Le score de confiance permet de comprendre la précision du sentiment que Comprehend vous renvoie.

📖 À lire également : Comment réaliser l'automatisation de l'analyse des sondages avec ChatGPT pour obtenir des informations plus rapidement

5. Talkwalker (idéal pour repérer les mentions de marque dans les vidéos, les images et les fichiers audio)

via Talkwalker

La plupart des outils de veille sociale se limitent à l'analyse du texte. Talkwalker part du principe que l'internet est multimodal : les gens discutent des marques à travers des vidéos, des images, des fichiers audio et du texte sur plus de 30 réseaux sociaux et 150 millions de sites web simultanément.

Il indexe le contenu de vidéo et peut analyser ce que les gens disent sans nécessiter de transcription manuelle préalable. Il en va de même pour les images accompagnées de légendes ou d'extraits audio.

Le moteur d'IA Blue Silk atteint une précision de 90 % dans la détection des sentiments et comprend le sarcasme. De plus, des alertes en temps réel vous informent immédiatement lorsque les sentiments chutent ou montent en flèche, vous laissant quelques minutes pour réagir au lieu de découvrir les problèmes après qu'ils aient déjà explosé sur les réseaux sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Talkwalker

Surveillez les mentions de votre marque dans les contenus vidéo, image et audio sans avoir à les transcrire manuellement, en capturant les sentiments multimodaux sur les différentes plateformes sociales.

Identifiez les mentions visuelles de votre marque à l'aide de la reconnaissance d'images basée sur l'IA pour suivre plus de 30 000 logos de marques.

Exploitez cinq années de données historiques pour comparer les tendances de perception d'une année sur l'autre et identifier les schémas cycliques dans le sentiment des clients.

Configurez des seuils qui déclenchent des alertes uniquement lorsque le sentiment baisse d'un pourcentage spécifique dans certaines régions ou certains canaux.

Limites de Talkwalker

La configuration de requêtes d'écoute précises nécessite une certaine expertise ; vous devez connaître les opérateurs de recherche booléens et savoir comment structurer les requêtes afin de capturer les discussions qui vous intéressent.

La précision de l'analyse des sentiments varie considérablement selon le secteur et la spécificité du sujet, nécessitant parfois un affinement manuel pour les discussions de niche.

Tarifs Talkwalker

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Talkwalker

G2 : 4,3/5 (plus de 135 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Talkwalker ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Cet outil me fait gagner du temps, car je n'ai plus besoin de rechercher manuellement sur le Web les mentions de mon entreprise. TalkWalker le fait pour moi. […] J'apprécie le fait qu'une fois les mots-clés au suivi configurés, je reçoive chaque jour un e-mail récapitulatif des mentions de ces mots-clés sur les réseaux sociaux et sur le Web.

🧠 Anecdote : les outils utilisés par les historiens font désormais appel à l'analyse des sentiments pour étudier des textes anciens. La visualisation « Sentiment par période » aide les chercheurs au suivi de l'évolution de l'opinion publique au fil des décennies en analysant des journaux, des discours et des lettres.

6. Lexalytics (le meilleur pour l'analyse des sentiments dans le jargon industriel)

via Lexalytics

Contrairement aux outils qui offrent une suite de gestion sociale tout-en-un, Lexalytics se concentre uniquement sur la précision et la profondeur de l'analyse des données non structurées, révélant des informations approfondies à partir de textes, y compris les données des réseaux sociaux.

L'analyse du texte Lexalytics comprend des bibliothèques de sentiments qui comprennent le langage spécialisé. La terminologie médicale est traitée différemment du jargon financier ou des dialectes régionaux, car le contexte est extrêmement important pour une classification précise.

Vous pouvez affiner le fonctionnement des scores de sentiment en fonction de votre entreprise spécifique. Par exemple, le terme « agressif » a une signification totalement différente dans le marketing sportif par rapport au secteur bancaire ou au service client.

De plus, l'outil d'analyse des sentiments offre une grande flexibilité d'installation : installation cloud, sur site ou hybride, en fonction de vos exigences en matière de sécurité et de résidence des données.

Les meilleures fonctionnalités de Lexalytics

Analysez des textes dans 29 langues à l'aide d'un traitement natif afin que la traduction ne supprime pas les nuances des commentaires des clients.

Améliorez la précision de vos analyses grâce à des packs de configuration prédéfinis spécifiques à chaque secteur (par exemple, hôtellerie, industrie pharmaceutique).

Transformez les hashtags, l'argot et les fautes de grammaire en données structurées et en informations utiles.

Créez des modèles d'entités propres à votre entreprise afin que les mentions de gammes de produits, de concurrents ou de termes spécifiques à votre secteur apparaissent automatiquement dans les résultats.

Intégrez-les via des API (par exemple, l'API Semantria) ou utilisez le moteur NLP complet pour connecter la technologie à vos systèmes existants et agir rapidement sur la base des informations obtenues.

Limites de Lexalytics

Les coûts de mise en œuvre et de personnalisation sont plus élevés que ceux des concurrents prêts à l'emploi, ce qui nécessite une allocation budgétaire initiale.

Le déploiement sur site signifie que votre équipe informatique gère l'infrastructure, les mises à jour et le dépannage ; elle a besoin de ressources pour assurer une assistance continue.

La documentation technique suppose des connaissances de base en NLP, ce qui crée des frictions pour les équipes qui n'ont pas de formation en science des données.

Tarifs Lexalytics

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lexalytics

G2 : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lexalytics ?

Sur G2, un utilisateur a écrit:

Je peux le déployer comme je le souhaite, sur site, dans le cloud ou même en mode hybride. De plus, le traitement des données par apprentissage automatique facilite grandement mes tâches quotidiennes !

🔍 Le saviez-vous ? Une étude a révélé que lors de l'élection présidentielle américaine de 2024-2025, les expressions faciales dans les publications Instagram offraient des informations supplémentaires par rapport au texte seul, ce qui signifie que l'analyse des sentiments à l'avenir devra peut-être tenir compte des émotions, et pas seulement les lire.

📖 À lire également : Modèles de formulaires de commentaires gratuits pour recueillir des informations

7. Brandwatch (le meilleur pour détecter des émotions spécifiques en plus des scores de sentiment)

via Brandwatch

Brandwatch exploite une IA avancée, notamment sa technologie propriétaire BrightView, pour une segmentation supérieure des données et une détection automatisée des informations pertinentes. Cela permet à la plateforme d'aller au-delà des libellés basiques « positif-négatif-neutre » en nommant des émotions spécifiques : colère, dégoût, peur, joie, tristesse, surprise.

La plateforme traite 22 langues et saisit la signification des emojis et le contexte culturel que la plupart des outils ignorent complètement.

De plus, la surveillance en temps réel des réseaux sociaux, des blogs, des actualités et des forums vous permet d'anticiper les problèmes liés à la réputation de votre marque et de détecter les changements de sentiment avant qu'ils ne se transforment en problèmes plus importants.

Les meilleures fonctionnalités de Brandwatch

Remplacez les classifications algorithmiques par des règles personnalisées lorsque le système interprète mal la terminologie ou le jargon de votre secteur d'activité.

Segmentez le sentiment par fonctionnalité du produit ou attribut de la marque afin d'identifier les éléments qui influencent la satisfaction indépendamment de la perception globale de la marque.

Évaluez les performances de votre contenu (et celui de vos concurrents) et utilisez les résumés générés par l'IA pour identifier les thèmes qui suscitent le plus d'engagement ou de discussions.

Créez des tableaux de bord interactifs et des exportations afin de pouvoir partager vos informations avec les parties prenantes, les présenter visuellement et fusionner les données avec d'autres outils que vous utilisez déjà.

Limites de Brandwatch

L'installation des requêtes doit être soigneusement élaborée afin d'éviter de capturer des discussions sans rapport et de polluer vos données avec du bruit.

L'intervalle de précision de l'analyse des sentiments est compris entre 60 et 75 % pour les langages non pris en charge ou fortement sarcastiques, ce qui nécessite un examen manuel des cas limites.

Tarifs Brandwatch

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Brandwatch

G2 : 4,4/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 235 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Brandwatch ?

Un utilisateur de Reddit écrit :

Oui, j'adore Brandwatch ! Il est facile à utiliser et les rapports sont excellents. Je peux facilement exporter et personnaliser les graphiques et les diagrammes. Je ne l'ai utilisé que pour l'écoute sociale, mais il offre une multitude d'autres fonctionnalités pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux.

💡 Conseil de pro : Twitter est plus sévère que les e-mails. Un tweet qui semble normal peut en réalité être empreint de colère. Considérez les scores Twitter comme plus négatifs que ceux des autres canaux.

8. Brand24 (Idéal pour le partage d’alertes en temps réel qui détectent les changements soudains de sentiment)

via Brand24

Brand24 analyse 25 millions de sources en ligne en temps réel et utilise l'IA pour signaler tout changement soudain de sentiment ou toute augmentation inattendue du volume de mentions.

Impact Score, un indicateur conçu pour mesurer l'influence d'une mention particulière, aide les utilisateurs à hiérarchiser les discussions qui nécessitent une attention ou une réponse immédiate.

Vous obtenez une visibilité sur les personnes qui animent les discussions, leur portée et leur niveau d'influence, ainsi que l'origine exacte des mentions sur les différents canaux. Cette visibilité est importante, car les moments viraux n'attendent pas : découvrir les problèmes dans un résumé quotidien plutôt qu'au moment où ils se produisent signifie manquer l'occasion de réagir efficacement.

L'outil d'analyse des sentiments consolide également les indicateurs d'audience afin de montrer l'ampleur réelle des discussions sur les réseaux sociaux, les sites d'actualités, les forums et d'autres canaux.

Les meilleures fonctionnalités de Brand24

Définissez des seuils d'alerte afin d'être averti uniquement lorsque le sentiment descend en dessous de votre seuil de tolérance ou que le volume de mentions s'écarte de manière significative de la base de référence.

Identifiez les influenceurs qui alimentent activement les discussions afin de privilégier l'engagement avec les comptes à forte portée plutôt que les mentions occasionnelles.

Affichez simultanément la portée et le potentiel d'impression combinés de toutes les mentions de la marque sur toutes les plateformes à l'aide d'un seul indicateur.

Filtrez l'ensemble de vos données par plateforme, emplacement, sentiment et mots-clés pour explorer les discussions qui ont un impact réel sur votre entreprise.

Limites de Brand24

Certains utilisateurs signalent des mentions manquantes provenant de forums spécialisés ou de communautés spécifiques à un secteur, malgré une couverture globale étendue.

Le prix reflète l'étendue de la surveillance, ce qui le rend inaccessible aux organisations disposant de budgets plus modestes.

Tarifs Brand24

Essai gratuit

Particuliers : 199 $/mois

Équipe : 299 $/mois

Pro : 399 $/mois

Entreprise : 599 $/mois

Enterprise : à partir de 999 $/mois (facturation annuelle)

Évaluations et avis sur Brand24

G2 : 4,6/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 245 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Brand24 ?

Selon une critique de G2:

J'ai été particulièrement impressionné par les capacités d'écoute sociale en temps réel de Brand24 et sa capacité à suivre les mentions sur plusieurs plateformes. La fonctionnalité d'analyse des sentiments m'a également été extrêmement utile pour comprendre le ton et le contexte des discussions en ligne concernant ma marque. De plus, l'interface conviviale a facilité la navigation et la prise de décisions fondées sur les données.

💡 Conseil de pro : Comparez les discours des différents segments : utilisateurs gratuits vs utilisateurs payants, nouveaux clients vs clients fidèles, groupes à forte valeur vie client vs groupes à faible valeur vie client. L'écart entre les segments vous indique où les attentes divergent.

9. Sprout Social (idéal pour gérer les réponses sur les réseaux sociaux et analyser le sentiment)

via Sprout Social

Sprout Social intègre l'analyse des sentiments dans votre tableau de bord de gestion des réseaux sociaux, vous évitant ainsi d'avoir à passer constamment d'un outil à l'autre.

Le réseau neuronal profond classe automatiquement les messages entrants comme positifs, négatifs, neutres ou non classés. Créez des requêtes d'écoute en suivi de campagnes spécifiques ou d'étapes particulières du parcours client, puis filtrez par sentiment pour faire apparaître en premier les discussions à haute priorité.

Plutôt que de vous obliger à consulter plusieurs tableaux de bord, tout est disponible au même endroit : vos publications programmées, vos activités d'engagement et vos requêtes d'écoute basées sur le sentiment, le tout réuni au même endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Triez les messages entrants en fonction de la polarité des sentiments afin de donner la priorité aux discussions urgentes avant de traiter les demandes courantes par ordre chronologique.

Trouvez et sélectionnez des créateurs et des influenceurs adaptés à votre marque par thème à l'aide d'outils marketing basés sur l'IA.

Traitez le langage désordonné des clients, y compris l'argot, les emojis, les fautes de frappe et les abréviations Internet, afin de saisir les sentiments réels que le texte formel ne permet pas de percevoir.

Corrigez manuellement les classifications individuelles des messages afin d'entraîner la plateforme à la terminologie de votre secteur d'activité et d'améliorer continuellement la précision.

Limites de Sprout Social

Les fonctionnalités d'analyse des sentiments nécessitent le forfait Advanced, ce qui limite leur disponibilité pour les équipes soucieuses de leur budget et disposant de forfaits moins élevés.

Le sarcasme et le langage spécifique à un secteur d'activité continuent de perturber le système sans raffinement manuel et correction continue.

La plateforme est optimisée d'abord pour la gestion des réseaux sociaux, puis pour l'analyse des sentiments, ce qui signifie que les fonctionnalités d'écoute partagent l'espace avec les outils de planification et de publication.

La connexion d'outils externes nécessite un travail d'installation supplémentaire au-delà de la plateforme elle-même.

Tarifs Sprout Social

Essai gratuit

Marketing sur les réseaux sociaux Standard : 199 $/mois par utilisateur

Marketing sur les réseaux sociaux Professionnel : 299 $/mois par utilisateur

Marketing sur les réseaux sociaux Avancé : 399 $/mois par utilisateur

Marketing sur les réseaux sociaux Enterprise : Tarification personnalisée

Marketing d'influence : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sprout Social

G2 : 4,4/5 (plus de 5 700 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sprout Social ?

Sur Capterra, un utilisateur a écrit:

Il est utile d'utiliser les réseaux sociaux pour enrichir nos expériences et nos compétences. J'ai tiré les meilleures idées pour ma carrière des réseaux sociaux grâce à Sprout Social. Lorsque l'engagement client est nécessaire, Sprout Social est la meilleure plateforme pour discuter de ces questions. Elle est généralement facile à utiliser. Très abordable, elle offre un mois d'essai gratuit pour tous.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Sprout Social (avis et tarifs)

10. Hootsuite (le meilleur pour une surveillance unifiée du sentiment sur les réseaux sociaux)

via Hootsuite

Hootsuite intègre l'analyse des sentiments directement dans son tableau de bord d'écoute. Chaque forfait Hootsuite comprend le suivi des mentions, l'identification des sujets tendance et la classification des sentiments sans vous obliger à passer à un forfait supérieur pour débloquer les fonctionnalités d'écoute.

Vous surveillez en temps réel ce que les gens disent réellement de votre marque sur Internet, puis vous filtrez ces discussions en fonction du sentiment afin de comprendre les changements de perception au fur et à mesure qu'ils se produisent.

L'outil d'étude de marché vous permet de rechercher simultanément des millions de discussions afin de repérer les mentions de votre marque que vous auriez autrement manquées. Le suivi du sentiment des concurrents s'affiche à côté de vos propres indicateurs, ce qui vous permet de comparer votre perception à celle des autres acteurs du marché.

La couche d'écoute s'intègre parfaitement à vos outils de publication, de planification et d'engagement, ce qui vous évite de passer d'une plateforme à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Filtrez simultanément toutes les mentions surveillées en fonction de la polarité des sentiments, afin de vous concentrer en priorité sur les discussions négatives.

Identifiez les sujets tendance par catégorie et par emplacement directement dans l'interface d'écoute afin d'orienter la création de contenu vers des sujets suscitant des sentiments positifs.

Combinez les hashtags et les sujets tendance avec les indicateurs de sentiment associés afin de lancer des campagnes en connaissant le contexte émotionnel.

Collaborez efficacement en attribuant des réponses et des tâches à différents membres de l'équipe au sein de la plateforme.

Limites de Hootsuite

Les fonctionnalités d'écoute sont étendues mais peu approfondies ; vous bénéficiez d'un suivi basique du sentiment plutôt que d'une détection des émotions ou d'une analyse basée sur les aspects.

La migration à partir d'outils d'écoute autonomes nécessite une installation des données et des changements dans le flux de travail qui prennent du temps à achever.

Tarifs Hootsuite

Essai gratuit

Standard : 149 $/mois par utilisateur

Avancé : 399 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hootsuite

G2 : 4,3/5 (plus de 6 610 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 3 780 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hootsuite ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie beaucoup l'interface Hootsuite, qui est facile à utiliser et très intuitive, ce qui simplifie la gestion du contenu et l'apprentissage pour les nouveaux membres de l'équipe. La plateforme est constamment mise à jour et s'adapte aux nouveaux réseaux sociaux et aux nouvelles fonctionnalités, ce qui est essentiel pour mon travail de coordinatrice des réseaux sociaux. J'apprécie également le fait que Hootsuite me permette d'avoir une analyse complète et centralisée des indicateurs de tous les réseaux sociaux de l'organisation, ce qui facilite l'accès et la consultation chaque fois que j'en ai besoin.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Hootsuite à découvrir

11. Qualtrics XM Discover (idéal pour analyser les émotions sur tous les canaux d'interaction avec les clients)

via Qualtrics XM Discover

Qualtrics intègre l'analyse conversationnelle à sa plateforme de feedback plus large. Le système combiné analyse simultanément les émotions, les intentions et les efforts des clients à partir des interactions qui se produisent sur les réseaux sociaux, les appels au service d'assistance, les transcriptions de chat et les sondages de satisfaction sur les produits.

Il comprend plus de 150 modèles prédéfinis pour des secteurs spécifiques, ce qui signifie que le sentiment dans le domaine de la santé est interprété de manière complètement différente de celui dans le secteur de l'hôtellerie ou des services financiers, en fonction du contexte sectoriel.

De plus, des flux de travail automatisés peuvent être déclenchés en fonction de seuils de sentiment, de sorte qu'une interaction négative est automatiquement transmise aux superviseurs ou acheminée vers des équipes de résolution spécialisées sans intervention manuelle.

Découvrez les meilleures fonctionnalités de Qualtrics XM

Intégrez directement les enregistrements des appels d'assistance et les transcriptions des chats afin que la plateforme puisse extraire les sentiments sans avoir à passer par une transcription manuelle préalable.

Comprenez les efforts et les intentions des clients ainsi que leur sentiment afin de diagnostiquer les raisons pour lesquelles les interactions ont échoué ou réussi, au-delà des simples évaluations positives ou négatives.

Acheminez automatiquement les discussions en fonction de seuils de sentiment, afin que les discussions négatives soient transmises aux superviseurs sans intervention humaine.

Limites de Qualtrics XM Discover

La complexité de la plateforme et l'étendue des fonctionnalités créent une courbe d'apprentissage abrupte pour les équipes.

La personnalisation nécessite souvent l'intervention de services professionnels plutôt qu'une configuration en libre-service.

Tarifs Qualtrics XM Discover

Tarification personnalisée

Qualtrics XM Découvrez les évaluations et les avis

G2 : 4,3/5 (plus de 735 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 250 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Qualtrics XM Discover ?

Un critique de Capterra ajoute :

Qualtrics XM nous fournit d'excellents services. Nous pouvons créer n'importe quel sondage, j'ai adoré la facilité avec laquelle il s'intègre aux publicités sur les réseaux sociaux ou aux messages de promotion sur tous les canaux de communication. J'ai adoré la façon dont Qualtrics XM rend les questions du formulaire claires et organisées et permet aux répondants de naviguer et d'enregistrer facilement leurs réponses. J'ai adoré sa capacité à filtrer les répondants et à s'assurer qu'ils sont réels et appartiennent au groupe cible.

🔍 Le saviez-vous ? Dans une étude sur les projets de logiciels open source, des chercheurs ont utilisé l'analyse des sentiments exprimés dans les commentaires des développeurs pour prédire si un bug serait corrigé (et à quelle vitesse). Il s'avère que plus les sentiments exprimés dans les discussions étaient négatifs, plus le bug avait de chances d'être résolu rapidement.

12. Chattermill (Idéal pour transformer les données issues des commentaires en modèles précis et exploitables)

via Chattermill

Chattermill combine les commentaires issus de sondages, d'avis, de tickets d'assistance et de mentions sur les réseaux sociaux dans un moteur d'analyse.

Son Lyra IA classe automatiquement les commentaires par thèmes spécifiques afin que vous puissiez voir exactement quelles fonctionnalités du produit ou quels éléments du service suscitent la satisfaction ou les plaintes. Plutôt que d'obtenir un score de sentiment et de vous laisser deviner ce qu'il signifie, la plateforme met l'accent sur la compréhension de la raison derrière ce sentiment.

De plus, des alertes en temps réel vous informent lorsque de nouveaux problèmes apparaissent ou que les tendances du sentiment changent. Cela vous permet d'anticiper les problèmes émergents au lieu de les découvrir dans des rapports rétrospectifs.

Les meilleures fonctionnalités de Chattermill

Connectez tous vos comptes de réseaux sociaux pour analyser les commentaires, les mentions et les hashtags en un seul endroit.

Interrogez vos données de feedback en anglais courant plutôt que de créer des rapports manuellement, afin de pouvoir demander « pourquoi les clients sont-ils mécontents de l'intégration » et obtenir des réponses.

Configurez des alertes qui s'affichent lorsque de nouveaux thèmes apparaissent ou que les tendances du sentiment changent afin de réagir aux problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.

Identifiez les sentiments mitigés dans un seul commentaire pour mieux comprendre les opinions complexes des clients.

Limites de Chattermill

L'installation de l'intégration des données nécessite une attention particulière afin de consolider avec précision les flux de commentaires provenant de plusieurs systèmes sources.

La plateforme privilégie les informations qualitatives sur l'expérience client plutôt que le suivi et la surveillance à grande échelle des mentions sur les réseaux sociaux.

Tarifs Chattermill

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Chattermill

G2 : 4,5/5 (plus de 210 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 25 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Chattermill ?

Selon une évaluation G2:

Chattermill facilite grandement la gestion de vos clients et de leurs avis. Il vous aide à fournir un service meilleur et exceptionnel à vos clients. Pour les parties prenantes internes, il offre des fonctionnalités très utiles, telles que l'analyse des sentiments, qui vous aide à apporter de meilleures modifications à vos produits et à prendre de meilleures décisions d'entreprise. Il s'intègre facilement à une nouvelle équipe et s'adapte sans difficulté aux autres outils existants. Tous les avis de nos clients sont gérés quotidiennement via Chattermill.

📖 À lire également : Questions de sondage sur la satisfaction client : exemples et conseils

13. Meltwater (idéal pour les équipes de relations publiques qui effectuent le suivi de l'évolution de la perception des médias et du public)

via Meltwater

Meltwater traite plus d'un milliard de documents par jour à l'aide de modèles d'analyse des sentiments basés sur des transformateurs, la même architecture de réseau neuronal qui alimente les avancées récentes en matière d'IA. Il effectue le suivi des sentiments exprimés dans les actualités en ligne, les réseaux sociaux, les blogs, les podcasts et même les transcriptions d'émissions, afin que les équipes de relations publiques puissent avoir une visibilité sur la perception à travers les canaux médiatiques acquis.

L'analyse au niveau de la phrase permet de détecter des changements subtils et des contradictions que les approches au niveau du document ne permettent pas de repérer. Un seul article de presse peut critiquer un aspect de votre entreprise tout en en louant un autre, et l'analyse au niveau de la phrase fait ressortir ces deux signaux au lieu de les moyenniser en une seule note de sentiment.

Sa force réside dans sa couverture médiatique holistique, qui permet aux utilisateurs de comprendre l'impact des campagnes médiatiques gagnées, détenues et sociales sur la réputation et les performances globales de la marque.

Les meilleures fonctionnalités de Meltwater

Comparez votre sentiment et votre part de voix à ceux de vos concurrents à l'aide des tendances historiques afin de visualiser la trajectoire relative au fil du temps.

Accédez à des requêtes de recherche illimitées et à des archives complètes sur 15 mois pour effectuer des recherches approfondies sur les tendances et la concurrence.

Exportez toutes les données de sentiment via l'API vers Tableau, Power BI ou Looker Studio afin de disposer de vos propres tableaux de bord et de ne pas être lié à l'interface de Meltwater.

Configurez des alertes en temps réel et la détection des pics pour être averti dès qu'une discussion ou une tendance prend de l'importance, afin de pouvoir agir rapidement.

Limites de Meltwater

La précision de l'analyse des sentiments varie selon la langue et le secteur d'activité, ce qui nécessite parfois des vérifications manuelles ponctuelles et des ajustements.

Le traitement à grande échelle génère des quantités impressionnantes de données. Vous avez besoin d'une stratégie de filtrage et de segmentation efficace pour vous concentrer sur les signaux plutôt que sur le bruit.

Tarifs Meltwater

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Meltwater

G2 : 4/5 (plus de 2 395 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 95 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Meltwater ?

Selon une critique de G2 sur les logiciels d'analyse des sentiments :

Meltwater a considérablement amélioré notre capacité à suivre la gestion de la réputation, tant pour notre organisation que pour nos concurrents. La commodité de recevoir des alertes directement dans Teams nous aide à rester informés sur toute une série de sujets importants, ce qui facilite la surveillance efficace et efficiente de la perception publique de notre organisation. Au-delà des simples alertes, les fonctionnalités de rapports de Meltwater offrent des informations précieuses sur les tendances, les thèmes clés, les mentions et la part de voix pour nous et nos concurrents, et ces rapports peuvent être facilement partagés avec la direction.

14. Medallia (le meilleur pour saisir le sentiment à chaque point de contact et interaction avec le client)

via Medallia

Medallia est spécialisé dans la collecte et l'analyse des commentaires issus de sondages, de centres de contact, de réseaux sociaux et d'interactions numériques, plutôt que de cloisonner ces sources de données séparément.

Son NLP fait automatiquement ressortir les thèmes et les tendances des sentiments à partir des commentaires ouverts des clients, sans vous obliger à taguer manuellement chaque réponse. De plus, les commentaires vidéo ajoutent une dimension que la plupart des plateformes ignorent complètement.

Les flux de travail en boucle fermée transforment les informations en actions concrètes plutôt que de laisser les commentaires s'accumuler dans des bases de données. Lorsque les scores de sentiment signalent un problème, vous pouvez configurer le système pour qu'il avertisse automatiquement les équipes, transmette l'information aux superviseurs ou déclenche des actions de suivi sans intervention humaine.

Les meilleures fonctionnalités de Medallia

Configurez des flux de travail afin que les sentiments négatifs soient automatiquement signalés aux superviseurs ou déclenchent des actions de suivi sans examen manuel.

Créez des tableaux de bord en temps réel qui suivent simultanément le sentiment sur tous les points de contact avec les clients afin de surveiller la progression par rapport aux cibles.

Extrayez automatiquement les thèmes récurrents des commentaires en texte libre afin d'identifier les tendances et les modèles émergents sans avoir à lire manuellement des centaines de réponses.

Limites de Medallia

La complexité des fonctionnalités de la plateforme implique que l'intégration et la formation prennent du temps, même pour les équipes dédiées à l'expérience client et à la réussite client.

Le positionnement de l'entreprise rend les prix inaccessibles pour les petites organisations ou les services disposant de budgets limités.

Tarifs Medallia

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Medallia

G2 : 4,5/5 (plus de 165 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Medallia ?

Voici ce qu'en dit un avis publié sur G2:

Medallia aide l'équipe marketing à relier le sentiment réel des clients à des éléments spécifiques d'une campagne. Nous pouvons filtrer les commentaires en fonction du canal par lequel ils sont transmis et lire les commentaires directement liés à leur efficacité, comme par exemple un e-mailing. Cela a véritablement transformé la façon dont nous procédons aux évaluations préalables au lancement des ressources créatives avant un lancement à grande échelle. Une autre fonctionnalité très intéressante est la facilité avec laquelle les citations thématiques des clients peuvent être extraites et partagées par l'équipe pendant les sprints agiles.

Tous les signaux pointent vers ClickUp

Le choix des bons outils d'analyse des sentiments repose sur la clarté. Vous savez désormais ce que chaque plateforme fait bien, où elle s'intègre et comment elle traite les commentaires réels des clients. Cela vous offre un moyen pratique de faire correspondre vos besoins aux fonctionnalités qui vous aident véritablement au suivi du ton, à faire ressortir les tendances et à prendre des décisions plus rapides.

ClickUp rassemble tous ces éléments dans un seul flux de travail.

Les formulaires recueillent les commentaires, ClickUp Brain analyse le sentiment, les tableaux de bord affichent les tendances et les agents IA surveillent les changements afin que vous puissiez détecter rapidement les évolutions importantes. Tout reste connecté, ce qui permet à votre équipe de travailler avec des informations fiables sans avoir à passer d'un outil à l'autre. C'est l'avantage d'un environnement de travail IA convergent comme ClickUp.

Si vous souhaitez agir de manière plus claire et plus ciblée en fonction du sentiment des clients, vous pouvez vous lancer dès maintenant. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅