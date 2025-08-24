Modèles gratuits de propositions graphiques pour gagner plus de clients

Vous avez une excellente idée, mais vous ne savez pas comment la transformer en proposition de réussite ?

Vous ne disposez que de quelques secondes pour capter l'attention d'un client. Votre proposition doit donc être claire, structurée et convaincante dès le départ. Elle doit couvrir la portée du projet, le calendrier, les livrables et le prix. Considérez votre proposition comme un outil marketing : c'est l'occasion de montrer votre valeur et de convaincre le client de vous choisir plutôt que vos concurrents.

Découvrez les meilleurs modèles de propositions graphiques pour présenter vos services avec clarté et confiance.

*que sont les modèles de propositions graphiques ?

Les modèles de devis de conception graphique sont des documents préformatés qui vous aident à présenter vos services, votre compréhension du projet, vos tarifs et vos échéanciers à des clients potentiels de manière claire et professionnelle.

Voici les éléments standard d'un modèle de proposition de projet :

page de couverture :* titre du projet, nom du client et du designer, logo et date de soumission

Introduction : Brève description de votre agence et de votre vision

Aperçu du projet : résumé des exigences du client et de l'objectif du projet

Étendue des travaux : description détaillée de vos services et indicateurs de réussite pour mesurer les résultats

*échéancier : jalons du projet, dates de livraison et durée estimée du projet

*structure tarifaire : ventilation claire de la structure des coûts et du paiement

échantillons de travail : *Travail collé correspondant aux besoins du client

*conditions générales : définissez les limites de révision, les détails relatifs à la propriété, les politiques d'annulation et d'autres conditions clés

CTA : Étapes suivantes et coordonnées

*signature : espace réservé à vous et au client pour signer et approuver le devis

➡️ En savoir plus : Les meilleures alternatives à Microsoft Word (Free et payantes)

*qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de proposition graphique ?

Un bon modèle de proposition graphique sert de guide pour présenter vos idées, mettre en avant votre expérience et définir clairement les attentes. Lorsque vous en sélectionnez un, veillez donc à tenir compte des aspects suivants :

Structure et clarté : utilisez des sections et des dispositions clairement définies pour aider vos clients à naviguer facilement dans votre proposition

*attrait visuel : optez pour un modèle avec une typographie et un espace cohérents afin de garantir un aspect professionnel à votre proposition

Personnalisables : choisissez des modèles que vous pouvez adapter à votre marque et aux besoins de vos projets, ce qui renforce votre crédibilité et votre identité de marque

*éléments interactifs : un modèle de proposition graphique doit comporter des éléments interactifs, tels que des menus déroulants, afin que votre proposition se démarque

structure complète : *optez pour un modèle comprenant tous les éléments nécessaires, notamment une introduction, des témoignages, les exigences du projet, un échéancier, etc. Cela vous aidera à transmettre toutes les informations nécessaires à une prise de décision éclairée

➡️ En savoir plus : Meilleurs modèles gratuits de flux de travail dans Excel et ClickUp

Aperçu des modèles de propositions graphiques

Modèles gratuits de propositions graphiques pour présenter vos projets comme un pro

Prêt à simplifier la création de vos propositions graphiques ? Voici une liste des meilleurs modèles de propositions graphiques pour vous aider à créer des propositions attrayantes et professionnelles :

modèle de proposition de projet ClickUp*

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos idées, créez une checklist et collaborez avec les parties prenantes grâce au modèle de proposition de projet ClickUp

Une proposition complète et professionnelle est la clé pour faire approuver n'importe quel projet. Le modèle de proposition de projet ClickUp vous aide à organiser vos idées et les détails importants.

Le modèle vous permet de mettre en avant les objets et les réalisations du projet et de visualiser les relations entre les tâches, les membres de l'équipe et les parties prenantes, améliorant ainsi la collaboration.

Que vous prépariez un argumentaire pour convaincre la direction ou que vous souhaitiez présenter une proposition de projet complète, ce modèle vous offre un tableau blanc collaboratif pour organiser vos informations.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Effectuez une modification en cours, mettez en évidence ou ajoutez des informations à l'aide de formes et de notes autocollantes

Simplifiez votre processus de conception grâce au suivi des tâches intégré, aux phases structurées et à la collaboration facile

Renforcez l'impact en insérant des images pour fournir l'assistance au contenu

Liez des sources pertinentes et ajoutez des informations supplémentaires à l'aide de cartes de site web et de champs de texte

🔑 Idéal pour : les gestionnaires de projet, les designers indépendants et les agences de design qui souhaitent communiquer des informations sur leurs propositions et assurer la sécurité d'un projet.

💡 Conseil de pro : Vous jonglez avec des tâches désorganisées ? Utilisez ClickUp Docs pour lier des documents à des tâches et maintenir la collaboration et la productivité. Voici comment cela peut vous aider : Créez tous les documents ou wiki qui ont une réunion avec les exigences des propositions de conception graphique

Attribuez des commentaires et des éléments à effectuer, et créez des tâches suivibles pour faciliter la collaboration

Gardez toutes vos ressources organisées

Protégez vos documents grâce à des liens partageables et gérez les permissions d'accès

2. Modèle de proposition pour agence créative ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez une base de données de projets, organisez vos Teams et fixez des délais grâce au modèle de proposition pour agence créative ClickUp

Vous gérez plusieurs propositions sans forfait ? C'est tout simplement du multitâche chaotique, avec une bonne dose de stress en prime. Le modèle de proposition pour agence créative ClickUp vous aide à trier et à gérer vos propositions sans chaos supplémentaire.

Pour chaque projet, vous obtenez un aperçu rapide du statut d'approbation, des révisions, des équipes chargées de la livraison, des objets du projet et du coût d'opportunité. Cela vous aide à optimiser le processus de gestion de projet et à répondre rapidement aux demandes des clients.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Joignez un lien vers votre présentation afin que les parties prenantes puissent facilement afficher la proposition

Marquez les dépendances pour identifier ce qui doit être fait avant de passer à une nouvelle étape, afin que l'équipe reste synchronisée

Catégorisez les types de révision pour établir des priorités et prévoir un forfait efficacement

Illustrez vos arguments à l'aide de visuels, de graphiques et d'images

🔑 Idéal pour : les professionnels du marketing, les agences de design et les designers indépendants qui souhaitent gérer et organiser plusieurs propositions de clients.

➡️ En savoir plus : Meilleurs logiciels et outils de collaboration pour la conception graphique

3. Modèle de demande de proposition ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les dates et les échéances des appels d'offres, organisez les informations et rationalisez la communication grâce au modèle de demande de proposition ClickUp

Le modèle de demande de proposition ClickUp vous aide à rester organisé, à suivre vos objectifs et à réagir rapidement. Il vous permet de liste la date limite et la date d'attribution, afin que les différentes étapes du processus soient achevées à temps.

De plus, grâce à des phases de projet personnalisées telles que la planification, la rédaction, la distribution, la révision et l'attribution, vous connaissez toujours l'étape du processus d'appel d'offres. De plus, les visualisations intégrées vous permettent d'effectuer un suivi et de générer des rapports pour rester au fait des projets.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Créez des checklists pour chaque étape du processus d'appel d'offres afin de ne manquer aucune étape ni aucun détail important

Contrôlez le budget alloué à chaque étape et l'ensemble du processus achevé

Envoyez et enregistrez les pièces jointes pertinentes en un seul endroit pour faciliter l'accès, la consultation et la collaboration

Liste le processus d'appel d'offres et indiquez les dépendances, en rationalisant le processus de sélection de la meilleure proposition

🔑 Idéal pour : les Teams d'approvisionnement et les petites entreprises qui souhaitent organiser le processus d'appel d'offres pour leurs prochains projets.

4. Modèle de proposition commerciale ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des propositions attrayantes, organisez les éléments et assurez le rôle de fournisseur, prestataire, d'un aperçu clair grâce au modèle de proposition commerciale ClickUp

Vous voulez décrocher le contrat de vos rêves ? Commencez par une proposition convaincante. Le modèle de proposition commerciale ClickUp vous aide à y parvenir. Il offre un format organisé pour présenter les informations sur votre entreprise et liste les clients avec lesquels vous avez travaillé.

De plus, le modèle vous permet d'inclure des informations clés telles que la portée du projet, l'échéancier, la répartition du budget et les livrables afin de donner au client un meilleur aperçu. Vous gagnez ainsi du temps, car vous n'avez pas besoin de repartir de zéro à chaque fois.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Présentez les problèmes, les données pour créer un sentiment d'urgence et les causes profondes

Offrez de l'assistance à vos arguments avec des détails et enrichissez votre proposition avec des images et des graphiques

Fournisseur, prestataire, assurez-vous de fournir des informations achevées sur vos services, étayées par des prévisions de bénéfices et des résultats projetés

Maintenance : gardez une vision claire en indiquant toutes les conditions générales, les modes de paiement et les informations relatives à la confidentialité dans la section « Contrat »

🔑Idéal pour : Les designers indépendants et les agences de design qui cherchent à atteindre des clients potentiels de manière convaincante.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de devis budgétaires dans Excel et ClickUp

5. Modèle de description de projet ClickUp*

Obtenez un modèle gratuit Définissez des objets, organisez vos ressources et créez un récit convaincant grâce au modèle de récit de projet ClickUp

Un récit convaincant et complet établit l'étape pour une proposition de projet réussie. Le modèle de récit de projet ClickUp aide votre équipe à rester alignée et votre vision concentrée.

Il offre un format structuré pour présenter le projet dans ses grandes lignes, avec des diagrammes, des diagrammes et des visuels qui rendent le récit plus attrayant et plus complet. De plus, le modèle vous aide à organiser toutes les informations en un seul endroit, que ce soit pour le lancement d'un nouveau produit ou l'amélioration de produits existants, garantissant ainsi une collaboration efficace.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Communiquez les objectifs et les résultats avec une description claire et une justification précise

Créez un échéancier de projet pour garder le cap sur le suivi

Fournissez un aperçu des dépenses pour chaque prestation

Ajoutez des photos pour présenter votre équipe et indiquer leur domaine d'expertise

🔑 Idéal pour : les équipes de projet, les designers indépendants, les agences de design et les petites entreprises qui souhaitent documenter les objectifs et les solutions de leurs projets.

Voici ce que Matt Brunt, graphiste chez Creative Element, pense de l'utilisation de ClickUp :

La fonctionnalité « Sous-tâches » et la possibilité de définir les dépendances entre les projets ont notamment changé la donne pour nous, car nous travaillons souvent sur des projets comportant plusieurs composantes, qui sont souvent traités par différents membres de nos équipes (ou de celles de nos clients). De plus, l'onglet « Accueil », qui offre une vue d'ensemble complète du projet, s'est avéré très utile pour éviter les retards inutiles dans la communication ou la production.

vous souhaitez découvrir comment les équipes de conception utilisent ClickUp dans la vie réelle ? Cette courte vidéo vous montre comment organiser des flux de travail créatifs, créer une bibliothèque de ressources et rationaliser chaque étape d'un projet de conception, du début à la fin.

6. Modèle de gestion des contrats ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez chaque étape de vos contrats et gérez les documents importants grâce au modèle de gestion des contrats ClickUp

Gérer des contrats ne signifie pas nécessairement faire face au chaos et à des informations éparpillées. Le modèle de gestion des contrats ClickUp offre un hub structuré avec des espaces pour stocker des documents, gérer les flux de travail et suivre les échéanciers.

Le modèle indique les échéanciers estimés et les pourcentages d'avancement, ce qui facilite le suivi de chaque étape en un coup d'œil. Pour suivre facilement l'état d'avancement de chaque brouillon, vous pouvez définir des statuts tels que « En cours », « Première ébauche », « Révision » et « Version finale ».

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Obtenez un aperçu de toutes les échéances sur une période personnalisée pour un suivi et des ajustements rapides

Suivez la progression à l'aide d'un compteur intégré qui se met à jour automatiquement à mesure que les tâches sont achevées

Organisez et gérez tous vos documents dans la vue Document

Discutez et collaborez avec votre équipe dans la section discussion

🔑 Idéal pour : les gestionnaires de projet, les designers indépendants et les agences de design qui cherchent à gérer des documents pertinents pour différents contrats.

💡 Conseil de pro : les outils basés sur l'IA tels que ClickUp Brain simplifient le processus de création de propositions et de gestion des projets clients. Voici comment cela peut vous aider : Obtenez des réponses à partir de documents, de tâches et de projets sans avoir à effectuer de recherche manuelle

Mettez en automatisation les tâches répétitives pour gagner du temps et booster votre productivité

Assurez la maintenance d'un flux constant dans vos propositions graphiques grâce à des suggestions basées sur l'IA Simplifiez le processus de création de propositions et de gestion des projets clients avec ClickUp Brain

7. Modèle de conception graphique ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos fichiers et vos estimations de durée et visualisez vos tâches grâce au modèle de conception graphique ClickUp

Combien de fichiers encombrants avez-vous avec des noms tels que « projet un », « fichier final », « projet un fichier final deux », etc. ? Le réseau de dossiers et de fichiers pour chaque client entraîne des processus inefficaces et un véritable chaos. Le modèle de conception graphique ClickUp apporte de l'ordre dans ce chaos, avec tous les outils et fonctionnalités nécessaires pour rester organisé tout en faisant preuve de créativité.

Ce modèle est idéal pour les designers indépendants ou les petites équipes qui recherchent une installation simple et sans fioritures pour gérer leurs projets de conception. Répartissez les tâches en fonction de leur statut (en cours de révision, interne, client, en attente), centralisez les briefs et les liens, et suivez les révisions grâce à un flux de conception structuré.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Organisez le lien vers le brief, le lien vers le design et le lien vers le texte en un seul endroit

Décomposez les tâches en étapes claires pour que le processus reste structuré et facile à gérer

Suivez les révisions par étape du projet pour vous assurer que les commentaires sont pris en compte sans difficulté

Liste toutes les dépendances de la tâche afin de savoir ce qui doit être achevé en premier

🔑 Idéal pour : Les designers indépendants et les agences de design qui souhaitent organiser leur processus de conception graphique et leurs documents.

➡️ En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour la conception graphique

8. Modèle avancé de conception graphique ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Optimisez le flux de travail de la conception à achever grâce au modèle avancé de conception graphique ClickUp

Pour les flux de travail des agences ou la collaboration entre plusieurs designers, les calques du modèle avancé de conception graphique ClickUp sont utilisés pour l'automatisation, le tri des types de fichiers (PNG, PSD, etc.) et l'aperçu des ressources dans la vue Tableau. Il est idéal lorsque vous jonglez avec des livrables de marque complexes, gérez plusieurs mises en forme et travaillez de manière transversale.

Ce modèle de conception graphique vous permet d'ajouter des pièces jointes aux créations et aux images afin qu'elles apparaissent dans la vue tableau pour simplifier le suivi. Vous pouvez répertorier les tâches connexes dans les checklists afin que rien ne passe entre les mailles du filet. De plus, il vous permet de télécharger les fichiers pertinents afin de conserver toutes les informations relatives à chaque tâche au même endroit.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Visualisez le processus, de la conception à la réalisation finale, à l'aide d'organigrammes et de connecteurs

Classez les tâches par type de fichier : PNG, PSD, RG, JPEG et GIF

Ajoutez des commentaires à titre de référence à côté des tâches

Liste toutes les informations relatives aux couleurs et au style de la marque pour la maintenance de la cohérence

🔑 Idéal pour : Les graphistes indépendants et les agences de design qui souhaitent organiser les détails de leurs projets afin d'obtenir des visuels cohérents.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez améliorer la collaboration et concevoir plus efficacement ? Utilisez ClickUp Designs pour gérer le processus de conception. Voici comment cela peut vous aider : Utilisez /IA pour générer des personas, des composants, des parcours utilisateurs, des briefs créatifs et bien plus encore

Organisez la conception et définissez les priorités afin de ne rien oublier

Visualisez la charge de travail de votre équipe pour une planification simplifiée

Renforcez la collaboration et rationalisez les retours d'information

9. Modèle ClickUp pour la conception d'idées

Obtenez un modèle gratuit Réunissez vos idées, organisez-les, hiérarchisez-les et suivez leur progression grâce au modèle ClickUp Design Ideation

Le modèle ClickUp Design Ideation Template offre le cadre idéal pour donner vie à vos idées. Il fournit une approche structurée pour brainstormer avec votre équipe et décider du forfait, à l'instar d'un tableau d'idées qui permet de rassembler et d'organiser les réflexions avant de les transformer en étapes concrètes.

Grâce à l'automatisation, vous pouvez vous assurer que l'équipe reste sur la bonne voie. De plus, son affichage sous forme de tableau blanc facilite l'identification des goulots d'étranglement et la recherche de solutions. Le modèle vous aide à classer les idées en fonction de leur propriétaire, ce qui simplifie leur suivi.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Présentez le projet à l'équipe, accompagné de photos

Utilisez des notes autocollantes pour faire une liste des idées axées sur les processus, les produits et les personnes

Gardez votre équipe sur la bonne voie grâce à l'automatisation

Illustrez efficacement vos idées et vos processus à l'aide de cartes mentales, de connecteurs et de formes

🔑 Idéal pour : les designers indépendants, les équipes de conception graphique et les agences de design qui cherchent à conceptualiser et organiser leurs idées.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits d'analyse de rentabilité dans PowerPoint, Slides et ClickUp

10. Modèle de brief de conception ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez le projet et définissez sa portée et son approche grâce au modèle de brief de conception ClickUp

Des objectifs dispersés, des objectifs flous et des délais non respectés ? C'est ce à quoi mène un démarrage chaotique d'un projet.

Idéal pour vous mettre d'accord avec votre client, le modèle de brief de conception ClickUp vous aide à définir les objectifs, la vision et le public cible de la marque dans un document mis en forme. Définissez des échéanciers, attribuez des tâches et joignez des pièces jointes pour rationaliser la planification initiale.

Ce modèle vous permet également de vérifier si une tâche concerne uniquement l'équipe interne, uniquement le client ou les deux. Vous pouvez également définir des objets mesurables, ce qui facilite le suivi.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Liste la vision du client, les détails de sa marque et ses objectifs pour une planification efficace

Définissez la feuille de route et l'orientation créative du projet afin de guider son flux

Regroupez toutes les informations pertinentes telles que le public cible, les références et les notes à consulter en un seul endroit

Divisez les tâches en différentes phases, telles que l'orientation et la vision, le public cible, l'identification des objectifs, la marque et la direction créative, pour une planification efficace

🔑 Idéal pour : Les designers indépendants et les agences de design qui souhaitent gérer le processus de conception et les idées.

11. Modèle de tableau blanc pour brief de conception ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez vos objectifs, visualisez le processus de conception et identifiez les possibilités d'optimisation grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Design Brief

Idéal pour vous mettre d'accord avec votre client, ce modèle de tableau blanc ClickUp Design Brief est un fournisseur de tableau blanc collaboratif et aide à définir les objectifs, la vision et le public cible de la marque dans un format document. Tout comme les meilleurs outils logiciels de tableau blanc, il fournit une assistance à la collaboration visuelle en permettant aux équipes de définir des échéanciers, d'attribuer des tâches et de joindre des pièces jointes afin de rationaliser la planification initiale. À l'aide de notes autocollantes et de formes, vous pouvez organiser les informations en différentes sections pour une consultation rapide. Vous pouvez également ajouter des icônes et des images pour l'assistance et organiser les éléments de clé.

Le modèle vous aide également à identifier les possibilités d'optimisation afin d'améliorer le flux de travail. De plus, grâce à la vue tableau blanc, vous pouvez collaborer avec votre équipe et partager des idées pour une gestion efficace.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Fournisseur, prestataire d'un aperçu du projet et des directives pour la maintenance de la clarté

Liste les demandes des clients, les points forts de la marque et le marché cible pour une conceptualisation éclairée

Ajoutez une orientation marketing et des objets pour une mise en œuvre et un suivi efficaces

Ajoutez des références pour étayer vos informations et garantir votre crédibilité

🔑 Idéal pour : Les graphistes et les agences de design qui souhaitent organiser les détails des projets de chaque client dans un flux structuré.

💡Conseil de pro : Vous souhaitez transformer vos idées en actions collaboratives ? Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour mettre en œuvre vos idées plus efficacement. Voici comment cela simplifie le processus de proposition de conception : Connectez vos documents, tâches et discuter pour organiser vos idées

Coordonnez-vous avec votre équipe et transformez vos idées en actions

Utilisez discuter et des formes pour construire votre vision

12. Modèle de portfolio de conception ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos projets, incluez les détails clés et partagez la progression de vos travaux grâce au modèle de portfolio de conception ClickUp

Un portfolio est votre sésame pour attirer l'attention des clients, et le modèle de portfolio de conception ClickUp vous offre le cadre idéal pour en créer un. Il vous permet de suivre les conceptions approuvées et celles qui doivent être révisées afin de gérer efficacement différents projets.

Ce modèle simplifie la gestion de plusieurs projets et clients en regroupant les détails de conception, les tâches, les dates d'échéance, les priorités et les catégories en un seul endroit. Il facilite le partage des mises à jour avec les clients, permettant à tout le monde de rester sur la même page.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Créez des catégories telles que « identité de marque », « application web », « application mobile », « site web », etc. pour une organisation facile

Définissez le processus de conception à l'aide des étapes suivantes : en attente, concept, conception, prototype et livraison

Téléchargez les fichiers pour le résultat final avec la tâche du projet pour pouvoir vous y référer facilement

Effectuez la maintenance des documents relatifs aux projets (briefings, objectifs, stratégie et indicateurs de réussite) afin d'éviter toute confusion

🔑 Idéal pour : Les designers indépendants et les agences de conception graphique qui souhaitent organiser et gérer leurs projets.

📮 ClickUp Insight : 74 % des employés utilisent au moins deux outils pour trouver les informations dont ils ont besoin, passant sans cesse des e-mails aux chats, aux notes, aux outils de gestion de projet et à la documentation. Ces changements constants de contexte font perdre du temps et ralentissent la productivité. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe toutes vos activités (e-mails, discuter, documents, tâches et notes) dans un environnement de travail unique et consultable, afin que tout soit exactement là où vous en avez besoin.

13. Modèle de tableau de conception ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez le processus de conception, visualisez vos idées et créez des espaces de travail collaboratifs grâce au modèle de tableau de conception ClickUp

Suivre de près le processus de conception ne devrait jamais être une tâche difficile. Le modèle de tableau de conception ClickUp vous aide à l'organiser afin que vous puissiez surveiller chaque élément avec précision, de la planification au lancement.

L'échéancier de conception fournit un aperçu des tâches à achever dans un délai personnalisé. Il vous permet également d'apporter rapidement des modifications afin de maintenir les projets sur la bonne voie.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Rédigez des commentaires et des notes de révision auxquels vous pourrez vous référer rapidement en cas de besoin

Créez des étapes de conception en fonction du flux de travail et classez les tâches par catégorie pour faciliter la planification et le suivi

Mettez en évidence toutes les dépendances associées à chaque tâche afin d'estimer les délais et de forfaitaire le flux de travail

Ajoutez le lien vers le design à la tâche pour éviter la dispersion des fichiers

🔑 Idéal pour : Les graphistes indépendants et les agences de design qui souhaitent gérer, organiser et suivre leurs projets de design.

14. Modèle de tableau blanc ClickUp Wireframing

Obtenez un modèle gratuit Visualisez les dispositions et collaborez avec votre équipe grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Wireframing

Avec le modèle de tableau blanc ClickUp Wireframing, la conception du plan visuel d'un site web sera simple et intuitive. La vue tableau blanc du modèle vous aide à définir chaque étape afin de rationaliser le processus de conception.

Une disposition claire sous forme de tableau blanc permet à votre équipe de réfléchir ensemble et de collaborer afin qu'aucun détail ou idée important ne soit oublié. De plus, grâce à différentes formes, le modèle vous permet de créer un flux de travail visuellement attrayant et organisé.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Visualisez le processus à l'aide de connecteurs pour mapper chaque étape avec clarté

Assistance à la prise de décision grâce à des références supplémentaires ou des remarques ajoutées à l'aide de notes autocollantes

Illustrez les étapes et les actions à l'aide de différentes icônes

Insérez des images à titre de référence ou pour fournir l'assistance au flux de travail

🔑Idéal pour : les équipes de conception et les designers indépendants à la recherche d'un outil collaboratif pour trouver des idées de projets.

➡️ En savoir plus : Modèles et techniques de brainstorming

15. Modèle de révision de conception ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos idées, partagez vos commentaires et collaborez grâce au modèle de révision de conception ClickUp

Vous devez tester le prototype avant de lancer le produit final afin d'identifier les lacunes. Le modèle de révision de conception ClickUp vous aide à documenter les problèmes, à trouver des solutions et à affiner le processus de conception.

Le modèle offre un processus cohérent pour évaluer et approuver les conceptions et conserver une documentation appropriée pour chaque produit. De plus, vous pouvez inclure toutes les informations pertinentes, les collaborateurs, les propriétaires, les brouillons, les liens vers les tâches et autres pour obtenir un aperçu complet.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Documentez les problèmes ainsi que les indicateurs de mesure pour assurer le suivi

Élaborez un forfait de test achevé, comprenant une maquette, un scénario, les faits connus et les points à identifier

Définissez les exigences spécifiques en matière de conception et les idées pour y répondre

Remplissez un formulaire de plan de déploiement avec les détails clés tels que la date, le type de forfait, la cible, les notes et les éléments à prendre

🔑 Idéal pour : Les équipes de conception graphique qui souhaitent tester et améliorer le prototype d'un produit avant son lancement définitif.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils de feedback visuel pour simplifier le feedback

16. Modèle de proposition de conception graphique freelance par PandaDoc

via PandaDoc

La proposition de conception graphique que vous envoyez donne au client un aperçu de la qualité de vos services, elle doit donc être parfaite. Le modèle de proposition de conception graphique freelance de PandaDoc offre une mise en forme organisée mettant en évidence tous les détails essentiels.

Grâce à une section dédiée, le modèle vous aide en tant que fournisseur, prestataire, à fournir un aperçu achevé des projets précédents et des raisons pour lesquelles vous êtes le candidat idéal pour le projet du client.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Présentez votre équipe et donnez un aperçu clair de la proposition

Renforcez votre crédibilité en mettant en avant vos références, vos témoignages et une sélection de vos travaux

Décomposez la manière dont vous allez réaliser le projet et la structure tarifaire

Guidez le client à travers les étapes suivantes grâce à un CTA efficace

🔑 Idéal pour : Les designers indépendants et les petites agences de conception graphique qui cherchent à approcher et à gagner des clients.

➡️ En savoir plus : Comment créer un forfait de mise en œuvre de projet

17. Modèle de proposition graphique par Proposify

via Proposify

Grâce au modèle de proposition graphique de Proposify, vos présentations aux clients seront mieux organisées.

Le modèle comprend des espaces dédiés pour fournir un aperçu exhaustif de vos services et de la manière dont vous répondez aux besoins du client. Il vous aide à maintenir un ton professionnel et engageant dans vos propositions de projet.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Ajoutez une image de couverture et une lettre claires et professionnelles pour mettre en valeur vos compétences en matière de conception

Liste les objectifs, les livrables futurs, le processus, l'échéancier et le coût du projet

Renforcez la confiance grâce aux sections « Pourquoi nous choisir », « Témoignages de clients » et « Portfolio »

Fermé rapidement et ajoutez une signature électronique pour accélérer le processus

🔑 Idéal pour : les graphistes, les agences de design et les agences qui souhaitent présenter leurs services

🔍 Le saviez-vous ? Environ 64 % des employés rapportent que l'inefficacité de la collaboration leur coûte au moins 3 heures de productivité par semaine.

18. Modèle de proposition de conception de logo par Get Cone

via Obtenir Cone

Le logo définit l'identité de la marque, et les clients y accordent une grande importance. Votre argumentaire doit mettre en avant les raisons pour lesquelles vous répondez le mieux aux exigences du client.

Le modèle de proposition de conception de logo de Get Cone vous aide à présenter de manière professionnelle les détails clés de vos services. Grâce à sa structure complète, ce modèle de proposition de conception freelance vous permet de personnaliser chaque aspect, du portfolio aux conditions de paiement.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Présentez un aperçu brièvement de votre agence, vos partenaires et vos témoignages

Ajoutez une section sur les services que vous proposez et votre grille tarifaire

Liste les conditions générales et l'échéancier du projet pour garantir la clarté

Exprimez votre gratitude et fournissez vos coordonnées en tant que fournisseur, prestataire de toute requête

🔑 Idéal pour : Les concepteurs de logos et les agences de design qui souhaitent présenter leurs services à des clients potentiels personnalisés.

🧠 Anecdote : le premier logo jamais conçu était un blason, qui a ensuite été utilisé pour représenter des territoires.

19. Modèle de présentation commerciale par Pitch

via Pitch

Pour créer un dossier de présentation destiné à un client, vous devez inclure tous les éléments qui le convaincront de faire appel à vos services.

Le modèle fournit un cadre pour identifier le problème, présenter la solution, présenter vos services et être fournisseur, prestataire, d'informations sur votre marque. Cela permet au client de savoir comment vous vous alignez sur les objectifs du projet.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Ajoutez des visuels créatifs qui reflètent votre marque dans la première section

Ajoutez des études de cas et des exemples de travail de conception pour montrer comment vous avez aidé d'autres clients

Listez vos coordonnées et votre adresse pour faciliter la communication

Créez un échéancier détaillé et incluez les détails du budget pour garantir la clarté

🔑 Idéal pour : Les designers indépendants et les agences de design à la recherche d'un format complet pour présenter leurs services.

➡️ En savoir plus : Comment rédiger un document de lancement de projet (PID)

20. Modèle de proposition de conception web par Proposable

via Proposable

Vous souhaitez que votre proposition se démarque ? Le modèle de proposition de conception web de Proposable peut vous aider.

Le format personnalisable vous permet de modifier en cours de vos devis pour différents clients en quelques clics. Ajoutez des signatures et des champs de texte pour guider le client dans les étapes suivantes. Grâce aux éléments facultatifs tels que les lignes de commande, les quantités et bien plus encore, maintenez un format soigné et facile à comprendre.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Ajoutez des vidéos et des contenus multimédias pour rendre votre présentation plus attrayante

Organisez vos produits et services dans un catalogue pour une consultation rapide

Mentionnez les membres de l'équipe ou réattribuez la propriété pour une collaboration efficace

Obtenez des analyses détaillées pour le suivi des tendances d'interaction de chaque destinataire

🔑 Idéal pour : les designers indépendants, les agences de design et les entreprises qui souhaitent créer des devis uniques et créatifs

21. Modèle de proposition de conception graphique par Qwilr

via QWilr

Capter l'attention des clients sera un jeu d'enfant grâce au modèle de proposition de conception graphique de Qwilr.

Intégrant une narration, le modèle vous aide à créer des propositions percutantes et créatives adaptées au projet et aux besoins de conception du client. Il vous permet de mettre en avant vos arguments clés de vente et votre vision artistique afin de gagner des clients et de favoriser votre réussite.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Ajoutez des éléments interactifs pour donner à votre proposition un aspect professionnel et la faire ressortir

Personnalisez votre argumentaire en fonction des défis, des objectifs, des priorités et de l'évaluation actuelle

Connectez-vous à votre CRM pour créer des présentations commerciales et des devis en quelques minutes

Présentez les résultats obtenus pour vos anciens clients dans le secteur du design et invitez-les à accepter votre proposition

🔑 Idéal pour : les designers indépendants, les agences de design et les entreprises à la recherche d'un format professionnel et interactif pour présenter leurs services.

boostez la réussite de vos propositions de conception graphique avec ClickUp*

Rédiger des propositions attrayantes qui vous permettront de gagner des clients peut sembler compliqué, mais avec le bon modèle, vous pouvez créer des propositions qui se démarquent.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous permet de créer facilement des propositions qui reflètent l'identité de votre marque et la manière dont elle répond aux exigences de vos clients. Que vous travailliez seul en tant que freelance ou en équipe dans une agence de design, ClickUp vous aidera à créer des propositions attrayantes, à suivre la réussite de vos projets et à gérer votre portfolio, le tout en un seul endroit.

Ne laissez plus des propositions incomplètes compromettre vos contrats. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui pour créer des présentations claires, concises et impossibles à ignorer avec ClickUp ! 🚀