10 meilleurs logiciels de gestion de projet avec portails clients 2024

Aujourd'hui, les entreprises privilégient l'implication directe des clients grâce à des logiciels qui offrent des portails clients .

Grâce à ces plateformes, les entreprises veillent à ce que leurs équipes restent alignées et favorisent la confiance, le retour d'information en temps voulu et l'engagement collaboratif avec leurs clients.

Cet article dresse la liste des 10 meilleures options logicielles qui impliquent de manière transparente les clients dans les flux de travail des projets. Nous allons vous aider à trouver le meilleur logiciel de gestion de projet logiciel de gestion de projet avec des portails clients pour votre organisation !

Qu'est-ce qu'un logiciel de portail client ?

Un logiciel de portail client est une plateforme en ligne sécurisée qui permet aux entreprises de partager des documents, des fichiers, des actifs numériques, des informations et des messages avec leurs clients.

L'intégration d'un portail client à votre processus de gestion de projet présente de nombreux avantages :

Amélioration de la collaboration et de la communication: Grâce à un emplacement centralisé pour le partage des informations relatives au projet, les gestionnaires de projet peuvent réduire le nombre d'e-mails et d'appels qui doivent être échangés. De nombreux logiciels de portail client proposent des systèmes de discussion et de commentaires en temps réel pour améliorer la communication

Amélioration de l'engagement des clients: Fournit une méthode de communication et de collaboration fluide qui encourage vos clients à partager librement leurs commentaires et leurs demandes

**Transparence accrue : les clients ont accès à des informations en temps réel sur le projet

Une efficacité accrue : Vous aide àgagner du temps et de l'argent en automatisant des tâches telles que le partage de fichiers et la gestion de documents

Sécurité accrue: Protège les informations sensibles en fournissant un moyen sûr de partager des fichiers et des documents

Si vous cherchez un moyen d'améliorer la communication, la collaboration et l'efficacité avec vos clients, la recherche d'un bon logiciel de portail client doté de fonctionnalités clés telles que des outils de collaboration devrait figurer sur votre liste.

Avantages d'un portail client dans un logiciel de gestion de projet

Le choix d'un logiciel de gestion de projet doté d'un portail client présente de nombreux avantages, dont l'amélioration :

Intégrations

La sécurité

La rentabilité

La facilité d'utilisation

Si vous recherchez des outils de gestion des clients pour améliorer la communication, la collaboration et l'efficacité avec vos clients, l'intégration d'un portail client à votre logiciel de gestion de projet peut être une excellente option.

10 Meilleur logiciel de gestion de projet avec portail client

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins Le logiciel de gestion de projet de ClickUp est une plateforme puissante avec des outils de portail client qui vous permet de créer un lieu de travail universel pour les équipes avec des communications clients transparentes.

Il offre de nombreuses fonctionnalités de gestion de projet, notamment des tableaux de bord, des commentaires, des tableaux blancs et des outils de collaboration. Vous pouvez créer des tâches, fixer des paramètres, assigner des tâches aux membres de l'équipe et suivre la progression du projet.

Si vous êtes à la recherche d'une solution de gestion de projet complète et d'un logiciel qui peut aider votre équipe à établir de solides relations avec les clients, ClickUp CRM est une excellente option.

ClickUp propose également diverses solutions de gestion de la relation client outils de rapports pour vous aider à mesurer la réussite de vos projets.

Logiciel ClickUp outils pour les entreprises sont hautement personnalisables et peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de vos objectifs d'entreprise, de votre équipe et de vos clients. Vous pouvez également utiliser le portail client pour intégrer de nouveaux clients, gérer des contrats et fournir une assistance client

ClickUp meilleures fonctionnalités

Entièrement personnalisable pour la gestion des ressources

Accès bureau et mobile pour que vous puissiez collaborer avec les clients depuis n'importe où

plus de 1 000 modèles vous permettent d'ajouter des fonctionnalités, des fonctions et des outils au fur et à mesure de votre croissance

L'accueil des clients est un jeu d'enfant grâce à l'interface personnalisableModèle d'accueil du client par ClickUp pour vous aider à rationaliserl'accueil du client et à offrir une expérience client positive

Les tableaux de bord permettent de suivre la progression des projets, de visualiser les données et de prendre des décisions éclairées. Ils peuvent être personnalisés pour afficher les informations les plus importantes pour vous, et vous pouvez créer plusieurs tableaux de bord pour suivre différents aspects de votre travail

Les commentaires peuvent être utilisés pour collaborer avec les membres de l'équipe, fournir un retour d'information et poser des questions. Vous pouvez attribuer des commentaires à des tâches spécifiques ou @mentionner des membres de l'équipe pour attirer leur attention

Les tableaux blancs sont un excellent moyen de visualiser votre travail et de faire en sorte que tout le monde soit sur la même page

Limites de ClickUp

Son riche ensemble de paramètres peut créer une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/membre de l'espace de travail/mois

G2 : 4.7/5 (8 566+ commentaires)

: 4.7/5 (8 566+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3,775+ commentaires)

2. Monday

via Monday Monday est un logiciel de gestion de projet avec un portail client qui aide les équipes à collaborer et à faire les choses terminées.

Son interface utilisateur intuitive et simple ainsi que sa flexibilité permettent à Monday de se démarquer. Contrairement à plusieurs alternatives de Monday, il peut être utilisé par des équipes de toutes tailles et de tous secteurs.

Monday est idéal pour les entreprises qui travaillent avec des clients télétravaillés ou qui ont besoin de partager des informations sensibles.

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Plateforme super intuitive et conviviale

Nombreux modules complémentaires, modèles et options de personnalisation

S'adapte parfaitement à votre expansion

Les limites de Monday

Certains utilisateurs se plaignent d'un trop grand nombre d'e-mails quotidiens provenant de la plateforme

Certains évaluateurs disent que l'assistance client a besoin d'être améliorée

Monday prix

Gratuit

Basic : 8$/mois par place

: 8$/mois par place Standard : 10$/mois par place

: 10$/mois par place Pro : 16 $/mois par utilisateur

: 16 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

3. Zoho

via Zoho Le logiciel Zoho projects est une plateforme de gestion de projet basée sur le cloud avec une fonctionnalité de portail client. C'est un gestion de projet client portail qui permet aux entreprises de partager des informations sur les projets avec leurs clients dans un environnement sécurisé et organisé.

Contrairement à de nombreux Zoho alternatives zoho est une plateforme très abordable et facile à utiliser. Cela en fait une excellente option pour les petites entreprises et les équipes qui cherchent un moyen rentable de gérer leurs projets.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho

Fournit de nombreuses fonctions et capacités

Tableaux de bord et rapports personnalisables

Excellente assistance client

Limites de Zoho

Les paramètres peuvent être difficiles à naviguer

Certains rapports font état d'intégrations instables

Tous les navigateurs ne sont pas assistés

Prix de Zoho

Free

Premium : 5 $/mois par utilisateur

: 5 $/mois par utilisateur Enterprise : 10$/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (376+ commentaires)

: 4.3/5 (376+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (372+ commentaires)

4. Freshdesk

via Freshdesk Le logiciel de portail client Freshdesk fournit une plateforme de service d'assistance améliorée par l'automatisation et l'IA qui rationalise le service client.

Adaptée aux entreprises, qu'elles soient B2B, e-commerce, SaaS ou à distance, cette solution conviviale et évolutive met l'accent sur le traitement sécurisé des données, la collaboration et l'intégration facile avec les outils existants.

Si vous êtes une entreprise moderne à la recherche d'un système d'assistance intuitif, Freshdesk pourrait être une bonne option.

Meilleures fonctionnalités de Freshdesk

Capable de réunir de nombreuses fonctions sur une même plateforme, comme le marketing, les ventes, etc.

Facile à naviguer avec les e-mails, les discussions et les appels dans un emplacement central

Simplifie la charge de travail avec une solution achevée

Limites de Freshdesk

À certains moments, la réponse des clients peut être lente, même pour les problèmes urgents

Il est difficile de coordonner tous les outils adéquats pour créer une plateforme personnalisée

Il y a peu de flexibilité avec les modules personnalisés

Prix de Freshdesk

Free (gratuit)

(gratuit) Croissance : 15 $/mois

: 15 $/mois Pro : 49$/mois

: 49$/mois Enterprise : 79$/mois

G2 : 4.4/5 (2,961+ commentaires)

: 4.4/5 (2,961+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (3,127+ commentaires)

5. Wrike

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/rebrand-promo-image\_features-dark\_2x.png Tableau de bord Wrike /$$img/

via Wrike Wrike est un outil de gestion OKR (objectifs et résultats clés) tout-en-un qui propose des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt, un suivi du temps et plus de 400 intégrations.

Grâce aux flux de travail personnalisés, à l'attribution automatique et aux rapports automatisés, il optimise la livraison et offre une visibilité claire sur la progression de l'équipe.

Alors que certains Les alternatives de Wrike peut être plus facile, la plateforme fournit une solide solution tout-en-un avec des affichages et des intégrations qui ne sont pas faciles à égaler.

Wrike est idéal pour les équipes qui souhaitent rationaliser la réalisation de leurs objectifs.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Solution complète tout-en-un

Fonctionnalités utiles pour la gestion des dépendances

Empêche les tâches de "passer entre les mailles du filet"

Limites de Wrike

Les serveurs sont parfois lents

Moins personnalisable que certains de ses concurrents

Certains utilisateurs estiment que le système est confus

Prix de Wrike

Free (gratuit)

(gratuit) Teams : 9,80 $/mois par utilisateur

: 9,80 $/mois par utilisateur Business : 24,80 $/mois par utilisateur

: 24,80 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs Pinnacle : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.2/5 (3,469+ commentaires)

: 4.2/5 (3,469+ commentaires) Capterra : 4../5 (2,454+ commentaires)

6. Accelo

via Accelo Vous souhaitez gérer les projets et les charges de travail de vos clients, résoudre les problèmes de manière proactive et comprendre clairement le statut de votre projet ? Le logiciel de gestion du travail des clients Accelo pourrait être un bon choix pour vous !

La plateforme affiche une vue d'ensemble des projets avec des données en temps réel sur la dotation en personnel, le budget et la progression. Et son portail client est facile à utiliser, tant pour les entreprises que pour les clients. Les clients peuvent facilement trouver des informations, des tickets d'assistance, télécharger des fichiers et laisser des commentaires.

Accelo est utilisé par des agences, des sociétés de conseil, des sociétés informatiques, des sociétés de marketing, etc.

Les meilleures fonctionnalités d'Accelo

Accès facile et rapide aux informations critiques

Gère tout, des tâches aux tickets, en passant par les campagnes, etc

Interface utilisateur exceptionnelle

Les limites d'Accelo

Difficulté avec les contrats d'honoraires, Accello attribue parfois automatiquement les heures restantes

Certains rapports font état de bugs occasionnels et de problèmes de fonction

Personnalisations limitées

Prix d'Accelo

Plus : 24$/mois par utilisateur

: 24$/mois par utilisateur Premium : 39 $/mois par utilisateur

: 39 $/mois par utilisateur Offre groupée : 89 $/mois par utilisateur

G2 : 404/5 (490+ commentaires)

: 404/5 (490+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (159+ commentaires)

7. Asana

via Asana Asana est un logiciel de outil de gestion de projet qui aide les équipes à collaborer et à faire Terminé.

Il offre un grand nombre de fonctionnalités, notamment la gestion des tâches des outils de gestion des tâches, de partage de fichiers et de communication.

Asana dispose également d'une fonctionnalité complète de gestion de projet sur le portail client qui permet aux entreprises de partager des informations sur les projets avec leurs clients de manière sécurisée et organisée.

Si vous recherchez Les alternatives à Asana , vous pourriez envisager ClickUp ou Monday.

Meilleures fonctionnalités d'Asana

Interface propre, colorée et intuitive qui facilite le suivi

Grande variété d'options d'intégration

Offre un généreux forfait gratuit

Limites d'Asana

Fonctions limitées pour les tâches récurrentes

Mon travail nécessite une forte connexion internet pour travailler correctement

Il faut acheter au moins 2 licences pour passer du gratuit au payant

Prix d'Asana

Basic : Free

: Free Premium : 10,99 $/mois par utilisateur

: 10,99 $/mois par utilisateur Business : 24,99 $/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (9 457+ avis)

: 4.3/5 (9 457+ avis) Capterra : 4.5/5 (12 096+ commentaires)

8. Smartsheet

via Smartsheet Le tableur Smartsheet est une plateforme d'exécution du travail basée sur le cloud qui aide les équipes à planifier, suivre, automatiser et établir des rapports sur l'ensemble de leur travail. Il fournit de puissants outils d'automatisation, une grande flexibilité et personnalisation, ainsi que des fonctionnalités collaboratives pour améliorer votre communication.

Le portail client de Smartsheet est un moyen sécurisé et personnalisé de partager des informations sur les projets avec les clients et les consommateurs. Il permet aux clients d'afficher les échéanciers, les budgets et les jalons des projets, de télécharger des fichiers et de laisser des commentaires.

Tandis que Alternatives Smartsheet peuvent offrir un choix beaucoup plus large de fonctionnalités, d'outils et d'automatisations, c'est une excellente sélection pour les petites entreprises qui cherchent à garder les choses simples.

Meilleures fonctionnalités de Smartsheet

De solides fonctionnalités de communication permettent d'élaborer des forfaits de communication complets

Excellentes fonctionnalités d'automatisation, de suivi du temps et de rapports de progression

Fait un travail remarquable de suivi et de hiérarchisation des charges de travail

Limites de Smartsheet

Plusieurs utilisateurs ont des difficultés à trouver leur chemin vers les personnalisations et les affichages les plus fluides

Il s'accompagne d'une courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Smartsheet

Free

Pro : 7 $/mois par utilisateur

: 7 $/mois par utilisateur Business : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (14 193+ commentaires)

: 4.4/5 (14 193+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2,980+ commentaires)

9. Trello

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Boards\_2x-1400x873.png Tableau de bord Trello /$img/

via Trello Trello propose une approche très visuelle des projets et des gestion des clients . Son système de tableau Kanban aide les équipes à organiser et à suivre leur travail d'une manière qui rend tout cela amusant.

Enfin, vous pouvez utiliser les Power-Ups de Trello pour ajouter une fonction de portail client à vos Tableaux. Il existe un certain nombre de Power-Ups qui peuvent être utilisés à cette fin, tels que le Power-Up Portail client et le Power-Up Collaborateurs.

Il est difficile de trouver des Alternatives à Trello qui égalent sa simplicité visuelle, mais vous pourriez envisager Wrike ou ClickUp, qui affichent également des tableaux Kanban.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Conception visuelle géniale et plateforme conviviale

Très facile à utiliser, même pour les débutants

Très bon rapport qualité-prix

Les limites de Trello

Dans certaines circonstances, sa conception peut être limitée (pas de défilement latéral, par exemple)

Peut être difficile pour la gestion des tâches lorsqu'on jongle avec plusieurs projets et clients

Il est facile de perdre des informations en cas d'erreur

Prix de Trello

Gratuit : Standard : Free : Free

: : : Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Enterprise : $7.38+/mois par utilisateur

G2 : 4.4/5 (13 367+ commentaires)

: 4.4/5 (13 367+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (22 691+ commentaires)

10. OneDesk

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/new\_onedesk-1024x605-1.png Tableau de bord OneDesk /$$img/

via OneDesk Vous cherchez une combinaison d'outils de HelpDesk et de gestion de projet ? Le portail client de gestion de projet OneDesk aide les équipes à collaborer, à suivre la progression et à obtenir des résultats.

OneDesk aide les équipes à gérer les projets du début à la fin, à fournir un service client et des communications, et à générer des rapports qui permettent de suivre la progression et d'identifier les tendances.

Le logiciel de gestion de projet basé sur le cloud OneDesk est un bon choix pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent accéder aux données depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion internet.

Les meilleures fonctionnalités de OneDesk

Combine plusieurs fonctionnalités en une seule plateforme

Facile à utiliser et à configurer

À fait un bon travail de rationalisation de toutes les données du projet

Limites de OneDesk

Options de personnalisation limitées

N'est pas adapté aux entreprises de niveau business

Pas de version gratuite

Prix de OneDesk

Standard : 11,99 $/mois par utilisateur

: 11,99 $/mois par utilisateur Premium : 13,99 $/mois par utilisateur

: 13,99 $/mois par utilisateur Enterprise : 15,99 $/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (31+ commentaires)

: 4.3/5 (31+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (9+ commentaires)

Choisir le bon logiciel de gestion de projet pour la collaboration avec les clients

Une collaboration efficace entre les équipes de gestion de projet et sans faille communication avec le client sont plus importants que jamais.

Les 10 logiciels de gestion de projet dotés d'un portail client que nous avons étudiés dans cet article soulignent le mélange de fonctions, de convivialité et de transparence que les entreprises exigent en 2023.

ClickUp propose une suite complète d'outils conçus pour répondre aux besoins uniques de chaque équipe.

Qu'il s'agisse de jongler avec plusieurs projets, de collaborer avec des clients ou d'améliorer l'organisation des tâches, ClickUp vous couvre. Plongez dans ses centaines de fonctionnalités et voyez par vous-même comment il peut révolutionner la façon dont vos équipes travaillent.

