Modèles de journal Evernote gratuits pour la productivité et la réflexion

On dit que le temps, c'est de l'argent. Pourtant, dans le tourbillon de la vie quotidienne, le temps est souvent la seule chose que nous ne traitons pas avec suffisamment d'attention.

Des études montrent que 68 % des gens estiment ne pas pouvoir se concentrer suffisamment pendant la journée. Les distractions détournent leur attention dans différentes directions, ce qui fait que même les petites tâches prennent plus de temps qu'elles ne le devraient.

Pour beaucoup, tenir un journal est la solution idéale pour gérer une journée remplie de notifications, de tâches et de responsabilités incessantes. Mais vous n'avez pas besoin de commencer votre journal à partir de zéro.

Un modèle de journal Evernote est un modèle déjà mis en forme comme votre propre journal numérique. Il offre un espace pour vos pensées, votre journal quotidien, vos tâches ou vos réflexions sur la vie. Dans cet article, nous allons explorer les meilleurs modèles de journal Evernote pour ceux qui souhaitent écrire avec plus de clarté.

Que sont les modèles de journal Evernote ?

Un modèle de journal dans Evernote est une page prête à l'emploi qui vous offre une structure de page de journal avant même que vous ne commenciez à écrire. Au lieu de passer du temps à créer la mise en forme identique à chaque fois que vous commencez une nouvelle page ou un nouveau journal, il vous suffit d'ouvrir une nouvelle note, d'appliquer le modèle et de commencer à la remplir.

L'utilisation d'un modèle Evernote peut être un moyen rapide de démarrer, surtout si vous disposez déjà d'un compte Evernote. L'application propose une variété de dispositions qui peuvent répondre à différents besoins, que vous soyez étudiant, développeur gérant des projets ou à la recherche de motivation dans le domaine artistique ou dans votre vie quotidienne.

Ce qui rend les modèles de journal Evernote particulièrement utiles, c'est leur flexibilité. Vous pouvez en choisir un dans la galerie Evernote ou créer le vôtre en enregistrant une note que vous utilisez déjà souvent.

Comme l'a dit un utilisateur d'Evernote dans une discussion sur Reddit,

J'ai un modèle pour chaque jour qui m'aide à noter mes idées et mes notes de réunion. » C'est ce sens de l'orientation qui rend un modèle vraiment utile.

Aperçu des modèles de journal

Voici un tableau de résumé de tous les modèles de journal Evernote et ClickUp:

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de journal Evernote ?

Un bon modèle de journal dans Evernote est un modèle qui permet de s'asseoir, de commencer à écrire et de retrouver rapidement les entrées précédentes avec un minimum de préparation.

Les modèles les plus efficaces partagent généralement certaines caractéristiques. Voici ce qu'il faut rechercher :

Utilisez des en-têtes et des sections claires, telles que journal quotidien, réflexions ou tâches, afin que chaque note soit facile à parcourir et à rédiger.

Ajoutez des invites ou des checklist pour guider votre écriture et vous aider à remplir les détails sans partir de zéro.

Organisez vos notes à l'aide de dates dans les titres ou les balises afin que les entrées restent classées par jour, semaine et mois.

Laissez de la place pour la flexibilité afin que le modèle puisse faire l'objet d'une modification en cours à mesure que vos habitudes, vos objectifs ou vos projets évoluent.

Facilitez la révision en incluant un espace pour le suivi de votre progression, reporter les tâches inachevées et noter vos idées.

Tenir un journal peut faire des merveilles pour ceux qui le font régulièrement. Les modèles de journal sont un excellent moyen de commencer. Vous pouvez également essayer des astuces simples comme ajouter des commentaires, personnaliser des sections et tester chaque fonctionnalité pour vous aider à vous sentir plus productif.

Top 10 des modèles de journal Evernote

Tous les carnets ne se ressemblent pas, et c'est là tout l'intérêt d'utiliser des modèles dans Evernote.

Voici dix options qui peuvent vous aider à transformer vos notes éparpillées en un système que vous aurez plaisir à effectuer la maintenance.

1. Modèle de journal quotidien

Une analyse de plusieurs études a révélé que les personnes qui tenaient régulièrement un journal affichaient une amélioration de 5 % de leur santé mentale par rapport à celles qui ne le faisaient pas.

Le modèle de journal quotidien dans Evernote fournit des sections prêtes à l'emploi pour les journaux, les réflexions et même le suivi des habitudes. Au lieu de vous demander quoi écrire en premier, vous pouvez simplement commencer, et au fil du temps, ces petites entrées régulières deviendront un rythme naturel à maintenir.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez chaque entrée avec des sections claires pour vos pensées, vos tâches et vos réflexions.

Suivez vos habitudes et vos routines grâce aux cases à cocher intégrées.

Capturez les moments forts de la journée sans vous soucier de la disposition.

Passez facilement en revue votre progression en faisant défiler les entrées datées dans un nouveau carnet de notes.

✨ Idéal pour : les personnes qui souhaitent prendre l'habitude d'écrire quotidiennement.

2. Modèle de calendrier annuel 2025

Nous essayons tous d'avoir une vision claire de l'année à venir : ce grand voyage, le mariage d'un ami, ces soirées tranquilles à la maison. Mais sans une vue d'ensemble organisée de votre année, vos forfaits risquent de se chevaucher. C'est pourquoi le modèle de calendrier annuel dans Evernote peut vous fournir une perspective nouvelle.

Les modèles Evernote comme celui-ci vous offrent une page unique pour noter les jours fériés, les jalons et les évènements importants, afin que vous sachiez toujours ce qui vous attend.

Lorsque tout est clairement présenté, vous pouvez voir où se situent vos semaines chargées et où les périodes plus calmes vous offrent de l'espace pour vous reposer. Cela vous aide également à éviter la précipitation de dernière minute qui survient lorsque vous oubliez un anniversaire ou réservez un voyage à la dernière minute.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Notez vos jours fériés, vos échéances et vos évènements en un seul endroit.

Faites forfait pour vos voyages et vos réunions de famille sans oublier aucun détail.

Suivez vos objectifs annuels en les divisant en mois ou en trimestres.

Passez rapidement en revue l'année écoulée pour suivre votre progression.

✨ Idéal pour : Les planificateurs ambitieux, qui aiment avoir une vue d'ensemble structurée de leur année.

3. Modèle de suivi de planification des repas

On a souvent l'impression de passer la moitié de la semaine à décider quoi manger. Les plats à emporter de dernière minute, les courses oubliées ou les repas répétitifs peuvent épuiser les gens et leur faire dépenser trop d'argent. Ce modèle de suivi des repas dans Evernote vous offre un espace pour planifier vos repas quotidiens, suivre vos besoins en courses et enregistrer vos notes de préparation.

Vous remarquerez que les repas commenceront à vous sembler moins stressants et plus agréables. Même les soirs les plus chargés, avoir un forfait prêt à l'emploi vous évite le stress de devoir décider quoi cuisiner alors que vous êtes déjà épuisé.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez des listes de courses par catégorie pour faciliter vos achats.

Enregistrez vos notes de préparation, comme la cuisson en grande quantité ou la décongélation des éléments à l'avance.

Suivez vos objectifs nutritionnels et réfléchissez à vos habitudes pour vous améliorer.

✨ Idéal pour : les personnes qui souhaitent organiser leurs repas et leurs courses.

👀 Conseil utile : L'un des plus grands obstacles à la tenue d'un journal est de se lancer : vous avez des idées, mais vous trouvez que taper au clavier est trop lent. La fonction Talk to Text (via Brain MAX ) de ClickUp vous permet d'exprimer vos réflexions à voix haute, puis de les convertir en texte soigné. Capturez vos idées et consignez vos pensées grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX.

4. Modèle de suivi d'entraînement

Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. *

Ce rappel s'applique parfaitement au fitness, où la progression réelle ne provient pas d'une seule séance d'entraînement intense, mais d'une pratique régulière au fil du temps.

Le modèle Workout Tracker dans Evernote vous aide à développer cette constance. Il vous offre un espace pour consigner chaque exercice, note vos séries et vos répétitions, et enregistrer vos impressions pendant la session. Vous pouvez vérifier vos objectifs hebdomadaires, célébrer vos records personnels et réfléchir à ce qui pourrait être amélioré.

Vous verrez alors comment de petites améliorations s'accumulent et vous rappelleront que la progression ne est jamais vaine. Les jours où vous vous sentez démotivé, revenir sur vos propres traces d'effort peut vous donner l'élan nécessaire pour continuer à avancer.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez vos exercices avec les séries, les répétitions, les poids et les temps de repos.

Suivez votre progression en termes de durée, de calories et de records personnels.

Fixez-vous des objectifs d'entraînement hebdomadaires et passez en revue vos réalisations.

Réfléchissez à votre humeur, votre énergie et les domaines à améliorer après chaque session.

✨ Idéal pour : les amateurs de fitness qui souhaitent suivre leur progression quotidienne, hebdomadaire et mensuelle.

5. Modèle de liste de souhaits de voyage

Pour beaucoup, les vacances sont le moment fort de l'année. L'idée d'admirer les cerisiers en fleurs au Japon ou de faire de la randonnée en Patagonie suscite un sentiment d'excitation bien avant même que les billets ne soient réservés. Mais sans forfait, les voyages de rêve peuvent rester justement cela... des rêves.

Le modèle « Liste de souhaits de voyage » dans Evernote vous aide à transformer votre inspiration en quelque chose de plus concret. Il fournit de l'espace pour noter vos destinations de rêve, vos notes saisonnières, vos liens vers des guides et même vos checklists pour une planification rapide.

Au fur et à mesure que vous le remplissez, le modèle organise vos idées en catégories, vous permettant de voir ce qui est réaliste pour l'avenir proche et ce qui appartient à votre liste à long terme. Fini les onglets de navigateur ouverts, tout se trouve au même endroit où vous pouvez réellement commencer à agir.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Dressez la liste de vos destinations de rêve avec des notes, des liens et les meilleures saisons pour les visiter.

Recueillez des idées pour vos aventures, vos activités culturelles, vos repas et vos moments de détente.

Suivez vos tâches à accomplir, telles que les alertes de vol, les vérifications de visa et les budgets.

Stockez vos outils de voyage et vos liens rapides sur une page facile d'accès.

✨ Idéal pour : les voyageurs qui aiment dresser la liste de leurs destinations de rêve et planifier leurs voyages avec soin.

6. Modèle de liste de lecture

La plupart des gens ont une pile grandissante de livres qu'ils « comptent lire un jour ». La génération Z a même un terme intrigant pour cela : TBR [to-be-read]. ✨ Malheureusement, les titres à moitié lus restent sur les tables de chevet.

Le modèle de liste de lecture dans Evernote organise vos livres en sections claires : ce que vous voulez lire, ce que vous êtes en train de lire et ce que vous avez terminé. De plus, ce modèle laisse également de l'espace pour les critiques, vos citations placées dans les favoris et même des images de couvertures de livres.

Vous pouvez également revenir à vos lectures passées avec des notes et des surlignages prêts à l'emploi, presque comme si vous disposiez d'une bibliothèque personnelle qui se souvient de ce qui était important pour vous.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Rassemblez les recommandations de vos amis et de votre famille en un seul endroit.

Suivez votre progression de lecture actuelle grâce au nombre de pages et aux notes.

Consultez les livres que vous avez terminés, ajoutez des évaluations et enregistrez les citations ou les idées qui vous ont marqué.

✨ Idéal pour : les bookstagrammeurs, les accros à la lecture et tous ceux qui souhaitent conserver une liste de leurs lectures passées et futures.

📮 Insight ClickUp : 78 % des personnes interrogées ont du mal à rester motivées pour atteindre leurs objectifs à long terme. Ce n'est pas un manque de motivation, c'est simplement le fonctionnement de notre cerveau ! Nous avons besoin de voir les résultats pour rester motivés. 💪 C'est précisément là que ClickUp entre en jeu. Suivez vos réalisations avec ClickUp Milestones, obtenez un aperçu instantané de vos progrès grâce aux cumuls et restez concentré grâce à ClickUp Rappels. Visualiser ces petites victoires vous aidera à maintenir votre élan sur le long terme. 💫 Résultats concrets : les utilisateurs de ClickUp rapportent pouvoir gérer environ 10 % de travail en plus sans se sentir dépassés.

7. Modèle de checklist de tâches d'accueil

via Evernote

Le modèle de checklist ménagère dans Evernote est conçu pour rendre la vie à la maison moins stressante. Il rassemble les tâches de nettoyage, d'organisation et même les petites idées de projets dans une seule note simple. Grâce à une rotation hebdomadaire et au partage des responsabilités, les tâches ménagères deviennent plus faciles à gérer.

La checklist regroupe tout par pièce, ainsi, au lieu de vous demander par quoi commencer, vous disposez d'un plan prêt à suivre.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez chaque pièce à l'aide de listes à faire claires.

Partagez les tâches ménagères entre les membres de la famille chaque semaine.

Rassemblez vos idées de projets et vos sources d'inspiration en un seul endroit.

✨ Idéal pour : les familles ou les ménages qui gèrent ensemble les tâches ménagères et les emplois du temps.

8. Modèle d'agenda hebdomadaire

via Evernote

Les semaines peuvent passer à toute vitesse. On est lundi matin, et avant même de s'en rendre compte, c'est déjà vendredi soir et il reste encore une longue liste de choses à faire. Le modèle d'agenda hebdomadaire dans Evernote affiche vos priorités, vos tâches quotidiennes et vos petites habitudes dans une vue simple.

Ce modèle vous aide à visualiser la semaine en un coup d'œil, à équilibrer vos engagements et à suivre vos dépenses sans avoir à jongler avec des bouts de papier. À la fin de la semaine, vous disposez même d'un espace pour faire une pause, réfléchir et vous préparer pour la suite.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Notez vos priorités absolues afin de ne jamais oublier les choses importantes.

Planifiez chaque journée à l'aide de listes de tâches pour le travail, la santé et la vie personnelle.

Suivez le suivi hebdomadaire de vos dépenses pour rester attentif à vos dépenses.

Développez des habitudes et réfléchissez à votre progression grâce à un outil de suivi simple.

✨ Idéal pour : les professionnels et les étudiants qui souhaitent organiser leurs objectifs hebdomadaires de manière claire et structurée, sans avoir à passer d'un post-it à une liste à moitié écrite.

📮 Conseil pratique : ClickUp Notepad vous offre un espace dédié où vous pouvez instantanément noter vos idées, vos entrées de journal et vos tâches à faire, le tout en un seul endroit, accessible depuis n'importe où dans votre environnement de travail : Utilisez le formatage de texte enrichi, les checklist et les puces dans le bloc-notes pour structurer vos entrées de journal, vos réflexions quotidiennes ou vos sessions de brainstorming.

Organisez vos notes grâce à la fonction glisser-déposer et aux surlignages par code couleur, ce qui vous permet de hiérarchiser et de revoir facilement vos idées importantes.

Convertissez instantanément n'importe quelle note en tâche ou rappel ClickUp d'un simple clic, transformant ainsi vos idées et réflexions en étapes concrètes. Couchez vos idées, vos pensées et vos sentiments dans le bloc-notes ClickUp.

9. Modèle de suivi des dépenses

via Evernote

Ce sont souvent les petits achats qui déséquilibrent un budget. Quelques cafés par-ci, un abonnement à un service de streaming par-là, et à la fin du mois, les nombres ne concordent plus. Le modèle Suivi des dépenses dans Evernote vous aide à rester vigilant.

Il vous offre un espace pour consigner vos activités quotidiennes, des catégories pour classer vos dépenses et des résumés qui montrent vos habitudes semaine après semaine ou mois après mois. En enregistrant à la fois vos dépenses essentielles et imprévues, vous pouvez repérer les tendances, réduire vos dépenses si nécessaire et vous fixer des objectifs réalistes pour l'avenir.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez vos dépenses quotidiennes avec des détails tels que la catégorie, le mode de paiement et des notes.

Résumer vos dépenses par semaine ou par mois pour voir où va votre argent.

Passez en revue vos observations et vos habitudes afin d'ajuster vos comportements et de réduire le gaspillage.

✨ Idéal pour : les personnes qui souhaitent gérer et surveiller de près leur budget personnel.

🧠 Le saviez-vous ? Aux États-Unis, une personne passe en moyenne moins de 2 minutes par jour à gérer activement ses finances. Pourtant, de nombreux Américains passent près de 4 heures par jour à penser à l'argent. Parallèlement, seuls 54 % d'entre eux déclarent avoir suffisamment de connaissances sur leurs finances personnelles. Une plus grande confiance financière est souvent liée à une richesse plus stable et à de meilleurs résultats à long terme.

10. Modèle de plan de voyage

via Evernote

Il est si facile de finir par être stressé plutôt qu'enthousiaste lorsqu'on planifie un voyage. Après tout, entre la réservation des vols, la recherche de restaurants et le suivi des coûts, il est facile d'oublier certains détails. Le modèle de plan de voyage dans Evernote vous offre un moyen simple de tout conserver au même endroit.

Il couvre votre budget, vos vols, vos hôtels, vos restaurants et les sites touristiques incontournables. Il y a également de la place pour vos itinéraires quotidiens et le suivi de vos dépenses. Lorsque vous voyagez, cela vous permet de rester concentré sur le moment présent, car le forfait est déjà là pour vous guider chaque jour.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez les détails de votre voyage, des vols aux hôtels, dans une seule note.

Choisissez des forfaits d'itinéraires jour après jour à l'aide de checklist pour vos visites touristiques.

Suivez les coûts estimés et réels pour respecter votre budget.

Enregistrez vos idées de restaurants, vos inspirations et vos notes pour vos futurs voyages.

✨ Idéal pour : les voyageurs qui aiment planifier des itinéraires détaillés.

Limites de l'utilisation d'Evernote pour les modèles de journal

Un utilisateur de longue date du compte Evernote sur Reddit a résumé sa frustration en déclarant :

J'ai utilisé Evernote pendant 10 ans et j'ai convaincu une douzaine d'amis de l'utiliser également. Tout allait bien pendant quelques années, jusqu'à ce qu'il perde sa raison d'être et devienne lourd, lent, buggé, encombrant et désorganisé.

Ce sentiment reflète une préoccupation croissante parmi les utilisateurs de journaux : bien qu'Evernote dispose d'une base solide, ses problèmes de performances et d'ergonomie nuisent parfois à sa cohérence. Pour les personnes qui souhaitent tenir leur journal de manière fluide et sans effort, ces inconvénients peuvent être décourageants :

La modification en cours d'un modèle nécessite souvent des étapes supplémentaires, car les changements doivent être enregistrés sous forme de nouveau modèle plutôt que d'être appliqués directement.

La personnalisation est limitée, certains éléments tels que les étiquettes ou les tâches ne pouvant pas toujours être transférés facilement.

La galerie de modèles peut sembler dispersée, ce qui rend plus difficile l'organisation et la recherche de dispositions de journal spécifiques.

Les restrictions du forfait Free, telles que les limites de synchronisation des appareils et les faibles plafonds de téléchargement, le rendent moins pratique pour la tenue d'un journal contenant beaucoup de médias.

Les problèmes de performance tels que le chargement lent, les retards de synchronisation ou les bugs inattendus peuvent interrompre le flux d'écriture quotidien.

Modèles de journal alternatifs

Toutes les routines ne rentrent pas dans un seul modèle de journal Evernote. Si vous souhaitez prendre un nouveau départ, ces modèles de journal alternatifs de ClickUp peuvent répondre à différents styles et besoins.

Le meilleur dans tout ça ? Avec ClickUp, vous n'avez pas besoin de passer de votre application de notes à votre « application de travail ». Tout, depuis vos notes de journal jusqu'à vos notes de travail, peut être conservé dans le même espace.

En effet, ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail professionnels. Les modèles de journal se trouvent juste à côté de vos tâches et projets, ce qui vous permet de noter facilement vos pensées, de suivre vos habitudes et de réfléchir à vos progrès sans avoir à changer d'application.

Finis les travaux dispersés et les entrées oubliées. Tenir un journal devient ainsi plus amusant et interactif. Pour les amateurs de prise de notes et les passionnés de productivité qui souhaitent tenir un journal de manière efficace, voici quelques modèles ClickUp gratuits :

1. Modèle de notes quotidiennes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Consacrez chaque jour un espace dédié auquel vous pouvez réellement revenir, à l'aide du modèle de note quotidienne ClickUp.

Vous est-il déjà arrivé de passer votre journée à courir d'une tâche à l'autre et, le soir venu, de ne même plus vous souvenir de la moitié de ce que vous avez fait ? C'est là qu'un système de notes quotidiennes peut changer la donne.

Au lieu de notes autocollantes éparpillées ou de journaux à moitié remplis, le modèle de notes quotidiennes ClickUp vous offre une page claire pour noter vos pensées, suivre ce qui a été terminé et réfléchir avant la fin de la journée. Vous pouvez également transformer vos notes en éléments à faire avec des assignés et des délais.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Notez rapidement vos notes, vos idées ou vos rappels dès qu'ils vous viennent à l'esprit.

Décomposez vos objectifs quotidiens en tâches plus petites et notez votre progression au fur et à mesure.

À la fin de chaque journée, réfléchissez à vos réussites et aux leçons que vous avez apprises.

Passez de la vue liste à la vue tableau ou guide pour organiser vos notes et les consulter facilement.

✨ Idéal pour : les professionnels ou les particuliers qui souhaitent disposer d'un seul endroit pour consigner leurs pensées, leurs tâches et leurs réflexions quotidiennes.

🎥 Regardez : Tenir un journal peut être un élément essentiel d'une routine très productive. Voici une courte vidéo qui vous aidera à apprendre à hiérarchiser vos tâches afin de mieux gérer votre travail.

2. Modèle de plan de vie ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Réfléchissez régulièrement et ajustez vos plans à mesure que vos priorités évoluent grâce au modèle de plan de vie de ClickUp.

La plupart des gens pensent que les questions existentielles ne se posent qu'à partir de 40 ans, mais ce n'est pas vrai. Cela peut arriver à tout moment (souvent dans la vingtaine). Soudain, vous vous surprenez à vous demander : Où va ma vie ?

Le modèle ClickUp Life Plan est conçu pour ces moments-là. Ce plan de vie structuré crée un espace pour noter vos objectifs à long terme, les diviser en jalons plus petits et les suivre de manière à vous permettre de continuer à avancer.

Vous pouvez également utiliser les champs personnalisés pour ajouter du contexte, comme le domaine de la vie auquel il appartient ou même un partenaire de responsabilité qui vous aide à rester dans le suivi.

🌻Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Fixez-vous des objectifs significatifs et décomposez-les en tâches plus petites et réalisables.

Utilisez des jalons pour mesurer votre progression et rester motivé tout au long du processus.

Organisez vos objectifs par domaine de vie, comme la santé, la carrière ou les relations.

Grâce à des statuts personnalisés tels que « À faire », « En cours » et « Achevé », vous savez toujours exactement où en est chaque objectif.

✨ Idéal pour : Les personnes qui souhaitent transformer leurs rêves à long terme en objectifs structurés avec des jalons clairs.

💡 Conseil de pro : vous ne savez pas par où commencer pour tenir votre journal ? Faites appel à ClickUp Brain , votre assistant personnel basé sur l'IA. Il peut générer des questions réfléchies et personnalisées pour votre journal en fonction de vos activités, objectifs ou défis récents, vous aidant ainsi à réfléchir de manière plus approfondie et cohérente. Et il peut faire bien plus encore, comme : Identifiez les informations exploitables à partir de vos entrées de journal et suggérez ou créez automatiquement des tâches et des rappels.

Organisez vos entrées de journal et vos notes dans ClickUp pour les retrouver facilement et continuer à progresser.

Analysez vos habitudes en matière de journalisation et de productivité afin de vous proposer des conseils personnalisés et des suggestions d'habitudes à adopter.

Résumer vos notes et partagez des rapports sur vos tâches, vos objectifs et bien plus encore.

3. Modèle de plan d'action quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Donnez la priorité à ce qui compte le plus et placez-le en tête de votre journée grâce au modèle de plan d'action quotidien ClickUp.

Il est courant de commencer la journée avec des intentions positives, puis de perdre sa concentration à mesure que les tâches s'accumulent. Le modèle de plan d'action quotidien ClickUp vous permet de mapper vos priorités, de les décomposer en étapes plus petites et de voir ce que vous pouvez réellement accomplir en une seule journée. Grâce à ce modèle, la progression semble régulière plutôt que écrasante.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Transformez un objectif quotidien unique en étapes claires et réalisables.

Organisez vos tâches par ordre d'urgence afin de ne jamais avoir à vous demander quoi faire ensuite.

Partagez les responsabilités avec vos coéquipiers sans perdre en visibilité.

Passez votre journée en revue pour voir ce qui a fait du travail et ce qu'il faut ajuster demain.

Quatre champs personnalisés, dont la complexité des tâches et la progression des objectifs, ajoutent une couche supplémentaire de clarté afin que vous puissiez suivre le niveau de difficulté de chaque tâche.

✨ Idéal pour : Toute personne qui souhaite mettre de l'ordre dans sa journée en se concentrant d'abord sur ses priorités.

4. Modèle de plan de développement personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos aspirations vagues en progression réelle à l'aide du modèle de forfait de développement personnel ClickUp.

Une étude a révélé que les employés disposant d'un plan de développement individuel rapportaient un taux de satisfaction professionnelle de 86 %, contre seulement 44 % dans les entreprises qui n'en proposaient pas. Cela constitue un rappel puissant que la croissance est structurée et intentionnelle.

Pour tous ceux qui souhaitent sérieusement atteindre leurs objectifs, le modèle de forfait de développement personnel de ClickUp aide à concrétiser cette clarté. Au lieu de laisser vos ambitions rester vagues, vous pouvez les décomposer en objectifs spécifiques, suivre vos réussites et réfléchir à ce qui fonctionne. Il donne de la visibilité à votre croissance et la rend gérable afin que vous ne perdiez pas votre élan lorsque votre quotidien devient chargé.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Identifiez les domaines à améliorer et fixez-vous des objectifs réalistes et significatifs.

Suivez vos jalons et mesurez votre progression au fil du temps.

Organisez vos ressources, vos tâches et vos échéanciers en un seul endroit.

Réfléchissez à vos réalisations et ajustez votre forfait en toute simplicité.

✨ Idéal pour : Les professionnels qui souhaitent se fixer des objectifs de développement personnel et suivre leur progression au fil du temps.

🧠 Le saviez-vous ? Les entreprises qui proposent des programmes de développement solides ont 2,4 fois plus de chances de surpasser leurs concurrents sur le plan financier et constatent une augmentation de 17 % de leur productivité après avoir mis en place des forfaits de développement sur mesure.

5. Modèle de forfait de soins personnels ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Faites de l'espace pour les petits rituels qui vous permettent de garder l'esprit et le corps en équilibre grâce au modèle de plan de soins personnels ClickUp.

Le modèle de plan de soins personnels ClickUp vous aide à réserver du temps pour les petits rituels qui vous permettent de garder l'esprit et le corps en équilibre.

Vous pouvez suivre chaque habitude grâce à six statuts intégrés tels que Réalisé, En retard ou En attente, qui vous permettent de savoir clairement si vous êtes dans les temps ou en retard. De plus, avec la vue calendrier de ClickUp, vous pouvez littéralement voir vos rituels mapper sur votre semaine, ce qui rend les soins personnels aussi réels et visibles que n'importe quelle réunion ou échéance.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez votre bien-être mental, physique et émotionnel en un seul endroit.

Utilisez les vues liste et calendrier pour planifier vos soins personnels quotidiens ou hebdomadaires.

Ajoutez des champs personnalisés tels que le type de bien-être et des notes pour personnaliser votre journal.

Suivez vos progrès grâce à des statuts tels que « Atteint », « En retard » ou « En attente ».

✨ Idéal pour : les personnes qui souhaitent créer des routines favorisant leur bien-être mental, physique et émotionnel.

6. Modèle d'objectifs quotidiens ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Fixez-vous des objectifs quotidiens mesurables qui correspondent à vos objectifs généraux grâce au modèle d'objectifs quotidiens ClickUp.

Le modèle ClickUp Daily Goal vous offre la structure nécessaire pour définir vos priorités, les décomposer en actions plus petites et suivre votre progression tout au long de la journée. Grâce aux vues tableau, liste et calendrier intégrées, il est facile de vous responsabiliser.

Vous pouvez même utiliser la vue Tableau pour glisser-déposer les tâches par ordre de priorité ou passer à la vue Calendrier pour vous assurer de ne manquer aucune échéance. Pour prendre rapidement des notes, la vue Notes quotidiennes vous offre un registre continu de ce que vous avez prévu de faire et de ce que vous avez réussi à accomplir.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez les vues Tableau et Calendrier pour hiérarchiser vos priorités et planifier vos échéances.

Suivez votre progression grâce à des statuts clairs tels que « Achevé », « Révisé » ou « À faire ».

Restez motivé grâce à des jalons qui célèbrent les petites victoires.

✨ Idéal pour : les personnes qui souhaitent se fixer de petites cibles quotidiennes pour atteindre des résultats plus importants.

7. Modèle d'agenda quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Réfléchissez à la fin de la journée et mettez en pratique les leçons apprises le lendemain grâce au modèle de planificateur quotidien ClickUp.

Les gens sous-estiment souvent l'énergie mentale qu'ils gaspillent lorsqu'ils décident de ce qu'ils vont faire ensuite. Le modèle de planificateur quotidien ClickUp sert de guide doux, vous aidant à donner à votre journée la forme stable et gérable, plutôt que dispersée et accablante.

Et c'est là que ClickUp Docs vous facilite encore plus la tâche. Vous pouvez utiliser un document comme complément à votre agenda, pour prendre des notes lors de réunions, noter rapidement vos réflexions ou même noter les priorités du lendemain. ClickUp Docs établit directement une connexion entre vos idées et le travail que vous accomplirez réellement. 💯

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Conservez vos tâches personnelles, de travail et liées à vos objectifs au même endroit.

Déterminez ce qui compte vraiment en marquant vos priorités.

Utilisez les vues liste, tableau ou calendrier pour afficher votre journée comme vous le souhaitez.

Cochez les tâches avec des statuts simples tels que « Ouvert » et « Achevé ».

✨ Idéal pour : les professionnels très occupés qui souhaitent voir toutes leurs priorités quotidiennes et leurs notes au même endroit.

8. Modèle de planificateur mensuel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez votre progression et ajustez vos plans lorsque les choses changent grâce au modèle de planificateur mensuel de ClickUp.

Un agenda mensuel vous offre une vue d'ensemble qui vous permet de voir ce qui nécessite vraiment votre attention et ce qui peut attendre. Le modèle d'agenda mensuel ClickUp vous aide à planifier clairement votre mois en regroupant votre travail, vos objectifs personnels ainsi que les jalons importants en un seul endroit.

Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés, tels que Type de tâche ou Département, afin que votre affichage mensuel ne soit pas simplement une longue liste, mais une carte structurée indiquant où se trouve chaque élément.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Rassemblez vos tâches, vos échéances et vos évènements dans un seul affichage mensuel.

Classez vos priorités par ordre d'importance afin que les grands objectifs ne se perdent pas dans les détails.

Passez facilement de la vue liste à la vue tableau ou calendrier pour faciliter votre planification.

✨ Idéal pour : les équipes et les personnes qui souhaitent mapper leurs projets, évènements et échéances pour le mois à venir.

9. Modèle ClickUp « Tâches quotidiennes à faire »

Obtenir un modèle gratuit Concentrez-vous sur l'achèvement plutôt que sur la mémorisation grâce au modèle ClickUp Daily Things à faire.

Le modèle ClickUp Daily Things À Faire est conçu pour apporter un sentiment d'ordre et de soulagement dans votre routine quotidienne. Au lieu de jongler avec des notes autocollantes ou des rappels mentaux, il rassemble toutes vos tâches en un seul endroit bien organisé.

Le format de checklist intégré permet de voir chaque élément terminé, ce qui fournit un sentiment subtil de progression qui alimente votre élan tout au long de la journée. À la fin, vous disposez d'un compte rendu clair de ce qui a été terminé, plutôt que d'un vague souvenir d'efforts dispersés.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Liste tout ce que vous avez à faire dans une vue claire et organisée.

Utilisez les checklists intégrées pour diviser les tâches en étapes plus petites et plus faciles à réaliser.

Ajoutez des champs personnalisés pour saisir des détails tels que la priorité ou la date d'échéance.

Cochez les éléments au fur et à mesure et profitez de l'élan donné par des progrès visibles.

✨ Idéal pour : toute personne souhaitant gérer sa journée à l'aide de checklist simples et satisfaisantes.

10. Modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Obtenir un modèle gratuit Suivez le suivi de vos entraînements, de vos repas et de vos habitudes de bien-être quotidiens en un seul endroit grâce au modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge.

Vous avez probablement vu le défi « 75 Hard Challenge » circuler sur TikTok ou Instagram. Les gens partagent leurs photos de progression, leurs bouteilles d'eau et leurs séries d'entraînement avec des légendes telles que « Jour 42, toujours en forme ».

Ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement les entraînements ou la lecture, mais la discipline de se présenter chaque jour. Le modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge fournit une approche structurée du défi célèbre sur Internet. Vous pouvez enregistrer vos progrès avec des statuts tels que « À faire », « En cours » et « Je l'ai fait », ce qui rend chaque petite victoire visible tout au long du parcours.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez les champs personnalisés pour enregistrer des détails tels que vos objectifs, vos réflexions et vos jalons.

Passez d'un affichage de résumé à un affichage détaillé pour avoir une vue d'ensemble et suivre votre progression quotidienne.

Célébrez vos victoires avec des statuts tels que « Je l'ai fait », « en cours » ou « À faire ».

Cinq vues intégrées, dont le résumé des défis et le diagramme de Gantt des défis, vous permettent de suivre vos actions quotidiennes tout en vous offrant une vue d'ensemble de vos progrès.

✨ Idéal pour : Les personnes prêtes à donner leur validation à un défi structuré de 75 jours pour adopter des habitudes plus saines.

11. Modèle de journal d'entraînement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Consultez votre journal au fil du temps pour suivre votre progression et célébrer vos victoires grâce au modèle de journal d'exercice ClickUp.

Les progrès réels en matière de remise en forme se manifestent souvent dans les petits détails. Il peut s'agir de soulever un peu plus lourd que la semaine dernière, de courir quelques minutes de plus ou simplement de se présenter les jours où vous n'en aviez pas envie. Le modèle de journal d'entraînement ClickUp vous aide à enregistrer clairement chaque séance d'entraînement, vous permettant ainsi de suivre vos progrès et de voir le chemin parcouru au fil du temps.

Vous pouvez également passer d'un affichage à l'autre, comme le programme d'entraînement pour planifier à l'avance ou le journal d'entraînement pour revenir en arrière, ce qui vous permet de suivre plus facilement votre progression et d'ajuster votre routine si nécessaire.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez les paramètres, les répétitions, les poids et la durée de chaque entraînement.

Enregistrez différents types d'exercices, du cardio à la musculation en passant par la souplesse.

Ajoutez des notes sur votre formulaire, votre niveau d'énergie ou les ajustements nécessaires.

✨ Idéal pour : les amateurs de fitness qui souhaitent suivre leurs entraînements, leurs séries, leurs répétitions et leurs records personnels au fil du temps.

12. Modèle ClickUp pour suivre vos habitudes personnelles

Obtenir un modèle gratuit Réfléchissez aux habitudes achevées et affinez vos routines pour réussir à long terme grâce au modèle ClickUp Personal Habit Tracker.

Vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes

C'est là qu'intervient le modèle ClickUp Personal Habit Tracker. Il offre une structure simple mais puissante, qui vous permet de donner de la visibilité à vos séries et de mesurer votre progression. Au lieu d'essayer de tout mémoriser ou de griffonner des notes à trois endroits différents, vous pouvez voir si vous avez été constant, ce qui fonctionne et ce que vous devez améliorer.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Fixez-vous des objectifs clairs et transformez-les en habitudes quotidiennes faciles à suivre.

Suivez vos progrès grâce à des champs personnalisés tels que les étapes effectuées, les pages lues ou la quantité d'eau bue.

Utilisez les vues tableau et liste pour obtenir facilement un aperçu de la cohérence.

✨ Idéal pour : les personnes qui souhaitent rester responsables en effectuant le suivi de leurs habitudes quotidiennes et de leurs routines à long terme.

13. Modèle de planification des repas ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Profitez pleinement de vos repas grâce au modèle de planification des repas ClickUp.

La plupart d'entre nous se sont déjà retrouvés devant le réfrigérateur à 19 h, affamés et épuisés, à se poser la question redoutée : « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? »

Le modèle de planification des repas ClickUp vous offre un moyen clair d'organiser vos recettes, de planifier vos menus hebdomadaires et d'enregistrer le contenu de votre garde-manger. Vous pouvez également passer du tableau des types de repas pour regrouper les plats à la vue calendrier pour planifier les repas de la semaine, ou au résumé hebdomadaire pour tout voir d'un seul coup d'œil.

En mettant à jour le statut de « En cours » à « Achevé », vous savez exactement quels repas sont prêts à être consommés et lesquels doivent encore être préparés. C'est comme avoir un assistant de cuisine qui se souvient de votre liste de courses et vous aide à rester cohérent avec vos objectifs nutritionnels.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Forfait vos repas hebdomadaires à l'aide de listes simples à glisser-déposer.

Organisez vos recettes dans des dossiers faciles à trouver.

Suivez vos ingrédients et générez automatiquement des listes de courses.

Surveillez vos calories, vos macros ou vos besoins alimentaires grâce aux champs personnalisés.

✨ Idéal pour : les cuisiniers amateurs, les chefs et les familles qui souhaitent planifier leurs repas, organiser leurs recettes et simplifier leurs courses.

14. Modèle de productivité personnelle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un flux qui vous permet de rester stable au lieu d'être épuisé grâce au modèle de productivité personnelle ClickUp.

Le modèle de productivité personnelle ClickUp vous offre un système clair pour organiser, hiérarchiser et suivre votre journée afin que vous vous sentiez en contrôle plutôt que submergé. Avec jusqu'à quinze statuts personnalisés tels que « Repas planifiés », « Recettes » ou « Achevé », vous pouvez diviser les tâches en étapes précises au lieu de les laisser dans une longue liste.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez et hiérarchisez vos tâches afin de savoir par quoi commencer.

Suivez votre progression grâce à des statuts et des vues clairs qui vous permettent de rester concentré.

Créez des calendriers qui équilibrent les échéances et les moments de répit.

Utilisez le suivi du temps pour voir où va réellement votre énergie chaque jour.

✨ Idéal pour : les professionnels qui souhaitent gérer leurs tâches et leurs priorités avec plus de clarté et moins de stress.

💡 Conseil de pro : ajoutez des champs personnalisés pour saisir des détails supplémentaires et utilisez le suivi du temps pour voir où passent réellement vos heures, transformant ainsi les suppositions en informations réelles.

15. Modèle ClickUp pour les objectifs annuels de remise en forme

Obtenir un modèle gratuit Ajustez vos échéanciers et vos tâches au fur et à mesure que votre parcours de remise en forme évolue grâce au modèle ClickUp Fitness Yearly Goals.

Chaque année, en janvier, les salles de sport ressemblent à la scène du montage dans Rocky : des gens pleins d'énergie, de détermination et d'objectifs sportifs ambitieux. Mais tout comme dans les films, l'élan peut s'estomper s'il n'y a pas de forfait clair pour le maintenir.

Le modèle ClickUp Fitness Yearly Goals vous aide à transformer « Nouvelle année, nouveau moi » en quelque chose de plus qu'un simple slogan. Il vous offre un système pratique pour définir, suivre et ajuster vos objectifs de remise en forme sur douze mois, afin que vous puissiez constater des progrès réels et constants plutôt que des résultats éphémères.

Vous pouvez diviser les grands objectifs en tâches plus petites, les suivre à l'aide de statuts tels que « en cours » ou « achevé », et ajouter des champs personnalisés pour saisir des détails tels que le type d'entraînement ou les dates de jalon. Les vues ClickUp vous permettent de mapper vos entraînements tout au long de l'année, tandis que les tableaux de bord ClickUp vous donnent un aperçu rapide de savoir si vous restez sur la bonne voie.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Fixez-vous des objectifs clairs et mesurables en matière de force, d'endurance ou de santé générale.

Divisez-les en jalons plus petits que vous pouvez réellement suivre.

Utilisez les vues et les tableaux de bord pour voir votre progression au fil du temps.

✨ Idéal pour : les personnes qui souhaitent se fixer des objectifs annuels en matière de remise en forme et suivre leur progression mois après mois.

ClickUp : le rebondissement dont vous avez besoin dans votre journal

En fin de compte, tenir un journal, c'est créer un espace pour exprimer votre voix. Que ce soit pour démêler vos pensées, pour le suivi de vos petites victoires ou simplement pour immortaliser des moments que vous ne voulez pas oublier.

Il existe de nombreux outils qui promettent une bonne organisation, mais ClickUp l'emporte discrètement car il ne se limite pas à la prise de note.

Il vous offre la liberté de combiner réflexions, tâches, objectifs et projets afin que votre journal fasse partie intégrante de votre rythme quotidien.

Si vous attendiez le bon moment pour vous lancer, considérez ceci comme un signe. 🥳 Essayez-le, personnalisez-le et inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès maintenant !