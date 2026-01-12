Les 14 meilleurs logiciels de gestion d'agence en 2026

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De nombreuses agences sont constamment confrontées à de nombreux défis en matière de gestion. Qu'il s'agisse de gérer plusieurs projets, clients et échéanciers, de produire un travail de qualité et de suivre les progrès tout en recherchant simultanément de nouvelles opportunités commerciales, les agences ont fort à faire.

Offrez à vos équipes créatives l'assistance dont elles ont besoin pour réussir et prévenir l'épuisement professionnel en utilisant le logiciel de gestion d'agence adapté pour faciliter la planification des ressources, la gestion de projet, la collaboration en équipe, la gestion des clients, et bien plus encore.

Nous avons sélectionné 14 des meilleurs logiciels de gestion d'agence disponibles aujourd'hui, en indiquant leurs principales fonctionnalités, leurs limites, leurs tarifs et les évaluations attribuées par les clients, afin de vous aider à choisir ceux qui correspondent le mieux à vos besoins !

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion d'agence ?

Les logiciels de gestion d'agence, ou systèmes de gestion d'agence, constituent une solution complète pour gérer les processus et rationaliser les flux de travail. En d'autres termes, il s'agit d'un outil qui rationalise les opérations et améliore les processus afin de vous aider à développer votre entreprise.

Cependant, trouver le logiciel d'agence qui convient à votre équipe nécessite des recherches et une réflexion approfondie, car tous les outils de gestion d'agence ne se valent pas ! Certains sont plus adaptés à la gestion de projet, tandis que d'autres sont plus efficaces pour la prise de rendez-vous, la collecte des commentaires des clients, la gestion du pipeline, etc.

Quel que soit votre secteur d'activité, les logiciels de gestion d'agence peuvent vous apporter le coup de pouce et l'assistance dont vous avez besoin pour gérer tous les aspects de votre entreprise.

Les 14 meilleurs logiciels de gestion d'agence

Et nous y voilà. Nous avons sélectionné 14 des meilleurs logiciels destinés aux agences de marketing numérique, aux agences de publicité, aux marques, aux agences de relations publiques, aux agences de conception web et autres. Jetez un œil à chacun d'entre eux pour comprendre à quoi ils servent, quel outil vous pouvez ajouter à votre pile technologique, ou peut-être quel outil couvre tout ce dont votre équipe a besoin.

1. ClickUp

Idéal pour la gestion de projet et la collaboration en équipe

Suivez l'avancement des projets, gérez les flux de travail et collaborez avec votre équipe, le tout depuis votre environnement de travail ClickUp

Commençons par ClickUp.

ClickUp est un outil tout-en-un de gestion de projet et de productivité conçu pour toutes les équipes de différents secteurs, y compris les agences de marketing, à toutes les étapes, des débuts jusqu'à l'établissement complet.

Ces logiciels riches en fonctionnalités offrent des centaines de fonctionnalités avancées pour donner aux agences de marketing les outils dont elles ont besoin pour gérer plusieurs projets, clients et échéances, améliorer la collaboration au sein de l'équipe, suivre les objectifs et mesurer la progression, le tout en un seul endroit.

Tout d'abord, ClickUp propose une plateforme entièrement personnalisable, offrant à toutes les équipes la flexibilité nécessaire pour configurer ClickUp en fonction de leurs flux de travail et des exigences de leurs projets. Pour ce qui est de la visualisation de votre travail, profitez de plus de 15 vues ClickUp personnalisées pour visualiser votre travail, ce qui est très utile lors de la gestion de différents projets. Utilisez la vue Tableau pour voir facilement où en est chaque projet, la vue Calendrier pour suivre les échéances, la vue Charge de travail pour gérer la capacité de travail de votre équipe, et utilisez les autres vues pour faciliter la gestion de projet. De plus, la vue du tableau de bord avec des rapports en temps réel vous permet de créer une vue d'ensemble de votre travail pour une meilleure gestion des ressources et de tenir tout le monde informé, à jour et sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de votre agence.

Obtenez un aperçu de l'avancement de vos projets dans les tableaux de bord de ClickUp

En matière de collaboration d'équipe, les agences numériques peuvent également tirer parti de fonctionnalités collaboratives telles que ClickUp Tableaux blancs , où les équipes peuvent réfléchir ensemble et créer des feuilles de route visuelles, et ClickUp Docs pour définir des stratégies, documenter les procédures opératoires normalisées (SOP) et bien plus encore. Il existe également une fonctionnalité de chat intégrée qui permet aux équipes et aux clients d'échanger des messages en temps réel, ainsi que la fonctionnalité de gestion des e-mails de ClickUp qui vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails sans quitter ClickUp.

Gagnez du temps et rationalisez la gestion de vos e-mails : envoyez et recevez des e-mails directement depuis ClickUp

Grâce aux paramètres de partage et d'autorisation, les agences numériques peuvent facilement partager des documents et des tâches avec leurs clients ou les inviter dans leur environnement de travail afin de rationaliser la communication entre les équipes et les clients. Pour accélérer le processus de feedback et de révision, il suffit d'utiliser la fonctionnalité de révision et d'annotation qui permet aux équipes et aux clients d'ajouter des commentaires directement dans une pièce jointe.

Ce ne sont là que quelques fonctionnalités clés à souligner. Découvrez quelques autres fonctionnalités qui pourraient faciliter le fonctionnement de votre agence.

Meilleures fonctionnalités

Vues personnalisées : choisissez parmi plus de 15 vues pour gérer différentes tâches et différents projets

Automatisation prête à l'emploi et personnalisée : créez des processus efficaces et cohérents, et automatisez le travail manuel grâce à : créez des processus efficaces et cohérents, et automatisez le travail manuel grâce à l'automatisation dans ClickUp

Tableaux blancs collaboratifs : permettent aux équipes de collaborer sur des projets en temps réel et distinguent ClickUp des autres outils de gestion d'agence

Capacités d'intégration : connectez ClickUp à plus de 1 000 outils de travail, dont certaines applications mentionnées dans cette sélection ( Make ) : connectez ClickUp à plus de 1 000 outils de travail, dont certaines applications mentionnées dans cette sélection ( Calendly

Modèles personnalisables : accédez à une bibliothèque de modèles adaptés à tous les cas d'utilisation, y compris un : accédez à une bibliothèque de modèles adaptés à tous les cas d'utilisation, y compris un modèle pour agence de marketing proposé par ClickUp

Le modèle d'agence de marketing de ClickUp peut aider les agences à gérer plusieurs clients, à planifier des campagnes et bien plus encore, le tout depuis un seul et même endroit.

Limites

Bien que ClickUp offre un grand nombre de fonctionnalités et soit hautement personnalisable, comprendre comment les utiliser efficacement pour augmenter la productivité peut nécessiter un certain temps d'adaptation.

Tarifs

Free Forever : forfait gratuit riche en fonctionnalités

Unlimited : 5 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : 12 $ par mois et par utilisateur

Business Plus : 19 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis clients

G2 : 4,7 sur 5 (plus de 4 780 avis)

Capterra : 4,7 sur 5 (plus de 3 070 avis)

Découvrez comment d'autres agences numériques, comme Zenpilot, utilisent ClickUp pour optimiser leur flux de travail

2. Calendly

Idéal pour la planification et la réservation

Planifier des réunions avec Calendly

Calendly est un outil de gestion d'agence qui facilite la fidélisation des clients, le recrutement et tout ce qui se trouve entre les deux, en proposant une multitude de façons d'automatiser les tâches et de gagner du temps.

La fonctionnalité permet de qualifier et de planifier automatiquement les rendez-vous directement sur votre site web, ce qui facilite grandement la prise de rendez-vous avec des clients potentiels, que ce soit via Zoom, Google Meet ou un système téléphonique professionnel. Elle libère également du temps pour vos employés, leur permettant ainsi de se consacrer à des tâches ayant une haute priorité.

Calendly envoie également des questionnaires et des relances automatiques par e-mail avant et après les appels, ce qui contribue à renforcer l'image de professionnalisme des agences et à consolider leurs relations avec leurs clients.

Meilleures fonctionnalités

Aide les équipes à planifier leurs réunions de manière simple et efficace

Très simple d'utilisation grâce à une interface claire et intuitive et à un processus de paramétrage bien conçu

De nombreuses intégrations et la possibilité de le synchroniser avec différentes applications de calendrier

Convient aux équipes et aux start-ups qui peuvent l'intégrer à leur site web et même l'utiliser pour facturer des services de conseil

Limites

Les performances de Calendly sont optimisées lorsqu'il est intégré à Google Agenda. Des incohérences ont été signalées lors de l'intégration avec Outlook.

Il ne propose pas de guide de formation ni de page d'assistance dédiée.

Tarifs

Basic : Gratuit

Essentials : 8 $ par place et par mois

Professionnel : 12 $ par place et par mois

Teams : 16 $ par place et par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis clients

G2 : 4,7 sur 5 (plus de 1 470 avis)

Capterra : 4,7 sur 5 (plus de 2 590 avis)

3. Walling

Idéal pour visualiser, organiser et partager des idées

Organisez et partagez vos idées dans l'application de gestion du travail Walling

Walling est un outil de gestion du travail qui organise les idées, les tâches et les projets de manière visuelle et, surtout, créative.

Il offre un aperçu complet de tout ce qui est en cours et propose de multiples options de visualisation : tableaux d'ambiance, tableaux Kanban, calendriers, etc.

Walling regorge de fonctionnalités de collaboration en temps réel, qui facilitent grandement la progression des tâches internes et celles des clients, et permettent de les livrer dans les délais.

Meilleures fonctionnalités

Il s'agit d'une application de prise de notes qui met particulièrement l'accent sur l'aspect visuel (murs, briques).

Une large gamme de plateformes pour aider les équipes à se lancer

Convient aux équipes créatives travaillant dans les secteurs ou les services du design et du marketing

Limites

La méthode de structuration des données de Walling nécessite un certain temps d'apprentissage et une bonne compréhension pour exploiter efficacement sa flexibilité

Tarifs

Forfait Free

Premium : 5 $ par membre et par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis clients

Product Hunt : 5 sur 5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,8 sur 5 (plus de 25 avis)

4. TeamGantt

Idéal pour la gestion des tâches

Gérez vos tâches et vos échéanciers dans un diagramme de Gantt avec TeamGantt

TeamGantt est un outil de gestion de projet facile à utiliser qui intègre une fonctionnalité de diagramme de Gantt pour aider les agences à gérer leurs projets dans l’échéancier.

Il s'adapte également aux besoins des différents types d'agences et d'employés (puisque chaque membre de l'équipe peut facilement personnaliser son flux de travail sans gêner les autres).

Avec TeamGantt, tout est à portée de clic. Cet outil facilite la planification des projets, l'organisation des tâches, des documents et des discussions, simplifie le suivi du temps, rationalise les communications et offre un aperçu précis de la progression des travaux. Tout cela élimine les tracas liés aux mises à jour des clients et satisfait à la fois les clients et les équipes.

Meilleures fonctionnalités

Dotés de fonctionnalités de partage de fichiers, de suivi du temps et de communication au niveau des tâches

Suivez visuellement la progression des tâches attribuées à chaque membre de l'équipe

Disposition simple et personnalisable

Convient aux équipes ou aux freelances qui préfèrent suivre l'avancement de leurs projets à l'aide de diagrammes de Gantt

Limites

TeamGantt manque de fonctionnalités de suivi budgétaire et financier, ce qui rend difficile pour les équipes de suivre avec précision les coûts des projets

L'interface utilisateur peut s'avérer quelque peu difficile à prendre en main pour certains utilisateurs, ce qui rend un peu difficile la recherche rapide des données dont ils ont besoin

Tarifs

Avis clients

G2 : 4,8 sur 5 (plus de 840 avis)

Capterra : 3,6 sur 5 (plus de 90 avis)

5. Réalisez

Idéal pour l'automatisation des flux de travail

Définissez des déclencheurs et des conditions pour automatiser votre flux de travail avec Make

Make est un logiciel d'automatisation des flux de travail sans code qui affiche tout ce que vous développez et créez de manière visuellement attrayante. Cet outil est idéal pour les agences qui souhaitent améliorer la gestion des flux de travail et booster la productivité de toutes leurs équipes.

Make peut vous aider à résoudre tous les défis auxquels les agences sont confrontées, tels que la génération efficace de prospects, l'acheminement des prospects, la gestion des contrats et tout ce qui est nécessaire pour conclure plus de contrats plus rapidement. Il offre une connexion avec des milliers d'applications, dont ClickUp, et permet de regrouper très facilement tout ce qui compte sur une seule et même plateforme.

Meilleures fonctionnalités

Une multitude de scénarios d'intégration d'applications et un nombre important de modèles prêts à l'emploi et partageables

L'interface utilisateur, tout comme l'expérience utilisateur, est bien conçue et offre d'excellentes options de recherche.

Une automatisation très efficace de la gestion des équipes , avec la possibilité de configurer une automatisation distincte pour chaque équipe/service

Grâce à son API, Make est particulièrement adapté aux agences de services d'automatisation

Limites

Conçu pour les systèmes basés sur Unix, ce qui limite l'assistance pour les plateformes

Syntaxe complexe pour définir les tâches d'automatisation, ce qui rend son utilisation difficile pour les débutants

Tarifs

Free

Core : 10,59 $ par mois

Pro : 18,82 $ par mois

Teams : 34,12 $ par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis clients

G2 : 4,7 sur 5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,8 sur 5 (plus de 290 avis)

6. Sendinblue

Idéal pour le marketing par e-mail, les campagnes de marketing numérique et l'automatisation du marketing

Créez et concevez des e-mails élégants dans Sendinblue

Sendinblue est un outil complet doté de nombreuses fonctionnalités conçues pour répondre aux besoins des agences qui souhaitent dynamiser leur entreprise grâce à des outils de vente et de marketing adaptés.

Ces logiciels permettent aux agences d'envoyer des e-mails, des SMS ou des messages WhatsApp convaincants pour des offres à durée limitée , et de segmenter les messages en fonction des différents publics et types de clients afin d'augmenter les taux de fidélisation et de renforcer les relations avec la clientèle.

Cela vous permet également de centraliser toutes les coordonnées de vos clients, de suivre chaque étape du pipeline et de surveiller les données et les performances afin d'identifier les points à améliorer.

Meilleures fonctionnalités

Plateforme marketing tout-en-un qui permet à ses utilisateurs de lancer des campagnes marketing par e-mail et SMS, de mettre en place des automatisations et de gérer leurs contacts via un système CRM intégré

Les automatisations sont disponibles dans tous les forfaits

Options de discussion intégrables sur le site web

Campagnes d’automatisation et fonctionnalités de segmentation marketing

Limites

Plusieurs utilisateurs ont signalé des limitations concernant les fonctionnalités d'automatisation

Les options de modèles d'e-mails de Sendinblue sont limitées et peu personnalisables

Tarifs

Free

Starter : à partir de 25 $ par mois

Entreprise : à partir de 65 $ par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis clients

G2 : 4,5 sur 5 (plus de 1 530 avis)

Capterra : 4,6 sur 5 (plus de 1 540 avis)

7. Trafft

Idéal pour la prise de rendez-vous et la gestion des rendez-vous

Acceptez les réservations et les paiements en ligne, gérez vos équipes et vos clients, et bien plus encore avec Trafft

Il n'a jamais été aussi facile de garder votre agence bien organisée. Grâce à Trafft , vous pouvez désormais gérer votre agence et développer votre marque. Le logiciel vous permet de synchroniser tous vos rendez-vous, d'organiser vos clients et de faire prospérer votre entreprise.

Trafft est la solution idéale pour les agences qui souhaitent rationaliser leur processus de réservation, tant pour leurs membres de l’équipe que pour leurs clients.

Ce logiciel de réservation gère tout le processus de réservation, y compris l'envoi d'e-mails ou de SMS de rappels automatisés à vos clients.

Meilleures fonctionnalités

Tableau de bord pour l'entreprise pour suivre tous vos rendez-vous ou évènements

Panneau de gestion des clients pour obtenir des informations détaillées sur vos clients

Calendrier et planification intelligents

Vous pouvez créer une page de réservation sans aucune connaissance en code

Il permet de gérer les paiements en ligne, la facturation et la gestion fiscale directement depuis l'application

Limites

Trafft ne permet pas de planifier des évènements s'étalant sur plusieurs jours

Trafft n'est pas optimisé pour une utilisation sur des appareils mobiles

Tarifs

Individuel Basique : 12 $ par mois Pro : 39 $ par mois Expert : 59 $ par mois

Basic : 12 $ par mois

Pro : 39 $ par mois

Expert : 59 $ par mois

Entreprise Starter : 69 $ par mois Scaling : 150 $ par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Starter : 69 $ par mois

Tarif : 150 $ par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Basic : 12 $ par mois

Pro : 39 $ par mois

Expert : 59 $ par mois

Starter : 69 $ par mois

Tarif : 150 $ par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis clients

G2 : 4,7 sur 5 (plus de 16 avis)

Capterra : 5 sur 5 (plus de 34 avis)

8. Sprout Social

Idéal pour le marketing sur les réseaux sociaux

Affichez le tableau de bord des indicateurs de performance clés dans Sprout Social

Sprout Social est un outil complet utilisé par de nombreuses équipes chargées des réseaux sociaux et du marketing. Grâce à Sprout Social, les agences peuvent mieux comprendre leurs clients et leur public, et utiliser ces données pour adapter leurs stratégies commerciales et marketing.

De plus, cet outil facilite toutes les tâches liées au contenu, notamment la planification, la publication, la stimulation de l'engagement et l'amélioration de la réactivité. Enfin, les agences qui utilisent Sprout Social peuvent accéder à des tableaux de bord riches en données et prendre des décisions plus stratégiques pour développer leur entreprise et celle de leurs clients.

Meilleures fonctionnalités

Facilite la gestion des activités sur les réseaux sociaux et de la communication sur plusieurs plateformes

Des analyses minutieuses permettent aux utilisateurs d'effectuer des analyses de la concurrence et d'exporter facilement des données, garantissant ainsi l'efficacité future des campagnes sur les réseaux sociaux.

Une solution économique pour les entreprises de taille moyenne et les équipes qui souhaitent optimiser leur présence numérique grâce à une approche axée sur les données

Limites

La plateforme nécessite un certain temps d'adaptation et peut sembler intimidante pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec les outils de gestion des réseaux sociaux

Le prix est relativement élevé, ce qui pourrait rendre l'achat difficile pour les start-ups et entraîner une augmentation des coûts lorsque plusieurs membres de l'équipe doivent y avoir accès

Tarifs

Standard : 249 $ par mois (chaque utilisateur supplémentaire : +199 $ par mois)

Professionnel : 399 $ par mois (chaque utilisateur supplémentaire : +299 $ par mois)

Advanced : 499 $ par mois (chaque utilisateur supplémentaire : +349 $ par mois)

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis clients

G2 : 4,3 sur 5 (plus de 2 050 avis)

Capterra : 4,4 sur 5 (plus de 520 avis)

9. Circle

Idéal pour une plateforme communautaire tout-en-un destinée aux créateurs et aux marques

Alliez le caractère captivant et interactif d'une communauté à votre contenu, le tout dans une expérience fluide et homogène avec Circle

Circle est le type d'outil dont les agences ont besoin pour leurs activités de renforcement de l'esprit d'équipe et de la communauté. Ce logiciel interactif offre une expérience fluide pour les discussions de groupe, les diffusions en direct et les évènements, pour n'en citer que quelques-uns.

Ses fonctionnalités d'engagement robustes permettent véritablement de créer une ambiance dynamique au sein de votre agence et donnent aux membres des différentes équipes les moyens de travailler ensemble autour d'une vision unique et unifiée. D'autre part, grâce à Circle, les agences peuvent aider leurs clients à renforcer la notoriété de leur marque et à entrer en contact avec d'autres créateurs et développeurs de l'espace.

Meilleures fonctionnalités

Permet de créer des forums communautaires, des sujets et des fils de discussion pour impliquer le public dans des discussions ouvertes

Permet aux entreprises, en général, de maintenir un taux de fidélisation élevé de leur clientèle en simplifiant l'engagement et les échanges entre les membres de la communauté

Les utilisateurs peuvent organiser des évènements directement sur la plateforme, où les membres peuvent publier du contenu et interagir. Il est également possible de créer des diffusions en direct et de personnaliser les paramètres de partage.

Limites

Il ne convient pas aux créateurs de cours, car il ne dispose pas d'une page de paiement dédiée et sa fonctionnalité de paiement est peu pratique, ce qui nuit aux conversions.

La possibilité de créer un cours est disponible uniquement dans les forfaits Professional et Enterprise.

Tarifs

Basic : 49 $ par mois

Professionnel : 99 $ par mois

Enterprise : 399 $ par mois

Avis clients

App Store : 4,8 sur 5 (plus de 2 200 avis)

ProductHunt : 3,6 sur 5 (plus de 40 avis)

10. Canny

Le meilleur outil pour la gestion des clients et les retours clients

Recueillez, organisez et analysez les commentaires sur les produits dans Canny

Les agences ont besoin des retours de leurs clients pour améliorer leurs services et, bien sûr, pour maximiser leur potentiel de revenus. Canny est l'un des meilleurs logiciels de gestion de la relation client du marché, qui permet de collecter, d'organiser et d'analyser les retours en toute simplicité.

Non seulement cela permet de recueillir les commentaires des clients, mais aussi ceux des collègues. Ainsi, les agences peuvent s'assurer que les meilleures idées ne passent pas inaperçues et utiliser leur temps de la manière la plus efficace possible : pour développer les fonctionnalités les plus demandées, diversifier leurs services ou concentrer leurs efforts sur un type de service en particulier.

Meilleures fonctionnalités

Recueillez et analysez les commentaires de vos clients en toute simplicité

Facile à intégrer à diverses plateformes externes

Permet de mettre en place un système de commentaires soit en l'intégrant à un site web, soit en l'utilisant comme sous-domaine

Limites

Le tableau de vote de Canny est très utile, mais peut involontairement biaiser les commentaires s'il n'est pas correctement configuré, ce qui peut limiter l'efficacité des commentaires recueillis

Tarifs

Free

Growth : 400 $ par mois

Entreprises : Contactez-nous pour connaître nos tarifs

Avis clients

ProductHunt : 4,3 sur 5 (plus de 45 avis)

Capterra : 4,7 sur 5 (plus de 35 avis)

11. Témoignage

Idéal pour recueillir les témoignages de vos clients

Recueillez les témoignages de vos clients avec Testimonial

Testimonial , comme son nom l'indique, est un logiciel permettant de recueillir les témoignages de clients. Les agences peuvent facilement intégrer des témoignages vidéo et en texte sur leurs sites web et même créer des pages d'accueil dédiées en environ 2 minutes sans avoir à faire appel à des développeurs.

Utilisés efficacement, les témoignages peuvent faire décoller l'entreprise de n'importe quelle agence. Non seulement les agences peuvent publier des témoignages et des preuves sociales sans avoir besoin de coder, mais elles peuvent également surveiller et suivre les performances de chacun, les afficher toutes sur un tableau de bord, et même mettre en avant les plus performants pour attirer davantage de clients, ce qui constitue un formidable moteur de revenus.

Meilleures fonctionnalités

Recueillez et affichez les témoignages élogieux, qu'ils soient sous forme de texte ou de vidéo, et mettez-les en avant auprès de vos prospects.

Les vidéos de témoignages peuvent être partagées sur les réseaux sociaux et intégrées à des sites web, mais elles peuvent également être utilisées dans le cadre de campagnes marketing.

Il est possible de mettre en place l'automatisation des témoignages à l'aide d'applications tierces telles que Make

Limites

Il ne propose pas d'outils intégrés pour éditer et modifier les vidéos reçues des clients

Les clients reçoivent peu d'instructions sur la manière de créer des vidéos de haute qualité

Tarifs

Starter : Gratuit

Premium : 50 $ par mois

Ultimate : 150 $ par mois

Agence : à partir de 300 $ par mois

Avis clients

ProductHunt : 4,2 sur 5 (plus de 15 avis)

12. Coda

Idéal pour la gestion des documents et des fichiers

Gérez vos idées dans l'éditeur de documents Coda

Coda est une solution tout-en-un permettant de gérer des documents, des tâches, des listes de choses à faire et des données de manière simple, interactive et attrayante. Les agences l'utilisent pour accélérer les processus décisionnels et collaborer plus efficacement avec leurs équipes internes.

Il est entièrement personnalisable en fonction des différents besoins des agences et s'adapte facilement à leur croissance. Coda présente les données de manière intuitive, tandis que les tableaux de bord permettent de suivre facilement l'avancement et les mises à jour des projets clients.

Meilleures fonctionnalités

Un document tout-en-un qui rassemble des documents et des tableaux afin de faciliter au maximum la gestion des tâches ainsi que la collaboration et la coordination interactives

La fonctionnalité « Packs » est conçue pour faciliter l'intégration avec d'autres applications

Convient notamment aux équipes de développement d'applications qui souhaitent mettre en place une structure organisationnelle simple facilitant l'accès aux documents et aux données

Limites

L'interface de Coda est considérée comme dépassée et moins attrayante visuellement

De temps à autre, la structure des documents dans Coda devient désorganisée.

Tarifs

Free

Pro : 10 $ par mois / Doc Maker

Équipe : 30 $ par mois / Doc Maker

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis clients

G2 : 4,7 sur 5 (plus de 380 avis)

Capterra : 4,6 sur 5 (plus de 80 avis)

Bonus : Coda vs Airtable

13. Tally

Idéal pour créer des formulaires

Créez votre propre formulaire en ligne et collectez tout type de données grâce au générateur de formulaires Tally

Tally est un autre excellent logiciel sans code dédié à la gestion d'agence. Ce générateur de formulaires ne se limite pas à la simple création de formulaires : il fournit l'assistance pour la logique des formulaires, les calculateurs, les messages de clôture personnalisés, le téléchargement de fichiers et la collecte de paiements, pour ne citer que quelques-unes de ses fonctionnalités exceptionnelles.

Avec Tally, les agences peuvent collecter de grandes quantités de données, les analyser ou les exporter, et les organiser par projet ou par membre de l'équipe (qui peuvent ensuite collaborer sur des formulaires et partager les résultats de ces formulaires dans des environnements de travail partagés).

Meilleures fonctionnalités

Générateur de formulaires doté d'une expérience utilisateur et d'une interface utilisateur uniques, permettant la création d'un nombre illimité de formulaires et de sondages en quelques minutes

Des options de personnalisation illimitées

La collecte des paiements, les calculs, la logique des formulaires et le transfert des réponses comptent parmi les fonctionnalités les plus remarquables de ces logiciels.

Peut être intégré à pratiquement tous les produits disponibles sur le marché

Limites

L'absence de fonctionnalités telles que la logique conditionnelle et l'intégration des données rend Tally moins adapté aux types de formulaires plus avancés et pourrait limiter ses fonctionnalités globales.

Tarifs

Forfait Free

Tally Pro : 29 $ par mois

Avis clients

ProductHunt : 4,9 sur 5 (plus de 70 avis)

14. Pitch

Le meilleur logiciel de présentation collaborative

Créez de superbes présentations en quelques minutes avec Pitch

Pitch est un logiciel de présentation qui propose des milliers de modèles personnalisables et conçus par des professionnels, que les agences peuvent utiliser pour présenter leurs services et leurs plans de projet à leurs clients.

Cet outil facilite la préparation de discours d'ouverture de conférences et de présentations pour les réunions d'équipe, et permet de partager le travail et les mises à jour de manière élégante et créative. Enfin, Pitch offre des fonctionnalités de collaboration en équipe et simplifie la présentation d'idées, le partage de commentaires et la prise de décisions.

Meilleures fonctionnalités

Plateforme de présentation collaborative axée sur le travail d'équipe, dotée d'une interface utilisateur très épurée

La puissante fonctionnalité de chat en direct aide les membres de l'équipe à collaborer sur des présentations en temps réel grâce à une option pour afficher la vue de l'intervenant très pratique.

Une sélection de superbes modèles pour vous aider à démarrer

Les membres de l'équipe peuvent suivre le statut de leur travail ainsi que les données grâce à une intégration avec Google Analytics

Limites

Disponibilité limitée de modèles prêts à l'emploi pouvant être facilement personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de l'utilisateur

Tarifs

Starter : Gratuit

Pro : 8 $ par membre et par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis clients

ProductHunt : 4,9 sur 5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,8 sur 5 (plus de 25 avis)

Choisir le logiciel de gestion adapté à votre agence

Il existe de nombreux systèmes de gestion d'agence, ce qui est une bonne chose pour vous. L'essentiel est désormais de trouver les outils qui offrent la flexibilité nécessaire pour accompagner votre agence dans sa croissance, qui peuvent vous aider à planifier vos ressources et qui s'intègrent parfaitement à vos autres outils de travail pour vous permettre de garder le contrôle de votre flux de travail.

Comme mentionné précédemment, ClickUp est un outil tout-en-un de gestion de projet et de productivité qui offre une plateforme entièrement personnalisable. Il permet à votre agence de configurer ClickUp en fonction de votre flux de travail et de vos projets complexes, et d'accompagner votre équipe à mesure que votre entreprise se développe. Cette caractéristique à elle seule en fait l'un des meilleurs logiciels de gestion d'agence disponibles aujourd'hui.

Et comme les agences peuvent avoir besoin de plusieurs applications pour faciliter leurs opérations quotidiennes, vous pouvez facilement synchroniser et établir une connexion entre ClickUp et d'autres outils de travail afin de regrouper toutes vos tâches en un seul endroit.

Se lancer avec ClickUp est facile et gratuit. Il est temps de travailler plus intelligemment en ajoutant le bon logiciel de gestion d'agence à votre arsenal. 👌

Auteur invité :

Alladdine Djaidani est un spécialiste du marketing en ligne et le fondateur de Hustler Ethos . Il aime aider les entreprises à se positionner sur Google et à stimuler leur croissance sans se ruiner.