Comment mesurer et suivre votre part de voix ?

Adidas est-il plus populaire que Nike ? Les gens parlent-ils davantage de Netflix que d'Amazon Prime sur Instagram ? Taco Bell attire-t-il davantage l'attention que McDonald's ?

Ce sont là le genre de questions que les équipes se posent chaque jour au sujet de leurs propres marques. Et ne vous y trompez pas, vos concurrents surveillent ces tendances tout aussi attentivement.

Cette part de l'attention médiatique est ce que nous appelons la part de voix. Elle est importante car les gens n'achètent pas seulement des produits, ils achètent les marques auxquelles ils se sentent connectés. En fait, 76 % des clients préfèrent choisir une marque avec laquelle ils se sentent connectés plutôt que de se tourner vers un concurrent.

En connaissant la part de discussion déjà détenue par votre marque, vous pouvez plus facilement identifier les campagnes marketing qui fonctionnent et celles qui pourraient avoir besoin d'un petit coup de pouce.

Dans cet article, nous allons explorer comment mesurer efficacement la part de voix, notamment à travers les mentions sur les réseaux sociaux, la part SEO, la publicité payante et divers canaux marketing.

Qu'est-ce que la part de voix (SOV) ?

Fondamentalement, la part de voix correspond à l'espace qu'occupe votre marque dans l'esprit et les discussions des gens par rapport à vos concurrents.

Imaginez-vous dans une pièce bondée où se trouvent de nombreuses marques et observez la fréquence à laquelle votre nom est mentionné. Plus votre présence est forte et significative, plus la notoriété de votre marque est importante.

Mais s'agit-il uniquement de bruit ? Non. La part de voix consiste à rester visible là où votre public est déjà attentif ; cela diffère de la « part de marché », qui est également un terme utilisé pour décrire la popularité d'une marque

Découvrons les différences entre ces deux notions à l'aide de quelques exemples.

🧠 Le saviez-vous ? En 2022, Shiseido s'est appuyé sur le contenu généré par les utilisateurs sur les réseaux sociaux, encourageant ses fans à partager leurs looks avec les produits de la marque. En résultat, les mentions du maquillage Shiseido ont considérablement augmenté par rapport à l'année précédente, ce qui montre à quel point la visibilité dans les bons espaces peut considérablement renforcer la présence d'une marque.

Comparaison entre le partage de voix et le partage de marché

Imaginez deux chaînes de cafés : la marque A est mentionnée partout sur les réseaux sociaux, mais vend moins de tasses que la marque B, qui domine les ventes réelles. Dans ce cas, la marque A a une part de voix plus importante, tandis que la marque B détient une part de marché plus importante. L'une affiche une grande visibilité, l'autre un fort pouvoir de revenus.

Pour mieux comprendre leurs différences, voici une comparaison complète :

Aspect *part de voix (SOV) *part de marché (SOM) Définition Mesure la visibilité, les mentions et la présence de la marque par rapport à la concurrence Mesure l'équipe commerciale ou les revenus de votre entreprise sur le marché Focus Notoriété de la marque et portée marketing Équipe commerciale, chiffre d'affaires et acquisition de clients Exemple Sur Instagram, si Netflix apparaît dans 2 000 des 10 000 mentions totales du streaming, sa part de voix est de 20 % Si Netflix génère 2 milliards de dollars de revenus de streaming sur un marché d'une taille de 10 milliards de dollars, sa part de voix est de 20 % Pourquoi est-ce important ? Montre à quel point votre marque est présente dans les discussions et les médias Affichez les performances réelles de votre entreprise et sa solidité financière

Pourquoi la part de voix est-elle importante dans l'analyse concurrentielle ?

Connaître votre part de voix vous aide à voir où se situe votre marque par rapport aux autres.

Si Nike domine la discussion autour des vêtements de sport, mais qu'Adidas voit ses mentions augmenter pendant une campagne, cela indique un changement dans la visibilité des marques.

De même, si Taco Bell devient soudainement plus populaire que McDonald's sur les mentions des réseaux sociaux, cela peut révéler les intérêts des consommateurs ou l'impact du lancement d'un nouveau produit.

On pense souvent à tort que l'analyse de la voix consiste à copier les concurrents, mais ce que vous essayez réellement à faire, c'est repérer les lacunes et les opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de ce qui est efficace et obtenez des informations sur l'évolution de la présence de votre marque au fil du temps.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir admettent que les décisions passent souvent inaperçues lorsqu'elles sont noyées dans les discuter, les e-mail ou les feuilles de calcul. Sans un endroit unique où les enregistrer, des informations précieuses se perdent dans la masse. Grâce à la gestion des tâches ClickUp, chaque décision peut instantanément devenir une tâche traçable. Transformez les discuter, les commentaires, les documents ou même les e-mail en actions en un seul clic

Canaux permettant de mesurer la part de voix

L'avantage de la part de voix est qu'elle n'est pas liée à une seule campagne ou à un seul canal. Si vous prenez du retard sur une plateforme, vous pouvez rattraper votre retard sur une autre.

Passons donc en revue les canaux clés sur lesquels votre marque doit être présente et mesurée.

Mentions sur les réseaux sociaux

69 % des personnes interrogées déclarent voir le contenu de marque le plus engageant sur Instagram, et près de la moitié souhaiterait que les marques l'utilisent plus souvent. Cela montre à quel point les réseaux sociaux sont importants pour la part de voix de votre marque.

Chaque étiquette, commentaire ou mention est un indicateur de la présence de votre marque dans les discussions quotidiennes. Le suivi de ces mentions sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, X, LinkedIn ou TikTok vous permet non seulement de voir à quelle fréquence votre marque apparaît, mais aussi ce que les gens en disent.

Prenons l'exemple d'un café local qui apparaît dans les récits de clients. Une publication en entraîne une autre, et bientôt, la marque fait partie d'une discussion plus large. C'est ainsi que la part de voix d'une marque augmente.

👀 Anecdote amusante : lorsque le film Barbie est sorti en salles en 2023, il a créé un engouement culturel qui a largement dépassé le cadre du box-office. Une partie de sa magie provenait d'une campagne sociale intelligente : les utilisateurs étaient invités à créer leurs propres affiches dans le style Barbie à l'aide d'un outil alimenté par l'IA, qui a attiré 13 millions d'utilisateurs.

Visibilité sur les moteurs de recherche (part de voix SEO)

Certains affirment que le référencement naturel (SEO) est moins efficace aujourd'hui. Les internautes parcourent rapidement les résumés générés par l'IA de Google ou se tournent vers des outils tels que ChatGPT plutôt que de faire défiler de longues listes de liens. Mais cela ne rend pas pour autant la visibilité sur les moteurs de recherche inutile. Cela signifie simplement qu'elle a évolué.

Pour rester visible, votre marque doit désormais apparaître non seulement dans les premiers résultats de recherche, mais aussi dans les réponses fournies par les outils d'IA. C'est pourquoi il reste essentiel de disposer d'une part de voix SEO forte.

Plus votre site apparaît souvent pour des mots-clés et des sujets pertinents, plus il est probable que les moteurs de recherche et les assistants IA mettront votre contenu en avant.

Lorsque la majeure partie du trafic organique pour un mot-clé est dirigée vers votre site, cela signifie que vous détenez une part de voix importante dans cet espace.

Médias payants (PPC et publicités display)

La publicité en ligne est un autre moyen de mesurer la part de voix. Les comptes Google Ads vous fournissent des indicateurs tels que la part d'impression, qui vous indiquent la fréquence d'apparition de vos annonces par rapport à celles de vos concurrents.

Si votre marque obtient plus d'impressions pour les requêtes de recherche pertinentes, vous occupez plus d'espace publicitaire et améliorez votre présence. Une baisse de la part d'impression peut indiquer la nécessité d'ajuster les enchères, d'affiner le ciblage ou de repenser les paramètres de la campagne.

Ceci est important car des études montrent que les publicités et promotions ciblées captent l'attention d'environ un tiers des personnes, et que ce nombre grimpe à près de 50 % pour la génération Z.

Relations publiques et couverture médiatique

Chaque fois que votre marque apparaît dans un article ou sur un site d'actualités, cela augmente votre part de voix. Ce type de médias acquis renforce votre crédibilité et forme la réputation de votre marque d'une manière que les publicités ne peuvent pas égaler.

Le suivi des mentions dans les actualités et de la couverture médiatique vous aide à déterminer si vos efforts permettent à votre marque d'atteindre le public cible

Forums sectoriels et discussions communautaires

Les forums spécialisés, les sites d'avis et les communautés en ligne sont souvent des lieux où les gens font le partage d'opinions en toute honnêteté.

En surveillant les discussions dans ces espaces, vous pouvez mesurer la fréquence à laquelle votre marque est mentionnée par rapport à vos concurrents.

Ces mentions sont précieuses car elles reflètent l'intérêt réel des consommateurs et le sentiment des utilisateurs. Être présent et réactif dans ces discussions contribue à renforcer la position de votre marque.

📌 Exemple : imaginez qu'une nouvelle application de fitness fasse l'objet de discussions sur le forum r/Fitness de Reddit. Des dizaines d'utilisateurs la recommandent plutôt que ses concurrents plus importants, ce qui donne à la marque un coup de pouce notable en termes de part de voix au sein de cette communauté.

Comment calculer la part de voix : guide étape par étape

Imaginons que vous venez de lancer une nouvelle marque de café. Ce mois-ci, les internautes vous ont fait une mention environ 50 fois en ligne. Dans le même temps, vos concurrents ont reçu collectivement 450 mentions. Vous souhaitez connaître l'espace que vous occupez dans cette discussion plus large. C'est là que la part de voix entre en jeu.

Voici comment procéder étape par étape :

Étape 1 : Décidez ce que vous souhaitez mesurer

Il peut s'agir de mentions sur les réseaux sociaux, d'impressions publicitaires, du trafic sur votre site web ou même de la couverture médiatique. Choisissez le ou les canaux sur lesquels vous souhaitez évaluer la présence de votre marque.

Étape 2 : Recueillez les nombres de votre marque

Comptez le nombre de fois où votre marque a fait l'objet d'une mention, le nombre de clics reçus par votre publicité ou le trafic généré par votre site sur ce canal.

Étape 3 : Recueillez les nombres totaux

Ajoutez maintenant les mêmes données pour tous vos concurrents dans cet espace. Vous obtiendrez ainsi une vue d'ensemble du marché.

Étape 4 : Faites le calcul

Voici la formule simple :

part de voix = (nombre de votre marque ÷ nombre total) × 100* Dans notre exemple de marque de café : 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10 % Cela signifie que votre marque détient actuellement 10 % de la discussion sur ce marché.

l'avantage de cette formule est qu'elle travaille partout. * Sur les réseaux sociaux, vous pouvez mesurer les mentions. Pour les publicités, vous pouvez utiliser la part d'impression de Google Ads. Pour les recherches, vous pouvez examiner la fréquence à laquelle votre site apparaît par rapport aux autres. Et pour les relations publiques, vous pouvez suivre la fréquence à laquelle votre marque apparaît dans les articles ou les reportages.

Indicateurs clés et KPI à suivre pour la part de voix

Vous souhaitez vraiment comprendre comment mesurer la part de voix de votre marque ? Voici les éléments essentiels, leur signification et leur utilisation.

1. Nombre total de mentions par rapport aux concurrents

Il s'agit de la vision classique de la part de voix affichée. Comptez les mentions de votre marque sur un canal, ajoutez les mentions de vos concurrents, puis calculez votre pourcentage.

Formule : SOV = (mentions de votre marque ÷ mentions totales sur le marché) × 100 Ce même principe travaille également sur d'autres indicateurs, tels que les clics ou le trafic. Voici comment cela peut vous aider : Montre la présence de votre marque dans la discussion par rapport aux autres

Ce travail fonctionne pour les mentions sur les réseaux sociaux, la couverture médiatique et même les parts de trafic payant ou organique lorsque vous souhaitez mesurer et calculer facilement la part de voix

2. Impressions et portée

La portée correspond au nombre de personnes uniques qui ont vu votre contenu. Les impressions correspondent au nombre total de fois où il a été affiché, y compris les répétitions. Suivez ces deux indicateurs pour comprendre dans quelle mesure votre marque est visible et à quelle fréquence elle apparaît.

💡 Conseil de pro pour les spécialistes du marketing à la performance : dans Google Ads, ajoutez les colones « Part d'impression » pour voir quel pourcentage des impressions éligibles vous avez réellement capturé. Vos impressions, divisées par le nombre total d'impressions éligibles, fournissent un signal de visibilité clair, de type SOV, pour les campagnes payantes.

Affichez tous vos nombres sur ClickUp Dashboards pour visualiser vos efforts :

3. Taux d'évaluation

Le taux d'engagement vous indique dans quelle mesure les gens interagissent activement avec votre contenu par rapport à la taille ou à la portée de votre audience. Pensez aux likes, aux commentaires, aux partages, aux enregistrements et aux clics. Il s'agit d'un contrôle de qualité utile, en plus du nombre brut de mentions.

Un engagement constant est un indicateur fort de la santé d'une marque et de sa présence active en ligne.

Formule : Engagement par portée = (Total des engagements/Portée par publication) X 100 Comment le lire rapidement : Une augmentation de l'engagement associée à une portée stable signifie généralement que votre contenu trouve un écho favorable

Utilisez la même méthode pour vous et pour vos concurrents afin que la comparaison reste équitable

4. Analyse des sentiments

Toutes les mentions ne se valent pas. L'analyse des sentiments classe les discussions comme positives, négatives ou neutres, afin que vous puissiez voir ce que les gens pensent lorsqu'ils parlent de vous.

En associant le volume et le ton, vous obtenez une image plus fidèle de la présence de votre marque.

Voici comment l'utiliser : Surveillez les fluctuations après les lancements ou les efforts de relations publiques

Comparez le sentiment de vos clients personnalisé à celui de vos concurrents afin d'identifier les opportunités en matière de communication

5. Classement des mots-clés et visibilité dans les résultats de recherche

Comme nous l'avons vu précédemment, la part de voix SEO estime la proportion du trafic de recherche organique potentiel pour un ensemble spécifique de mots-clés dirigés vers votre site, par rapport à celui reçu par vos concurrents.

Il établit la connexion entre les classements et les clics à une part de visibilité simple afin que vous puissiez voir votre position sur la page de résultat.

Les sujets pour lesquels vous êtes souvent bien classé et obtenez des clics témoignent d'une forte visibilité dans les résultats de recherche, tandis que les lacunes, pour lesquelles vos concurrents sont mieux classés, vous indiquent les domaines à améliorer ou dans lesquels créer du contenu.

Voici quelques ressources utiles à consulter : *google Search Console pour les impressions, les clics et la position moyenne, qui fonde vos estimations de part de voix sur des données réelles

Outils de suivi de classement tels que Ahrefs et autres pour connaître la position des concurrents et obtenir des indicateurs de visibilité automatisés de type SOV

Vous vous demandez si vous utilisez suffisamment de mots-clés dans vos textes ? Ce fil de discussion Reddit présente un équilibre utile. Un point de vue nous rappelle qu'il faut écrire pour les gens et ne pas forcer l'utilisation de phrases exactes :

Si vous utilisez de manière artificielle la même expression mot pour mot tout au long de votre texte, cela risque de vous nuire à long terme. N'écrivez pas pour Google, écrivez pour les gens.

Si vous utilisez de manière artificielle la même expression mot pour mot tout au long de votre texte, cela risque de vous nuire à long terme. N'écrivez pas pour Google, écrivez pour les gens.

Une autre vue affiche que chaque article doit avoir une cible claire afin qu'il reste ciblé :

Ciblez chaque article sur un mot-clé particulier. Cela vous aidera à vous concentrer et facilitera votre rédaction.

Ciblez chaque article sur un mot-clé particulier. Cela vous aidera à vous concentrer et facilitera votre rédaction.

Ces deux idées se complètent parfaitement. Choisissez un sujet clair, rédigez un contenu vraiment utile et utilisez un langage naturel. Utilisez ensuite les techniques de partage de voix pour voir si vos pages génèrent une part équitable du trafic de recherche organique.

Voici un bref résumé des indicateurs que nous venons d'aborder :

Indicateur Ce que cela montre Pourquoi est-ce important ? Nombre total de mentions par rapport aux concurrents À quelle fréquence votre marque est-elle mentionnée par rapport aux autres ? Révèle votre part dans la discussion et aide à calculer votre part Taux d'évaluation Comment les gens interagissent avec votre contenu Indique si votre audience trouve votre contenu pertinent et intéressant Impressions et portée Combien de personnes ont vu votre contenu et à quelle fréquence ? Mettez en avant la visibilité de votre marque et les performances de vos publicités Analyse des sentiments Que les mentions soient positives, négatives ou neutres Aide à surveiller la réputation de la marque et le sentiment des clients Classement des mots-clés et visibilité dans les recherches Votre position dans les résultats de recherche et votre part de partage de trafic Indique votre part de voix SEO et les opportunités d'améliorer votre visibilité

Mesurer la part de voix peut sembler compliqué au premier abord, mais il existe de nombreux outils qui facilitent grandement cette tâche. Ces outils rassemblent pour vous les mentions, les impressions et les données de recherche, afin que vous puissiez consacrer plus de temps à comprendre l'histoire qui se cache derrière le nombre.

Prêt à explorer vos options ? Commençons.

1. Plateformes d'écoute sociale

via Brandwatch

L'un des moyens les plus simples de suivre la part de voix de votre marque consiste à utiliser des outils d'écoute sociale. Au lieu de faire défiler manuellement des flux interminables, utilisez ces plateformes pour rassembler toutes les discussions sur votre marque et vos concurrents afin d'avoir une vue d'ensemble

Des outils tels que Brandwatch et Sprout Social vous permettent de suivre les mentions de votre marque, les hashtags et même le sentiment des clients sur différents comptes de réseaux sociaux. Ils mettent en évidence les moments où les gens parlent de vous, ce qu'ils disent et comment votre présence se compare à celle des autres acteurs de votre espace.

Grâce à l'analyse du sentiment des clients, vous pouvez comprendre si les gens sont enthousiastes, frustrés ou neutres lorsqu'ils font une mention de votre marque. Ce contexte vous aide à prendre des décisions plus éclairées.

💡 Conseil de pro : la véritable valeur de ces plateformes réside dans leur capacité à vous montrer des tendances au fil du temps. Suivez-les pour identifier les sujets qui suscitent le plus d'engagement, la façon dont votre part de voix évolue au cours des campagnes et les domaines dans lesquels vous avez les meilleures opportunités de développer la présence de votre marque.

via Ahrefs

Si vous souhaitez comprendre la visibilité de votre marque dans les résultats de recherche, les outils SEO sont vos meilleurs alliés.

Des plateformes telles que Semrush et Ahrefs vous permettent de calculer votre part de voix SEO en vous indiquant la part du trafic de recherche potentiel pour un ensemble de mots-clés qui est dirigée vers votre site par rapport à d'autres.

Vous pouvez voir les sujets sur lesquels vous êtes en tête, ceux sur lesquels vos concurrents sont en avance et les nouveaux mots-clés autour desquels il pourrait être intéressant de créer du contenu.

Ce qui rend ces outils particulièrement utiles, c'est qu'ils remettent vos performances de recherche dans leur contexte. Au lieu de simplement savoir que vous êtes classé n° 5 pour un mot-clé, vous pouvez voir combien de trafic vous êtes susceptible de capter à cette position et comment cela évolue si vous grimpez plus haut dans le classement.

💡 Conseil de pro : utilisez Semrush ou Ahrefs pour repérer les lacunes qui permettent à vos concurrents de vous devancer dans les classements. Ces lacunes indiquent souvent les sujets qui intéressent particulièrement votre public, vous donnant ainsi une feuille de route claire pour créer du nouveau contenu.

via Cision

Lorsque votre marque apparaît dans les actualités, les blogs ou les publications spécialisées, vous devez vous assurer de suivre toute cette couverture médiatique. Cependant, cela peut sembler fastidieux à faire seul. C'est là que les outils de veille médiatique entrent en jeu.

Des plateformes telles que Meltwater et Cision collectent les mentions de votre marque sur les sites d'actualités, les magazines en ligne et même les podcasts.

Ces outils indiquent également la portée de chaque élément et le sentiment qui s'en dégage. Cela vous aide à évaluer si votre effort de relations publiques permet à votre marque d'atteindre le bon public et de former une réputation positive.

📌 Exemple : imaginez une start-up technologique qui vient de lancer une nouvelle application. Grâce à Cision, l'équipe remarque que son histoire a été reprise par trois grands blogs du secteur, générant un sentiment positif et des milliers d'impressions. Elle voit également un concurrent mentionné dans un journal national, ce qui l'aide à décider où se positionner ensuite pour accroître sa propre part de voix.

4. ClickUp pour centraliser le suivi et les rapports de la part de voix

Il peut être difficile de garder un œil sur votre part de voix (SOV) sur tous les canaux. Le problème est que les pics sur les réseaux sociaux, les baisses de référencement, les mentions dans les médias et les discussions des concurrents surviennent tous en même temps... et que les données sont souvent réparties entre différents outils.

ClickUp rassemble tous ces fils en un ensemble cohérent afin que votre équipe puisse cesser de se disperser et commencer à orienter la discussion.

Centralisez le suivi et les rapports de la part de voix

Documentez les rapports hebdomadaires sur la part de voix afin que tout le monde puisse consulter les mêmes informations au même endroit à l'aide de ClickUp Docs

Considérez ClickUp Documents comme le carnet de notes vivant de votre équipe. Au lieu d'avoir des fichiers éparpillés ou des PDF statiques, vous pouvez conserver tous vos rapports SOV au même endroit, qui se met à jour au fur et à mesure.

Créez un tableau de bord en direct qui rassemble les mentions, la visibilité SEO et le sentiment afin de repérer instantanément les changements via ClickUp Dashboards

Ajoutez et compilez vos données SOV dans les tableaux de bord ClickUp, et soudain, ces nombres prennent vie. Un graphique montrant vos mentions sur les réseaux sociaux côtoie un diagramme présentant l'activité de vos concurrents, et les deux sont liés aux notes brutes et aux informations recueillies par votre équipe.

📌 *exemple : imaginez l'équipe marketing d'une entreprise SaaS. Elle crée un dossier « Part de voix » dans ClickUp avec des listes distinctes pour les réseaux sociaux, le référencement, les relations publiques et les médias payants. Chaque rapport devient une tâche dans ces listes, avec des champs pour les mentions, le sentiment et la part des concurrents. Lorsque l'équipe consulte son tableau de bord lors d'une réunion le lundi, elle peut voir exactement comment sa part évolue sur chaque canal sans avoir à cliquer sur une douzaine de feuilles de calcul.

Automatisez l'importation des données issues de la veille sociale

À l'aide de ClickUp Automations, configurez une automatisation qui crée une tâche chaque fois que les mentions de vos concurrents augmentent

La beauté de ClickUp réside dans le fait qu'il ne se limite pas à l'organisation.

Copier manuellement des nombres à partir de différents tableaux de bord marketing est non seulement fastidieux, mais cela peut également être source d'erreurs. C'est là que les intégrations et les automatisations ClickUp prennent tout leur sens.

En connectant ClickUp à des outils tels que Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs ou même Google Sheets, vos données peuvent suivre un flux direct vers votre espace de travail. Ensuite, des automatisations se déclenchent pour mettre à jour les tâches, les champs personnalisés ou même les tableaux de bord dès que de nouveaux nombres apparaissent.

📌 Exemple : une agence numérique lie Brandwatch à ClickUp à l'aide d'une intégration. Chaque fois que Brandwatch détecte une augmentation soudaine des mentions de concurrents, une automatisation crée instantanément une nouvelle tâche dans leur liste « Surveillance des concurrents ». Cette tâche comprend les mentions, le volume, le sentiment et un lien vers les publications originales.

Identifiez les tendances dans les données

ClickUp Brain combine l'intelligence artificielle et les connaissances contextuelles pour repérer les éléments qui pourraient vous échapper. Il peut mettre en évidence les pics inhabituels dans les mentions, résumer l'activité hebdomadaire ou suggérer les prochaines étapes à faire.

Par exemple, un détaillant de mode constate des nombres stables sur son tableau de bord, mais ClickUp Brain souligne que les mentions sur TikTok augmentent rapidement après qu'un micro-influenceur ait publié un message à son sujet. Il signale la tendance tout en suggérant de doubler la mise sur le contenu TikTok. En un seul clic, les équipes marketing qui utilisent ClickUp peuvent assigner des tâches à l'équipe chargée du contenu afin de saisir l'occasion.

Analysez les tendances à partir de vos données SOV, puis définissez clairement les prochaines étapes à suivre avec ClickUp Brain

💡 Conseil de pro : lorsque vous êtes submergé par les rapports sur la part de voix, il est facile de passer à côté de l'histoire qui se cache derrière les nombres. C'est là que ClickUp Brain MAX vous facilite la tâche. Il vous suffit de poser une question, telle que « Qui nous a le plus mentionnés cette semaine ? », pour obtenir une réponse claire sans avoir à fouiller dans les rapports. les équipes qui utilisent ClickUp Brain Max gagnent environ une journée entière par semaine, terminent leur travail jusqu'à trois fois plus vite et réduisent leurs coûts jusqu'à 86 %. * Il fonctionne avec plusieurs modèles d'IA de pointe, notamment GPT-5, Claude et Gemini, ce qui vous permet d'obtenir différents angles de vue au lieu d'une vision étroite. voici un exemple concret illustrant comment ClickUp Brain MAX peut vous aider* : Vous vous préparez pour une réunion hebdomadaire. Au lieu de rassembler des notes provenant d'une demi-douzaine d'outils, vous demandez à Brain de compiler les points importants. En quelques secondes, vous obtenez un résumé clair que vous pouvez ajouter à un document ClickUp et partager avec votre équipe. Cela ressemble moins à une tâche supplémentaire qu'à un coup de main qui vous permet de rester concentré sur l'essentiel.

Comment améliorer votre part de partage

Le véritable art de la mémoire est l'art de l'attention.

Le véritable art de la mémoire est l'art de l'attention.

Pour les marques, l'attention est tout. Les gens se souviennent des noms qui apparaissent souvent, aux bons endroits et de manière authentique.

Voici quelques conseils pour attirer durablement l'attention de manière significative :

Rejoignez les tendances culturelles ou sectorielles d'une manière qui semble naturelle pour votre marque, en ajoutant votre point de vue plutôt que de simplement copier ce à quoi font les autres

Créez du contenu que les gens ont envie de partager avec leur entourage, qu'il s'agisse de conseils pratiques, d'histoires inspirantes ou simplement de quelque chose qui les fait sourire

Établissez des partenariats avec des influenceurs ou des marques partageant les mêmes valeurs afin que votre message soit relayé par des voix auxquelles votre public fait déjà confiance

Encouragez vos employés à partager leurs expériences et leurs anecdotes, car les mentions provenant de personnes réelles semblent souvent plus authentiques que les campagnes soigneusement préparées

Gardez un œil sur ce que vos concurrents sont en train de faire, puis recherchez les lacunes ou les angles qu'ils ont manqués afin que votre marque puisse apparaître là où la leur n'est pas présente

Erreurs courantes lors de la mesure de la part de voix

En 2017, United Airlines a fait face à une vague de critiques après qu'un passager ait été expulsé de force d'un vol. Les mentions de la compagnie aérienne ont explosé, mais pas pour les bonnes raisons.

Si l'on s'était contenté d'examiner le volume de la part de voix, on aurait pu penser que United dominait la discussion. En réalité, la réputation de la marque était sérieusement mise à mal, car le sentiment était extrêmement négatif.

La part de voix ne se résume pas au fait d'être mentionné. Elle concerne ce que les gens disent réellement.

Voici les erreurs les plus courantes à éviter : Se concentrer uniquement sur le volume et ignorer le sentiment peut donner l'impression d'une progression alors qu'il s'agit en réalité d'un avertissement

Suivez toutes les plateformes de manière égale au lieu de vous concentrer sur les canaux où votre public passe réellement du temps et interagit avec votre marque

En vous comparant uniquement aux plus grands acteurs de votre secteur, vous risquez de passer à côté de petites victoires importantes

Considérez la part de voix comme un rapport ponctuel plutôt que comme un indicateur évolutif qui varie en fonction des tendances, des campagnes et du comportement des consommateurs

Oublier de faire la connexion de la part de voix à des résultats concrets tels que l'engagement, le trafic sur le site web ou les équipes commerciales, laissant votre analyse sans étape claire

Mesurez et augmentez votre part de partage de voix avec ClickUp

La part de voix (SOV) sert de plateforme pour que le récit de votre marque se démarque dans un monde bruyant. Lorsque vous la mesurez avec soin et que vous agissez en conséquence, vous donnez à votre entreprise la possibilité non seulement de participer à la discussion, mais aussi de la mener.

c'est là que ClickUp excelle ✨. *

Grâce à sa capacité à regrouper toutes vos données SOV au même endroit, il effectue l'automatisation des tâches fastidieuses et met en évidence des informations que vous auriez pu manquer.

un autre avantage de ClickUp réside dans ses fonctionnalités collaboratives et son assistant IA. *Grâce à eux, vous pouvez travailler en temps réel avec votre équipe pour affiner les paramètres des mots-clés et des campagnes publicitaires, gérer les dépenses publicitaires sur différents canaux marketing et examiner l'ensemble de la publicité sur le marché, entre autres.

Combiné à la possibilité d'examiner les données de surveillance des réseaux sociaux et de générer des informations SEO grâce à ClickUp Brain, ClickUp permet de voir plus facilement les performances d'une marque particulière sur tous les canaux.

Découvrez à quel point cela devient plus facile lorsque tout le suivi de votre part de voix est regroupé dans un espace simple et puissant. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!

Foire aux questions (FAQ)

Pas techniquement. Elle sera toujours exprimée en pourcentage du total. Mais si la plupart de vos mentions sont négatives, cela peut sembler négatif, car l'attention que vous recevez n'est pas celle que vous souhaitez.

Considérez cela comme un contrôle de votre bien-être. Un suivi mensuel vous donne une image agréable et stable, tandis que des contrôles hebdomadaires vous aident à saisir les surprises liées aux nouvelles campagnes ou aux dernières actualités. Vous pouvez utiliser la formule de part de voix pour mesurer avec précision et de manière cohérente la croissance de votre part de marché.

La méthode la plus simple consiste à diviser le nombre de mentions de votre marque par le nombre total de mentions dans votre secteur, puis à multiplier le résultat par 100. Ainsi, si vous avez 500 mentions et que vos concurrents en ont 1 500, votre part de voix sera de 2 %. Il existe des outils qui peuvent effectuer ces calculs à votre place, mais il est utile de comprendre les mécanismes sous-jacents

L'engagement renforce votre voix. Lorsque les gens aiment, partagent ou commentent, cela élargit votre portée et aide davantage de personnes à entendre parler de vous. Ce type d'effet boule de neige augmente considérablement votre visibilité dans les discussions. Vous pouvez utiliser des outils d'écoute sociale pour obtenir ces données de manière plus précise.

Pas toujours. Être plus souvent discuté vous place au premier plan, mais les équipes commerciales ne se font que lorsque cette attention s'accompagne de confiance, de bonnes expériences et de produits que les gens veulent vraiment. Utilisez les études de marché pour comprendre les tendances de consommation, puis lancez des campagnes de marketing numérique pour stimuler vos équipes commerciales auprès de vos cibles.

Oui. L'IA peut analyser des montagnes de publications, d'actualités et même d'images contenant votre logo. Elle vous aide non seulement à compter les mentions, mais aussi à comprendre ce que les gens pensent lorsqu'ils parlent de vous.