Comment réaliser des sondages sur les produits (questions + modèles)

Uber est passé maître dans la collecte de commentaires en temps réel de la part de ses clients et de ses chauffeurs, en faisant des sondages de retour d'information sur ses produits une partie intégrante de son service. Après chaque trajet, les utilisateurs évaluent leur expérience sur une échelle de 5 points et peuvent ajouter des modules complémentaires. Ce retour d'information immédiat permet à Uber de s'assurer de la satisfaction de ses clients et de remédier rapidement à tout problème.

Si l'évaluation d'un chauffeur tombe en dessous d'un certain seuil, Uber peut le désactiver, s'assurant ainsi que la qualité du service reste élevée. Pendant ce temps, les chauffeurs peuvent eux aussi évaluer les passagers et signaler les problèmes qu'ils rencontrent. Ce système boucle de rétroaction à double sens améliore les expériences des utilisateurs et des conducteurs et donne à Uber des informations précieuses pour améliorer le produit en permanence.

Dans cet article, nous vous guiderons dans la création de questions de sondage pratiques et dans l'utilisation de.. outils d'évaluation des clients pour améliorer vos efforts de développement de produits et de marketing.

Qu'est-ce qu'un sondage de retour d'information sur un produit ?

Un sondage de retour d'information sur un produit est un outil permettant de recueillir directement l'avis des clients ou des utilisateurs finaux sur un produit ou un service spécifique. Elle se compose généralement de questions conçues pour obtenir un retour d'information sur divers aspects du produit, tels que ses fonctionnalités, sa facilité d'utilisation, sa conception et la satisfaction globale du client.

Les sondages de retour d'information sur les produits constituent une passerelle essentielle entre les entreprises ou les responsables de produits et leurs clients. Elles aident à :

Identifier les points de douleur des clients

Adapter les fonctionnalités en identifiant ce qui a le plus d'impact sur la cible, en s'assurant que les produits répondent aux besoins des clients

Améliorer la convivialité en éclairant la conception centrée sur l'utilisateur, en rendant les produits plus intuitifs et plus faciles à utiliser

Répondre aux préoccupations en montrant que les entreprises accordent de l'importance à l'avis des clients et s'engagent à fournir un excellent service

Le retour d'information sur les produits est essentiel pour améliorer l'expérience des clients et façonner le comportement des consommateurs. Il vous montre comment les gens utilisent votre produit et ce qui doit être corrigé. Vous pouvez ainsi apporter des améliorations qui répondent mieux à leurs besoins et à leurs attentes.

Par exemple, Figma recueille les commentaires par le biais de son forum public FigJam et de canaux privés comme l'e-mail ou le chat pour des commentaires détaillés. Elle utilise également les commentaires des bêta-tests pour affiner ses produits. Cela permet à Figma d'adapter les fonctionnalités aux besoins des utilisateurs et d'améliorer l'expérience globale.

Top Questions to Ask in a Product Feedback Survey (Questions principales à poser dans un sondage de retour d'information sur un produit)

Pour créer un sondage de retour d'information utile sur un produit, concentrez-vous sur des questions qui fournissent des informations claires aux utilisateurs. Vous souhaitez comprendre l'expérience de vos clients et identifier les points à améliorer. Les bonnes questions d'un sondage de retour d'information sur un produit peuvent révéler ce que les utilisateurs aiment, ce qui les contrarie et comment votre produit s'intègre dans leur vie.

Voici quelques questions clés et modèles de formulaires de retour d'information pour différents types de sondages sur les produits afin de vous aider à recueillir les commentaires des clients et à obtenir des informations précieuses.

1. Sondages sur le Net Promoter Score (NPS)

Le Net Promoter Score (NPS) est un indicateur largement utilisé qui mesure la fidélité et la défense des intérêts des clients. Il permet de classer les personnes interrogées en trois groupes - promoteurs, passifs et détracteurs - afin d'obtenir des informations plus approfondies sur la satisfaction des clients et d'identifier les domaines susceptibles d'être améliorés.

Par exemple, la question la plus fréquemment posée dans ce type de sondage est la suivante : "Sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez [l'entreprise/le produit] à un ami ou à un collègue ?

Cette question est posée à l'aide d'une échelle d'évaluation, où les évaluations de 0 à 6 sont considérées comme des détracteurs, celles de 7 à 8 comme des passives et celles de 9 à 10 comme des promotrices.

L'évaluation peut être suivie de questions qualitatives, telles que : "Pourquoi avez-vous donné cette évaluation à [l'entreprise/le produit] ?" ou "Que pourrions-nous faire pour améliorer votre expérience avec [l'entreprise/le produit] ?"

Vous pouvez utiliser un outil de gestion de projet tel que ClickUp pour créer, distribuer et gérer efficacement vos sondages. Avec le modèle de sondage ClickUp Net Promoter Score (NPS), vous pouvez créer des sondages flexibles, entièrement personnalisables et prêts à l'emploi avec un contenu pré-écrit qui peut être modifié en fonction de vos besoins.

Obtenez des informations personnalisées sur la fidélité et la satisfaction des clients avec le modèle de sondage ClickUp Net Promoter Score (NPS)

Ce modèle est personnalisé pour fournir un moyen complet et efficace d'évaluer la satisfaction et la fidélité des clients. Il offre un intervalle de fonctionnalités personnalisables pour répondre à vos besoins spécifiques, tels que Status personnalisés pour suivre la progression, Champs personnalisés pour collecter des points de données supplémentaires, et Vues personnalisées pour une analyse efficace.

2. Sondages sur le Customer Effort Score (CES)

Le CES mesure l'effort perçu par les clients pour interagir avec une entreprise. Également appelé score de satisfaction client, il permet d'identifier les domaines dans lesquels l'expérience client peut être améliorée et de déterminer les niveaux de défense des intérêts des clients .

Quelques exemples de questions pouvant être posées dans le cadre de ce type de sondage :

_Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure a-t-il été facile de résoudre votre problème aujourd'hui ? _Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure a-t-il été facile de résoudre votre problème aujourd'hui ? _Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure a-t-il été facile de résoudre votre problème aujourd'hui ?

quelles étapes avez-vous fait pour résoudre votre problème ?

qu'aurions-nous pu faire différemment pour faciliter le processus ?

3. Sondages sur les tests d'utilisabilité

Les sondages sur la convivialité évaluent la facilité d'utilisation d'un produit. Elles consistent souvent à observer les utilisateurs et à leur poser des questions de suivi.

Voici quelques exemples de questions pour ce type de sondage :

avez-vous trouvé facilement la fonctionnalité que vous recherchiez ?

avez-vous rencontré des difficultés lors de l'utilisation du produit ?

que pourrions-nous améliorer pour rendre le produit plus facile à utiliser ?

Vous pouvez utiliser l'outil Modèle de test d'utilisabilité ClickUp pour interagir avec les utilisateurs et comprendre les problèmes avant de déployer votre produit ou service sur le marché.

Tirez parti de différents statuts personnalisés, de vues flexibles, de l'automatisation, de l'IA et plus encore pour élaborer des sondages avec le modèle de test d'utilisabilité ClickUp

Ce modèle de Tableau blanc fournit un cadre structuré pour la collecte et l'analyse des données des utilisateurs boucles de rétroaction des utilisateurs . Il vous aide à identifier les points de douleur, à découvrir des opportunités et à optimiser la conception de votre produit. Vous pouvez utiliser les champs personnalisés pour classer et ajouter des attributs à vos tests d'utilisabilité, tels que les données démographiques des participants, la date du test et les résultats clés.

4. Sondage de rétroaction sur l'accueil des clients

Ces sondages jaugent l'efficacité du processus d'accueil des nouveaux clients d'une entreprise. Elles sont souvent considérées comme faisant partie du processus d'intégration des nouveaux clients marketing du cycle de vie du client et sont des indicateurs précoces de l'engagement des nouveaux utilisateurs ou du risque de désabonnement.

Voici quelques questions de sondage à poser :

dans quelle mesure a-t-il été facile de démarrer avec \N[le produit] ?

dans quelle mesure les documents d'accueil ont-ils été utiles ?

vous êtes-vous senti à l'aise dans l'utilisation du produit après avoir achevé le processus d'intégration ?

qu'est-ce que nous pourrions améliorer dans le processus d'intégration ?

5. Sondage d'évaluation des logiciels

Les sondages d'évaluation de logiciels aident les créateurs de logiciels à comprendre comment les utilisateurs perçoivent leurs produits, interagissent avec eux et les ressentent. En recueillant les commentaires directement à la source, les développeurs peuvent mesurer la satisfaction des utilisateurs, identifier les domaines à améliorer et prendre des décisions éclairées pour améliorer la qualité et les performances globales de leur logiciel.

Vous pouvez poser des questions comme celles-ci :

dans quelle mesure êtes-vous satisfait des performances globales du logiciel ?

y a-t-il des fonctionnalités spécifiques que vous trouvez particulièrement utiles ?

quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confronté lorsque vous utilisez le logiciel ?

comment le logiciel se situe-t-il par rapport à d'autres produits similaires que vous avez utilisés ?

6. Sondage sur l'expérience produit

Les sondages sur l'expérience produit peuvent aider les entreprises à se renseigner sur les besoins et les souhaits des clients et à fournir des retour d'information à 360 degrés sur la conception, la fonction et l'adéquation du produit au marché. Ils peuvent également aider les entreprises à comprendre leur niveau de performance et les points à améliorer pour offrir une expérience client exceptionnelle.

Voici quelques exemples de questions que vous pourriez inclure dans vos sondages sur la satisfaction de la clientèle :

comment avez-vous fait pour découvrir notre produit ?

quelle a été votre première impression sur le produit ?

quel est votre degré de satisfaction par rapport à l'expérience globale du produit ?

à votre avis, qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour rendre le produit encore meilleur ?

7. Sondage sur la tarification des produits

Un sondage sur le prix d'un produit, également appelé étude de prix, est une méthode de recherche qui consiste à poser des questions à un marché cible pour aider à déterminer le meilleur prix pour un produit ou un service.

Voici quelques questions que vous pourriez poser dans le cadre d'un tel sondage :

comment évaluez-vous la valeur globale que vous apporte notre produit ? (Utilisez une échelle de 1 à 5)

comment percevez-vous la valeur de notre produit par rapport aux offres des concurrents ?

quels sont les fonctionnalités ou avantages spécifiques pour lesquels vous seriez prêt à payer (en plus) ?

seriez-vous intéressé par un modèle d'abonnement pour notre produit ? Dans l'affirmative, quel serait un tarif mensuel ou annuel raisonnable ?

Le sondage peut contribuer à l'élaboration de stratégies de tarification en fournissant des informations sur le consentement à payer des clients, sur les fonctionnalités les plus importantes et sur la façon dont ils perçoivent la valeur du produit.

8. Sondages sur l'adéquation produit-marché

Les sondages sur l'adéquation du produit au marché sont des outils précieux pour déterminer si votre produit trouve un écho auprès de votre marché cible. Elles vous permettent d'évaluer la satisfaction des clients, d'identifier les points à améliorer et d'évaluer la viabilité globale de votre produit sur le marché.

Voici cinq échantillons de questions que vous pouvez inclure dans votre sondage sur l'adéquation du produit au marché :

notre produit résout-il efficacement un problème important ou répond-il à vos besoins ?

à quel point notre produit s'adapte-t-il à vos besoins et préférences ?

dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l'expérience globale du produit ?

recommanderiez-vous notre produit à un ami ou à un collègue ?

le prix de notre produit est-il raisonnable au regard de la valeur qu'il apporte ?

Conseils clés pour la création de questions de sondage

Obtenir des réponses de haute qualité peut faire de votre sondage un succès ou un échec. Terminés, les taux de réponse peuvent dépasser les 85 % -soit environ 43 invitations sur 50 envoyées. Mais si votre sondage n'est pas bien conçu, vous risquez de voir les taux de réponse chuter en dessous de 2 %. Petco accorde une grande valeur aux commentaires de ses clients, ce qui est évident dans leur sondage direct après une visite en magasin. Le sondage rapide par e-mail est facile à achevé en un seul clic pour évaluer l'expérience. C'est efficace et conforme à la marque, ce qui reflète la validation de Petco pour la satisfaction de ses clients.

via HubSpot Voici comment vous assurer de poser les bonnes questions et d'obtenir le retour d'information dont vous avez besoin.

Évitez le jargon ou les termes techniques : Au lieu de demander : " Quel est votre niveau de satisfaction perçu par rapport à l'UX de notre produit ? ", essayez : " Quelle a été la facilité d'utilisation de notre produit ? "

Au lieu de demander : " Quel est votre niveau de satisfaction perçu par rapport à l'UX de notre produit ? ", essayez : " Quelle a été la facilité d'utilisation de notre produit ? " Évitez les questions trop complexes ou trop longues. Par exemple, au lieu de demander : " Comment évaluez-vous la qualité globale de notre produit, y compris ses fonctionnalités, ses fonctions et ses performances ? ", demandez simplement : " Comment évaluez-vous la qualité globale de notre produit ? "

Évitez les questions suggestives : Au lieu de demander : "Pensez-vous que notre produit est supérieur à celui de nos concurrents ?", demandez : "Comment notre produit se compare-t-il à des produits similaires sur le marché ?

Utilisez un langage neutre: Évitez les phrases qui pourraient biaiser les réponses des personnes interrogées. Par exemple, au lieu de demander : "Notre produit n'est-il pas extraordinaire ?", demandez : "Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans notre produit ?"

Évitez les phrases qui pourraient biaiser les réponses des personnes interrogées. Par exemple, au lieu de demander : "Notre produit n'est-il pas extraordinaire ?", demandez : "Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans notre produit ?" Ne posez qu'une seule question à la fois: Au lieu de demander : "Trouvez-vous notre produit facile à utiliser et abordable ?" posez deux questions distinctes : à quel point est-il facile d'utiliser notre produit ?" et "Pensez-vous que notre produit est proposé à un prix raisonnable ?"_

Au lieu de demander : "Trouvez-vous notre produit facile à utiliser et abordable ?" posez deux questions distinctes : à quel point est-il facile d'utiliser notre produit ?" et "Pensez-vous que notre produit est proposé à un prix raisonnable ?"_ Expliquez l'objectif du sondage: Faites savoir aux personnes interrogées pourquoi leur contribution est importante. Par exemple, vous pourriez dire : "Vos commentaires nous aideront à améliorer notre produit et à mieux répondre à vos besoins"

Faites savoir aux personnes interrogées pourquoi leur contribution est importante. Par exemple, vous pourriez dire : "Vos commentaires nous aideront à améliorer notre produit et à mieux répondre à vos besoins" Indiquez aux personnalisés comment répondre aux questions: Utilisez des instructions claires et concises. Par exemple, vous pourriez dire : _"Veuillez évaluer votre satisfaction sur une échelle de 1 à 5, 1 étant très insatisfait et 5 étant très satisfait"

Utilisez des instructions claires et concises. Par exemple, vous pourriez dire : _"Veuillez évaluer votre satisfaction sur une échelle de 1 à 5, 1 étant très insatisfait et 5 étant très satisfait" **Mélangez les types de questions : utilisez une combinaison de questions à choix multiples, de questions ouvertes et d'échelles d'évaluation pour recueillir différents types de données. Par exemple, vous pouvez poser une question à choix multiples du type : "Quelle est la principale raison pour laquelle vous utilisez notre produit ?", suivie d'une question ouverte du type : "Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager à propos de votre expérience avec notre produit ?"

💡Pro Tip: ClickUp Brain l'IA Writer de ClickUp Brain peut vous aider à créer des questions efficaces et exemptes d'erreurs à inclure dans votre sondage. Il vous suffit d'introduire une invite, puis de transformer le résultat généré en un document ClickUp pour commencer.

Concevoir un sondage efficace sur le retour d'information produit

La création d'un sondage de retour d'information sur un produit peut sembler simple, mais une bonne conception peut faire une énorme différence. Avec ClickUp, vous pouvez facilement concevoir des sondages qui permettent de recueillir des informations utiles et d'assurer la fluidité et l'efficacité de votre processus.

ClickUp Documents ClickUp Documents vous permet de créer des sondages structurés et visuellement attrayants, faciles à achever pour les personnes interrogées. Grâce à la modification en cours, tous les membres de l'équipe peuvent contribuer à l'effort.

Utilisez différents types de champs personnalisés pour obtenir des informations détaillées sur vos sondages de rétroaction sur les produits à l'aide de ClickUp Forms

Principales fonctionnalités et avantages de ClickUp Forms :

Champs personnalisés: Créez des champs personnalisés pour capturer des points de données spécifiques pertinents pour votre sondage de rétroaction sur les produits, tels que les données démographiques des clients, les habitudes d'utilisation et les niveaux de satisfaction

Créez des champs personnalisés pour capturer des points de données spécifiques pertinents pour votre sondage de rétroaction sur les produits, tels que les données démographiques des clients, les habitudes d'utilisation et les niveaux de satisfaction Logique conditionnelle: Mise à jour dynamique des formulaires en fonction des réponses des répondants, garantissant que seules les questions pertinentes sont affichées

Mise à jour dynamique des formulaires en fonction des réponses des répondants, garantissant que seules les questions pertinentes sont affichées Automatisations: Achemine automatiquement les réponses aux formulaires vers les membres de l'équipe appropriés ou crée des tâches pour les actions de suivi

Achemine automatiquement les réponses aux formulaires vers les membres de l'équipe appropriés ou crée des tâches pour les actions de suivi Analyses et rapports: Suivi des taux d'achevé des sondages, analyse des réponses et génération de rapports pour mieux comprendre les commentaires des clients

Modèles de sondages de rétroaction sur les produits de ClickUp

Vous pouvez également utiliser les modèles gratuits d'enquêtes de feedback produit de ClickUp pour différents types de sondages de feedback, de sorte que vous n'aurez pas à les créer à partir de zéro !

1. Modèle de sondage de retour d'information sur les produits

Améliorez votre produit après avoir reçu des commentaires grâce à ce modèle tout-en-un de sondage de retour d'information sur les produits ClickUp

Les commentaires des clients sont essentiels pour comprendre les besoins et les préférences uniques de votre marché local. Modèle de sondage ClickUp sur le retour d'information sur les produits est personnalisé pour vous aider à recueillir des informations précieuses sur vos clients.

Vous pouvez suivre la progression de vos sondages grâce à des statuts tels que "En cours d'examen", "Examiné" et "À examiner", et utiliser des champs personnalisés pour collecter des informations détaillées sur la satisfaction des clients, les habitudes d'utilisation et les données démographiques.

2. Modèle de formulaire de retour d'information

Personnalisez, suivez et tirez des enseignements des commentaires des clients en un seul endroit grâce au modèle de formulaire de retour d'information ClickUp

Êtes-vous fatigué de vous battre pour recueillir et organiser les commentaires des clients ? Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp est là pour simplifier le processus et vous fournir des informations précieuses pour faire avancer votre entreprise.

Utilisez-le pour créer et distribuer facilement des formulaires de feedback personnalisés, gérer tous vos feedbacks en un seul endroit grâce à la Vue Feedback, et organiser un brainstorming et stocker des idées liées aux feedbacks grâce à la Vue Tableau de Recommandation Globale.

3. Modèle de la Voix du client

Créez des expériences client réussies en recueillant et en analysant les commentaires des clients en temps réel avec ClickUp Voice of the Customer Template

Modèle de voix du client de ClickUp permet de recueillir des informations précieuses auprès de vos clients existants, et vous pouvez prendre des décisions fondées sur des données afin d'améliorer vos produits, vos services et l'expérience globale de vos clients.

Créez des sondages personnalisés pour différents canaux, y compris l'e-mail, logiciel de retour d'information sur les produits analysez les données à l'aide de la vue Tableur et transformez les points d'action en tâches dans ClickUp.

Principes et bonnes pratiques pour la création de sondages efficaces de rétroaction sur les produits

En tant que représentant de la clientèle, professionnel du marketing ou chef de produit, vous recueillez des informations précieuses qui permettent de développer des produits et d'améliorer la satisfaction de la clientèle. Ces bonnes pratiques vous permettront de vous assurer que vos sondages fournissent des données exploitables et de renforcer les relations avec vos clients.

Cibler la bonne cible et poser les bonnes questions: Identifiez votre cible et adaptez les questions de votre sondage en conséquence. Concentrez-vous sur les questions qui fourniront des informations précieuses pour le développement et l'amélioration des produits. Envisagez d'utiliser des personas pour guider vos questions de sondage

Identifiez votre cible et adaptez les questions de votre sondage en conséquence. Concentrez-vous sur les questions qui fourniront des informations précieuses pour le développement et l'amélioration des produits. Envisagez d'utiliser des personas pour guider vos questions de sondage Adopter une approche omnicanale: Distribuez votre sondage par le biais de plusieurs canaux, tels que les e-mails, les médias sociaux, les notifications in-app ou les interactions en personne. Faites une promotion efficace en utilisant des tactiques créatives comme les incitations ou la gamification

Distribuez votre sondage par le biais de plusieurs canaux, tels que les e-mails, les médias sociaux, les notifications in-app ou les interactions en personne. Faites une promotion efficace en utilisant des tactiques créatives comme les incitations ou la gamification Définissez des objectifs clairs : Définissez votre but et alignez vos questions sur vos objectifs. Donnez la priorité aux questions les plus importantes pour éviter de submerger le répondant

Définissez votre but et alignez vos questions sur vos objectifs. Donnez la priorité aux questions les plus importantes pour éviter de submerger le répondant Soyez créatifs: Utilisez des formes de questions innovantes ou des aides visuelles pour rendre votre sondage attrayant. Personnalisez l'expérience pour qu'elle corresponde aux besoins et aux préférences de vos clients

Utilisez des formes de questions innovantes ou des aides visuelles pour rendre votre sondage attrayant. Personnalisez l'expérience pour qu'elle corresponde aux besoins et aux préférences de vos clients Gérez les préjugés: Évitez les questions suggestives et proposez des options équilibrées. Utilisez une commande aléatoire des questions pour éviter que les répondants n'anticipent les réponses

Évitez les questions suggestives et proposez des options équilibrées. Utilisez une commande aléatoire des questions pour éviter que les répondants n'anticipent les réponses Assurez l'anonymat: Protégez la confidentialité et encouragez les réponses franches. Envisagez d'utiliser un outil de sondage tiers pour garantir davantage la confidentialité

Protégez la confidentialité et encouragez les réponses franches. Envisagez d'utiliser un outil de sondage tiers pour garantir davantage la confidentialité Créer un forfait de communication: Définir les paramètres, programmer des rappels et proposer des paramètres incitatifs pour motiver la participation

Définir les paramètres, programmer des rappels et proposer des paramètres incitatifs pour motiver la participation Exploitez les modèles de fidélité et d'abonnement: Récompensez les clients fidèles et comprenez les préférences en matière d'abonnement afin de recueillir des informations précieuses

Récompensez les clients fidèles et comprenez les préférences en matière d'abonnement afin de recueillir des informations précieuses Ne pas ignorer les réponses partielles: Analyser les données incomplètes pour obtenir des informations et encourager la poursuite de la participation

Traiter et mettre en œuvre le retour d'information des sondages sur les produits

Maintenant que vous avez recueilli les commentaires des utilisateurs, il est temps de transformer ces informations en étapes concrètes qui feront une réelle différence pour vos utilisateurs.

Voici comment procéder :

Utiliser des outils d'analyse de données: Utilisez des logiciels tels qu'Excel, Google Sheets, Vue Tableur ClickUp ou des outils d'étude de marché spécialisés pour analyser les données des sondages et identifier les tendances, les modèles et les corrélations

Utilisez des logiciels tels qu'Excel, Google Sheets, Vue Tableur ClickUp ou des outils d'étude de marché spécialisés pour analyser les données des sondages et identifier les tendances, les modèles et les corrélations Créer des visualisations: Visualiser les données à l'aide de diagrammes, de graphiques et de tableaux de bord afin d'obtenir des informations et de communiquer les résultats de manière efficace

Visualiser les données à l'aide de diagrammes, de graphiques et de tableaux de bord afin d'obtenir des informations et de communiquer les résultats de manière efficace Segmenter les données: Analyser les données en fonction des différents segments de clientèle (par exemple, démographie, psychographie) pour identifier les besoins et les préférences spécifiques

Analyser les données en fonction des différents segments de clientèle (par exemple, démographie, psychographie) pour identifier les besoins et les préférences spécifiques Utiliser des outils alimentés par l'IA: Explorer les outils alimentés par l'IA qui peuvent automatiser l'analyse des données et fournir des aperçus plus sophistiqués

💡Pro Tip: ClickUp Brain , l'assistant IA intégré à la plateforme, peut analyser les données collectées par le biais de sondages, résumer les insights pour vous, et même suggérer les prochaines étapes.

Appliquer les résultats des sondages pour améliorer l'expérience utilisateur globale

Une fois que vous avez analysé les résultats de votre sondage, vous devez appliquer les insights pour améliorer l'expérience utilisateur globale et augmenter de manière significative la satisfaction des clients.

Voici comment les chefs de produit peuvent utiliser ce retour d'information :

Personnalisation: Adaptez les fonctionnalités et les recommandations du produit en fonction des personas des clients. Par exemple, suggérer un contenu personnalisé en fonction du comportement passé de l'utilisateur

Adaptez les fonctionnalités et les recommandations du produit en fonction des personas des clients. Par exemple, suggérer un contenu personnalisé en fonction du comportement passé de l'utilisateur Optimisation du parcours client: Identifiez les points de douleur et les goulets d'étranglement dans le parcours client et mettez en œuvre des améliorations. Par exemple, rationaliser les processus de paiement pour réduire les abandons de panier

Identifiez les points de douleur et les goulets d'étranglement dans le parcours client et mettez en œuvre des améliorations. Par exemple, rationaliser les processus de paiement pour réduire les abandons de panier Connexion émotionnelle: Trouvez l'impact émotionnel de votre produit et concevez des expériences qui résonnent plus profondément avec les clients. Un exemple pourrait être la création d'un processus d'onboarding plus engageant pour que les utilisateurs se sentent valorisés

Interprétation et mise en œuvre du retour d'information avec le tableau de bord de ClickUp

Un outil centralisé permettant de suivre la progression en temps réel, de contrôler la satisfaction des clients et de tester de nouvelles fonctionnalités est crucial pour mettre en œuvre efficacement les changements basés sur les commentaires des sondages. Tableaux de bord ClickUp et les outils de test de logiciels constituent une solution puissante pour rationaliser ce processus.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-331-1400x1067.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Ajoutez n'importe quelle carte pour créer un tableau de bord ClickUp à partir de zéro afin d'obtenir des informations détaillées à partir de vos sondages sur les produits

Voici comment utiliser le tableau de bord ClickUp pour mettre en œuvre le retour d'information des utilisateurs :

Visualiser les indicateurs clés : Créer des tableaux de bord pour afficher des données essentielles telles que la progression personnelle, le temps suivi par l'équipe et la performance du projet

Créer des tableaux de bord pour afficher des données essentielles telles que la progression personnelle, le temps suivi par l'équipe et la performance du projet **Partager les tableaux de bord avec tous les membres concernés de votre espace de travail pour faciliter l'accès et la consultation

Personnalisez avec des cartes: Ajoutez des cartes pour afficher des informations spécifiques, telles que des diagrammes du nombre total de tâches ou des données sur les assignés

Ajoutez des cartes pour afficher des informations spécifiques, telles que des diagrammes du nombre total de tâches ou des données sur les assignés Surveiller les interactions avec les clients: Suivre les incidents et les risques liés aux clients afin d'identifier les domaines à améliorer

Suivre les incidents et les risques liés aux clients afin d'identifier les domaines à améliorer Analyser les segments de clientèle: Mettre en évidence les segments les plus risqués et comprendre les raisons potentielles de l'attrition

Mettre en évidence les segments les plus risqués et comprendre les raisons potentielles de l'attrition Prévision du chiffre d'affaires: Prévoir le chiffre d'affaires des régions et des équipes sur la base des données clients

Construire de meilleurs produits avec ClickUp

Les sondages de retour d'information sur les produits sont plus que de simples questionnaires ; ils constituent un outil puissant d'écoute, de compréhension et de développement. Des sondages bien conçus vous permettent d'établir des relations significatives avec votre public tout en recueillant des informations précieuses.

Pour créer un sondage qui permette de recueillir les avis de vos clients, commencez par définir vos objectifs. Qu'espérez-vous apprendre ? Quelles mesures allez-vous prendre en fonction des informations recueillies ? Avec une orientation claire, concevez votre sondage de manière à ce qu'il soit concis, attrayant et axé sur des questions clés.

ClickUp simplifie ce processus grâce à sa fonctionnalité Docs qui permet de créer des sondages bien structurés, à ses formulaires qui permettent de recueillir les réponses de manière transparente et à ses tableaux de bord qui permettent de visualiser les données de manière efficace.

