Modèles gratuits de propositions de production vidéo en format modèle pour gagner plus de clients

*tout le monde appuie sur « play », alors pourquoi vos devis restent-ils en pause ?

La vidéo continue de gagner du terrain : les PME ont connu une croissance de 13 % et les grandes entreprises de 5 %. La demande est là, mais la plupart des professionnels de la vidéo ont du mal à créer des devis qui mettent en valeur leur expertise, ce qui leur fait perdre des clients.

C'est là que les bons outils de flux de travail de création de contenu entrent en jeu. Ils vous aident à créer des propositions professionnelles, soignées et convaincantes.

Voici 20 modèles de devis de production vidéo pour vous aider à remporter plus de travail et à développer votre entreprise.

Que sont les modèles de devis de production de vidéo ?

Un modèle de proposition de production vidéo est votre plan de travail idéal pour présenter de nouveaux projets. Il vous aide à définir clairement la portée, l'échéancier et le coût de votre travail, sans avoir à repartir de zéro à chaque fois.

Que vous soyez producteur vidéo indépendant ou membre d'une équipe de production, l'utilisation d'un modèle simplifie et harmonise vos propositions de projet. Il offre également à vos clients une vision claire de votre processus de production, de la planification pré-production à la livraison finale.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de proposition de production de vidéo ?

Une proposition de production vidéo gagnante allie professionnalisme, clarté et détails convaincants. Voici ce qui distingue les modèles exceptionnels des autres :

compréhension claire du projet* : sections dédiées pour refléter votre compréhension du produit ou du service du client, votre connaissance du public cible, les tendances , les objectifs du projet, l'impact souhaité et tous les concepts créatifs initiaux discutés

détail du cahier des charges* : espace pour décrire chaque phase du projet, y compris la planification pré-production, le calendrier et les emplacements de tournage, l'échéancier post-production, le forfait marketing vidéo et tous les besoins en équipement ou en personnel

résumé professionnel* : une introduction percutante mettant en avant le parcours de votre entreprise, les principaux objectifs et livrables du projet, ainsi que votre proposition de valeur unique

*transparence budgétaire : ventilation claire des frais de location de matériel, des évaluations des équipes, des frais de studio/de lieu d'emplacement, des coûts de post-production et de tout service supplémentaire tel que les droits d'auteur musicaux

section « Vision créative »* : un espace pour présenter votre approche, notamment votre style visuel, le ton, le choix des plans, la conception sonore, les graphismes et vos idées d'animation

échéancier du projet* : un planning détaillé avec les jalons, les périodes de révision et les dates de livraison finales

présentation de l'équipe* : met en avant les rôles de votre équipe, son expérience pertinente et les récompenses ou distinctions collées par le passé

section « Livrables »* : liste claire des livrables finaux, y compris les mises en forme, les cycles de révision, les ressources supplémentaires telles que les photos et les conditions d'utilisation/de licence

🧠 Anecdote : Le tout premier clip vidéo diffusé sur MTV était « Video Killed the Radio Star » des Buggles en 1981. Ça tombe bien, non ? On peut dire que cela a été le paramètre pour l'avenir de la production vidéo !

Aperçu des modèles de devis de production de vidéo

20 modèles de devis de production vidéo gratuits et prêts à l'emploi*

Vous souhaitez gagner des clients plus rapidement ? Commencez par une proposition aussi soignée que vos compétences en production.

Pour vous simplifier la tâche, nous avons rassemblé 20 modèles de propositions de production vidéo prêts à l'emploi qui vous aideront à présenter vos projets avec clarté, créativité et confiance, sans perdre des heures à mettre en forme vos documents.

🚀 La plupart d'entre eux sont intégrés à ClickUp pour que vous puissiez commencer immédiatement.

1. Modèle de tableau blanc pour proposition de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des propositions de projet professionnelles et convaincantes grâce au modèle de tableau blanc pour propositions de projet de ClickUp

Si vous en avez assez des documents de proposition maladroits et des allers-retours interminables, le modèle de tableau blanc pour proposition de projet ClickUp est parfait.

Vous pouvez utiliser cet outil pour créer des propositions convaincantes qui transformeront vos prospects en partenaires à long terme. Voici comment :

Décomposez les projets complexes en tâches claires et en jalons

Ajoutez une description détaillée du projet mettant en avant la valeur que vous apporterez à chaque étape

Suivez le statut des devis grâce à des options personnalisables telles que « Ouvert » et « Achevé »

Utilisez les champs personnalisés pour note les détails clés tels que le budget, les délais et la portée du projet

Créez des échéanciers visuels avec des diagrammes de Gantt pour aider vos clients à comprendre le flux du projet

idéal pour : *Les agences et les freelances qui souhaitent créer des propositions professionnelles pour remporter plus d'entreprise et améliorer la communication avec leurs clients.

2. Modèle de proposition pour agence créative ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez sans effort des propositions qui se démarquent grâce au modèle de proposition pour agence créative de ClickUp

Le modèle de proposition pour agence créative ClickUp est le fournisseur, prestataire d'un cadre prêt à l'emploi pour créer des propositions gagnantes qui transforment les clients potentiels en contrats signés.

Créez un récit clair sur la valeur de votre agence tout en veillant à aborder tous les détails essentiels dans votre présentation. Voici comment procéder :

Champs personnalisés pour détailler la portée du projet et les indicateurs clés de performance du marketing de contenu

Plusieurs affichages pour faciliter la présentation et la révision des devis

Outils de collaboration intégrés pour les commentaires de l'équipe

Versioning control pour le suivi des modifications apportées aux documents

Intégration du stockage cloud pour un partage de fichiers simplifié

Espace pour élaborer une structure contractuelle solide

idéal pour : *Les responsables marketing et les agences de création qui souhaitent disposer d'un moyen structuré pour élaborer des propositions convaincantes, s'aligner sur les besoins des clients et remporter plus d'entreprises grâce à des présentations claires et professionnelles.

👀 Le saviez-vous ? En moyenne, un film hollywoodien utilise plus de 1 000 heures d'images brutes pour créer un montage final d'environ deux heures. Cela fait beaucoup de « coupez ! » avant de pouvoir dire « c'est dans la boîte ! »

3. Modèle de demande de proposition ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Remportez plus facilement des projets vidéo grâce au modèle de demande de proposition de ClickUp, conçu pour rendre vos propositions claires, professionnelles et prêtes à être présentées à vos clients

Le modèle de demande de proposition ClickUp vous aide à créer une description détaillée du projet qui, accompagnée d'exemples pertinents, séduira tous vos clients potentiels.

Grâce à ce modèle, vous pouvez rédiger un résumé convaincant, décrire votre processus de production vidéo et inclure un contrat de vidéographie détaillé, le tout regroupé dans un hub central.

Conçu pour être facilement personnalisable, ce modèle vous permet de :

Suivez l'état d'avancement des devis grâce à des libellés personnalisés tels que « Achevé », « En cours » et « À faire »

Ajoutez des informations essentielles grâce aux champs personnalisés pour les informations du client, les délais et les budgets

Passez de la vue Document pour la rédaction à la vue Tableau pour le suivi de la progression et à la vue Liste pour la gestion des tâches

Créez des sections claires pour définir la portée du projet, l'échéancier, les livrables et les tarifs

Configurez des rappels automatiques pour le suivi des devis et les prises de contact avec les clients

idéal pour :* Les sociétés de production de vidéo et les vidéastes indépendants qui souhaitent rationaliser leur processus de proposition et fermer davantage de contrats.

4. Modèle de proposition commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des propositions commerciales gagnantes grâce à des champs personnalisés, une collaboration en temps réel et un suivi des propositions dans le modèle de proposition commerciale ClickUp

Les clients ne lisent pas chaque mot, ils recherchent la clarté et le budget. Ce modèle vous aide à répondre à ces deux critères.

Le modèle de proposition commerciale ClickUp aide les entreprises à créer des propositions claires et convaincantes qui leur permettent de remporter des projets clients.

Le modèle est un fournisseur, prestataire de mise en forme structurée pour présenter vos services, vos tarifs et vos conditions, tout en permettant à votre équipe de rester coordonnée grâce à des fonctionnalités de collaboration intégrées.

Quelques fonctionnalités clés du modèle :

Les statuts personnalisés vous aident au suivi des différentes étapes de la proposition, de la version préliminaire à l'envoi au client

Les champs personnalisés permettent de saisir des informations essentielles telles que les indicateurs clés de performance du marketing de contenu afin de mesurer la réussite des devis

Différentes façons d'afficher offrent une visibilité achevée sur la progression des devis

Collaboration en temps réel sur les documents avec commentaires et suivi des versions

📌 Idéal pour : les équipes commerciales et les équipes de développement d'entreprise qui présentent des projets à grande échelle ou récurrents où la clarté des conditions, des livrables et des tarifs est essentielle.

Notre équipe de direction a réduit les retards dans les projets de plus de 70 % au cours de notre première année d'utilisation de ClickUp. Il est très important pour nous d'avoir une visibilité sur les projets qui s'adapte à tous les styles d'apprentissage et à toutes les préférences. ClickUp nous a également permis d'intégrer Slack et Gmail, ce qui nous permet de rationaliser notre travail d'une plateforme à l'autre.

5. Modèle de description de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez une documentation de projet structurée et assurez la cohérence des Teams grâce au modèle de description de projet ClickUp

Vous avez du mal à gérer des forfaits de projet chaotiques ? Le modèle de narration de projet ClickUp met de la commande dans la planification de vos projets en vous aidant à créer des aperçus clairs et structurés de vos initiatives.

Voici comment utiliser ce modèle :

Suivez la progression des projets grâce aux options de statut « Brouillon », « En cours » et « Achevé »

Ajoutez des détails essentiels tels que les échéanciers et les ressources dans les champs personnalisés

Passez à afficher différents affichages, notamment « Aperçu du projet » et « Échéancier »

Conservez toute la documentation relative à vos projets dans un hub centralisé

Partagez les dernières informations et obtenez les commentaires des parties prenantes directement dans le modèle

idéal pour : *Les chefs de projet et les responsables d'équipe ont besoin d'une méthode systématique pour forfaiter, documenter et assurer le suivi de la progression des projets.

6. Le modèle de gestion des contrats ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les contrats de production vidéo, les validations des clients et les conditions de paiement grâce au modèle de gestion des contrats de ClickUp

Gérez tous vos contrats vidéo, de la présentation à la signature, en un seul clic.

Le modèle de gestion des contrats ClickUp aide les vidéastes professionnels à organiser et à assurer le suivi de leurs contrats du début à la fin.

Gagnez de nouveaux clients et assurez le bon fonctionnement de votre entreprise de production vidéo en conservant toutes les informations relatives aux contrats dans un seul et même endroit. Voici comment :

Suivez le statut des contrats grâce à des libellés personnalisés tels que « Accepté », « En cours de rédaction », « En cours de négociation », « Nouveau contrat » et « En cours de révision »

Ajoutez des informations clés telles que les dates de signature, le type de contrat et le service concerné à l'aide des champs personnalisés

Suivez la progression des contrats en un coup d'œil grâce à différentes vues, de la liste principale aux suivis visuels

Stockez et organisez tous vos contrats de production de vidéo au même endroit

idéal pour : *Les sociétés de production de vidéo et les vidéastes indépendants qui souhaitent simplifier la gestion des contrats et assurer la maintenance claire des accords avec leurs clients.

7. Le modèle de production vidéo ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez votre flux de travail de production vidéo de bout en bout grâce au modèle de production vidéo de ClickUp

Le modèle de production vidéo ClickUp est un outil puissant qui permet aux équipes vidéo de rester organisées tout au long du processus de production.

Décomposez vos projets de vidéo en phases claires, de la planification initiale à la livraison finale, afin que rien ne soit oublié. Voici comment :

Planifiez l'échéancier de vos projets à l'aide des diagrammes de Gantt intégrés pour le suivi de la progression et des échéances

Utilisez des statuts personnalisés tels que « Concept », « modification en cours » et « Publication » pour suivre chaque étape

Ajoutez des informations clés grâce aux champs personnalisés pour les emplacements, les besoins en personnel et les catégories de vidéos

Suivez les performances grâce à des tableaux de bord en temps réel

Suivez le temps passé sur chaque tâche afin d'améliorer la planification des ressources

Effectuez des modifications en cours et mettez à jour facilement les informations relatives aux tâches à mesure que les besoins de production évoluent

📌 Idéal pour : Les Teams qui gèrent des flux de travail de production vidéo de bout en bout, notamment les tournages complexes impliquant plusieurs emplacements, plusieurs rôles et plusieurs phases.

8. Échéancier de production vidéo ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfait et réalisez vos projets vidéo en toute simplicité grâce au modèle d'échéancier de production vidéo de ClickUp

Le modèle d'échéancier de production vidéo ClickUp aide les Teams à rédiger et à structurer leurs projets vidéo du début à la fin.

Considérez-le comme le hub central de votre équipe, où vous pouvez mapper les prises de vue, organiser les ressources et veiller à ce que tout le monde reste aligné sur les objectifs du projet.

Quelques fonctionnalités clés du modèle :

Plusieurs affichages pour le suivi de l'échéancier des projets et de la progression des tâches

Suivi du temps pour gérer la charge de travail de l'équipe et l'allocation des ressources

Attribuez des tâches pour clarifier les responsabilités de l'équipe

Sections dédiées à la création et au stockage des détails des projets

Espace pour créer votre portfolio et présenter des vidéos et des exemples d'études de cas

*idéal pour : les Teams chargés de la planification et de la gestion des ressources, parfait pour mapper des échéanciers, attribuer des tâches et éviter les retards de production.

9. Le modèle de production vidéo YouTube de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez votre production vidéo sur la bonne voie grâce au modèle de production vidéo YouTube de ClickUp

Structurez chaque étape de votre parcours YouTube, du brainstorming à la modification en cours finale, le tout dans un hub centralisé et organisé.

Le modèle de production vidéo YouTube de ClickUp organise toutes les étapes de la création de vidéos YouTube, du brainstorming initial à la modification en cours finale.

Ce modèle fait office de logiciel de gestion des devis, organisant l'ensemble de votre flux de travail de production de vidéo, facilitant le suivi de la progression et le respect des délais.

Voici ses clés de fonctionnalités :

Forfaitez les thèmes de vos vidéos et rédigez des scripts à l'aide de la vue Tableau

Mappez vos calendriers de production à l'aide de diagrammes de Gantt

Définissez clairement la propriété de la tâche et les délais

Suivez le statut de vos vidéos, de la conception à la publication

Suivez la progression des projets grâce à des mises à jour en temps réel

Créez des statuts personnalisés tels que « Écriture du scénario », « Tournage » et « modification en cours »

idéal pour :* Les créateurs de contenu et les Teams de production vidéo qui souhaitent disposer d'un système structuré pour planifier, créer et diffuser des vidéos YouTube de haute qualité.

10. Modèle de forfait et de production YouTube ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez et suivez la production de vos vidéos YouTube grâce au modèle de planification et de production YouTube de ClickUp

Le modèle de planification et de production YouTube de ClickUp aide les créateurs de vidéos à organiser leur flux de travail dans un hub centralisé.

Créé par Nate Black, ce modèle regroupe des outils de gestion des tâches, de collaboration et de suivi des objectifs afin de faciliter et d'organiser la création de vidéos.

Vous trouverez des fonctionnalités pratiques qui répondent à des besoins réels en matière de production :

Statuts de tâches personnalisés pour suivre la progression de chaque vidéo

Document de partage pour la collaboration sur les scripts et les commentaires

Objectifs du projet avec indicateurs mesurables

Assistance IA pour accélérer les tâches répétitives

Outils de communication en temps réel pour votre équipe

idéal pour :* les créateurs YouTube qui gèrent la production collaborative de vidéos, le développement de scripts et les commentaires créatifs en temps réel.

11. Modèle de forfait de contenu YouTube ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez votre contenu YouTube, organisez-vous et respectez votre calendrier grâce au modèle de forfait de contenu YouTube de ClickUp

Le modèle de forfait de contenu YouTube de ClickUp aide les créateurs de vidéos à organiser et à gérer leur pipeline de contenu dans un hub centralisé.

Ce modèle pratique de proposition de production vidéo vous affiche une vue d'ensemble de votre calendrier vidéo tout en vous permettant de suivre des détails essentiels tels que les budgets, les cibles et les objectifs marketing.

Voici quelques-unes des fonctionnalités :

Forfait et programmez votre contenu à l'aide de plusieurs affichages (Tableau, Échéancier, Calendrier)

Suivez la progression de vos vidéos grâce à des statuts personnalisés (Concept, En cours de développement, Prêt)

Enregistrez les informations clés dans des champs personnalisés (budget, canal, cible)

Collaborez avec votre équipe grâce à l'attribution de tâches et aux commentaires

idéal pour : Les créateurs qui élaborent un calendrier de contenu* et alignent les thèmes des vidéos sur les objectifs de leur audience, les échéanciers de publication et les campagnes marketing.

12. Modèle de facture de production vidéo ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des factures de production vidéo claires et organisées à l'aide du modèle de facture de production vidéo de ClickUp

Le modèle de facture de production vidéo ClickUp organise la facturation du travail de production vidéo. Créez des factures claires et professionnelles qui détaillent tous vos services, de la planification pré-production au montage final en cours.

Suivez l'état des paiements grâce à des champs personnalisés pour le montant, les coordonnées, le type de paiement, le tarif et les heures. Deux options de statut (En cours et Achevé) vous permettent de voir facilement les factures qui nécessitent un suivi.

Vous bénéficiez de plusieurs affichages pour gérer la facturation :

La vue Calendrier affiche les dates d'échéance des paiements en un coup d'œil

Revenus payés Suivi des paiements achevés

L'afficher « Date d'échéance de la facture » vous aide à hiérarchiser les recouvrements

L'afficher « Toutes les factures » offre un aperçu financier achevé

idéal pour : *Les sociétés de production vidéo et les freelances qui recherchent un système structuré et professionnel pour facturer leurs clients et suivre leurs paiements.

13. Modèle ClickUp pour la production de podcasts vidéo/audio

Obtenir un modèle gratuit Organisez et assurez le suivi de la production de vos podcasts grâce au modèle de production de podcasts vidéo/audio de ClickUp

Le modèle de production de podcasts vidéo/audio ClickUp vous aide à organiser tous les aspects de votre processus de création de podcasts dans un hub central.

Créé par AskYvi, ce modèle vous offre un cadre prêt à l'emploi pour gérer les envois des invités, planifier les sessions d'enregistrement, suivre la création de contenu et gérer les tâches de post-production.

Quelques fonctionnalités clés du modèle :

Triez et gérez les envois des invités à l'aide de champs personnalisés pour suivre leur information, leurs sujets et leurs disponibilités

Forfait vos épisodes à l'aide de listes de tâches qui vous guident tout au long de la préproduction, de l'enregistrement et de la postproduction

Créez des notes de présentation et rédigez des scripts en collaboration avec votre équipe

Configurez des règles d'automatisation pour mettre à jour le statut des épisodes et informer les membres de l'équipe

📌 Idéal pour : Les podcasteurs et les créateurs de contenu qui souhaitent rationaliser leur flux de travail de production et gérer plus efficacement leurs épisodes.

14. Modèle de proposition de production de vidéo par Proposify

via Proposify

Le modèle de proposition de production vidéo de Proposify aide les sociétés de production vidéo à créer des propositions convaincantes et professionnelles en quelques minutes.

Grâce à ce modèle de proposition de production vidéo, disposez d'une base solide pour mettre en avant votre expertise en matière de production vidéo grâce à un cadre personnalisable qui s'adapte à l'identité de votre marque et met en valeur vos atouts uniques.

Principales fonctionnalités du modèle :

Modifiez les couleurs, les polices de caractère et les éléments graphiques pour les adapter à l'image de marque de votre entreprise

Ajoutez un résumé convaincant à l'aide de l'exemple de lettre de proposition pré-rédigé

Présentez clairement vos coûts grâce à des tableaux de prix interactifs qui indiquent les options supplémentaires

Incluez des échantillons de vidéos pour démontrer la qualité de votre travail

📌 Idéal pour : Les sociétés de production vidéo qui souhaitent créer des propositions professionnelles et convaincantes mettant en avant leurs capacités uniques et les aidant à gagner plus de clients.

15. Modèle de proposition vidéo par PandaDoc

via PandaDoc

Le modèle de proposition vidéo de PandaDoc aide les Teams de production vidéo à créer des propositions claires et convaincantes qui montrent exactement aux clients ce qu'ils obtiendront.

Vous pouvez façonner chaque section afin qu'elle corresponde au style de votre marque, tout en conservant la structure professionnelle qui fait en sorte que les propositions travaillent. Voici comment fonctionne ce modèle :

Ajoutez des échantillons de vidéos et d'images pour présenter votre meilleur travail

Ajoutez des champs de signature numérique pour accélérer les validations de projets

Personnalisez les sections pour mettre en avant des services de vidéo spécifiques

Suivi quand vos clients affichent votre proposition

Incluez des échéanciers détaillés et les jalons du projet

Configurez des rappels automatiques pour le suivi des devis

idéal pour : *Les sociétés de production de vidéo et les vidéastes indépendants qui souhaitent convertir davantage de prospects en clients payants.

16. Modèle de proposition de production de vidéo par Better Proposals

via Better Proposals

Le modèle de proposition de production vidéo de Better Proposals aide les équipes de production vidéo à créer des propositions soignées et professionnelles qui leur permettront de remporter des projets clients.

Le modèle comprend :

Une page de couverture percutante que vous pouvez personnaliser avec votre logo et vos images d'arrière-plan

Des descriptions de services pré-rédigées qui s'adaptent à vos offres vidéo spécifiques

Sections effacées sur le processus de production et l'échéancier

Mettre en forme d'étude de cas intégré pour mettre en avant vos réussites passées

Tableaux de prix intelligents avec calculs automatisés

idéal pour : *Les sociétés de production vidéo et les freelances qui souhaitent créer rapidement des devis convaincants tout en assurant la maintenance d'une image professionnelle et d'une communication claire sur leurs services.

17. Modèle de proposition de production de vidéo par Qwilr

via Qwilr

Le modèle de proposition de production vidéo de Qwilr aide les sociétés de production vidéo à créer des propositions qui attirent l'attention et remportent des projets.

Ce modèle combine un design épuré et des sections pratiques qui guident les clients potentiels à travers vos capacités, votre processus et vos tarifs.

Le modèle comprend :

Section « Résumé » pour présenter les objectifs et l'approche du projet

Zone présentant l'historique de l'entreprise pour mettre en avant son travail collé et ses récompenses

Décomposition du flux de travail de production avec des échéanciers clairs

Espace de démonstration pour présenter vos meilleurs échantillons de vidéo

📌 Idéal pour : Les sociétés de production de vidéo qui souhaitent créer des propositions professionnelles et interactives démontrant leur expertise et rationalisant l'engagement des clients.

18. Modèle de proposition de vidéo de présentation par SlidesGo

via SlidesGo

Vous avez besoin d'impressionner vos clients potentiels avec votre présentation de production de vidéo ?

Le modèle de proposition de vidéo de présentation de SlidesGo est un fournisseur, prestataire de cadre clair et moderne pour mettre en valeur votre vision créative et votre expertise en matière de production vidéo.

Ce modèle de proposition de production vidéo regorge de fonctionnalités pratiques qui facilitent la personnalisation :

Graphiques et mapper prêts à être modifiés en cours pour visualiser votre flux de travail

Bibliothèque d'icônes intégrée pour une communication visuelle claire

Plusieurs diapositives préconçues pour structurer votre présentation

Éléments de conception et dispositions entièrement modifiables

Compatible avec Google Slides, PowerPoint et Canva

📌 Idéal pour : Les agences de production de vidéo et les vidéastes indépendants qui souhaitent créer des briefs créatifs convaincants et visuellement attrayants qui communiquent clairement leur vision et leurs capacités de production.

19. Modèle de proposition de production vidéo au format document/PDF par Papersign

via Papersign

Le modèle de proposition de production vidéo de Papersign aide les freelances et les agences à créer des présentations de projets convaincantes en quelques minutes.

Ce modèle vous guide tout au long du processus de production, de la définition initiale du périmètre à la répartition finale du budget. Voici comment :

Décomposez la portée du projet en jalons clairs afin de définir dès le départ les paramètres du client

Planifiez des échéanciers de production détaillés pour le suivi de tout le monde

Présentez vos coûts de manière transparente grâce à des sections budgétaires par élément

Ajoutez votre portfolio pour présenter votre travail collé et renforcer votre crédibilité

Téléchargez-les sur Papersign pour obtenir rapidement des signatures numériques

Personnalisez le modèle avec votre logo et vos couleurs à l'aide de l'éditeur Papersign

📌 Idéal pour : Les freelances et agences de production de vidéo qui souhaitent rationaliser leur processus de proposition tout en assurant la maintenance d'une image professionnelle.

20. Modèle de proposition de projet par Canva

via Canva

Le modèle de proposition de projet Canva vous aide à créer des propositions professionnelles et visuellement attrayantes qui attirent l'attention et obtiennent l'approbation des clients.

Ce modèle épuré et moderne utilise une palette de couleurs vertes simples et beaucoup d'espace blanc pour mettre l'accent sur les détails clés de votre projet.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Modifiez les dispositions et les blocs de contenu à l'aide de l'éditeur glisser-déposer

Ajoutez des éléments de personnalisation, des polices de caractère et des couleurs qui correspondent à votre style

Incluez des visuels convaincants issus de la vaste bibliothèque multimédia de Canva

Travaillez en temps réel avec les membres de votre équipe grâce à des outils collaboratifs

Exportez votre proposition finale dans plusieurs mises en forme

📌 Idéal pour : les agences de marketing, les professionnels de la création et les consultants en entreprise qui souhaitent présenter leurs idées et leurs objets de projet de manière visuellement attrayante.

⚙️ Comment ClickUp améliore les propositions de production vidéo

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, facilite la création de propositions attrayantes et permet à votre équipe vidéo de rester synchronisée, de la première présentation à la version finale.

Que vous soyez en train de réfléchir à un concept créatif, d'attribuer des rôles ou d'élaborer une proposition budgétaire, ClickUp rassemble tous les éléments nécessaires dans un environnement de travail intuitif.

Les outils marketing de ClickUp vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour créer une proposition de projet de production vidéo qui se démarque.

Réfléchissez, établissez un forfait et réalisez votre production vidéo à l'aide de ClickUp pour les Teams marketing

🎥 Rédaction de scripts, storyboarding, modifications en cours, validations : ClickUp est là pour vous aider

Créez des documents de production vidéo et établissez la connexion avec vos flux de travail dans ClickUp

Fini les PDF encombrants et les notes éparpillées. ClickUp Documents vous aide à créer des devis élégants et personnalisés que vos clients auront envie de lire.

Vous pouvez gagner du temps en créant des modèles réutilisables pour différents projets vidéo, tels que des vidéos explicatives, des publicités ou des démonstrations de produits. Une fois prêtes, les propositions peuvent être partagées en toute sécurité avec vos clients, et vous pouvez suivre quand ils affichent ou interagissent avec le contenu.

📹 Donnez vie à vos projets avec ClickUp Clips

Ajoutez une touche personnelle et visuelle à vos devis grâce à ClickUp Clip : enregistrez, intégrez et impressionnez en quelques secondes

Vous souhaitez rendre votre proposition plus mémorable ? ClickUp Clips vous permet d'intégrer des enregistrements d'écran et des messages vidéo directement dans vos documents de proposition.

Vous pouvez présenter visuellement votre flux de travail à vos clients, mettre en avant vos projets passés à l'aide d'échantillons de clips et expliquer des concepts complexes à l'aide de présentations vidéo claires et attrayantes. C'est également un excellent moyen d'ajouter une touche personnelle et de vous démarquer.

travaillez plus intelligemment avec ClickUp AI*

Débloquez instantanément votre créativité avec ClickUp Brain : générez des propositions de production vidéo soignées en quelques secondes

ClickUp Brain vous aide à rédiger plus intelligemment et plus rapidement. Il peut générer des descriptions de projet convaincantes, peaufiner votre rédaction pour plus de clarté et de ton, et même créer des sections personnalisées en fonction du type de vidéo que vous présentez.

Vous souhaitez améliorer la force de persuasion de vos propositions ? ClickUp AI vous suggère des modifications et des améliorations en fonction du contexte de votre rédaction, directement dans votre environnement de travail ClickUp.

Rendez votre production vidéo plus efficace avec ClickUp

Pour réussir dans la production de vidéo, il faut plus que de simples modèles de devis. Un système de gestion de projet solide permet à votre processus créatif de fonctionner comme sur des roulettes.

C'est là que ClickUp excelle. Teams peuvent planifier l'intégralité de leurs projets vidéo à l'aide de diagrammes de Gantt et de modèles de calendrier, offrant ainsi à chacun une vue d'ensemble des tâches à accomplir et des délais à respecter. Vous avez besoin de vérifier les dernières révisions du script ou de partager vos commentaires sur les premières ébauches ? Les outils de collaboration en temps réel de ClickUp permettent à tout le monde de rester synchronisé.

Grâce aux vues personnalisées pour les différentes étapes du flux de travail, vous saurez exactement quels clips nécessitent un étalonnage de couleur et lesquels sont prêts pour le mixage sonore.

De plus, les fonctionnalités d'IA de ClickUp vous aident à accélérer les tâches routinières telles que la création de briefs de projet ou le résumé des commentaires des clients, vous laissant ainsi plus de temps pour vous concentrer sur la partie créative.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp pour concrétiser vos idées de production de vidéo.