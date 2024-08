Les 10 meilleurs logiciels de comptabilité de projet pour maximiser le retour sur investissement des projets en 2024

L'objectif ultime de toute entreprise est de rentabiliser les investissements et de générer des bénéfices. Pour le faire, elle doit gérer ses finances de manière irréprochable. C'est là qu'intervient le comptabilité des projets entre en ligne de compte. 🧾

Cependant, la comptabilité est plus facile à dire qu'à faire - c'est l'un des métiers les plus sujets à l'erreur au monde.

Heureusement, la situation a considérablement changé ces dernières années avec l'émergence des logiciels de comptabilité de projet. Ces outils ont simplifié le compte des projets grâce à l'interface utilisateur graphique (GUI) et à l'automatisation. Ils offrent également des fonctionnalités basées sur la budgétisation et les prévisions pour aider les entreprises à faire.. décisions financières fondées sur des données sur leurs projets.

Passons en revue le top 10 des logiciels de comptabilité de projet, analysons leurs forces et leurs faiblesses, et explorons comment ils peuvent aider votre entreprise à se développer. 🌷

Que faut-il rechercher dans le meilleur logiciel de comptabilité de projet ?

La comptabilité de projet est assez différente de la comptabilité financière générale, car elle se concentre davantage sur la santé du projet que sur la fiscalité et la conformité d'une entreprise. Pour bien faire son travail, votre logiciel de comptabilité de projet doit présenter les fonctionnalités uniques suivantes :

Suivi des coûts du projet en fonction des étapes: Un projet passe par plusieurs étapes et engendre des coûts tout au long du processus. Pour bien comprendre l'impact de ces coûts sur votre projet, le logiciel doit permettre un suivi par phase ou par étape des coûts liés au projet Suivi du temps: Cette fonction permet à vos coéquipiers d'enregistrer le nombre d'heures qu'ils ont travaillées sur un projet spécifique. Elle est essentielle pour le suivi des coûts salariaux au niveau du projet Rapports spécifiques au projet: Un logiciel de comptabilité efficace offre également de solides fonctionnalités de rapports permettant de générer et d'exporter des rapports financiers, afin d'obtenir un aperçu clair de tous les coûts liés au projet Intégration : Si votre logiciel de comptabilité de projet peut s'intégrer à un logiciel de comptabilité générale, il peut considérablement rationaliser le travail de l'équipe comptable. De même, il devrait s'intégrer aux applications de gestion de projet pour synchroniser facilement les données pertinentes et la progression du travail Budgétisation et prévision:Le fait de disposer de ces options dans votre logiciel de comptabilité de projet vous permet de planifier à l'avance et d'avoir une idée générale du développement de votre futur projet

Les 10 meilleurs logiciels de comptabilité de projet à utiliser en 2024

Bien qu'il existe des centaines de solutions de comptabilité de projet mais seuls quelques-uns d'entre eux répondent aux critères ci-dessus. Nous avons analysé les options disponibles, ce qu'elles offrent et ce qui leur manque pour compiler cette liste des 10 meilleurs logiciels de comptabilité de projet. Voyons voir qui a été retenu ! 🏆

Enregistrez le temps au fur et à mesure ou saisissez-le manuellement grâce au suivi du temps dans ClickUp

ClickUp offre un grand nombre de fonctionnalités de gestion de projet, y compris celles conçues pour la comptabilité de projet. Cela commence par ClickUp Suivi du temps qui permet aux membres de votre équipe de suivre et d'enregistrer le temps qu'ils consacrent à achever des tâches.

Le processus de suivi est très simple : vous cliquez sur un bouton pour commencer le suivi. Une fois la tâche achevée, vous ou votre membre de l'équipe arrêtez le temps, qui est automatiquement ajouté à la tâche sélectionnée. Les membres de votre équipe peuvent marquer l'entrée de temps comme Billable pour la facturer ou même laisser un commentaire si quelque chose sort de l'ordinaire. ⏲️

En plus du suivi du temps, suivez la progression de votre projet à l'aide de jalons. Avec ClickUp Jalons avec les jalons, vous pouvez marquer des tâches spécifiques au sein d'un projet, et lorsque vous les terminez, la progression du projet et les statuts des tâches sont mis à jour automatiquement. Vous pouvez définir des statuts de tâches et de projets personnalisés ou choisir l'un des statuts par défaut tels que :

En suivi

En retard

En cours de progression

En attente

Au fur et à mesure que les membres de votre équipe terminent leurs tâches et enregistrent leurs entrées de temps, il peut devenir un peu fastidieux de les analyser. Ce n'est pas le cas avec ClickUp Comptabilité -sa vue Tableur unique vous permet d'analyser simultanément plusieurs entrées de temps.

Organisez, triez et filtrez les tâches dans la vue Tableur de ClickUp 3.0 pour obtenir plus rapidement des informations sur l'ensemble de votre travail

La vue Tableau fait passer les feuilles de calcul au niveau supérieur en vous permettant de lier les tâches, les membres de l'équipe et même les documents à l'intérieur des cellules, créant ainsi une base de données visuelle et interactive du travail à faire.

Vous et les membres de votre équipe pouvez facilement mettre à jour les cellules et ajouter des notes, des entrées de temps, des statuts de tâches, des coûts et d'autres détails pour chaque tâche. Vous pouvez ensuite analyser vos données financières avant d'effectuer les transactions. 💸

ClickUp peut également rationaliser de manière significative les rapports clients, car il vous permet de créer des tableaux de bord clients. Avec Tableaux de bord ClickUp avec ClickUp Dashboards, vous pouvez ajouter des widgets pour les rapports, la facturation, les rappels de paiement et bien plus encore. Une fois que vous êtes satisfait des résultats, envoyez-les au client concerné par le biais d'un lien partageable.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Paramètres de fonctionnalité dédiés à la comptabilité

Suivi du temps

Tableaux de bord pour les clients

Feuilles de calcul polyvalentes sous le formulaire de la vue Tableur

De nombreux modèles prêts à l'emploi, dont le modèleModèle de compte ClickUp pour aider à l'établissement des rapports financiers etle forfait Business* Jalons de projet

Automatisations et rappels

Limites de ClickUp

Peut être difficile à comprendre pour les utilisateurs débutants

La variété des fonctionnalités peut être trop complexe pour les entrepreneurs indépendants

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification disponible sur demande

Tarification disponible sur demande ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/membre de l'espace de travail/mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. NetSuite

Via : Oracle NetSuite NetSuite d'Oracle est une suite de planification des ressources d'entreprise (ERP) à part entière qui aide les entreprises à.. à gérer leurs opérations planifier et utiliser les ressources . Il est livré avec SuiteProjects - un logiciel de comptabilité de projet qui aide les entreprises à gérer les dépenses, la rentabilité et les budgets au niveau du projet, avec des rapports détaillés. 📊

Il vous permet également d'analyser et de comparer rapidement les dépenses réelles par rapport au budget et la rentabilité par rapport aux prévisions, ce que l'on appelle le suivi des prévisions.

Des graphiques et des rapports faciles à comprendre facilitent l'interprétation des données. Parallèlement, son intégration à NetSuite Cloud Accounting rattache automatiquement toutes vos transactions à une entrée du grand livre.

SuiteProjects dispose également d'une assistance intégrée à la facturation, vous permettant de créer et d'envoyer des factures récurrentes. Enfin, des tableaux de bord et des rapports optimisent votre flux de travail et facilitent le partage des données financières du projet et d'autres informations avec les parties prenantes concernées.

Les meilleures fonctionnalités de NetSuite

Comptabilité multi-projets avec des espaces dédiés

Intégration avec le logiciel NetSuite Cloud Accounting et le logiciel NetSuite ERP

Suivi des prévisions

Analyse des dépenses budgétaires par rapport aux dépenses réelles

Facturation avec assistance pour les factures récurrentes automatisées

Tableaux de bord et rapports personnalisés

Limites de NetSuite

L'interface utilisateur peut être un peu intimidante

Peut être trop cher pour les utilisateurs moyens

Prix de NetSuite

Prix disponibles sur demande

G2: 4/5 (plus de 2 800 commentaires)

4/5 (plus de 2 800 commentaires) Capterra: 4.1/5 (1,400+ reviews)

3. Freshbooks

Via : Freshbooks Freshbooks apporte une approche fresh au logiciel de compte. Il vous permet de gérer les comptes de plusieurs projets, tandis qu'une interface utilisateur très soignée rend le travail de comptabilité parfois fastidieux plus amusant et engageant. ✨

La fonction de suivi du temps vous permet d'enregistrer le temps passé sur n'importe quel projet, que vous pouvez ensuite ajouter aux factures. Vous pouvez choisir un modèle et concevoir des factures d'aspect professionnel en quelques minutes.

Le suivi des dépenses est tout aussi simple :

Collectez toutes vos factures Prenez-les en photo Téléchargez-les sur Freshbooks

La plateforme extraira automatiquement le montant de la dépense, la date et les détails du fournisseur. Vous pouvez ensuite commencer à établir votre budget, car la fonction de suivi budgétaire permet de s'assurer que vos dépenses ne deviennent pas incontrôlables.

Les meilleures fonctionnalités de Freshbooks

S'intègre aux applications de gestion de projet comme Asana, Basecamp, etc.

Suivi du temps et du budget

Facture etmodèles de comptabilité* Rappels de paiement automatisés et gestion du recouvrement

Solutions de paiement intégrées pour le paiement des factures

Enregistrement des dépenses avec photos et e-mails

Limites de Freshbooks

La fonctionnalité de numérisation des reçus pour enregistrer les dépenses peut être décalée

L'application n'est pas forcément évolutive pour les petites entreprises

Prix de Freshbooks

Lite: 4,25 $/mois

4,25 $/mois Plus: 7,50 $/mois

7,50 $/mois Premium: 13,75 $/mois

13,75 $/mois Select: Tarifs disponibles sur demande

G2: 4.5/5 (650+ commentaires)

4.5/5 (650+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (4,300+ reviews)

4. Certinia (anciennement FinancialForce)

Via : Certinia Certinia fait partie de la famille de logiciels Salesforce, il est donc évident qu'il s'intègre très bien avec les " membres de sa famille " Par instance, il peut récupérer vos clients depuis Salesforce CRM, ce qui vous évite de les ajouter manuellement.

Il vous permet de gérer les comptes de tous vos projets et de suivre les recettes ainsi que les coûts au cours des différentes étapes du cycle de vie de votre projet . Le suivi en temps réel des recettes forfaitaires et des finances du projet vous permet d'analyser la rentabilité du projet, les dépenses et d'autres aspects financiers.

Et grâce à l'intégration avec Certinia's Accounting, toutes vos transactions sont automatiquement synchronisées avec grand livre entrées. 📒

Enfin, il permet également la prévision des finances et le suivi de la prévision en fonction des transactions et des données disponibles dans vos comptes, ainsi que dans le CRM Salesforce. Cela peut s'avérer pratique pour prévoir vos flux de trésorerie, votre rentabilité et d'autres éléments financiers.

Certinia meilleures fonctionnalités

Intégration avec Salesforce

Suivi des finances du projet en plusieurs étapes

Suivi des forfaits

Budgétisation du projet et suivi du budget

Prévisions et suivi des prévisions

Limites de Certinia

Le chargement prend beaucoup de temps pour certains utilisateurs

Les outils de visualisation des données n'affichent pas toujours les données les plus récentes

Prix de Certinia

Prix disponibles sur demande

G2: 4.1/5 (1,100+ reviews)

4.1/5 (1,100+ reviews) Capterra: 3.8/5 (40+ avis)

5. Runn

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Runn-1400x629.png Logiciel de comptabilité de projet Runn /$$$img/

Via : Courir Runn est avant tout un logiciel de gestion des ressources, mais il est doté de quelques fonctionnalités utiles de comptabilité de projet. Il dispose d'une fonction de planification et de budgétisation permettant d'allouer des ressources financières pour diverses dépenses et objectifs liés à vos projets.

Suivez les plans par rapport à votre budget spécifié pour vous assurer que vous ne dépassez pas les dépenses. La fonction de suivi du temps est également là pour suivre le temps prévu ou déjà passé par les membres de votre équipe sur un projet particulier, ainsi que son coût. 💰

Mais la meilleure partie de Runn est peut-être sa capacité à ajouter des projets provisoires. Utilisez cette fonctionnalité pour ajouter des projets en cours de négociation à votre forfait. Une fois ajoutés, Runn peut vous montrer visuellement comment ces projets affecteront votre situation financière s'ils sont confirmés.

Les meilleures fonctionnalités de Runn

Espaces dédiés à plusieurs projets

Planification pour les projets provisoires

Suivi du temps

Budgétisation et forfaits

Prévisions

Fonctionnalités de rapports avec indicateurs personnalisables

Limites de Runn

La mise en place d'intégrations personnalisées peut prendre un certain temps

Certains niveaux de permission ne sont pas disponibles

Prix de Runn

Free

Pro: 8$/mois

8$/mois Enterprise:Tarification disponible sur demande

G2: 4.5/5 (1 commentaire)

4.5/5 (1 commentaire) Software Advice: 4.8/5 (20+ reviews)

6. Prévisions

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Forecast.png Fonctionnalité de budgétisation des prévisions /$$$img/

Via : Prévisions Forecast dispose d'une poignée de fonctionnalités de comptabilité de projet, mais collectivement, elles constituent une solution très robuste pour suivre les finances de votre projet.

Il vous permet de suivre les budgets des projets en temps réel afin d'identifier ce qui vous coûte de l'argent et ce qui en génère. Ses rapports complets permettent également de savoir où vous perdez le plus d'argent à travers votre portfolio de projets, afin que vous puissiez arrêter les projets qui dérapent avant qu'ils n'achèvent de faire exploser les finances de votre entreprise. 💣

Forecast s'intègre à QuickBooks et Xero, de sorte que toutes les transactions relatives aux projets peuvent être synchronisées automatiquement avec le logiciel de comptabilité central. Ses avertissements de risque alimentés par l'IA vous informent à l'avance lorsque vous êtes sur le point de dépasser vos limites budgétaires.

Forecast meilleures fonctionnalités

Suivi des projets au niveau du portfolio

Facturation intelligente et automatisée

Prévisions budgétaires et avertissements alimentés par l'IA

S'intègre à d'autres solutions comptables comme Xero et QuickBooks et à des solutions de gestion de projet comme Asana et Monday.com

Suivi du temps

Facturation

Limites des prévisions

Il peut y avoir une courbe d'apprentissage abrupte

L'ajout de budgets aux projets en régie n'est pas disponible

Prix des prévisions

Pro: Prix disponible sur demande

Prix disponible sur demande Plus: Prix disponible sur demande

G2: 4.2/5 (100+ avis)

4.2/5 (100+ avis) Capterra: 4.5/5 (60+ avis)

7. Paymo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Paymo-1400x711.png Aperçu du projet dans Paymo /$$$img/

Via : Paymo Paymo peut ressembler à quelqu'un qui vous demande de payer plus. Mais en réalité, il vous aide à économiser de l'argent et à gagner plus sur vos projets en fournissant des fonctionnalités pour :

L'établissement d'un budget

Suivi des dépenses

Suivi de la rentabilité

Paymo fournit également un suivi du temps et des méthodes de facturation basées sur les tâches pour les membres de votre équipe. Il assiste plus de 85 devises et 15 langues pour la facturation, ce qui lui confère un avantage unique par rapport à Alternatives à Paymo .

Les modèles de factures facilitent considérablement la création de factures, tandis que le traitement intégré des paiements vous permet de payer et d'être payé encore plus facilement par vos clients. 💸

Enfin, Paymo s'intègre à QuickBooks et Xero pour synchroniser les dépenses de votre projet avec les entrées du grand livre.

Les meilleures fonctionnalités de Paymo

Budgétisation

Suivi des dépenses

Suivi du temps

Facturation dans plus de 15 langues et 85+ devises

Intégration de PayPal, Stripe et Authorize.net pour la réception des paiements

Suivi de la rentabilité au niveau du projet et du client

Intégration avec d'autres services de comptabilité (QuickBooks, Xero, etc.)

Limites de Paymo

Pas d'application dédiée pour macOS et iOS

Les fonctions de l'application Android sont quelque peu limitées par rapport à la version bureau

Prix de Paymo

Free

Débutant: 5,9 $/mois

5,9 $/mois Petite entreprise: 10,9 $/mois

10,9 $/mois Business: 16,9$/mois

G2: 4.6/5 (500+ avis)

4.6/5 (500+ avis) Capterra: 4.8/5 (400+ avis)

8. Meisterplan

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Meisterplan.png Logiciel de comptabilité de projet Meisterplan /$$$img/

Via : Meisterplan Meisterplan est une solution de gestion de portfolio de projet et de forfait de planification de la main-d'œuvre avec une fonction standard de comptabilité de projet intégrée.

La plateforme permet aux gestionnaires de projet de forfaiter des budgets et de suivre les dépenses réelles par rapport à ceux-ci, de mener des analyses coûts-avantages et d'estimer les coûts totaux du projet sur la base des dépenses.

Meisterplan s'intègre à tous les logiciels de gestion de projet populaires, aux plateformes de business intelligence et aux plateformes d'analyse de données pour récupérer les données de projet à des fins d'analyse.

Meilleures fonctionnalités de Meisterplan

Comparaison des coûts forfaitaires avec les coûts réels

Planification du budget

Analyse des coûts et des bénéfices

Rapports financiers

Intégration aux outils de gestion de projet

Limites de Meisterplan

Les fonctionnalités opérationnelles de gestion de projet telles que la planification des tâches ne sont pas disponibles

La fonctionnalité de planification des ressources à temps partiel pourrait être améliorée

Prix de Meisterplan

Basic: $660/mois

$660/mois Pro: $880/mois

$880/mois Premium: 2 480 $/mois

G2: 4.8/5 (10+ commentaires)

4.8/5 (10+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (30+ commentaires)

9. Kantata (anciennement Mavenlink)

Via : Kantata Kantata est issue de Mavenlink et Kimble, deux acteurs majeurs du secteur des logiciels d'automatisation des services professionnels (PSA).

La plateforme offre des fonctions de budgétisation et de prévision avec des détails granulaires afin que vous puissiez forfaiter tous les aspects de votre projet. Elle vous permet de suivre les prévisions et la comptabilisation des recettes en temps réel tout en fournissant toutes les données et informations nécessaires à la conduite des projets dans le respect des budgets alloués. 📈

La fonctionnalité de facturation intégrée facilite la facturation de vos clients, tandis que des fonctionnalités spéciales d'aide à la clôture du mois permettent de mettre à jour les prévisions au fur et à mesure que les revenus sont comptabilisés. Enfin, le suivi du temps et des dépenses au niveau du projet vous permet, ainsi qu'aux membres de votre équipe, d'enregistrer facilement les coûts du projet.

Kantata meilleures fonctionnalités

Prévisions en temps réel

Budgétisation

Facturation avec modèles personnalisables

Suivi du temps

Suivi des dépenses

Rapports et tableaux de bord

Limites de Kantata

L'interface utilisateur est un peu dépassée

L'utilisation des fonctionnalités peut être un peu écrasante au début

Prix de Kantata

Prix disponibles sur demande

G2: 4.2/5 (plus de 1 300 commentaires)

4.2/5 (plus de 1 300 commentaires) Capterra: 4.2/5 (600+ commentaires)

10. Sage

Via : Sage Sage propose diverses solutions de comptabilité pour différents secteurs et cas d'utilisation, y compris la comptabilité financière générale. Son module de comptabilité de projet est intégré à Sage Intacct, et il automatise le suivi du temps, la facturation des projets, le calcul des coûts des services et même la reconnaissance des revenus pour tout simplifier.

Les diagrammes de Gantt, la rentabilité des projets et les rapports de rentabilité des clients vous aident à comprendre :

Où va votre argent : les dépenses les plus importantes D'où vient l'argent : les clients ou les projets les plus rentables

L'intégration avec la comptabilité financière générale de Sage synchronise toutes les transactions de vos projets avec les entrées du grand livre, et la fonction de facturation intégrée vous permet de facturer facilement vos clients.

Des tableaux de bord spécifiques à chaque rôle informent vos clients et collègues de l'étape à laquelle se trouve leur projet et génèrent des rapports sur le statut du projet l'utilisation des ressources, les recettes, les coûts, etc., afin de se faire une idée de la rentabilité du projet.

Sage meilleures fonctionnalités

Budgétisation et suivi du budget

Prévisions de recettes

Suivi du temps

Facturation

Intégration avec la comptabilité générale de Sage

Tableaux de bord par rôle

Limites de Sage

Problèmes occasionnels avec la synchronisation des paiements

Tableaux de bord non inclus dans le forfait de base

Prix de Sage

Prix disponibles sur demande

G2: 4.3/5 (2,800+ reviews)

4.3/5 (2,800+ reviews) Capterra: 4/5 (500+ avis)

Maximiser la rentabilité des projets avec un logiciel de comptabilité de projet robuste

Le compte d'un projet peut être un travail fastidieux et chronophage, et la budgétisation et les prévisions financières peuvent être encore plus exigeantes. Un logiciel de comptabilité de projet solide peut vous aider dans les deux cas. Si vous vous demandez encore quel logiciel de comptabilité choisir, voici notre suggestion : Optez pour ClickUp! 🏆

ClickUp vous permet de gérer votre comptabilité en automatisant et en rationalisant le processus grâce à des vues Tableur et des tableaux de bord. Ses fonctionnalités robustes de rapports et d'indicateurs peuvent vous aider à planifier, budgétiser et prévoir presque toutes les mesures financières. S'inscrire à ClickUp -vous ne voudrez plus revenir à un autre logiciel de compte.