Comment utiliser l'IA dans la comptabilité (cas d'utilisation & ; outils)

S'il y a une chose qui enthousiasme le monde des entreprises en 2024, c'est bien l'utilisation.. IA pour gagner en efficacité -d'une manière nouvelle et inattendue !

La présence de l'IA se fait sentir dans tous les secteurs, des recommandations personnalisées sur les services de streaming aux voitures autopilotées. Elle apprend rapidement des humains et transforme ces connaissances pour remodeler nos processus de travail.

Le secteur de la comptabilité ne fait pas exception. Alors que les données dirigent le monde de l'entreprise, les formulaires de comptabilité et les comptables cherchent de plus en plus des moyens d'exploiter l'IA pour améliorer l'efficacité et la précision.

Pour comprendre comment l'intelligence artificielle peut être utilisée en comptabilité, nous allons explorer différentes Outils d'IA qui rendent les processus comptables et les flux de travail plus rapides et plus précis.

Comprendre l'IA dans la comptabilité

Le secteur de la comptabilité est en train de subir une transformation importante sous l'impulsion de l'application stratégique des technologies de l'IA.

Cette intégration tire parti des algorithmes d'apprentissage automatique et du traitement du langage naturel pour automatiser et élever diverses fonctions comptables.

L'impact de l'IA s'étend à diverses tâches, y compris les rapports financiers et les rapports de gestion la gestion comptable des projets . Il rationalise les audits et garantit la conformité en détectant de manière proactive les activités frauduleuses et en procédant à une analyse approfondie des données.

**L'IA remplacera-t-elle les comptables ?

Si l'IA excelle dans l'automatisation de diverses tâches, elle ne peut pas remplacer entièrement les comptables humains.

Les compétences humaines fondamentales, telles qu'un jugement sûr, une communication ouverte et une pensée critique, restent essentielles pour des pratiques comptables efficaces.

Les experts-comptables agréés (CPA) restent indispensables pour naviguer dans les problèmes comptables complexes et prendre des décisions. Grâce à la surveillance et à l'intervention humaine, ils garantissent l'exactitude et l'application éthique des principes comptables.

L'IA dans le domaine de la comptabilité a plusieurs utilisations. Cet article dresse une liste des plus marquantes.

Les logiciels de comptabilité IA transforment la façon dont les comptables abordent les tâches quotidiennes, de l'entrée des données à la prise de décision stratégique.

Tout en rendant les résultats plus précis, les professionnels de la comptabilité en font plus en moins de temps, en se concentrant sur les choses qui nécessitent toute leur attention.

Plongeons dans cinq cas d'utilisation spécifiques où l'IA révolutionne les processus comptables :

1. Utilisation de l'analyse prédictive des données

L'IA peut analyser de vastes données financières, discerner les modèles cachés et identifier les risques potentiels que les humains pourraient manquer.

L'analyse prédictive alimentée par l'IA est une technologie transformatrice qui affecte les rôles des comptables et des professionnels de la finance. En automatisant la tâche souvent fastidieuse de génération de rapports, les professionnels de la finance peuvent consacrer leur expertise à une fonction plus stratégique : l'évaluation.

Cependant, n'oubliez pas que les sorties de l'IA nécessitent une attention humaine minutieuse. En fin de compte, les comptables doivent évaluer méticuleusement l'exactitude et la fiabilité des prédictions générées.

Ce processus d'évaluation doit englober l'étalonnage par rapport aux résultats établis, l'emploi de techniques de validation croisée, l'utilisation d'indicateurs appropriés et l'examen critique des biais potentiels au sein des données ou des algorithmes.

Grâce à cette évaluation rigoureuse, l'expertise humaine garantit que les connaissances de l'IA sont efficacement exploitées pour favoriser une prise de décision éclairée.

2. Des audits rationalisés pour une meilleure conformité

Les processus d'audit traditionnels peuvent être longs et gourmands en ressources. L'IA peut rationaliser le processus en automatisant l'extraction des données, l'échantillonnage et les tâches d'évaluation des risques. Les auditeurs peuvent ainsi consacrer leur expertise à des domaines plus complexes tout en améliorant l'efficacité globale des audits.

L'IA peut être utilisée pour analyser les données historiques des audits afin d'identifier les domaines de faiblesse récurrents, permettant ainsi une approche plus proactive pour assurer une conformité continue.

3. La détection des fraudes facilitée

Les activités frauduleuses peuvent représenter une menace financière importante, passant souvent inaperçues jusqu'à ce que des dommages significatifs soient faits. L'IA constitue un outil puissant dans la lutte contre la fraude.

Les algorithmes avancés peuvent analyser les modèles de dépenses et identifier les transactions inhabituelles ou les activités qui s'écartent des normes établies. Cela permet une détection et une investigation proactives, minimisant ainsi les pertes financières.

Étude de cas : Utilisation de l'IA pour fermer des comptes actifs de passeurs d'argent

L'une des plus grandes banques numériques d'Europe a été ciblée par un système de blanchiment d'argent utilisant de fausses petites annonces en ligne. Leur équipe de fraude a eu du mal à suivre les criminels qui ouvraient et vidaient rapidement des comptes de passeurs d'argent. Feedzai , une entreprise qui fournit des solutions de fraude et de criminalité financière alimentées par l'IA, a utilisé l'IA de deux façons clés pour lutter contre ce défi :

BionicIDs : L'IA, plus précisément le Deep Learning, a été utilisée pour créer des identifiants uniques (BionicIDs) pour chaque utilisateur de la banque. Ces identifiants ont analysé la biométrie comportementale d'un utilisateur (habitudes de frappe, mouvements de la souris), l'analyse comportementale (comment ils naviguent dans la banque en ligne), les données de l'appareil (modèle de téléphone, système d'exploitation) et les données du réseau (adresse IP, emplacement). Ce tableau complet a permis à la banque d'identifier les activités suspectes, même si les criminels utilisaient de faux noms ou des appareils différents Analyse du réseau : L'IA a analysé en continu le contexte dynamique de chaque session bancaire. Cela comprenait des facteurs tels que les appareils utilisés, les connexions réseau et les emplacements. En planifiant ces relations, l'IA a pu identifier des connexions entre des comptes apparemment disparates. Par exemple, si plusieurs comptes ont été consultés à partir du même appareil ou du même réseau alors qu'ils portent des noms différents, l'IA peut les signaler comme appartenant au même criminel

Cette combinaison de techniques d'IA a permis à la banque de :

Identifier les comptes de passeurs d'argent beaucoup plus rapidement, en les arrêtant avant qu'ils ne puissent être utilisés pour la fraude

Lier des comptes apparemment sans lien au même criminel en se basant sur des modèles de comportement et de réseau

De comprendre les méthodes des criminels et de prédire les attaques futures

En s'appuyant sur l'IA, la banque a fermé plus de 400 comptes de passeurs d'argent et a fourni des informations précieuses à la police pour enquêter sur le réseau criminel.

4. Automatisation de la tenue des comptes

Les tâches répétitives ont historiquement limité les professionnels du compte, consommant des heures précieuses qui pourraient être mieux consacrées à l'analyse stratégique.

L'entrée des données des factures et des reçus, le rapprochement bancaire et la tenue du grand livre sont des tâches qui sont désormais prêtes pour l'automatisation des processus robotiques.

Adeptes de la reconnaissance des formes et de l'extraction de données, les algorithmes d'IA peuvent automatiser les processus avec une précision digne d'un laser. Cela libère les comptables de tâches fastidieuses telles que la manipulation manuelle des données et minimise considérablement le risque inhérent d'erreur humaine.

Astuce : Utilisez ces 10 modèles gratuits de comptabilité en Excel et ClickUp pour accélérer vos processus et obtenir une réconciliation précise à chaque fois.

5. Améliorer la précision grâce à l'apprentissage automatique

L'intégrité des données financières est primordiale en comptabilité. L'IA excelle dans l'analyse de vastes ensembles de données avec une précision sans faille.

Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent être formés pour identifier les incohérences, les valeurs aberrantes et les erreurs potentielles dans les transactions financières. Cette approche proactive réduit considérablement la probabilité que des erreurs passent entre les mailles du filet, préservant ainsi l'intégrité des documents financiers.

Étude de cas : Automatisation fiscale de Deloitte à l'aide de l'IA et de l'apprentissage automatique Deloitte en partenariat avec Kortical pour utiliser l'IA dans ses processus fiscaux. Le projet visait à automatiser les tâches et à améliorer l'efficacité. Deloitte a fourni l'expertise du domaine et les données, tandis que Kortical a offert sa plateforme IA et ses capacités en science des données. Kortical a construit un modèle d'apprentissage automatique capable d'appliquer automatiquement le droit fiscal et de structurer les données des clients, réduisant le temps de traitement humain de 5 heures à 6 minutes, soit une amélioration de 50x. Ce projet a duré 6 mois et a permis d'atteindre une précision de niveau humain (supérieure à 90 %) dans les calculs fiscaux.

Ce ne sont là que quelques exemples de l'IA qui révolutionne la profession comptable. À mesure que la technologie de l'IA évolue, nous pouvons nous attendre à ce que des applications encore plus innovantes voient le jour, transformant encore davantage la façon dont la comptabilité est pratiquée.

Utilisation de logiciels d'IA pour la comptabilité

Existe-t-il un logiciel de comptabilité alimenté par l'IA ? logiciel de gestion de projet comptable qui peut tout faire ? ClickUp peut alléger dans une large mesure, voire achevé, le fardeau des tâches répétitives et des processus de base.

En tant que plateforme de gestion du travail et de la productivité, elle s'adresse à tous les secteurs d'activité, grands ou petits. Avec des solutions spécialisées pour différents départements, vous pouvez accomplir toutes les petites tâches - de la gestion des tâches au suivi du temps - sur une seule plateforme avec ClickUp.

Voyons comment ClickUp aide les comptables et les professionnels de la finance.

1. Abandonnez les tâches comptables fastidieuses Le logiciel de gestion de projet comptable de ClickUp peut être utilisé d'un million de façons lorsqu'il est associé aux capacités d'IA de la plateforme.

Suivez efficacement chaque mouvement financier et maintenez une piste d'audit complète avec ClickUp Brain Outils d'IA pour la comptabilité .

Le système enregistre toutes les activités financières et partage régulièrement les mises à jour clés avec les parties prenantes, garantissant ainsi un enregistrement achevé et précis à des fins d'audit et de conformité réglementaire.

De la réduction du travail manuel grâce à l'automatisation à l'utilisation des capacités de traitement du langage naturel de l'IA pour résumer, voyons comment vous pouvez tirer parti de ces outils à chaque étape.

Essayez ClickUp Brain

Voyons d'abord comment ClickUp Brain peut contribuer à améliorer l'efficacité et la précision de votre équipe comptable :

Rappels automatisés : ClickUp Brain vous rappelle quand les factures doivent être payées ou quand les rapports sont dus. Vous ne manquerez pas les échéances car le Outils d'automatisation IA en assureront le suivi à votre place

: ClickUp Brain vous rappelle quand les factures doivent être payées ou quand les rapports sont dus. Vous ne manquerez pas les échéances car le Outils d'automatisation IA en assureront le suivi à votre place Recherche intelligente : Si vous avez besoin de trouver une facture ou un enregistrement financier spécifique, ClickUp Brain recherchera rapidement dans tous vos fichiers et la base de connaissances de l'entreprise et vous montrera le bon

: Si vous avez besoin de trouver une facture ou un enregistrement financier spécifique, ClickUp Brain recherchera rapidement dans tous vos fichiers et la base de connaissances de l'entreprise et vous montrera le bon Analyse des données : L'IA peut examiner vos nombres et vous donner des indications sur les habitudes de dépenses. Ainsi, vous pouvez suivre, catégoriser et organiser les dépenses de l'entreprise sans effort. Par exemple, elle pourrait remarquer que vous dépensez beaucoup d'argent dans un domaine et vous suggérer des moyens de réduire les coûts

: L'IA peut examiner vos nombres et vous donner des indications sur les habitudes de dépenses. Ainsi, vous pouvez suivre, catégoriser et organiser les dépenses de l'entreprise sans effort. Par exemple, elle pourrait remarquer que vous dépensez beaucoup d'argent dans un domaine et vous suggérer des moyens de réduire les coûts Tâche récapitulatives et mises à jour : Utilisez les capacités de traitement du langage naturel de ClickUp Brain pour résumer toutes les sous-tâches, les discussions ou toute conversation à travers ClickUp en quelques secondes pour vous donner le contexte de ce qui se passe ou de ce qui est à venir sur le plan du travail

: Utilisez les capacités de traitement du langage naturel de ClickUp Brain pour résumer toutes les sous-tâches, les discussions ou toute conversation à travers ClickUp en quelques secondes pour vous donner le contexte de ce qui se passe ou de ce qui est à venir sur le plan du travail Rapports et tableaux de bord personnalisés : Générez des rapports à partir de données peuplées et présentez-les dans des formes claires et visuellement attrayantes (diagrammes et graphiques), identifiez facilement les tendances et prenez des décisions éclairées avec Outils IA pour la visualisation des données Des directeurs financiers de Fortune 500 et des CPA indépendants aux cabinets comptables de grande envergure, tout le monde peut utiliser ClickUp Brain avec un forfait payant ClickUp !

2. Gérer les équipes de comptables et les clients en un seul endroit

Le logiciel de gestion de projets comptables de ClickUp est doté de fonctionnalités robustes qui permettent aux équipes comptables de gérer efficacement les personnes et les projets.

Affichez vos données à votre façon, générez des rapports pertinents et suivez la progression en un coup d'œil grâce aux tableaux de bord du logiciel de gestion de projet comptable de ClickUp

Créez un hub central pour toute la communication et la collaboration autour du projet. Les professionnels du compte peuvent partager des documents, des fichiers et des notes au sein des projets, éliminant ainsi les silos d'information et garantissant que tout le monde reste sur la même page.

Vous pouvez assigner Des tâches dans ClickUp sont attribuées à des responsables comptables spécifiques, avec des échéances et des priorités claires. Les mises à jour en temps réel et le suivi en cours tiennent tout le monde informé du travail en cours, ce qui responsabilise et garantit le respect du calendrier des projets.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-133.png ClickUp Affiche de discussion /$$img/

Discutez avec les membres de votre équipe, partagez et travaillez sur des tâches en temps réel, le tout sans quitter la plateforme avec ClickUp Chat View

Le L'affichage du ClickUp Chat fournit un système de discussion en temps réel très pratique pour faciliter la communication au sein de l'équipe. Les discussions peuvent être filées au sein de projets spécifiques, ce qui permet une communication ciblée et contextuelle sans encombrer les boîtes de réception d'e-mails.

Vous pouvez également partager des documents, recevoir des commentaires instantanés et intégrer des vidéos ou des liens vers des informations spécifiques.

Organisez vos comptes avec la vue Tableur de ClickUp pour une expérience familière du tableur

Tableur entre 15+ affichages flexibles pour créer des flux de travail personnalisés, des graphiques aux présentations de feuilles de calcul de tableau. La délégation des tâches et le suivi de la progression s'en trouvent facilités.

La meilleure partie de Les capacités uniques de ClickUp est que vous pouvez créer des portails clients sécurisés au sein des projets pour gérer les partenaires externes et les fidéliser au fil du temps.

Les clients peuvent accéder aux documents pertinents, aux rapports et aux mises à jour du projet sans accès direct à votre système interne. Cela est utile pour les petits cabinets comptables dont les budgets permettent d'embaucher des ressources limitées.

Vous pouvez envoyer des e-mails automatisés ou des rappels aux clients concernant les échéances ou les réunions à venir pour vous assurer qu'ils restent informés et engagés tout au long du cycle de vie du projet.

3. Utiliser des modèles préconstruits pour simplifier les processus comptables

Vous pouvez utiliser plus de 1000 modèles ClickUp personnalisables et prêts à l'emploi pour divers besoins - comptabilité, conception créative, gestion des médias sociaux, gestion d'agence, création d'articles de blog, RH et recrutement.

Vous pouvez générer des modèles à l'aide de ClickUp Brain et de ClickUp Documents pour tous les cas d'utilisation auxquels vous pouvez penser !

Par exemple, utilisez l'élément Modèle de procédures opératoires normalisées de ClickUp Comptabilité pour garantir que vos équipes de comptes respectent les procédures opérationnelles standard de votre entreprise.

Prenez le contrôle des processus financiers dispersés ! Ce modèle offre une solution complète qui rationalise la création de procédures normatoires, la communication et la collaboration, garantissant ainsi l'efficacité du fonctionnement de votre service comptable.

Créez, mettez à jour et suivez toutes vos procédures opératoires normalisées dans un emplacement centralisé . Ne perdez plus de temps à effectuer des tâches répétitives ou à rechercher des documents

. Ne perdez plus de temps à effectuer des tâches répétitives ou à rechercher des documents Communiquez instantanément les modifications apportées aux procédures opératoires normalisées , pour que tous les membres de votre équipe soient sur la même page et pour minimiser le risque d'erreurs

, pour que tous les membres de votre équipe soient sur la même page et pour minimiser le risque d'erreurs Les tâches sont automatisées et font l'objet de notifications pour que chacun soit informé et compte, garantissant ainsi la collaboration au sein de votre service comptable

pour que chacun soit informé et compte, garantissant ainsi la collaboration au sein de votre service comptable Améliorez votre comptabilité des projets et le suivi des procédures opératoires normalisées avec des fonctionnalités avancées telles que les réactions aux commentaires, l'automatisation et les outils alimentés par l'IA

Jongler avec les finances d'une entreprise peut ressembler à un jeu de rattrapage permanent !

Le suivi des transactions, des paiements et des crédits prend beaucoup de temps. Modèle de journal comptable de ClickUp peut servir de modèle de comptabilité numérique.

Ce modèle puissant saisit chaque transaction d'entreprise avec une précision extrême. Au-delà des simples entrées, il vous permet d'enregistrer des transactions qui ont un impact sur plusieurs comptes simultanément :

Laissez tomber le grand livre manuel ; enregistrez toutes vos transactions d'entreprise dans un journal numérique, rapidement et avec précision

; enregistrez toutes vos transactions d'entreprise dans un journal numérique, rapidement et avec précision Utilisez des statuts personnalisés pour suivre la progression de chaque transaction , afin que rien ne se perde dans le flot

, afin que rien ne se perde dans le flot Saisissez des informations essentielles sur chaque transaction grâce à des champs personnalisés tels que la date de la transaction, le type de journal, le reçu et le nombre d'entrées

tels que la date de la transaction, le type de journal, le reçu et le nombre d'entrées Adaptez l'aperçu de votre paysage financier à vos besoins grâce à des affichages flexibles du guide de démarrage aux sections Livres et Journal facilement accessibles

Améliorez le suivi des transactions grâce à des fonctionnalités avancées telles que le suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance et de solides fonctions d'e-mail pour garantir un flux de travail financier complet

Vous cherchez un modèle tout-en-un pour simplifier vos processus financiers ? Essayez Le modèle de comptabilité de ClickUp .

Ce modèle gère l'ensemble de votre pipeline - de l'enregistrement des factures et du suivi des revenus à la prédiction des revenus futurs. Plus besoin de courir après les paiements en retard, car vous pouvez facilement garder le contrôle des comptes débiteurs et créditeurs.

Mais ce n'est pas tout ! Au sein de la même plateforme, vous pouvez organiser des réunions, basculer en toute transparence entre plus de 9 affichages personnalisés et exploiter des étiquettes et des statuts personnalisés. Ainsi, vous pouvez maximiser votre productivité et obtenir des informations en temps réel sur vos performances commerciales sans quitter ClickUp.

La remarquable capacité de l'IA à automatiser les tâches répétitives, combinée à un outil polyvalent comme ClickUp, libère les comptables des tâches banales, leur accordant le précieux cadeau du temps.

Cette nouvelle efficacité leur permet de se concentrer sur les domaines où l'expertise humaine règne en maître : analyse perspicace, orientation stratégique et prise de décision éclairée.

L'avenir du compte grâce à l'IA

Le vent est en train de tourner pour les comptables. Assistée par l'IA, la profession s'apprête à connaître une évolution.

Si les réactions varient, une chose est sûre : des changements importants se profilent à l'horizon. La prochaine décennie sera le témoin d'une transformation des rôles comptables, exigeant un nouvel ensemble de compétences de la part des professionnels.

Cependant, le plus beau, c'est que le traitement du langage naturel de ClickUp Brain permet aux comptables d'en tirer parti sans avoir à apprendre les techniques de codage. Les emplois en comptabilité ressembleront à ceux des data scientists et des ingénieurs, débloquant de profondes connaissances financières. La clé pour naviguer dans cette évolution réside dans l'acceptation du changement.

L'adoption précoce d'outils alimentés par l'IA comme ClickUp vous aidera à garder une longueur d'avance. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !