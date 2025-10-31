Qu'est-ce que le test exploratoire ? Guide, techniques et outils

La plupart des tests suivent un script. Cliquez ici, entrez ceci, vérifiez cela. Tout est prévisible... jusqu'à ce qu'un bug que vous n'avez pas prévu se glisse dans le processus.

Le test exploratoire rejette le script. Vous testez tout en apprenant, en suivant les pistes au fur et à mesure qu'elles se présentent. Vous avez trouvé quelque chose d'étrange ? Cherchez à comprendre. Vous avez remarqué une tendance ? Creusez davantage.

Cette approche allie investigation et intuition, permettant de mettre au jour les problèmes que vos cas de test prédéfinis négligent.

Dans cet article, nous allons vous expliquer ce qu'est le test exploratoire, passer en revue les techniques clés et mettre en avant les outils qui facilitent le processus, à commencer par ClickUp.

Qu'est-ce que le test exploratoire ?

Le test exploratoire est une approche pratique et adaptative dans laquelle les testeurs apprennent activement à connaître le produit au fur et à mesure qu'ils le testent.

Il n'y a pas de script fixe à suivre. Vous vous fiez à votre compréhension du système, prenez des décisions rapides et réagissez en temps réel à ce que le produit vous montre.

Cette approche fonctionne bien lorsque les choses évoluent rapidement ou que les exigences ne sont pas entièrement définies. Vous pouvez mener des recherches, poser de meilleures questions et vous concentrer sur le comportement du produit. Chaque session devient un mélange de réflexion, d'observation et de découverte.

🧠 Anecdote : Le terme « test exploratoire » a été introduit dans la pratique courante dans les années 1980 et 1990 par le testeur de logiciels et auteur Cem Kaner. Son approche mettait l'accent sur l'apprentissage, l'investigation et l'adaptabilité pendant les sessions de test.

Test exploratoire vs test scripté

Les tests exploratoires et les tests scriptés résolvent des problèmes différents. Les uns apportent une structure, les autres de la rapidité.

Voici une présentation claire des deux types de tests logiciels:

Aspect Test exploratoire Tests scriptés Approche Investigatif et flexible Structuré et reproductible Conception des tests Créé sur place à partir de l'apprentissage Prédefini avant le début du test Rôle du testeur Réfléchit, décide et s'adapte en temps réel Suivez une séquence d'étapes fixe. Idéal pour Identification des cas limites et des problèmes inconnus Confirmation des fonctions connues Documentation Notes et notes recueillies pendant les tests Cas de test entièrement documentés à l'avance Investissement en temps Une préparation minimale, plus de temps consacré aux tests proprement dits Effort initial important pour créer et maintenir des cas de test

🔍 Le saviez-vous ? Certains des premiers rapports de bugs de l'histoire étaient de nature exploratoire. Le célèbre cas de 1947, où un papillon de nuit a été trouvé dans l'ordinateur Harvard Mark II, n'a pas été détecté par un script. Les opérateurs ont observé manuellement un comportement erratique et ont ouvert le matériel pour enquêter.

Avantages des tests exploratoires

Les tests exploratoires fournissent aux équipes la flexibilité nécessaire pour avancer rapidement sans compromettre la qualité. Ils permettent d'équilibrer l'intuition du produit et l'investigation en temps réel, aidant ainsi les testeurs à rester vigilants et à découvrir ce que les tests scriptés manquent souvent.

Voici ce qu'il apporte au tableau :

Détecte les bugs cachés qui échappent aux tests structurés

Suivez le rythme des cycles de développement en constante évolution

Met en avant la facilité d'utilisation et les cas limites dans des scénarios réels.

Encourage la réflexion critique plutôt que l'exécution routinière.

Réduit le temps passé à rédiger des cas de test prédéfinis, comme pour les tests ad hoc.

Augmente la couverture sans nécessiter de suites de tests volumineuses.

🧠 Anecdote : De nombreux studios de jeux vidéo utilisent encore les tests exploratoires à un stade avancé du développement, sous un autre nom : les tests de jouabilité. Les testeurs QA reçoivent souvent une version quasi finale et sont chargés d'identifier les problèmes qui surviennent lorsqu'ils interagissent avec les systèmes de manière inattendue.

🎥 Dans cette vidéo, vous apprendrez à identifier les indicateurs clés de performance (KPI) qui reflètent véritablement la qualité et les performances d'un logiciel, et non pas seulement des mesures superficielles. Découvrez comment les bonnes données peuvent révéler des inefficacités cachées et aider les équipes à renforcer leurs processus de test et de livraison.

Techniques de test exploratoire

Voici quatre techniques qui rendent les tests exploratoires plus efficaces et reproductibles. 🔁

Tests basés sur des sessions

Il s'agit du processus de test exploratoire avec des garde-fous. Vous réglez un chronomètre sur 60 à 120 minutes et vous vous fixez une mission. Par exemple : « Tester le système de connexion et voir ce qui ne fonctionne pas lorsque les utilisateurs font des choses étranges. »

Pour que cela fonctionne, vous devez rester concentré tout en suivant votre instinct. Vous avez trouvé quelque chose de suspect ? Allez enquêter. Mais vous ne passerez pas trois heures à vous perdre dans des détails insignifiants, car vous avez un objectif clair et une limite de temps.

Ce que vous faites réellement : Notez votre mission avant de commencer.

Maintenance des notes au fur et à mesure (bug, questions, comportements étranges).

Arrêtez-vous lorsque l'chronomètre sonne.

Revoyez ce que vous avez appris.

Vos notes deviendront une mine d'or pour la prochaine personne qui testera ce domaine. Elle saura exactement ce que vous avez déjà couvert et ce qui semblait imprécis.

✅ Essayez-le avec ClickUp : ClickUp Suivi du temps vous aide à respecter la durée de votre session de test en vous permettant de démarrer un chronomètre directement sur votre tâche. Vous pouvez suivre le temps que vous avez passé sur chaque mission sans changer d'outil. Commencez à chronométrer vos tâches dans ClickUp Suivez le temps passé sur les sessions avec ClickUp Suivi du temps. Par exemple, si vous testez le système de connexion pendant 90 minutes, vous démarrez le chronomètre dans ClickUp, notez vos observations dans la description de la tâche ou dans le bloc-notes ClickUp, puis arrêtez-le à la fin de la session. Cela vous permet de rester concentré et de gérer votre temps de manière responsable.

2. Tests freestyle

Il s'agit d'un mode d'exploration pure. Pas de chronomètre, pas d'objectifs spécifiques. Vous vous plongez simplement dans le logiciel et voyez ce qui se passe.

Cela peut sembler chaotique, mais les bons testeurs développent un sixième sens pour détecter les points problématiques. Ils s'intéressent naturellement aux conditions limites, aux scénarios d'erreur et aux situations du type « que se passerait-il si l'utilisateur faisait cela ? ».

Quand cela travaille le mieux : Vous connaissez très bien le produit

Vous avez le temps d'explorer sans pression.

Vous voulez trouver les cas limites étranges auxquels personne n'a pensé.

L'inconvénient ? Vous risquez de passer à côté d'éléments évidents en vous concentrant sur des problèmes d'intérêt.

✅ Essayez-le avec ClickUp : ClickUp Clips vous permet d'enregistrer votre écran avec votre voix afin de pouvoir capturer les bugs et les comportements étranges au milieu du flux. Imaginons que vous effectuiez des tests exploratoires pour un tableau de bord et que le widget d'analyse disparaisse lorsque vous redimensionnez l'écran. Appuyez sur « Enregistrer », décrivez ce que vous voyez et joignez le Clip à une tâche de bug dans le logiciel de gestion de projet agile ClickUp afin que vos développeurs n'aient pas à deviner ce qui ne fonctionne pas.

3. Tests en binôme

Deux personnes, un clavier, deux fois plus de puissance pour détecter les bug. Une personne conduit tandis que l'autre observe et pose des questions.

Pourquoi est-il si efficace ? De nouvelles perspectives vous permettent de repérer des éléments qui vous échapperaient seul.

Les discussions en temps réel permettent de trouver de meilleures idées de tests.

Idéal pour former de nouveaux testeurs.

Évite le tunnel vision

Le conducteur se concentre sur le fait de faire en sorte que les choses fonctionnent. L'observateur repère les problèmes d'utilisabilité et remarque les incohérences.

✅ Essayez-le avec ClickUp : avec les tableaux blancs ClickUp, vous disposez d'un espace visuel partagé pour mapper vos idées de test, vos diagrammes de flux et vos cas limites avant de commencer à cliquer. Imaginons que vous testiez ensemble un nouveau flux d'intégration des utilisateurs. Vous inscrivez chaque étape du flux sur le tableau blanc, votre partenaire ajoute des notes sur ce qui pourrait mal se passer, et vous décidez ensemble qui testera quoi. Ensuite, transformez chaque note autocollante en tâche à mesure que des bugs ou des suivis apparaissent.

4. Tests basés sur des visites guidées

Considérez-les comme différentes façons de parcourir votre logiciel, chacune avec un objectif spécifique.

Les visites les plus populaires comprennent : Visite guidée : découvrez toutes les fonctionnalités qui vous permettront de gagner de l'argent.

Visite criminelle : essayez de contourner la sécurité et à faire des choses répréhensibles.

Visite guidée : obtenez rapidement un aperçu des principales fonctionnalités

Visite obsessionnelle compulsive : vérifiez chaque détail et chaque donnée

Chaque visite vous offre une perspective différente. La visite « Money » vous permet de vous assurer que vos fonctionnalités de revenus fonctionnent. La visite « Criminal » vous invite à penser comme un pirate informatique. La visite « Landmark » est parfaite pour les tests de fumée.

Voici l'astuce : vous pouvez combiner les visites en fonction de vos préoccupations. Nouveau système de paiement ? Lancez la visite « Money Tour » et la visite « Criminal Tour ». Changements majeurs dans l'interface utilisateur ? Essayez d'abord la visite « Landmark Tour ».

✅ Essayez-le avec ClickUp : les checklists de tâches ClickUp vous permettent de diviser votre tâche de test en étapes ciblées afin que vous puissiez suivre exactement les parties de chaque visite que vous avez achevées sans changer d'outil. Par exemple, si vous effectuez une Criminal Tour sur le nouveau flux de paiement, votre checklist peut inclure des étapes telles que « Tenter un paiement invalide », « Contourner le champ du coupon » et « Manipuler l'URL ». Au fur et à mesure que vous travaillez sur chacune d'elles, cochez-les et laissez des notes sous l'élément de checklist si quelque chose semble incorrect.

Exemple de test exploratoire (avec scénario)

Imaginons que vous testiez le processus de paiement d'une application de livraison de repas.

Votre session exploratoire : 90 minutes de tests « commande des problèmes lorsqu'ils surviennent ».

Test 1 : la connexion est interrompue pendant le paiement

Vous passez une commande de 25 $. Au moment où vous cliquez sur « Payer maintenant », vous désactivez votre connexion Wi-Fi pour simuler une perte de connexion. Lorsque vous vous reconnectez, vous avez deux commandes identiques dans votre panier. L'application n'a jamais effacé la première tentative.

🐞 Bug détecté : commandes en double lorsque le réseau tombe en panne pendant le paiement

Test 2 : Commandes aux heures de pointe

Vous passez votre commande pendant l'heure de pointe du dîner (19 h). L'application indique un « délai de livraison de 25 minutes », mais vous remarquez que la liste des restaurants ne cesse de changer. Vous faites une capture d'écran de l'échéancier, qui semble incorrecte. Plus tard, vous voyez toujours « 25 minutes » s'afficher, tandis que l'application essaie discrètement différents restaurants.

🐞 Bug détecté : estimations de livraison trompeuses pendant les périodes de forte demande

Test 3 : Changement d'adresse après le paiement

Vous vous rendez compte que vous avez saisi votre ancienne adresse après avoir effectué le paiement. Vous essayez de la mettre à jour dans l'application et obtenez un message d'erreur. L'application plante, mais votre carte a déjà été débitée.

🐞 Bug détecté : le paiement a été traité, mais la commande échoue lorsque l'adresse est modifiée.

📊 Résultat : trois bugs critiques ont été découverts en 90 minutes, qui auraient pu causer une réelle frustration chez les clients et entraîner une perte potentielle de revenus. Vos cas de test habituels n'ont jamais couvert ces scénarios, car ils se concentraient sur le chemin optimal.

Les tests exploratoires évoluent rapidement. Vous devez suivre vos réflexions, consigner les bugs et assurer le suivi avant que le contexte ne disparaisse. Les bons outils vous aident à saisir ce qui importe et à maintenir la connexion entre le travail de tests et le processus global de développement du produit.

Voici quelques options. 🗂️

1. ClickUp

ClickUp for Software Teams prend en charge l'exécution des tests exploratoires à chaque étape, de la prise de notes et du suivi des bogues aux suivis et rapports.

Prenez des notes détaillées pendant les tests

Mettez à jour les documents ClickUp au fur et à mesure, en utilisant des en-têtes pour organiser vos conclusions.*

ClickUp Document vous offre un espace clair pour noter vos observations pendant une session de test. Utilisez des légendes, des en-têtes et des checklist pour organiser vos notes.

Par exemple, si vous testez une application de réservation d'hôtel, vous pouvez noter que les filtres de recherche fonctionnent sur ordinateur mais pas sur mobile, signaler un retard sur l'écran de paiement et souligner que l'onglet « Mes réservations » se charge correctement. Le document reste dans votre dossier de test afin que votre équipe puisse le retrouver facilement plus tard.

📖 À lire également : La puissance des formulaires ClickUp : rationaliser le travail des équipes logicielles

Créer des tâches de bug

Créez des tâches ClickUp à partir de votre session de test pour enregistrer instantanément les bugs

Les tâches ClickUp aident à corriger les bugs. Ajoutez immédiatement tous les détails clés (captures d'écran, étapes de reproduction et information sur l'appareil) afin de ne rien oublier.

Imaginons que vous trouviez un bug qui provoque le plantage du calendrier de check-in sur iOS. Créez une tâche directement à partir du document de test, attribuez-la au développeur mobile et ajoutez-lui une étiquette dans le sprint actuel.

⚙️ Bonus : Découvrez comment ClickUp révolutionne le travail des équipes logicielles à travers le monde.

Réutilisez des mises en forme structurées de rapports de bug

Appliquez les modèles de tâches ClickUp pour suivre une structure claire de consignation des bugs.

Les modèles de tâches ClickUp facilitent la consignation des bugs dans une mise en forme cohérente. Les modèles peuvent inclure des champs tels que l'environnement, la gravité, la zone de test et des captures d'écran.

Par exemple, si vous testez souvent les flux d'inscription, utilisez un modèle qui comprend des champs tels que « Étapes à reproduire », « Résultat attendu vs résultat réel » et « Information sur le navigateur ». Cela vous fera gagner du temps et vous évitera d'oublier des détails clés.

Gardez les bugs en connexion avec le travail approprié

Les relations entre tâches de ClickUp vous permettent de lier les bugs aux fonctionnalités, aux plans de test ou aux rapports antérieurs. Cela aide votre équipe à identifier les tâches connexes et à éviter le travail de doublon.

Reliez les bugs et les fonctionnalités à l'aide des relations entre tâches ClickUp pour une meilleure traçabilité

Si vous testez un nouveau programme de fidélité et que vous constatez des problèmes de récompenses non synchronisées, liez chaque bug à la tâche principale relative à la fonctionnalité de fidélité. Les chefs de projet et les développeurs peuvent désormais voir ce que les tests ont révélé.

📮ClickUp Insight : Lorsque les tâches invisibles s'accumulent, les conséquences sont réelles : 14 % des employés déclarent que cela rend plus difficile la concentration sur leur travail principal, et 21 % se sentent ralentis et submergés par la pression supplémentaire. Ce fardeau silencieux n'est pas seulement un inconvénient, c'est une menace directe pour les performances et le bien-être de l'équipe. Avec ClickUp Brain, les tâches cachées ne restent pas longtemps cachées. Il peut automatiquement mettre en évidence les tâches en retard, non attribuées ou bloquées, permettant ainsi aux équipes de prendre des mesures avant que les problèmes ne s'aggravent. Laissez ClickUp AI faire le gros du travail afin que votre équipe puisse donner le meilleur d'elle-même.

Ayez une vue d'ensemble en un seul endroit

Suivez les bugs, le statut des tests et la charge de travail de l'équipe dans les tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp vous permettent de visualiser rapidement la progression des tests, les bugs ouverts et les tendances. Vous pouvez suivre des indicateurs tels que la couverture des tests, la gravité des bugs et la charge de travail.

Si votre équipe teste une refonte, créez un tableau de bord indiquant les fonctionnalités achevées, les bugs encore en suspens et les personnes travaillant sur chaque tâche. Cela permet à l'équipe d'assurance qualité, aux chefs de projet et aux ingénieurs de rester sur la même longueur d'onde.

Laissez l'IA se charger des tâches fastidieuses

Enfin, ClickUp Brain fournit l'assistance aux sessions de test en résumant vos notes, en transformant vos conclusions en tâches et en décomposant le travail en sous-tâches.

Résumer les tests et générez automatiquement des suivis avec ClickUp Brain

Par exemple, après une session sur un nouveau système de parrainage, ClickUp Brain peut résumer ce qui a été testé, suggérer des délais en fonction de la charge de travail de l'équipe et créer des sous-tâches telles que « Corriger la validation du code de parrainage » ou « Mettre à jour les messages d'erreur ».

Comment l'IA améliore les tests exploratoires dans ClickUp Le contrôle qualité moderne ne repose pas uniquement sur l'intuition, il s'appuie également sur les informations fournies par l'IA. ClickUp Brain MAX effectue des recherches dans les documents, les tâches et les rapports de bogues afin d'identifier les schémas ou les problèmes récurrents.

ClickUp AI Notetaker capture et résume les discussions de session ou les résumés rapides, créant ainsi une documentation vivante et consultable.

ClickUp Answeres Agents, fournisseur, prestataire, fournit un contexte rapide : « Montrez-moi tous les bugs détectés dans le flux de paiement la semaine dernière ».

Les agents ClickUp AI peuvent automatiser les tâches répétitives, telles que l'ajout d'étiquettes aux problèmes par niveau de gravité ou la notification des développeurs lorsqu'un bug associé est rouvert. Ces outils aident les équipes d'assurance qualité à passer d'une recherche réactive des bugs à une prévention proactive des problèmes.

Des modèles qui accélèrent les choses

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de gestion des tests ClickUp pour passer en revue les sessions exploratoires.

Le modèle de gestion des tests ClickUp offre à votre équipe d'assurance qualité un point de départ solide. Il comprend des statuts prédéfinis, tels que « À faire », « En cours » et « Prêt pour révision », ainsi que des champs personnalisés pour le type de test et le résultat attendu.

Obtenir un modèle gratuit Gérez facilement les bugs à l'aide du modèle de suivi des bugs et des problèmes de ClickUp.

Le modèle de suivi des bugs et des problèmes de ClickUp permet de garder tous les rapports de bugs organisés et exploitables.

Il est livré avec des listes prêtes à l'emploi telles que Bugs signalés, Maître des défauts et Limitations & solutions de contournement, afin que votre équipe puisse se lancer immédiatement dans l'enregistrement et le triage des problèmes.

Meilleures fonctionnalités

Note-taking rigoureux pendant les tests exploratoires : utilisez des documents avec des en-têtes, des checklist et des légendes pour consigner vos observations dans leur contexte.

Génération de tâches directement à partir des sessions de test : transformez instantanément vos notes en tâches de bug (avec captures d'écran, information sur l'appareil, etc.).

Modèles de bug structurés : modèles de tâches réutilisables pour les champs cohérents tels que l'environnement, la gravité et la zone de test.

Traçabilité et tableaux de bord : liez les bugs aux fonctionnalités/plans de test ; les tableaux de bord affichent la couverture, les bogues ouverts et la charge de travail.

Résumé assisté par l'IA : Brain peut résumer les notes de session de test et les convertir en éléments exploitables.

Limites

Un large éventail de fonctionnalités implique une courbe d'apprentissage plus raide pour les équipes qui découvrent l'outil.

Une personnalisation avancée peut nécessiter un temps d'installation ou une gouvernance pour que tout reste gérable.

Tarifs

Évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (10 607 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. TestRail

TestRail convient particulièrement aux équipes qui combinent une planification structurée des tests et des tests exploratoires.

Vous pouvez étiqueter des sessions, consigner des notes et générer des rapports qui montrent la couverture au fil du temps. Il prend en charge les styles de test scriptés et non scriptés, ce qui le rend idéal pour les équipes qui pratiquent la gestion de projet agile.

Meilleures fonctionnalités

Gestion solide et structurée des cas de test, des suites et des exécutions pour les tests scriptés et exploratoires.

Rapports détaillés et traçabilité : liez les exigences, les cas de test, les exécutions et les défauts.

Déploiement flexible : options Cloud + Sur site (serveur)

Limites

Peut se concentrer davantage sur la gestion structurée des cas de test que sur les méthodes purement exploratoires.

Les tarifs et certaines fonctionnalités dépendent souvent du nombre d'utilisateurs/du type de licence.

Tarifs

Professional Cloud : 38 $/utilisateur/mois

Cloud entreprise : 71 $/utilisateur/mois

Serveur sur site : à partir de 2 499 $

Évaluations et avis

G2 : ~4,4/5 (593 avis)

Capterra : 4,3/5 (173 avis)

3. Xray et Zephyr

Xray et Zephyr sont des plugins d'assurance qualité intégrés à Jira. Ils aident les équipes agiles à gérer les cas de test, à signaler les bugs sous forme de problèmes Jira et à lier les tests directement aux récits d'utilisateurs.

Si votre équipe utilise déjà Jira comme outil de déploiement continu, ces fonctionnalités s'intègreront facilement à votre flux de tests agiles.

Meilleures fonctionnalités

Intégration native dans Jira pour les équipes qui utilisent déjà Jira pour le développement et le déploiement.

Gérez les cas de test, signalez les bugs sous forme de problèmes Jira et liez les tests aux récits d'utilisateurs.

Facilite les flux de test Agile

Limites

Vous devez investir dans l'écosystème Jira, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires/frais de licence.

Les fonctionnalités de test exploratoire peuvent être moins développées que celles des outils conçus uniquement pour l'assurance qualité.

Tarifs

Les tarifs des modules complémentaires Jira varient.

Évaluations et avis

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

4. BugHerd

BugHerd est un logiciel visuel de suivi des bugs destiné au travail d'assurance qualité frontale. Il permet aux testeurs et aux non-testeurs de signaler les bugs directement sur l'interface du site web à l'aide d'une simple extension de navigateur.

Cet outil travaille bien en conjonction avec les applications modernes de test d'assurance qualité, en particulier pendant les premières étapes de validation de la conception.

Meilleures fonctionnalités :

Suivi visuel des bugs : les testeurs ou les non-testeurs peuvent cliquer directement sur une page web pour signaler des bugs avec leur contexte.

Capture automatiquement les détails techniques (navigateur, système d'exploitation, URL) pour chaque envoi de bug.

Idéal pour la validation précoce de la conception/de l'expérience utilisateur et la collecte de commentaires auprès des parties prenantes.

Limites :

Axé principalement sur le suivi des bugs Web/UI plutôt que sur les flux de travail achevés d'assurance qualité/gestion des tests.

Certains utilisateurs signalent des limites dans les fonctionnalités de débogage avancées (par exemple, la relecture de session, la capture du journal de la console).

Tarifs :

Standard : 50 $/mois

Studio : 80 $/mois

Premium : 150 $/mois

Tarifs personnalisés pour les entreprises disponibles

Évaluations et avis :

G2 : 4,8/5 (158 avis)

Capterra : 4,7/5 (65 avis)

5. PractiTest

PractiTest est une solution de gestion des tests qui s'intègre à des outils tels que Jira, GitHub et les pipelines CI/CD. Elle est conçue pour afficher une vision plus large de la manière dont les tests s'alignent sur les objectifs du produit.

Cet outil de test agile est utile lorsque les équipes d'assurance qualité doivent trouver un équilibre entre les stratégies de test exploratoire, formel et automatisé.

Meilleures fonctionnalités :

Plateforme de gestion des tests de bout en bout : cas de test, exécutions, problèmes et exigences, le tout en un seul endroit.

Traçabilité et rapports solides ; offre l'assistance aux flux de travail agiles/hybrides.

Intégrations avec Jira, les pipelines CI/CD et d'autres outils de développement/test

Limites :

Certains utilisateurs mentionnent une courbe d'apprentissage pour l'installation/la configuration, en particulier pour les petites équipes.

Le prix/la licence peut être plus élevé(e) par rapport à des outils d'assurance qualité plus simples.

Tarifs :

Le forfait équipe est disponible à partir de 49 $ US par utilisateur et par mois.

Tarification personnalisée pour les grandes équipes/entreprises

Évaluations et avis :

G2 : 4,3/5 (223 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Bonnes pratiques pour les tests exploratoires

Pour être efficaces, les bonnes méthodes de test exploratoire doivent être structurées. Voici ce qui fonctionne réellement. 🛠️

Définissez des chartes et des objectifs clairs

Chaque session doit avoir un objectif. Rédigez une phrase qui définit votre objectif : « Tester le flux de paiement lorsque les utilisateurs ont un solde faible » ou « Explorer la validation des formulaires avec des mises en forme d'adresse internationales ».

Votre charte sert de boussole. 🧭

Lorsque l'équipe de test découvre quelque chose d'intrigant, vous pouvez décider de l'étudier plus en détail ou de le noter pour une session future. Sans cette base, les testeurs expérimentés passeront un temps précieux sur des problèmes mineurs tout en passant à côté de fonctionnalités essentielles.

Les meilleures chartes trouvent un équilibre entre spécificité et flexibilité. Elles vous indiquent les zones à haut risque, mais vous permettent de suivre votre instinct lorsque quelque chose vous semble suspect.

Session de tests exploratoires à durée limitée

Votre cerveau fonctionne à plein régime pendant environ 60 à 90 minutes. Passé ce délai, la reconnaissance des schémas diminue et vous commencez à passer à côté de problèmes subtils qu'un regard neuf remarquerait immédiatement.

Fixer des limites crée un sentiment d'urgence.

Vous donnerez naturellement la priorité aux tests des chemins les plus critiques, puis vous explorerez les cas de test avec le temps restant. Cela vous évitera de passer des après-midis entiers à perfectionner des détails mineurs du flux de travail alors que les fonctions essentielles ne sont pas testées.

Choisissez un forfait de pauses entre les sessions. Votre subconscient traite ce que vous avez appris pendant les temps morts, ce qui fait souvent émerger de nouvelles idées pour la prochaine série de tests de logiciels informatiques.

📖 À lire également : Guide des automatisations dans ClickUp (avec des exemples d'utilisation)

Documentez tout

Notez vos découvertes, mais aussi votre raisonnement. Indiquez les domaines qui vous ont semblé stables, ce qui vous a rendu méfiant et les points que vous approfondiriez si vous aviez plus de temps.

Vos notes de session deviennent des connaissances institutionnelles. Lorsque quelqu'un d'autre testera la même fonctionnalité quelques mois plus tard, il comprendra quels scénarios vous avez déjà explorés.

Cela aide les testeurs à concentrer leur énergie sur les domaines non encore explorés.

✅ Essayez-le avec ClickUp : le modèle de rapport de test ClickUp vous permet d'enregistrer de manière claire ce que vous avez testé, ce que vous avez trouvé et ce qui nécessite un second examen. Ce modèle de rapport de bug est déjà configuré avec des sections telles que les objectifs, la méthodologie, les résultats et les mesures à prendre, afin que vous n'ayez pas à repartir de zéro pour vos futurs tests.

Quand les bugs rencontrent leur maître : ClickUp pour les équipes d'assurance qualité modernes

Ce que les scripts prédéfinis omettent souvent. Mais même les informations les plus rapides perdent leur sens si vos notes sont éparpillées, si les bugs ne sont pas consignés ou si les suivis perdent leur contexte.

C'est là que ClickUp devient indispensable.

Il transforme les observations en rapports organisés, les notes sur les bugs en tâches exploitables et les flux de travail dispersés en systèmes unifiés. Vous pouvez chronométrer les sessions, capturer des séquences de test, collaborer visuellement et lier chaque bug au travail qu'il affecte, le tout sans quitter votre environnement de travail.

Préparez votre prochaine session dans ClickUp, la plateforme qui permet de maintenir la connexion, la visibilité et l'accélération des tests.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui! 📝

Foire aux questions (FAQ)

Quand faut-il recourir aux tests exploratoires ?

Vous devriez effectuer des tests exploratoires lorsque les exigences sont vagues ou changent constamment, en particulier dans le cadre de projets au rythme soutenu comme ceux basés sur la méthode agile. Cela permet d'identifier des problèmes inattendus, tels que des cas limites inhabituels ou des problèmes d'utilisabilité, que les tests réguliers pourraient négliger. Cela est également utile pour tester des fonctionnalités à haut risque ou vérifier l'expérience utilisateur de l'application.

Le test exploratoire fait-il partie de l'agilité ?

Oui, le test exploratoire s'aligne bien avec les méthodologies agiles, car il est flexible et fournit un retour rapide pendant les cycles de développement courts. Il fournit l'assistance à l'accent mis par Agile sur le travail d'équipe et les besoins de l'utilisateur en permettant aux testeurs d'explorer librement et de collaborer avec les développeurs.

Comment documenter les résultat des tests exploratoires ?

Pour documenter les tests exploratoires, commencez par établir un plan simple (appelé « charte de test ») qui indique ce que vous allez tester et pourquoi. Notez les détails clés tels que la date, votre nom, la fonctionnalité que vous avez testée et les bugs ou problèmes que vous avez rencontrés. Indiquez les étapes à suivre pour reproduire les problèmes, accompagnées de captures d'écran ou de vidéos si possible. Utilisez des outils tels que ClickUp pour tout organiser.

ClickUp peut-il être utilisé comme outil de gestion des tests d'assurance qualité ?

Oui, ClickUp fonctionne bien pour les tests d'assurance qualité, vous permettant de gérer les tâches, de suivre les cas de test et d'enregistrer les bugs. Vous pouvez le personnaliser pour l'adapter aux besoins de votre équipe, en particulier pour les projets agiles.

ClickUp peut-il être utilisé comme outil de gestion des tests d'assurance qualité ?

Oui, ClickUp fonctionne bien pour les tests d'assurance qualité, vous permettant de gérer les tâches, de suivre les cas de test et d'enregistrer les bogues. Vous pouvez le personnaliser pour l'adapter aux besoins de votre équipe, en particulier pour les projets agiles.

ClickUp peut-il être utilisé comme outil de gestion des tests d'assurance qualité ?

Oui, ClickUp fonctionne bien pour les tests d'assurance qualité, vous permettant de gérer les tâches, de suivre les cas de test et d'enregistrer les bugs. Vous pouvez le personnaliser pour l'adapter aux besoins de votre équipe, en particulier pour les projets agiles.

Comment les testeurs exploratoires mesurent-ils leur réussite ?

En suivant la couverture des sessions, les bugs détectés par heure et la qualité des informations, les tableaux de bord ClickUp permettent de visualiser ces données en temps réel.

Les tests exploratoires peuvent-ils remplacer les tests scriptés ?

Non, il le complète. Le test exploratoire permet de détecter rapidement les problèmes inattendus, tandis que le test scripté valide les exigences connues ultérieurement.