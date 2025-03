Les 10 meilleurs outils d'écoute sociale pour booster votre stratégie sociale en 2025

Imaginez un peu : Vous êtes en 2015. En tant que spécialiste du marketing, vous vous adressez à vos clients au moyen de formulaires de retour d'information ou vous organisez des réunions pour les interroger et trouver les lacunes de votre produit/service.

Vos clients détestent achever des sondages et il est difficile d'obtenir un retour d'information honnête par le biais de discussions en ligne asynchrones dans des paramètres personnalisés.

Aujourd'hui, il en va de même pour la plupart des marques.

Désormais, les clients évacuent leurs émotions et partagent leurs commentaires sur les produits sur Facebook, Twitter et Instagram par le biais d'histoires, de tweets ou de commentaires. Existe-t-il un moyen de rationaliser la collecte des commentaires des clients en fonction des conversions sociales ?

Avec des milliards de conversations qui se déroulent sur les médias sociaux, les spécialistes du marketing se tournent vers les outils d'écoute sociale pour recueillir des informations sur les clients, repérer les tendances et les conversations pertinentes, et répondre aux requêtes des clients.

Un outil d'écoute des médias sociaux permet aux marques de surveiller les discussions liées à elles ou à un sujet d'intérêt et de découvrir des informations riches pour une stratégie d'engagement sur les médias sociaux axée sur les données.

Dans cet article, nous partageons notre liste des 10 meilleurs outils d'écoute des médias sociaux pour booster votre stratégie sur les médias sociaux.

Que faut-il rechercher dans les outils d'écoute des médias sociaux ?

Voici ce que vous devriez rechercher dans un outil d'écoute sociale.

Les perspectives holistiques: Un outil d'écoute sociale va au-delà du suivi des mots clés, offre une analyse des sentiments, identifie les influenceurs clés et les surfaces des tendances à venir. La meilleure plateforme de gestion des médias sociaux garantit que vous ne vous contentez pas d'écouter votre public, mais que vous comprenez réellement ce qui le motive pour élaborer votre stratégie de médias sociaux

Un outil d'écoute sociale va au-delà du suivi des mots clés, offre une analyse des sentiments, identifie les influenceurs clés et les surfaces des tendances à venir. La meilleure plateforme de gestion des médias sociaux garantit que vous ne vous contentez pas d'écouter votre public, mais que vous comprenez réellement ce qui le motive pour élaborer votre stratégie de médias sociaux Compatibilité avec les principales plateformes de médias sociaux: L'outil de suivi de marque doit être capable de surveiller les discussions sur toutes les plateformes de médias sociaux ainsi que de suivre votre marque en ligne sur les forums, les sites d'information et d'évaluation et les forums sectoriels

L'outil de suivi de marque doit être capable de surveiller les discussions sur toutes les plateformes de médias sociaux ainsi que de suivre votre marque en ligne sur les forums, les sites d'information et d'évaluation et les forums sectoriels Analyse du sentiment: Choisissez des plateformes d'écoute sociale capables d'auto-détecter le sentiment des clients et de classer les discussions en ligne en catégories positives et négatives sans aucune intervention manuelle

Choisissez des plateformes d'écoute sociale capables d'auto-détecter le sentiment des clients et de classer les discussions en ligne en catégories positives et négatives sans aucune intervention manuelle Interface intuitive: L'outil de surveillance du Web que vous choisissez doit avoir des dispositions personnalisables, des filtres et une interface facile à utiliser pour faire de l'écoute des médias sociaux un jeu d'enfant

L'outil de surveillance du Web que vous choisissez doit avoir des dispositions personnalisables, des filtres et une interface facile à utiliser pour faire de l'écoute des médias sociaux un jeu d'enfant Tableau de bord analytique robuste pour les médias sociaux: Optez pour des outils d'écoute des médias sociaux dotés de capacités analytiques détaillées telles que des rapports approfondis sur les OKR marketing avec les indicateurs d'engagement, les mentions de la marque et les performances des campagnes sociales

Optez pour des outils d'écoute des médias sociaux dotés de capacités analytiques détaillées telles que des rapports approfondis sur les OKR marketing avec les indicateurs d'engagement, les mentions de la marque et les performances des campagnes sociales Capacités d'intégration: Intégration transparente avec votre système d'information applications de marketing numérique, y compris votre outil de gestion des médias sociaux, est une capacité indispensable pour une écoute sociale précise. L'outil de surveillance des médias sociaux doit s'intégrer à vos plateformes d'analyse afin de créer des données d'écoute sociale précises des campagnes de marketing axées sur les données

Intégration transparente avec votre système d'information applications de marketing numérique, y compris votre outil de gestion des médias sociaux, est une capacité indispensable pour une écoute sociale précise. L'outil de surveillance des médias sociaux doit s'intégrer à vos plateformes d'analyse afin de créer des données d'écoute sociale précises des campagnes de marketing axées sur les données Sécurité des données: L'outil d'écoute des médias sociaux doit adhérer aux lois sur la confidentialité spécifiques au pays et à l'industrie afin de maintenir la confidentialité et l'intégrité des commentaires de vos clients ou des données d'écoute sociale

Les 10 meilleurs outils d'écoute sociale pour booster votre stratégie sociale en 2024

1. Sprout Social

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/PI\_Publishing\_Calendar\_Week\_View\_TikTok-1400x853.png L'outil d'écoute sociale de Sprout Social /$$img/

via Sprout Social L'outil d'écoute sociale de Sprout Social vous aide à suivre les discussions sur votre marque, à comprendre votre public et à identifier d'autres influenceurs dans votre niche. La solution de surveillance des hashtags et des médias sociaux de Sprout, ainsi que l'analyse des sentiments, permettent d'obtenir des informations sur les clients, la surveillance de la marque, les concurrents et le secteur.

Par exemple, une plateforme ed-tech utiliserait des outils d'écoute sociale pour suivre les discussions sur les médias sociaux autour de ses promotions sur les médias sociaux autour d'un nouveau cours qu'ils ont lancé.

Les capacités d'écoute sociale permettent à la marque de mesurer la réaction du public sur les médias sociaux, les hashtags en vogue et l'analyse du sentiment général du public.

Dotée d'une stratégie d'écoute sociale, la marque sait comment stimuler la présence et l'engagement sur les médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social

IA Assist recommande des réponses alternatives pour améliorer le style ou construire une réponse plus élaborée en fonction du commentaire

Utilisez SproutLink comme solution de lien dans la bio pour augmenter le trafic vers votre site Web ou vos pages de destination en l'incluant dans vos profils sociaux

Partagez votre calendrier de contenu avec des parties prenantes externes, travaillez en collaboration avec des notes de calendrier et interagissez en temps réel avec les conversations internes

Limites de Sprout Social

Les comptes de médias sociaux sont dissociés malgré une utilisation régulière

Pas d'essai gratuit pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Sprout Social

Prix standard : 249$/mois

: 249$/mois Professionnel : 399 $/mois

: 399 $/mois Avancé : 499 $/mois

: 499 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (2,600+ reviews)

4.4/5 (2,600+ reviews) Capterra: 4.4/5 (570 commentaires)

les sites web de Sprout Social sont des sites de référence pour les entreprises

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir sur le site de l'association /blog?p=122225 les alternatives à Sprout Social /%href/

!

2. Surveillance de la marque

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/image-33-1400x873.png Brandwatch insights pour l'écoute des médias sociaux /$$$img/

via Surveillance des marques (Brandwatch) Chaque minute, il y a environ 510k commentaires postés sur Facebook, 66k posts effectués sur Instagram, et 575k tweets envoyés sur X ! Suivre tout ce qui se dit sur les médias sociaux est le cauchemar des spécialistes du marketing de marque.

Les spécialistes du marketing s'appuient sur les meilleurs outils d'écoute sociale pour analyser toutes ces discussions et obtenir des informations précieuses. Ils utilisent la plateforme d'écoute sociale de Brandwatch pour gérer plusieurs canaux de médias sociaux en un seul endroit en suivant les discussions à partir d'une base de données de 1,6 trillion de conversations historiques et d'une surveillance des médias sociaux en temps réel.

Suivez les indicateurs clés de l'écoute sociale tels que la notoriété de la marque, le sentiment social et le partage social de la voix pour stimuler votre présence sur les médias sociaux et la gestion de votre réputation sur toutes les plateformes.

Les meilleures fonctionnalités de Brandwatch

L'analyse par segment vous permet de catégoriser votre discussion en fonction des commentaires, des plaintes, des opinions, etc

Interface facile à utiliser avec des fonctionnalités d'écoute sociale pour gérer votre contenu organique et payant sur tous les canaux sociaux

Outil de marketing d'influence avec une base de données de plus de 30M de créateurs pour exécuter, mesurer et établir des rapports sur les campagnes de marketing d'influence multicanal et mesurer les performances à l'aide du score d'influence

Tableau de bord analytique intuitif et approfondi avec outils d'analyse des concurrents pour comprendre vos performances par rapport à vos concurrents

Les limites de Brandwatch

Brandwatch ne permet pas de programmer le même post sur toutes les plateformes

Lenteur du téléchargement et du temps de mise à jour du tableau de bord

Prix de Brandwatch

Tarifs personnalisés

G2: 4.1/5 (789 commentaires)

4.1/5 (789 commentaires) Capterra: 4.3/5 (224 commentaires)

3. Mentions

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Mention.jpg L'outil d'écoute sociale de Mention /$$$img/

via Mentions Mention est un outil de social listening qui vous permet de suivre plus d'un milliard de sources de données sur le web, notamment Twitter, Facebook et Instagram, et de créer et enregistrer des filtres pour trouver ce que vous cherchez, facilement.

L'un des meilleurs outils d'écoute sociale, Mention permet aux spécialistes du marketing de marque et aux agences de marketing numérique d'effectuer une analyse approfondie des sentiments, de suivre les mentions de votre marque sur les médias sociaux ou n'importe quel sujet pendant une période pouvant aller jusqu'à deux ans, et de configurer des alertes en cas d'activité inhabituelle.

Les meilleures fonctionnalités de Mention

Suivez chaque fois que vous êtes mentionné pour comprendre la réputation de la marque avec des alertes en temps réel grâce aux fonctionnalités d'écoute sociale

Outil d'écoute sociale complet avec des analyses avec des filtres pour plonger en profondeur dans un concurrent, une marque, un produit ou des sujets au niveau de l'industrie

Programmez des rapports détaillés pour différentes parties prenantes afin de les recevoir par e-mail périodiquement

Engagez-vous avec votre public sur les principales plateformes de médias sociaux (telles que Twitter, Instagram et Facebook) et rédigez, programmez et publiez des posts à partir de plusieurs canaux

Limites des mentions

À ne pas capturer les données historiques après la création d'une recherche booléenne

Ne dispose pas d'un outil d'analyse prédictive

Prix de Mention

Solo : 41 $/mois (facturé annuellement)

: 41 $/mois (facturé annuellement) Pro : 83 $/mois (facturation annuelle)

: 83 $/mois (facturation annuelle) ProPlus : 149 $/mois (facturation annuelle)

Mentions évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (439 commentaires)

4.3/5 (439 commentaires) Capterra: 4.7/5 (286 commentaires)

4. Agorapulse

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Agorapulse-app-1400x877.png Utilisation d'Agorapulse comme logiciel de gestion des médias sociaux /$$$img/

via Agorapulse Agorapulse est un alternative à Hootsuite qui permet aux spécialistes du marketing de prendre le contrôle total de la gestion de leurs médias sociaux.

Avec une interface de publication intuitive, des outils d'écoute sociale et des analyses perspicaces, Agorapulse en tant que plateforme de gestion des médias sociaux vous assure de ne jamais manquer aucune mention de votre marque, que ce soit de la part de votre public ou de vos pairs de l'industrie.

Les meilleures fonctionnalités d'Agorapulse

Gérez vos médias sociaux, la publication, les rapports, la surveillance des médias sociaux et la collaboration des équipes à partir de la boîte de réception sociale unifiée d'Agorapulse

Accès aux outils d'écoute sociale d'Agorapulse via l'application mobile sur Android et iOS

Des fonctionnalités de gestion de projet pour mettre en place vos flux de travail de publication, partager des notes, suivre les éléments d'action et attribuer le contenu à approuver

Limites d'Agorapulse

Impossibilité d'exporter des posts programmés pour le partage avec les clients

La limite de caractères est paramétrée à 300 caractères pour les paramètres LinkedIn, alors que la plateforme elle-même permet l'utilisation de plus de caractères

Prix d'Agorapulse

Standard : 49 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

: 49 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Professionnel : 79$/utilisateur/mois (facturé annuellement)

: 79$/utilisateur/mois (facturé annuellement) Avancé : 119 $/utilisateur/mois (facturation annuelle)

: 119 $/utilisateur/mois (facturation annuelle) Solutions personnalisées en fonction des besoins de votre entreprise

G2: 4.5/5 (919 commentaires)

4.5/5 (919 commentaires) Capterra: 4.5/5 (706 commentaires)

5. Digimind

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Digiminds-social-listening-platform-1400x970.png La plateforme d'écoute sociale de Digimind /$$$img/

via Digimind À quel point votre vie de marketeur ou de propriétaire de marque serait-elle facile si vous pouviez être au fait des discussions des clients sur les différents canaux de médias sociaux en temps réel ?

Les outils d'écoute sociale de Digimind vous fournissent une compréhension complète des posts sociaux de votre public et de vos concurrents.

Par exemple, une startup de livraison de nourriture en ligne utiliserait des outils d'écoute sociale comme Digitmind pour que ses équipes de marketing des médias sociaux surveillent les discussions sociales sur Facebook et Instagram et créent une campagne marketing basée sur les tendances virales. Ces données sur les clients permettent également d'identifier les lacunes en matière d'expérience et d'attentes des clients.

Digimind meilleures fonctionnalités

Moteur alimenté par l'IA, IA Sense aide à la curation automatisée et aux actions recommandées pour les spécialistes du marketing

Digimind Social Analytics pour analyser et benchmarker autant de comptes sociaux que vous le souhaitez

Le module exclusif Top Reputation vous permet de suivre ce que vos clients veulent savoir sur votre marque, vos produits et ceux de vos concurrents

Créez des rapports à l'aide de l'interface prédéfinie de Digimind Social modèles de médias sociaux pour évaluer les indicateurs clés

Les limites de Digimind

L'interface utilisateur n'est pas facile à utiliser et nécessite une formation pour comprendre la plateforme

La profondeur des données n'est pas complète

Prix de Digimind

Prix personnalisés

G2: 4.6/5 (180 commentaires)

4.6/5 (180 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

6. Emplifi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Emplifi.jpeg L'outil de surveillance des médias sociaux d'Elimifi /$$$img/

via Emplifi Les outils de social listening d'Emplifi proposent la création et la publication de contenu, l'analyse, l'UGC, le marketing d'influence, le community management, le live commerce, la gestion de la réputation et le care.

Les meilleures fonctionnalités d'Emplifi

Recevez des alertes automatisées pour les changements soudains et les anomalies dans l'activité des médias sociaux directement dans la plate-forme ou par e-mail

Des fonctionnalités d'écoute sociale et un tableau de bord personnalisable avec des données d'écoute clé dynamiques en temps réel et des informations sur les consommateurs

Outils d'IA pour le libellé automatisé, l'analyse des sentiments et le routage avancé

Les limites de l'Emplifi

L'outil ne capture pas les indicateurs clés tels que les affichages TikTok pour les concurrents ou les swipe-ups IGS

La modification en cours des posts programmés est lourde et frustrante

Prix d'Emplifi

Essentiel : 2400$/an (10 profils)

: 2400$/an (10 profils) Standard : Prix personnalisé

: Prix personnalisé Business : Prix personnalisé

: Prix personnalisé Enterprise : Prix personnalisé

G2: 4.3/5 (202 commentaires)

4.3/5 (202 commentaires) Capterra: 4.2/5 (38 commentaires)

7. YouScan

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/YouScan-for-social-listening-1400x545.png YouScan pour l'écoute sociale /$$$img/

via YouScan YouScan est un outil d'écoute des médias sociaux alimenté par l'IA qui s'accompagne d'une technologie de reconnaissance d'images, aidant les entreprises à analyser les opinions des consommateurs, à découvrir des informations exploitables et à gérer la réputation de la marque.

Exemple concret : supposons qu'une entreprise de soins de la peau cherche à comprendre comment les clients perçoivent la marque, et que les méthodes de recherche traditionnelles n'y parviennent pas.

Un outil d'écoute sociale tel que YouScan aide la marque à obtenir un retour d'information basé sur les discussions sociales, à suivre les mentions non marquées et à inclure des témoignages d'utilisateurs dans ses promotions sur les médias sociaux pour obtenir les meilleurs résultats.

Les meilleures fonctionnalités de YouScan

Visual Insights de YouScan, alimenté par l'IA, détecte les logos, les objets, les scènes, les activités et les informations démographiques sur les images

Catégorisation automatique des mentions et commentaires entrants en catégories telles que les compliments, les louanges ou les plaintes

Étiquettes personnalisées pour la segmentation et filtres pour classer les mentions dans des catégories

Alertes en temps réel pour repérer les menaces potentielles, détecter l'utilisation indésirable de produits et découvrir les mentions visuelles négatives afin de protéger votre image de marque

Limites de YouScan

Nombre limité de hashtags disponibles dans l'affichage du nuage de mots

L'analyse des sentiments n'est pas toujours précise

Prix de YouScan

Démarrage : 299 $/mois (facturé annuellement)

: 299 $/mois (facturé annuellement) Forfaits Unlimited : Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (92 commentaires)

4.8/5 (92 commentaires) Capterra: 4.9/5 (61 commentaires)

8. Mentions de marque

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/BrandMentions-social-media-listening-tool-1400x877.png Outil d'écoute des médias sociaux BrandMentions /$$img/

via Mentions de marque Avez-vous déjà été confronté à une situation où un client mécontent se plaint de votre marque en ligne, mais vous ne faites pas l'objet d'une notification et manquez donc de régler le problème ?

Les outils de suivi des médias sociaux permettent de suivre les mentions de la marque, même lorsque le client oublie de suivre votre marque sur les plateformes de médias sociaux. En particulier lorsqu'un client mécontent s'exprime, vous devez être au top et des outils d'écoute sociale tels que BrandMentions sont utiles.

BrandMentions recherche dans tous les recoins numériques les mentions de votre marque, les mots-clés pertinents pour votre entreprise, ainsi que les hashtags et mots-clés de vos concurrents, afin de s'assurer que votre stratégie de marketing sur les médias sociaux est au top.

Les meilleures fonctionnalités de BrandMentions

L'outil d'écoute des médias sociaux suit les mentions sur divers canaux de médias sociaux, forums, sites d'information, actualités et autres sources web, y compris les critiques

Notifications de suivi de la marque en temps réel par e-mail concernant les mentions clés et si un lien récent génère du trafic vers votre site

Détection automatique du ton et analyse des sentiments négatifs pour les discussions qui mentionnent votre marque

Programmation de rapports libellés en marque blanche sur les mentions de votre marque pour différentes parties prenantes

Limites de BrandMentions

Impossible de suivre les discussions sur les groupes Facebook fermés

Vous atteindrez rapidement les limites mensuelles de suivi si vous ne configurez pas correctement vos mots-clés

Prix de BrandMentions

Growing Business: $79/mois (facturé annuellement)

$79/mois (facturé annuellement) Entreprise: 249 $/mois (facturé annuellement)

249 $/mois (facturé annuellement) Enterprise/Agence: 399 $/mois (facturation annuelle)

G2: 4.6/5 (42 commentaires)

4.6/5 (42 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

9. Hootsuite

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/254401d0-cfae-4237-9c26-d7d56ee58949\_rw\_1920-1400x854.png Tableau de bord Hootsuite /$$img/

via Hootsuite Selon un rapport de McKinsey, les marques qui ne répondent pas aux clients sur les plateformes sociales ont un taux de désabonnement supérieur de 15 % par rapport aux entreprises qui y répondent. Vous voulez être du côté des gagnants. Pour cela, vous avez besoin d'un outil d'écoute des médias sociaux comme Hootsuite.

Hootsuite est une suite de gestion des médias sociaux tout-en-un qui permet aux marques de programmer des posts sur plusieurs canaux de médias sociaux, de gérer le contenu social organique et payant, de surveiller les mentions de la marque, de rester au fait des discussions avec les clients, de suivre les mentions de la marque et d'obtenir des informations, le tout à partir d'un seul tableau de bord intuitif.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Les flux de Hootsuite surveillent les mentions, les mots-clés et les hashtags

Répondez aux commentaires publics, enregistrez-les et aimez-les directement depuis le tableau de bord de Hootsuite

S'intègre aux meilleurs outils d'écoute sociale tels que Brandwatch et Talkwalker

Limites de Hootsuite

Les rapports d'analyse ne sont pas en temps réel

Le nombre de concurrents que vous pouvez suivre est limité pour chaque niveau de prix

Prix de Hootsuite

Professionnel: 99 $/mois (facturé annuellement)

99 $/mois (facturé annuellement) Teams: 249 $/mois (facturation annuelle)

249 $/mois (facturation annuelle) Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.1/5 (4102 commentaires)

4.1/5 (4102 commentaires) Capterra: 4.3/5 (3620 commentaires)

10. BuzzSumo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/resize.png Tableau de bord BuzzSumo /$$$img/

via BuzzSumo Lorsque vous publiez du contenu sur différentes plateformes de médias sociaux, vous fiez-vous toujours à des suppositions pour comprendre ce qui résonne auprès de votre cible ?

Commencez à découvrir des idées de contenu tendance dans votre niche sur Facebook, Twitter, Reddit et YouTube, et identifiez les influenceurs clés pour votre stratégie de médias sociaux avec la plateforme d'écoute sociale de Buzzsumo.

BuzzSumo est une plateforme de logiciel de marketing de contenu qui surveille vos concurrents et analyse les publications sur les médias sociaux, les mentions et les mises à jour du secteur. L'un des meilleurs outils d'écoute sociale,

Buzzsumo fournit des alertes pour repérer les évènements importants qui ne se perdent pas dans les millions de conversations qui se déroulent sur les plateformes de médias sociaux. Filtrez et étudiez les partages, les liens et les tendances pour vérifier quel type de contenu résonne avec votre public et comment construire un avantage sur vos concurrents.

Meilleures fonctionnalités de BuzzSumo

Suivi des mentions sur les flux de contenu liés à votre secteur d'activité pour comprendre vos utilisateurs et rester au fait des dernières actualités et tendances

Intégration avec des outils de communication comme Slack pour être alerté des mentions de marques ou de mots clés

Trier les articles en fonction des scores de tendance pour repérer les tendances virales à venir et agir en conséquence. Comparez les tendances en analysant les cinq dernières années de données de performance du contenu

Alertes de notification en temps réel pour suivre les nouveaux liens et les nouvelles mentions au fur et à mesure

Limites de BuzzSumo

Les alertes de l'outil d'écoute peuvent devenir répétitives

Cher pour les propriétaires de petites entreprises

Prix de BuzzSumo

Création de contenu : 199$/utilisateur/mois

: 199$/utilisateur/mois RP & Comms : 299 $/5 utilisateurs/mois

: 299 $/5 utilisateurs/mois Suite : 499 $/10 utilisateurs/mois

: 499 $/10 utilisateurs/mois Enterprise : 999$/30 utilisateurs/mois

G2: 4.5/5 (102 commentaires)

4.5/5 (102 commentaires) Capterra: 4.5/5 (141 commentaires)

Autres outils de gestion des médias sociaux

ClickUp

Alors que les outils d'écoute des médias sociaux se concentrent sur l'écoute et la surveillance sociales, ClickUp est un.. logiciel de gestion de flux de travail pour les équipes de marketing qui améliore votre rendement global. ClickUp assiste votre stratégie marketing en vous aidant à gérer les projets, les campagnes et les tâches liés aux médias sociaux.

Vous souhaitez suivre votre calendrier de médias sociaux ou trouver des moyens créatifs de mettre en place des campagnes de médias sociaux efficaces ? ClickUp fera le travail terminé.

Utilisez ClickUp pour héberger toutes vos promotions et initiatives sur les médias sociaux en un seul endroit. Cet outil de gestion des médias sociaux permet aux membres de l'équipe et aux parties prenantes de collaborer en temps réel.

Qu'il s'agisse de trouver des idées de campagne, de définir des objectifs d'équipe ou de travailler sur le calendrier de contenu du nouveau trimestre, ClickUp vous aide à chaque étape du processus.

Utilisez ClickUp pour gérer les réponses aux messages sociaux et les réponses aux questions recueillir des commentaires à l'aide d'outils d'écoute sociale.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Automatisez vos processus de médias sociaux avec les outils prédéfinis de ClickUpmodèles de campagne pour les médias sociaux Faites un remue-méninges sur les idées de contenu, construisez votre calendrier de contenu et écrivez vos légendes de médias sociaux en utilisant les modèles de campagne de médias sociaux /%href/ L'IA de ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image.gif L'IA de ClickUp pour la rédaction d'e-mails personnalisés /$$$img/



ClickUp AI est votre partenaire créatif pour la rédaction d'e-mails clients, de forfaits pour les médias sociaux et de légendes engageantes pour les médias sociaux

Ajoutez des drapeaux de priorité et des notifications d'alerte pour que l'équipe soit informée et mise à jour instantanément sur les changements

L'IA de ClickUpModèle de flux de travail pour la stratégie des médias sociaux supprime le travail fastidieux d'élaboration d'une stratégie de promotion des médias sociaux à partir de la base

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/social-media-workflow.png Modèle de flux de travail pour la stratégie des médias sociaux par ClickUp /$$img/

Utilisez le modèle de flux de travail de stratégie de médias sociaux personnalisable de ClickUp pour forfaiter et réaliser les tâches importantes liées aux médias sociaux

Le modèle de flux de travail de la stratégie des médias sociaux de ClickUp est personnalisableModèle de Tableau blanc d'analyse concurrentielle vous permet de surveiller les campagnes de marketing de vos concurrents et le niveau de satisfaction de vos produits

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image14-1.png Modèle d'analyse concurrentielle dans ClickUp Tableau blanc /$$img/

Identifiez vos principaux concurrents avec le modèle d'analyse concurrentielle du Tableau blanc de ClickUp et suivez les performances de leurs produits

Rassemblez les données sociales et en ligne à partir d'outils de surveillance des médias sociaux afin d'en tirer des enseignements

Les limites de ClickUp

La version gratuite limite l'accès aux fonctionnalités avancées telles que ClickUp AI

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/utilisateur/mois

$7/utilisateur/mois Business: 12$/utilisateur/mois

12$/utilisateur/mois Entreprise: Prix personnalisé

Choisir les bons outils d'écoute sociale pour booster votre stratégie sociale

Choisissez un outil d'écoute sociale qui vous permet de suivre les discussions et de surveiller les mentions de la marque pour tous vos canaux de médias sociaux dans un tableau de bord consolidé.

Les fonctionnalités d'écoute sociale de ClickUp et de la gestion projet des médias sociaux disposent de fonctionnalités clés telles que des modèles de contenu, des fonctionnalités IA et des capacités de collaboration en équipe pour permettre à votre équipe sociale de gérer les campagnes, les projets et les tâches liés aux médias sociaux en un seul endroit.

À partir du suivi du temps des clients et des discussions sociales en temps réel jusqu'à la création de modèles de campagne marketing, ClickUp fait tout.

Le plus beau, c'est que ClickUp s'intègre aux meilleurs outils d'écoute sociale pour le flux de données entre différentes sources, éliminant ainsi le travail manuel d'exportation des données sur plusieurs canaux.

Au lieu de jongler entre différents outils d'écoute sociale, utilisez ClickUp pour gérer facilement vos projets d'écoute sociale et d'insights. Planifiez, gérez, suivez et collaborez à toutes vos stratégies de médias sociaux sur ClickUp grâce à des modèles personnalisables prédéfinis.

Commencez sur ClickUp pour un essai gratuit.