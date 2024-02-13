11 modèles gratuits de formulaires de retour d'information

En tant que responsable, la collecte des commentaires des clients ou des employés est un élément essentiel de l'amélioration de vos produits, de vos services et de l'ensemble des activités de votre entreprise.

Cependant, créer un formulaire de retour d'information à partir de zéro peut être une tâche décourageante, surtout si vous ne savez pas quelles questions poser ou quel format utiliser. C'est pourquoi nous avons dressé une liste de 11 modèles et exemples de formulaires de retour d'information faciles à utiliser pour vous aider à démarrer.

Dans cet article de blog, nous définirons ce qu'est un modèle de formulaire de retour d'information, ce qui fait un bon modèle de formulaire de retour d'information, et nous proposerons différents modèles parmi lesquels choisir. Chaque modèle comprendra une description, des avantages, des exemples d'utilisation et un appel à l'action pour télécharger le modèle.

C'est parti !

Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire de retour d'information ?

Un modèle de formulaire de retour d'information est un formulaire préconçu qui comprend tous les champs et toutes les questions nécessaires pour recueillir les commentaires des clients ou des employés.

Il peut être utilisé pour recueillir des commentaires sur les produits les services, l'environnement de travail ou tout autre aspect des activités de votre entreprise. Les modèles de formulaires de retour d'information peuvent être créés dans différents formats, notamment formulaires en ligne des enquêtes ou des questionnaires.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire de feedback client ?

**Les formulaires de feedback doivent être aussi courts et concis que possible. Ne posez que les questions absolument nécessaires pour obtenir les informations dont vous avez besoin de la part de vos clients. Faites de la place pour les commentaires: Si vous voulez être sûr de recevoir un retour d'information valable, il est important de laisser aux participants la possibilité d'exprimer leurs pensées. Cela vous aidera à obtenir des informations précieuses et vous permettra d'améliorer votre produit ou service. Facilitez la lecture: Utilisez un langage clair et évitez d'utiliser un jargon qui pourrait dérouter ou aliéner les participants. Offrez des choix: Veillez à proposer aux participants diverses options de réponse, telles que des échelles d'évaluation ou des questions à choix multiples. Vous obtiendrez ainsi des réponses plus précises et plus exactes de la part de vos participants. **Il est important de veiller à ce que tous les participants puissent accéder au modèle de formulaire de retour d'information, quel que soit leur appareil ou la vitesse de leur connexion internet. Envisagez de créer une version du formulaire adaptée aux téléphones portables afin d'atteindre un public plus large. Demandez des informations de contact: Vous pouvez faciliter le suivi des participants en leur demandant des informations de contact, telles qu'une adresse électronique ou un numéro de téléphone. Cela vous aidera également à vérifier les réponses et à identifier tout problème potentiel dans la collecte des données. **Il est important de protéger les données de vos clients en utilisant un modèle de formulaire de retour d'information sécurisé. Assurez-vous que votre formulaire est crypté et que vous respectez toutes les lois nécessaires à la protection des données.

11 Modèles de formulaires de retour d'information

Nous avons dressé une liste de 11 formulaires de retour d'information pour vous aider à recueillir les commentaires de vos clients ou de vos employés. Chaque modèle a un objectif différent, alors choisissez celui qui répond le mieux à vos besoins.

1. Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp

Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp

Le Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp est un formulaire numérique personnalisable qui permet de recueillir les commentaires des clients. Le formulaire permet aux entreprises de consulter tous les commentaires en un seul endroit, ce qui leur donne la possibilité d'améliorer leurs produits et services.

Les avantages de l'utilisation de ce modèle comprennent une collecte de données plus rapide, un emplacement central pour le retour d'information et un système organisé pour l'analyse. Ce modèle peut être utilisé pour recueillir des commentaires sur divers aspects tels que les caractéristiques des produits, le service clientèle, les prix, etc.

Supposons que vous soyez un éditeur de logiciels qui vient de sortir une nouvelle version de son produit. Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétroaction ClickUp pour recueillir les commentaires de vos clients sur les nouvelles fonctionnalités, l'interface et les performances. En utilisant ce modèle, vous pouvez rapidement recueillir des données auprès de vos clients et analyser les commentaires afin d'améliorer votre produit.

Les entreprises qui souhaitent rationaliser leur processus de collecte de commentaires et disposer d'un emplacement central pour l'analyse devraient utiliser ce modèle.

2. Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp : Vue du tableau des recommandations

Modèle de formulaires de feedback ClickUp : Vue du comité de recommandations

Le modèle ClickUp Feedback Form Recommendations est similaire au modèle ClickUp Feedback Form mais cette version inclut une vue ClickUp Board qui aide à gérer les recommandations de feedback. Ce modèle facilite l'organisation et le suivi des recommandations de retour d'information afin de hiérarchiser les priorités et d'agir sur le retour d'information.

Recueillez des commentaires sur divers aspects tels que les caractéristiques du produit, le support client, la tarification, etc. Supposons que vous soyez un chef de produit et ont recueilli les commentaires des clients à l'aide du modèle de formulaire de commentaires ClickUp.

Vous pouvez utiliser le modèle de recommandations du formulaire de retour d'information ClickUp pour créer un tableau qui inclut les recommandations de retour d'information, ainsi que leur priorité et leur statut. Ce tableau vous aidera à classer les commentaires par ordre de priorité en fonction de leur importance et à prendre les mesures qui s'imposent.

3. Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp : Formulaire de rétroaction sur l'évaluation des fournisseurs

Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp : Formulaire de rétroaction sur l'évaluation des prestataires

Ce modèle ClickUp est identique au modèle original de formulaire de rétroaction de base, mais au lieu de services, il présente des prestataires individuels. Ce modèle permet aux entreprises de recueillir des commentaires sur des prestataires spécifiques afin de d'améliorer leurs performances et de garantir la satisfaction des clients. Mieux comprendre les performances de chaque prestataire, identifier les domaines d'amélioration et de traiter les problèmes des clients de manière plus efficace.

Supposons que vous dirigiez un service de nettoyage à domicile et que vous ayez plusieurs prestataires. Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire d'évaluation des prestataires ClickUp pour recueillir des commentaires sur les performances de chaque prestataire, identifier les domaines à améliorer et garantir la satisfaction des clients.

Ce modèle est idéal pour les entreprises de services qui ont plusieurs prestataires et qui souhaitent améliorer leurs performances en recueillant des commentaires.

4. Modèle de formulaire de rétroaction de l'employé ClickUp

Modèle de formulaire de rétroaction de l'employé ClickUp

Le Modèle de formulaire de rétroaction de l'employé ClickUp permet aux entreprises de recueillir les commentaires de leurs employés sur la gestion, la culture d'entreprise, les salaires, les avantages et l'environnement de travail. L'utilisation de ce modèle permet de mieux comprendre la satisfaction des employés, d'identifier les domaines à améliorer et d'améliorer la fidélisation des employés.

Supposons que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise et que vous souhaitiez connaître le niveau de satisfaction professionnelle de vos employés. Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétroaction des employés ClickUp pour recueillir des commentaires sur divers aspects du milieu de travail et prendre des mesures pour améliorer la satisfaction des employés.

Ce modèle est idéal pour les entreprises de toutes tailles qui souhaitent recueillir les commentaires de leurs employés et améliorer leur satisfaction.

5. Formulaire de rétroaction des employés ClickUp : Vue du conseil d'administration

Modèle de formulaire de feedback des employés ClickUp : Vue du conseil d'administration

Similaire au modèle ClickUp ci-dessus, cette version inclut une vue ClickUp Board pour gérer le processus de retour d'information. L'utilisation de ce modèle présente l'avantage de faciliter l'organisation et le suivi du retour d'information, ce qui permet d'établir plus facilement des priorités et d'agir en fonction du retour d'information.

Supposons que vous ayez recueilli le feedback de vos employés à l'aide du modèle de formulaire de feedback des employés ClickUp. Vous pouvez utiliser ce modèle pour créer un tableau reprenant les commentaires, avec leur priorité et leur statut. Ce tableau vous aidera à classer les commentaires par ordre de priorité en fonction de leur importance et à prendre les mesures qui s'imposent.

Ce modèle est idéal pour les entreprises de toutes tailles qui souhaitent rationaliser leur processus de gestion des commentaires des employés en organisant et en suivant les commentaires.

6. Modèle d'enquête de rétroaction sur les produits ClickUp

Modèle d'enquête de rétroaction sur les produits ClickUp

L'enquête Modèle d'enquête de rétroaction sur les produits ClickUp aide les entreprises à recevoir les commentaires de leurs clients sur leurs produits. L'utilisation de ce modèle permet de mieux comprendre les besoins des clients, d'identifier les domaines à améliorer et, en fin de compte, d'augmenter les revenus.

Supposons que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise et que vous souhaitiez mieux comprendre les besoins de vos clients. Vous pouvez utiliser ce modèle pour recueillir des commentaires sur vos produits et utiliser ces données pour améliorer vos produits et, au final, augmenter votre chiffre d'affaires.

Ce modèle est idéal pour les entreprises de toutes tailles qui souhaitent recueillir des informations sur leurs produits et les améliorer en fonction des commentaires des clients.

Bonus: SurveyMonkey alternatives

7. Modèle de communication avec les employés ClickUp

Modèle de communication avec les employés ClickUp

Le modèle Modèle de communication avec les employés ClickUp aide les entreprises à créer un système de communication efficace avec les employés système de communication interne efficace . Le modèle comprend une structure qui soutient la communication du projet dans un environnement cohérent et clair. L'utilisation de ce modèle permet d'améliorer la communication, la productivité et la collaboration.

Supposons que vous soyez chef de projet et que vous souhaitiez améliorer la communication au sein de votre équipe. Vous pouvez utiliser le modèle de communication entre employés de ClickUp pour créer une structure de communication claire et cohérente processus de communication clair et cohérent pour votre équipe . Ce modèle vous aidera à améliorer la communication, à accroître la productivité et à renforcer la collaboration.

Ce modèle est idéal pour les entreprises de toutes tailles qui cherchent à améliorer leur processus de communication interne et à renforcer la collaboration.

8. Modèle d'enquête de satisfaction client ClickUp

Modèle d'enquête de satisfaction client ClickUp

L'enquête Modèle d'enquête de satisfaction client ClickUp aide les entreprises à comprendre comment leurs clients perçoivent leur assistance et leurs services. Le modèle comprend des questions qui permettent de collecter des données sur la satisfaction des clients et d'identifier les domaines à améliorer. L'utilisation de ce modèle permet de mieux comprendre les besoins des clients, d'identifier les domaines à améliorer et, en fin de compte, d'améliorer la qualité des services offerts aux clients l'augmentation de la fidélisation de la clientèle .

Supposons que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise et que vous souhaitiez connaître le niveau de satisfaction de vos clients à l'égard de votre assistance et de vos services. Vous pouvez utiliser le modèle d'enquête de satisfaction client ClickUp pour recueillir des commentaires sur votre assistance et vos services à la clientèle et utiliser ces données pour améliorer la fidélisation de vos clients.

Ce modèle est idéal pour les entreprises de toutes tailles qui souhaitent recueillir des commentaires sur leur assistance et leurs services à la clientèle et améliorer la fidélisation des clients.

9. Suivi de la santé des clients de l'agence ClickUp par Zenpilot

Télécharger ce modèle

Suivi de la santé des clients de l'agence ClickUp par Zenpilot

Les formulaires de commentaires et les enquêtes auprès des clients sont des outils importants qui permettent aux entreprises de recueillir des informations précieuses sur leurs clients. Cependant, la gestion de ces données peut s'avérer difficile. C'est pourquoi le ClickUp Agency Client Health Tracker from Zenpilot Template (en anglais) entre en jeu. Ce modèle personnalisable permet aux agences de suivre la santé de leurs relations avec leurs clients en un seul endroit, ce qui facilite la gestion des informations sur les clients obtenues à partir de formulaires de commentaires et d'enquêtes.

Avec le ClickUp Agency Client Health Tracker, les agences peuvent facilement suivre une série de points de données importants, y compris les niveaux de satisfaction des clients, les réponses aux enquêtes et le retour d'information. En enregistrant ces informations dans un endroit centralisé, les entreprises peuvent mieux comprendre les besoins et les préférences de leurs clients. Cela leur permet d'optimiser leurs services et d'améliorer la satisfaction globale de leurs clients.

En intégrant l'outil de suivi de la santé des clients de ClickUp Agency à votre formulaire de feedback et à votre processus d'enquête auprès des clients, vous serez en mesure de rester à l'écoute des besoins de vos clients et d'améliorer leur satisfaction.

10. Modèle d'enquête sur l'engagement des employés ClickUp

Modèle d'enquête sur l'engagement des employés ClickUp

L'enquête Modèle d'enquête sur l'engagement des employés ClickUp aide les entreprises à comprendre le niveau d'engagement et d'implication de leurs employés. Il comprend des questions qui permettent de recueillir des données sur la satisfaction, la motivation et l'engagement des employés.

Parmi les avantages, citons une meilleure compréhension des besoins des employés, l'identification des domaines à améliorer et, en fin de compte, l'augmentation de la satisfaction et de la fidélisation des employés. Supposons que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise et que vous souhaitiez comprendre le niveau d'engagement et de satisfaction de vos employés.

Vous pouvez utiliser le modèle pour recueillir des informations sur la satisfaction, la motivation et l'engagement des employés et utiliser ces données pour améliorer la satisfaction et la fidélisation des employés. Ce modèle est idéal pour les entreprises de toutes tailles qui souhaitent recueillir des informations sur leurs employés l'engagement des employés et améliorer la satisfaction et la fidélisation des employés.

11. ClickUp Start Stop Continue Template

Modèle ClickUp Start Stop Continue

Le Modèle ClickUp Start Stop Continue est un tableau qui aide les individus et les équipes à réfléchir aux activités qu'ils devraient commencer, arrêter ou poursuivre pour atteindre les résultats souhaités. Le modèle comprend trois lignes : Commencer, Arrêter et Continuer chaque colonne représente une action spécifique. L'utilisation de ce modèle présente l'avantage de mieux aligner les efforts, d'identifier les domaines à améliorer et de représenter visuellement les progrès réalisés.

Supposons que vous soyez chef de projet et que vous souhaitiez réfléchir aux activités de votre équipe pour identifier les domaines à améliorer. Vous pouvez utiliser le ClickUp Start pour réfléchir aux activités que votre équipe devrait commencer, arrêter ou poursuivre pour améliorer ses performances. Ce modèle vous aidera à aligner vos efforts et à identifier les domaines à améliorer pour atteindre les résultats souhaités.

Ce modèle est idéal pour les individus et les équipes de toutes tailles qui souhaitent réfléchir à leurs activités et améliorer leurs résultats.

Formulaire de retour d'information FAQs

Que faire des données du formulaire de rétroaction ?

Une fois que vous avez recueilli les commentaires de vos clients ou de vos employés à l'aide des modèles de formulaires de commentaires, il est important de faire quelque chose avec ces données. Voici quelques idées :

Analysez vos données pour identifier les tendances et les modèles - pour mieux comprendre ce qui fonctionne et ce que vous pouvez améliorer.

Utilisez le retour d'information pour créer des éléments exploitables que vous pouvez mettre en œuvre dans différents domaines de votre entreprise.

Partagez le retour d'information avec d'autres services ou équipes au sein de votre organisation, afin que tout le monde soit au courant de l'expérience client.

Quels sont les types de formulaires de retour d'information ?

Lorsqu'il s'agit de créer des formulaires de retour d'information efficaces, plusieurs types peuvent être utilisés. Voici quelques exemples de formulaires de retour d'information :

**Les enquêtes sont un excellent moyen de collecter des données structurées auprès des clients, car elles permettent de poser des questions pertinentes et d'obtenir des informations précieuses sur l'opinion et le comportement des clients.

Formulaires de commentaires: Ces formulaires permettent aux clients de fournir des commentaires et un retour d'information sur votre produit ou service. Ils sont généralement utilisés pour collecter des données non structurées, telles que des pensées et des impressions.

Ces formulaires permettent aux clients de fournir des commentaires et un retour d'information sur votre produit ou service. Ils sont généralement utilisés pour collecter des données non structurées, telles que des pensées et des impressions. Net Promoter Score (NPS): Le NPS est un indicateur de l'expérience client qui mesure la probabilité que les clients recommandent un produit ou un service à d'autres personnes. Il utilise une échelle numérique de 0 à 10 pour mesurer la fidélité et la satisfaction des clients.

Le NPS est un indicateur de l'expérience client qui mesure la probabilité que les clients recommandent un produit ou un service à d'autres personnes. Il utilise une échelle numérique de 0 à 10 pour mesurer la fidélité et la satisfaction des clients. Formulaires de contact: Ces formulaires sont idéaux pour collecter des informations de contact telles que le nom, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et d'autres détails pour les clients potentiels ou les prospects.

Ces formulaires sont idéaux pour collecter des informations de contact telles que le nom, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et d'autres détails pour les clients potentiels ou les prospects. Formulaires de génération de leads: Ces formulaires sont essentiels pour capturer les leads des visiteurs du site web qui ont exprimé un intérêt pour votre produit ou service. Ils comprennent généralement des champs tels que le titre du poste, le nom de l'entreprise et le secteur d'activité.

Inciter les clients est un excellent moyen d'augmenter les taux de réponse et de recueillir les commentaires des clients. Offrez des réductions ou une chance de gagner un prix. En outre, en veillant à ce que votre formulaire soit facile à utiliser et adapté aux téléphones portables, vous aiderez les clients à remplir le formulaire sans problème. Essayez de poser des questions courtes et directes, afin que les clients ne passent pas trop de temps sur chaque question.

Différence entre la création de formulaires de retour d'information pour les employés et celle de formulaires de retour d'information pour les clients

Les formulaires d'évaluation des employés posent généralement des questions sur les performances et la satisfaction au travail, telles que les attentes professionnelles, les possibilités de développement des compétences et le moral de l'équipe. Ils demandent généralement à l'employé de répondre à des questions sur une échelle de 1 à 10, ou avec des réponses à choix multiples telles que "D'accord", "Pas d'accord" ou "Sans opinion".

Les formulaires de retour d'information des clients, quant à eux, sont plus ouverts et se concentrent sur ce que les clients pensent des produits ou des services d'une entreprise. Ils posent généralement des questions telles que "Qu'avez-vous aimé dans notre produit ?" ou "Comment pouvons-nous améliorer notre service à la clientèle ?" La réponse du client est ensuite utilisée pour identifier les domaines potentiels d'amélioration.

Commencez à créer vos propres formulaires de feedback dans ClickUp

Que vous souhaitiez utiliser des formulaires de retour d'information pour recueillir des commentaires sur vos produits, vos services, vos employés ou vos clients, ClickUp vous permet de créer vos propres formulaires de retour d'information l'assistance à la clientèle nos modèles proposent des questions claires et concises, faciles à comprendre pour les personnes interrogées.

En outre, nos modèles ont une conception visuelle attrayante qui encourage les répondants à remplir le formulaire et permettent des réponses ouvertes et à choix multiples, offrant ainsi une variété d'options de retour d'information. Nous espérons que notre liste de modèles et d'exemples de formulaires de retour d'information vous aidera à améliorer les activités de votre entreprise en recueillant et en analysant le retour d'information de manière efficace.

N'oubliez pas de télécharger le Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp et consultez d'autres modèles sur Centre de modèles de ClickUp pour d'autres modèles et solutions de gestion de projet - et bonne chance dans votre démarche de collecte de feedback !