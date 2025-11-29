Fonctionnalités du projet ChatGPT : comment les utiliser (guide étape par étape)

Imaginez ceci : vous demandez à ChatGPT de rédiger un plan de blog. Puis un script. Puis de réécrire un titre. À la fin, vous vous retrouvez avec 12 discussions différentes sans véritable fil conducteur pour les relier entre elles.

Les projets ChatGPT aident les travailleurs du savoir, les créateurs de contenu, les développeurs, les spécialistes du marketing et les utilisateurs expérimentés à mettre de l'ordre et du contexte dans leur flux de travail. Au sein de chaque projet, vous pouvez définir des instructions personnalisées afin d'adapter les réponses de ChatGPT au contexte spécifique de ce projet.

Il vous permet ainsi d'organiser le travail en plusieurs étapes, de gérer le contexte entre les différentes tâches et de faciliter le développement de vos idées. Dans cet article, nous allons explorer les fonctionnalités du projet ChatGPT et leur utilisation. 📝

Que sont les projets ChatGPT ?

Les projets ChatGPT sont des environnements de travail intelligents au sein de ChatGPT qui nous permettent de créer des environnements de travail dédiés à des projets afin de regrouper des fichiers et des discussions connexes.

Ils vous permettent de rassembler toutes les conversations, tous les fichiers et toutes les instructions personnalisées liés à un projet, ce qui facilite le maintien du contexte et de la continuité lors de tâches longues ou de travaux collaboratifs. Ils sont précieux pour la rédaction, la recherche, la planification, l'apprentissage et d'autres processus.

🔍 Le saviez-vous ? Le coût le plus élevé lié à l'utilisation de ChatGPT n'est pas celui des données, mais celui de l'électricité. Le traitement de vos requêtes nécessite une grande puissance GPU. C'est pourquoi les entreprises technologiques s'efforcent constamment de rendre les modèles plus rapides et plus efficaces après avoir compris le fonctionnement de ChatGPT.

Comment démarrer un nouveau projet dans ChatGPT ?

Voici une présentation étape par étape pour vous aider à démarrer votre premier projet ChatGPT en toute confiance et à réaliser l'automatisation de tâches grâce à l'IA.

Étape n° 1 : Ouvrez ChatGPT

Lancez l'application de bureau ChatGPT ou rendez-vous sur chat.openai.com dans votre navigateur. Assurez-vous d'être connecté à votre compte Plus, Pro, Team, Enterprise ou Edu. Les projets ne sont pas disponibles pour les utilisateurs gratuits.

Ouvrir ChatGPT

📖 À lire également : Modèles gratuits de gestion de projet

Étape n° 2 : accédez à la barre latérale

Une fois connecté, regardez dans la barre latérale gauche. C'est là que s'affichent vos discussions et projets existants. Si vous avez déjà utilisé des dossiers, les projets s'afficheront dans une section similaire.

Recherchez la section Projets dans la barre latérale gauche

Étape n° 3 : cliquez sur le bouton « + ».

Dans la section Projets, cliquez sur le bouton + situé à côté de Projets ou en haut de la liste des projets. Cela lance le processus de création d'un nouvel espace de projet.

Cliquez sur l'icône + pour créer un nouveau dossier de projet

📮 ClickUp Insight : Un employé sur cinq affirme que le simple fait de savoir quand les décisions seront prises l'aiderait à travailler plus rapidement. Pourtant, dans le tourbillon d'une journée bien remplie, la communication des échéanciers passe souvent à la trappe. C'est là qu'intervient ClickUp Brain. Agissant comme votre copilote de travail alimenté par l'IA, il recueille automatiquement les mises à jour des tâches, des fils de discussion et des documents, et fournit des résumés quotidiens, des notes de décision et des commentaires récapitulatifs. Vous n'aurez plus jamais à courir après les gens (ou les informations). 💨

Étape n° 4 : nommez et personnalisez votre projet

Donnez à votre projet un nom clair et descriptif. Vous pouvez également choisir une couleur ou une icône pour le différencier visuellement des autres. Cela est particulièrement utile si vous prévoyez de créer plusieurs projets pour différents clients ou flux de travail.

Si vous avez déjà des discussions liées à ce projet, il vous suffit de les glisser-déposer dans votre nouveau projet. Vous pouvez également déplacer les discussions ultérieurement si vous préférez repartir de zéro.

Donnez un nom et une couleur à votre projet

💡 Conseil de pro : cliquez sur l'icône de téléchargement dans l'environnement de travail du projet et sélectionnez les documents, PDF, feuilles de calcul, images ou extraits de code que vous souhaitez ajouter.

Étape n° 5 : définir des instructions spécifiques au projet

Chaque projet peut avoir ses propres instructions personnalisées, aidant ChatGPT à répondre avec un meilleur contexte. Utilisez cette fonctionnalité pour clarifier les objectifs, le ton, le public ou toute règle à respecter pour ce projet spécifique.

Vous êtes maintenant prêt. Lancez une nouvelle discussion de projet au sein du projet ou reprenez là où vous vous étiez arrêté.

Ajoutez des instructions personnalisées pour le contexte du projet

💡 Conseil de pro : organisez facilement votre espace de travail en déplaçant les discussions existantes vers un projet. Il vous suffit de faire glisser une discussion vers votre projet à partir de la liste des discussions ou de sélectionner Déplacer vers le projet dans le menu de la discussion. La discussion héritera des instructions et du contexte du projet, et vous pourrez la supprimer à tout moment à partir du même menu.

Déplacer une conversation existante vers votre projet

Si vous avez déjà utilisé ChatGPT et que vous souhaitez déplacer certaines conversations vers un projet, voici comment procéder :

Dans la liste des discussions, faites glisser une discussion vers votre projet ou ouvrez le menu d'une discussion et sélectionnez Déplacer vers le projet. Après le déplacement, le chat hérite des instructions du projet et du contexte des fichiers. Vous pouvez le supprimer ultérieurement à partir du menu de la conversation (Supprimer).

Fonctionnalités des projets ChatGPT

Les projets ChatGPT constituent un moyen plus intelligent pour effectuer le travail sur des tâches à long terme, complexes ou à plusieurs niveaux. En voici quelques-unes qui pourraient vous être utiles :

Travail en groupe : organisez vos discussions, vos fichiers et votre contexte dans un environnement de travail dédié à un projet spécifique.

Personnalisez les réponses avec des instructions spécifiques au projet : définissez des instructions personnalisées propres à chaque page de projet afin que ChatGPT connaisse le ton, l'objectif et les détails.

Téléchargez et réutilisez des fichiers dans vos discussions : ajoutez des PDF, des images, des feuilles de calcul, des extraits de code et bien plus encore à votre projet afin de pouvoir les consulter ou les analyser.

Effectuez des recherches plus approfondies : combinez vos fichiers téléchargés, vos instructions et vos invites avec des données en temps réel issues de recherches sur le Web pour obtenir des informations plus riches et plus pertinentes.

Utilisez ChatGPT sans les mains : utilisez le mode vocal pour réfléchir, examiner des fichiers ou passer en revue des tâches à voix haute pendant vos déplacements.

Contrôle d'accès : les propriétaires de projets contrôlent qui peut rejoindre le projet et quel niveau d'accès leur est accordé.

Collaboration en équipe : les projets partagés permettent aux utilisateurs de l'environnement de travail de collaborer. Les membres de l'équipe peuvent accéder ensemble aux discussions, aux fichiers et aux instructions.

Mémoire du projet : chaque projet dispose d'une mémoire intégrée, permettant à ChatGPT de mémoriser vos discussions et les fichiers téléchargés dans le cadre de ce projet uniquement.

🧠 Anecdote : Le « T » dans GPT signifie « Transformer », l'architecture qui a rendu possibles les grands modèles linguistiques. Les transformateurs ont été inventés par les chercheurs de Google en 2017 et ont depuis transformé tout, de la traduction à la génération de mèmes.

💡 Conseil de pro : Essayez la fonctionnalité Branching Chats (Discussions ramifiées) dans ChatGPT. Les utilisateurs peuvent ouvrir une discussion existante et poursuivre la conversation pour explorer une nouvelle idée sans perdre le fil de la discussion initiale. Par exemple, un data scientist peut ramifier la discussion d'un collègue pour tester une nouvelle hypothèse tout en conservant la chaîne de pensée initiale.

Comment utiliser les fonctionnalités du projet ChatGPT à l'aide d'exemples ?

Vous souhaitez intégrer les projets ChatGPT à votre flux de travail ? Passons en revue ses principales fonctionnalités à l'aide d'exemples pratiques.

1. Écriture et modification en cours

ChatGPT Projets vous permet de stocker des guides de style, des exemples de voix de marque et des documents de référence afin que chaque contenu que vous rédigez reste cohérent sans avoir à réexpliquer votre style à chaque fois.

Écrire dans les projets ChatGPT

Voici comment il contribue à l’automatisation du flux de travail rédactionnel :

Rédigez, révisez et structurez des contenus longs tels que des livres, des rapports ou des articles.

Suivez les modifications en cours entre les différentes versions et testez différentes versions préliminaires.

Organise les écrits par chapitres, sections ou thèmes

📌 Exemple d'invite : « Rédigez le chapitre 1 de mon roman de science-fiction, en mettant l'accent sur un paysage urbain dystopique » ou « Comparez les deux dernières versions de ce résumé et soulignez les changements apportés. »

💡 Conseil de pro : utilisez les ramifications pour tester plusieurs tons ou fins sans écraser votre meilleure version. Vous pouvez également surligner du texte et utiliser des commentaires en ligne pour laisser des notes de modification, des rappels ou des boucles de rétroaction pour les sessions futures.

Planification de produits ou de campagnes marketing

Utilisez les projets ChatGPT pour stocker les briefs de campagne, les études d'audience et les directives de communication. Lorsque vous réfléchissez à des concepts publicitaires ou affinez votre positionnement, l'IA s'appuie sur ce contexte plutôt que de repartir de zéro à chaque fois.

Organisez des tâches complexes pour les produits et le marketing

Voici comment utiliser les projets ChatGPT pour des campagnes marketing ou de produits :

Centralisez les briefs créatifs, les personas, les calendriers de contenu et les recherches.

Utilisez la mémoire du projet améliorée pour affiner vos messages et réfléchir à plusieurs dans plusieurs discussions.

Invitez les membres de votre équipe à contribuer ou à réviser de manière collaborative.

📌 Exemple de suggestion : « Rédigez un brief de campagne sur les réseaux sociaux pour le lancement d'une basket ciblant la génération Z » ou « Analysez les messages de vos concurrents et suggérez trois façons de vous différencier. »

Apprentissage et recherche

Stockez vos listes de lecture, vos notes de cours et vos documents de recherche dans ChatGPT Projets afin que l'IA puisse vous aider à synthétiser des informations, vous interroger sur des concepts ou établir des connexions entre des idées provenant de plusieurs sources.

Effectuez des analyses de données avancées

Voici comment les projets peuvent vous aider dans ce cas d'utilisation :

Constituez une base de connaissances permanente avec des fichiers, des résumés et des questions-réponses.

Suivez votre apprentissage sur plusieurs semaines ou plusieurs mois grâce à la mémoire.

Utilise des quiz interactifs ou des analyses pour renforcer les concepts.

📌 Exemple d’invite : « Résumez les principaux arguments de ces quatre articles économiques » ou « Créez un tableau qui suit mes questions et les réponses de GPT sur la mécanique quantique. »

🎥 Regarder : Les secrets cachés de l'utilisation de l'IA dans la gestion de projet dont personne ne parle

Projets de codage

Déposez vos fichiers de projet, vos documents API et vos conventions de style dans ChatGPT Projects. Désormais, lorsque vous demandez de l'aide pour déboguer ou créer une nouvelle fonctionnalité, l'IA connaît déjà la structure de votre code et les modèles que vous suivez.

Réalisez vos tâches de codage plus rapidement

Voici ce que vous pouvez faire avec les projets ChatGPT lorsque vous travaillez sur le développement de logiciels :

Écrivez, déboguez et documentez des scripts ou des applications sur plusieurs fichiers.

Utilisez un contexte persistant pour la résolution itérative de problèmes

Refactorisez en toute confiance grâce à la mémoire assistée par IA et à la reconnaissance des fichiers.

📌 Exemple d’invite : « Générer un script Python pour extraire les tweets par hashtag et exporter les résultats au format CSV » ou « Ajouter une documentation en ligne à toutes mes fonctions API et vérifier les problèmes de sécurité. »

Comme l'a mentionné un utilisateur de Reddit:

Vous téléchargez des ressources qui définissent un contexte commun pour vos discussions, et vous pouvez définir des instructions spécifiques qui s'appliquent automatiquement aux discussions dans ce dossier. Honnêtement, je suis juste reconnaissant d'avoir des dossiers pour organiser mes discussions. La fenêtre de contexte commun est un bonus appréciable.

Vous téléchargez des ressources qui définissent un contexte commun pour vos discussions, et vous pouvez définir des instructions spécifiques qui s'appliquent automatiquement aux discussions dans ce dossier.

Honnêtement, je suis juste reconnaissant d'avoir des dossiers pour organiser mes discussions. La fenêtre de contexte commun est un bonus appréciable.

🚀 Conseil utile : Découvrez ClickUp Brain MAX, une mise à niveau puissante qui regroupe plusieurs outils d'IA en un seul hub de productivité centralisé. Vous n'avez plus besoin d'activer/désactiver Gemini, Claude ou ChatGPT. Brain MAX vous offre des modèles d'IA haut de gamme sous un même toit, un espace qui comprend votre environnement de travail dans son contexte global et établit des connexions avec vos outils externes. Il vous permet également de dicter des tâches à la voix avec Talk to Text, de générer automatiquement des rapports et de déclencher des flux de travail dans d'autres outils tels que Google Drive et SharePoint. Vous pouvez choisir le meilleur modèle d'IA pour chaque tâche, de GPT-5. 0 à Claude Sonnet 4.

Bonnes pratiques pour utiliser les fonctionnalités du projet ChatGPT

Voici quelques astuces ChatGPT que vous pouvez utiliser :

Branche pour les alternatives : créez de nouvelles branches pour explorer des réécritures, des idées audacieuses ou des bifurcations de fonctionnalités.

Ajoutez des commentaires en ligne : laissez vos questions, suggestions ou notes directement dans vos fichiers ; ChatGPT peut les scanner et y répondre en une seule fois.

Effectuez régulièrement des instantanés : enregistrez les versions libellées avant les réécritures importantes ou les modifications de code afin de protéger votre progression et de pouvoir revenir rapidement en arrière.

Structure par type de tâche : divisez votre travail en fichiers pour les brouillons, les recherches, les commentaires et les tâches à accomplir afin que le divisez votre travail en fichiers pour les brouillons, les recherches, les commentaires et les tâches à accomplir afin que le gestionnaire de tâches IA puisse rester concentré et organisé.

Résumez les décisions clés : épinglez un « journal des décisions » en haut des fichiers pour documenter les changements et réduire les discussions répétitives.

Demandez des révisions intelligentes : demandez à ChatGPT de résumer les questions, de créer une liste d’éléments à entreprendre ou de signaler les incohérences entre les fichiers.

Sécurisez les informations sensibles : ajustez les paramètres de partage pour éviter d'exposer des données privées telles que les clés API ou le contenu exclusif.

Conception pour la transmission : incluez des fichiers README ou des instructions claires afin que les futurs collaborateurs puissent se familiariser avec le projet sans effort.

🔍 Le saviez-vous ? En 2023, OpenAI s'est associé au gouvernement islandais pour aider à préserver la langue islandaise en formant des modèles GPT à la comprendre.

OpenAI élargit progressivement les capacités des projets ChatGPT. En voici quelques-unes à ne pas manquer :

Il a étendu ses capacités pour offrir une assistance jusqu'à 40 fichiers par projet, amélioré les interactions vocales et intégré des outils tels que Notion, Canva et HubSpot.

De plus, il a étendu les projets à tous les utilisateurs de ChatGPT, permettant aux comptes Free, Plus et Pro de créer des environnements de travail partagés où vous pouvez inviter des collègues, collaborer sur des chats et télécharger des fichiers.

Les utilisateurs disposent désormais d'un contrôle de la mémoire réservé au projet , qui vous permet de restreindre l'accès au contexte d'autres chats au sein d'un projet.

La personnalisation a également été améliorée : vous pouvez désormais choisir les couleurs et les icônes de chaque projet afin de mieux organiser et personnaliser votre environnement de travail.

OpenAI développe également actuellement des capacités de recherche approfondie (recherche sur le Web + contexte du projet) et un mode d'interaction vocale au sein des projets pour une collaboration IA plus fluide. À l'avenir, OpenAI prévoit d'introduire des agents autonomes capables d'exécuter des flux de travail en plusieurs étapes au sein des projets, tels que l'analyse de données ou le remplissage de formulaires.

🧠 Anecdote : l'ensemble de données d'entraînement des modèles GPT comprend des pages web publiques, des livres, des articles et du code. Cependant, OpenAI n'a jamais publié la liste complète des sources, et certains sites, comme Wikipédia et Stack Overflow, se sont opposés au scraping sans licence.

Limites des projets ChatGPT (+ points à surveiller)

Bien que ChatGPT Projects offre des fonctionnalités puissantes, il présente certaines limites importantes qui peuvent perturber votre échéancier et vous inciter à envisager des alternatives à ChatGPT. Comprendre ces contraintes vous aidera à éviter les pièges courants :

Limites de téléchargement de fichiers : seulement 40 fichiers par projet pour les utilisateurs Pro/Enterprise (20 pour Plus), et 10 fichiers peuvent être téléchargés à la fois.

Continuité des discussions : les discussions précédentes d'un projet ne sont pas automatiquement reprises, sauf si elles sont référencées.

Limites contextuelles : ChatGPT peut perdre le suivi des discussions longues ou des fils de discussion détaillés sur les projets.

Limites d'utilisation : les limites de messages varient selon les forfaits ; les utilisateurs Pro et Plus peuvent atteindre les plafonds de session en cas d'utilisation intensive.

Sensibilité des instructions : les instructions vagues ou ambiguës peuvent entraîner des réponses non pertinentes ou hors cible, également appelées « hallucinations ».

Sécurité des données : OpenAI peut conserver les données téléchargées conformément à sa politique, ce qui soulève des questions de sécurité et de confidentialité.

Risque de partialité : les réponses peuvent refléter des schémas nuisibles, biaisés ou stéréotypés issus des données d'entraînement.

Pas de multitâche : le modèle traite une requête à la fois ; il ne peut pas jongler avec plusieurs fils simultanément.

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research , sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement (ROI) estimé à 384 %. Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

Comment ClickUp vous aide à gérer vos projets

Vous pouvez utiliser les projets ChatGPT pour planifier une campagne de contenu, mais vous devez ensuite copier les résultats dans des documents, créer manuellement des tâches, les attribuer à votre équipe et suivre leur progression dans des outils distincts. C'est ce que nous appelons la prolifération des tâches.

L'IA vous aide à réfléchir, mais ne vous aide pas à exécuter.

ClickUp adopte une approche différente en tant que premier environnement de travail IA convergent au monde. L'assistant IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain, ne se contente pas d'organiser les discussions IA, il les relie directement à votre flux de travail réel. Vous pouvez générer un plan de contenu avec Brain. Transformez-le instantanément en tâches à l'aide d'une seule invite. Réfléchissez à des idées de fonctionnalités dans le même espace. Attribuez-les aux développeurs avec tout le contexte nécessaire. Reliez-les au document du projet où les décisions sont prises. Découvrez comment ClickUp fait passer l'automatisation de la gestion de projet par l'IA et le flux de travail à un niveau supérieur.

Un utilisateur réel partage son expérience :

Pour toute organisation qui peine à gérer ses projets, ClickUp facilitera la collaboration sur les tâches. Grâce à ce logiciel, les utilisateurs peuvent suivre les éléments de la liste des tâches à faire et travailler sur ces tâches dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion de projet à suivre l'avancement global des projets afin de garantir le respect des délais.

Pour toute organisation qui peine à gérer ses projets, ClickUp facilitera la collaboration sur les tâches. Grâce à ce logiciel, les utilisateurs peuvent suivre les éléments de la liste des tâches à faire et travailler sur ces tâches dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion de projet à suivre l'avancement global des projets afin de garantir le respect des délais.

Pour les travailleurs du savoir et les équipes lassés de combler manuellement le fossé entre les résultats de l'IA et le travail réel, voici pourquoi le logiciel de gestion de projet ClickUp surpasse ChatGPT.

Des projets optimisés par l'IA la plus puissante

Vous pouvez multiplier votre productivité par 10 grâce à ClickUp Brain. Cet assistant alimenté par l'IA est conçu pour vous aider à travailler plus intelligemment, plus rapidement et de manière plus connectée. Il vous permet d'accéder instantanément à des connaissances, de gérer des projets et de créer du contenu sous un même toit.

Imaginons que vous soyez chef de produit et que vous supervisiez le lancement d'un projet interfonctionnel. Il vous suffit de demander à ClickUp Brain : « Quel est le statut actuel de tous les employés travaillant sur le projet ? » Il résumera instantanément toutes les tâches, mises à jour et obstacles pertinents dans votre environnement de travail ClickUp.

La recherche d'entreprise par IA de ClickUp extrait instantanément les réponses à partir des tâches, des documents et des discussions, tandis que le ClickUp Brain peut gérer les mises à jour de routine, les comptes rendus et le suivi.

Mieux encore, cet outil de collaboration basé sur l'IA peut générer automatiquement une mise à jour du projet pour votre e-mail hebdomadaire destiné aux parties prenantes, suggérer de nouvelles sous-tâches en fonction des commentaires récents, ou même signaler les éléments en retard.

Et si tout cela vous semble trop beau pour être vrai, attendez d'avoir utilisé Brain MAX, votre assistant IA sur votre bureau.

Consolidez le contexte à partir de ClickUp et des applications connectées pour diagnostiquer plus rapidement les problèmes via ClickUp Brain MAX.

Recherche unifiée et IA contextuelle : recherchez instantanément vos tâches, vos documents, vos réunions et autres applications connectées afin que l'IA comprenne l'ensemble de votre travail.

Productivité Talk-to-Text: dictez vos idées, vos notes de réunion ou vos mises à jour de tâches à voix haute. Brain MAX les convertit en texte soigné plus rapidement que vous ne pourriez le taper. dictez vos idées, vos notes de réunion ou vos mises à jour de tâches à voix haute. Brain MAX les convertit en texte soigné plus rapidement que vous ne pourriez le taper.

Assistance pour l'IA multi-modèle : passez d'un modèle d'IA à l'autre (comme GPT-4. 1, Claude ou Gemini) en fonction de vos besoins, sans perdre le contexte.

Tâches basées sur l'IA : demandez à Brain MAX de générer des tâches, des projets ou des documents à partir de vos invitations vocales ou textuelles, et laissez-le réaliser l'automatisation des suivis en utilisant le contexte de votre environnement de travail.

Avec Brain MAX, vous pouvez vous débarrasser de la prolifération des outils d'IA, rationaliser la collaboration et maintenir l'alignement de toute votre équipe.

Laissez les agents faire le travail répétitif

Par l'automatisation des tâches répétitives, en faisant apparaître les bonnes informations au bon moment et en assurant la cohésion de tous, ClickUp Agents vous libère de l'énergie pour vous consacrer au travail créatif, stratégique et à fort impact.

Comment les agents ClickUp améliorent spécifiquement la gestion de projet :

Automatisez l'installation des projets : créez des plans de projet, décomposez les livrables et attribuez des responsables en fonction de votre flux de travail.

Assurez le bon déroulement des projets : surveillez la progression des tâches, signalez les obstacles et envoyez des rappels pour garantir le respect des délais.

Centralisez la communication : répondez aux questions liées au projet, résumez les mises à jour et publiez les rapports dans des canaux ou des fils de discussion afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

Adaptez-vous à votre processus : personnalisez les agents pour qu'ils se déclenchent lors d'évènements clés du projet, tels que la création de tâches, les changements de statut ou l'approche des échéances, afin que votre flux de travail soit toujours optimisé.

De plus, il existe des agents préconfigurés tels que Weekly Report, Daily Report, Compte rendu de l'équipe et Answers Agents, qui gèrent les mises à jour, les résumés d'avancement et les questions-réponses instantanées dans les canaux du projet avec une installation minimale.

Utilisez l'agent IA de ClickUp pour automatiser les tâches récurrentes.

Pour des besoins plus spécifiques, les agents personnalisés vous permettent de définir des déclencheurs, des actions et des sources de connaissances spécifiques adaptés à vos flux de travail uniques.

💡 Conseil de pro : les chefs de projet passent des heures en réunion, jonglant entre les mises à jour, les décisions et les suivis de plusieurs projets. L'outil AI Notetaker de ClickUp capture automatiquement les transcriptions des réunions, résume les points clés et extrait les éléments exploitables. Ainsi, les chefs de projet peuvent instantanément transformer les discussions en tâches. Obtenez automatiquement des résumés ou des synthèses de réunion grâce à ClickUp AI Notetaker.

Améliorez la gestion de vos tâches

ClickUp Tâches vous aide à décomposer les grandes idées en étapes plus petites et réalisables, avec des dates d'échéance, des tâches assignées, des priorités et des champs personnalisés qui reflètent votre flux de travail unique.

Créez votre première tâche dans ClickUp Créez des tâches ClickUp avec des personnes assignées et des priorités pour une gestion de projet efficace.

Par exemple, si vous avez défini une stratégie de lancement de produit, vous pouvez créer des tâches individuelles pour le texte de la page d'accueil, les créations publicitaires, les campagnes par e-mail et les avis des parties prenantes. Chaque tâche peut être attribuée au bon membre de l'équipe, assortie d'une échéance claire et liée aux ressources associées dans le logiciel de gestion des tâches.

Pour garder le contrôle sur tout, visualisez ces tâches à l'aide des vues ClickUp, telles que les listes, les tableaux Kanban, les calendriers, les diagrammes de Gantt, et bien plus encore.

⚙️ Bonus : Comparez ClickUp et ChatGPT pour découvrir comment une gestion de projet structurée s'associe à une assistance IA flexible pour des flux de travail plus rapides et plus intelligents.

Vous souhaitez gagner du temps sur les actions répétitives ? L'automatisation dans ClickUp vous permet de définir des déclencheurs, des conditions et des actions « si ceci, alors cela » qui s'exécutent automatiquement.

Éliminez le travail répétitif grâce aux automatisations ClickUp

Par exemple, lorsqu'une tâche passe au statut « En cours de révision », ClickUp l'attribue automatiquement à votre responsable assurance qualité, fixe une date d'échéance deux jours plus tard et publie un commentaire en le taguant.

💡 Conseil de pro : avec les tableaux de bord ClickUp, vous disposez d'un centre de contrôle en temps réel pour suivre les objectifs, la charge de travail de l'équipe, les échéances et la santé du projet. Personnalisez les cartes pour surveiller la progression des tâches, la vitesse des Sprints ou les éléments en retard afin d'être toujours en phase avec les livrables réels.

Créer, collaborer, effectuer des modifications en cours dans Docs

Une fois vos idées et l’échéancier de votre projet définis, utilisez ClickUp Docs pour stocker les résultats détaillés, les notes de réunion, les briefs et les procédures opératoires normalisées. Vous pouvez coéditer en temps réel avec votre équipe, laisser des commentaires, intégrer des tâches directement dans votre document et tout lier aux flux de travail de votre projet.

Organisez vos connaissances internes avec ClickUp Documents

Si vous rédigez un brief de campagne, une mise à jour de produit ou des documents de processus internes, les compétences rédactionnelles de Brain vous aideront à gagner du temps et à affiner votre message. Il vous suffit de taper une ébauche et de demander à l'IA de la réécrire, de la développer ou de la résumer.

Faites appel à l'IA Writer de ClickUp Brain pour obtenir un contenu soigné

Imaginons que vous prépariez l'annonce d'une feuille de route trimestrielle. Vous pouvez commencer par dresser une liste à puces des mises à jour, puis demander à l'IA de la transformer en un message clair et professionnel, avec le ton et la structure adaptés à votre public.

Intégrez ClickUp à votre infrastructure technologique existante.

Grâce à ses intégrations avec des plateformes telles que Google Drive, SharePoint, Figma, Jira, GitLab et des applications de suivi du temps, ClickUp vous permet de joindre des pièces jointes, de synchroniser des tâches, d'intégrer des conceptions et de gérer des problèmes, le tout sans quitter votre hub de projet.

Synchronisez l'ensemble de votre infrastructure technologique avec les intégrations ClickUp.

Pour les chefs de projet, ces intégrations se traduisent par une visibilité et un contrôle en temps réel sur tous les aspects d'un projet.

Imaginons, par exemple, un projet de lancement de produit dans lequel vos équipes marketing, conception et développement travaillent toutes avec des outils différents. Grâce aux intégrations ClickUp, votre concepteur peut intégrer des prototypes Figma directement dans les tâches ClickUp, ce qui permet aux spécialistes du marketing et aux développeurs de les examiner et de les commenter sans quitter l'environnement de travail. Parallèlement, vous pouvez synchroniser les tâches avec Jira afin que toutes les mises à jour de l'équipe de développement soient instantanément répercutées dans ClickUp.

Cette approche unifiée permet de conserver tous les éléments du projet, les commentaires et les mises à jour de progression au même endroit, ce qui rend la réalisation du projet plus efficace.

De la planification à l'exécution du projet avec ClickUp

Les projets ChatGPT constituent un excellent point de départ pour la conceptualisation, les briefs créatifs, l'organisation de la recherche et la planification collaborative avec l'IA. Mais pour transformer ces réflexions en idées structurées, vous aurez besoin de ClickUp.

Grâce à la gestion des tâches basée sur l'IA, aux tableaux de bord en temps réel, aux documents collaboratifs et aux flux de travail personnalisables, la plateforme vous aide à livrer vos projets en avance.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅