Modèles de feuille de route Asana gratuits pour planifier des projets et atteindre des jalons

Si votre équipe se démène constamment pour coordonner les tâches, respecter les délais ou simplement déterminer la marche à suivre, vous manquez probablement d'un élément clé : une feuille de route claire et prête à l'emploi.

Mais soyons honnêtes... en créer un à partir de zéro dans Asana peut donner l'impression de réinventer la roue à chaque fois 🔁

Et trouver le modèle qui correspond réellement à votre flux de travail ? Encore plus difficile.

C'est exactement pour cela que nous avons créé ce guide. Il s'agit d'un guichet unique pour les modèles de feuille de route Asana gratuits qui vous aideront à rationaliser la planification, à atteindre les jalons et à faire avancer votre équipe. ✅

Que sont les modèles de feuille de route Asana ?

Les modèles de feuille de route Asana sont des outils de planification prédéfinis qui vous aident à organiser et à visualiser les échéanciers, les objectifs et les jalons de vos projets. Ils indiquent ce qui doit être fait, quand et par qui. Vous pouvez mapper les lancements de fonctionnalités, les plans marketing, les mises à jour de fonctionnalités et tout ce qui nécessite une orientation claire. 🎯

Ces modèles comprennent généralement :

Sections pour les objectifs généraux et les livrables

Échéanciers ou vues Gantt pour le suivi des échéances

Listes de tâches attribuées aux membres de l'équipe

Des jalons pour le suivi de la progression tout au long du processus

Ils rendent les forfaits plus rapides, plus clairs et plus collaboratifs.

🧠 Anecdote : la méthodologie T‑Plan, désormais très populaire pour la création rapide de feuilles de route, a vu le jour à Cambridge à la fin des années 1990. Elle a rendu les feuilles de route accessibles aux petites et moyennes entreprises

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de feuille de route Asana ?

Un bon modèle de feuille de route Asana doit être facile à suivre, flexible et aider votre équipe à rester coordonnée du début à la fin. Voici quelques éléments clés à rechercher 👇

section d'objectif liée à l'exécution : *vous aide à définir vos objectifs et à les décomposer en tâches réalisables

*échéancier ou vue Gantt pour une vue d'ensemble claire : affiche l'ensemble de votre projet en un seul endroit, en indiquant les dépendances entre les tâches et les phases clés

Des jalons pour célébrer la progression : Ajoute des points de contrôle tout au long du projet afin que les équipes puissent suivre les avancées et s'adapter si nécessaire

attribution des tâches avec des propriétaires clairement identifiés : *Assurez-vous que chacun sache exactement ce dont il est responsable, sans chevauchement ni travail oublié

mises à jour de statut et libellés de priorité : *vous permettent de suivre d'un seul coup d'œil ce qui est urgent, bloqué, terminé et le statut de chaque fonctionnalité

Espace intégré pour la collaboration en équipe : Permet de garder les discussions, les fichiers et les notes en connexion, afin que la communication reste dans son contexte

Champs personnalisés et balises pour la personnalisation : vous permet d'adapter le modèle à votre flux de travail avec des étiquettes telles que phase, priorité ou service

Tableaux de bord de suivi des progrès : fournissent un résumé visuel de l'avancement des travaux de votre équipe ainsi que des parties prenantes internes et externes

adapté aux appareils mobiles et facile à mettre à jour lors de vos déplacements : *Gardez votre feuille de route accessible où que le travail se passe, que ce soit sur votre bureau ou sur votre appareil mobile

Modèles de feuille de route Asana gratuits

Asana propose une solide collection de modèles de feuilles de route gratuits qui vous font gagner du temps et aident votre équipe à rester alignée. Découvrons les meilleurs d'entre eux :

1. Modèle de feuille de route produit

via Asana

Le modèle de feuille de route produit Asana aide les équipes produit à planifier et à visualiser les lancements de fonctionnalités, les mises à jour et les objectifs à long terme dans une vue centralisée. Il établit la connexion entre les tâches quotidiennes et les objectifs généraux, ce qui facilite la coordination des équipes interfonctionnelles et l'avancement des projets.

Vous pouvez organiser les initiatives par priorité, définir des calendriers avec des dépendances et lier les tâches aux objectifs du produit. Vous pouvez également personnaliser les vues (comme la liste, le tableau ou l'échéancier) en fonction du style de travail de votre équipe.

Principales fonctionnalités :

Forfait les lancements de fonctionnalités sur plusieurs mois ou trimestres, ajustez les échéanciers et repérez les chevauchements ou les retards

Triez et filtrez votre backlog par priorité (élevée, moyenne, faible) et suivez ce qui est en cours, sous révision ou achevé

Connectez les fonctionnalités aux objectifs commerciaux ou liés aux produits dans Asana afin que votre équipe puisse voir comment le travail quotidien s'inscrit dans la stratégie globale

✅ Idéal pour : les chefs de produit et les équipes interfonctionnelles qui planifient les lancements, coordonnent le développement, la conception et le marketing, et assurent le suivi des fonctionnalités tout au long du cycle de vie du produit

2. Modèle de feuille de route pour programme

Le modèle de feuille de route de programme d'Asana est conçu pour gérer des programmes à grande échelle avec plusieurs projets menés en parallèle. Il offre aux équipes un espace unifié pour s'aligner sur les objectifs, suivre la progression et gérer les livrables entre les différents services ou unités commerciales.

Ce modèle est idéal lorsque vous suivez plusieurs flux de travail, tels que les OKR trimestriels, les initiatives interfonctionnelles ou les déploiements à l'échelle de l'entreprise. Vous pouvez structurer chaque programme par équipe ou par objectif, attribuer des propriétaires et suivre la progression à l'aide de jalons. Les vues Échéancier et Liste vous aident à suivre la progression à la fois d'un point de vue global et au niveau des tâches, ce qui donne aux dirigeants une vue d'ensemble claire tout en permettant aux équipes de rester synchronisées sur le terrain.

Principales fonctionnalités :

Utilisez les jalons pour marquer les dates importantes telles que les révisions, les mises en service ou les transferts internes tout au long du programme

Attribuez clairement la propriété, mettez à jour le statut en temps réel et hiérarchisez les flux qui nécessitent une attention immédiate

Rationalisez les revues hebdomadaires de la direction ou les vérifications des parties prenantes grâce à des widgets de rapports personnalisables

✅ Idéal pour : les chefs de programme, les responsables des opérations ou les chefs de service qui gèrent plusieurs projets dans le cadre d'une initiative stratégique unique et qui ont besoin à la fois de clarté au niveau de l'équipe et d'une supervision de la direction

3. Modèle d'échéancier de projet

via Asana

Le modèle d'échéancier de projet vous aide à planifier et à suivre votre projet du début à la fin, de manière visuelle.

Il est doté d'une vue chronologique de type Échéancier, qui vous permet de mapper chaque tâche, de définir des dépendances et de modifier les calendriers par simple glisser-déposer. La disposition est claire et chronologique, ce qui aide votre équipe à comprendre ce qui doit être fait et à quel moment, et comment les retards peuvent avoir un impact sur les étapes futures. Vous pouvez attribuer des tâches, fixer des dates d'échéance et utiliser des jalons pour marquer les phases clés du projet.

Principales fonctionnalités :

Configurez des relations entre les tâches « ceci avant cela » pour éviter les retards et faciliter les transferts

Regroupez les tâches en phases claires telles que la planification, l'exécution et la livraison afin de suivre chaque étape du processus

Mettez en évidence les points de contrôle critiques tels que les révisions internes, les mises en service ou les approbations finales directement sur l'échéancier

✅ Idéal pour : *les équipes qui gèrent des projets détaillés et soumis à des délais stricts, nécessitant un flux visuel clair, comme les campagnes marketing, le travail avec les clients ou les cycles de produits

💡 Conseil de pro : considérez votre feuille de route comme un « document évolutif », mettez fréquemment à jour les échéanciers et les priorités afin de refléter les changements externes et internes.

4. Modèle de calendrier de projet

via Asana

Le modèle de calendrier de projet d'Asana vous offre un moyen simple et structuré de planifier des tâches, de fixer des dates d'échéance et de responsabiliser votre équipe tout au long du cycle de vie du projet. Il est parfait pour les équipes qui souhaitent obtenir une ventilation claire des livrables sans la complexité ou la technicité d'un diagramme de Gantt.

Le modèle divise votre projet en phases programmées telles que la planification, l'exécution et la livraison. Il est également facile à dupliquer pour les projets ou les flux de travail récurrents.

Principales fonctionnalités :

Attribuez une date d'échéance et un propriétaire à chaque tâche, afin d'aider les équipes à rester responsables et à éviter les goulots d'étranglement

Choisissez l'afficher qui correspond à votre style, effectuez un zoom arrière avec l'Échéancier ou planifiez votre semaine dans l'afficher Calendrier

Ajoutez des détails supplémentaires à votre planning, tels que le nombre d'heures estimé ou la progression actuelle, pour un meilleur suivi

idéal pour : *Les gestionnaires de projet qui souhaitent disposer d'une structure claire, axée sur les délais, afin de rester organisés et de mener à bien plusieurs projets de manière efficace, en particulier lorsque les échéanciers se répètent d'un client ou d'une campagne à l'autre

⚡ Archive des modèles : Les délais vous rattrapent ? Essayez les modèles de projet sous forme de diagrammes de Gantt qui transforment les échéanciers en plans simples et visuels permettant de suivre chaque tâche et chaque jalon

5. Modèle de planification stratégique

via Asana

Le modèle de planification stratégique vous aide à établir la connexion entre les objectifs commerciaux à long terme et l'exécution quotidienne. Il est conçu pour les équipes techniques et commerciales qui souhaitent aller au-delà de la gestion des tâches et commencer à aligner les projets sur des résultats plus importants.

Ce modèle vous offre un espace pour définir votre mission, votre vision, vos objectifs clés et vos résultats mesurables. À partir de là, vous pouvez les décomposer en initiatives concrètes, attribuer des propriétaires et fixer des échéanciers. Il est idéal pour la planification trimestrielle ou annuelle, en particulier lorsque plusieurs services doivent collaborer pour atteindre des objectifs communs.

Principales fonctionnalités :

Convertissez vos objectifs en initiatives, et vos initiatives en listes de tâches concrètes avec des propriétaires et des échéances

Relié chaque tâche à un objectif et mesurez la progression grâce à des mises à jour de statut, des champs personnalisés ou des tableaux de bord

Assurez-vous que les différentes équipes comprennent comment leurs efforts contribuent à la vision d'ensemble grâce à des vues et des échéanciers partagés

✅ Idéal pour : les équipes de direction, les chefs de service ou les stratèges de l'entreprise qui alignent les objectifs trimestriels ou annuels sur l'exécution des équipes interfonctionnelles

📚 À lire également : Comment créer une feuille de route technique pour une exécution productive

6. Modèle de lancement de produit

via Asana

Le modèle de lancement de produit est votre outil incontournable pour planifier, coordonner et suivre tout ce qui concerne un lancement réussi. De la préparation initiale à l'analyse post-lancement, il aide les équipes à rester sur la même page et à suivre leurs initiatives produit à chaque étape.

Il comprend des sections pour les tâches préalables au lancement (contrôle qualité et examens par les parties prenantes), les livrables le jour du lancement (annonces ou Feature Flags) et les actions post-lancement (commentaires des clients et suivi des performances). Les rôles et les échéanciers sont clairement définis, ce qui permet aux équipes marketing, produit, assistance et ingénierie de travailler en synchroniser. Vous pouvez également configurer des dépendances pour éviter les blocages avant qu'ils ne se produisent.

Principales fonctionnalités :

Attribuez des tâches à différentes équipes, telles que l'assurance qualité, le marketing, les produits ou l'assistance, afin que les responsabilités soient clairement définies

Visualisez votre feuille de route de lancement grâce à des tâches glisser-déposer ou passez à des tableaux de type Kanban pour la planification de sprints

Ajoutez des révisions internes, des étapes d'approbation et recueillez des commentaires directement dans votre flux de travail

✅ Idéal pour : les équipes produit, marketing et assistance qui lancent de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux produits nécessitant une coordination étroite et une exécution multi-équipes

💡 Conseil de pro : grâce à l'intégration Asana GitHub, vous pouvez synchroniser automatiquement les mises à jour du statut des pull requests GitHub avec votre feuille de route produit Asana. Cela facilite le suivi de l'avancement des pull requests, l'alignement des tâches sur les objectifs du projet et la rationalisation de vos flux de travail connectés entre les équipes techniques et d'entreprise.

Limites de la gestion de projet Asana

Bien qu'Asana soit idéal pour organiser des tâches et planifier des projets, il n'est pas sans défauts. D'après les avis des utilisateurs sur des plateformes telles que G2 et Capterra, voici quelques-unes des limites couramment signalées par les équipes :

l'assistance des tâches récurrentes est limitée : *la mise en place de flux de travail récurrents flexibles peut s'avérer délicate et restrictive pour les équipes dynamiques

restriction relative à l'assigné unique : *Chaque tâche ne peut être attribuée qu'à un seul assigné, ce qui rend la gestion des responsabilités de partage plus difficile

La gestion des modèles est fastidieuse : les modèles doivent être créés et soumis à une modification en cours pour chaque projet, sans moyen centralisé de les gérer

notifications et surcharge : *Les utilisateurs rapportent être submergés par les e-mails et les notifications dans l'application, ce qui entraîne une distraction et un encombrement

permission d'accès à l'environnement de travail et contraintes de sécurité : *Les grandes équipes trouvent les contrôles d'accès d'Asana trop rigides, en particulier lorsque des données sensibles doivent être compartimentées

complexité de l'interface pour les utilisateurs avancés : *Bien qu'intuitive au premier abord, les utilisateurs avancés rapportent que l'interface devient encombrée et moins intuitive à mesure que la complexité augmente

Modèles Asana alternatifs

À mesure que les équipes s'agrandissent et que les projets deviennent plus complexes, beaucoup commencent à ressentir les limites d'Asana, qu'il s'agisse de modèles rigides, de règles d'assigné unique ou de fonctionnalités payantes. C'est là que les modèles Asana alternatifs entrent en jeu.

ClickUp offre de nombreuses options puissantes. En tant que premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde, la plateforme (et ses modèles) combine vos tâches, vos documents, vos échéanciers, vos objectifs et vos tableaux de bord, en les alimentant avec une IA contextuelle. Avec plus de 100 modèles personnalisables (y compris des feuilles de route !), elle vous offre la flexibilité qui manque souvent à Asana, afin que votre équipe puisse planifier plus intelligemment et évoluer plus rapidement.

Voici les meilleurs modèles ClickUp qui constituent une alternative parfaite aux modèles Asana 👇

1. Modèle de feuille de route simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les mises à jour hebdomadaires et les plans de lancement dans un modèle de feuille de route ClickUp Simple clair, de type document

Le modèle de feuille de route simple ClickUp est un outil de planification clair, de type document, qui s'adapte à votre projet. Intégré à ClickUp Doc, il propose des sections prédéfinies qui vous aident à définir vos objectifs, vos phases et vos tâches sans installation complexe. Vous pouvez le lier à vos tâches, vos objectifs ou vos échéanciers, et même le partager avec votre équipe pour une transparence totale.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez des attentes claires en matière d'échéanciers, de progression, de risques et de dépendances afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde

Intégrez des images, des vidéos, des liens et ajoutez des commentaires directement dans le document pour tout regrouper au même endroit

Utilisez des contrôles de mise en forme et de permission flexibles pour adapter le contenu sans compromettre la sécurité

Définissez des jalons dans votre feuille de route pour marquer les échéances ou les réalisations importantes, puis créez des tâches autour de ceux-ci pour montrer le chemin vers l'achevement

✅ Idéal pour : *les équipes qui souhaitent disposer d'une feuille de route de type document, personnalisable facilement et offrant un suivi visuel pour les projets de petite envergure ou en constante évolution

2. Modèle de feuille de route trimestrielle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez vos objectifs trimestriels, suivez vos initiatives et intégrez des vues personnalisées pour un meilleur contexte grâce au modèle de feuille de route trimestrielle ClickUp

Le modèle de feuille de route trimestrielle ClickUp aide les équipes à rester concentrées sur les objectifs de priorité sur une période de trois mois. Il est parfait pour aligner l'exécution à court terme sur la stratégie à long terme, en garantissant que les tâches, les échéances et les livrables sont structurés et faciles à suivre.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez la vue Liste pour afficher toutes les tâches et leurs détails dans une liste structurée, ou la vue Diagramme de Gantt pour tracer les tâches sur un échéancier et gérer visuellement les dépendances

Comprenez la capacité de votre équipe et équilibrez efficacement les charges de travail grâce à la vue Charge de travail

Utilisez les champs personnalisés pour définir la priorité, la propriété, les catégories d'objectifs et bien plus encore afin d'enrichir les données de votre feuille de route

Ajoutez des réactions aux commentaires, attribuez plusieurs propriétaires, joignez des sous-tâches imbriquées et appliquez des libellés de priorité pour garantir une communication et une coordination claires

✅ Idéal pour : les équipes produit, stratégie et opérations travaillant par sprints trimestriels ou gérant des OKR qui nécessitent un suivi régulier et des ajustements rapides

💡 Le saviez-vous ? Le concept de feuille de route s'est étendu au-delà du matériel informatique en 2008, lorsque Apple a présenté la feuille de route iPhone SDK, ouvrant ainsi l'écosystème App Store.

3. Modèle de tableau blanc pour feuille de route ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Cartographiez visuellement les tâches de l'équipe et planifiez les phases du projet sur plusieurs mois à l'aide du modèle de tableau blanc ClickUp Roadmap

Le modèle de tableau blanc ClickUp Roadmap est idéal pour les équipes qui privilégient la planification visuelle et collaborative. Il vous offre un espace numérique flexible pour réfléchir à des idées, mapper des échéanciers, attribuer des propriétaires et organiser des tâches à l'aide de notes autocollantes, de formes et de connecteurs.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les phases telles que Planifié, en cours ou Achevé pour chaque élément de la feuille de route

Ajoutez des données contextuelles, telles que la priorité, le type de fonctionnalité ou le responsable de l'équipe,r à chaque tâche pour une meilleure visibilité

Réfléchissez aux fonctionnalités du produit, à la planification des versions ou aux jalons stratégiques dans ClickUp Document

Organisez les tâches, regroupez-les par échéancier, attribuez-leur des codes couleur si nécessaire et établissez la connexion entre les éléments connexes à l'aide de lignes ou de formes

✅ Idéal pour : les chefs de produit, les équipes de développement et les concepteurs UX qui s'appuient sur la collaboration visuelle pour planifier, lancer ou itérer des produits

Vous souhaitez simplifier visuellement la planification de vos projets ? Regardez ce tutoriel rapide sur l'utilisation des tableaux blancs ClickUp pour trouver des idées, attribuer des tâches et mapper des échéanciers.

4. Feuille de route de l'entreprise ClickUp avec modèle d'échéancier

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les objectifs d'entreprise de tous les services et suivez les échéanciers par catégorie à l'aide du modèle de feuille de route d'entreprise avec échéancier ClickUp

Le modèle de feuille de route commerciale ClickUp avec Échéancier est conçu pour aider les équipes de direction et de stratégie à créer une vision claire et à long terme des objectifs commerciaux et des initiatives clés. Grâce aux vues Calendrier, diagramme de Gantt et liste, vous pouvez créer des flux de travail interactifs et connectés pour visualiser les plans de haut niveau tout en gérant efficacement l'exécution quotidienne.

Les champs personnalisés intégrés, tels que les menus déroulants, les nombres et les formules, vous permettent de saisir les bonnes données dans le bon format, tandis que les barres de progression et les dépendances vous aident à anticiper les obstacles. Vous pouvez attribuer des tâches, définir la portée ou l'effort requis et son impact, et mettre à jour les forfaits en quelques clics seulement.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Décomposez vos objectifs en jalons ou en initiatives et enregistrez-les sous forme de tâches ClickUp faciles à suivre

Regroupez les tâches par trimestre ou par objectif stratégique, ce qui vous permet de vous concentrer facilement sur ce qui compte le plus

Utilisez les fonctionnalités intégrées de suivi du temps, de balises, d'alertes de dépendance et de notifications par e-mail pour gérer efficacement l'exécution

Mapper les échéances et les échéanciers dans la vue Toutes les initiatives par trimestre et surveillez facilement le flux des tâches par catégorie dans la vue Échéancier par catégorie d'entreprise

✅ Idéal pour : Les chefs d'entreprise, les fondateurs de start-ups et les gestionnaires de projet qui souhaitent disposer d'une feuille de route stratégique et évolutive pour gérer leurs initiatives d'entreprise sur plusieurs trimestres ou années

5. Modèle de feuille de route stratégique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les objectifs commerciaux à long terme, harmonisez les priorités de l'équipe et gérez la progression grâce au modèle de feuille de route stratégique ClickUp

Le modèle de feuille de route stratégique ClickUp est conçu pour les équipes qui souhaitent mapper leurs initiatives stratégiques et les aligner sur un objectif plus large de l'entreprise. Qu'il s'agisse de gérer les opérations, de définir des OKR trimestriels ou de coordonner les différents services, ce modèle offre une structure claire et visuelle pour hiérarchiser le travail à fort impact.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Consultez toutes les initiatives stratégiques organisées par service dans la vue Liste des initiatives et la progression de chaque initiative dans la vue Tableau

Visualisez et reprogrammez les dépendances, et ajustez les échéanciers lorsque vous avez besoin de plus de temps, à l'aide de la vue Gantt

Suivez jusqu'à huit attributs essentiels par initiative (par exemple, Durée, Impact, Progression, Facilité de mise en œuvre) pour prendre des décisions éclairées par les données

Utilisez les champs personnalisés pour classer chaque initiative en fonction de son impact, de sa facilité de mise en œuvre, des progrès attendus et des échéanciers pour l'évaluation/la hiérarchisation

✅ Idéal pour : les équipes stratégiques et les chefs de projet qui cherchent à aligner les tâches tactiques sur les objectifs d'entreprise généraux et la vision à long terme

📚 À lire également : Meilleurs logiciels de feuille de route (fonctionnalités, tarifs)

6. Modèle de feuille de route UX ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos objectifs UX selon les échéanciers « Maintenant », « Prochainement » et « À venir » grâce au modèle de feuille de route UX ClickUp

Contrairement aux feuilles de route traditionnelles qui suivent des échéanciers rigides, le modèle de feuille de route UX de ClickUp utilise le modèle « Maintenant, Ensuite, Futur », aidant les équipes à classer le travail par urgence plutôt que par chronologie strictement définie.

Conçue à partir des tableaux blancs de ClickUp, cette feuille de route visuelle comprend des sections consacrées aux objectifs, aux segments d'utilisateurs cibles, aux responsabilités de l'équipe, aux thèmes, aux sous-thèmes et aux niveaux de confiance. Elle fait office de document évolutif qui s'adapte en fonction des contributions des parties prenantes et des changements de priorités. Les équipes peuvent utiliser cette mise en forme pour collaborer, explorer des idées de manière visuelle, évaluer la faisabilité et adapter leur feuille de route à mesure que de nouvelles informations apparaissent.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez la progression du produit au fil du temps, en veillant à ce que les parties prenantes puissent voir son état actuel et sa trajectoire future

Ajoutez votre domaine d'intérêt principal en haut de la feuille de route, cliquez sur la forme pour saisir votre texte et utilisez le bouton Télécharger pour ajouter des images d'assistance

Recueillez des informations, telles que les commentaires de l'utilisateur, les personas, les points faibles, et transformez-les en tâches réalisables en un seul clic, directement depuis le canevas

✅ Idéal pour : les concepteurs UX, les équipes produit et les chercheurs en expérience utilisateur qui cherchent à organiser visuellement leur travail de conception et à aligner leurs efforts en matière d'expérience utilisateur sur la stratégie de l'entreprise

💡 Le saviez-vous ? Le format de feuille de route « Now-Next-Later » (Maintenant-Ensuite-Plus tard) a été popularisé par Janna Bastow et est désormais utilisé par les équipes Agile dans des dizaines de secteurs, du SaaS au matériel informatique. « Maintenant » représente la semaine ou le sprint en cours, « Prochainement » le mois à venir et « Plus tard » les trimestres à venir.

7. Modèle de feuille de route de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les priorités, l'effort et la propriété de l'équipe à toutes les étapes du projet à l'aide du modèle de feuille de route de projet ClickUp

Le modèle de feuille de route de projet ClickUp aide les chefs de projet à planifier, suivre et gérer efficacement plusieurs aspects d'un projet en un seul endroit. Grâce à ses statuts de tâche personnalisés, ses champs personnalisés et ses mises à jour automatiques, ce modèle de feuille de route de projet s'adapte facilement à l'évolution de votre projet.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez les phases clés du projet, les jalons et les livrables à l'aide de listes prédéfinies pour chaque trimestre

Affichez la vue Gantt ou Calendrier pour comprendre les dépendances et les échéances à venir

Utilisez la vue Charge de travail pour vous assurer que personne n'est surchargé et que la bande passante de l'équipe est bien utilisée

vue Tableau Kanban pour déplacer visuellement les tâches de la liste des tâches à faire vers celle des tâches terminées, et la vue Liste pour le suivi de chaque détail en un coup d'œil Utilisez lapour déplacer visuellement les tâches de la liste des tâches à faire vers celle des tâches terminées, et la vue Liste pour le suivi de chaque détail en un coup d'œil

✅ Idéal pour : les chefs de produit, les équipes marketing et toutes les équipes qui cherchent à rationaliser la communication et le suivi dans le cadre de projets complexes

⚡ Archive des modèles : Vous souhaitez accélérer vos projets ? Les modèles de feuille de route de projet sont parfaits pour visualiser les phases, attribuer des tâches et suivre les jalons du début à la fin

8. Modèle de tableau blanc pour feuille de route de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, testez et suivez les livrables entre les équipes et les étapes dans un échéancier visuel à l'aide du modèle de tableau blanc ClickUp Project Roadmap

Avec ses blocs visuels faciles à comprendre et ses attributions de tâches flexibles, le modèle de tableau blanc ClickUp Project Roadmap est particulièrement utile pour les projets impliquant plusieurs équipes ou services interfonctionnels.

Ce modèle améliore la visualisation de la feuille de route en permettant aux équipes d'attribuer des propriétaires, de suivre les dépendances et d'ajuster les échéanciers si nécessaire. Le format visuel est particulièrement efficace pour la gestion de projet Agile, car il prend en charge les mises à jour et les modifications en temps réel afin d'aider votre équipe produit à rester alignée tout au long du projet.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez vos projets en phases ou jalons clairs pour améliorer la structure et le suivi

Collaborez en temps réel sur un tableau blanc numérique, en laissant des commentaires et des réactions sur les éléments clés

Convertissez les éléments issus du brainstorming sur le tableau blanc en tâches ClickUp avec des dates d'échéance, des assignés, des priorités, etc.

Utilisez les champs personnalisés pour étiqueter les tâches par catégorie, priorité ou phase, et les statuts personnalisés pour suivre la progression

idéal pour : *les équipes qui gèrent des projets complexes et interdépartementaux nécessitant une collaboration visuelle et des ajustements en temps réel

9. Modèle de feuille de route produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les idées de produits depuis leur conception jusqu'à leur lancement grâce à ce modèle de feuille de route produit ClickUp

Le modèle de feuille de route produit ClickUp permet de rationaliser l'ensemble du cycle de vie du développement d'un produit, de la génération de l'idée initiale au lancement final. Ce modèle polyvalent vous permet de visualiser chaque étape du parcours de votre produit, en alignant les équipes et les projets sur les objectifs stratégiques.

Grâce à ses champs personnalisés prédéfinis pour des attributs tels que l'impact, la confiance et l'effort, ce modèle gratuit de feuille de route produit garantit que chaque tâche est bien définie et alignée sur la stratégie produit globale.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez des vues telles que Feuille de route trimestrielle ou Processus pour visualiser les échéanciers, les étapes et le flux de travail

Mettez à jour les statuts, modifiez les échéanciers dans les vues diagramme de Gantt ou vue Liste , et suivez la progression hebdomadaire à l'aide de la vue Suivi hebdomadaire de l'exécution

Hiérarchisez les fonctionnalités en fonction de leur impact sur l'entreprise ou les utilisateurs grâce au Product Master Backlog + Impact Effort Matrix

Communiquez les mises à jour en interne ou en externe et assurez la coordination des équipes et des parties prenantes à l'aide du document Notes de mise à jour

✅ Idéal pour : Les chefs de produit, gestionnaires de projet et propriétaires qui ont besoin d'une plateforme centralisée pour gérer les cycles de vie du développement des produits et communiquer la progression aux parties prenantes

📚 À lire également : Feuille de route produit : exemples et mode d'emploi

10. Modèle de feuille de route SEO ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et surveillez toutes les tâches liées au référencement, des audits à la mise en œuvre, à l'aide du modèle de feuille de route SEO ClickUp

Le modèle de feuille de route SEO ClickUp aide les spécialistes du marketing et les équipes SEO à rester alignés sur leurs objectifs SEO tout en simplifiant le processus de suivi des tâches SEO. Agissant comme une extension ciblée d'une feuille de route marketing plus large, il vous permet d'organiser et de gérer les activités SEO clés, telles que la recherche de mots-clés, la création de contenu, la création de liens et l'optimisation SEO sur page.

Avec des champs prédéfinis pour suivre les tâches, un diagramme de Gantt intégré pour mapper votre calendrier SEO et des statuts personnalisables pour surveiller la progression, ce modèle fournit un cadre clair et organisé pour gérer vos objectifs SEO.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez la vue Feuille de route SEO pour organiser les tâches stratégiques sur un échéancier ou une séquence

Passez à la vue Liste des tâches SEO pour gérer et hiérarchiser les actions individuelles

Suivez les attributions des propriétaires et les taux d'achèvement via les champs personnalisés

Suivez la progression grâce aux tableaux de bord ClickUp et ajustez votre stratégie en fonction des données

Voici comment configurer un tableau de bord personnalisé dans ClickUp:

✅ Idéal pour : les spécialistes du marketing numérique, les spécialistes du référencement et les entreprises de commerce électronique qui cherchent à augmenter leur trafic organique, à atteindre leurs objectifs de référencement et à utiliser des informations pour mesurer leur réussite

💡 Conseil de pro : Laissez ClickUp Brain vous aider à planifier votre référencement naturel (SEO) sans avoir à deviner. Il crée des plans, suggère des mots-clés, génère des titres de blog et des méta descriptions adaptés au référencement naturel et identifie les lacunes de votre stratégie SEO. Utilisez ClickUp Brain pour réfléchir à votre stratégie de contenu, à vos groupes de mots-clés, à vos idées de publication et même pour rédiger des articles complets ClickUp Brain peut également analyser votre feuille de route et mettre en évidence les initiatives à fort impact, les gains rapides et les goulots d'étranglement, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui fait réellement avancer votre stratégie SEO.

11. Modèle de document de feuille de route visuelle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Présentez les détails du projet, attribuez les rôles au sein de l'équipe et documentez clairement l'échéancier grâce au modèle de document de feuille de route visuelle ClickUp

Le modèle de document de feuille de route visuelle ClickUp est un outil puissant qui permet de centraliser et de documenter les objectifs spécifiques d'une campagne ou d'un projet tout en définissant des jalons clairs. Avec des champs dédiés aux profils de l'équipe, aux résumés du projet et aux objectifs, ce modèle facilite la coordination des tâches, le suivi de la progression et la communication des attentes avec votre équipe.

La polyvalence du modèle s'étend à des fonctionnalités telles que les jalons codés par couleur et le suivi trimestriel de la feuille de route. De plus, vous pouvez rapidement évaluer la progression de chaque service en attribuant des couleurs uniques aux objectifs de chaque équipe et en suivant les réalisations en temps réel.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Listez les principaux objectifs de votre projet dans ClickUp Docs afin de fournir une orientation et un but clairs dès le départ

Ajoutez vos tâches ou évènements dans l'ordre où ils se produiront et créez une disposition visuelle pour aider tout le monde à comprendre le flux du projet en un coup d'œil

Mettez en évidence les points clés du projet, tels que les lancements, les révisions ou les étapes décisionnelles, et transformez ces entrées de feuille de route en tâches

✅ Idéal pour : les chefs de projet, les responsables de campagne et les équipes marketing qui cherchent à centraliser les objectifs des projets et à suivre efficacement leur progression

12. Modèle de feuille de route ClickUp NFT

Obtenir un modèle gratuit Planifiez les lancements de NFT, suivez les tâches de développement de la communauté et mappez chaque jalon du projet grâce au modèle de feuille de route NFT ClickUp

Le modèle de feuille de route NFT ClickUp est votre cadre de référence pour structurer et visualiser votre stratégie de projet NFT. Il vous aide à définir votre vision à long terme, à assigner des objectifs clairs et à aligner les équipes interfonctionnelles. Grâce à ses sections intégrées permettant de définir les priorités et de diviser le projet en phases digestibles, il garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde, qu'il s'agisse des créatifs, des développeurs, des spécialistes du marketing ou des principales parties prenantes.

Vous pouvez diviser votre feuille de route en cinq phases structurées, du lancement de la collection et de la création d'une communauté à l'exploration d'expériences virtuelles dans le métaverse et à la planification des versions de nouvelle génération.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Identifiez les phases clés du projet et utilisez la vue Liste des tâches par phases pour structurer les tâches en conséquence

Ajoutez de la clarté à l'aide des champs personnalisés pour des attributs tels que Équipe NFT (groupe responsable) et Phase (par exemple, planification, déploiement)

Obtenez un aperçu clair du calendrier grâce à la vue Échéancier du projet et passez à la vue Feuille de route NFT Gantt pour suivre les dépendances

Définissez des révisions récurrentes avec les tâches récurrentes de ClickUp pour actualiser les échéanciers et ajuster les stratégies au fur et à mesure que votre projet évolue

✅ Idéal pour : les créateurs de NFT, les équipes Web3, les gestionnaires de communauté et les spécialistes du marketing qui planifient des initiatives NFT en plusieurs phases ou des stratégies d'engagement dans le métaverse

📚 À lire également : Les meilleurs outils logiciels de gestion de produits

13. Modèle de tableau blanc pour la feuille de route du développement de produits ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez toutes les étapes du développement de produit à l'aide du modèle de tableau blanc ClickUp Product Development Roadmap

Le modèle de tableau blanc pour feuille de route de développement de produit ClickUp est un outil visuel conçu pour gérer toutes les étapes du développement d'un produit, de la conception à la mise sur le marché. Il combine un suivi flexible des tâches avec un tableau blanc interactif, vous permettant de décomposer le processus en phases claires et réalisables. Commencez par saisir les tâches dans la vue Liste, puis passez à la vue Tableau blanc pour mapper les échéanciers, les dépendances et les propriétaires à l'aide de notes autocollantes et de connecteurs.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Glissez-déposez les tâches, regroupez-les et organisez-les en fonction de la phase ou de l'échéancier

Utilisez des fonctionnalités telles que les commentaires, les réactions et les sous-tâches pour discuter, attribuer ou décomposer les tâches

Ajoutez des libellés de priorité et des indicateurs de statut codés par couleur pour améliorer la visualisation des tâches

✅ Idéal pour : les chefs de produit, les équipes de développement et les concepteurs UX qui recherchent un espace collaboratif pour planifier, visualiser et gérer chaque étape du processus de développement de produit

14. Modèle de feuille de route technologique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Hiérarchisez le travail, suivez les coûts et classez les projets technologiques par impact et effort à l'aide du modèle de feuille de route technologique ClickUp

Le modèle de feuille de route technologique ClickUp aide les équipes informatiques et de développement à organiser et superviser chaque phase des initiatives technologiques. De la planification stratégique à l'allocation des ressources et à la mise en œuvre finale, ce modèle fournit un format visuel structuré pour gérer des projets technologiques complexes. Sa conception par glisser-déposer prend en charge la planification trimestrielle de la feuille de route, les matrices d'impact-effort et le suivi des tâches par code couleur pour identifier les priorités et les goulots d'étranglement.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Gérez et surveillez les tâches et responsabilités actives dans la vue afficher du panneau de projet

Utilisez les automatisations ClickUp basées sur des déclencheurs pour envoyer des rappels/notifications, ajuster les échéanciers, publier des mises à jour, créer automatiquement des tâches/checklist, et plus encore

Fournissez une vue d'ensemble personnalisée à la direction grâce à la vue Roadmap for Managers et passez à la vue Project Managers pour un suivi plus ciblé, au niveau de l'exécution

✅ Idéal pour : les stratèges informatiques, les gestionnaires de projet et les responsables techniques qui cherchent à rationaliser le suivi des initiatives, la planification des ressources et l'exécution trimestrielle

15. Modèle de feuille de route informatique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez les mises à niveau de l'infrastructure, mappez les dépendances et planifiez les initiatives informatiques grâce au modèle de feuille de route informatique ClickUp

Le modèle de feuille de route informatique ClickUp vous aide à aligner toutes les initiatives informatiques à long terme sur les objectifs généraux de votre organisation. Conçu pour une planification pluriannuelle, ce modèle permet de hiérarchiser les projets informatiques majeurs tels que les mises à niveau ERP, la migration vers le cloud et les améliorations en matière de cybersécurité. Il permet aux équipes de définir une orientation stratégique, de budgétiser efficacement et d'améliorer la coordination entre les services.

Grâce à ses multiples options d'afficher, il offre clarté et efficacité à chaque étape. Vous pouvez surveiller les charges de travail via la vue « Team Bandwidth », suivre les tâches à l'aide de diagrammes de Gantt et regrouper les tâches par phases dans la vue « Tableau ».

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez vos projets par statut (en bonne voie, en retard ou à risque) et ajoutez des libellés de couleur pour des attributs tels que la catégorie, l'impact, l'effort et l'équipe assignée dans l'onglet Project Lobby

Consultez les tâches du projet, les sous-tâches et la durée de chacune d'entre elles dans l' onglet Itinéraire du projet , où vous pouvez également trier les tâches par priorité, date d'échéance, estimation de durée, etc.

Passez à l'afficher Échéancier du projet pour voir toutes les tâches, classées par couleur et regroupées par catégorie, sur un échéancier afin de mieux visualiser l'avancement.

✅ Idéal pour : les services informatiques, les gestionnaires de projet et les planificateurs stratégiques à la recherche d'une feuille de route structurée et à long terme pour gérer efficacement des opérations informatiques complexes

16. Modèle de feuille de route agile pour équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression des sprints, hiérarchisez les tâches en fonction de leur impact et alignez les objectifs stratégiques grâce au modèle de feuille de route agile pour équipes ClickUp

Le modèle de feuille de route pour équipes agiles ClickUp est conçu pour aider les équipes agiles à rester flexibles, transparentes et alignées sur les objectifs de sprint et les priorités changeantes. Grâce à des échéanciers visuels en temps réel, les équipes peuvent suivre la progression, ajuster les forfaits et communiquer clairement la stratégie, en particulier à mesure que les informations sur le marché des produits évoluent. Ce modèle vous permet de diviser le développement en sprints gérables et de mettre à jour la progression en fonction des commentaires en direct provenant de votre backlog de produits.

Il est équipé de différentes vues telles que Product Plan, Sprint Board et Agile Product Roadmap Gantt, afin que vous puissiez gérer les sprints et suivre les sous-tâches de manière visuelle.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Ajoutez du contexte aux tâches grâce à des champs personnalisés tels que l'impact, l'objectif stratégique, l'importance stratégique, la durée (en jours), l'effort estimé, etc

Utilisez une vue du backlog à afficher associée à une matrice Impact vs Effort pour organiser les idées et les demandes entrantes avant de les transférer vers la feuille de route

Rédigez des stratégies de feuille de route agile ou des objectifs de sprint dans ClickUp Docs, collaborez en temps réel et stockez des notes de lancement ou des rétrospectives

✅ Idéal pour : les Scrum Masters, les chefs de produit Agile et les équipes SaaS qui planifient des sprints, s'adaptent aux évolutions du marché et lancent fréquemment des mises à jour de fonctionnalités

17. Modèle de feuille de route ClickUp Kanban View

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression de votre feuille de route à travers les différentes étapes grâce à un tableau visuel de type glisser-déposer à l'aide du modèle de feuille de route ClickUp Kanban View

Le modèle de feuille de route ClickUp Kanban View aide les équipes à s'adapter rapidement aux changements de priorités tout en conservant une bonne visibilité sur le travail en cours. Vous pouvez créer des cartes pour des jalons spécifiques, mettre à jour les personnes assignées et classer les priorités à l'aide de statuts et de champs personnalisés, ce qui rend l'ensemble du processus de développement ou de marketing intuitif et facile à suivre.

*la vue chronologique permet de surveiller les échéances, tandis que les diagrammes de Gantt et l'intégration de la feuille de route offrent une vue d'ensemble pour la planification stratégique. Cette double visibilité garantit la responsabilité, aligne les contributions de l'équipe sur les objectifs à long terme et minimise le risque de dérive du projet.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez votre feuille de route ainsi que les tâches, les échéanciers, les assignés, la progression et les statuts sur un tableau Kanban glisser-déposer

Utilisez la vue Backlog pour obtenir une liste complète des tâches en attente et la vue Priority Board pour vous concentrer sur les tâches les plus urgentes

Ajoutez des dépendances entre tâches pour gérer et visualiser efficacement le travail séquentiel

✅ Idéal pour : les équipes de développement de produits et de marketing qui gèrent des objectifs à long terme avec des échéances évolutives et qui ont besoin d'une gestion des tâches flexible et visuelle

