les 8 meilleurs outils d'IA pour créer des diagrammes de Gantt et planifier vos projets plus rapidement (2025)

Avez-vous déjà essayé de gérer l'échéancier d'un projet à l'aide d'un tableur qui ressemblait à un jeu de Tetris qui aurait mal tourné ? Oui, nous sommes passés par là aussi. C'est là que les diagrammes de Gantt interviennent comme les super-héros de la planification de projet, sauf qu'aujourd'hui, ils sont alimentés par l'IA, et disons simplement qu'ils ont considérablement évolué. 🦾✨Un bon outil d'IA pour diagrammes de Gantt mappe les dépendances, ajuste les échéanciers en temps réel, affiche à votre équipe une vision claire de la suite des opérations et prévoit les retards à l'avance.

Dans cet article, nous nous intéressons aux meilleurs outils d'IA pour créer des diagrammes de Gantt qui vous aideront à planifier vos projets comme un véritable magicien du temps. Que vous dirigiez le lancement d'un produit, que vous coordonniez une équipe créative ou que vous essayiez simplement de mettre de l'ordre dans le chaos d'un projet, ces outils sont là pour transformer votre calendrier de « oh oh » à « oui, super »

Aperçu des meilleurs logiciels d'IA pour diagrammes de Gantt

Voici un aperçu des meilleurs outils d'IA pour diagrammes de Gantt et de ce qu'ils ont à offrir.

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gestion de projet tout-en-un avec planification alimentée par l'IATaille de l'équipe : Idéal pour les particuliers, les startups et les entreprises Échéanciers générés par l'IA, dépendances entre les tâches, automatisation, vue Charge de travail et assistance IA intégrée et contextuelle Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises TeamGantt Planification diagramme de Gantt par glisser-déposer avec vues personnaliséesTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes marketing et les agences Afficher « Mes tâches », alertes de jalons, gestion de portefeuille et partage convivial pour les clients Free ; à partir de 59 $/mois par responsable Diagramme de Gantt. io Diagrammes de Gantt visuellement soignés pour les présentations aux parties prenantesTaille de l'équipe : idéal pour les consultants et les équipes axées sur la conception Options d'exportation de diagrammes de Gantt en haute résolution, diagrammes personnalisés, dispositions personnalisées et notes d'aide Free ; à partir de 8 $/mois Instagantt Optimisation des calendriers et aperçus des projets grâce à l'IA Taille de l'équipe : idéal pour les équipes gérant des calendriers interfonctionnels Suggestions d'échéancier, mises à jour mobiles, suivi des références, liens publics Free ; à partir de 12 $/mois Lucidchart Diagrammes intégrés pour les flux de travail et les systèmes de projet Taille de l'équipe : idéal pour les équipes hybrides qui ont besoin de visuels variés Liaison de données lies, assistance des organigrammes et des diagrammes de Gantt, mettre en forme par IA Free ; à partir de 9 $/mois par utilisateur EdrawMax Création de diagrammes de Gantt à partir de nombreux modèles dans tous les secteurs Taille de l'équipe : idéal pour les équipes d'entreprise et le secteur de l'éducation Règles de couleur des tâches, image de marque, icônes spécifiques à l'industrie Abonnement à partir de 79 $/an Toggl forfait Planification visuelle des échéanciers avec gestion de la capacitéTaille de l'équipe : Idéal pour les agences créatives et les équipes à distance Avertissements de capacité, travail codé par couleur, cartographie des jalons, rapports sur la charge de travail Gratuit pour 5 utilisateurs maximum ; à partir de 6 $/mois par utilisateur IA pour diagrammes de Gantt Génération entièrement automatisée de l'échéancier du projet à partir d'instructionsTaille de l'équipe : Idéal pour les petites équipes et les entrepreneurs indépendants Saisie en langage naturel, durées basées sur le machine learning, modification en cours Crédits gratuits ; à partir de 3 $ (30 crédits)

Que rechercher dans un logiciel d'IA pour diagrammes de Gantt ?

Le bon outil de création de diagrammes de Gantt basé sur l'IA devrait alléger activement votre charge de travail et vous permettre de mener à bien vos projets.

Voici ce qu'il faut rechercher. 👀

*planification automatisée : ajuste les échéanciers en fonction des dépendances, de la durée des tâches et de la bande passante de l'équipe

Informations prédictives : signale rapidement les retards potentiels et suggère des ajustements réalistes

mises à jour en direct :* reflète les changements dans les diagrammes de Gantt en temps réel à mesure que les tâches progressent

Planification intelligente des ressources : recommande la répartition optimale des membres de l'équipe entre les différents projets

Apprentissage du flux de travail : Adapte les suggestions aux modèles de planification uniques de votre équipe

Détection des goulots d'étranglement : Met en évidence les obstacles à la réalisation Met en évidence les obstacles à la réalisation des jalons du projet avant qu'ils ne perturbent la livraison

*vues personnalisées : permet de passer facilement d'une vue d'ensemble à un échéancier détaillé

Les meilleurs logiciels d'IA pour diagrammes de Gantt

Si vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure en matière de planification, voici les outils logiciels de diagrammes de Gantt qui méritent votre attention.

Plongeons-nous dans le vif du sujet. 🛠️

1. ClickUp (idéal pour la gestion de projet tout-en-un avec planification intelligente)

Visualisez votre échéancier dans la vue diagramme de Gantt de ClickUp Visualisez tout en un coup d'œil dans la vue diagramme de Gantt de ClickUp

Les outils de diagramme de Gantt traditionnels permettent de mapper les échéanciers, mais vous laissent effectuer tout le travail manuel : ajouter des tâches, calculer les durées et suivre les progrès.

ClickUp change la donne.

Créez des diagrammes de Gantt plus intelligents avec ClickUp Brain

Si vous recherchez une disposition visuelle flexible pour planifier vos projets et effectuer des ajustements en temps réel, la vue diagramme de Gantt de ClickUp est idéale. Vous pouvez mapper la durée des tâches, créer des liens à l'aide des dépendances de tâches ClickUp et ajouter des jalons ClickUp pour signaler les livrables à enjeux élevés.

découvrez comment utiliser la vue Gantt dans ClickUp : *

Cependant, ce qui le distingue des autres diagrammes de Gantt, c'est son utilisation de l'IA pour combler les lacunes dans la planification

Grâce à ClickUp Brain, vous pouvez décrire votre projet en texte simple, et l'IA génère une liste complète de tâches avec des durées estimées, des dépendances recommandées et des jalons suggérés.

Imaginons que vous coordonniez le lancement d'une campagne. L'équipe doit finaliser les textes et les messages, concevoir les supports, mettre à jour les réseaux sociaux, lancer la campagne sur toutes les plateformes et suivre les indicateurs en temps réel, le tout dans des délais très courts. Par exemple, si les modifications du texte doivent être effectuées avant la conception du nouveau support, ClickUp lie automatiquement ces tâches. Si le transfert de la campagne sociale dépend de la finalisation du tableau de bord des indicateurs, cette chaîne est également déjà mappeuse.

Ces informations s'affichent directement dans la vue du diagramme de Gantt, vous n'avez donc plus à regarder des cases, mais un échéancier construit de manière logique.

Utilisez ClickUp Brain pour générer un plan de projet prêt pour diagramme de Gantt

Ce forfait généré par l'IA devient la base de votre échéancier visuel.

Adaptez les échéanciers au fur et à mesure de l'avancement du travail grâce au suivi du temps intégré

Suivez l'effort en temps réel à l'aide du suivi du temps de ClickUp Projet

Une fois votre diagramme en place, ClickUp Project Time Tracking vous aide à rester ancré dans la réalité. Si l'équipe chargée du contenu consacre plus de temps que prévu à la rédaction des directives de marque, vous pouvez utiliser ces données pour signaler les risques dans les phases à venir et ajuster les échéanciers directement dans la vue AI du diagramme de Gantt.

Automatisez les étapes suivantes grâce aux automatisations ClickUp

Définissez des règles basées sur la réalisation d'étapes clés ou les mises à jour des dépendances avec ClickUp Automatisations

Vous pouvez également configurer les automatisations ClickUp pour maintenir votre élan.

Par exemple, lorsqu'un jalon important tel que « l'approbation finale de la conception » est atteint, l'assistant de planification IA peut mettre à jour automatiquement le statut de la phase suivante, en informer l'équipe de développement et attribuer la tâche suivante. Cela permet d'éliminer les transferts manuels et d'assurer le flux du travail sans interruption.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Cela peut sembler intimidant au premier abord, en particulier pour les équipes qui ne sont pas habituées à utiliser des outils hautement personnalisables

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique de G2 résume bien la situation :

J'adore la personnalisation offerte par la plateforme : je peux passer d'une vue Liste à une vue Tableau ou Gantt en fonction de mon flux de travail. La fonctionnalité de chat intégrée facilite également la collaboration en temps réel, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise ClickUp quotidiennement. De plus, les automatisations et les outils d'IA me font gagner beaucoup de temps sur les tâches répétitives. La configuration des espaces de projet, des tâches et des automatisations s'est avérée étonnamment simple. Mon équipe a pris le coup de main après quelques sessions de formation rapides. De plus, les documents d'aide et le chat en direct ont été très réactifs, ce qui nous a permis de ne jamais rester bloqués longtemps. Nous avons notamment intégré ClickUp à Google Drive en quelques clics, ce qui nous a fait gagner du temps et nous a évité de changer d'outil.

J'adore la personnalisation offerte par la plateforme : je peux passer d'une vue Liste à une vue Tableau ou Gantt en fonction de mon flux de travail. La fonctionnalité de chat intégrée facilite également la collaboration en temps réel, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise ClickUp quotidiennement. De plus, les automatisations et les outils d'IA me font gagner un temps considérable sur les tâches répétitives. La configuration des espaces de projet, des tâches et des automatisations s'est déroulée de manière étonnamment fluide. Mon équipe a pris le coup de main après quelques sessions de formation rapides. De plus, les documents d'aide et le chat en direct ont été très réactifs, ce qui nous a permis de ne jamais rester bloqués longtemps. Nous avons notamment intégré ClickUp à Google Drive en quelques clics, ce qui nous a fait gagner du temps et nous a évité de changer d'outil.

2. TeamGantt (idéal pour une planification simplifiée par glisser-déposer)

via TeamGantt

TeamGantt transforme la planification de projets complexes en une tâche à la portée de tous. Son interface glisser-déposer permet aux utilisateurs de créer des tâches en faisant glisser des dates dans un calendrier, ce qui rend les ajustements d'échéancier très intuitifs.

Ce qui le distingue, c'est son affichage Mes tâches, qui offre aux membres de l'équipe un tableau de bord personnalisé sans les obliger à naviguer dans des hiérarchies de projets complexes. L'outil d'IA pour diagrammes de Gantt trouve le juste équilibre entre les capacités de planification et la convivialité, ce qui le rend accessible aux équipes qui ont besoin d'une planification robuste.

Les meilleures fonctionnalités de TeamGantt

Invitez vos clients et parties prenantes à afficher la progression du projet sans leur donner d'accès aux modifications en cours afin de garder le contrôle sur l'échéancier de votre projet

Configurez des alertes automatiques par e-mail pour les membres de l'équipe lorsque des tâches sont attribuées, que les échéances approchent, ou que les jalons du projet sont franchis

Créez des vues de portefeuille comme alternatives aux diagrammes de Gantt afin d'afficher plusieurs projets simultanément et d'obtenir une vue d'ensemble

Générez des indicateurs de pourcentage d'achevé qui calculent automatiquement la progression du projet en fonction des tâches achevées

Limites de TeamGantt

Pas de fonctionnalités avancées de gestion des ressources pour les projets complexes

Certaines critiques note des anomalies dans l'interface utilisateur, telles que la difficulté à annuler des opérations, à redimensionner les colonnes ou à naviguer dans les annotations, ce qui peut être frustrant

Tarifs TeamGantt

Free

Pro : 59 $/mois par responsable

tout est illimité : *Tarification personnalisée

Édition Construction : Tarification personnalisée (facturation annuelle)

Évaluations et avis sur TeamGantt

G2 : 4,8/5 (plus de 890 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de TeamGantt ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

J'apprécie particulièrement la façon dont TeamGantt facilite la communication et la coordination au sein de l'équipe dans le cadre du projet, grâce à des fonctionnalités telles que le tagging @, les discussions et le partage de fichiers […] Je n'ai rien à redire, si ce n'est que les fonctionnalités de rapports sont relativement basiques et manquent de profondeur et de détails

J'apprécie particulièrement la façon dont TeamGantt facilite la communication et la coordination au sein de l'équipe dans le cadre du projet, grâce à des fonctionnalités telles que le tagging @, les discussions et le partage de fichiers […] Je n'ai rien à redire, si ce n'est que les fonctionnalités de rapports sont relativement basiques et manquent de profondeur et de détails

🧠 Conseil utile : avant de créer votre liste de tâches, définissez les étapes clés, par exemple « Lancement du site web », « Révision finale par le client » ou « Lancement de la version bêta du produit ». Ensuite, travaillez à rebours pour déterminer les tâches à accomplir pour atteindre chacune de ces étapes. Dans votre outil de création de diagrammes de Gantt basé sur l'IA, représentez les jalons sous forme de marqueurs distincts (diamants dans ClickUp).

3. Diagramme de Gantt. io (idéal pour les présentations visuelles)

via diagramme de Gantt.io

Parfois, vous devez créer un diagramme de Gantt qui soit à la hauteur de votre projet. Gantt.io est spécialisé dans la création de diagrammes visuellement attrayants qui impressionnent les parties prenantes et les clients.

Plutôt que d'intégrer toutes les fonctionnalités possibles dans une seule interface, il rationalise l'expérience autour de la création et de la présentation des diagrammes.

La plateforme prend en charge la modification en cours multi-utilisateurs en temps réel, ce qui signifie que votre équipe peut créer ou modifier des diagrammes ensemble et voir les mises à jour instantanément. De plus, sa fonctionnalité de « voyage dans le temps » vous permet de faire défiler les versions précédentes et de restaurer ou de dupliquer des diagrammes, ce qui est utile pour faire des essais.

Les meilleures fonctionnalités du diagramme de Gantt.io

Personnalisez chaque élément visuel de vos diagrammes, y compris les polices de caractère, les couleurs, les lignes de la grille et l'espace, afin de les adapter à l'image de marque de votre entreprise

Imprimez vos diagrammes sur du papier grand format ou exportez-les sous forme d'images haute résolution qui conservent une qualité optimale lorsqu'elles sont projetées

Ajoutez des descriptions détaillées des tâches et des projets ainsi que des notes qui s'affichent dans des infobulles lorsque les utilisateurs survolent des éléments spécifiques de l'échéancier

Enregistrez plusieurs variantes de diagrammes sous forme de modèles de gestion des tâches afin de pouvoir recréer rapidement des dispositions de projet similaires

Limites du diagramme de Gantt.io

Pas de fonctionnalités intégrées de suivi du temps ou d'allocation des ressources

Le traitement de grands ensembles de données peut ralentir le système

Tarifs de diagramme de Gantt.io

Free

Premium : 8 $/mois

Évaluations et avis sur diagramme de Gantt.io

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : Henry Gantt, en collaboration avec Frederick Taylor, a développé ce concept vers 1910 afin de suivre la production et les ressources dans les usines, créant ainsi le premier planificateur de travail visuel. Il s'agissait de l'une des premières instances du concept « livrables vs temps ».

4. Instagantt (le meilleur pour l'optimisation des calendriers grâce à l'IA)

via Instagantt

Instagantt intègre l'intelligence artificielle directement dans la planification de projets, automatisant ainsi le travail fastidieux d'optimisation des échéanciers. La plateforme utilise l'IA pour automatiser les plannings, optimiser les échéanciers et rationaliser la collaboration entre les équipes afin de permettre une planification plus intelligente et plus rapide.

Ce qui rend Instagantt unique, c'est sa capacité à suggérer des améliorations de calendrier en fonction des dépendances entre les tâches et de la disponibilité des ressources. L'IA analyse la structure de votre projet et recommande des ajustements susceptibles d'éviter les goulots d'étranglement ou de réduire la durée globale du projet. Elle se charge également des tâches les plus lourdes tout en conservant une interface accessible aux utilisateurs non techniciens.

Les meilleures fonctionnalités d'Instagantt

Utilisez les fonctionnalités de comparaison de référence qui affichent votre échéancier initial à côté de la progression actuelle, ce qui facilite l'identification des retards

Configurez des modèles de diagrammes de Gantt récurrents qui se remplissent automatiquement avec les tâches et durées standard

Permettez aux membres de l'équipe de mettre à jour l'avancement des tâches et d'afficher les échéanciers des projets où qu'ils se trouvent grâce à l'application mobile

Créez des liens de partage publics qui permettent aux parties prenantes externes d'afficher la progression du projet

Limites d'Instagantt

Les suggestions de l'IA peuvent ne pas tenir compte des contraintes spécifiques de l'entreprise

Personnalisation limitée des paramètres d'optimisation de l'IA

Tarifs Instagantt

Free

Individuel : 12 $/mois

Équipe : 24 $/mois, comprend 3 collaborateurs (8 $ par collaborateur supplémentaire)

Évaluations et avis sur Instagantt

G2 : 4,3/5 (plus de 25 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 445 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Instagantt ?

Cette critique de G2 apporte un angle d'intérêt :

Son interface conviviale facilite son utilisation, la connexion et le suivi de mon projet. J'apprécie également ses nombreuses options permettant de combiner plusieurs projets et de les partager avec mon client. […] Le lien permettant d'ouvrir une nouvelle tâche ne fonctionne parfois pas, tout comme l'ouverture de la tâche spécifique qui a été notifiée. De plus, lorsque j'utilise le format PDF pour l'exportation, le PDF ou les images ne sont pas clairs.

Son interface conviviale facilite son utilisation, la connexion et le suivi de mon projet. J'apprécie également ses nombreuses options permettant de combiner plusieurs projets et de les partager avec mon client. […] Le lien permettant d'ouvrir une nouvelle tâche ne fonctionne parfois pas, tout comme l'ouverture de la tâche spécifique qui a été notifiée. De plus, lorsque j'utilise le format PDF pour l'exportation, le PDF ou les images ne sont pas clairs.

🎥 Regarder : voici une vidéo sur l'utilisation des diagrammes de Gantt dans ClickUp :

5. Lucidchart (idéal pour les flux de travail intégrés avec diagrammes)

via Lucidchart

Lucidchart considère les diagrammes de Gantt comme faisant partie d'un écosystème de diagrammes plus large, idéal pour les équipes qui ont besoin de plusieurs outils visuels pendant la planification de leurs projets.

Les équipes peuvent passer facilement de la création de diagrammes de Gantt à celle d'organigrammes, de diagrammes organisationnels et de cartes de processus pour un flux de travail multi-diagrammes. Par exemple, une équipe produit peut utiliser un organigramme pour cartographier les fonctionnalités et visualiser immédiatement les échéanciers dans une vue Gantt, en établissant la connexion entre les deux diagrammes avec des données liées ou des objets de partage.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Reliez vos diagrammes de Gantt directement à des sources de données en temps réel telles que Google Sheets afin que les informations relatives à l'échéancier soient mises à jour automatiquement

Utilisez la mise en forme intelligente pour aligner automatiquement les tâches, ajuster l'espace et améliorer la hiérarchie visuelle lorsque vous créez des diagrammes

Créez des présentations interactives dans lesquelles vous pouvez cliquer sur les différentes phases du projet ou zoomer sur des sections spécifiques de l'échéancier pendant les réunions

Suivez chaque modification apportée à vos diagrammes grâce à l'historique des versions et revenez aux versions précédentes, ou voyez exactement qui a modifié des éléments spécifiques du projet et à quel moment

Limites de Lucidchart

Ses fonctionnalités d'IA pour diagrammes de Gantt sont moins spécialisées que les outils dédiés à la gestion de projet

L'interface de Lucidchart peut sembler intimidante pour les utilisateurs qui recherchent un outil simple pour la création d'un échéancier de projet

Tarifs Lucidchart

Free

Individuel : 9 $/mois par utilisateur

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lucidchart

G2 : 4,5/5 (plus de 6 465 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 190 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lucidchart ?

Un avis publié sur G2 le formule ainsi :

Ce que j'apprécie le plus dans Lucid Visual Collaboration Suite, c'est sa capacité à transformer des idées complexes en flux de travail clairs et visuels. Son interface intuitive de type glisser-déposer, sa grande variété de modèles et ses fonctionnalités de collaboration en temps réel le rendent incroyablement efficace pour le brainstorming, le mapping des processus et les discussions sur l'architecture technique... L'un des inconvénients de Lucid Visual Collaboration Suite est qu'il peut devenir coûteux à grande échelle, en particulier pour les équipes plus importantes qui ont besoin d'un accès complet à toutes les fonctionnalités. De plus, les performances peuvent être légèrement ralenties avec des diagrammes très complexes ou très détaillés, en particulier lorsque plusieurs utilisateurs effectuent simultanément une modification en cours...

Ce que j'apprécie le plus dans Lucid Visual Collaboration Suite, c'est sa capacité à transformer des idées complexes en workflows clairs et visuels. Son interface intuitive de type glisser-déposer, sa grande variété de modèles et ses fonctionnalités de collaboration en temps réel le rendent incroyablement efficace pour le brainstorming, la mapper des processus et les discussions sur l'architecture technique... L'un des inconvénients de Lucid Visual Collaboration Suite est qu'il peut devenir coûteux à grande échelle, en particulier pour les équipes plus importantes qui ont besoin d'un accès complet à toutes les fonctionnalités. De plus, les performances peuvent être légèrement ralenties avec des diagrammes très complexes ou très détaillés, en particulier lorsque plusieurs utilisateurs effectuent simultanément une modification en cours...

6. EdrawMax (idéal pour la création de diagrammes à partir de modèles)

via EdrawMax

EdrawMax est une application de création de diagrammes accessible en ligne et sur bureau qui offre l'assistance de plus de 280 types de diagrammes, des organigrammes et diagrammes de Gantt aux schémas électriques et plans d'étage, grâce à une interface simple de type glisser-déposer.

Il dispose d'une immense bibliothèque contenant 1 500 modèles de projets de diagrammes de Gantt intégrés et plus de 26 000 symboles vectoriels, ainsi qu'une galerie communautaire générée par les utilisateurs, ce qui facilite la création rapide de visuels et permet de maintenir la cohérence entre les équipes

Les meilleures fonctionnalités d'EdrawMax

Parcourez des bibliothèques de symboles spécifiques à chaque secteur contenant des milliers d'icônes, de formes et d'éléments visuels

Mettez automatiquement en forme les couleurs en fonction des niveaux de priorité, de l'état d'avancement ou des membres de l'équipe affectés grâce au formatage conditionnel

Concevez des modèles principaux qui incluent le logo de votre entreprise, les couleurs et les catégories de tâches standard pour une image de marque cohérente

Limites d'EdrawMax

La version web peut ralentir en cas de forte charge, et l'application de bureau se bloque ou ralentit parfois après une utilisation prolongée

Son système de licence est restrictif, souvent limité à un seul ordinateur, et la réinstallation ou le changement d'appareil peut nécessiter des étapes supplémentaires pour obtenir une licence

Tarifs EdrawMax

Particuliers : Abonnement : 79 $ (semestriel) Permanent : 245 $ (paiement unique) Forfait permanent : 300 $ (paiement unique)

Abonnement : 79 $ (semestriel)

Perpétuel : paiement unique de 245 $)

Forfait perpétuel : 300 $ (paiement unique)

Équipes et entreprises : 119 $ par utilisateur (forfait annuel)

Étudiants : 68 $ (semestriel)

Enseignants : tarifs personnalisés

Abonnement : 79 $ (semestriel)

Perpétuel : paiement unique de 245 $)

Forfait perpétuel : 300 $ (paiement unique)

Évaluations et avis sur EdrawMax

G2 : 4,5/5 (plus de 135 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 205 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'EdrawMax ?

Selon un avis publié sur G2:

EdrawMax est intuitif à utiliser. Il est très facile de se lancer avec l'application. J'apprécie particulièrement les modèles prédéfinis qui peuvent être utilisés pour une multitude de choses différentes, des modèles d'entreprise et informatiques/ingénierie au marketing et à l'interface utilisateur/expérience utilisateur. La flexibilité que l'application offre à l'utilisateur est, à mon avis, inégalée... Avec tout ce qu'elle propose, on pourrait penser qu'elle offre tout. Il y a certaines choses, comme les images prédéfinies, etc., que l'on pourrait penser être facilement disponibles, mais qui ne le sont pas.

EdrawMax est intuitif à utiliser. Il est très facile de se lancer avec l'application. J'apprécie particulièrement les modèles prédéfinis qui peuvent être utilisés pour une multitude de choses différentes, des modèles d'entreprise et informatiques/ingénierie au marketing et à l'interface utilisateur/expérience utilisateur. La flexibilité que l'application offre à l'utilisateur est, à mon avis, inégalée... Avec tout ce qu'elle propose, on pourrait penser qu'elle offre tout. Il y a certaines choses, comme les images prédéfinies, etc., que l'on pourrait penser être facilement disponibles, mais qui ne le sont pas.

🧠 Conseil utile : Essayez la méthode « Cartographie des risques liés à l’échéancier ». Réunissez votre équipe et demandez-lui : « À quel moment de ce diagramme de Gantt pourrions-nous échouer ? » Marquez ces tâches avec des drapeaux ou des étiquettes personnalisées afin de les surveiller de près. Associez cette méthode à des marges de sécurité pour les phases à haut risque

7. Toggl Plan (idéal pour la gestion des échéanciers axée sur les ressources)

via Toggl forfait

Toggl Plan déplace l'attention du diagramme de Gantt des tâches vers les personnes, en mettant l'accent sur l'allocation des ressources et la gestion des capacités de l'équipe. Il visualise ce qui doit être fait, qui va effectuer le travail et quand ces personnes sont disponibles.

Les équipes peuvent voir en un coup d'œil quels membres sont surchargés, sous-utilisés ou parfaitement équilibrés entre plusieurs projets. La vue Échéancier du logiciel de gestion de projet met en évidence les conflits de ressources avant qu'ils ne deviennent des problèmes, ce qui permet d'ajuster les calendriers de manière proactive.

Les meilleures fonctionnalités de Toggl forfait

Définissez une limite de charge de travail pour chaque membre de l'équipe afin de recevoir des alertes automatiques si quelqu'un se voit attribuer trop de travail

Attribuez un code couleur aux catégories de projets pour voir instantanément le type de travail sur lequel chacun se concentre

Comprenez combien de temps chaque personne consacre à différents types d'activités grâce aux rapports sur la charge de travail

Limites de Toggl forfait

L'absence d'assistance des tâches récurrentes entraîne un travail manuel répétitif

Pas d'historique des versions, ce qui rend difficile la restauration ou l'audit des modifications

Tarifs de Toggl forfait

Gratuit pour jusqu'à 5 utilisateurs

Capacité : 6 $/mois par utilisateur

Starter : 9 $/mois par utilisateur

Premium : 15 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Toggl Plan

G2 : 4,3/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 115 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Toggl forfait ?

Voici ce qu'en dit cette critique de Capterra:

Toggl Plan dispose d'une interface très claire, qui facilite l'ajout et la gestion des projets. Les diagrammes de Gantt sont un excellent moyen de gérer les échéanciers des projets. […] Honnêtement, le seul véritable inconvénient de Toggl Plan est qu'il n'inclut pas la fonction Toggl Track sans souscription à un abonnement séparé.

Toggl Plan dispose d'une interface très claire, qui facilite l'ajout et la gestion des projets. Les diagrammes de Gantt sont un excellent moyen de gérer les échéanciers des projets. […] Honnêtement, le seul véritable inconvénient de Toggl Plan est qu'il n'inclut pas la fonction Toggl Track sans souscription à un abonnement séparé.

🧠 Conseil utile : Faites de votre diagramme de Gantt un outil vivant, et non une installation ponctuelle. Programmez une révision récurrente de 15 minutes pour : Réattribuez ou débloquez les tâches bloquées

Ajoutez les nouveaux éléments qui ont émergé

Modifiez les échéanciers si les choses ne se passent pas comme prévu

8. Diagramme de Gantt IA (le meilleur pour la génération automatisée d'échéancier)

via diagramme de Gantt IA

Diagramme de Gantt IA utilise l'apprentissage automatique pour générer des échéanciers de projet complets avec un minimum de données. Les utilisateurs décrivent les objectifs et les contraintes clés de leur projet, puis regardent les algorithmes d'IA créer des échéanciers détaillés, attribuer des durées réalistes et établir des dépendances logiques entre les tâches.

La plateforme s'appuie sur des milliers de projets de réussite pour suggérer des échéanciers réalistes et identifier les risques potentiels. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'exécution plutôt que de passer des semaines à perfectionner le calendrier initial de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de l'IA pour les diagrammes de Gantt

Bénéficiez d'estimations intelligentes de la durée qui tiennent compte de la complexité des tâches, de la taille de l'équipe et des données historiques issues de projets similaires

Bénéficiez d'évaluations proactives des risques qui identifient les conflits potentiels de planification, les goulots d'étranglement en matière de ressources ou les délais irréalistes, ainsi que des solutions suggérées

Affinez les calendriers générés par l'IA à l'aide de commandes de discussion en langage naturel

Limites de l'IA pour les diagrammes de Gantt

Contrôle à la limite sur certains paramètres et hypothèses de l'algorithme

Il est encore en cours de développement par rapport aux outils déjà établis sur le marché

Tarifs des outils de diagramme de Gantt / IA

Free (2 crédits)

30 crédits : 3 $ (30 crédits)

100 crédits : 6 $ (100 crédits)

Évaluations et avis sur les diagrammes de Gantt basés sur l'IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : le diagramme de Gantt a été conçu avant l'apparition des ordinateurs, chaque barre et chaque mise à jour étaient donc dessinées à la main. Les responsables devaient littéralement utiliser des règles et des crayons pour modifier les échéanciers avant chaque changement de production. Les collègues de Gantt appelaient sa création « diagrammes à barres », et cette terminologie est restée même après l'évolution de l'outil.

Vous y croyez ? Le diagramme de Gantt ClickUp le fait mieux que quiconque

La sélection d'un outil de création de diagrammes de Gantt basé sur l'IA nécessite un système capable d'anticiper les changements, de se recalibrer en temps réel et de convertir les données brutes en une exécution structurée.

ClickUp est à la pointe de cette évolution.

Son diagramme de Gantt IA génère des calendriers structurés, aligne les dépendances, ajuste les échéanciers en fonction des données réelles sur la charge de travail et automatise les transferts sans suivi manuel.

Chaque modification est répercutée dans le système, ce qui permet de maintenir l'exécution en phase avec la réalité.

