les 15 meilleurs outils d'étude de marché pour une prise de décision fondée sur les données

Vous avez déjà lancé un produit ou une campagne qui n'a rencontré aucun succès ? C'est ce qui arrive lorsque vous négligez les études de marché.

Imaginons que vous créiez une gamme de soins pour la peau destinée aux adolescents, pour finalement découvrir que votre marché cible préfère les emballages écologiques et les libellés « sans cruauté ». Avez-vous manqué quelque chose ? Vous venez de passer à côté de vos clients.

Voici la solution : utilisez des outils gratuits d'étude de marché. Ces ressources technologiques vous aident à découvrir ce que votre public cible veut vraiment, sans avoir à deviner.

Votre marque risque de prendre du retard si vous ignorez les tendances du marché, les insights consommateurs ou votre environnement concurrentiel. Et cela peut aller très vite. Mais ne vous inquiétez pas.

Ce guide explore les meilleurs outils d'étude de marché pour vous aider à collecter des données, repérer les tendances et prendre des décisions commerciales plus intelligentes.

🔍 Le saviez-vous ? 69 % des chercheurs utilisent des points de données synthétiques pour améliorer leurs connaissances. Et environ 47 % ont régulièrement recours à l'IA dans leurs études de marché.

Les meilleurs outils gratuits d'étude de marché vous aident à comprendre votre audience, à repérer les tendances émergentes et à prendre des décisions en toute confiance sans perdre de temps ni dépenser votre budget.

Voici quelques fonctionnalités à prendre en compte lorsque vous évaluez un logiciel d'étude de marché :

Segmentation de l'audience : trouvez un trouvez un outil de marketing basé sur l'IA pour décomposer votre marché cible en profils clients détaillés afin de cibler précisément et de mieux comprendre les consommateurs

Accès aux données en temps réel : recherchez des informations actualisées sur les tendances du marché, le comportement des clients et les requêtes de recherche au fur et à mesure qu'elles se produisent pour prendre des décisions éclairées

Outils de création de sondages : optez pour un logiciel de recherche qui vous permet de créer des sondages à l'aide de modèles ou de questions personnalisées afin de recueillir des réponses, des commentaires et d'identifier les points faibles de vos clients

Analyse des sentiments : choisissez un choisissez un outil de feedback client capable de suivre l'opinion publique et les sentiments des clients à travers les avis, les forums et les réseaux sociaux afin d'orienter vos messages produits

Analyse concurrentielle : envisagez un logiciel capable de surveiller les performances, les stratégies et le sentiment des clients de vos concurrents afin de garder une longueur d'avance dans un domaine concurrentiel

Fonctionnalité de recherche par mots-clés : choisissez des outils d'étude de marché qui vous aident à découvrir le volume de recherche, les données de saisie semi-automatique et les requêtes de recherche tendance afin d'aligner votre contenu sur les intérêts des clients

Présentation visuelle des données : vérifiez que l'outil permet de visualiser les données à l'aide de graphiques, de cartes thermiques et de tableaux de bord afin d'interpréter rapidement les données brutes et d'identifier les tendances

Analyses robustes : choisissez un choisissez un logiciel d'analyse marketing pour analyser les tendances qui façonnent votre secteur à l'aide de données provenant de sources fiables

Voici quelques-uns des meilleurs outils d'étude de marché qui ne vous aideront pas seulement à mener des études de marché. Ils vous donneront la confiance nécessaire pour agir, qu'il s'agisse d'affiner un produit, de comprendre vos clients cibles ou d'explorer les nouvelles tendances du secteur.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet et la collaboration en matière de recherche)

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, rassemble vos tâches, vos documents, vos discussions, vos études démographiques, vos sondages et vos précieuses informations dans un environnement de travail organisé. Elle vous offre la structure, la rapidité et l'intelligence dont vous avez besoin pour passer d'idées brutes à des stratégies abouties, sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Créez des formulaires pour recueillir les commentaires détaillés de vos clients avec ClickUp Forms

Avec les formulaires ClickUp, vous pouvez créer des sondages personnalisables pour recueillir des opinions, des commentaires sur vos produits ou des informations sur la concurrence. Ajoutez une logique conditionnelle pour adapter les questions et utilisez les champs de réponse pour obtenir des réponses détaillées.

Une fois votre formulaire mis en ligne, chaque réponse et chaque commentaire des utilisateurs devient automatiquement une tâche.

Par exemple, si un client partage un point sensible, cette réponse peut déclencher une tâche pour votre équipe produit. Intelligent, n'est-ce pas ? Associé à l'IA, ClickUp analyse ces informations pour mettre en évidence les tendances ou les anomalies, par exemple si la plupart des utilisateurs se plaignent d'une fonctionnalité ou s'enthousiasment pour une nouveauté.

Créez un rapport d'analyse concurrentielle concis à l'aide d'instructions simples avec ClickUp Brain

ClickUp Brain est un véritable assistant de recherche IA. Demandez-lui de résumer des résultats, de générer des questions de sondage, de rédiger des analyses de la concurrence ou de trouver des idées de titres pour vos campagnes.

Supposons que vous souhaitiez connaître les principales difficultés rencontrées par vos utilisateurs. Vous pouvez utiliser Brain pour analyser les résultats de vos formulaires et générer un résumé rapide. C'est comme avoir un stratège à portée de main.

📮 ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles sont le manque d'intégration transparente, le manque de connaissances et les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites, les instructions et les questions en langage naturel, résolvant ainsi les trois problèmes liés à l'adoption de l'IA tout en connectant vos discussions, vos tâches, vos documents et vos connaissances dans l'ensemble de l'environnement de travail.

Organisez le contenu et modifiez des documents en collaboration avec vos équipes à l'aide de ClickUp Docs

Vous pouvez également tout organiser dans ClickUp Docs. Considérez-les comme votre bibliothèque de recherche centralisée. Créez des wikis pour vos concurrents et des pages pour les profils de vos personas, et collaborez facilement avec votre équipe.

Vous pouvez instantanément étiqueter, commenter, attribuer des éléments d'action et convertir du texte en tâches.

Suivez facilement vos données de recherche à l'aide des tâches ClickUp

En parlant de tâches, ClickUp Tasks vous aide à rester productif. Vous pouvez les créer à partir de n'importe où : commentaires, formulaires ou même discussions. Marquez-les avec des champs personnalisés « recherche », « idée » ou « jalon » pour faciliter leur suivi.

Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez visualiser les résultats des sondages, les performances des campagnes, la progression des recherches et les échéanciers, le tout en un seul endroit. Créez votre tableau de bord. Ajoutez des diagrammes, des widgets de calcul ou des barres de progression. Plus besoin de courir après les rapports.

Et le meilleur dans tout ça ? ClickUp propose plusieurs modèles que vous pouvez également utiliser pour vous aider dans vos campagnes !

Si vous souhaitez rationaliser l'ensemble du processus de recherche, le tout dans un seul environnement de travail, le modèle d'étude de marché ClickUp est la solution tout-en-un qu'il vous faut. De la définition des objectifs de recherche à la collecte des données et à la création de rapports, vous resterez maître de chaque étape sans rien manquer.

Obtenez un modèle gratuit Restez compétitif et prenez des décisions éclairées grâce au modèle d'étude de marché ClickUp

De plus, vous pouvez utiliser des modèles de sondage prédéfinis pour une approche holistique. Le modèle de sondage sur les commentaires des clients ClickUp est utilisé pour recueillir les commentaires des clients cibles, comprendre leurs besoins et identifier les domaines à améliorer.

Utilisez le modèle d'analyse de marché ClickUp pour comprendre les besoins, les préférences et les comportements de vos clients potentiels.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Certaines fonctionnalités avancées sont uniquement accessibles via l'application de bureau ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver les fonctionnalités étendues de ClickUp légèrement déroutantes au début

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Voici ce que Chelsea Bennett, responsable de l'engagement de la marque chez Lulu Press, a à dire à propos de ClickUp :

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester connectés aux autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours pour tout. Cela a été très utile pour notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

2. Google Trends (idéal pour découvrir les sujets tendance et trouver des idées de contenu)

via Google Trends

Google Trends vous permet de voir ce que le monde recherche. Que vous exploriez les mots-clés en vogue ou compariez des termes de recherche, cet outil gratuit d'étude de marché vous aide à découvrir ce que votre public cible souhaite vraiment.

Vous apprécierez sa capacité à comparer le volume de recherche au fil du temps, à visualiser les données à l'aide de diagrammes clairs et à découvrir les intérêts régionaux. Utilisez-le pour suivre la demande saisonnière, analyser le comportement des consommateurs ou identifier les sujets tendance dans des secteurs spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de Google Trends

Comparez les termes de recherche selon les emplacements et les périodes pour identifier rapidement les préférences de votre audience

Analysez les tendances du volume de recherche au fil des ans pour prévoir la demande saisonnière et les tendances

Consultez instantanément les requêtes associées pour découvrir de nouvelles idées de mots-clés et les points faibles

Limites de Google Trends

Il ne reflète que les recherches Google, les données provenant d'autres plateformes ne sont pas prises en compte

Google Trends utilise un échantillon de recherches Google, ce qui peut introduire des biais ou des inexactitudes potentiels

Tarifs Google Trends

Gratuit pour toujours

Évaluations et avis sur Google Trends

G2 : 4,6/5 (plus de 230 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

💡 Conseil de pro : Vous avez parfois l'impression que votre marketing ne touche pas le bon public ? Essayez de créer des personas d'utilisateurs efficaces pour cibler votre audience. Voici une méthode infaillible pour créer des personas d'utilisateurs : Utilisez des sondages, des entretiens ou les formulaires ClickUp pour recueillir des données réelles sur les utilisateurs

Recherchez les traits communs et les besoins afin de créer vos personas

Gagnez du temps et organisez tout grâce au modèle gratuit de profil utilisateur de ClickUp

Partagez vos personas et affinez-les grâce aux contributions de votre équipe

Utilisez-les dans vos équipes marketing, commerciales et UX

3. Qualtrics (Idéal pour créer des sondages en ligne détaillés et ciblés)

via Qualtrics

Qualtrics est l'un des meilleurs outils d'étude de marché pour trouver des informations et recueillir des informations exploitables. Il vous permet de créer des sondages, d'analyser les réponses et de suivre le sentiment des consommateurs comme un pro.

Vous pouvez l'utiliser pour créer des sondages ciblés avec une logique avancée, visualiser les données pour les rapports destinés aux parties prenantes et segmenter votre audience. Il est parfait pour les entreprises en ligne et les spécialistes du marketing qui cherchent à comprendre les préférences des clients, à réduire le taux de désabonnement et à optimiser les décisions commerciales.

Les meilleures fonctionnalités de Qualtrics

Créez facilement des sondages ciblés avec une logique de branchement avancée et des modèles de saut

Analysez les réponses en texte libre à l'aide de l'IA intégrée pour l'analyse des sentiments

Segmentez les données d'audience pour comprendre les comportements en fonction des données démographiques et comportementales

Limites de Qualtrics

Cet outil d'étude de marché est coûteux, ce qui peut être prohibitif pour les petites entreprises en ligne

Son interface de conception de sondages semble moins intuitive que celle de ses concurrents

Tarifs Qualtrics

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Qualtrics

G2 : 4,4/5 (plus de 2 900 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Qualtrics ?

Voici ce qu'en dit un critique G2:

La puissance. Je peux faire tellement de choses avec Qualtrics, et je continue à découvrir de nouvelles façons d'utiliser la plateforme pour apporter de la valeur à mes clients.

4. BuzzSumo (Idéal pour découvrir les contenus tendance et les sujets viraux)

via BuzzSumo

BuzzSumo vous aide à découvrir en quelques secondes les contenus les plus engageants, les sujets tendance et les stratégies de vos concurrents. Que vous soyez créateur de contenu, marketeur ou propriétaire d'entreprise, cet outil de recherche vous donne un aperçu de ce qui résonne auprès de votre public.

Cet outil d'étude de marché permet d'effectuer des recherches par mot-clé, d'analyser l'utilisation des réseaux sociaux, de surveiller les mentions de votre marque et d'identifier les points faibles de votre audience. Il peut également vous aider dans la recherche de contenu, l'exploration des requêtes de recherche et la planification de campagnes basées sur des informations précieuses.

Les meilleures fonctionnalités de BuzzSumo

Suivez rapidement les contenus tendance en fonction de l'engagement sur plusieurs plateformes

Identifiez les mots-clés, les influenceurs et les formats de contenu les plus performants dans votre niche

Surveillez les mentions de votre marque et de celles de vos concurrents

Limites de BuzzSumo

Les influenceurs, le contenu et la surveillance des réseaux sociaux de cet outil ne sont pas toujours précis

BuzzSumo ne propose plus de forfait gratuit et oblige désormais les utilisateurs à souscrire à des forfaits payants

Tarifs BuzzSumo

Création de contenu : 199 $/mois par utilisateur

Relations publiques et communication : 299 $/mois pour 5 utilisateurs

Suite : 499 $/mois pour 10 utilisateurs

Enterprise : 999 $/mois pour 30 utilisateurs

Évaluations et avis sur BuzzSumo

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 140 avis)

5. Tableau (idéal pour visualiser des données complexes à l'aide de tableaux de bord interactifs)

via Tableau

Tableau vaut le détour pour les spécialistes du marketing et les analystes qui cherchent à transformer des données complexes en informations claires et exploitables. Ce logiciel d'étude de marché permet aux utilisateurs de se connecter à diverses sources de données, de visualiser les tendances et de partager sans effort des tableaux de bord interactifs

Qu'il s'agisse de suivre les performances d'une campagne ou d'analyser le comportement des clients, l'interface conviviale et les analyses puissantes de Tableau vous aident à prendre des décisions basées sur les données. Par exemple, vous pouvez surveiller les données commerciales en temps réel afin d'ajuster rapidement vos stratégies.

Principales fonctionnalités de Tableau

Connectez-vous à plusieurs sources de données en toute transparence pour unifier efficacement votre paysage de données

Créez des tableaux de bord interactifs par glisser-déposer pour visualiser intuitivement des données complexes

Utilisez des capacités d'analyse des données en temps réel pour réagir rapidement aux changements du marché

Limites de Tableau

Certains utilisateurs signalent des ralentissements ou des erreurs lors du traitement de grands ensembles de données

Tableau ne permet pas aux utilisateurs d'importer des visuels personnalisés

Tarifs Tableau

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tableau

G2 : 4,4/5 (plus de 2 300 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tableau ?

Voici ce qu'en dit un critique G2:

C'est un bon outil pour gérer les données et effectuer des analyses. Il fournit des informations claires et permet également de faire des comparaisons jour après jour. Il est facile à comprendre une fois que vous avez passé suffisamment de temps à vous familiariser avec.

6. Pew Research Center (Idéal pour comprendre l'opinion publique et les tendances sociales)

via Pew Research Center

Pew Research Center est un outil gratuit d'étude de marché qui réalise des sondages d'opinion publique et fournit des données complètes sur les opinions publiques, les tendances sociales et les informations démographiques.

En tant que propriétaire d'entreprise, spécialiste du marketing ou chercheur, vous avez accès à une mine d'informations impartiales pour comprendre les comportements et les préférences de votre public cible.

Vous pouvez utiliser leurs ensembles de données exhaustifs pour éclairer votre planification marketing, identifier les tendances émergentes du marché et prendre des décisions fondées sur des données.

Les meilleures fonctionnalités du Pew Research Center

Accédez à des ensembles de données couvrant divers sujets et données démographiques pour une analyse complète

Explorez des outils interactifs pour visualiser efficacement les tendances et les modèles de données

Utilisez des études impartiales pour éclairer vos processus décisionnels objectifs

Limites du Pew Research Center

Couverture limitée des marchés de niche et incapacité à répondre aux demandes spécifiques à certains secteurs

Se concentre principalement sur les données américaines, ce qui limite son applicabilité à l'échelle internationale

Tarifs du Pew Research Center

Free Forever

Évaluations et avis du Pew Research Center

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

7. BrandWatch (Idéal pour l'écoute des réseaux sociaux et l'analyse des sentiments)

via BrandWatch

BrandWatch permet aux spécialistes du marketing, aux chercheurs et aux responsables de marque d'accéder à des informations en temps réel sur les consommateurs en surveillant les discussions en ligne sur les réseaux sociaux, les blogs, les forums et les sites d'actualités. Vous obtenez ainsi une compréhension complète des sentiments et des comportements de votre public cible.

Les tableaux de bord personnalisables de BrandWatch vous permettent de visualiser les tendances, d'effectuer des analyses concurrentielles et de suivre la réputation de votre marque. Vous pouvez également surveiller les discussions concernant vos produits afin d'identifier les problèmes émergents ou les opportunités.

Les meilleures fonctionnalités de BrandWatch

Surveillez les discussions sur les plateformes numériques pour obtenir des informations complètes sur les consommateurs

Personnalisez vos tableaux de bord pour visualiser les tendances et suivre efficacement les performances de votre marque

Analysez le sentiment pour comprendre la perception du public à l'égard de votre marque ou de vos produits

Limites de BrandWatch

La quantité de données générées peut être difficile à filtrer

BrandWatch propose uniquement des forfaits personnalisés

Tarifs BrandWatch

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur BrandWatch

G2 : 4,4/5 (plus de 620 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 230 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de BrandWatch ?

Voici ce qu'en dit un critique G2:

La possibilité d'utiliser des chaînes de recherche simples ou complexes pour extraire des données de titres médiatiques mondiaux (de différents types, y compris les réseaux sociaux) est très utile pour évaluer l'impact des campagnes dans le monde de la communication.

8. Semrush (Idéal pour la recherche et l'analyse complète de mots-clés)

via Semrush

Si vous souhaitez améliorer vos performances SEO, analyser vos concurrents et affiner votre stratégie de contenu, envisagez d'utiliser des outils d'étude de marché spécialisés tels que Semrush. Ce logiciel complet d'étude de marché vous fournit des informations sur le classement de votre site web dans les moteurs de recherche et sur les stratégies de vos concurrents.

Avec Semrush, vous pouvez effectuer des recherches approfondies sur les mots-clés, suivre la visibilité de votre site et identifier les opportunités de croissance. Par exemple, son Keyword Magic Tool vous aide à découvrir les mots-clés à fort volume pertinents pour votre niche, afin que vous puissiez adapter votre contenu à votre public cible.

Les meilleures fonctionnalités de Semrush

Effectuez des recherches approfondies sur les mots-clés afin d'identifier les termes de recherche les plus utilisés

Analysez les stratégies de vos concurrents pour découvrir leurs forces et leurs faiblesses

Réalisez des audits de site pour détecter et corriger rapidement les problèmes de référencement

Limites de Semrush

Les fonctionnalités avancées ne sont disponibles qu'avec les forfaits les plus chers, ce qui peut limiter les petites entreprises

Son interface semble encombrée et intimidante pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs Semrush

Pro : 139,95 $/mois par utilisateur

Guru : 249,95 $/mois par utilisateur

Business : 499,95 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Semrush

G2 : 4,5/5 (plus de 2 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 280 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Semrush ?

Voici ce qu'en dit un critique G2:

SEMRush offre une multitude de fonctionnalités intéressantes et s'intègre à des outils tels que GA4 et LI pour une meilleure compréhension. Le tableau de bord SEO est un excellent moyen d'obtenir une vue d'ensemble de votre suivi. Il est très pratique de pouvoir importer vos données GA pour obtenir des informations plus précises sur le suivi de votre site.

9. Ubersuggest (Idéal pour la recherche de mots-clés et l'identification d'opportunités de backlinks)

via Ubersuggest

ubersuggest est idéal pour améliorer votre stratégie SEO, découvrir des mots-clés à fort trafic et analyser les performances en ligne de vos concurrents. Cet outil gratuit d'étude de marché offre des informations précieuses sur les tendances en matière de mots-clés, les opportunités de backlinks et les idées de contenu, vous permettant ainsi d'optimiser efficacement votre site web.

En utilisant son aperçu des mots-clés, vous pouvez identifier les termes de recherche à fort volume et faible concurrence, ce qui vous permet d'adapter votre contenu aux besoins de votre public cible.

Les meilleures fonctionnalités d'Ubersuggest

Suivez le classement de votre site web dans les moteurs de recherche au fil du temps

Évaluez les profils de backlinks pour améliorer vos efforts de création de liens

Générez des idées de contenu basées sur les sujets tendance et les mots-clés

Limites d'Ubersuggest

L'outil gratuit peut ne pas suffire aux utilisateurs qui ont besoin d'une analyse SEO approfondie

Selon certaines sources, des retards occasionnels dans la mise à jour des données affectent l'analyse en temps réel

Tarifs Ubersuggest

Gratuit pour toujours

Individuel : 12 $/mois par utilisateur

Business : 20 $/mois pour 2 utilisateurs

Enterprise : 40 $/mois pour 5 utilisateurs

Tarification personnalisée disponible

Évaluations et avis sur Ubersuggest

G2 : 4,2/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

🔍 Le saviez-vous ? L'une des premières formes de recherche marketing consistait en des sondages porte-à-porte, où les chercheurs interrogeaient directement les consommateurs sur leurs préférences et leurs besoins.

10. Answer The Public (idéal pour générer des idées de contenu basées sur les requêtes de votre audience)

via Answer The Public

Answer The Public vous aide à comprendre votre audience en révélant les questions et les sujets qu'elle recherche activement en ligne. En saisissant un mot-clé, vous découvrez une multitude de requêtes connexes, qui constituent une mine d'or d'idées de contenu.

Par exemple, une requête sur le « marketing numérique » génère des questions telles que « Qu'est-ce que le marketing numérique ? » et « Comment se lancer dans le marketing numérique ? ». Ces informations vous permettent de créer un contenu qui répond directement aux intérêts et aux besoins de votre audience, améliorant ainsi l'engagement et les performances SEO.

Les meilleures fonctionnalités de Answer The Public

Découvrez sans effort un large intervalle de requêtes de recherche connexes

Visualisez les données grâce à des mises en forme attrayantes et intuitives

Identifiez les mots-clés à longue traîne pour améliorer vos stratégies de référencement naturel (SEO)

Limites de Answer The Public

Cet outil gratuit limite le nombre de recherches quotidiennes et fournit des résultats limités par requête

Tarifs Answer The Public

Gratuit pour toujours

Individuel : 5 $/mois par utilisateur

Pro : 49 $/mois pour 3 utilisateurs

Expert : 99 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Answer The Public

G2 : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

11. Statista (Idéal pour mener des recherches et des analyses spécifiques à un secteur d'activité)

via Statista

Statista, un outil d'étude de marché renommé, vous fournit plus d'un million de statistiques sur 170 secteurs et plus de 150 pays. Il s'agit d'une plateforme complète pour explorer les tendances du marché, le comportement des clients et les informations spécifiques à chaque secteur.

Son interface conviviale vous permet de localiser et de visualiser les données, ce qui vous aide à prendre des décisions rapides et éclairées.

Par exemple, si vous analysez le paysage du commerce électronique, Statista fournit des analyses et des prévisions détaillées sur les revenus. Cela vous permet d'identifier les opportunités de croissance et d'élaborer des stratégies efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Statista

Accédez à un vaste tableau de statistiques sur plusieurs secteurs à l'échelle mondiale

Visualisez les données à l'aide de diagrammes et d'infographies de haute qualité

Obtenez des réponses personnalisées à vos requêtes grâce à l'outil Research AI

Achetez des rapports sur les tendances et les marchés couvrant des centaines de thèmes

Limites de Statista

Abonnement requis pour accéder à l'intégralité des rapports détaillés

Les réponses de l'IA peuvent manquer de profondeur dans certains domaines

Tarifs Statista

Free Forever

Starter : 199 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Personnel : 599 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Professionnel : 1 299 $/mois pour 5 utilisateurs (facturé annuellement)

Business Suite : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Statista

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

12. Bureau du recensement (idéal pour analyser les tendances démographiques et économiques locales)

via Bureau du recensement

Le Census Bureau est un autre outil gratuit d'étude de marché qui offre une mine de données démographiques et économiques pour vous aider à comprendre votre marché. Il fournit des informations sur les tendances démographiques, les modèles commerciaux et les indicateurs financiers.

Ses plateformes conviviales, telles que Census Business Builder, vous permettent de visualiser les données relatives à des régions ou des secteurs spécifiques.

Par instance, si vous envisagez d'ouvrir un nouveau café, vous pouvez utiliser cet outil pour analyser les données démographiques locales et les habitudes de consommation des consommateurs. Vous vous assurez ainsi que votre entreprise répond aux besoins de la communauté.

Meilleures fonctionnalités du Census Bureau

Accédez à des données démographiques et économiques complètes pour prendre des décisions fondées sur des données

Utilisez Census Business Builder pour une analyse de marché sur mesure

Visualisez les données grâce à des cartes et des outils interactifs

Limites du Bureau du recensement

Les données économiques peuvent être en retard par rapport aux évènements actuels

Certaines données sont complexes et nécessitent une expertise statistique

Tarifs du Bureau du recensement

Gratuit pour toujours

Évaluations et avis du Bureau du recensement

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

13. Typeform (idéal pour recueillir les commentaires des clients à l'aide de formulaires personnalisés)

via Typeform

Typeform vous aide à recueillir des informations grâce à des formulaires et sondages interactifs attrayants qui ressemblent à des discussions naturelles. Sa conception intuitive présente les questions une par une, ce qui permet aux répondants de rester concentrés et augmente le taux de réponse.

Que vous meniez une étude de marché, recueilliez les commentaires de vos clients ou génériez des prospects, les modèles et la logique de branchement de Typeform offrent des expériences personnalisées. Par exemple, lorsque vous recherchez des commentaires sur un produit, vous pouvez utiliser Typeform pour poser des questions de suivi pertinentes en fonction des réponses précédentes, ce qui vous permet d'obtenir des informations plus approfondies.

Les meilleures fonctionnalités de Typeform

Créez des formulaires conversationnels qui suscitent efficacement l'intérêt des répondants

Personnalisez les modèles pour les aligner sur l'identité de votre marque

Établissez des parcours de questions personnalisés avec des branches logiques

Limites de Typeform

L'accès aux fonctionnalités avancées nécessite un abonnement supérieur

Il comprend un nombre limité de types de questions par rapport à certains concurrents

Tarifs Typeform

Basique : 29 $/mois par utilisateur

Plus : 59 $/mois pour 3 utilisateurs

Business : 99 $/mois pour 5 utilisateurs

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Typeform

G2 : 4,5/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Typeform ?

Voici ce qu'en dit un critique G2:

J'apprécie le fait que vous puissiez ajouter votre kit de marque à l'outil afin de garantir la cohérence de l'image de marque de votre organisation, même s'il s'agit d'un outil tiers. J'apprécie également la possibilité d'intégrer le sondage à votre propre page Web afin de ne pas avoir à quitter votre site Web.

14. BrandMentions (Idéal pour surveiller la présence d'une marque sur les plateformes numériques)

via BrandMentions

BrandMentions offre une solution complète aux entreprises pour surveiller leur présence en ligne, analyser la concurrence et gérer la réputation de leur marque. Il vous permet de suivre toutes les mentions de votre marque sur le web, y compris les réseaux sociaux, les blogs et les sites d'actualités.

En fournissant des alertes en temps réel, BrandMentions vous permet d'interagir rapidement avec votre audience et de cultiver des relations plus solides. Sa fonctionnalité d'analyse des sentiments vous aide à discerner la perception du public, ce qui vous permet d'apporter des réponses stratégiques aux éloges et aux critiques.

Les meilleures fonctionnalités de BrandMentions

Surveillez les mentions de votre marque sur le Web et les plateformes sociales

Recevez des alertes en temps réel pour saisir immédiatement les opportunités d'engagement

Analysez les sentiments pour comprendre efficacement la perception du public

Limites de BrandMentions

Capacité limitée à saisir les discussions plus larges ou les tendances émergentes liées à votre marque

Les fonctionnalités d'analyse des données et de rapports sont moins intuitives que celles d'autres outils

Tarifs BrandMentions

Gratuit pour toujours

Starter : 299 $/mois par utilisateur

Pro : 499 $/mois par utilisateur

Expert : 699 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur BrandMentions

G2 : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de BrandMentions ?

Voici ce qu'en dit un critique G2:

Cet outil est très facile à utiliser et fournit des résultats rapides et précis. J'apprécie vraiment la personnalisation des campagnes. Vous pouvez ajouter des mots clés négatifs ou exclure certains comptes et sites Web. De plus, il est plus abordable que de nombreuses options similaires disponibles sur le marché.

15. Think with Google (Idéal pour comprendre le comportement des consommateurs et les tendances du secteur)

via Think with Google

Dernier outil de notre liste, Think with Google vous aide à accéder aux dernières informations marketing, tendances de consommation et études sectorielles. Il vous fournit des articles et des études de cas basés sur des données pour éclairer vos stratégies.

Par exemple, l'exploration des nouveaux comportements des consommateurs peut vous aider à mieux comprendre l'évolution des besoins de votre public cible. De plus, des outils tels que Google Trends et Market Finder peuvent vous aider à identifier de nouvelles opportunités commerciales et à optimiser votre présence en ligne.

Les meilleures fonctionnalités de Think with Google

Explorez les informations sur les consommateurs pour comprendre les comportements de votre audience et les préférences des consommateurs

Accédez à des études de cas présentant des stratégies marketing réussies

Utilisez Google Trends pour suivre l'évolution des comportements de recherche au fil du temps

Pensez avec Google limites

Cette liste est limitée aux informations et outils fournis par Google

Le contenu se concentre principalement sur les stratégies de marketing numérique

Tarifs Think with Google

Gratuit pour toujours

Évaluations et avis Think with Google

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

✨ Mentions spéciales Outre les nombreux outils d'étude de marché mentionnés ci-dessus, en voici quelques autres qui méritent d'être notés : SurveyMonkey : Idéal pour créer et distribuer des sondages afin de recueillir des données quantitatives

Mintel : Idéal pour des rapports d'études de marché complets et l'analyse des tendances de consommation

TacNielsen : Idéal pour les données de mesure du commerce de détail, les informations sur les panels de consommateurs et l'analyse des médias

Euromonitor International : Idéal pour les rapports d'études de marché mondiaux, Idéal pour les rapports d'études de marché mondiaux, l'analyse sectorielle et les tendances de consommation

Optimisez vos études de marché avec ClickUp !

Les outils d'étude de marché de cette liste offrent des fonctionnalités puissantes pour la création de sondages, l'analyse de la concurrence, le suivi des tendances et la visualisation des données. Ces outils aident les équipes à recueillir des informations, à comprendre leur audience et à prendre des décisions plus rapidement.

Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une solution tout-en-un qui combine la collecte de formulaires, la recherche basée sur l'IA, la collaboration en équipe, la gestion des tâches et la création de rapports visuels, le tout sur une seule plateforme.

Créez des sondages avec les formulaires ClickUp, analysez les réponses avec les tableaux de bord ClickUp, rédigez des rapports gratuits dans ClickUp Docs et découvrez plus rapidement des informations utiles grâce à ClickUp Brain. Attribuez des tâches, fixez des délais et collaborez sans effort avec votre équipe. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp pour simplifier votre flux de travail d'études de marché et transformer vos informations en actions, plus rapidement que jamais !