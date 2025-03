8 meilleures alternatives à l'e-mail pour la communication Business

Ah, l'e-mail. C'est simple. Il est familier. C'est... dépassé et douloureusement lent. 🐌

Bien sûr, il est utile pour les discussions formelles ou l'envoi de documents importants. Mais à mesure que nous nous appuyons sur la collaboration numérique, il est devenu évident que l'e-mail n'a tout simplement pas été conçu pour gérer des communications collaboratives à grande échelle.

Heureusement, il existe de nombreuses alternatives à l'e-mail qui sont conçues pour l'assistance à l'échelle mondiale collaboration en temps réel . En adoptant une ou plusieurs de ces alternatives à l'e-mail, vous pouvez accélérer la productivité de vos tâches collaboratives.

Vous ne savez toujours pas si vous êtes prêt à abandonner l'e-mail ? Ne vous inquiétez pas. Nous comprenons ! Pour vous aider à comprendre où nous voulons en venir, examinons rapidement les raisons pour lesquelles l'e-mail est mal équipé pour répondre aux besoins de communication de votre entreprise moderne.

Ensuite, nous partagerons avec vous huit des meilleures alternatives à l'e-mail et des meilleurs outils de communication pour rationaliser votre équipe et votre travail les communications d'entreprise . 🙌

3 raisons pour lesquelles vous avez besoin d'une alternative à l'e-mail

L'e-mail est l'endroit où la collaboration meurt.

Non, sérieusement, nous n'exagérons pas ; 70% des employés pensent que l'e-mail est une énorme perte de productivité.

pourquoi ?

Parce que, contrairement à d'autres solutions hybrides pour le lieu de travail , l'e-mail ne dispose pas des fonctionnalités et de la flexibilité qui favorisent une collaboration efficace.

Examinons les trois principaux problèmes liés à l'e-mail. 👀

1. L'e-mail n'est pas adapté à une boucle de rétroaction en temps réel 🔁

Le retour d'information guide notre amélioration continue et agile. Plus vous recevez un retour d'information rapidement et régulièrement, plus vite vous pouvez l'utiliser pour apporter des changements en connaissance de cause.

Mais le problème avec l'e-mail, c'est qu'il est notoirement lent et peu fiable.

Imaginez que vous ayez envoyé un document par e-mail à dix personnes pour qu'elles l'examinent. Combien de temps devrez-vous attendre leur réponse ?

Quelques heures ? Un jour ? Une semaine ou deux ? À vrai dire, comment faites-vous pour savoir s'ils ont vu votre e-mail ? (C'est le moment de l'e-mail de suivi passif-agressif)

Sans la possibilité de faciliter une boucle de retour d'information en temps réel, l'e-mail ne permet pas au développement et à la croissance d'avancer à la vitesse d'un escargot.

2. Les e-mails peuvent facilement se perdre dans les fils 📨

L'e-mail est un cul-de-sac d'informations.

Après quelques messages échangés, l'emplacement d'une information spécifique dans un fil d'e-mails devient difficile, et ce uniquement dans le cadre d'une discussion en tête-à-tête. Si l'on ajoute quelques autres personnes, trouver une information précise dans un fil de discussion revient à essayer de trouver un grain de sel dans un bac à sable.

En effet, 73% des employés déclarent passer trop de temps à essayer de retrouver leurs e-mails. 56% trouvent la tâche de recherche de documents dans leur boîte de réception extrêmement frustrante.

3. L'e-mail n'est pas agile 🐌

Si vous voulez créer un chef-d'œuvre, vous devez être en mesure d'avoir des discussions collaboratives agiles. Les idées doivent aller et venir ; les forfaits doivent devenir complexes ; les éléments doivent être mis au rebut et améliorés au fur et à mesure que votre projet prend forme.

L'e-mail ne rend pas seulement les discussions agiles difficiles.

Aucune de vos discussions ne se déroule en temps réel. Les fils d'e-mails volumineux deviennent confus et difficiles à parcourir. Les employés sont tenus à l'écart des nouveaux développements, ce qui entraîne des silos de connaissances et un gaspillage de productivité. Tous ces problèmes ont le pouvoir de nuire à votre flux de travail interne et à la qualité de vos projets.

8 Email Alternatives for Business Communication (en anglais)

Tout n'est pas perdu : il existe de nombreuses alternatives à l'e-mail que vous pouvez utiliser pour vos communications d'entreprise.

Commençons par les logiciels de gestion de projet.

1. Logiciel de gestion de projet

Une grande partie de vos communications d'entreprise tournent autour de les logiciels de gestion de projet vous avez raison ? Mais avez-vous déjà essayé de gérer un projet via Gmail ou Outlook ?

C'est fastidieux. C'est confus. Il n'y a pas de système de stockage central pour le partage des fichiers, pas de boucle de rétroaction en temps réel, ni de visibilité sur le projet. Tout cela parce que les plateformes d'e-mail ne sont pas conçues pour la gestion de projet.

la solution ? Un logiciel de gestion de projet.

la solution pour les adeptes de l'e-mail ? Gestion de projet e-mail dans ClickUp !

Meilleur outil : Le logiciel de gestion de projet e-mail de ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Email-in-ClickUp-gif.gif Envoyez et recevez des e-mails sans quitter ClickUp /$$$img/

Gérez vos e-mails et votre travail en un seul endroit : envoyez et recevez des e-mails n'importe où dans ClickUp, créez des tâches à partir d'e-mails, mettez en place une automatisation, joignez des e-mails à n'importe quelle tâche, etc

Si c'est la gestion de projet sans douleur que vous recherchez, alors ClickUp est à la hauteur. Mais qu'est-ce qui fait de ClickUp un outil de gestion de projet cinq étoiles ?

Eh bien, les logiciels de gestion de projet comme ClickUp est conçu pour rationaliser votre processus de gestion de projet et aide les individus et les équipes de toutes tailles à augmenter leur productivité en rassemblant tout leur travail en un seul endroit.

Des fonctionnalités flexibles et avancées vous permettent d'attribuer et de suivre facilement les tâches, de gérer efficacement plusieurs À faire, de mettre en place une automatisation personnalisée, de communiquer en temps réel avec les membres de l'équipe, et bien plus encore, le tout sur une plateforme centralisée.

ClickUp empêche également les communications de votre entreprise de s'enchevêtrer dans une toile d'araignée chaotique. Il centralise les communications et vous fournit une visibilité de bout en bout de chaque discussion (achevé avec un service d'e-mail sécurisé, bien sûr).

Grâce à la ClickApp E-mail , les utilisateurs d'Outlook, d'IMAP, d'Office 365 et de Gmail peuvent connecter leurs comptes e-mail à ClickUp pour envoyer et recevoir des e-mails directement à partir d'une tâche ClickUp, ce qui facilite la rationalisation des communications, le suivi des conversations, et.. gagner du temps de passer d'un onglet à l'autre pour gérer les e-mails. 📧

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/email-in-clickup-1400x927.png Envoyez et recevez des e-mails dans ClickUp pour rationaliser la gestion des e-mails /$$img/

Envoyer et recevoir des e-mails dans ClickUp pour rationaliser la gestion des e-mails

Non seulement vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails directement à partir des tâches, mais vous pouvez également :