Karbon ou ClickUp : quel outil de gestion des flux de travail est le mieux adapté à la comptabilité ?

Votre entreprise ne rencontre pas de difficultés à cause de mauvais comptables, mais parce que d'excellents comptables sont coincés dans du travail qu'un logiciel devrait prendre en charge.

Suivis. Transferts. Statuts manqués. Checklists manuelles.

Vous êtes actuellement à la recherche d'un outil pour améliorer votre flux de travail improvisé.

Alors, qui l'emporte dans le débat Karbon vs ClickUp ? L'un est spécialement conçu pour la comptabilité, tandis que l'autre vous offre la liberté de créer des flux de travail à votre guise.

Voyons cela de plus près. 📦

Karbon et ClickUp en un coup d'œil

Voici un bref résumé pour vous aider à démarrer :

Critères ClickUp Karbon Public principal Équipes interfonctionnelles de toutes tailles, y compris les particuliers, les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. Cabinets comptables et d'expertise comptable Vues et flexibilité Vues Liste, Tableau, Calendrier, diagramme de Gantt et Échéancier Vues Liste, Échéancier, Activité et Tableau Kanban Analyses et rapports Tableaux de bord avec diagrammes, formules, cartes de calcul, widgets personnalisables et autres outils généraux de gestion de projet. Travail en cours (WIP), réalisation, utilisation du personnel et comportement des clients Documents et procédures opératoires normalisées Documents intégrés avec différents modèles de grand livre général, entre autres, wikis, liens vers les tâches et permissions. Prend en charge la documentation via des tâches liées. Capacités d'IA Robuste grâce à ClickUp Brain qui fournit des réponses contextuelles, des résumés, la création automatique de tâches et des tableaux de bord. IA intégrée pour l'efficacité du flux de travail et la collecte d'informations

Qu'est-ce que ClickUp ?

Le travail tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est inefficace, en particulier dans le domaine de la comptabilité.

Les équipes croulent sous la multiplication des tâches : des flux de travail fragmentés répartis entre des feuilles de calcul, des e-mails, des disques partagés, des applications comptables déconnectées et des outils qui ne communiquent pas entre eux. Résultat ? Les comptables passent des heures à rechercher des pièces justificatives, à passer d'un système à l'autre et à rassembler des informations contextuelles issues d'audits, de rapprochements et d'activités de clôture. Pendant ce temps, les entreprises et les équipes financières perdent en productivité, en précision et en temps, ce qu'elles ne peuvent se permettre pendant les périodes de pointe.

En tant que premier espace de travail IA convergent au monde, la plateforme de gestion de projet ClickUp unifie la gestion de projet, la gestion des connaissances et la collaboration en temps réel, grâce à une IA qui comprend votre travail et vous aide à avancer plus rapidement avec moins d'erreurs.

Il structure les tâches comptables volumineuses et soumises à des délais, allant de la clôture mensuelle aux audits et aux livrables clients. Standardisez vos flux de travail grâce à des statuts, des automatisations et des permissions personnalisés afin de créer des processus reproductibles, de réduire les retouches et d'offrir à vos partenaires, contrôleurs et collaborateurs une visibilité complète sur chaque mission, tâche et échéance.

Fonctionnalités de ClickUp

Examinons les fonctionnalités de ClickUp conçues pour gérer avec précision les processus en plusieurs étapes, la collaboration interfonctionnelle et le travail en contact avec les clients.

Fonctionnalité n° 1 : gestion de projet financier

ClickUp for Finance Teams transforme l'intégration des fournisseurs, la paie et les examens des pertes et profits en flux de travail reproductibles et traçables grâce à des modèles prêts à l'emploi et des outils spécialisés.

Créez des tâches ClickUp avec des détails spécifiques pour garantir le contexte

Les tâches ClickUp sont les éléments clés qui servent d'unités d'action flexibles.

Par exemple, lors de la préparation d'un rapport financier pour le troisième trimestre, créez une tâche dans le dossier client avec des sous-tâches pour les relevés bancaires, les chèques de dépenses, les rapprochements et un résumé final, chacune étant assortie d'une échéance.

Utilisez les champs personnalisés ClickUp pour « Montant budgété », « Dépenses réelles » et « Écart », et appliquez des champs de formule pour calculer automatiquement les écarts directement dans la tâche.

Les tableaux de bord ClickUp permettent de tout visualiser d'un seul coup d'œil, en affichant les approbations en attente, les échéances à venir et les tâches signalées pour tous les clients et tous les services.

Utilisez les diagrammes à piles dans les tableaux de bord ClickUp pour visualiser la charge de travail de l'équipe et la santé des projets

Imaginons que vous gériez la facturation de 20 clients. Créez un portail client avec ClickUp à l'aide des éléments suivants :

Un diagramme à barres représentant les heures facturables par client

Calcul des revenus par rapport aux prévisions

Une liste de tâches pour les factures en retard

Cela vous permet de détecter rapidement les retards, de réattribuer le travail et de respecter le calendrier.

💡 Conseil de pro : adoptez l'état d'esprit « Minimum Viable Workflow » (flux de travail minimum viable). Commencez par documenter votre flux de travail de la manière la plus sommaire et la plus rapide possible : une checklist, un aperçu de l'échéancier et une note vocale. Effectuez un cycle, réfléchissez et affinez. Ensuite, formalisez uniquement ce qui fonctionne après quelques répétitions.

Fonctionnalité n° 2 : fonctionnalités basées sur l'IA

Configurez des règles personnalisées « si ceci, alors cela » avec ClickUp Automations et ClickUp AI pour rationaliser les tâches administratives.

Utilisez les automatisations et les champs IA de ClickUp pour trier les tâches par urgence, niveau de client ou échéance.

Si votre équipe comptable doit examiner les dossiers fiscaux avant vendredi :

Configurez une automatisation pour attribuer des tâches en fonction de champs personnalisés tels que « niveau du client » ou « date limite de dépôt ».

Déplacez automatiquement les tâches vers « Prêt pour révision » une fois les documents téléchargés.

Déclenchez une alerte si une tâche est toujours marquée comme « En cours » à la fin de la journée du jeudi.

Et lorsque vous avez besoin de vérifier ou de rattraper rapidement votre retard, ClickUp Brain est là pour réfléchir à votre place.

Vous vous demandez comment utiliser l'IA en comptabilité? Demandez simplement à Brain de résumer tous les éléments en suspens et les dernières mises à jour. Vous devez envoyer une mise à jour hebdomadaire à un client ? L'AI Writer peut la rédiger pour vous à partir des activités et des commentaires liés à la tâche, vous évitant ainsi d'avoir à copier-coller.

Supposons que vous soyez responsable des opérations et que vous prépariez une revue hebdomadaire.

📌 Exemple de demande : Résumez tous les éléments en suspens et les obstacles pour le client ABC cette semaine. Incluez la durée enregistrée et les approbations en attente.

En quelques secondes, vous obtenez une image claire de ce qui est terminé, de ce qui est en retard et de ce qui nécessite une action.

🚀 Avantage ClickUp : Ce module complémentaire , ClickUp Email Gestion de projet, vous permet d'envoyer, de recevoir et de gérer vos e-mails directement depuis votre environnement de travail. Transformez instantanément les e-mails de vos clients en tâches, avec des dates d'échéance, des personnes assignées et des pièces jointes. Ajoutez des commentaires, suivez les discussions et associez des fils de discussion entiers au bon livrable. Convertissez vos e-mails en tâches, et vice versa, avec ClickUp pour centraliser vos flux de travail.

Fonctionnalité n° 3 : fonctionnalités de collaboration

Les opérations financières ne peuvent pas fonctionner correctement si la communication se fait en dehors du système. Pour résoudre ce problème, ClickUp Chat vous permet d'utiliser des canaux de discussion dédiés dans n'importe quel projet ou dossier client afin de centrer les discussions.

Journée chargée ? IA CatchUp met en évidence les mises à jour importantes et les éléments à entreprendre, afin que vous puissiez passer directement à ce qui nécessite votre attention.

Vous essayez d'obtenir une confirmation interne ? Il suffit de poser la question dans le fil de discussion, et IA Answers extrait la réponse exacte des messages précédents, des documents ou même des outils connectés.

Et si vous avez besoin de collaborer sur vos documents, vous pouvez vous tourner vers ClickUp Docs. Cet outil offre un moyen structuré de stocker les procédures opératoires normalisées, les politiques financières et les modèles destinés aux clients dans votre environnement de travail.

Tarifs ClickUp

Qu'est-ce que Karbon ?

via Karbon

Karbon est un outil de gestion collaborative spécialement conçu pour les cabinets comptables et les entreprises de services à la clientèle, en particulier celles qui travaillent dans les domaines de la fiscalité, de l'audit et de la comptabilité.

Vous pouvez convertir des e-mails en tâches, créer des modèles de travail réutilisables pour les services récurrents tels que la clôture mensuelle ou la préparation des déclarations fiscales, et gérer la capacité de l'équipe à l'aide d'échéanciers et de vues des tâches à faire.

Fonctionnalités de Karbon

Voici quelques fonctionnalités clés proposées par Karbon pour vous aider à organiser vos finances:

Fonctionnalité n° 1 : gestion de projet

Rationalisez les flux de travail comptables complexes grâce à l'automatisation des flux de travail Karbon

L'automatisation des flux de travail de Karbon aide les équipes comptables à éliminer les tâches administratives à faible valeur ajoutée et à se concentrer sur l'impact client. Grâce aux rappels automatiques et aux actions par e-mail, vous pouvez automatiser les prises de contact et les demandes des clients, garantissant ainsi une communication rapide et traçable.

Utilisez des modèles de travail avec des statuts, des checklists et des rôles personnalisés pour standardiser les processus récurrents, tels que les rapprochements mensuels ou la préparation des déclarations fiscales. De plus, les automatiseurs vous permettent de déclencher des mises à jour de l'avancement des tâches, d'assigner des réviseurs ou de modifier les statuts en fonction de conditions prédéfinies, ce qui permet à votre flux de travail d'avancer sans intervention manuelle.

Le tableau Kanban et le planificateur de travail offrent aux équipes une vue en temps réel des charges de travail et des échéanciers, tandis que la vue « Ma semaine » aide chaque individu à rester concentré sur ses priorités.

Fonctionnalité n° 2 : facturation et paiements

Prenez le contrôle du cycle de facturation avec Karbon billings and payments

La facturation d'un client n'est pas un processus unique. Elle comprend le suivi du temps, la génération des factures et les détails fiscaux. Karbon vous permet de suivre le temps grâce à des entrées de temps suggérées afin de ne manquer aucune minute facturable, puis de facturer en fixant un tarif fixe ou une facturation récurrente liée à vos horaires de travail.

Sa fonctionnalité de portail client permet d'attribuer directement des tâches aux clients pour la collecte de documents, ce qui est crucial pour la comptabilité.

Automatisez les paiements des clients avec « Karbon Payments » et activez les paiements automatiques par carte ou prélèvement automatique pour réduire les créances. Le « tableau de bord des créances » vous offre également une visibilité en temps réel sur les factures impayées et les risques potentiels liés à la trésorerie.

Grâce à ses rapports sur le travail en cours (WIP) et les réalisations, ses écritures comptables et ses cycles de facturation, Karbon élimine les rapprochements manuels et vous offre un contrôle total sur les opérations liées aux revenus.

💡 Conseil de pro : avant de marquer une tâche comme terminée, assurez-vous de respecter les critères de contrôle qualité. Ajoutez une checklist et posez-vous les questions suivantes : les pièces jointes sont-elles présentes ? Les notes internes sont-elles claires ? Le langage utilisé est-il adapté au client ? La prochaine étape est-elle planifiée ? Désignez un autre réviseur pour effectuer des audits rotatifs sur des tâches sélectionnées de manière aléatoire.

Fonctionnalité n° 3 : analyse commerciale pour l’entreprise

Identifiez les goulots d'étranglement et effectuez le suivi de la rentabilité des clients avec Karbon

En tant que logiciel de comptabilité de projet, les analyses commerciales de Karbon vous aident à surveiller les performances de l'équipe, le comportement des clients et l'efficacité du flux de travail. Gardez le contrôle sur les budgets et les échéanciers grâce au tableau de bord « Temps et budgets » et utilisez « Analyse des clients » pour identifier les clients qui nécessitent le plus d'attention.

De plus, des outils tels que les « listes de tâches » et les « échéanciers d'activité » vous permettent d'identifier les obstacles et les éléments en retard avant qu'ils n'aient un impact sur la livraison. Vous pouvez également exporter des rapports ou utiliser l'API de Karbon pour créer des tableaux de bord personnalisés dans Excel ou Power BI.

Tarifs Karbon

Équipe : 79 $/mois par utilisateur

Entreprise : 99 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

💡 Conseil de pro : gamifiez les contributions de l'équipe avec un classement « Work Wins ». Attribuez des points pour les actions à valeur ajoutée : Achever rapidement les tâches en contact avec les clients = +5

Fournir des documents ou des checklists prêts à l'emploi pour les clients = +3

Détection et correction des erreurs potentielles = +2 Mentionnez chaque semaine les meilleurs collaborateurs dans les canaux internes. Variez les indicateurs pour renouveler l'intérêt, par exemple le délai de clôture, la qualité, le volume ou la satisfaction client. Cela fonctionne particulièrement bien pendant les périodes fiscales chargées ou les cycles de clôture mensuels, lorsque le moral est en baisse.

ClickUp et Karbon : comparaison des fonctionnalités

En matière de gestion des flux de travail comptables, ClickUp et Karbon promettent tous deux structure, automatisation et visibilité. Mais comment se comparent-ils lorsque l'on examine les fonctionnalités qui comptent au quotidien, telles que la gestion des tâches, la collaboration et l'automatisation ?

Voyons en détail les performances de chacun de ces logiciels de portail client. 🎯

Fonctionnalité n° 1 : gestion des tâches

ClickUp et Karbon vous permettent tous deux de diviser le travail en unités exploitables, d'attribuer des responsabilités et de suivre les échéances.

ClickUp

ClickUp offre un système de gestion des tâches tout-en-un conçu pour prendre en charge n'importe quelle structure d'équipe ou flux de travail. Vous pouvez gérer les tâches à partir de plusieurs vues (liste, Tableau, Calendrier et diagramme de Gantt), créer des modèles, effectuer l'automatisation de processus et ajouter des détails tels que les dépendances, les priorités, les champs personnalisés et le suivi du temps.

Il prend également en charge les sprints agiles, la planification de la charge de travail et la collaboration en équipe, ce qui le rend particulièrement adapté aux collaborateurs individuels et aux équipes interfonctionnelles.

Karbon

Karbon se concentre sur des flux de travail structurés et reproductibles, adaptés aux pratiques comptables. Les tâches sont liées à des modèles de travail et suivent souvent une structure de type checklist. Bien que la plateforme offre des déclencheurs d'automatisation et des mises à jour de statut, les options de personnalisation sont plus limitées.

🏆 Gagnant : ClickUp remporte la victoire grâce à son système de gestion des tâches flexible et évolutif.

Fonctionnalité n° 2 : automatisation du flux de travail

L'automatisation des flux de travail est essentielle pour les entreprises qui souhaitent réduire les tâches manuelles, minimiser les transferts et diminuer les frais administratifs.

ClickUp

Les fonctionnalités d'automatisation et d'IA de ClickUp permettent d'éliminer les tâches répétitives grâce à des règles basées sur des déclencheurs, comme l'attribution de tâches ou l'envoi d'alertes en fonction du statut ou des dates d'échéance.

La création de tâches par IA, les résumés automatisés via ClickUp Brain et les formulaires dynamiques lui confèrent un avantage certain pour rationaliser les flux de travail rapides ou à volume élevé.

Karbon

L'automatisation des flux de travail de Karbon est conçue pour offrir une grande prévisibilité. Les automatiseurs déclenchent des mises à jour de tâches, des rappels et des vérifications auprès des clients en fonction des modèles et des statuts du portail client. Cela est utile pour les flux de travail comptables récurrents, mais moins dynamique si votre entreprise traite des demandes non standard ou des calendriers variables.

🏆 Gagnant : ClickUp, grâce à ses capacités d'automatisation plus polyvalentes et améliorées par l'IA.

Fonctionnalité n° 3 : collaboration et communication

ClickUp et Karbon visent tous deux à maintenir une communication étroite avec les clients. Voici un comparatif de leurs fonctionnalités de collaboration :

ClickUp

ClickUp offre une collaboration en temps réel grâce à des outils tels que Chat, SyncUp calls, Docs et l'intégration des e-mails.

Des canaux de discussion existent au sein des projets, et AI CatchUp met en évidence les messages importants. Vous pouvez commenter directement les tâches ou les documents, convertir les discussions en actions à entreprendre et gérer les e-mails dans l'environnement de travail.

Karbon

Karbon centralise les communications par e-mail dans les échéanciers des clients et les éléments de travail, et propose des @mentions, des boîtes de réception partagées et une visibilité sur les fils de discussion. Cependant, il manque des outils tels que le chat intégré à l'application et les documents collaboratifs.

🏆 Gagnant : ClickUp, qui offre plusieurs options de collaboration en temps réel au sein d'une même plateforme.

ClickUp vs Karbon sur Reddit

Nous avons comparé les fonctionnalités, mais qu'en est-il de l'utilisation quotidienne de ClickUp ou Karbon ? Pour obtenir des avis concrets, nous avons examiné les fils de discussion Reddit où des professionnels partagent leurs impressions sans filtre.

ClickUp est souvent salué par cet utilisateur pour faire ce qu'il promet :

Je l'utilise depuis 2017. Il est génial. L'IA est très performante. J'utilise les documents comme deuxième cerveau pour mon entreprise. Je n'ai rien à redire, si ce n'est qu'il peut être difficile de savoir par où commencer. Les modèles sont utiles à cet égard. J'ai essayé la plupart des autres outils disponibles sur le marché et ClickUp reste le meilleur d'entre eux en tant que plateforme complète de gestion de projets/produits (même Jira).

Même le forfait Free reçoit de bonnes critiques:

La version gratuite de ClickUp est étonnamment performante... Je l'utilise depuis des mois sans avoir besoin de passer à une version supérieure, et elle couvre la plupart de mes besoins.

Voici ce qu'en disent les clients de Karbon :

Nous utilisons Karbon depuis des années et je l'adore. Il est un peu cher, mais il en vaut la peine... La fonctionnalité unique de Karbon était le flux de travail collaboratif : les éléments pouvaient être attribués au client et pas seulement en interne.

💡 Conseil de pro : identifiez le mode de fonctionnement de votre équipe. Suivez-vous des tâches récurrentes, des pipelines de services ou un modèle de tickets ? Utilisez des couloirs ou des étapes, tels que « À réviser », « En attente de documents » et « Terrain », pour correspondre aux étapes réelles du service client.

Quel outil de gestion des flux de travail est le plus performant pour les cabinets comptables ?

Après avoir pesé le pour et le contre, le choix est clair dans le débat Karbon vs ClickUp.

ClickUp arrive en tête. 🚀

Karbon peut convenir aux professionnels de la comptabilité, mais ClickUp offre un environnement de travail flexible et évolutif qui s'adapte à toutes les équipes, des finances et des opérations aux produits et aux ressources humaines.

Avec ClickUp Brain, Automatisations, Documents, Tableaux de bord et Chat réunis en un seul endroit, ClickUp est le choix le plus intelligent pour une gestion moderne et rapide des flux de travail.

