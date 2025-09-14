Modèles gratuits de journal de bien-être pour booster votre routine corps-esprit

Entre l'agitation constante, le temps passé devant les écrans et le désordre mental, il est facile de perdre de vue votre état physique, émotionnel et mental réel.

C'est là qu'un journal de bien-être entre en jeu.

Considérez-le comme votre espace personnel pour faire une pause, réfléchir et vous recentrer. Que vous cherchiez à gérer votre stress, à adopter des habitudes plus saines ou simplement à rester ancré, un journal de bien-être vous aide à renouer avec ce qui compte le plus : vous.

Et le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin de partir de zéro.

Nous avons rassemblé des modèles gratuits de journaux de bien-être qui vous aideront à prendre soin de vous au quotidien sans avoir à vous poser de questions. Prêt à ralentir et à commencer à prendre soin de vous de manière significative ?

🌻 Investissez dans votre plus grand atout : vous-même. Des études montrent que la tenue régulière d'un journal peut réduire considérablement le stress et améliorer la concentration. Ces modèles gratuits sont votre première étape vers une vie plus équilibrée, plus productive et plus résiliente.

Que sont les modèles de journal de bien-être ?

Les modèles de journal de bien-être sont des mises en forme préconçues qui vous aident à suivre et à réfléchir de manière cohérente à votre bien-être physique, mental et émotionnel. Ces modèles peuvent être physiques ou numériques. Ils fournissent un format guidé pour organiser vos habitudes quotidiennes, suivre votre progression et encourager les soins personnels intentionnels.

En utilisant un modèle de journal de bien-être, vous pouvez :

Consignez vos habitudes quotidiennes telles que le sommeil, l'alimentation, l'exercice physique et l'hydratation

Suivez vos humeurs, votre niveau de stress et vos déclencheurs émotionnels

Définissez et examinez vos objectifs personnels en matière de bien-être

Réfléchissez à vos pensées, à votre gratitude et à vos pratiques de pleine conscience

Identifiez les schémas qui influencent votre bien-être général

Ils sont utilisés par des personnes qui recherchent une approche cohérente pour leur développement personnel, la gestion du stress ou l'amélioration de leur mode de vie, que ce soit sur papier ou à l'aide des meilleures applications de productivité.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de journal de bien-être ?

Un modèle de journal de bien-être bien conçu va au-delà des simples checklists quotidiennes. Il vous aide à prendre conscience, à suivre vos habitudes et à améliorer votre bien-être général grâce à une structure et à une intention bien définies.

Voici quelques-uns des éléments clés d'un bon modèle de journal de bien-être :

*suivi quotidien des habitudes : sections pour enregistrer le sommeil, l'hydratation, les repas, l'exercice physique et le temps passé devant un écran afin de surveiller votre santé physique de manière cohérente

*bilan de votre humeur et de votre état mental : espace pour noter vos états émotionnels, votre niveau de stress ou vos déclencheurs afin de développer votre conscience de vous-même

*définition d'objectifs : vous invite à définir et à revoir vos objectifs de bien-être, à court ou à long terme, afin de rester concentré et motivé

Invites et instructions de gratitude et de réflexion : des entrées guidées qui encouragent la pleine conscience, la positivité et une vie intentionnelle

enregistrez vos objectifs hebdomadaires en matière d'entraînement, d'alimentation et d'activité physique pour vous responsabiliser. Aperçu de vos progrès : *aperçus hebdomadaires ou mensuels pour identifier vos habitudes et mesurer vos progrès journal de santé et de remise en forme :Aperçu de vos progrès : *aperçus hebdomadaires ou mensuels pour identifier vos habitudes et mesurer vos progrès

En proposant un cadre reproductible, ces modèles fournissent une assistance à la clarté mentale, à la formation d'habitudes, à la régulation émotionnelle et aident à développer des compétences d'autogestion.

10 modèles de journal de bien-être

Soyons honnêtes, mettre en place une routine peut sembler vraiment difficile. Entre les tâches de travail, les objectifs personnels et le simple fait de suivre le rythme de la vie, il est facile de perdre le fil ou d'avoir l'impression de jongler avec trop de choses.

C'est là que ClickUp entre en jeu.

Les modèles de journal de bien-être de ClickUp sont un fournisseur, prestataire d'une approche holistique, organisée et personnalisable pour le suivi de votre bien-être. En facilitant l'enregistrement, la réflexion et l'analyse de différents aspects de la santé, ils vous permettent de prendre des décisions éclairées et de favoriser des habitudes positives durables.

Un utilisateur discute de ClickUp pour la gestion personnelle sur le fil Reddit r/clickup:

J'utilise également ClickUp pour gérer ma vie quotidienne. J'utilise aussi la méthode Getting Things Done pour m'organiser. J'ai ajouté le widget de création de tâches ClickUp dans la barre des tâches de mon téléphone. Chaque fois que j'ai quelque chose à noter, j'utilise ce widget.

Et n'oubliez pas, ClickUp n'est pas seulement un outil de journalisation, c'est l'application tout-en-un pour le travail. Si les modèles de bien-être vous aident à rester ancré dans le présent, ClickUp optimise également l'ensemble de votre flux de travail, de la gestion des tâches et la collaboration en équipe aux documents, tableaux de bord et automatisation basée sur l'IA.

1. Modèle de forfait de soins personnels ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Faites de vous-même une priorité chaque jour grâce au modèle de forfait de soins personnels ClickUp

Le modèle de plan de soins personnels ClickUp vous aide à donner la priorité à votre bien-être mental, physique et émotionnel dans un espace personnalisé.

Grâce à des statuts, des champs et des vues personnalisables, vous pouvez vraiment vous approprier le modèle et l'utiliser pour établir une routine matinale ou créer des limites afin d'améliorer votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ce modèle de plan de soins personnels vous permet d'établir une routine de soins personnels adaptée à votre mode de vie en vous aidant à :

Identifiez les domaines de votre vie, tels que l'esprit, le corps ou l'âme, qui nécessitent le plus d'attention

Élaborez des stratégies d'adaptation et des routines saines qui apportent une assistance à votre bien-être à long terme

Fixez-vous des objectifs réalisables à l'aide du cadre SMART et décomposez-les en étapes concrètes

Planifiez des activités de soins personnels telles que l'exercice physique, la réflexion, les moments privilégiés ou le repos

Suivez vos habitudes, surveillez votre progression et célébrez vos jalons personnels importants

🔑 Idéal pour : les télétravailleurs, les étudiants, les aidants et les professionnels qui doivent jongler avec des emplois du temps chargés.

⭐ Journal de bien-être avec IA Le suivi de votre bien-être implique souvent de jongler entre des journaux papier, des notes sur votre mobile et différents outils de suivi des habitudes, ce qui rend difficile d'avoir une vue d'ensemble de votre santé. ClickUp Brain MAX change cela en regroupant tous vos journaux de bien-être dans un espace de travail organisé et intelligent. Voici comment cela améliore votre routine de soins personnels : journalisation mains libres : *utilisez la fonction Talk-to-Text pour noter rapidement vos pensées, vos humeurs et vos réflexions quotidiennes, même lorsque vous êtes en déplacement

*suivi de bien-être tout-en-un : consignez vos habitudes, votre humeur, vos objectifs et votre progression en un seul endroit afin de repérer facilement les tendances et de rester motivé

assistance IA personnalisée : *recevez des invitations, des résumés et des recommandations intelligents adaptés à votre parcours de bien-être unique

*routines saines automatisées : définissez des rappels et automatisez les vérifications pour vous aider à adopter et à maintenir des habitudes positives, le tout dans ClickUp Avec ClickUp Brain MAX, votre journal de bien-être est toujours organisé, pertinent et prêt à fournir l'assistance pour votre développement personnel.

2. Modèle de journal d'exercice ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos entraînements, votre progression et restez motivé grâce au modèle de journal d'entraînement ClickUp

Restez fidèle à vos objectifs de remise en forme grâce au modèle de journal d'entraînement ClickUp. Il s'agit d'un moyen simple et structuré de documenter vos séances d'entraînement et de suivre votre progression au fil du temps.

De la musculation au cardio ou au yoga, ce modèle vous aide à organiser chaque session et à lui donner un sens. Il est conçu pour faciliter l'enregistrement de vos entraînements et vous motiver, que vous soyez débutant ou déjà bien avancé dans votre programme de remise en forme.

Voici comment cela peut vous aider :

Enregistrez des entrées détaillées sur vos séances d'entraînement, notamment les exercices, l'équipement utilisé, les séries, les répétitions, la durée et le poids soulevé

Suivez les calories brûlées et vos performances pour affiner votre forfait d'entraînement

Recherchez et consultez rapidement vos entraînements collés pour identifier des tendances et célébrer votre progression

Utilisez les vues et les champs personnalisés pour personnaliser votre journal en fonction de vos objectifs de remise en forme

🔑 Idéal pour : les amateurs de fitness, les entraîneurs personnels, les athlètes et toute personne qui valide l'amélioration de sa santé physique grâce à des routines cohérentes et mesurables.

💡 Conseil de pro : Après votre entraînement, prenez quelques minutes pour méditer. Cette simple habitude vous aidera à calmer votre esprit, à réguler votre respiration et à améliorer votre clarté mentale. C'est un moyen puissant de réfléchir, de vous ressourcer et de renouer avec vous-même.

3. Modèle ClickUp pour suivre vos habitudes personnelles

Obtenir un modèle gratuit Développez des habitudes cohérentes et axées sur les résultat grâce au modèle ClickUp Personal Habit Tracker

Il peut être difficile de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs personnels sans un système fiable. Le modèle ClickUp Personal Habit Tracker offre un cadre personnalisable et facile à utiliser pour vous aider à suivre vos habitudes au quotidien et à créer des routines durables.

Ce modèle est idéal pour adopter de meilleures habitudes, telles que l'amélioration de votre santé, l'augmentation de votre productivité ou le développement de nouvelles compétences. Il transforme vos intentions en actions mesurables, vous offrant ainsi une structure qui vous permet de rester concentré et responsable.

Voici comment le modèle ClickUp Personal Habit Tracker vous offre de l'assistance dans votre voyage d'acquisition de nouvelles habitudes :

Suivez vos objectifs quotidiens en créant des tâches avec des statuts personnalisés tels que « En cours » et « Achevé » afin de visualiser ce qui reste à faire et ce qui est terminé

Personnalisez les catégories d'habitudes à l'aide de quatre attributs personnalisés, par exemple : marcher 10 000 étapes, lire 15 pages, boire 1,9 litre d'eau ou méditer pendant 10 minutes

Accédez à trois vues ClickUp, notamment la vue Tableur, la vue Liste et un guide de démarrage, pour gérer vos habitudes sous plusieurs angles

Utilisez des fonctionnalités d'organisation puissantes telles que le marquage, les étiquettes de priorité, les sous-tâches imbriquées et les assignés multiples pour un contrôle plus précis de votre suivi quotidien et hebdomadaire

🔑 Idéal pour : les personnes axées sur le développement personnel, celles qui recherchent la productivité, les coachs en bien-être et tous ceux qui sont prêts à transformer leurs habitudes positives en changements durables, jour après jour.

📮 ClickUp Insight : 63 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage classent leurs objectifs personnels par ordre d'urgence et d'importance, mais seulement 25 % les organisent par ordre chronologique. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous savez ce qui est important, mais pas nécessairement quand. ⏳ ClickUp Objectifs, optimisé par l'assistance IA de ClickUp Brain, apporte ici plus de clarté. Il vous aide à décomposer vos grands objectifs en étapes réalisables et limitées dans le temps. ClickUp Brain fournit des suggestions intelligentes pour les échéanciers et vous permet de rester sur la bonne voie grâce à des mises à jour en temps réel sur votre progression et des changements de statut automatiques à mesure que vous achevez vos tâches. 💫 Résultats concrets : les utilisateurs rapportent une augmentation de 200 % de leur productivité après être passés à ClickUp

4. Modèle de planification des repas ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, préparez et organisez chaque repas en toute simplicité à l'aide du modèle de planification des repas ClickUp

La nutrition joue un rôle majeur dans notre bien-être et notre fonction quotidienne. Tout comme un agenda vous aide à respecter votre emploi du temps, un forfait alimentaire fiable vous aide à maintenir votre énergie, à réduire votre stress et à rester cohérent avec vos objectifs alimentaires.

Le modèle de planification des repas ClickUp est conçu pour simplifier la préparation des repas. Cette solution tout-en-un vous aide à simplifier chaque étape du processus de planification des repas, afin que vous passiez moins de temps à stresser et plus de temps à profiter des aliments qui vous nourrissent.

Grâce à ce modèle de planification des repas, vous pouvez :

Forfait vos repas quotidiens et hebdomadaires à l'aide de listes personnalisables par glisser-déposer, adaptées à votre routine

Organisez vos recettes favorites dans des dossiers faciles d'accès pour une préparation plus rapide

Suivez les ingrédients et les listes de courses pour éviter les courses de dernière minute ou les éléments oubliés

Surveillez votre apport calorique et l'information nutritionnelle pour un forfait plus soucieux de votre santé

Que vous essayiez de suivre un régime, de préparer vos repas pour une semaine chargée ou de gérer un service de restauration, ce modèle vous aidera à structurer votre routine culinaire. Concentrez-vous davantage sur la cuisine et moins sur la planification !

🔑 Idéal pour : les cuisiniers amateurs, les nutritionnistes, les coachs sportifs, les chefs à domicile et les professionnels très occupés.

💡 Conseil de pro : Vous avez du temps libre et vous ne savez pas comment l'utiliser ? Dressez une liste d'activités productives afin de pouvoir vous consacrer instantanément à des tâches qui favorisent votre développement, votre humeur ou vos objectifs. Ne perdez plus une seule minute !

5. Modèle de forfait de développement personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Prenez le contrôle de votre parcours de développement personnel grâce au modèle de forfait de développement personnel ClickUp

La croissance ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec une structure adéquate, vous pouvez faire une progression constante vers vos objectifs les plus ambitieux. Un agenda de bien-être ou un agenda de santé mentale peut être un outil essentiel à cet égard. Le modèle de forfait de développement personnel ClickUp vous aide à mapper une voie claire, que vous vous concentriez sur la forme physique, l'avancement professionnel ou le bien-être général.

Conçu pour s'adapter à vos objectifs, ce modèle sert également d'agenda pour organiser vos activités quotidiennes qui favorisent votre bien-être à long terme. Vous pouvez définir des objectifs avec intention, les décomposer en étapes réalisables et suivre votre évolution au fil du temps. Des indicateurs de progression visuels et des pourcentages d'achèvement vous aident à voir exactement où vous en êtes et ce qui vous attend.

Voici comment cela peut vous aider :

Fixez-vous des objectifs personnels précis avec des échéances qui vous obligent à rendre des comptes

Divisez vos ambitions en tâches plus petites et plus faciles à gérer, avec des échéances claires

Suivez la progression grâce à des outils visuels intégrés tels que des barres de progression et des champs personnalisés

Personnalisez la disposition pour refléter vos domaines d'intérêt, vos priorités et vos routines

🔑 Idéal pour : les personnes à la recherche d'un système structuré et flexible pour définir et atteindre leurs objectifs de développement personnel en matière de remise en forme, de carrière, de santé mentale ou d'amélioration de leur mode de vie.

💡 Conseil de pro : Intégrez votre suivi d'entraînement et votre logiciel de gestion de salle de sport à des applications telles que les appareils portables de fitness et les compteurs de calories pour obtenir une image achevée et en temps réel de votre santé. Il vous sera ainsi plus facile de suivre votre progression et de rester motivé.

6. Modèle d'agenda quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez efficacement toute votre journée grâce au modèle de planificateur quotidien ClickUp

Stephen R. Covey, dans Les 7 habitudes des gens efficaces , nous rappelle de « nous organiser et agir en fonction de nos priorités ». Cette idée simple a un impact puissant, en particulier lorsque le temps et l'énergie sont limités.

Si la plupart des agendas et des applications aident à gérer les tâches et les habitudes, rares sont ceux qui vous garantissent que vos heures les plus productives sont consacrées à ce qui compte vraiment. C'est pourquoi le modèle d'agenda quotidien ClickUp est conçu comme un agenda de bien-être imprimable que vous pouvez facilement télécharger, enregistrer et imprimer. Considérez-le comme plus qu'une simple liste de tâches : c'est votre propre agenda qui rassemble tout ce dont vous avez besoin pour équilibrer productivité et bien-être.

Qu'il s'agisse de routines de suivi ou de mapper vos pratiques de bien-être, cet outil vous aide à découvrir ce qui est le plus important pour votre journée et vous garantit de ne rien oublier.

Vous ne savez pas par où commencer ? Regardez cette vidéo pour apprendre à hiérarchiser vos tâches. 👇🏼

Pourquoi vous allez l'adorer :

Réservez un bloc de temps pour les repas, les séances d'entraînement et les tâches afin de créer une routine équilibrée

Concentrez-vous sur ce qui compte en organisant vos tâches par priorité

Ajoutez des notes et des rappels pour le suivi des détails tout au long de la journée

Profitez d'une disposition claire et intuitive qui simplifie la planification et vous évite tout stress

🔑 Idéal pour : toute personne souhaitant gérer ses tâches quotidiennes, ses objectifs de remise en forme et ses routines personnelles à l'aide d'un système unique et organisé.

📮 ClickUp Insight : 78 % des personnes interrogées ont du mal à rester motivées pour atteindre leurs objectifs à long terme. Ce n'est pas un manque de motivation, c'est simplement le fonctionnement de notre cerveau ! Nous avons besoin de voir les résultats pour rester motivés. 💪 C'est précisément là que ClickUp entre en jeu. Suivez vos réalisations avec ClickUp Milestones, obtenez un aperçu instantané de vos progrès grâce aux cumuler et restez concentré grâce aux rappels intelligents ; visualiser ces petites victoires vous aidera à maintenir votre élan sur le long terme. 💫 Résultats réels : les utilisateurs de ClickUp rapportent pouvoir gérer environ 10 % de travail en plus sans se sentir dépassés.

7. Modèle de productivité personnelle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Boostez votre efficacité et suivez vos entraînements grâce au modèle de productivité personnelle ClickUp

Lorsque votre journée est remplie de tâches, d'objectifs et de distractions, disposer d'un système simple pour rester organisé fait toute la différence. Le modèle de productivité personnelle ClickUp vous aide à prendre le contrôle de votre temps en décomposant vos responsabilités quotidiennes, vos objectifs personnels et vos routines de remise en forme en tâches gérables.

Vous pouvez fixer des délais, attribuer des niveaux de priorité et établir une routine qui vous permettra d'aller de l'avant. Grâce aux fonctionnalités flexibles de ClickUp, vous pouvez personnaliser votre installation, créer des tâches récurrentes, prendre des notes rapides et suivre votre progression à l'aide d'outils visuels qui apportent de la clarté à votre journée.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez et hiérarchisez efficacement vos tâches afin d'optimiser votre temps

Restez concentré et motivé en éliminant les activités qui vous font perdre du temps

Rationalisez votre flux de travail grâce à un système personnalisable adapté à vos besoins

🔑 Idéal pour : les personnes qui cherchent à booster leur productivité et à rester sur la bonne voie dans le suivi de leurs tâches quotidiennes.

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à rester cohérent avec vos objectifs de développement personnel ou à suivre votre progression au fil du temps ? Alors, tirez parti de la puissance des outils de développement personnel pour rester concentré, suivre votre progression et établir des routines positives et durables. Vous pouvez essayer une application de journalisation, une application de suivi des habitudes ou un planificateur d'objectifs.

8. Modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Obtenir un modèle gratuit Restez dans la validation et atteignez vos objectifs de bien-être en 75 jours grâce au modèle ClickUp 75 Hard Challenge

Le programme 75 Hard est un défi mental et physique intense qui vous pousse à vous engager à respecter des habitudes quotidiennes pendant 75 jours consécutifs. Mais rester constant dans plusieurs tâches chaque jour peut être difficile sans un système en place. C'est là que le modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge peut vous aider.

Il fournit un environnement de travail prêt à l'emploi pour vous aider à planifier, suivre et rester responsable tout au long de votre transformation de 75 jours.

Ce modèle rigide de 75 pages vous permet de :

Suivez vos tâches quotidiennes essentielles, telles que faire deux séances d'entraînement, boire quatre litres d'eau, lire dix pages et suivre un régime alimentaire

Évaluez votre progression hebdomadaire à l'aide des sections de révision intégrées pour réfléchir et vous recentrer

Suivez l'état d'avancement de vos tâches à l'aide d'étiquettes intuitives telles que « À faire », « En cours » et « Terminé » pour vous aider à rester concentré

Utilisez des vues structurées telles que le résumé des défis, la vue Tableur et le diagramme de Gantt pour obtenir à la fois des aperçus quotidiens et une visibilité à long terme

🔑 Idéal pour : les amateurs de fitness, les personnes en quête de développement personnel, les coachs de vie et tous ceux qui valident le défi 75 Hard Challenge pour trouver un moyen structuré, flexible et motivant de rester constant et de finir en beauté.

💡 Conseil de pro : Vous sentez-vous souvent dépassé lorsque vous essayez de jongler entre vos objectifs, vos habitudes et vos projets à long terme dans votre tête ? Utilisez des modèles de planification de vie pour définir vos objectifs, vos routines et vos priorités. Ils vous aideront à organiser votre vie et à rester sur la bonne voie sans chaos.

9. Modèle de liste à faire quotidienne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez au top de vos à faire grâce au modèle de liste de à faire quotidiennes ClickUp

Gérer les tâches quotidiennes peut sembler insurmontable sans le bon système. Le modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp vous offre un espace clair et organisé pour gérer tout, des tâches de travail aux objectifs personnels, afin que vous puissiez arrêter de stresser et commencer à cocher vos tâches accomplies.

Ce modèle est conçu pour structurer votre journée sans la compliquer. Vous pouvez décomposer vos grands objectifs en éléments réalisables, attribuer des dates d'échéance, attribuer des codes couleur aux priorités et définir des rappels pour rester sur la bonne voie. Que vous planifiiez votre journée de travail, organisiez vos courses ou programmiez vos séances d'entraînement, cette liste de tâches s'adapte à votre routine.

Ce modèle de liste à faire peut vous aider :.

Cochez facilement les tâches achevées pour éprouver un sentiment de satisfaction et de progression

Attribuez des dates pour vous assurer que les tâches sont terminées à temps

Ajoutez des détails supplémentaires, des liens ou des sous-tâches pour mieux contextualiser

Utilisez l'espace intégré pour réfléchir à ce que vous avez accompli chaque jour

🔑 Idéal pour : toute personne à la recherche d'un moyen simple de gérer efficacement ses tâches et routines quotidiennes.

💡 Conseil de pro : Commencez votre journée avec détermination en utilisant des checklist pour votre routine matinale. Elles vous aideront à rester cohérent, à booster votre productivité et à rendre vos matins moins chaotiques. Il vous suffit de cocher chaque petite victoire et de regarder votre journée entière se mettre en marche

10. Modèle ClickUp pour les objectifs annuels

Obtenir un modèle gratuit Prenez du recul et réalisez vos objectifs de remise en forme grâce au modèle d'objectifs annuels ClickUp

Planifier votre parcours de remise en forme pour toute l'année peut sembler intimidant, mais grâce au modèle d'objectifs annuels ClickUp, cela devient ciblé, flexible et réalisable.

Ce modèle personnalisable offre un hub centralisé et clair pour mapper vos objectifs de remise en forme globaux, que vous vous entraîniez pour un marathon, que vous souhaitiez développer votre force, améliorer votre mobilité ou simplement rester cohérent avec vos habitudes de bien-être.

Plus besoin de jongler entre les feuilles de calcul ou de perdre le fil de votre progression entre différentes applications. Grâce à des vues d'échéancier, des sections structurées et un filtrage facile par mois, type d'objectif ou objectif d'entraînement, vous obtenez un aperçu clair de l'ensemble de votre programme de remise en forme.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Décomposez vos objectifs de remise en forme par thème, comme la force, le cardio, la souplesse, la nutrition ou le bien-être mental

Utilisez des libellés de couleur pour repérer rapidement vos domaines d'intérêt et maintenir votre équilibre

Suivez les indicateurs clés grâce à des champs dédiés à l'état d'avancement, aux dates cibles et aux points de contrôle hebdomadaires

Ajustez facilement vos échéanciers à mesure que votre condition physique évolue, sans compromettre votre forfait à long terme

🔑 Idéal pour : les amateurs de fitness, les entraîneurs personnels, les athlètes ou toute personne qui souhaite avoir une vue d'ensemble stratégique et de haut niveau de ses objectifs de santé afin de rester motivée tout au long de l'année.

Améliorez votre bien-être avec ClickUp

Tenir un journal sur votre parcours bien-être ne consiste pas seulement à noter des choses, mais aussi à créer un espace pour faire le point sur vous-même, adopter de meilleures habitudes et rester fidèle à vos objectifs de santé.

Les modèles de journal de bien-être vous offrent cette structure, que vous suiviez votre humeur, vous fixiez des objectifs ou réfléchissiez à vos habitudes quotidiennes. Mais la véritable magie opère lorsque ces routines s'intègrent à votre flux quotidien.

Avec ClickUp, vous pouvez créer des journaux de bien-être entièrement personnalisables, définir des rappels pour prendre soin de vous et visualiser votre progression, le tout en un seul endroit. Que vous souhaitiez gérer votre stress, pratiquer la gratitude ou adopter un mode de vie plus sain, ClickUp vous aide à transformer vos intentions en actions.

Prêt à prendre votre bien-être en main ? Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui, votre corps et votre esprit vous en remercieront.