Comment organiser votre calendrier de contenu par campagne

Il est facile de remplir un calendrier de marketing de contenu avec des publications, des e-mails et des publicités. Le plus difficile est de prouver que chaque ressource et chaque effort marketing contribuent aux résultats de l'entreprise.

Organiser votre calendrier par campagne vous permet d'obtenir une structure unifiée qui relie toutes les activités (initiatives marketing, blog, publications sur les réseaux sociaux et e-mail) à un objet plus large.

Les équipes commerciales peuvent voir instantanément quels actifs fournissent l'assistance pour la croissance du pipeline. L'équipe marketing produit sait exactement où les messages de lancement sont diffusés. La direction comprend mieux comment les campagnes s'alignent sur les objectifs trimestriels.

Dans ce guide, nous vous expliquons comment organiser un calendrier de contenu par campagne.

⭐ Fonctionnalité présentée La gestion des dates, des tâches et du contenu des campagnes peut rapidement devenir fastidieuse. Le modèle de calendrier de campagne ClickUp simplifie cette tâche en regroupant tous les éléments dans un calendrier clair. Vous pouvez voir instantanément ce qui est à venir, ce qui est en cours et ce qui est déjà terminé. Obtenez un modèle gratuit Le modèle de calendrier de contenu ClickUp facilite la planification des campagnes en vous offrant un espace unique pour tout organiser Vous bénéficiez également de plusieurs vues, telles qu'un calendrier, un échéancier et une liste de tâches, ainsi que des champs pour les objectifs, les budgets et les échéances de la campagne. C'est un moyen simple de mettre votre équipe sur la même longueur d'onde et de vous assurer que chaque campagne se déroule sans accroc.

Pourquoi la planification de contenu basée sur des campagnes est-elle plus efficace ?

Lorsque vous prenez du recul, la planification basée sur les campagnes permet de résoudre des problèmes qu'un calendrier post par post ne peut pas traiter, tels que :

alignement stratégique plutôt que bruit : *Au lieu de publications dispersées, les campagnes relient chaque effort de création de contenu à un objectif commercial mesurable, transformant ainsi l'activité en résultats

une visibilité accrue pour les équipes : *une stratégie de marketing de croissance axée sur les campagnes permet aux équipes commerciales, marketing produit et de direction de voir facilement comment chaque ressource fournit l'assistance à la croissance

Une collaboration plus étroite : les rédacteurs, les concepteurs et les spécialistes du marketing alignent leurs efforts de marketing de contenu sur le même objet de campagne, évitant ainsi les doublons ou les lacunes

Meilleure allocation des ressources : la planification au niveau de la campagne garantit une charge de travail équilibrée sur plusieurs canaux, qu'il s'agisse de blogs, d'e-mail ou de votre calendrier de réseaux sociaux

suivi des performances plus facile : *la réussite peut être mesurée au niveau de la campagne (prospects, discussions, notoriété), et pas seulement à partir des indicateurs de vanité des publications individuelles

évolutivité et cohérence : *les structures de campagne permettent d'organiser votre processus de création de contenu et de le réutiliser à mesure que votre calendrier s'étoffe, contrairement à la planification post par post

👀 Le saviez-vous ? Des études en psychologie des couleurs montrent que le rouge attire le plus rapidement l'attention, ce qui le rend utile pour signaler les obstacles ou les échéances urgentes dans un calendrier de campagne. Le vert signale la progression, ce qui le rend efficace pour marquer le contenu achevé ou les campagnes approuvées. L'utilisation d'un code couleur dans votre calendrier de contenu marketing ajoute non seulement de la clarté, mais aide également les équipes à traiter les informations plus rapidement.

Éléments clés d'un calendrier de contenu basé sur des campagnes

Pour que la planification des campagnes soit efficace pour toutes les parties prenantes, y compris les spécialistes du marketing, les concepteurs et les dirigeants, votre calendrier doit inclure les éléments essentiels suivants :

*objectifs de la campagne et indicateurs clés de performance (KPI) : incluez des champs pour les objectifs (par exemple, notoriété du lancement d'un produit, génération de prospects) et les KPI tels que les inscriptions, les conversions ou les taux d'engagement

thèmes et messages du contenu : *définissez le récit central ou l'idée principale de chaque campagne. Cela permet d'aligner les blogs, les publicités, les e-mails et la présence sur les réseaux sociaux sous un seul et même scénario, plutôt que de créer des messages fragmentés

Planification des canaux et de la mise en forme : précisez où chaque élément de la campagne sera publié (LinkedIn, YouTube, newsletters, pages d'accueil) et dans quel format (vidéo, blog, infographie)

*segments d'audience : ajoutez des notes sur le groupe d'audience cible pour chaque élément de campagne, qu'il s'agisse de prospects en étape de sensibilisation, de clients existants ou de profils d'acheteurs de niche. Votre calendrier éditorial doit privilégier la pertinence du contenu plutôt que le volume

*échéancier et jalons : définissez les différentes phases de la campagne, notamment la conception, la production, les validations et la publication. L'ajout de jalons permet aux équipes de rester alignées sur les délais et évite les rushs de dernière minute

*propriété des tâches et collaboration : attribuez des responsabilités claires pour chaque élément : rédacteurs, designers, éditeurs de vidéo ou responsables de campagne

Contrôles d'accessibilité et de conformité : Créez des points de contrôle pour les évaluations d'accessibilité (texte alternatif, légendes, transcriptions) et la conformité aux normes juridiques ou de marque

Suivi des performances : consacrez un espace au suivi des analyses, telles que l'engagement, les prospects ou les conversions. Vous saurez ainsi si votre stratégie de contenu est une réussite ou non, et ce qui doit être modifié

👀 Le saviez-vous ? Près d'un adulte américain sur quatre vit avec un handicap. Cela signifie que vos campagnes doivent être conçues de manière à ce que tout le monde puisse y participer. Pour améliorer l'accessibilité, vous pouvez : Choisissez des couleurs très contrastées pour le texte et les boutons

Utilisez le texte alternatif pour toutes les images

Prévoyez des forfaits pour légendes, des transcriptions et des descriptions audio pour toutes les vidéos de votre calendrier de contenu sur les réseaux sociaux

Étapes pour organiser un calendrier de contenu par campagne

Voici un guide clair, étape par étape, que vous pouvez suivre pour mettre en place votre propre calendrier de contenu axé sur les campagnes.

1. Définissez les objets de votre campagne

Avant de remplir votre calendrier de contenu avec des publications, des e-mails ou des publicités, déterminez l'objectif de la campagne.

Alors, comment définir correctement les objets d'une campagne ?

✅ Concentrez-vous sur les résultats = Générez 500 prospects à partir des webinaires du quatrième trimestre

❌ Concentrez-vous sur la production = Publiez quatre articles de blog

Votre objectif doit s'aligner sur les priorités générales de l'entreprise, telles que la croissance du chiffre d'affaires, l'adoption des produits ou la fidélisation des clients. Il sera ainsi plus facile d'obtenir l'adhésion des équipes commerciales, produit et direction.

Les objectifs ClickUp vous permettent de diviser les grandes campagnes en cibles mesurables, de les connecter à des tâches et de suivre automatiquement leur progression. Au lieu de gérer vos objectifs dans des feuilles de calcul qui ne se mettent pas à jour automatiquement, vous verrez des mises à jour en temps réel directement dans ClickUp à mesure que le travail avance et contribue à la réalisation d'objectifs plus larges.

Suivez, gérez et atteignez facilement les objectifs de vos campagnes grâce à ClickUp Objectifs

📌 exemple : supposons que l'initiative consiste en le lancement trimestriel d'une nouvelle fonctionnalité. L'objectif global est « d'augmenter les demandes de démonstration de 20 % au quatrième trimestre ». Dans le cadre de cet objectif, divisez-le en cibles mesurables dans ClickUp, telles que : Publiez trois blogs sur le leadership éclairé concernant le nouveau produit

Lancez une série de webinaires avec 1 000 inscriptions

Déployez une séquence d'e-mails de fidélisation avec un taux de clics de 10 %

Obtenez cinq mentions de sécurité dans les médias spécialisés

Vous pouvez également lier des tâches spécifiques, voire des projets entiers, à chaque cible afin que la progression soit automatiquement mise à jour à mesure que le travail est achevé.

Associez les tâches et les projets aux objectifs ClickUp pour obtenir des mises à jour automatiques sur la progression du travail terminé au fur et à mesure de sa réalisation

💡 Conseil de pro : Si vous avez du mal à définir le bon objectif ou à formuler un message de campagne clair, laissez ClickUp Brain générer en quelques secondes des objectifs axés sur les résultats, des idées de messages ou même des suggestions d'indicateurs clés de performance. En tant qu'IA de travail la plus achevée et la plus contextuelle au monde, Brain est votre assistant de référence pour tout, du brainstorming à l'analyse des résultats de campagne.

Découvrez comment l'équipe marketing de ClickUp utilise cet assistant IA contextuel pour nous faciliter la vie.

2. Plannez les thèmes et les échéanciers de vos campagnes

Les thèmes de campagne constituent la colonne vertébrale créative de votre campagne marketing. Ils relient les messages, les visuels et la mise en forme afin de créer un récit cohérent sur tous les canaux pour votre public.

Par exemple, le thème d'un lancement de produit pourrait être axé sur la « simplicité à grande échelle », qui forme tout, des titres des articles de blog aux textes publicitaires.

D'autre part, les échéanciers garantissent que vos excellentes idées soient réellement mises en œuvre dans les délais prévus. Ils doivent inclure les jalons de la création de contenu, les étapes de révision, les validations et les dates de lancement.

En mapant tout ça à l'avance, tu éviteras de devoir tout faire à la dernière minute. Ça permet aussi à toutes les équipes, comme les rédacteurs, les designers, les spécialistes du marketing et les parties prenantes, d'avoir une visibilité claire sur le fait que les ressources doivent être prêtes à l'avance et sur la manière dont elles s'intègrent dans la campagne globale.

Les tableaux blancs ClickUp rendent ce processus plus visuel et collaboratif. Considérez-les comme une toile interactive sur laquelle vous pouvez :

Réfléchissez aux thèmes de vos campagnes à l'aide de post-it, de croquis ou de cartes mentales

Tracez visuellement des échéanciers en faisant glisser et en établissant la connexion entre les tâches

Montrez les dépendances entre les ressources, par exemple comment les brouillons de blog alimentent les extraits sociaux

Impliquez les parties prenantes en temps réel afin que les commentaires soient directement affichés sur le tableau plutôt que dispersés dans des e-mails

Réfléchissez, collaborez et transformez vos idées en tâches avec les tableaux blancs ClickUp

En mapper les thèmes et les échéanciers sur un tableau blanc, vous passez d'idées abstraites à un plan de campagne compréhensible par tous, avant même de commencer la création de ressources.

Une fois que vous avez mappé le thème de la campagne, il est temps de créer un échéancier réaliste pour toutes les activités de la campagne. Voici comment procéder étape par étape :

*définissez la durée de la campagne : déterminez la durée de la campagne. S'agit-il d'une promotion de deux semaines, d'une campagne de webinaires de six semaines ou du lancement d'un produit sur un trimestre ?

Divisez-la en phases : Divisez la campagne en parties logiques. Voici un exemple de flux simple : Phase de teaser → Phase de lancement → Phase de maintien/fidélisation → Phase de conclusion

ajoutez des jalons clés* : au sein de chaque phase, ajoutez des points de contrôle qui permettent de maintenir la campagne sur la bonne voie (date de finalisation du contenu, transfert de la conception, contrôle qualité, mise en ligne, etc. )

travaillez à rebours à partir de la date de lancement* : commencez par la date limite finale et planifiez à rebours. Si le webinaire a lieu le 30 mai, vos e-mails promotionnels doivent être prêts avant le 20 mai, la conception graphique avant le 10 mai et le texte finalisé avant le 5 mai

comptez les dépendances* : notez quelles tâches dépendent d'autres tâches (les publicités ont besoin de pages de destination, les créations ont besoin d'un texte approuvé). Élaborez votre échéancier de manière à ce qu'un retard ne compromette pas tout

Ajoutez une marge de temps : même deux jours supplémentaires dans chaque phase peuvent sauver la campagne si quelque chose ne se passe pas comme prévu

Pour cela, vous pouvez utiliser les diagrammes de Gantt ClickUp pour esquisser le calendrier complet de la campagne avec ses dépendances (par exemple, « Conception des ressources » doit être achevée avant « Publication de la page d'accueil »).

Visualisez les échéanciers, suivez les dépendances et respectez le calendrier des campagnes grâce aux diagrammes de Gantt ClickUp

Si vous préférez ne pas partir de zéro, le modèle de calendrier de campagne de ClickUp vous offre une structure prête à l'emploi pour mapper vos campagnes directement dans un calendrier.

Obtenez un modèle gratuit Plannez chaque tâche de campagne avec des dates de début et de date d'échéance claires grâce au modèle de calendrier de campagne ClickUp

Contrairement aux tableaux blancs (pour le brainstorming) ou aux diagrammes de Gantt (pour la séquence des tâches), le modèle de calendrier de campagne est conçu pour :

Affichez toutes vos campagnes en un coup d'œil sur un échéancier de partage

Mapper les ressources telles que les blogs, les e-mail ou les publicités à la date exacte de leur publication

Mettez en évidence les chevauchements entre les campagnes afin d'équilibrer la charge de travail

Fournissez une mise en forme cohérente qui permet d'harmoniser le marketing, les produits et la direction

La plupart des organisations l'utilisent comme un calendrier opérationnel, où chaque campagne figure sur une liste, avec ses dates limites. De cette façon, vous ne perdez pas le suivi de la situation dans son ensemble, quel que soit le nombre de campagnes en cours.

📊 Conseil de pro : planifier ce que vous allez publier n'est que la moitié du travail. Savoir quand publier est tout aussi important. Les données de Hootsuite pour le premier trimestre 2025 indiquent les meilleurs moments pour publier sur plusieurs plateformes : Facebook : les mardis à 9 h

X (Twitter) : de 9 h à 11 h les mercredis, jeudis et vendredis

LinkedIn : mardi et mercredi, de 4 h à 6 h

TikTok : les jeudis de 7 h à 11 h

Fil : les mardis à 8 h

Pinterest : les vendredis à 12 h

instagram :* les Monday de 15 h à 21 h Gardez cela à l'esprit lorsque vous planifiez le calendrier des réseaux sociaux de votre campagne. En vous alignant sur ces fenêtres, vous augmenterez les chances que votre contenu suscite l'engagement.

3. Divisez les campagnes en ressources et en mises en forme

Votre campagne nécessitera un ensemble de ressources de contenu : articles de blog, vidéos, publications sur les réseaux sociaux, séquences d'e-mail, pages de destination, etc. Les décomposer dès le début permet d'éviter deux problèmes courants :

Les équipes réalisent trop tard qu'il leur manque un élément clé

Passer trop de temps à créer des contenus de faible valeur

Pour ce faire, vous devez :

Liste des ressources nécessaires

En fonction du thème de votre campagne et des piliers de votre message, identifiez les ressources dont vous aurez besoin à chaque étape du funnel. Par exemple, la notoriété peut nécessiter des blogs et des publicités sur les réseaux sociaux, tandis que la conversion peut reposer sur des études de cas et des démonstrations de produits.

Mapper les mises en forme aux canaux

Une seule idée peut prendre plusieurs formulaires sur différents canaux. Un webinaire peut être réutilisé sous forme de résumés de blog, de clips sociaux ou d'une série d'e-mails.

Hiérarchisez les priorités en fonction de l'impact

Tous les actifs n'ont pas le même impact. Par exemple, un exemple d'étude de cas approfondie peut générer plus de conversions à une étape avancée que cinq articles de blog courts.

De même, si votre objectif est de développer votre pipeline, miser sur une stratégie d'e-mail marketing solide, avec des séquences de nurturing bien synchronisées et des e-mails axés sur les produits, peut générer un retour sur investissement plus élevé que la publication de posts supplémentaires sur les réseaux sociaux.

💡 Conseil de pro : Voici les canaux de contenu les plus utilisés dans lesquels d'autres spécialistes du marketing B2B investissent : Réseaux sociaux organiques : 89 %

Site web/blog : 87 %

Événements en présentiel : 64 %

Newsletters : 63 %

Vidéo : 57 %

Lorsque vous décomposez vos campagnes en différents éléments, commencez par établir un brief clair. Le modèle de brief de campagne de ClickUp vous facilite la tâche en vous fournissant une structure prête à l'emploi pour documenter les objectifs de la campagne, les éléments nécessaires et la cartographie des canaux.

🎺 Avantage ClickUp : vous pourriez essayer de rassembler vos forfaits de campagne à l'aide de diapositives, de feuilles de calcul et d'innombrables fils de discussion par e-mail. Mais ce type de dispersion du travail conduit à des silos, à un chaos des versions et à des délais non respectés. C'est là qu'intervient le logiciel de gestion des campagnes marketing de ClickUp. Il rassemble vos objectifs, vos briefs, vos échéanciers, vos ressources et le suivi des performances dans un espace de travail convergent basé sur l'IA, afin que votre équipe sache toujours ce qui l'attend et comment les campagnes se déroulent. Planifiez, lancez et mesurez vos campagnes de bout en bout avec ClickUp pour la gestion des campagnes marketing

En matière de gestion des réseaux sociaux, aucun autre outil n'est aussi performant que ClickUp. Si vous souhaitez connaître tout ce qui se passe à tout moment, aucun autre outil ne peut vous offrir le même niveau d'informations.

4. Attribuez la propriété et les responsabilités

Une campagne échoue lorsque tout le monde connaît l'objectif, mais que personne ne sait quel est son rôle. Vous pouvez envisager de diviser les livrables en tâches plus petites, d'attribuer un propriétaire à chaque tâche et d'ajouter des délais réalistes.

Voici un flux simple à suivre :

Attribuez des rôles principaux et d'assistance : chaque tâche doit avoir un propriétaire chargé de l'achever. Les collaborateurs secondaires (comme un designer pour les visuels ou un éditeur pour les corrections) peuvent être désignés comme collaborateurs, mais la responsabilité finale doit incomber à une seule personne

définissez les dépendances* : certaines ressources ne peuvent pas avancer tant qu'une autre n'est pas terminée. Par exemple, un graphique promotionnel pour les réseaux sociaux dépend de l'exemple du titre approuvé du blog. En mapper ces dépendances à l'avance, vous pouvez vous assurer que les membres de votre équipe savent quand commencer et quand attendre

Équilibrez les charges de travail : les campagnes peuvent être compromises si une personne est surchargée tandis que d'autres sont sous-utilisées. Un processus d'attribution équilibré garantit une capacité adéquate pour l'ensemble de l'équipe

ClickUp facilite ces pratiques en permettant d'ajouter plusieurs assignés et de les tenir chacun responsables de la réalisation d'une tâche. De plus, grâce aux dépendances de tâches ClickUp, vous pouvez définir des relations entre les tâches (par exemple, « La tâche B ne peut pas commencer tant que la tâche A n'est pas achevée ») afin de mieux gérer l'ordre du flux de travail.

Rationalisez vos flux de travail et gérez l'ordre des tâches grâce aux dépendances de tâches ClickUp

Pour éviter de perdre du temps à attribuer manuellement les tâches, vous pouvez également configurer ClickUp Automatisations pour attribuer automatiquement une tâche. En exemple, lorsque le statut d'une tâche passe à « Copie approuvée », la tâche suivante, « Conception », est automatiquement attribuée au concepteur (qui reçoit une notification automatique lorsque cela se produit).

Déclenchez instantanément le transfert des tâches en fonction de leur statut grâce aux automatisations ClickUp

Vous pouvez gérer cela dans le modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp. Vous pouvez créer des tâches pour chaque livrable, qui peuvent être regroupées sous forme de listes. Vous pouvez ajouter l'équipe ou la personne responsable de chaque tâche. En exemple, le responsable des réseaux sociaux saura que la vidéo sur les coulisses du contenu est prête à être publiée par l'équipe de production vidéo. Ce modèle centralise tout dans votre processus de gestion des campagnes marketing.

Obtenez un modèle gratuit Suivez chaque phase de votre campagne en un seul endroit grâce au modèle de gestion des campagnes marketing de ClickUp

Ce modèle de liste comprend :

Cinq statuts personnalisés pour le suivi de la progression de chaque campagne

Onze attributs personnalisés pour enregistrer les informations essentielles sur la campagne

Sept vues personnalisées pour afficher les informations relatives à votre campagne

Pour aller encore plus loin, le modèle de plan de campagne marketing de ClickUp vous affiche une vue d'ensemble de l'ensemble des campagnes, et pas seulement des tâches individuelles. Si l'attribution des tâches garantit la propriété, ce modèle vous aide à établir la connexion entre les propriétaires, les ressources, les validations et les échéanciers dans une feuille de route unique pour la campagne.

Considérez-le comme un manuel qui garantit que tous les éléments de votre campagne travaillent ensemble de manière fluide, de la stratégie à l'exécution.

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils différents pour créer un contexte de travail. Une information clé peut être enfouie dans un e-mail, développée dans un fil de discussion Slack et documentée dans un autre outil, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur leur travail. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et accessible instantanément. Dites adieu au « travail sur le travail » et récupérez votre temps de productivité. 💫 Résultats concrets : grâce à ClickUp, les équipes gagnent plus de 5 heures par semaine, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

5. Intégrez des flux de travail d'accessibilité et de validation

Pourquoi devriez-vous inclure des flux de travail d'accessibilité et d'approbation dans votre processus de révision des campagnes ?

En effet, il vous aide à éviter les pièges courants, tels que :

Rôles flous des réviseurs (tout le monde commente, personne ne valide)

Commentaires dispersés (e-mail/messages privés/notes = perte de contexte)

corrections d'accessibilité « de dernière minute » (texte alternatif, légendes, contraste) qui font dérailler les échéanciers

Alors, quelle est la solution ?

Mapper les étapes de révision (contenu, marque/aspects juridiques, accessibilité) et désignez un propriétaire unique pour la validation à chaque étape. Utilisez une checklist simple : exactitude, ton, texte alternatif, légendes et principes de base du référencement naturel (SEO) afin que les commentaires restent structurés et exploitables.

Vous pouvez utiliser ClickUp Révision pour laisser des commentaires et des remarques contextuels directement sur les ressources créatives, qu'il s'agisse d'un brouillon de blog, d'une miniature de vidéo ou d'un graphique destiné aux réseaux sociaux. Ainsi, les commentaires sont associés à l'endroit précis qui doit être modifié.

Donnez des commentaires précis et contextuels sur les ressources créatives avec ClickUp Révision

Pour faciliter le suivi des discussions relatives à la révision, consignez-les dans un document ClickUp. Ainsi, au lieu que les commentaires se perdent dans de longs fils de discussion par e-mail ou dans Slack, votre équipe dispose d'un espace unique où sont regroupées les révisions, les approbations et les notes finales, qui servira également de référence pour les projets futurs.

Utilisez le modèle de gestion des campagnes et des promotions de ClickUp pour rationaliser le cycle d'approbation. Dans ce modèle, vous pouvez suivre le statut de chaque campagne, classer les différentes campagnes par catégorie, ajouter les canaux marketing en fonction des activités et mentionner l'objectif marketing de chaque activité.

Obtenez un modèle gratuit Suivez les promotions, les avis et les transferts en un seul endroit grâce au modèle de gestion des campagnes et des promotions de ClickUp

Il vous fournit également :

Espace dédié au suivi des activités de marketing promotionnel parallèlement aux tâches de campagne

Statuts clairs pour les approbations afin de voir si quelque chose est bloqué en Révision ou Prêt à publier

Suivi intégré des dépendances pour assurer une transition fluide entre les équipes

Afficher la vue centrale de toutes les promotions (réseaux sociaux, publicités, partenariats) afin de les aligner sur l'échéancier principal de la campagne

6. Suivez les performances tout au long de la mise en œuvre

Les meilleures campagnes ne s'arrêtent pas lorsque le dernier élément est mis en ligne. Leur véritable valeur réside dans l'analyse des performances de la campagne et dans l'utilisation de ces informations pour améliorer encore la suivante.

Voici comment faire dans la pratique :

Examinez les objectifs marketing que vous avez paramétrés dans votre brief de campagne (inscriptions, clics, démonstrations réservées) et voyez dans quelle mesure vous les avez atteints. Avez-vous atteint vos cibles, les avez-vous dépassées ou êtes-vous en deçà ?

Décomposez les résultats par contenu le plus performant (canal et mise en forme). Les e-mails ont-ils surpassé les réseaux sociaux ? Les publicités vidéo ont-elles généré de meilleurs prospects que les images statiques ?

Lorsque vous relancez une campagne similaire, dupliquez votre calendrier, ajustez-le en fonction des enseignements tirés et mettez en œuvre une stratégie marketing plus rigoureuse

Ne vous contentez pas de stocker les résultats dans un document. Partagez un résumé rapide avec l'équipe et la direction. Cela permet de boucler la boucle et de renforcer l'efficacité de la planification basée sur les campagnes.

Grâce aux tableaux de bord ClickUp, vous pouvez centraliser toutes les données relatives aux performances de vos campagnes afin que chacun puisse voir leur état d'avancement. Vous pouvez créer des cartes pour le trafic, les prospects, les taux d'engagement ou la progression des conversions, et extraire les mises à jour directement à partir des tâches et des objectifs liés.

Suivez les indicateurs clés de performance (KPI) de vos campagnes en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp

Mais la visibilité n'est qu'une partie du travail. Vous devez également comprendre la signification de ces nombres. C'est là que ClickUp AI Notetaker entre en jeu. Lors des réunions d'évaluation des campagnes, laissez ClickUp AI Note Taker enregistrer la discussion : ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui doit être changé.

Capturez automatiquement les discussions et décisions clés grâce à ClickUp AI Notetaker

Cette vidéo vous montre comment automatiser les notes de réunion et les tâches à l'aide des fonctionnalités Notetaker et Calendrier de ClickUp.

📌 Insight : Le rapport Pulse 2025 du PMI a révélé que les trois contraintes classiques, à savoir la portée, le calendrier et le coût, continuent de façonner la réussite des projets. Parmi celles-ci, la pression liée au calendrier est le principal défi que les équipes doivent relever. L'établissement d'échéanciers réalistes (avec une marge de manœuvre) fait toute la différence entre les campagnes qui se déroulent sans accroc et celles qui échouent.

Ajoutez l'IA à l'équation pour une planification de campagne plus intelligente

Aujourd'hui, la planification des campagnes évolue plus rapidement que jamais, avec davantage de canaux, d'actifs et de données à gérer. Face à cette nécessité de faire plus avec moins de ressources, vous avez besoin de l'IA comme outil de planification stratégique. Voici quelques moyens pratiques d'utiliser l'IA dans le marketing numérique à chaque étape de la planification d'une campagne.

1. Création de briefs de campagne

Les briefs de campagne, les guides de communication ou les plans créatifs prennent souvent du retard, car quelqu'un doit s'asseoir et les rédiger. Avec ClickUp Brain, vous pouvez générer instantanément la documentation nécessaire à vos campagnes.

Utilisez ClickUp Brain pour créer des briefs créatifs et SEO pour vos ressources de campagne

Il vous aide à :

Rédigez des objectifs, des messages clés et des briefs créatifs

Réécrivez ou affinez votre contenu pour plus de clarté et de cohérence

Résumer vos longues notes de recherche en points faciles à comprendre pour les parties prenantes

Cette vidéo vous aidera à mieux comprendre comment utiliser ClickUp Brain pour rédiger de la documentation.

2. ClickUp Agents pour automatiser les flux de travail des campagnes

Les agents ClickUp agissent comme des assistants intelligents au sein de votre environnement de travail. Au lieu de définir manuellement des rappels, de mettre à jour des tâches ou d'envoyer des suivis, vous pouvez assigner ces tâches à des agents qui s'en chargeront pour vous.

Pour la planification des campagnes, les agents peuvent :

Informez les parties prenantes lorsqu'un élément est prêt à être examiné, et effectuez même un examen préliminaire autonome à l'aide d'une checklist (ou des directives de la marque)

Attribuez automatiquement des tâches dynamiques en fonction de la logique et de l'évaluation lorsque le statut d'une campagne change

Déclenchez et rédigez des mises à jour par e-mail ou Slack lorsque des jalons sont franchis

Voici comment créer un agent IA pour automatiser vos tâches dans ClickUp.

3. Brain MAX pour réduire la prolifération du travail

La plupart des équipes marketing sont confrontées à un trop grand nombre d'outils : un pour la documentation, un autre pour le suivi des projets, un autre encore pour les briefs de contenu. Brain MAX offre des fonctionnalités d'IA avancées et combine l'accès à plusieurs modèles d'IA directement dans une super application pour votre bureau, vous évitant ainsi d'avoir à activer/désactiver entre des plateformes déconnectées.

Remplacez les outils d'IA externes par Brain pour la rédaction des textes et des messages de vos campagnes

Utilisez la recherche IA d'entreprise de ClickUp pour accéder à tous les documents, briefs et tâches de campagne en un seul endroit

Centralisez le brainstorming, la rédaction et l'exécution dans un seul hub

Cette vidéo vous fournit des raisons supplémentaires d'essayer Brain MAX en tant qu'application autonome.

4. Récupération des connaissances IA pour le contexte de la campagne

ClickUp Brain fonctionne également comme une base de connaissances IA pour votre environnement de travail ClickUp. Au lieu de demander à un collègue « Où se trouve le brief de la campagne du troisième trimestre ? » et de le distraire, vous pouvez simplement poser la question à ClickUp Brain dans ClickUp, qui extraira les informations pertinentes de votre environnement de travail ClickUp.

Cela permet aux nouveaux membres de l'équipe, aux freelances ou aux parties prenantes de comprendre rapidement le contexte. Plus besoin de fouiller dans les e-mail ou les fils de discussion pour trouver les bonnes informations.

Brain récupère des informations contextuelles dans votre environnement de travail et vous fournit des réponses instantanées en rapport avec votre projet

5. Générer des images et des visuels

Si vous ne souhaitez pas dépendre de designers pour chaque graphique ou si votre équipe de conception est occupée, ClickUp Brain vous aide également à générer des images grâce à l'IA.

Créez des ébauches visuelles, des maquettes publicitaires ou des graphiques conceptuels directement dans votre environnement de travail. Les images générées par l'IA peuvent donner à votre équipe un point de départ rapide, que vous ayez besoin d'un en-tête de blog, d'un graphique pour les réseaux sociaux ou d'une illustration pour le thème d'une campagne.

Générez des images personnalisées pour vos campagnes à l'aide de ClickUp Brain

Organisez des campagnes de contenu plus intelligentes avec ClickUp

Prêt à organiser votre calendrier de contenu par campagne ?

ClickUp centralise la planification de vos campagnes, vos ressources, vos discussions et même le suivi dans une seule application. Grâce à sa suite de fonctionnalités, ses modèles et son IA contextuelle, les calendriers de contenu deviennent un peu moins fastidieux et beaucoup plus efficaces.

Pour commencer, inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.