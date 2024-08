Programmes de défense des intérêts des clients : Construire une marque durable grâce à cette stratégie de marketing organique

Avez-vous déjà réfléchi au fait que des marques comme Apple et Amazon ont des fans inconditionnels alors que d'autres entreprises peinent à fidéliser leurs clients ?

Vous n'êtes pas le seul ; c'est un dilemme courant pour les entreprises dans le marché impitoyable d'aujourd'hui, où la fidélité des clients peut faire ou défaire une entreprise.

Le problème est évident : de nombreuses entreprises perdent des clients plus rapidement qu'elles ne peuvent dire "merci pour votre entreprise"

La solution consiste à maximiser la fidélité à la marque par le biais de la défense des intérêts des clients.

Lorsqu'elle est exploitée efficacement, la fidélisation de la clientèle cultive la fidélité à la marque et propulse les entreprises sur la voie d'une croissance et d'une réussite durables. Les entreprises peuvent transformer des acheteurs ordinaires en fervents défenseurs de la marque.

Dans cet article, nous aborderons des stratégies concrètes et des bonnes pratiques pour tirer parti de la puissance de la fidélisation de la clientèle, en comblant le fossé entre les clients et les consommateurs pour transformer des transactions éphémères en relations durables.

Commençons par les bases 👇

Qu'est-ce que le Customer Advocacy?

L'advocacy client est le processus qui consiste à établir des relations avec les clients existants de manière à ce qu'ils promeuvent et assistent votre marque auprès de leurs pairs, plus ou moins comme des défenseurs de la marque. Elle fait partie intégrante du marketing de bouche à oreille.

Vous êtes dans un restaurant, et la nourriture semble si bonne que vous avez partagé une photo sur Instagram. Vous faites la promotion du restaurant auprès de vos amis et abonnés sans même vous en rendre compte et, finalement, vous devenez un défenseur du restaurant.

Qu'il s'agisse d'une critique élogieuse sur Amazon, d'un tweet sur le dernier achat, ou simplement de parler à un voisin de votre incroyable service client, les défenseurs de la marque répandent la bonne parole à propos de votre marque sans facturer un centime.

Mais en quoi la défense des intérêts des clients est-elle importante pour votre entreprise ?

Eh bien ! Les défenseurs de la clientèle ne répètent pas les slogans marketing ; au contraire, ils partagent des expériences authentiques et positives avec leurs amis, leur famille et leur communauté en ligne.

Défis liés à la défense des intérêts des clients

La défense des intérêts des clients est avantageuse pour votre entreprise, cependant, tout n'est pas d'or et de paillettes. Examinons les inconvénients et les défis potentiels qui peuvent survenir et la manière de les gérer efficacement.

Insatisfaction des clients: Parfois, même si vous faites de votre mieux, les clients peuvent ne pas être satisfaits de votre service. En répondant rapidement aux problèmes de vos clients, vous pouvez les empêcher de partir ; certains de vos critiques les plus féroces peuvent se transformer en fidèles défenseurs si vous les traitez avec empathie, considération et respect

Parfois, même si vous faites de votre mieux, les clients peuvent ne pas être satisfaits de votre service. En répondant rapidement aux problèmes de vos clients, vous pouvez les empêcher de partir ; certains de vos critiques les plus féroces peuvent se transformer en fidèles défenseurs si vous les traitez avec empathie, considération et respect Planification répétitive du contenu: De nombreuses organisations B2B répètent souvent le même processus de création de contenu, ce qui résulte en des lacunes et du matériel obsolète. Évaluez votre contenu actuel, identifiez les lacunes et donnez la priorité à la création de contenus diversifiés

De nombreuses organisations B2B répètent souvent le même processus de création de contenu, ce qui résulte en des lacunes et du matériel obsolète. Évaluez votre contenu actuel, identifiez les lacunes et donnez la priorité à la création de contenus diversifiés Concurrence accrue: Concentrez-vous sur la construction d'une identité de marque solide qui vous différencie, offre une valeur unique à vos produits et sert à attirer les clients malgré la concurrence

Concentrez-vous sur la construction d'une identité de marque solide qui vous différencie, offre une valeur unique à vos produits et sert à attirer les clients malgré la concurrence Planification du contenu cloisonnée: Évitez les doublons et les lacunes dans la production de contenu en raison d'un manque de coordination entre plusieurs équipes. Adoptez un processus de forfait partagé pour améliorer la visibilité et l'alignement

Évitez les doublons et les lacunes dans la production de contenu en raison d'un manque de coordination entre plusieurs équipes. Adoptez un processus de forfait partagé pour améliorer la visibilité et l'alignement Perturbations technologiques: Restez à l'affût des tendances du secteur afin d'anticiper les perturbations. La technologie est en constante évolution, et parfois, elle peut anéantir vos forfaits. L'automatisation des flux de travail, par exemple, vous permettra de vous adapter et de garder une longueur d'avance sur vos concurrents, ce qui vous aidera à créer une base de clients plus solide

Restez à l'affût des tendances du secteur afin d'anticiper les perturbations. La technologie est en constante évolution, et parfois, elle peut anéantir vos forfaits. L'automatisation des flux de travail, par exemple, vous permettra de vous adapter et de garder une longueur d'avance sur vos concurrents, ce qui vous aidera à créer une base de clients plus solide Une dépendance excessive à l'égard de quelques défenseurs: Dépendre trop fortement d'un petit groupe de défenseurs ou de défenseurs homogènes peut s'avérer risqué. Que se passe-t-il s'ils se désengagent ou ont une expérience négative ?

Stratégies pour la mise en place d'un programme de défense des intérêts des clients réussi

Les entreprises mettent en œuvre des stratégies de promotion de la clientèle pour encourager les clients à promouvoir leurs produits ou services.

Un programme efficace de promotion de la clientèle peut transformer les clients en promoteurs enthousiastes, amplifiant ainsi la portée, la crédibilité et les équipes commerciales de votre marque.

Outre l'utilisation de divers logiciel de réussite personnalisé nous vous proposons quelques stratégies personnalisées pour jeter les bases d'un programme de défense des intérêts des clients couronné de succès.

Utiliser les données pour identifier et se connecter avec les défenseurs potentiels

Pour créer un programme de défense des intérêts des clients solide, trouvez des clients qui aiment votre marque. Voyons comment utiliser les données clients pour identifier vos défenseurs potentiels et entrer en contact avec eux :

Analyse des données: Utilisez le CRM pour puiser dans les données clients et identifier les individus qui se sont constamment engagés avec votre marque ou ont exprimé leur satisfaction. Analysez les indicateurs, y compris les achats fréquents et répétés, les taux d'engagement, les scores élevés de satisfaction de la clientèle (CSAT) et les scores de promoteur net (NPS)

Utilisez le CRM pour puiser dans les données clients et identifier les individus qui se sont constamment engagés avec votre marque ou ont exprimé leur satisfaction. Analysez les indicateurs, y compris les achats fréquents et répétés, les taux d'engagement, les scores élevés de satisfaction de la clientèle (CSAT) et les scores de promoteur net (NPS) Segmentation : Utiliserles modèles de profil de client pour créer des personas de clients ; segmentez-les en fonction de divers critères tels que l'historique d'achat, la fréquence d'interaction et le sentiment de retour d'information pour adapter efficacement les efforts de sensibilisation

: Utiliserles modèles de profil de client pour créer des personas de clients ; segmentez-les en fonction de divers critères tels que l'historique d'achat, la fréquence d'interaction et le sentiment de retour d'information pour adapter efficacement les efforts de sensibilisation Sensibilisation personnalisée : Atteindre les défenseurs potentiels avec des messages ou des offres personnalisés qui résonnent avec leurs intérêts et leurs préférences

: Atteindre les défenseurs potentiels avec des messages ou des offres personnalisés qui résonnent avec leurs intérêts et leurs préférences Communication rationalisée : Engagez-vous avec les défenseurs potentiels et partagez régulièrement les incitations et les informations sur les avantages du programme. Cela permet d'entretenir les relations et d'accroître la fidélité à la marque

Filtrez votre liste de clients par statut, priorité, assigné ou tout autre champ personnalisé dans ClickUp pour adapter les listes de tâches à vos besoins

Fournir aux clients des opportunités qui assistent leurs objectifs

Aujourd'hui, le client moyen est plus conscient que jamais de ses décisions d'achat. Et en tant que marque, vous devez faire bien plus que réaliser une vente.

Il peut s'agir d'aider vos clients à atteindre leurs objectifs.

Offrez des opportunités de promotion qui correspondent aux objectifs personnels ou professionnels des clients, comme des évènements de mise en réseau, des ateliers de développement des compétences, des récompenses monétaires ou des avantages supplémentaires liés aux produits, comme les primes de parrainage de Google.

En répondant aux aspirations et en offrant des expériences significatives, vous favorisez des relations plus fortes et inspirez un plaidoyer client durable.

Veillez à ce que les stratégies de défense des intérêts des clients fournissent des plateformes qui permettent à vos clients de partager facilement et de manière gratifiante leurs expériences et leurs commentaires.

Intégrer le retour d'information pour améliorer les ventes et l'assistance

Les commentaires de première main des clients peuvent ouvrir la voie à une amélioration continue et à une satisfaction client inégalée. Voici comment vous pouvez le faire :

Engager avec les clients: Encouragez les clients à donner leur avis, à participer à des sondages et à rejoindre les canaux de médias sociaux de votre marque

Encouragez les clients à donner leur avis, à participer à des sondages et à rejoindre les canaux de médias sociaux de votre marque Collecte proactive des commentaires: Mettez en place des systèmes de collecte des commentaires à différents points de contact tout au long du parcours du client, y compris les sondages après achat, les interactions avec le service d'assistance et les commentaires en ligne

Mettez en place des systèmes de collecte des commentaires à différents points de contact tout au long du parcours du client, y compris les sondages après achat, les interactions avec le service d'assistance et les commentaires en ligne **Analyser les données de feedback pour identifier les modèles, les tendances et les domaines d'amélioration de vos produits ou services

Le retour d'information en boucle fermée: Fermez la boucle du retour d'information en reconnaissant les commentaires des clients, en mettant en œuvre les changements nécessaires et en communiquant les améliorations aux clients afin de démontrer votre réactivité et votre engagement à les satisfaire

Proposer des communications personnalisées avec ClickUp AI pour mieux s'engager auprès des clients

Élever votre service client

Offrir un service client exceptionnel est primordial pour la réussite. Plus de des consommateurs mondiaux estiment que les services à la clientèle jouent un rôle "très important" dans le choix et la fidélité à une marque.

Parallèlement à la mise en œuvre de stratégies qui privilégient la satisfaction des clients et favorisent leur fidélité à long terme, voici quelques conseils pour améliorer votre service à la clientèle :

Donner du pouvoir aux employés: Donnez au personnel de première ligne les moyens de se surpasser pour résoudre les problèmes des clients et dépasser leurs attentes. Assurez une formation complète aux équipes du service client afin de les doter des compétences et des connaissances nécessaires pour offrir des expériences d'assistance exceptionnelles

Donnez au personnel de première ligne les moyens de se surpasser pour résoudre les problèmes des clients et dépasser leurs attentes. Assurez une formation complète aux équipes du service client afin de les doter des compétences et des connaissances nécessaires pour offrir des expériences d'assistance exceptionnelles Cohérence entre les canaux: Assurer la cohérence de la prestation de services sur tous les points de contact avec les clients, que ce soit en magasin, en ligne ou via les médias sociaux, afin de maintenir une expérience client transparente

Assurer la cohérence de la prestation de services sur tous les points de contact avec les clients, que ce soit en magasin, en ligne ou via les médias sociaux, afin de maintenir une expérience client transparente Paiement sans faille: Améliorez le service client en proposant des options de paiement flexibles et pratiques. Les clients sont63% plus susceptibles d'acheter si vous leur offrez les options de paiement qu'ils préfèrent. Il s'agit notamment de proposer des forfaits de paiement adaptables et personnalisés aux diverses exigences des clients

Créer un schéma directeur pour la communauté et donner une plateforme à vos clients

Pour obtenir l'adhésion de tous à votre cadre de défense des intérêts des clients, créez un plan directeur de la communauté décrivant la vision de l'équipe. Assurez-vous que tout le monde, y compris les dirigeants, est impliqué dans l'alignement de la vision pour stimuler la défense des intérêts des clients.

Créer une communauté: Favoriser un sentiment d'appartenance chez vos clients en créant des forums en ligne, des groupes sur les médias sociaux ou des communautés exclusives où ils peuvent se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées

Favoriser un sentiment d'appartenance chez vos clients en créant des forums en ligne, des groupes sur les médias sociaux ou des communautés exclusives où ils peuvent se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées Faciliter l'engagement: Encourager la participation active en facilitant les discussions, en partageant du contenu pertinent et en organisant des évènements communautaires ou des rencontres

Encourager la participation active en facilitant les discussions, en partageant du contenu pertinent et en organisant des évènements communautaires ou des rencontres **Donner à vos clients une plateforme pour partager leurs histoires, leurs expériences et leurs points de vue, que ce soit par le biais d'articles de blog invités, de campagnes de contenu généré par les utilisateurs ou de témoignages présentés sur votre site Web

Il est essentiel pour les entreprises comme pour les particuliers de recueillir régulièrement des commentaires afin d'évaluer les niveaux de satisfaction, d'identifier les points à améliorer et de prendre des décisions éclairées. L'utilisation d'un modèle de questionnaire rationalise ce processus en fournissant un cadre structuré pour recueillir efficacement les informations pertinentes.

Amélioration continue: Établir une boucle de rétroaction qui fonctionne en continu, plutôt que comme un effort ponctuel, pour recueillir des idées et identifier l'évolution des besoins et des préférences des clients

Établir une boucle de rétroaction qui fonctionne en continu, plutôt que comme un effort ponctuel, pour recueillir des idées et identifier l'évolution des besoins et des préférences des clients Multiples canaux: Offrir de multiples canaux de collecte de feedback, y compris des sondages, des boîtes à idées, l'écoute des médias sociaux et des canaux de communication directe

Offrir de multiples canaux de collecte de feedback, y compris des sondages, des boîtes à idées, l'écoute des médias sociaux et des canaux de communication directe Délai de réponse: Mettez en place des systèmes pour traiter et accuser réception des commentaires des clients rapidement. Cela leur montre que vous les écoutez et que vous vous intéressez à ce qu'ils ont à dire. Cela contribue à instaurer un climat de confiance et les incite à revenir

Rendre les clients plus forts en créant des programmes de fidélisation et de recommandation

Encourager les clients à rester dans les parages et à parler de l'entreprise à leurs amis est une façon intelligente de constituer un solide groupe d'assistance.

En récompensant les clients fidèles et en leur demandant de recommander d'autres personnes, l'entreprise fait en sorte que les clients se sentent valorisés et heureux de passer le mot.

Programmes de recommandation: Encouragez les clients satisfaits à recommander l'entreprise à leurs amis, à leur famille ou à leurs collègues en leur offrant des incitations telles que des réductions, des cadeaux ou des points de fidélité

Encouragez les clients satisfaits à recommander l'entreprise à leurs amis, à leur famille ou à leurs collègues en leur offrant des incitations telles que des réductions, des cadeaux ou des points de fidélité Programmes de fidélisation: Offrir des récompenses, des réductions ou des avantages personnalisés aux clients qui s'engagent fréquemment avec l'entreprise ou qui renouvellent leurs achats

Offrir des récompenses, des réductions ou des avantages personnalisés aux clients qui s'engagent fréquemment avec l'entreprise ou qui renouvellent leurs achats Favoriser un sentiment d'appartenance à la communauté: Créer des opportunités pour les clients de se connecter, de partager leurs expériences et de défendre la marque par le biais de groupes de médias sociaux ou de forums en ligne

Chez ClickUp, nous donnons la priorité au service à la clientèle, en vous donnant les moyens d'exceller en tant que champions de la réussite des clients. La plateforme de service client de ClickUp centralise les relations avec les clients, la communication et les détails du projet, favorisant ainsi des relations durables à chaque interaction.

Voici quelques exemples de la façon dont ClickUp vous aide à exécuter les tâches suivantes stratégies d'acquisition de clients et travailler à la construction de clients personnalisés :

Gestion simplifiée des clients: Veillez à l'organisation de votre équipe d'assistance client et à la satisfaction de vos clients grâce à la plateforme intuitive de ClickUp. Déléguez facilement les tâches et assurez des instructions invitantes

Veillez à l'organisation de votre équipe d'assistance client et à la satisfaction de vos clients grâce à la plateforme intuitive de ClickUp. Déléguez facilement les tâches et assurez des instructions invitantes Gestion des problèmes sur mesure: Personnalisez les flux de travail avec des champs spécifiques pour les différents problèmes ou clients, en vous assurant que votre équipe se concentre sur les aspects critiques de la défense des intérêts des clients

Personnalisez les flux de travail avec des champs spécifiques pour les différents problèmes ou clients, en vous assurant que votre équipe se concentre sur les aspects critiques de la défense des intérêts des clients Gestion efficace des priorités: Utilisez la fonctionnalité de priorités de ClickUp pour guider la priorisation des tâches et vous assurer que votre équipe se concentre sur la fourniture d'un service de défense des intérêts des clients exceptionnel

Utilisez la fonctionnalité de priorités de ClickUp pour guider la priorisation des tâches et vous assurer que votre équipe se concentre sur la fourniture d'un service de défense des intérêts des clients exceptionnel Retour d'information centralisé: UtilisezAffichage du formulaire ClickUp pour créer des formulaires personnalisés destinés à recueillir des informations spécifiques auprès des défenseurs des droits de l'homme. Recueillez des informations de contact, des commentaires, des exemples de réussite et des préférences. Ajoutez également des éléments interactifs tels que des menus déroulants, des cases à cocher et des pièces jointes. ClickUp permet de personnaliser les formulaires avec le logo et la palette de couleurs de la marque pour une expérience digne de confiance

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-196.png Affichage du formulaire de ClickUp /$$img/

Personnalisez facilement les formulaires pour acheminer le travail à la bonne équipe sans effort grâce à l'afficheur de formulaires de ClickUp

Rapports et analyses: Connectez ClickUp à divers outils de rapports et d'analyses pour analyser les tendances des données clients, identifier les défenseurs potentiels et suivre l'efficacité des initiatives de défense

Connectez ClickUp à divers outils de rapports et d'analyses pour analyser les tendances des données clients, identifier les défenseurs potentiels et suivre l'efficacité des initiatives de défense Sensibilisation personnalisée: Aidez-vous des outils suivantsClickUp Brain's Assistant de rédaction IA pour créer du contenu engageant et personnalisé afin d'établir une connexion avec vos clients fidèles

Aidez-vous des outils suivantsClickUp Brain's Assistant de rédaction IA pour créer du contenu engageant et personnalisé afin d'établir une connexion avec vos clients fidèles Automatisation: Faites l'expérience de la puissance de l'ClickUp Automatisations pour simplifier votre charge de travail et donner la priorité à ce qui compte vraiment. Avec plus de 100 Automatisations prédéfinies, ClickUp rationalise les flux de travail, simplifie les tâches routinières et vous permet d'automatiser l'attribution des tâches, la publication de commentaires, les mises à jour de statut, et plus encore, en tirant parti d'un large intervalle de possibilités d'automatisation pour améliorer la productivité et l'efficacité

Faites l'expérience de la puissance de l'ClickUp Automatisations pour simplifier votre charge de travail et donner la priorité à ce qui compte vraiment. Avec plus de 100 Automatisations prédéfinies, ClickUp rationalise les flux de travail, simplifie les tâches routinières et vous permet d'automatiser l'attribution des tâches, la publication de commentaires, les mises à jour de statut, et plus encore, en tirant parti d'un large intervalle de possibilités d'automatisation pour améliorer la productivité et l'efficacité Intégration avec le CRM: Intégrez ClickUp à votre système CRM pour une collaboration transparente entre les équipes commerciales, marketing et de réussite client. Identifiez les défenseurs potentiels et suivez leur parcours du prospect au défenseur de la marque avecTableaux de bord ClickUples tableaux de bord ClickUp permettent de centraliser les informations pertinentes en un seul endroit et de fournir une représentation visuelle de tous les indicateurs clés. En étiquetant les tâches ou les commentaires liés aux clients à l'aide de la baliseÉtiquettes ClickUples équipes peuvent facilement suivre et prioriser les activités liées aux initiatives de défense des intérêts des clients

Intégrez ClickUp à votre système CRM pour une collaboration transparente entre les équipes commerciales, marketing et de réussite client. Identifiez les défenseurs potentiels et suivez leur parcours du prospect au défenseur de la marque avecTableaux de bord ClickUples tableaux de bord ClickUp permettent de centraliser les informations pertinentes en un seul endroit et de fournir une représentation visuelle de tous les indicateurs clés. En étiquetant les tâches ou les commentaires liés aux clients à l'aide de la baliseÉtiquettes ClickUples équipes peuvent facilement suivre et prioriser les activités liées aux initiatives de défense des intérêts des clients Gestion des tâches: UtiliserTâches ClickUp pour suivre, attribuer et gérer les tâches liées aux campagnes de plaidoyer, telles que la création de témoignages ou la participation à des évènements

Décomposez le programme de défense des intérêts des clients en petites actions pouvant être suivies et ajoutez des statuts personnalisés le cas échéant avec les tâches ClickUp

Boîte de réception et discussions: Gérez les demandes des clients et les tickets d'assistance directement à l'aide de la fonctionnalité Boîte de réception de ClickUp. Assignez les discussions aux membres de l'équipe, définissez des priorités et suivez les temps de réponse pour garantir une résolution rapide. Cela vous permet d'améliorer votre service client

Gérez les demandes des clients et les tickets d'assistance directement à l'aide de la fonctionnalité Boîte de réception de ClickUp. Assignez les discussions aux membres de l'équipe, définissez des priorités et suivez les temps de réponse pour garantir une résolution rapide. Cela vous permet d'améliorer votre service client Tâches récurrentes et rappels: Configurez des rappels automatisés pour que les membres de l'équipe envoient des sondages, fassent un suivi auprès des clients à des paramètres personnalisés ou planifient d'autres tâches récurrentes à l'aide de la fonctionTâches récurrentes de ClickUp

Automatisation des tâches avec la fonctionnalité des tâches récurrentes de ClickUp

Mesurer la réussite du Customer Advocacy : Indicateurs clés

Mesurer le plaidoyer client est essentiel pour évaluer l'impact et la réussite de vos efforts au fil du temps. Elle vous permet d'évaluer les performances de votre programme d'advocacy.

En utilisant divers indicateurs et méthodes, vous pouvez identifier ce qui fonctionne et ce qui nécessite des ajustements, pour finalement améliorer la satisfaction et la fidélité des clients.

Examinons quelques avantages de la mesure de la promotion de la clientèle :

Aperçu de la satisfaction des clients: Évaluer les niveaux de satisfaction des clients et comprendre à quel point ils sont satisfaits de vos produits ou services

Évaluer les niveaux de satisfaction des clients et comprendre à quel point ils sont satisfaits de vos produits ou services Évaluation de la fidélité à la marque: Évaluer la fidélité des clients, en déterminant la probabilité qu'ils recommandent votre marque et continuent à l'acheter

Évaluer la fidélité des clients, en déterminant la probabilité qu'ils recommandent votre marque et continuent à l'acheter Validation des efforts de marketing: Valider l'efficacité du marketing dans la promotion d'un bouche-à-oreille positif et de la défense de la marque

Valider l'efficacité du marketing dans la promotion d'un bouche-à-oreille positif et de la défense de la marque Identification des opportunités de défense de la marque: Identifier les défenseurs potentiels de la marque parmi les clients existants et les exploiter pour attirer de nouveaux clients

Rôle des méthodes qualitatives et quantitatives

Les méthodes qualitatives et quantitatives de mesure de la défense des intérêts des clients sont essentielles pour comprendre de manière exhaustive les sentiments et les comportements des clients.

Par instance, les méthodes qualitatives telles que les entretiens et les groupes de discussion offrent une vision approfondie des expériences et des motivations des clients. Ces méthodes permettent également d'identifier les tendances émergentes, ce qui donne aux entreprises les moyens de prendre des décisions stratégiques. En outre, elles peuvent constituer d'excellents points d'étape pour les études de cas et le contenu généré par les utilisateurs.

D'autre part, les méthodes quantitatives telles que les sondages et les évaluations permettent une analyse statistique pour quantifier les niveaux d'engagement et suivre les changements au fil du temps.

Grâce à des indicateurs mesurables tels que le Net Promoter Score (NPS) et les paramètres de satisfaction des clients, les entreprises peuvent comparer leurs performances et fixer des paramètres.

Voici quelques moyens de mesurer la défense des intérêts des clients :

Net Promoter Score (NPS)

Le Net Promoter Score (NPS) est un indicateur de l'expérience client qui mesure la probabilité que les clients recommandent votre produit ou vos services.

L'ICP est basé sur une seule question de sondage : _Sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité que vous disiez à un ami d'utiliser notre produit ou nos services ?

Les réponses sont ensuite réparties en trois catégories :

Promoteurs (9-10): Clients qui sont très susceptibles de recommander votre produit

Passives (7-8): Les personnes interrogées qui sont d'accord pour utiliser vos produits ou services mais qui ne préfèrent pas crier votre nom sur tous les toits

Détracteurs (0-6): Clients mécontents qui n'ont rien de bon à dire sur votre marque et qui peuvent même parler mal de votre entreprise

L'objectif ultime du NPS est d'évaluer la satisfaction des clients, de transformer les passants en promoteurs et de réduire au minimum les détracteurs.

Score de satisfaction de la clientèle (CSAT)

Le score de satisfaction de la clientèle (CSAT) est une méthode quantitative d'analyse du bonheur de vos clients.

Pour mesurer le CSAT, envoyez des sondages juste après que les clients ont utilisé vos produits ou vos services d'assistance. Le sondage peut se résumer à la question suivante : "Quel est votre degré de satisfaction ?", suivie d'un système d'évaluation par étoiles ou d'intervalles allant de "Extrêmement insatisfait" à "Extrêmement satisfait"

Visez un taux de satisfaction d'au moins 80 % tout en suivant vos scores CSAT au fil du temps pour voir si vos efforts rendent les clients plus heureux.

Des clients satisfaits sont plus susceptibles de vous apporter de nouvelles entreprises.

Utilisez l'affichage du formulaire de ClickUp pour recueillir des avis et demander des recommandations

Revues et témoignages

La défense des intérêts des clients stimule la quantité et la qualité des avis et des témoignages, essentiels pour attirer des prospects et stimuler les équipes commerciales.

Les avis de qualité incluent des détails tels que les noms, les rôles, les entreprises et les avantages spécifiques tirés de l'utilisation des produits ou des services. Plus les clients donnent rapidement leur avis, mieux c'est. Cet ICP est important car les acheteurs font confiance aux avis de personnes réelles plutôt qu'aux publicités ou aux équipes commerciales - suivez les avis sur des plateformes telles que Google, Yelp, G2, Capterra, etc. pour savoir ce que vos clients pensent de votre produit.

Pour augmenter le nombre de bonnes critiques et de témoignages, envisagez des stratégies telles que :

Fournir un service exceptionnel

Demander un retour d'information

Faciliter l'envoi d'avis

Offrir des incitations pour les commentaires

S'engager auprès des clients.

Suivi des recommandations

Le suivi des recommandations consiste à garder l'onglet sur les personnes qui font connaître votre entreprise.

En suivant les recommandations que vous recevez de vos clients existants, vous pouvez comprendre l'efficacité de vos efforts de marketing de bouche-à-oreille et de vos programmes de recommandation et savoir combien de nouveaux clients proviennent des recommandations de votre clientèle actuelle.

Écoute sociale

Les outils d'écoute sociale vous aident à suivre ce que les gens disent de votre marque en ligne. Cela inclut les mentions, les commentaires et les sentiments généraux des gens à l'égard de votre entreprise.

Une chose clé à surveiller est la façon dont vos efforts de défense des intérêts des clients affectent vos activités sur les médias sociaux.

Par exemple, si votre équipe de vente utilise les médias sociaux pour stimuler les ventes, vous voudrez voir si les gens s'engagent davantage avec leurs messages. L'écoute sociale ne consiste pas seulement à suivre votre marque, mais aussi à garder un œil sur ce que font vos concurrents et à trouver des moyens de vous démarquer.

Qu'est-ce qui pousse vos clients à cliquer, à acheter ou à demander de l'aide ? Le suivi des points de contact pour le comportement et le retour d'information des clients vous le dira !

C'est comme si vous preniez le pouls de votre entreprise.

En suivant la façon dont les clients interagissent avec votre marque à différentes étapes, de la navigation sur votre site web à l'achat ou à la prise de contact avec l'assistance client, vous obtenez des informations précieuses sur leurs points de douleur et leurs niveaux de satisfaction et pouvez mettre en œuvre marketing du cycle de vie du client .

Cela permet en fin de compte de renforcer les relations avec les clients et de stimuler la croissance de l'entreprise. Améliorez la fidélité de vos clients et la croissance de votre entreprise grâce à une gestion proactive des points de contact et à l'analyse du retour d'information :

Comprendre le parcours du client: Obtenez des informations sur les différentes étapes du parcours du client, ce qui vous aide à comprendre comment les clients interagissent avec votre marque

Obtenez des informations sur les différentes étapes du parcours du client, ce qui vous aide à comprendre comment les clients interagissent avec votre marque Identifier les points douloureux: En surveillant les points de contact, les entreprises peuvent identifier les points douloureux ou les zones de friction dans l'expérience client, ce qui leur permet d'aborder les problèmes de manière invitee, instructions

En surveillant les points de contact, les entreprises peuvent identifier les points douloureux ou les zones de friction dans l'expérience client, ce qui leur permet d'aborder les problèmes de manière invitee, instructions Recueillir un retour d'information: Comprendre les besoins de vos clients en matière d'informationattentes de vos clientsles préférences et les besoins de vos clientsoutils de feedback client à différentes étapes. Grâce à cet aperçu, vous pouvez affiner vos produits, vos services et votre expérience client globale pour mieux répondre à leurs besoins

Comprendre les besoins de vos clients en matière d'informationattentes de vos clientsles préférences et les besoins de vos clientsoutils de feedback client à différentes étapes. Grâce à cet aperçu, vous pouvez affiner vos produits, vos services et votre expérience client globale pour mieux répondre à leurs besoins Optimisation des stratégies marketing : Le suivi des points de contact aide les entreprises à évaluer l'efficacité de leurs stratégies et campagnes marketing, ce qui leur permet d'allouer les ressources plus efficacement et d'optimiser leurs efforts pour obtenir de meilleurs résultats avec efficacitéstratégies de gestion de la marque ### Utiliser les Objectifs ClickUp pour suivre les indicateurs de performance

Améliorez votre programme de défense des intérêts des clients avec Objectifs ClickUp . Encouragez les actions ciblées et les résultats mesurables en fixant des objectifs clairs pour votre équipe, en définissant des cibles réalisables et en suivant la progression sans effort.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUpGoals-ezgif.com-video-to-gif-converter.gif Objectifs ClickUp /$$img/

Visualisez vos cours, célébrez les jalons et maintenez votre motivation en suivant en temps réel la progression vers vos objectifs

ClickUp Objectifs est un fournisseur prestataire pour le suivi des indicateurs de performance dans le domaine de la défense des intérêts des clients.

Améliorez vos objectifs: Fixez des paramètres qui correspondent à votre travail, en vous guidant vers la réussite. Gardez-les organisés et faciles d'accès dans un seul endroit central pour que la gestion des objectifs soit simple

Fixez des paramètres qui correspondent à votre travail, en vous guidant vers la réussite. Gardez-les organisés et faciles d'accès dans un seul endroit central pour que la gestion des objectifs soit simple **Restez sur la bonne voie grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression, ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Naviguez dans votre progression grâce à des cibles polyvalentes, qu'il s'agisse de nombres, de devises ou de tâches exploitables

Liez les tâches : Suivez votre progression à l'aide de tâches ou de listes liées. Il vous permet même d'organiser les objectifs avec des dossiers faciles à utiliser, tels que les cycles sprints, les OKR et les cartes de pointage hebdomadaires des employés

Le récapitulatif TL;DR : Construire un programme de défense des intérêts des clients :_

**Utilisez les données pour identifier les clients satisfaits et vous engager auprès d'eux

**Offrez des opportunités de promotion qui correspondent à leurs aspirations

Recueillez les commentaires et agissez en conséquence

Améliorez votre service client

**Personnalisez votre communication

Créez des programmes de fidélisation et de recommandation qui responsabilisent les clients

Suivez et mesurez les résultats

**Utilisez une plateforme de gestion et de service à la clientèle efficace

Fidéliser votre marque à long terme grâce à la défense des intérêts des clients

La défense des intérêts des clients joue un rôle crucial dans la fidélisation à long terme d'une marque. Lorsque les clients deviennent des défenseurs d'une marque, non seulement ils achètent systématiquement ses produits ou services, mais ils les promeuvent et les recommandent activement à d'autres personnes.

Apple est un excellent exemple de fidélisation à long terme d'une marque grâce à la défense des intérêts des clients.

Apple dispose d'une solide communauté de clients fidèles qui achètent régulièrement ses produits et les défendent activement. Ces défenseurs recommandent souvent les produits Apple à leurs amis et à leur famille, rédigent des commentaires positifs et participent à des discussions en ligne.

Sans oublier ces utilisateurs d'iPhone qui ne se lassent pas de vanter la qualité de leur appareil photo. 😉

L'accent mis par Apple sur la fourniture d'expériences client exceptionnelles, de produits innovants et d'un écosystème homogène contribue à favoriser ce plaidoyer et à susciter une fidélité durable à la marque.

Par conséquent, la défense des intérêts des clients et la fidélité à la marque vont de pair, formant une relation symbiotique qui alimente la réussite de la marque. Les défenseurs restent fidèles et incitent d'autres personnes à rejoindre la communauté de la marque. Cela amplifie la fidélité à la marque, ce qui conduit à une assistance et à une croissance durables.

Créer votre stratégie de défense des intérêts des clients avec ClickUp

En conclusion, n'oubliez pas que la défense des intérêts des clients est essentielle à la croissance de votre entreprise, à l'établissement de relations loyales et à l'amélioration de la réputation de votre marque. En donnant la priorité aux besoins des clients et en améliorant leur expérience, les entreprises débloquent un puissant moteur de réussite. 🏆

Des outils comme ClickUp sont essentiels, car ils facilitent une communication rationalisée, des flux de travail organisés et une collaboration transparente pour nourrir et renforcer les efforts de défense des intérêts des clients.

La prochaine fois que vous mettrez en œuvre une stratégie de défense des intérêts des clients, essayez les outils suivants ClickUp ! C'est gratuit pour commencer.

FAQs

**1. Quel est le rôle de la défense des intérêts des clients ?

Le rôle de la défense des intérêts des clients est de représenter et d'assister les besoins et les intérêts des clients.

La défense des intérêts des clients se construit en fournissant d'excellents produits/services, en écoutant les commentaires et en favorisant des relations solides.

3. Quels sont les objectifs de la défense des intérêts des clients?

Les objectifs de la défense des intérêts des clients sont de garantir la satisfaction et la fidélité des clients et de promouvoir un bouche-à-oreille positif.