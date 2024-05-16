Les robots et au-delà : Un guide pratique sur l'utilisation de l'IA dans le service client

À faire ? quatre clients sur cinq aux États-Unis ont changé de marque en raison d'une mauvaise expérience de service à la clientèle ?

Le service à la clientèle ne consiste plus à traiter les requêtes des clients et à résoudre les problèmes. De transactionnel, il est devenu un moteur de la fidélité à la marque et de la satisfaction du client.

Les attentes des clients sont souvent trop fortes pour être satisfaites, et il existe un gouffre entre la prestation de service et ce qui est attendu. À faire pour combler ce fossé ?

L'IA est omniprésente, et le service client ne fait pas exception à la règle. C'est une fonction Business qui se prête naturellement très bien à l'application de l'IA.

Des chatbots disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux tableaux de bord intuitifs qui génèrent des insights en temps réel, examinons comment l'IA peut être utilisée dans le service client et pour accroître la fidélité à la marque.

Comprendre le rôle de l'IA dans le service client

ClickUp Fact: L'IA dans le service client est appelée à prendre le dessus

le service à la clientèle de l'IA est appelé à prendre le dessus sur le service à la clientèle de l'entreprise https://aibusiness.com/automation/ai-will-power-95-of-customer-interactions-by-2025 95% des interactions avec les clients d'ici 2025 /%href/

.

Compte tenu de la polyvalence de l'IA, on peut être optimiste quant à cette prédiction. Voici un aperçu de la manière dont les Outils d'IA pour le service à la clientèle aident les entreprises :

1. Atténuer la rotation de la clientèle

ClickUp Fact: _La perte de clients a fait perdre aux entreprises jusqu'à

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel aux services d'un expert en la matière https://newsroom.accenture.com/news/2016/us-companies-losing-customers-as-consumers-demand-more-human-interaction-accenture-strategy-study-finds 1,6 trillion de dollars de revenus /%href/

.

L'intelligence artificielle contribue à la fidélisation des clients grâce à des processus tels que la reconnaissance d'intention et les nudges.

Tout d'abord, elle analyse la communication des clients sur différents canaux, journaux de discussion, e-mails, médias sociaux, etc. pour comprendre la perception de la marque.

Ensuite, elle déclenche des stratégies de retargeting et de réengagement pour répondre à leur frustration, susciter l'intérêt ou donner un coup de pouce pour une vente. Cette double approche améliore l'engagement des clients et réduit le taux de désabonnement.

2. Assister les agents humains

Vous pouvez déployer Outils d'IA comme assistants virtuels intelligents pour assister les équipes de service client et améliorer l'efficacité des agents. Un tel mélange de technologie IA et d'empathie humaine compense le refoulement des clients contre l'utilisation de la technologie dans le service client tout en responsabilisant les agents humains.

L'IA du service client prend en charge tout le travail mécanique, comme la remontée d'informations ou la génération de modèles de scripts pour faciliter les discussions et répondre aux questions des clients. L'agent du service client est ainsi libéré et peut se concentrer sur l'apport d'une touche humaine et l'établissement de relations personnalisées.

Les chatbots alimentés par l'IA sont dotés de capacités multilingues. Leur accès rapide à des informations fiables, crédibles et cohérentes permet aux agents d'assistance de fournir plus facilement un service rapide et plus efficace dans la langue du client.

ClickUp Fact: Assistants conversationnels alimentés par l'IA les assistants conversationnels alimentés par l'IA permettent d'augmenter la productivité des agents de 14% _. De plus, il n'est pas nécessaire d'être un expert en la matière

il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher l'argent dans les caisses de l'État https://www.salesforce.com/news/stories/generative-ai-research/ les managers ne sont pas les seuls à avoir besoin d'une aide /%href/

croient qu'il prévient également le burn-out en réduisant la charge de travail

ce que les entreprises pensent de l'IA dans le service à la clientèle via_ le clavier numérique De plus, les algorithmes de l'IA fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans compromis sur l'efficacité et la précision.

3. Automatisation des tâches répétitives

Un gros morceau des activités du service client est souvent du travail improductif sur le travail ou des opérations répétitives. Traiter les demandes de réinitialisation de mot de passe, répondre aux FAQ, suivre les livraisons de commandes - la liste continue.

ClickUp Fact: L'automatisation du service client peut permettre aux agents d'économiser une somme impressionnante

il n'y a pas d'autre solution que d'automatiser le service à la clientèle https://blog.hubspot.com/marketing/state-of-ai-report IMPRESSIONNANT 2+ heures par jour /%href/

! Outils d'IA pour l'automatisation peuvent favoriser l'efficacité et la précision de ces tâches banales. Ils améliorent l'expérience client en répondant aux requêtes des clients de manière instantanée et précise. Dans le même temps, ils libèrent des ressources humaines pour qu'elles se concentrent sur des tâches complexes ou à forte valeur ajoutée qui requièrent des capacités de réflexion critique, de l'expertise ou une touche humaine.

En outre, l'intelligence artificielle aide les entreprises à réduire les coûts du service client grâce à l'automatisation évolutive, à la réduction des temps d'attente, à la rationalisation des flux de travail et à un service 24/7.

4. Formation des équipes de service à la clientèle

La formation et le renforcement des capacités ne suivent plus une approche de taille unique. Les entreprises investissent désormais dans un coaching personnalisé et un mentorat individuel pour répondre aux forces et faiblesses spécifiques des membres de l'équipe du service client.

L'IA peut analyser de vastes quantités de données provenant d'appels, de discussions et d'e-mails pour réaliser une analyse SWOT complète. Elle recommande ensuite des modules de formation ciblés qui conviennent aux préférences d'apprentissage de l'agent

Elle peut également mesurer des indicateurs tels que le taux d'inscription, le taux d'achevé, les affectations, etc. pour jauger l'efficacité de ces formations et optimiser les stratégies en conséquence.

5. Personnaliser l'expérience client

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/AI-for-personalization-1400x739.png Infographie décrivant l'impact de l'IA générative et des chatbots sur la personnalisation du service client /$img/

plusieurs agents du service client s'accordent à dire que l'IA aide à la personnalisation via_ le site web de l'agence de presse Aujourd'hui stratégies de gestion de la clientèle tournent toutes autour de la personnalisation. Les entreprises peuvent débloquer 40% de revenus supplémentaires avec la seule personnalisation!

ClickUp Fact: Chaque dollar dépensé pour la personnalisation pourrait potentiellement attirer

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage pour les visiteurs https://www.slideshare.net/adobe/adobe-personalization-2020-survey-of-consumers-and-marketers?from\_action=épargne 20 $ ou plus en retour /%href/

!

L'IA du service client peut exploiter des données pertinentes provenant de l'historique des achats, des interactions passées, de l'activité en ligne, etc. pour créer un profil client à 360 degrés. Elle élabore ensuite une expérience de service personnalisée qui correspond aux problèmes, aux exigences ou aux préférences du client.

Ces informations contextuelles permettent au professionnel du service client de personnaliser l'expérience du client au-delà de son nom. Une telle personnalisation améliore l'expérience du client et cultive la fidélité à la marque.

6. Optimiser les interactions avec les clients

Les interactions avec le service client sont réparties sur différents canaux : e-mail, téléphone, chat, médias sociaux et autres. L'IA est une force centralisatrice qui combine ces derniers pour une expérience client transparente et cohérente sur l'ensemble des canaux. Voyez-la comme un standardiste qui connecte les clients au bon agent ou à la bonne ressource pour répondre à leur requête. Une telle résolution rapide booste la satisfaction des clients.

En outre, l'IA aide les entreprises à prédire les besoins des clients de manière proactive. Sur la base d'une prévision fondée sur des données, les entreprises peuvent recommander des produits ou des services, inviter à des achats impulsifs et éliminer les objections commerciales.

À faire de manière proactive. Par exemple, suggérer un accessoire sur la base d'un achat récent. Ou cela peut être réactif, comme le partage d'un guide de dépannage lors d'une interaction d'assistance

7. Générer des informations basées sur des données

Le service client IA débloque un trésor de données et d'insights.

Les modèles IA ingèrent de grands volumes de données, tels que les discussions avec les clients, les réponses aux sondages, les discussions sur les médias sociaux, etc. pour identifier les tendances et les modèles. Cet aperçu permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées sur l'amélioration du service à la clientèle.

Les points de douleur récurrents des clients peuvent même mettre en lumière des lacunes dans le produit ou le service fourni ! De même, cela peut mettre en évidence des problèmes persistants qui affectent vos stratégies de marketing, de vente ou de fidélisation de la clientèle.

Ces informations alimentent la prise de décision stratégique dans l'ensemble de l'organisation pour un meilleur service à la clientèle.

L'adoption de ClickUp a non seulement amélioré nos processus, mais a également contribué à la forme du département de la réussite des clients, ce qui nous a permis de passer de 2 000 à 8 000 clients par an.

Angella Vecchione, Business Operations Analyst, Percheek

Considérez ce qui suit Cas d'utilisation de l'IA , ainsi que quelques exemples, à ajouter au flux de travail de votre service client :

Service client omnicanal

Exemples : Zendesk, Salesforce, etc.

Imaginez un client faisant défiler nonchalamment une page de produit sur votre site web.

Le chatbot apparaît et lui demande s'il a des requêtes à propos du produit. L'assistant IA récupère la réponse et résout la requête. Cependant, la piste se refroidit.

Quelques jours plus tard, le client voit votre publicité sur les médias sociaux. Il vous contacte sur Messenger, et vous le surprenez en lui rappelant le produit qu'il a aimé, les détails d'expédition qu'il a partagés et d'autres informations pertinentes. Il ajoute le produit à son panier, mais ne parvient pas à passer la caisse. Vous lui envoyez par e-mail un coupon de réduction, et il finit par passer à l'acte d'achat !

Il est intéressant de noter qu'aucune des activités ci-dessus n'a été gérée manuellement. Avec l'IA, vous pouvez définir une cadence et identifier la bonne combinaison de canaux. Le modèle d'IA suivra le comportement et les interactions du client pour faciliter une assistance cohérente sur l'ensemble de ces points de contact.

Génération de contenu

Exemples : ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, etc.

La génération de contenu est l'une des applications les plus connues de l'IA dans le service client. Étant donné que l'élaboration d'un contenu de haute qualité nécessite du temps et des ressources, les entreprises se tournent souvent vers l'IA générative pour produire du contenu en cas de coup dur. Qu'il s'agisse de guides de dépannage ou de guides pratiques, ou encore de FAQ et de résumés de pages produits, les outils de génération de contenu peuvent créer un assortiment de contenus

Imaginez que vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit. Outils de marketing dotés de capacités d'IA générative peuvent vous aider à générer un buzz autour de ce grand lancement à l'aide d'e-mails et de posts sur les médias sociaux intelligemment conçus.

Après le lancement, votre équipe de service client est inondée de demandes de renseignements de la part des clients. Ils peuvent créer une ressource de connaissances à l'aide de l'IA pour répondre aux questions courantes et réduire leur charge de travail. Les agents humains peuvent examiner le contenu généré et s'assurer qu'il est exact, achevé et conforme aux directives de votre marque.

IA chatbots

Exemples : BlenderBot, Erica (Bank of America), Insomnobot, etc.

les chatbots peuvent s'engager avec des clients et des prospects via_

les chatbots peuvent dialoguer avec les clients et les prospects par l'intermédiaire d'un chatbot https://www.amazon.com/ les chatbots peuvent engager des clients et des prospects par l'intermédiaire d'un site web /%href/

Les chatbots alimentés par l'IA transforment le service client en le rendant plus autonome et centré sur le client. Ils peuvent prendre en charge des tâches telles que les FAQ, la prise de rendez-vous, le traitement des paiements, le partage des mises à jour des commandes, la recommandation de produits et de services, et bien plus encore.

Par exemple, un client peut contacter le chatbot d'une banque pour se renseigner sur son solde bancaire. Le chatbot vérifiera l'identité de l'utilisateur pour authentifier son accès à ces informations. Une fois satisfait, il récupérera les informations sur le solde du compte et les affichera. En outre, il peut aider les utilisateurs à effectuer des transferts de fonds, à afficher l'historique des transactions ou même à faire remonter les problèmes à un agent humain.

Les chatbots s'appuient sur des technologies telles que l'apprentissage automatique pour s'améliorer de manière itérative. L'apprentissage automatique leur permet d'analyser les interactions passées et les commentaires des clients pour affiner les réponses. En conséquence, ils deviennent plus habiles à gérer des interactions complexes et à avoir des discussions naturelles

Messagerie augmentée

Exemples : NICE inContact, Velaro, Kore, etc.

Soutenez les agents de votre service client avec des assistants IA via

il n'y a pas d'autres solutions que celle de l'assistant de service à la clientèle https://info.kore.ai/smartassistpresentationdemo Kore.ai /%href/

La messagerie augmentée consiste à équiper un agent humain d'un assistant IA. Avec cette combinaison, l'agent du service client doit appliquer une charge cognitive minimale, en particulier dans les cas routiniers et répétitifs.

Par exemple, supposons qu'une personne contacte votre entreprise pour un problème de dépannage. Le modèle IA recueille les informations de l'écran de discussion en temps réel et les traite pour générer des idées et suggérer des solutions au cours de la discussion.

Au fur et à mesure que le client explique le problème, le moteur IA analyse les détails de son compte, localise les articles appropriés de la base de connaissances ou génère un guide de dépannage étape par étape. L'agent peut alors utiliser ces informations pour aider le client. Cela maintient une touche humaine tout en capitalisant sur la rapidité de la prestation de services.

Parfois, le chatbot traite de manière autonome les requêtes des clients, avec des agents humains vers lesquels se tourner si le problème est trop complexe.

Analyse des sentiments

Exemples : Dialpad, Repustate, etc.

https://www.dialpad.com/au/features/contact-centre-sentiment-analysis/ le clavier de l'entreprise /%href/

Avant l'afflux d'outils d'analyse des sentiments, l'évaluation des émotions d'un client nécessitait qu'un agent de service interprète le ton et le langage pour nommer l'émotion de manière subjective.

Cependant, la technologie de l'IA supprime toutes les conjectures de l'analyse des sentiments des clients. Imaginez qu'un client contacte l'équipe d'assistance par le biais d'un chat. L'IA analyse la diction, la structure des phrases, le choix des mots et même les emojis du client au cours de l'interaction pour évaluer son état émotionnel.

Vous réalisez que le client est en colère et utilisez un ton plus empathique pour reconnaître ses frustrations. De même, les outils d'analyse des sentiments alimentés par l'IA peuvent également analyser la voix, la tonalité, le tempo, les silences, etc. pour catégoriser l'émotion.

Une telle analyse proactive des sentiments peut être utilisée dans l'espace du service client pour détecter les clients à risque. Logiciel de réussite client peuvent détecter les sentiments négatifst et orchestrer une intervention stratégique pour réduire le taux de désabonnement.

Traitement du langage naturel (NLP)

Exemples : ClickUp Brain, IBM Watson, MonkeyLearn, etc.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/NLP-Automatisation-Builder-in-ClickUp.gif Traitement du langage naturel dans ClickUp Brain /$$img/

utilisez le langage naturel tout en automatisant des tâches avec ClickUp Brain_

Le traitement du langage naturel (NLP) fait appel à la compréhension du langage naturel (NLU) et à la génération de langage naturel (NLG) pour obtenir des interactions semblables à celles des humains. Ces cadres possèdent une compréhension nuancée du langage humain et travaillent avec lui de manière organique. Résultat : vous pouvez vous éloigner des chatbots basés sur des menus et avoir des discussions authentiques !

Par exemple, si un client en détresse envoie le message suivant : "Je ne trouve pas mon téléphone ! AIDEZ-MOI ! !!" La PNL analyse le texte, prend note de l'erreur d'orthographe et des majuscules, et comprend l'intention derrière les mots.

Elle va déterminer que le client ne trouve pas son téléphone et noter l'urgence dans son message. Elle tentera ensuite de calmer le client et de l'aider à localiser son appareil.

Une telle capacité permet à l'IA de traiter un intervalle plus large de demandes des clients, même si elles sont grammaticalement incorrectes ou mal formulées. La résolution rapide améliorera l'expérience client et stimulera la satisfaction.

Analyse prédictive

Exemples : Altair Rapid Minder, SAP Predictive Analytics, etc.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/RapidMiner.png Analyse prédictive sur RapidMiner /$$img/

construire des modèles prédictifs à l'aide de l'IA via_ le système de gestion de l'information de l'entreprise L'analyse prédictive est peut-être la deuxième application la plus personnalisée de l'IA dans le service client après l'IA générative. Elle rend le service client proactif plutôt que réactif, car les entreprises anticipent les besoins des clients et y répondent

Supposons que vous dirigiez une boutique de commerce électronique. Vous pouvez anticiper une hausse de la demande des clients pendant les ventes du Black Friday, des saisons spécifiques et des vacances grâce à l'analyse des données historiques jumelée à l'analyse prédictive basée sur l'IA. Cette connaissance vous permet de vous approvisionner en stocks, d'optimiser le magasin et de faire évoluer les serveurs pour que les opérations de l'entreprise se déroulent sans interruption.

Les entreprises peuvent tirer parti de l'analyse prédictive pour offrir une expérience client transparente tout en répondant aux attentes. Cela réduit les escalades vers l'équipe d'assistance pendant les évènements de pointe, ce qui leur permet de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Moteurs de recommandation

Exemples : Amazon, Netflix, LinkedIn, etc.

les moteurs de recommandation utilisent différentes techniques de filtrage par le biais de

les moteurs de recommandation utilisent différentes techniques de filtrage par le biais d'un système d'information sur la vie privée https://towardsdatascience.com/brief-on-recommender-systems-b86a1068a4dd les moteurs de recommandation utilisent différentes techniques de filtrage viaundefined

ClickUp Fact: Le marché mondial des moteurs de recommandation devrait toucher une valorisation de

il s'agit d'un marché qui devrait atteindre une valeur de 1,5 milliard d'euros https://www.industryarc.com/Research/Recommendation-Engine-Market-Research-500995#:\~:text=Recommendation%20Engine%20Market%20size%20is,the%20demand%20of%20recommendation%20engines . le marché des moteurs de recommandation est de 12 milliards de dollars d'ici à 2025 il s'agit d'un marché de 12 milliards de dollars d'ici à 2025

.

Une telle tendance était attendue en voyant comment des plateformes comme Amazon, Netflix, Spotify, LinkedIn, etc. ont popularisé cet outil IA.

Les moteurs de recommandation alimentés par l'IA analysent de grandes quantités d'informations sur les clients, telles que leurs achats passés, leur comportement de navigation, leur emplacement et leurs interactions antérieures. À l'aide de ce tableau de données, ils recommandent des produits, des services et des solutions pertinents qui correspondent aux exigences du client

Par exemple, imaginez que vous dirigez une agence de voyages - un client à la recherche d'un forfait vacances à la plage visite votre site web. Un chatbot engage avec lui une discussion et recueille des détails sur son forfait, son budget, son mode de voyage préféré, ses dates, etc.

À l'aide de ces informations, le système de recommandation de l'IA élabore des forfaits personnalisés pour différentes destinations, vols et options d'hébergement dans les limites du budget et de l'intervalle du client. Une telle approche augmente les chances de conclure l'affaire !

Ressources en libre-service

Exemples : ClickUp Brain userpilot, Freshdesk, Intercom, etc.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Brain-product-queries.png Utilisez ClickUp Brain pour répondre aux questions fréquemment posées https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Essayez ClickUp Brain /$$$cta/

ClickUp Fact: Nearly (Presque)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association https://www.zendesk.com/blog/searching-for-self-service/ sept clients sur dix sont des clients de l'entreprise /%href/

préfèrent le libre-service à l'entretien avec des professionnels du service à la clientèle

Les entreprises doivent répondre à cette demande des clients.

Tirer parti de l'IA pour cette tâche est utile à plusieurs égards :

Tout d'abord, comme nous l'avons déjà évoqué, vous pouvez utiliser un outil IA génératif pour rédiger des référentiels de connaissances.

Ensuite, les chatbots alimentés par l'IA peuvent traiter les requêtes de base des clients et les rediriger vers des articles basés sur la connaissance qui offrent la meilleure solution.

de base des clients et les rediriger vers des articles basés sur la connaissance qui offrent la meilleure solution. Ensuite, il peut optimiser et organiser la base de connaissances en étiquetant les articles, les guides pratiques, la documentation produit, etc. à l'aide de mots-clés et de sujets appropriés. Il sera ainsi plus facile pour les agents du service client d'accéder rapidement aux informations pertinentes et de naviguer dans les bibliothèques.

Cela réduit la charge des agents en direct et permet aux clients de trouver des solutions de manière autonome et pratique.

Routage intelligent

Exemples : Genesys, Dialpad, Zoho Desk, etc.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Intelligent-routing-1400x682.png Routage intelligent sur Genesys /$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement Genesys Les requêtes des clients varient en termes de complexité, de canal et de service auquel elles sont adressées. Avec autant de pièces mobiles, diriger les requêtes des clients vers le bon agent peut s'avérer assez compliqué, en fonction de leur bande passante et de leur disponibilité.

Le routage intelligent alimenté par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique peut travailler comme un outil d'automatisation qui permet aux entreprises de prendre en charge les demandes entrantes des clients. Les centres de contact utilisent le routage intelligent pour analyser la nature de la demande à l'aide de critères prédéfinis ou de mots-clés spécifiques.

Par instance, vous gérez un centre d'appels alimenté par l'IA pour une banque. Un client sélectionne l'option d'information sur le solde de son compte dans le système de réponse vocale interactive (RVI). Il reçoit automatiquement un texte transmettant cette information. Un autre client souhaite explorer les options de prêt et d'hypothèque. En fonction de son profil et de ses exigences, il sera automatiquement connecté à un agent disponible et bien équipé pour traiter cette demande.

Priorité des demandes

Exemples : ClickUp Brain, Todoist, etc.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Setting-Task-Priority.png ClickUp 3.0 Paramétrage de la priorité des tâches /$$img/

définir des priorités sur ClickUp pour établir une stratégie de service à la clientèle_

Nous avons vu comment l'IA agit comme une machine de tri tout en transférant les demandes des clients vers le bon agent de service. En plus de cela, l'IA joue un rôle crucial dans la priorisation des demandes en fonction de l'urgence, de l'impact potentiel et de la valeur client.

Par exemple, considérons que vous avez mis en place et configuré une matrice de priorité alimentée par l'IA pour analyser toutes les demandes d'assistance. Elle tient compte de la gravité du problème signalé, de la cohorte de clients directement concernés par ce problème et de l'impact potentiel sur les opérations et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Sur la base de cette priorité pondérée, les équipes d'assistance client peuvent donner la priorité aux problèmes critiques qui affectent une plus grande base de clients, en veillant à ce qu'ils soient traités en premier.

De la même manière, un modèle de hiérarchisation basé sur l'IA peut tirer parti des éléments suivants des modèles de parcours client pour identifier les leads plus susceptibles de se convertir en clients payants ou les prospects qui correspondent au profil du client idéal. De telles décisions éclairées permettent aux équipes de service client et d'assistance de résoudre les problèmes de manière stratégique et d'améliorer l'expérience client sans s'épuiser.

Gestion des données

Exemples : ClickUp Brain, Astera, Azure Data Factory, etc.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF de résumer les fils dans ClickUp AI /$$img/

générer des résumés de données pour gérer efficacement les données_

Le service client implique une multitude de données clients, telles que les journaux de discussion, les enregistrements d'appels, les traces d'e-mails, les mentions sur les médias sociaux, et bien plus encore. Stocker, gérer et travailler avec de tels volumes de données est pratiquement impossible avec les méthodes traditionnelles. Heureusement, les solutions IA suivent un principe d'organisation basé sur des règles mais flexible pour rationaliser ce processus Business.

Imaginons que l'équipe du service client soit incapable d'offrir un service personnalisé en raison de données clients dispersées sur différents canaux ou silos de données. Ils doivent également travailler avec un mélange de données non structurées et structurées, avec quelques données semi-structurées jetées pour faire bonne mesure. Les plateformes de données clients (CDP) compatibles avec l'IA collectent, organisent et classent automatiquement ces données. Elles les nettoient ensuite pour créer des profils de clients uniques et établir des relations individuelles.

Le fait de disposer de données fiables dans un emplacement centralisé permet aux entreprises d'identifier plus facilement les tendances, les schémas, les thèmes récurrents, les domaines d'amélioration et les points de douleur communs. Alors, utilisez-le à bon escient pour prendre des décisions fondées sur les données afin d'améliorer la prestation du service à la clientèle.

Transcription automatisée des appels

Exemples : ClickUp Brain, Fireflies, Otter, etc.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Voice-Clip-Transcriptions.gif Transcriptions des clips vocaux ClickUp /$$img/

générer des transcriptions automatiques à partir d'appels ou de clips audio avec ClickUp Brain_

Traditionnellement, les entreprises s'appuyaient sur la transcription manuelle pour extraire les informations clés des appels des clients. Un tel processus prenait du temps, nécessitait beaucoup de ressources et était source d'erreurs. Aujourd'hui, la transcription d'appels alimentée par l'IA convertit l'audio en texte en temps réel. Cela permet aux agents d'évaluer les appels téléphoniques, d'identifier les mots-clés, d'analyser le sentiment des clients et de comprendre leurs points de douleur. Ces informations les aident à prendre des mesures plus pertinentes.

En plus de l'assistance en temps réel, ces transcriptions peuvent servir de bandes de jeu, permettant aux agents de réfléchir à leurs performances. Les entreprises peuvent créer une bibliothèque de transcriptions gagnantes pour former les nouveaux agents à gérer des situations similaires.

Guide pour la mise en œuvre de l'IA dans le service client

Maintenant que vous savez comment utiliser l'IA dans le service client, passons à la partie la plus excitante : la mise en œuvre de la technologie de l'IA. Voici un guide simple en 6 étapes pour vous aider dans cette démarche :

Étape 1 : Définir les objectifs de votre service client

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Golas-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Golas simplifié /$$img/

utiliser des outils comme ClickUp pour fixer des objectifs de manière efficace

Commencez par paramétrer vos objectifs en matière de service à la clientèle. Consultez vos équipes de service et demandez l'avis de vos clients satisfaits pour identifier vos forces et vos faiblesses. Voici quelques exemples pour vous inspirer :

Réduire les temps d'attente et les délais moyens de traitement

Améliorer le taux de résolution au premier contact

Donner aux clients les moyens de localiser des solutions grâce à des options en libre-service

Personnaliser les interactions avec les clients

Augmenter la productivité des agents

Ces objectifs vous aideront à améliorer le service à la clientèle ou à combler les lacunes.

Etape 2 : Évaluer l'infrastructure existante de votre service client

Ensuite, les chefs d'entreprise doivent faire le point sur l'installation existante de leur service clientèle. Il s'agit notamment de :

Maturité numérique : À l'architecture de votre service client fait-elle l'objet d'une assistance pour l'intégration de la technologie IA ?

: À l'architecture de votre service client fait-elle l'objet d'une assistance pour l'intégration de la technologie IA ? La pile technologique : Quels sont les différents systèmes, applications, plateformes et systèmes de gestion de l'information ? solutions logicielles telles que le CRM le centre de contact, etc

: Quels sont les différents systèmes, applications, plateformes et systèmes de gestion de l'information ? solutions logicielles telles que le CRM le centre de contact, etc Canaux de communication : À quels canaux (téléphone, e-mail, discussion, médias sociaux, etc.) faites-vous appel pour interagir avec les clients ?

: À quels canaux (téléphone, e-mail, discussion, médias sociaux, etc.) faites-vous appel pour interagir avec les clients ? Cadre de données : À comment faites-vous pour collecter, stocker, gérer et analyser les données clients ?

La compréhension de ces aspects vous aidera à sélectionner les outils d'IA qui peuvent s'intégrer à votre entreprise.

Etape 3 : Explorer différents outils d'IA

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-AI-view.png ClickUp 3.0 AI affiche en général /$$img/

les outils tels que ClickUp Brain aident à remplir une série de fonctions de service à la clientèle

Vous avez vu plusieurs façons de déployer des outils d'IA pour un excellent service client. Vous pouvez paramétrer des chatbots, construire des paramètres d'analyse des sentiments, compléter les entrepôts de données, générer du contenu, et bien plus encore.

Utilisez vos objectifs pour identifier les outils d'IA adaptés à la tâche. Pendant que vous le faites, donnez la priorité aux solutions ayant le plus grand potentiel d'impact. Commencez par 1 ou 2 applications de base et élargissez par la suite l'utilisation de l'IA dans le service client.

Etape 4 : Suivre une politique de gestion des données robuste

Étant donné que l'IA s'appuie fortement sur les données, vous devez introduire une politique robuste de gestion des données dans votre organisation. Vous devez mettre en œuvre des protocoles pour :

La collecte de données : Définir les sources de données et les normes de collecte des données

: Définir les sources de données et les normes de collecte des données Le stockage des données : La normalisation du format pour mettre en forme les données

: La normalisation du format pour mettre en forme les données Accès aux données : Accès aux données : établir des contrôles d'accès et des auteurs

: Accès aux données : établir des contrôles d'accès et des auteurs Sécurité des données : Sécurité des données : respecter les pratiques en matière de sécurité des données

Les stratégies ci-dessus permettront de garantir la qualité des données tout en servant les clients en toute confiance.

Etape 5 : Formez et intégrez vos équipes de service à la clientèle

La formation et l'onboarding de vos employés du service client dissoudront toute peur, hésitation et refoulement que vous pourriez recevoir lors de la mise en œuvre de l'IA dans le service client. Expliquez-leur comment les outils d'IA amélioreront leurs flux de travail afin qu'ils soient plus ouverts à cette idée.

En plus de la formation et de l'onboarding, partagez des ressources telles que les suivantes des modèles de gestion du service à la clientèle pour démontrer l'utilité de la solution. De telles démonstrations pratiques favoriseront l'adoption et serviront de point de départ aux équipes du service clientèle.

Etape 6 : surveiller et optimiser

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Objectifs.png ClickUp 3.0 Dashboard Bundle With Team Objectifs (Ensemble de tableaux de bord ClickUp 3.0 avec objectifs d'équipe) /$$img/

les tableaux de bord ClickUp vous permettent de mesurer les performances par rapport aux paramètres fixés

Bien que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique s'améliorent de manière itérative, vous devez surveiller leurs performances en permanence. Suivez les indicateurs comme la productivité des agents ou les taux de résolution, analysez les commentaires des clients et effectuez des analyses SWOT pour affiner votre mise en œuvre de l'IA.

ClickUp Brain : Une ressource unique pour tous vos besoins en matière d'IA ClickUp Brain est le premier réseau neuronal au monde qui connecte les tâches, les documents, les projets et les personnes avec l'IA. Cette solution IA surpuissante améliore l'alignement des équipes de service à la clientèle, fait grimper la productivité de 30 % et réduit les coûts de 75 %

Nous classons l'applicabilité de ClickUp Brain en trois modules principaux : gestion des connaissances par IA, gestion de projet par IA et AI Writer for Work.

Voici un aperçu de leurs performances dans le domaine du service à la clientèle :

Gestion des connaissances par IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-18-1400x652.png ClickUp Brain /$$$img/

utilisez ClickUp Brain pour gérer les connaissances de l'organisation_

Utilisez ClickUp Brain pour :

Catégoriser, organiser et mettre à jour les bibliothèques de base de connaissances , ce qui permet aux clients de trouver plus facilement des solutions de manière autonome. Cela répond à leur besoin de libre-service tout en réduisant les temps d'attente et la charge de travail des agents

, ce qui permet aux clients de trouver plus facilement des solutions de manière autonome. Cela répond à leur besoin de libre-service tout en réduisant les temps d'attente et la charge de travail des agents Recommander des articles pertinents de la base de connaissances ou d'autres ressources aux agents lors d'une discussion ou d'un appel. Cette assistance en temps réel facilite la résolution rapide et précise des demandes des clients

facilite la résolution rapide et précise des demandes des clients Analyser les interactions avec les clients pour générer des ébauches de guides pratiques, de matériel de dépannage et de FAQ. Cela ajoutera une plus grande valeur à votre base de connaissances existante

Gestion de projet par IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-9-1400x652.png ClickUp Brain /$$$img/

ClickUp Brain aide les entreprises à suivre le statut de leurs demandes de service à la clientèle

Dans le cadre de la gestion de projets, ClickUp Brain apporte son aide :

Rationaliser les flux de travail en classant les demandes des clients par ordre de priorité en fonction de leur impact et de leur urgence, ce qui permet aux agents du service d'assistance client de traiter les problèmes critiques en premier lieu

en classant les demandes des clients par ordre de priorité en fonction de leur impact et de leur urgence, ce qui permet aux agents du service d'assistance client de traiter les problèmes critiques en premier lieu Automatisation des tâches routinières et répétitives, telles que la programmation des suivis par e-mail, le suivi des temps de résolution des tickets, la réponse aux FAQ, etc.

des tâches routinières et répétitives, telles que la programmation des suivis par e-mail, le suivi des temps de résolution des tickets, la réponse aux FAQ, etc. Connexion des agents avec les membres de l'équipe concernés en fonction de la nature de la demande du client, ce qui ouvre la voie à la résolution collaborative des problèmes

Suivi des demandes de service des clients et mise à jour de leur statut en temps réel

AI Writer for Work

ClickUp Brain est plus qu'une IA générative. Vous pouvez :

Personnaliser les messages de discussion et les réponses aux e-mails en utilisant les données des clients pour dynamiser l'engagement

Répondre aux requêtes d'assistance de base et dépanner les problèmes courants tout en offrant une assistance 24/7

les problèmes courants tout en offrant une assistance 24/7 Identifier les lacunes en matière de connaissances ou de contenu et alimenter les idées pour mettre à jour et éduquer les clients

**Traduire les questions et/ou les réponses dans d'autres langues afin d'assister les clients dans toutes les régions du monde

ClickUp Brain fait partie de la suite ClickUp. Cela signifie que vous pouvez faire un zoom arrière à partir de ces fonctions alimentées par l'IA pour tirer parti de ClickUp pour le service à la clientèle dans son ensemble.

Utilisez ClickUp pour :

Paramétrer des flux de travail automatisés pour traiter les demandes des clients

Acheminer automatiquement les tickets de service client vers le bon agent

Hiérarchiser les requêtes ayant un impact et une urgence élevés

Cluber les demandes personnalisées des clients à l'aide d'étiquettes

La liste ci-dessus n'est que la partie émergée de l'iceberg. ClickUp et ClickUp Brain peuvent revitaliser les opérations de votre service client de plusieurs façons.

Dial Up Your Customer Service With ClickUp Templates (Améliorez votre service à la clientèle avec les modèles ClickUp)

ClickUp offre une riche bibliothèque de modèles pour diverses tâches de service à la clientèle, telles que :

1. Modèle ClickUp d'énoncé de problème client

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Customer-Problem-Statement-Template.jpg Saisissez les problèmes de vos clients dans une forme standard grâce au modèle ClickUp d'énoncé de problème du client https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-4184220&_gl=1*zn6io2*_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle d'énoncé de problème du client de ClickUp simplifie la collecte et la compréhension des exigences et des défis des clients. Ces informations facilitent la recherche de solutions et l'amélioration des produits afin d'offrir un meilleur service à la clientèle.

Ce modèle de document vous aide à documenter les problèmes des clients, à les classer et à les visualiser par type, et à créer un projet pour chacun d'entre eux afin de pouvoir réfléchir à des solutions.

2. Modèle de plan de réussite ClickUp pour les clients

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Customer-Success-Plan-Template.png Préparez un forfait pour la réussite de vos clients avec le modèle de plan de réussite de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-4184220&_gl=1*zn6io2*_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle Modèle de plan de réussite personnalisé par ClickUp permet de définir la réussite des clients à l'aide d'indicateurs quantifiables. Avec cet objectif en tête, les entreprises peuvent organiser les activités des clients comme l'onboarding, suivre la progression et maintenir la maintenance tout en fournissant un service client exceptionnel.

3. ClickUp Modèle d'assistance client

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-387.png Offrez une assistance client plus que satisfaisante avec le modèle d'assistance client ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-4184220&_gl=1*zn6io2*_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle d'assistance client de ClickUp permet aux équipes d'assistance client de gérer efficacement les demandes de renseignements. Il permet d'organiser et de hiérarchiser les tickets, d'assigner des tâches et de surveiller la satisfaction des clients afin de fournir une assistance de qualité supérieure. Il affiche les tâches dont le statut est proche de l'échéance pour permettre d'établir des priorités.

4. Modèle de demande de service à la clientèle ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/fdf055f8-1000.png Obtenez un aperçu et surveillez toutes les demandes de service à la clientèle avec le modèle de demande de service à la clientèle ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-4184220&_gl=1*zn6io2*_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Télécharger ce modèle /$$cta/

Avec Modèle de demande de service de ClickUp, permet aux entreprises de gérer stratégiquement les demandes de service des clients et les problèmes techniques. La standardisation des demandes de service élimine les risques de confusion ou de mauvaise communication tout en garantissant une résolution invite, instructions.

Le modèle vous aide à :

Rationaliser le flux de travail pour la réception des demandes de service à la clientèle

Classer les demandes par ordre de priorité en fonction de leur urgence et de leur impact

Collaborer facilement avec les coéquipiers pour résoudre rapidement les problèmes

5. Modèle d'escalade du service client ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Customer-Service-Escalation-Template.jpg Gérer les demandes de service et les remontées ultérieures avec le modèle d'escalade du service client ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-4184220&_gl=1*zn6io2*_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle Modèle d'escalade du service à la clientèle de ClickUp complète le service d'assistance client. Les clients insatisfaits du niveau de service qu'ils reçoivent peuvent le faire remonter de manière organisée, tandis que les entreprises peuvent les signaler et les traiter en priorité.

Et bien d'autres choses encore ! Vous pouvez même utiliser ClickUp Brain pour générer des modèles personnalisés si ceux-ci ne suffisent pas.

Prêt à passer à la vitesse supérieure?

L'intelligence artificielle et le service à la clientèle sont un mariage parfait.

L'intégration de la technologie IA dans le service client améliore la fidélisation des clients, assiste les agents humains, améliore le moral et la productivité des employés, fournit une assistance personnalisée et génère des informations basées sur les données.

Vous pouvez mettre en œuvre l'IA dans le service client de plusieurs façons - des chatbots aux outils d'analyse des sentiments. Nous avons partagé un guide simple en six étapes qui vous aidera à introduire l'IA dans les opérations du service client.

Vous savez maintenant comment utiliser l'IA dans le service client et comment sélectionner votre outil d'IA préféré. Vous pouvez choisir une solution d'IA dédiée à différentes fonctions ou simplement utiliser ClickUp pour que ClickUp Brain puisse introduire l'IA dans l'ensemble de vos opérations. Ce dernier choix est le plus judicieux, car il vous offre flexibilité et évolutivité. S'inscrire sur ClickUp pour voir comment vous pouvez transformer votre service à la clientèle !