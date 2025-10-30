Les 13 meilleurs outils de gestion de projet qui s'intègrent à Slack

Slack est le hub de communication incontournable pour les équipes modernes, en particulier dans les start-ups en pleine expansion, les agences de marketing, les entreprises technologiques et les environnements de travail à distance ou hybrides.

De la messagerie en temps réel au partage de fichiers, en passant par les canaux et la synchronisation des calendriers, Slack facilite le flux de la collaboration. Mais lorsqu'il s'agit de gérer les échéanciers et l'exécution de la gestion de projet, Slack seul ne suffit parfois pas.

Les discussions masquent souvent des tâches importantes, ce qui entraîne des oublis dans le suivi. Grâce à une intégration Slack adaptée, vous pouvez transformer les messages Slack en tâches, lier les discussions aux livrables et réduire le décalage entre les discussions de l'équipe et l'exécution réelle.

Dans cet article, nous présenterons les meilleurs outils de gestion de projet et les meilleures solutions logicielles qui offrent une connexion parfaite avec Slack.

Voici une comparaison rapide des meilleurs outils de gestion de projet pour les services à la clientèle qui offrent l'assistance en temps réel et s'intègrent à Slack :

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gestion de projet, communication et collaboration d'équipe tout-en-un, optimisées par l'IA. Diagrammes de Gantt, Kanban, flux de travail personnalisés, ClickUp Brain et synchroniser les tâches Slack en temps réel. Forfait Free ; personnalisations pour les entreprises. Wrike Simplifier la prise en charge des projets et le travail inter-équipes Formulaires dynamiques, tableaux Kanban, flux de travail personnalisés, capture des demandes Slack Forfait gratuit, forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur Notion Organiser les idées dans des systèmes de partage Wikis, documents, résumés IA, aperçus de pages Slack Forfait gratuit, forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur Trello Suivi visuel des tâches et flux de travail simples Tableaux Kanban, automatisations Butler, création de cartes Slack Forfait Free, forfaits payants à partir de 5 $/mois par utilisateur Jira Suivi agile des tâches et planification des sprints Tableaux Scrum, gestion du backlog, tickets de bug Slack Forfait Free, forfaits payants à partir de 8,60 $/mois par utilisateur. Basecamp Communications asynchrones entre les équipes sans encombrement Liste à faire, discuter Campfire, remplacement des fils de discussion Slack Forfait Free, forfaits payants à partir de 15 $/mois par utilisateur Miro Collaboration visuelle et brainstorming Tableaux blancs, notes autocollantes de Slack, synchroniser Jira Forfait Free, forfaits payants à partir de 8 $/mois par utilisateur MeisterTask Suivi visuel des tâches + automatisation pour les équipes de taille moyenne Kanban, notifications Slack, aide IA, synchroniser quotidienne des tâches Forfait gratuit, forfaits payants à partir de 9 $/mois par utilisateur Travail d'équipe Gérer les projets clients avec précision Commandes Slack, suivi des contrats, bibliothèque de ressources Forfait Free, forfaits payants à partir de 13,99 $/mois par utilisateur. Todoist Saisie simple des tâches dans Slack Commandes Slack, checklist, étiquettes de priorité Forfait gratuit, forfaits payants à partir de 2,50 $/mois par utilisateur. Zoho Projets Référencement et suivi détaillés des projets Diagrammes de Gantt, registres de temps, mises à jour Slack Essai gratuit pendant 15 jours, tarification personnalisée Linear Équipes produit et ingénierie Feuilles de route visuelles, triage des problèmes, synchroniser les fils de discussion Slack Forfait Free, forfaits payants à partir de 10 $ par mois et par utilisateur. Hive Vues de projet flexibles et collaboration en équipe Modèles, Kanban, HiveMind IA, Slack chat-to-tâche Forfait gratuit, forfaits payants à partir de 1,50 $/mois par utilisateur.

Pourquoi utiliser un outil de gestion de projet qui s'intègre à Slack ?

Au lieu de passer d'un outil à l'autre, votre équipe peut gérer les tâches et communiquer au sein du même espace de travail Slack grâce à une intégration simple.

Voici pourquoi les meilleures intégrations Slack valent l'investissement :

Centralisez la communication autour des projets en liant les messages Slack aux tâches, aux échéanciers et aux livrables sur les canaux Slack partagés.

Recevez des mises à jour en temps réel sur les projets et les dates d'échéance sous forme de notifications Slack afin que les équipes restent synchronisées sans quitter Slack.

Améliorez la gestion des tâches en permettant aux utilisateurs d'attribuer des tâches, de mettre à jour les statuts et de suivre la progression directement depuis Slack.

Offrez l'assistance pour la collaboration en temps réel grâce au partage de fichiers, aux discussions et aux actions intégrées dans l'application Slack.

💡 Conseil de pro : si vous rencontrez l'un de ces problèmes, résolvez immédiatement les problèmes de micro, les échecs de messagerie et les erreurs de téléchargement. La section Problèmes courants liés à Slack et leurs solutions vous aide à résoudre rapidement les problèmes fréquents liés à Slack afin que votre équipe reste en connexion sans interruption.

Principales fonctionnalités à rechercher dans un outil de gestion de projet intégré à Slack

50 % des équipes qui utilisent des méthodologies agiles et gèrent des projets les combinent également avec d'autres outils adaptés au projet en cours.

C'est pourquoi l'intégration directe d'un logiciel de gestion de projet dans votre environnement de travail Slack est un choix stratégique.

Mais toutes les intégrations ne se valent pas. Alors, quelles sont les fonctionnalités qui comptent vraiment lorsque l'on choisit les meilleurs outils de gestion de projet Slack?

Gestion des tâches : créez, attribuez et mettez à jour des tâches sans jamais quitter Slack

✅ Solution : un designer dépose une maquette dans un message Slack, et un collègue la convertit instantanément en tâche avec une date d'échéance.

2. Notifications en temps réel : recevez les mises à jour du projet, les changements de délai et les commentaires directement dans Slack

✅ Solution : votre équipe voit les mises à jour de la progression des tâches en direct dans le canal Slack, ce qui évite les retards et les vérifications incessantes.

3. Partage de fichiers et centralisation des documents : partagez et épinglez des fichiers liés à des tâches ou à des fils de discussion

✅ Solution : pendant un sprint de campagne, les ressources créatives et les Google Docs restent accessibles en un seul endroit ; plus besoin de fouiller dans vos e-mail.

4. Intégration avec d'autres outils : synchroniser avec Google Drive, Trello, Jira, etc.

✅ Solution : au lieu d'activer/désactiver les onglets, votre Slack devient un espace centralisé où tous vos outils de projet communiquent entre eux.

5. Automatisation des flux de travail : utilisez des bots ou des déclencheurs personnalisés pour automatiser les étapes répétitives

✅ Solution : un nouveau formulaire de tâche déclenche l'envoi d'un message Slack au canal approprié, attribue une tâche et définit des rappels, le tout sans intervention humaine.

Vous n'avez plus besoin de passer d'un onglet à l'autre pour garder le fil.

Dans ce cas, l'automatisation de la gestion de projet ne tient pas ses promesses.

Grâce à ces 13 outils qui offrent une connexion directe à Slack, vous pouvez vous assurer que vos équipes restent synchronisées, même pendant votre sommeil.

ClickUp (idéal pour la gestion de projet et la communication d'équipe tout-en-un basées sur l'IA)

Agissez directement depuis Slack et synchronisez votre équipe sans changer d'outil.

Si le Slack de votre équipe regorge de vérifications quotidiennes, de mentions de tâches et de liens vers des fichiers, ClickUp est la plateforme de gestion de projet qui rassemble tout cela dans un espace unifié.

Gérez vos projets grâce à la gestion de projet structurée de ClickUp

Affichez et adaptez instantanément l'échéancier de votre projet grâce à l'affichage offert par les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp.

La plateforme de gestion de projet ClickUp est un espace de travail IA convergent qui combine des documents, des wikis, discuter, des outils IA génératifs, des agents IA et des automatisations.

Il offre des vues flexibles, notamment des listes, des tableaux, des diagrammes de Gantt et des calendriers, pour aider les équipes à planifier, suivre et gérer leurs projets de manière indépendante. Vous pouvez regrouper les tâches dans des dossiers, décomposer les dépendances et définir des jalons qui correspondent aux objectifs clés.

Par exemple, une équipe de conception à distance travaillant sur le lancement d'un produit peut visualiser l'ensemble du calendrier du projet dans une vue Gantt, puis synchroniser les mises à jour des tâches directement sur un canal Slack partagé, afin que tout le monde reste informé en temps réel.

Intégration Slack qui permet de garder tout en connexion

Transformez Slack en hub de productivité en liant les discussions aux tâches, aux mises à jour et aux flux de travail en temps réel grâce à l'intégration de ClickUp.

Grâce à l'intégration étroite de ClickUp avec Slack, vous pouvez :

Créez des tâches directement à partir des messages Slack.

Ajoutez des commentaires ou des mises à jour sans changer d'application.

Recevez des rappels de tâches et des alertes de date d'échéance dans votre espace de travail Slack.

Restez informé grâce à l'activité en temps réel des tâches dans les canaux Slack de votre équipe.

Voici ce que Lauren Makielski, chef de cabinet chez Hawke Media, a dit à propos de ClickUp :

Il est très important pour nous d'avoir une visibilité sur les projets qui réponde à tous les styles et préférences d'apprentissage. ClickUp permet également des intégrations avec Slack et Gmail qui rationalisent notre travail d'une plateforme à l'autre.

Regroupez vos discussions et vos tâches dans un seul espace grâce à ClickUp Chat

Transformez les discussions en tâches, attribuez des propriétaires et conservez le contexte intact grâce à ClickUp Chat

ClickUp Chat apporte le meilleur de la communication de type Slack à votre plateforme de gestion de projet, mais avec une différence cruciale. La différence entre Slack et ClickUp est que ce dernier offre une connexion directe à vos tâches, échéanciers et flux de travail.

Lors de la synchronisation d'un projet, si un collègue vous rappelle un rappel concernant un élément manquant ou identifie un obstacle, vous n'avez pas besoin de changer d'outil ou de fouiller dans les fils de discussion Slack plus tard. Vous pouvez instantanément transformer ce message en tâche, l'attribuer, fixer une date d'échéance et le lier au bon projet. Ou commandez ClickUp Brain pour le faire pour vous, directement dans votre discuter !

Cette fonction fait de ClickUp une application de messagerie tout-en-un en combinant la messagerie avec la création de tâches.

Laissez ClickUp Brain, votre assistant personnel IA, faire le gros du travail à faire

ClickUp Brain intègre une IA pratique à votre flux de travail quotidien. Il est conçu pour reconnaître le contexte et éliminer les tâches manuelles répétitives.

Par exemple, après une réunion quotidienne, ClickUp Brain peut générer un résumé du projet, attribuer les prochaines étapes aux membres de l'équipe concernés et même signaler les délais qui se chevauchent.

Essayez ClickUp Brain gratuitement Obtenez des résumés instantanés de vos discussions Slack et définissez les prochaines étapes concrètes pour votre équipe avec ClickUp Brain.

Si vous rattrapez votre retard après une période d'absence, vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Catch Me Up » de ClickUp Brain pour obtenir instantanément un récapitulatif des mises à jour de vos projets, y compris les points forts des discussions Slack, les nouveaux commentaires et les tâches bloquées.

Vous pouvez également poser une question à ClickUp Brain, par exemple : « Quel est le statut du plan marketing du troisième trimestre ? » Il extraira alors des informations en temps réel de votre liste de tâches, de vos documents de projet et de vos discussions.

🎥 Voici une courte vidéo explicative sur le travail des questions sur ClickUp Brain :

💡 Bonus : Vous recherchez une application de bureau qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel et vous offre tout ce que vous attendez d'une IA pour le travail ? ClickUp Brain MAX est peut-être fait pour vous. Transformez votre façon de gérer les projets grâce à : Automatisation transparente : remplacez plusieurs outils d'IA déconnectés et accédez à des modèles d'IA externes haut de gamme tels que ChatGPT, Gemini et Claude grâce à une plateforme intelligente qui automatise les tâches routinières, effectue le suivi de la progression et fournit des informations exploitables pour chaque projet.

Informations centralisées : recherchez et accédez instantanément aux plans de projet, aux échéanciers et aux fichiers sur ClickUp, Google Drive, SharePoint et toutes vos applications connectées, ainsi que sur le Web.

Talk to Text: utilisez les commandes vocales pour transcrire des notes, créer des tâches, mettre à jour le statut des projets et attribuer des responsabilités sans les mains, ce qui rend la gestion de projet plus rapide et plus efficace. utilisez les commandes vocales pour transcrire des notes, créer des tâches, mettre à jour le statut des projets et attribuer des responsabilités sans les mains, ce qui rend la gestion de projet plus rapide et plus efficace. ClickUp Brain MAX est la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils IA, utilisez votre voix pour accomplir votre travail, créer des documents, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gérez vos projets à l'aide de diagrammes de Gantt, de tableaux Kanban, de calendriers et de flux de travail personnalisés.

Connectez les tâches, les documents, les tableaux blancs et les formulaires dans un espace centralisé.

Collaborez grâce à la modification en cours, aux commentaires en fil et aux tableaux blancs en direct.

Utilisez ClickUp Brain pour résumer les fils de discussion, créer automatiquement des tâches et répondre aux questions dans votre environnement de travail.

Transformez les messages Slack en tâches, recevez des mises à jour et commentez le travail, le tout depuis votre canal Slack.

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés par la richesse des fonctionnalités.

Retards occasionnels ou décalages de synchronisation dans les très grands environnements de travail

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de ClickUp

Cet avis publié sur G2 partage :

Nous organisons des sprints agiles, publions des documents et gérons les OKR sans avoir à passer d'une application à l'autre. Les intégrations natives (Slack, Drive, GitHub) sont rapides à mettre en place.

Nous organisons des sprints agiles, publions des documents et gérons les OKR sans avoir à passer d'une application à l'autre. Les intégrations natives (Slack, Drive, GitHub) sont rapides à mettre en place.

2. Wrike (idéal pour simplifier la prise en charge des projets et gérer les charges de travail interfonctionnelles)

via Wrike

Les listes à faire dispersées sont un problème courant dans les équipes d'entreprise, car les tâches arrivent souvent par différents canaux, notamment Slack, les e-mails, les réunions et les feuilles de calcul. De plus, il n'existe pas de système clair pour le suivi de la propriété ou de la progression des tâches.

Wrike vous permet de transformer les demandes entrantes en projets formels à l'aide de formulaires d'admission dynamiques, de tâches attribuées automatiquement et de flux de travail spécifiques à chaque équipe. Grâce à l'intégration Slack intégrée, Wrike tient votre équipe informée sans qu'elle ait à quitter son canal Slack, ce qui réduit les allers-retours et garantit une responsabilité claire entre les services.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Capturez les demandes entrantes à l'aide de formulaires dynamiques et acheminez-les automatiquement.

Visualisez votre travail grâce à des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt et des tableaux de bord personnalisés.

Utilisez l'application Slack de Wrike pour créer des tâches à partir de messages et recevoir des mises à jour en temps réel sur vos projets.

Configurez des flux de travail personnalisés pour différents services avec des flux d'approbation et des dépendances.

Centralisez les fichiers, les commentaires et la communication relative aux tâches pour une meilleure collaboration entre les équipes.

Limites de Wrike

L'installation initiale des flux de travail et de permission peut s'avérer complexe.

Certains utilisateurs font état de rapports de courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux membres de l'équipe.

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Pinnacle : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5,0 (plus de 4 400 avis)

Capterra : 4,3/5,0 (plus de 2 800 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Wrike

Cette évaluation de Capterra a mis en évidence :

Wrike dispose de puissantes fonctionnalités de gestion de projet qui nous ont permis de simplifier et de rationaliser la gestion de nos opérations de projet.

Wrike dispose de puissantes fonctionnalités de gestion de projet qui nous ont permis de simplifier et de rationaliser la gestion de nos opérations de projet.

3. Notion (idéal pour organiser le travail non structuré et transformer les idées en systèmes de partage)

via Notion

Dans la plupart des équipes à distance, il n'existe pas de passerelle claire entre la conception et l'exécution. Notion résout ce problème en agissant comme un espace de travail tout-en-un flexible où les wikis, les documents, les projets et les tâches coexistent.

Grâce à l'intégration à des plateformes telles que Slack, les mises à jour Notion s'intègrent en flux dans les discussions de votre équipe, afin que les connaissances ne soient pas cloisonnées ou perdues dans d'innombrables messages privés.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Saisissez les tâches, les notes et les résumés de réunion dans des pages de partage à l'aide de blocs flexibles glisser-déposer.

Affichez l'affichage tableau, la vue liste, l'échéancier ou le calendrier pour le suivi de vos projets.

Organisez les connaissances dans des wikis internes et des bases de données liées pour une visibilité à l'échelle de l'équipe.

Intégrez Slack pour recevoir des mises à jour, envoyer des messages structurés et prévisualiser les pages Notion directement dans le chat.

Utilisez Notion IA pour rédiger, résumer, remplir automatiquement des champs et extraire des actions à entreprendre à partir de documents ou de notes.

Limites de Notion

Ne dispose pas d'une fonctionnalité intégrée de suivi du temps ni d'un support pour les diagrammes de Gantt.

Les fonctionnalités de sécurité telles que l'authentification en deux étapes (2FA) ne sont pas disponibles dans le forfait Free.

Les environnements de travail complexes peuvent sembler intimidants sans structure ni intégration.

Tarifs Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Notion

Cette critique publiée sur G2 note :

J'apprécie particulièrement la capacité de Notion IA à extraire des réponses complètes et contextuelles à partir d'une variété d'outils intégrés, notamment Notion, Slack et Google Drive. Cette intégration rationalise la recherche d'informations en faisant ressortir des informations pertinentes issues de l'ensemble de notre base de connaissances.

J'apprécie particulièrement la capacité de Notion IA à extraire des réponses complètes et contextuelles à partir d'une variété d'outils intégrés, notamment Notion, Slack et Google Drive. Cette intégration rationalise la recherche d'informations en faisant remonter des informations pertinentes issues de l'ensemble de notre base de connaissances.

👀 Anecdote amusante : avant l'arrivée des e-mails et de Slack, de nombreuses grandes entreprises utilisaient des « tubes à messages » physiques pour envoyer des notes écrites d'un étage à l'autre. Certains bâtiments historiques en ont encore cachés dans leurs murs.

4. Trello (idéal pour le suivi visuel des tâches et les flux de travail simples)

via Trello

Selon un sondage mené par le Project Management Institute, 64 % des chefs de projet ont déclaré que la priorisation efficace des tâches était la clé de la réussite des projets. Mais la plupart des équipes ne savent pas ce qui se passe, qui est responsable ou quand les tâches doivent être effectuées.

Trello résout ce problème en fournissant aux équipes un tableau visuel de partage pour suivre le travail en temps réel. Chaque tâche est représentée par une carte qui passe par différentes étapes telles que « À faire », « En cours » et « Terminé ».

Grâce à l'intégration Slack, vous pouvez créer des cartes Trello directement à partir de messages, définir des rappels et publier automatiquement des mises à jour dans vos canaux.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Organisez vos projets à l'aide de tableaux Kanban, de checklist, de libellés et de pièces jointes.

Créez des cartes Trello directement à partir de messages Slack à l'aide de raccourcis simples.

Synchroniser les mises à jour et les rappels de date d'échéance entre Trello et les canaux Slack.

Collaborez en temps réel grâce aux mentions, aux commentaires et aux étiquettes de membre.

Automatisez les flux de travail répétitifs avec Butler (l'outil d'automatisation intégré à Trello).

Limites de Trello

Ne dispose pas de fonctionnalités avancées de rapports ou d'une vue Charge de travail.

Les automatisations et les power-ups sont limités dans le forfait Free.

Ne prend pas en charge la hiérarchie ou la dépendance de projets complexes.

Tarifs Trello

Free

Standard : 5 $/mois par utilisateur

Premium : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 17,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5,0 (plus de 13 600 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (plus de 23 600 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Trello

Cette évaluation G2 a été capturée :

La facilité de mise en œuvre est également un avantage, car peu d'installation est nécessaire pour commencer à l'utiliser. J'apprécie également la facilité d'intégration avec d'autres outils tels que Slack et Google Drive pour des flux de travail intégrés.

La facilité de mise en œuvre est également un avantage, car peu d'installation est nécessaire pour commencer à l'utiliser. J'apprécie également la facilité d'intégration avec d'autres outils tels que Slack et Google Drive pour des flux de travail intégrés.

5. Jira (idéal pour le suivi agile des tâches et la planification des sprints)

via Jira

Lorsque des tâches sont signalées dans les discussions, mais ne sont jamais transférées vers votre tableau de sprint, votre backlog devient désordonné et difficile à gérer. C'est un défi auquel les équipes d'ingénieurs sont souvent confrontées.

Jira comble cette lacune en transformant Slack en une extension de votre espace de travail agile. Grâce à ses tableaux Scrum, ses rapports de sprint et son backlog grooming intégrés dans un seul et même système, Jira élimine cette friction.

De plus, vous pouvez transformer un message Slack en ticket de bug, déclencher des alertes sprint ou mettre à jour le statut d'un problème sans quitter votre chat.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Connectez Slack à Jira pour créer des problèmes directement à partir des messages Slack.

Recevez des notifications instantanées sur vos projets dans Slack en fonction de filtres ou de déclencheurs.

Organisez les épopées, les récits et les bugs à l'aide de tableaux agiles personnalisables.

Automatisez les actions répétitives telles que l'attribution de tickets ou la mise à jour des statuts.

Affichez les diagrammes burndown et les rapports de vélocité pour chaque itération.

Limites de Jira

Installation et configuration complexes pour les utilisateurs non techniciens

L'interface utilisateur peut sembler rigide pour les équipes interfonctionnelles en dehors du développement.

Les tarifs augmentent rapidement avec des équipes plus importantes ou des besoins avancés.

Tarifs Jira

Free

Standard : 8,60 $/mois par utilisateur

Premium : 17 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5,0 (plus de 6 400 avis)

Capterra : 4,4/5,0 (plus de 15 100 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Jira

Cette évaluation G2 présente la fonctionnalité suivante :

L'intégration avec des outils tels que Confluence, Slack et GitHub le rend encore plus puissant. Il est facile de collaborer, d'attribuer des tâches, de fixer des dates d'échéance et de maintenir la responsabilité entre les services.

L'intégration avec des outils tels que Confluence, Slack et GitHub le rend encore plus puissant. Il est facile de collaborer, d'attribuer des tâches, de fixer des dates d'échéance et de maintenir la responsabilité entre les différents services.

6. Basecamp (idéal pour une communication d'équipe sans encombrement)

via Basecamp

Trop de réunions font perdre un temps qui pourrait être consacré au travail proprement dit. Lorsque les équipes dépendent uniquement des appels téléphoniques pour assurer leur coordination, leur productivité en pâtit.

Basecamp renverse cette équation en offrant aux équipes un espace centralisé pour le partage des mises à jour, le suivi des tâches et la communication de manière asynchrone. Vous n'avez plus besoin de suivre les fils de discussion Slack ou d'organiser des appels de synchronisation ; il vous suffit d'ouvrir Basecamp pour voir ce qui est à faire, ce qui a été partagé et ce qui nécessite votre intervention.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Organisez vos projets à l'aide de listes à faire, de documents, de calendriers et de forums de discussion, le tout au même endroit.

Remplacez les fils de discussion Slack dispersés par une fonctionnalité pour discuter de groupe intégrée (Campfire).

Partagez des documents et des fichiers grâce à un stockage centralisé.

Suivez les dates clés de vos projets grâce à un calendrier et à des vérifications automatiques.

Obtenez des mises à jour en temps réel sur vos projets grâce à des diagrammes en courbe permettant de visualiser leur progression.

Limites de Basecamp

Dépendances limitées entre les tâches et fonctionnalités d'automatisation

Pas de suivi du temps natif

Moins adapté aux flux de travail complexes impliquant plusieurs équipes.

Tarifs Basecamp

Free

Basecamp Plus : 15 $/utilisateur/mois

Basecamp Pro Unlimited : 299 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,1/5 (plus de 5 300 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 500 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Basecamp

Cette évaluation G2 partage :

L'automatisation fait passer les choses à un niveau supérieur : les tâches qui prenaient auparavant des heures à accomplir se résolvent désormais d'elles-mêmes. Et je ne peux m'empêcher de mentionner son intégration avec Slack et d'autres outils utilitaires.

L'automatisation fait passer les choses à un niveau supérieur : les tâches qui prenaient auparavant des heures à achever se résolvent désormais d'elles-mêmes. Et je ne peux m'empêcher de mentionner son intégration avec Slack et d'autres outils utilitaires.

📮 ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent déjà l'IA pour leurs tâches personnelles quotidiennes, et plus de la moitié d'entre elles l'utilisent plusieurs fois par jour. Mais qu'en est-il au travail ? Lorsque vous disposez d'une IA centralisée pour gérer votre gestion de projet, le partage des connaissances et la collaboration au sein de votre équipe, vous pouvez gagner plus de 3 heures par semaine, soit le temps que 60 % des utilisateurs de ClickUp déclarent perdre à rechercher des informations dispersées.

7. Miro (Idéal pour la collaboration visuelle et le brainstorming entre équipes)

via Miro

Les outils de texte ne sont pas conçus pour la pensée visuelle. Les équipes aplatissent souvent les idées lorsqu'elles tentent de planifier des sprints, de mapper des flux de travail ou de conceptualiser dans des feuilles de calcul et des documents.

Miro résout ce dilemme en offrant un espace de collaboration visuel. Vous pouvez esquisser, structurer et présenter vos idées en un seul endroit, sans avoir à activer/désactiver d'un outil à l'autre. Et grâce à des intégrations telles que Slack et Jira, les commentaires restent en connexion avec le canevas.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Créez des tableaux blancs interactifs pour des séances de brainstorming en temps réel et une planification agile.

Utilisez des modèles prédéfinis pour les cartes du parcours client, les tableaux Kanban et les rétrospectives.

Transformez les messages Slack en notes autocollantes Miro pour capturer instantanément vos idées.

Collaborez en direct grâce à la vidéo intégrée, aux commentaires et au mode présentation.

Synchronisez vos tâches avec des outils tels que Jira, Asana, ClickUp et Google Agenda.

Limites de Miro

Peut devenir encombré avec trop de collaborateurs sur un seul tableau.

Les performances sont moins bonnes sur les tableaux complexes ou lourds contenant plusieurs éléments multimédias.

Le forfait Free offre un nombre limite de tableaux et un espace de stockage limite.

Tarifs Miro

Free

Starter : 8 $/mois par utilisateur

Entreprise : 16 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée à partir de 30 membres

Évaluations et avis sur Miro

G2 : 4,7/5,0 (plus de 8 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent de Miro

Cette évaluation G2 a mis en évidence :

Miro s'intègre également facilement à une multitude d'outils de productivité populaires tels que Jira, Trello, Slack et Google Workspace, ce qui est essentiel pour maintenir un flux de travail efficace.

Miro s'intègre également facilement à une multitude d'outils de productivité populaires tels que Jira, Trello, Slack et Google Workspace, ce qui est essentiel pour maintenir un flux de travail efficace.

💡 Conseil de pro : veillez à ce que les discussions de l'équipe restent claires et axées sur la collaboration. Les avantages et les inconvénients de Slack au travail expliquent comment tirer parti des atouts de Slack et des flux de travail de ClickUp pour faciliter le travail d'équipe.

8. MeisterTask (idéal pour le suivi visuel des tâches avec automatisation pour les équipes de taille moyenne)

via MeisterTask

MeisterTask offre une intégration native à Slack qui transforme les discussions informelles en tâches exploitables en quelques clics seulement.

Cette intégration permet aux utilisateurs de recevoir des résumés quotidiens des tâches, de convertir les messages Slack en tâches ou commentaires MeisterTask et de lier des projets entiers aux canaux Slack pour des mises à jour en temps réel. Elle garantit un suivi transparent de la propriété des tâches et une gestion efficace des délais pour votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de MeisterTask

Visualisez vos projets grâce aux tableaux Kanban et aux vues calendaires.

Automatisez la création, l'attribution et les transitions des tâches.

Suivez le temps et la progression directement dans les tâches.

Ajoutez des checklist, des étiquettes, des dépendances et des pièces jointes.

Utilisez Meister IA pour les résumés, l'aide à la rédaction et la recherche d'informations.

Recevez des notifications Slack et créez des tâches à partir de messages.

Limites de MeisterTask

Flexibilité limitée dans la personnalisation de la disposition des tableaux de tâches

Pas de diagrammes de Gantt intégrés pour les équipes qui travaillent beaucoup avec des échéanciers.

Courbe d'apprentissage pour la configuration d'une automatisation ou de champs avancés

L'assistance par discuter en direct est limitée à certaines heures.

Tarifs MeisterTask

Free

Pro : 9 $/mois par utilisateur

Entreprise : 16 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur MeisterTask

G2 : 4,6/5,0 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 1 160 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de MeisterTask

Cette évaluation G2 a été capturée :

J'apprécie particulièrement ses intégrations avec les produits les plus populaires tels que Zendesk, GitHub, Slack et bien d'autres, qui permettent de fluidifier notre flux de travail. MeisterTask a simplifié et facilité tout.

J'apprécie particulièrement ses intégrations avec les produits les plus populaires tels que Zendesk, GitHub, Slack et bien d'autres, qui permettent de fluidifier notre flux de travail. MeisterTask a simplifié et facilité tout.

9. Teamwork (idéal pour gérer avec précision le travail des clients)

via Teamwork

La gestion des projets clients à l'aide de plusieurs logiciels de gestion des tâches peut facilement entraîner une perte de visibilité sur les heures facturables et l'utilisation des ressources.

Teamwork est un outil spécialement conçu pour les équipes de services qui combine la gestion de projet, la planification des ressources et la communication avec les clients. Que vous fassiez une prévision de la charge de travail ou suiviez les marges d'un projet à forfait, cette application de communication d'équipe offre un contrôle sur mesure sans alourdir votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Teamwork

Configurez des canaux Slack spécifiques à chaque projet avec des mises à jour en direct et des automatisations.

Convertissez les messages Slack en tâches à l'aide d'une seule commande (« /tw help »).

Créez une bibliothèque de ressources partagées à partir des liens partagés sur Slack.

Automatisez les alertes Slack en fonction des déclencheurs liés à l'activité du projet.

Utilisez les fonctionnalités intégrées de suivi de la rentabilité et des honoraires pour surveiller vos marges.

Limites du travail d'équipe

L'interface peut sembler complexe pour les petites équipes.

Les fonctionnalités avancées telles que le suivi de la rentabilité sont réservées aux forfaits supérieurs.

Ne convient pas aux flux de travail internes non destinés aux projets client.

Tarifs Teamwork

Free

Deliver : 13,99 $/mois par utilisateur

Grow : 25,99 $/mois par utilisateur

Échelle : tarification personnalisée

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur le travail d'équipe

G2 : 4,4/5 (plus de 1 170 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent de Teamwork

Cette critique publiée sur G2 note :

Quiconque travaille régulièrement avec des développeurs et des concepteurs sait qu'il faut responsabiliser les équipes pour que les projets soient réalisés dans les délais. L'intégration Slack est également utile.

Quiconque travaille régulièrement avec des développeurs et des concepteurs sait qu'il faut responsabiliser les équipes pour que les projets soient terminés dans les délais. L'intégration Slack est également utile.

🧠 Le saviez-vous ? Slack est passé de seulement 16 000 utilisateurs à plus de 10 millions d'utilisateurs quotidiens en une décennie. Comment utiliser Slack efficacement : le guide ultime pour les utilisateurs de Slack vous montre des moyens pratiques pour tirer le meilleur parti de cet outil et booster la productivité quotidienne de votre équipe.

10. Todoist (idéal pour le suivi simple des tâches dans Slack)

via Todoist

Lorsque vos canaux Slack sont très actifs tout au long de la journée, les tâches rapides et les demandes informelles peuvent facilement disparaître dans le défilement. Todoist comble cette lacune en vous permettant de capturer instantanément n'importe quel message Slack sous forme de tâche exécutable.

Au lieu de copier-coller des rappels ou d'espérer vous en souvenir, vous pouvez tenir votre liste à jour là où se fait le travail.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Convertissez les messages Slack en tâches Todoist à l'aide des commandes /todoist.

Organisez les tâches par priorité, libellé et projet sans quitter Slack.

Recevez des notifications pour les rappels de tâches et les dates d'échéance directement dans Slack.

Partagez des liens vers des projets et des checklist pour fournir le contexte des tâches dans les fils de discussion.

Limites de Todoist

Limite aux vues de tâches et de projet de base (pas d'échéanciers ni de diagrammes de Gantt)

Ne convient pas aux dépendances complexes ou à la gestion des ressources.

L'intégration Slack fonctionne mieux pour les flux de travail individuels ou en petites équipes.

Tarifs Todoist

Débutant : Gratuit

Pro : 2,50 $/mois par utilisateur

Entreprise : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 600 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Todoist

Cette critique G2 cite :

Facilité d'utilisation et méthode efficace pour séparer les listes. De plus, le design est très simple et l'application bénéficie de l'assistance de Slack, Teams, Apple, Android et Windows.

Facilité d'utilisation et méthode efficace pour séparer les listes. De plus, le design est très simple et l'application bénéficie de l'assistance de Slack, Teams, Apple, Android et Windows.

11. Zoho Projects (idéal pour la planification détaillée de projets et l'établissement de bases de référence)

via Zoho

Seulement 48 % des équipes établissent systématiquement des calendriers de référence pour leurs projets, ce qui rend difficile la mesure des progrès et l'ajustement des échéances. Zoho Projects résout ce problème grâce à des diagrammes de Gantt dynamiques, un suivi précis du temps et une gestion détaillée des tâches, afin que les équipes puissent voir le plan, repérer les écarts et remettre rapidement le travail sur les rails.

Grâce à l'intégration Slack, la progression de votre projet suit un flux direct dans les discussions quotidiennes, sans duplication du travail.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projets

Suivez les tâches et sous-tâches grâce à des flux de travail et des dépendances personnalisés.

Visualisez les calendriers et les goulots d'étranglement grâce à des diagrammes de Gantt interactifs.

Enregistrez les heures facturables et non facturables directement sur les factures.

Automatisez les tâches répétitives grâce à des règles de tâches par glisser-déposer.

Connectez-vous à Zoho CRM, Slack, Google Drive et bien d'autres encore.

Limites de Zoho Projet

La courbe d'apprentissage peut sembler raide pour les nouveaux utilisateurs.

L'application mobile est moins performante que la version pour bureau.

Certaines options de personnalisation sont limitées par rapport à celles proposées par des concurrents plus avancés.

Tarifs de Zoho Projets

Essai gratuit pendant 15 jours

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (plus de 470 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 200 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Zoho Projets

Cette critique publiée sur G2 note :

L'intégration avec d'autres applications Zoho et des outils tiers est fluide, ce qui en fait l'outil idéal pour gérer des projets de bout en bout.

L'intégration avec d'autres applications Zoho et des outils tiers est fluide, ce qui en fait l'outil idéal pour gérer des projets de bout en bout.

12. Linear (idéal pour les équipes de produits et d'ingénierie modernes)

via Linear

Les équipes de production et d'ingénierie modernes peuvent perdre un temps considérable à rassembler des documents de planification, des spécifications, des feuilles de route et des outils de suivi des bugs à partir d'outils disparates.

Linear unifie la direction des produits, les mises à jour des projets et le suivi des problèmes dans un seul système ultra-rapide.

Résultat, les équipes peuvent planifier visuellement leurs feuilles de route, suivre les cycles, trier les bugs et rester alignées grâce à des informations en temps réel et à une intégration Slack bien pensée qui synchronise les discussions et les tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Linear

Forfait et gérez visuellement les feuilles de route des produits à l'aide de jalons, d'initiatives et de phases.

Suivez les problèmes, les bugs et les tâches grâce à des flux de travail personnalisés, des sprints et des files d'attente de triage.

Automatisez le travail routinier grâce à de puissants agents IA pour des tâches telles que la génération de code.

Connectez Slack pour synchroniser les fils de discussion, partager des mises à jour et créer ou commenter des problèmes dans leur contexte.

Obtenez des informations en temps réel sur l'avancement des projets afin de mesurer leur portée, leur durée du cycle et la vitesse d'exécution de votre équipe.

Limites linéaires

Conçus principalement pour les équipes produit et ingénierie, ils sont moins adaptés aux flux de travail généraux.

Manque de ressources natives ou d'outils de gestion financière pour des opérations plus larges.

Certaines intégrations avancées privilégient encore les piles modernes par rapport aux systèmes d'entreprise hérités.

Tarification linéaire

Free

Basique : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 16 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis linéaires

G2 : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent de Linear

Cette évaluation G2 a mis en évidence :

Linear s'adapte à tous les types de projets, quelle que soit leur taille, et peut être mis en œuvre en un clin d'œil. Il s'intègre à de nombreux outils tiers.

Linear s'adapte à tous les types de projets, quelle que soit leur taille, et peut être mis en œuvre en un clin d'œil. Il s'intègre à de nombreux outils tiers.

🧠 Le saviez-vous ? Près de 80 % des entreprises du classement Fortune 100 utilisent Slack Connect. Découvrez comment organiser votre environnement de travail et réduire le bruit grâce à des canaux clairs et structurés dans Comment organiser les canaux Slack au travail.

13. Hive (idéal pour une visualisation flexible des projets et la collaboration en équipe)

via Hive

Imaginez une agence créative qui gère plusieurs campagnes de clients à la fois. Les designers attendent les validations, les spécialistes du marketing assurent le suivi des tâches liées aux campagnes et les gestionnaires de projet passent des heures à basculer entre discuter, envoyer des e-mails et consulter des feuilles de calcul juste pour obtenir une mise à jour du statut.

Hive résout ce problème en offrant aux équipes un espace de travail unique pour gérer tout cela. Cet outil se connecte directement à Slack afin que votre équipe puisse transformer les discussions Slack en tâches Hive, partager les tâches sur les canaux Slack et obtenir des mises à jour en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Hive

Utilisez plus de 100 modèles de projet pour lancer de nouvelles initiatives en quelques secondes.

Passez facilement des tableaux Kanban aux diagrammes de Gantt, calendriers, tableaux et échéanciers.

Importez vos e-mail dans Hive et convertissez instantanément vos messages en tâches.

Collaborez en temps réel grâce à des notes, une messagerie instantanée d'entreprise et des intégrations vidéo telles que Zoom.

Hive (idéal pour une visualisation flexible des projets et la collaboration de l'équipe)

Automatisez le travail répétitif grâce à des flux de travail personnalisés et à l'assistant IA de Hive, HiveMind.

Limites de Hive

Les modules complémentaires premium peuvent augmenter le coût total des fonctionnalités avancées.

Intégrations natives limitées par rapport aux plateformes plus importantes

L'application mobile ne dispose pas de certaines fonctions disponibles sur la version bureau.

Tarifs Hive

Free

Starter : 1,50 $/mois par utilisateur

Teams : 5 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hive

G2 : 4,6/5 (plus de 610 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 210 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Hive

Cette critique publiée sur G2 note :

Les capacités d'intégration de Hive comprennent une connexion transparente avec Google Drive et Slack via son interface. Hive adapte la structure simple de son interface aux besoins des utilisateurs afin que tous les membres de l'équipe, même ceux qui n'ont pas d'expérience technique, puissent l'utiliser sans difficulté.

Les capacités d'intégration de Hive comprennent une connexion transparente avec Google Drive et Slack via son interface. Hive adapte la structure simple de son interface aux besoins des utilisateurs afin que tous les membres de l'équipe, même ceux qui n'ont pas d'expérience technique, puissent l'utiliser sans difficulté.

Voici trois autres outils de gestion de projet qui offrent également des intégrations Slack et qui s'ajoutent parfaitement à ceux que nous avons déjà présentés :

Asana : vous permet de transformer des messages en tâches Asana, de recevoir des notifications dans Slack lorsque les tâches sont mises à jour et de commenter les tâches directement à partir des fils de discussion Slack.

Smartsheet : recevez des alertes lorsque des tâches sont modifiées, commentez des lignes et partagez des feuilles directement dans les canaux Slack.

Airtable : envoyez des notifications Slack basées sur les automatisations Airtable, créez des enregistrements à partir de messages Slack et liez les mises à jour directement aux canaux Slack.

Passez à la vitesse supérieure grâce à une intégration transparente à Slack.

Lorsque les équipes de projet utilisent Slack sans disposer d'une intégration adéquate pour la gestion de projet, ces discussions disparaissent trop souvent dans le défilement.

En connectant Slack à une solution de gestion de projet, chaque message peut se transformer en élément, chaque échéance reste visible et chaque projet reste sur la bonne voie sans allers-retours interminables.

Si de nombreux outils de collaboration promettent cette connexion, beaucoup vous obligent encore à activer/désactiver entre des tâches à moitié terminées, des contextes manquants et des flux de travail déconnectés. ClickUp comble cette lacune grâce à l'intégration en temps réel de Slack, aux résumés alimentés par l'IA, à la création de tâches et à la conversion des discussions en tâches.

Prêt à ne plus perdre de temps entre les messages et les jalons ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!